8 ChatGPT-marketingtoepassingen die elke marketeer moet kennen

We kennen ChatGPT allemaal als een van de eerste tools die AI toegankelijk maakte voor bedrijfsteams.

Zoals de Amerikaanse ondernemer Aaron Levie het verwoordde: "ChatGPT is een van die zeldzame momenten in de technologie waarop je een glimp opvangt van hoe alles in de toekomst anders zal zijn. "

En het ging inderdaad snel. Halverwege 2025 bevestigde OpenAI dat ChatGPT meer dan 800 miljoen wekelijkse gebruikers had bereikt.

Toch is bruikbaarheid niet hetzelfde als gereedheid. Als uw dag verdeeld is over documenten, prompts, trackers, goedkeuringen en vijf verschillende campagnes die tegelijkertijd lopen, kan ChatGPT u helpen. Van eenvoudige contentgeneratie tot diepgaand onderzoek, het is een betrouwbare partner geworden voor veel marketingteams.

In deze gids vindt u praktische ChatGPT-marketingtoepassingen die u direct kunt toepassen. U krijgt ook voorbeelden en prompts die u kunt hergebruiken voor contentmarketing, digitale marketingcampagnes, e-mailmarketing en zoekmachineoptimalisatie.

🌟 Aanbevolen sjabloon

Als uw strategie in dia's staat en de uitvoering in meerdere tools plaatsvindt, kan het bijhouden van prestaties lastig worden. De marketingplansjabloon van ClickUp biedt u een gestructureerde plek om doelstellingen vast te stellen, deze op te splitsen in taken, de voortgang bij te houden en tijdlijnen te bekijken zonder hetzelfde plan in meerdere tools opnieuw op te stellen. Ontvang een gratis sjabloon Besteed minder tijd aan het bewerken van spreadsheets en meer tijd aan het creëren van geweldig werk met ClickUp's Marketing Plan sjabloon.

Waarom marketeers ChatGPT zouden moeten gebruiken

Als marketeer is een leeg scherm vaak je grootste vijand. Het maakt alles ingewikkeld: blogposts schrijven, een bericht voor sociale media opstellen, onderwerpen bedenken of verschillende advertentieteksten voor een nieuwe campagne maken.

ChatGPT helpt u sneller te werken door een eerste concept te genereren en de belangrijkste punten uit uw uitgebreide aantekeningen of een opslagplaats met bestaande content samen te vatten.

Het helpt ook wanneer u op verzoek gestructureerd moet denken. U kunt het vragen om relevante trefwoorden te groeperen op basis van intentie, contentformaten voor verschillende kanalen voor te stellen en een overzicht te geven van wat u moet testen in uw volgende reeks sociale of e-mailcampagnes.

De kwaliteit van de output hangt af van de input, dus het helpt als u context geeft die een digitale marketingconsultant normaal gesproken zou vragen:

Uw doelgroep

Het doel van de campagne

Het kanaal (blogcontent, landingspagina's, sociale mediaplatforms)

De toon en beperkingen (merkstem, woordenaantal, nalevingsregels)

Hier volgt een overzicht van het soort marketingtaken dat u met ChatGPT kunt uitvoeren:

✍🏼 Schrijf marketingteksten voor webpagina's, posts op sociale media, productbeschrijvingen en e-mailcampagnes.

📈 Analyseer klantgegevens zoals surfgedrag en aankoopgeschiedenis om marketingberichten en website-content aan te passen.

✅ Identificeer markttrends en vat inzichten van concurrenten samen om weloverwogen beslissingen te nemen.

ChatGPT-marketingtoepassingen

Om u een duidelijk beeld te geven van hoe u ChatGPT voor marketing kunt gebruiken, bespreken we acht praktische ChatGPT-marketingtoepassingen.

Van het dagelijks aanmaken van content tot slimmere data-analyse en campagneplanning: deze voorbeelden laten zien hoe ChatGPT uw marketinginspanningen kan versterken en de efficiëntie kan verbeteren.

1. Contentideeën

via ChatGPT

Elk stukje hoogwaardige content was ooit slechts een idee. Grote ideeën komen niet zomaar, en ChatGPT kan een verrassend effectieve brainstormpartner zijn. Bovendien maakt het hebben van een startpunt in plaats van staren naar een lege pagina het proces van contentaanmaak een stuk minder zenuwslopend.

Een andere geweldige manier om ChatGPT te gebruiken voor het bedenken van content is door het eerst wat basismarktonderzoek te laten doen. U kunt het vragen om een lijst met de belangrijkste concurrenten in uw branche te maken, marktkansen te signaleren of zelfs unieke verkoopargumenten voor te stellen.

Snelheid is een ander groot voordeel. Een Reddit-bericht laat zelfs zien hoe iemand ChatGPT gebruikte om in minder dan 60 seconden 40 contentideeën te genereren. Maar goede prompts zijn natuurlijk de sleutel.

⭐ Probeer deze prompts voor het bedenken van content:

Maak een lijst met 10 ideeën voor blogposts voor een klein bedrijf dat socialemediamarketingdiensten aanbiedt.

Suggereer creatieve ideeën voor posts op sociale media voor een merk dat zich richt op Gen Z-klanten.

Brainstorm over onderwerpen voor een nieuwsbrief voor een digitaal marketingbureau dat zich richt op contentmarketing.

Genereer contentideeën op basis van de nieuwste trends in zoekmachineoptimalisatie voor e-commerce merken.

✅ Wat hebben al deze prompts gemeen?

Ze zijn duidelijk over de targetgroep, doen een vermelding van de zakelijke context en specificeren het type content of kanaal waarvoor u ideeën wilt.

📖 Lees ook: Hoe u AI kunt gebruiken voor marketingautomatisering

2. Doelgroepsegmentatie

Nu we het toch over de target hebben, laten we eens kijken hoe ChatGPT u kan helpen bij het opzetten van campagnes die daadwerkelijk de juiste mensen aanspreken.

ChatGPT kan enorme hoeveelheden klantgegevens doorzoeken en u een beter beeld geven van wat uw doelgroep echt wil. Het kan patronen en trends ontdekken die u misschien over het hoofd ziet door interacties, vragen en informele feedback te analyseren.

Dat betekent dat u slimmer doelgroepen krijgt en meer zinvolle manieren om hen te betrekken.

Het detecteert ook subtiele veranderingen in het sentiment van klanten of opkomende markttrends, waardoor u de kans krijgt om uw strategie aan te passen voordat deze te ver gevorderd is. En omdat het de context en taal zo goed begrijpt, voelen de inzichten doordacht en verrassend menselijk aan.

Een van de grootste voordelen van het gebruik van ChatGPT voor segmentatie is dat het personalisatie een stuk eenvoudiger maakt. Hoe specifieker uw groepen worden, hoe moeilijker het meestal is om berichten te creëren die persoonlijk aanvoelen. ChatGPT neemt u een groot deel van deze inspanning uit handen.

⭐ Hier zijn een paar ideeën die u kunt uitproberen voor doelgroepsegmentatie (u moet hiervoor wel de vereiste context invoeren):

Doe suggesties voor het segmenteren van ons publiek op basis van hun aankoopgeschiedenis en surfgedrag.

Help me onze nieuwsbriefabonnees in groepen in te delen op basis van hun betrokkenheid bij eerdere e-mailcampagnes.

Identificeer doelgroepsegmenten voor een huidverzorgingsmerk op basis van interesses, leeftijdsgroepen en productvoorkeuren van klanten.

📮 ClickUp Insight: Bijna 88% van de respondenten zegt AI-tools te gebruiken om persoonlijke taken gemakkelijker en sneller uit te voeren. Wilt u dezelfde voordelen op het werk zien? De ingebouwde AI-assistent van ClickUp, ClickUp Brain, helpt u slimmer te werken met minder vergaderingen, directe samenvattingen en geautomatiseerde taken, waardoor de productiviteit met wel 30% wordt verhoogd.

3. Content optimaliseren

Mensen gebruiken ChatGPT vaak om helemaal nieuwe content aan te maken, maar wist u dat u het ook kunt gebruiken om bestaande content te optimaliseren?

Volgens SurveyMonkey is dit de belangrijkste reden waarom marketeers AI-tools gebruiken. En dat is logisch. Van het toevoegen van de juiste SEO-zoekwoorden tot het aanpassen van content voor verschillende doelgroepen: optimalisatie is waar AI stilletjes het beste werk levert.

Of het nu gaat om het verbeteren van een blogpost, het aanscherpen van teksten voor e-mailmarketing of het aanpassen van een bericht op sociale media, ChatGPT helpt u een voorsprong te nemen.

⭐ U kunt ChatGPT vragen om te helpen bij het optimaliseren van content met deze eenvoudige prompts:

Stel een lijst met SEO-zoekwoorden voor een blogpost over [onderwerp] voor en laat me zien hoe ik deze op een natuurlijke manier in de hoofdtekst, H2's en H3's kan opnemen.

Herschrijf de volgende alinea zodat deze een ander publiek aanspreekt, maar de oorspronkelijke betekenis behoudt.

Maak een metabeschrijving voor een blogpost met de titel [titel] die mensen zou doen klikken. Geef me 5 opties om uit te kiezen, en behandel verschillende invalshoeken in elk ervan.

Help me een content-opgave op te stellen op basis van [trefwoord] en gerelateerde onderwerpen.

Schrijf een paar pakkende koppen voor een blogpost over [onderwerp] die [target-doelgroep] zullen aanspreken.

👀 Leuk weetje: De eerste televisiecommercial werd in 1941 in de Verenigde Staten uitgezonden en promootte Bulova-horloges. Het kostte slechts $ 9 om deze commercial uit te zenden voorafgaand aan een honkbalwedstrijd op een zender in New York. Die Clip van 10 seconden opende de deur naar wat een miljardenindustrie zou worden: de reclame-industrie. Tegenwoordig zijn de kosten niet alleen mediakosten, maar ook creatieve bandbreedte en snelheid. AI helpt teams om sneller meer assets te produceren, continu te itereren en content voor verschillende formaten te hergebruiken.

4. Advertentieteksten schrijven

Het schrijven van goede advertentieteksten is een beetje zoals een gesprek beginnen met iemand die haast heeft. Je moet hun aandacht trekken, hen nieuwsgierig maken en hen een reden geven om geïnteresseerd te zijn – en dat allemaal in slechts een paar woorden.

Of u nu advertenties plaatst op Google, Facebook, LinkedIn of zelfs TikTok, ChatGPT kan u helpen bij het opstellen van berichten die fris en relevant aanvoelen voor uw targetgroep.

De AI-marketingtool is ook handig voor het testen van verschillende versies van een advertentie ( A/B-testen ). U kunt snel een aantal opties maken en kijken welke de beste resultaten oplevert.

⭐ Zo gebruiken marketeers ChatGPT voor het schrijven van advertentieteksten:

Schrijf koppen en beschrijvingen voor Google Ads die de belangrijkste punten benadrukken en [doelgroep] uitnodigen om te klikken op [productbeschrijving].

Maak advertentieteksten voor sociale media die persoonlijk aanvoelen en passen bij de toon van platforms zoals Instagram, Facebook en LinkedIn.

Ontwerp native advertentieteksten die op natuurlijke wijze opgaan in de omringende content, maar toch voldoende opvallen om interesse te wekken.

📖 Lees ook: Hoe AI te gebruiken in reclame

5. Hergebruik van content

Content hergebruiken is de manier waarop kleine marketingteams elk stukje content 10 keer harder laten werken en de ROI ervan maximaliseren.

Met ChatGPT verloopt dit proces een stuk soepeler en bespaart het vaak ook tijd.

Ahrefs levert een rapportage waarin staat dat 74,2% van de nieuwe webpagina's nu door AI gegenereerde content bevat. Het is geen verrassing dat marketeers hun toevlucht nemen tot tools zoals ChatGPT om hun contentcreatie- en contentmarketingprocessen verder te ontwikkelen.

⭐ Zo gebruikt u ChatGPT om content te hergebruiken:

Maak van een reeks blogposts een e-book dat ook kan worden gedownload als gratis leadgeneratie-instrument.

Vat een lange webinar of podcast samen in een blogpost of meerdere posts op sociale media.

Herschrijf een blogartikel tot een boeiende e-mailnieuwsbrief voor uw abonnees.

Markeer belangrijke momenten uit een webinar of video om vervolgcontent of korte promotionele fragmenten te maken.

Verdeel een gedetailleerd artikel in korte, deelbare posts voor platforms zoals Instagram, LinkedIn of Twitter.

✅ Als u op zoek bent naar snelle ideeën, volgen hier een paar om u op weg te helpen:

Vat deze [webinar, blogpost of podcast] samen in een LinkedIn-bericht van 150 woorden voor [doelgroep].

Herschrijf deze blogpost als een vriendelijke nieuwsbrief waarin de belangrijkste punten worden benadrukt.

Maak van dit artikel drie korte Instagram-bijschriften met relevante hashtags.

📖 Lees ook: Hoe u AI kunt gebruiken voor marktonderzoek

6. SEO-optimalisatie

Bijna 65% van de bedrijven zegt betere SEO-resultaten te hebben behaald met AI-tools.

En het is gemakkelijk te begrijpen waarom.

Van het vinden van de juiste onderwerpen voor uw blog tot het helpen bij zoekwoordonderzoek, ChatGPT zorgt ervoor dat het proces veel overzichtelijker verloopt. Het kan u ook helpen bij het bedenken van opvallende koppen en het groeperen van zoektermen op basis van intentie, waardoor u gemakkelijker kunt achterhalen wat uw lezers echt zoeken.

Bovendien is het een handige partner wanneer u een sterke structuur voor de content wilt creëren of metabeschrijvingen wilt schrijven die uitnodigen tot klikken.

⭐ ChatGPT ondersteunt uw SEO-inspanningen op veel verschillende manieren:

Doe suggesties voor content op basis van trending keywords in [uw branche]

Zoek long-tail zoekwoorden en groepeer ze op zoekintentie.

Bedenk ideeën voor koppen die zowel boeiend als zoekwoordvriendelijk zijn.

Stel een contentoverzicht op dat aansluit bij de zoekintentie achter [target zoekwoord].

Schrijf een duidelijke en uitnodigende metabeschrijving voor een blogpost over [onderwerp].

📖 Lees ook: Hoe u AI kunt gebruiken voor affiliate marketing

7. Chatbot voor leadgeneratie en klantenservice

via ChatGPT

We waarderen allemaal een snel en behulpzaam antwoord als we een vraag hebben. Dat is precies waarom bedrijven steeds vaker chatbots inzetten om hun klanten van dienst te zijn. Met ChatGPT op de achtergrond kan uw chatbot natuurlijkere gesprekken voeren met uw klanten.

Chatbots op basis van ChatGPT kunnen veelgestelde vragen beantwoorden, productdetails delen, klanten begeleiden tijdens het afrekenen of zelfs helpen bij het oplossen van kleine problemen. Dit vereenvoudigt het leven van uw klanten en biedt uw ondersteuningsteam de broodnodige rust.

Op marketinggebied kunnen chatbots op een vriendelijke manier een gesprek aangaan met websitebezoekers en zelfs leads genereren door middel van natuurlijke, vriendelijke chats.

⭐ En als u zich afvraagt hoe ChatGPT hierin past, kunt u het bijvoorbeeld het volgende vragen:

Een vriendelijk chatbot-script voor het beantwoorden van veelgestelde vragen over producten

Handige reacties om klanten te begeleiden tijdens het afrekenen

Een natuurlijke werkstroom die het gemakkelijk maakt om leadinformatie te verzamelen

Suggesties over hoe een chatbot bezoekers kan helpen uw productassortiment te verkennen

📖 Lees ook: Hoe u AI kunt gebruiken voor marketing

8. Data-analyse en rapportage

Prashanth Southekal, hoofd van het Data for Business Performance Institute, heeft gezegd: "Bedrijven hebben enorm veel data, maar [succes] draait niet om het verzamelen van data, maar om databeheer en inzichten. "

Dit is nog een gebied waarop ChatGPT van pas komt.

Of u nu de prestaties van campagnes bijhoudt, het websiteverkeer bekijkt of controleert hoe uw laatste e-mailcampagne heeft gepresteerd, ChatGPT vereenvoudigt de analyse.

Het helpt ook om complexe datasets te begrijpen door ze op te splitsen in eenvoudige inzichten die uw marketingteam daadwerkelijk kan gebruiken. En als u trends wilt ontdekken of weloverwogen voorspellingen wilt doen, kunt u met ChatGPT vooruitkijken door eerdere gegevens te analyseren.

⭐ Vraag ChatGPT om hulp bij data-analyse en rapportage:

Vat de sleutelbevindingen uit dit campagneprestatierapport in eenvoudige bewoordingen samen.

Benadruk de belangrijkste inzichten uit onze Google Analytics-gegevens van de afgelopen maand.

Suggereer mogelijke redenen voor een daling in betrokkenheid bij onze laatste posts op sociale media.

Bekijk de prestaties van de e-mailcampagne van het afgelopen kwartaal en doe suggesties voor verbeteringen.

👀 Leuk weetje: De term 'kunstmatige intelligentie' werd in 1956 bedacht tijdens het Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence, dat vaak wordt beschouwd als het 'beginpunt' van dit veld.

Beperkingen van het gebruik van ChatGPT in marketing

De meesten van ons beseffen dat ChatGPT weliswaar een nuttige assistent kan zijn, maar ook zijn tekortkomingen heeft. Het is belangrijk dat marketingteams weten waar het tekortschiet, zodat ze verrassingen kunnen vermijden en op zoek kunnen gaan naar alternatieven voor ChatGPT.

Hier zijn enkele veelvoorkomende limieten waar marketeers zich bewust van moeten zijn:

ChatGPT kan onjuiste informatie geven, waardoor het essentieel is om de output te controleren voordat u deze deelt of publiceert.

De reacties kunnen een weerspiegeling zijn van de vooringenomenheid van de gegevens waarop het is getraind , dus marketeers moeten de output controleren op eerlijkheid en inclusiviteit.

Het heeft vaak moeite met context en gezond verstand , wat leidt tot antwoorden die klinken alsof ze juist zijn, maar de kern van de zaak missen.

Creativiteit is niet zijn sterkste punt, dus originele campagne-ideeën of geestige teksten hebben nog steeds een menselijke touch nodig.

De tool werkt vaak met verouderde of beperkte informatie, vooral als het gaat om realtime gegevens of nicheonderwerpen. Het kan dus nodig zijn om de tool expliciet te vragen om de meest recente gegevens van het internet te halen.

📖 Lees ook: Een gids voor het gebruik van AI in contentmarketing

ChatGPT-alternatieven in marketing

ChatGPT is handig om snel concepten te maken en in één keer tientallen ideeën te genereren, maar marketingwerk houdt zelden op bij het concept. U hebt nog steeds een plek nodig om de briefing op te slaan, werk toe te wijzen, goedkeuringen bij te houden en rapportage te doen zonder informatie te dupliceren in meerdere tools.

Dat is waar Work Sprawl en AI Sprawl om de hoek komen kijken.

Werkversnippering ontstaat wanneer uw planning, middelen en taken verspreid zijn over verschillende tools die niet met elkaar communiceren.

AI-wildgroei ontstaat wanneer uw organisatie gebruikmaakt van meerdere, verspreide AI-tools en -modellen zonder overzicht, strategie of idee van wie wat gebruikt. Dit leidt tot verspilling van geld, dubbel werk en risico's op gebied van veiligheid.

Als u ChatGPT-achtige ondersteuning wilt die verbonden blijft met de uitvoering, is ClickUp een slimmer alternatief. Dat komt omdat de native AI van ClickUp, ClickUp Brain, zich in dezelfde geconvergeerde AI-werkruimte bevindt waar uw marketingprojecten al plaatsvinden.

Waarom ClickUp Brain beter is dan ChatGPT voor marketingteams

Stel social media-berichten, advertentieteksten en e-mailcontent rechtstreeks op vanuit uw campagnebriefing met ClickUp Brain

ClickUp Brain helpt u bij het genereren van content, het samenvatten van updates en het omzetten van briefings in traceerbare taken, tot en met de publicatie, zonder dat u uw werkruimte hoeft te verlaten.

ChatGPT weet alleen wat u plakt.

ClickUp Brain kan werken met wat er al in uw werkruimte staat – campagnedocumenten, taakdetails, opmerkingen, tijdlijnen en updates – zodat u minder tijd kwijt bent aan het uitleggen van de achtergrond.

In plaats van een prompt naar een aparte tool te kopiëren en de output terug te plakken in een marketingtaak in ClickUp, kunt u content met behulp van AI rechtstreeks in ClickUp Docs opstellen, deze als bijlage aan campagnetaken toevoegen en de volledige context verbonden houden.

Vraag ClickUp Brain om marketingteksten voor u te schrijven, rechtstreeks in ClickUp-documenten.

Gebruik het wanneer u het nodig hebt:✅ Zet een campagnebriefing om in takenlijsten en subtaaken✅ Stel social media-berichten, advertentieteksten en e-mailcontent op vanuit één betrouwbare bron✅ Vat campagne-updates samen en haal actiepunten uit aantekeningen

Wanneer uw beste prompts in iemands persoonlijke chatgeschiedenis staan, moet het hele team het wiel opnieuw uitvinden. Met ClickUp Docs (en Docs Hub voor organisatie) kunt u een gedeelde thuisbasis creëren voor campagnebriefings, herbruikbare promptbibliotheken, positioneringskaders en goedgekeurde berichten. Vervolgens kunt u elk document rechtstreeks koppelen aan de ClickUp-taken die het uitvoeren, zodat strategie en actie synchroon blijven lopen.

Hier is een korte video over hoe marketingteams het meeste uit ClickUp Brain halen:

💡 Pro-tip: bouw een AI-ondersteunde marketingwerkstroom met ClickUp BrainGPT, uw AI Super App. Als desktop-AI-assistent houdt het de verbinding tussen alle apps die u gebruikt vast: ClickUp, Drive, Slack en meer. Gebruik uw stem om gedetailleerde aantekeningen en samenvattingen vast te leggen met ClickUp BrainGPT's Talk to Text Zo kunt u het gebruiken om minstens één dag per week te besparen: Leg campagne-ideeën en conceptteksten vast met uw stem: gebruik gebruik Talk to Text om blogschetsen, variaties op advertentieteksten, e-mailonderwerpen of korte creatieve briefings te dicteren wanneer u tussen vergaderingen door bent of onderweg assets bekijkt. BrainGPT zet uw stem om in gepolijste tekst die u rechtstreeks kunt plakken in een ClickUp-document, beschrijving van de taak, opmerking of elk ander tekstvak.

Stel vragen die voortkomen uit de context van uw echte campagne: in plaats van elk detail opnieuw uit te leggen, vraagt u ClickUp BrainGPT om antwoorden te zoeken in de content van uw werkruimte, zoals taken, documenten, chats en samenvattingen van vergaderingen.

Vind snel eerder werk met Enterprise Search- achtige zoekopdrachten: wanneer u bestaande content wilt hergebruiken of feedback van klanten wilt vinden, kan ClickUp BrainGPT zoeken in ClickUp, het internet en bestanden van gekoppelde apps. wanneer u bestaande content wilt hergebruiken of feedback van klanten wilt vinden, kan ClickUp BrainGPT zoeken in ClickUp, het internet en bestanden van gekoppelde apps.

Kies de juiste AI voor de taak zonder uw werkruimte-antwoorden te verliezen: als u een andere schrijf- of redeneerstijl wilt, kunt u van model wisselen en ChatGPT, Claude of Gemini openen in dezelfde interface!

ClickUp Dashboards maken data-analyse minder overweldigend

Stel een dashboard in dat de prestaties van campagnes, leadconversies en deadlines bijhoudt met ClickUp Dashboards

De meeste marketingteams beschikken over een schat aan gegevens. Het uitdagende deel is om deze gegevens op een zinvolle manier samen te brengen. Dit is waar ClickUp Dashboards in uitblinken.

U kunt een dashboard maken dat uw campagnetallen, leadconversies, contentdeadlines en zelfs de werklast van uw team in realtime weergeeft. Alle gegevens zijn op één plek te bekijken, zodat u niet steeds van tool hoeft te wisselen.

Maar dashboards zijn alleen nuttig als ze leiden tot beslissingen. De AI-kaarten van ClickUp voegen AI-gestuurde rapportage toe aan uw dashboardgegevens, zodat u een samenvatting of een aangepast inzicht kunt genereren op basis van uw werkelijke activiteiten in de ClickUp-werkruimte.

💡 Pro-tip: Maak aangepaste AI-kaarten, zoals: AI-samenvatting: om een gezondheidscontrole te genereren op basis van uw campagnemap

AI-projectupdate: voor een duidelijke statusupdate die u in e-mails aan belanghebbenden kunt plakken

AI Brain: Om een aangepaste prompt uit te voeren, zoals "Vat samen wat er deze week is verzonden, wat er is geblokkeerd en wat de volgende aandacht nodig heeft". Gebruik aangepaste sjabloonformaten waarmee u snel uw dashboard kunt instellen met ClickUp AI Cards

ClickUp-automatiseringen en Agents helpen u slimmer te werken, niet harder.

Automatiseer routinematige handelingen zoals het overdragen van taken, updates over de status of herinneringen voor beoordelingen om uw projecten op gang te houden met ClickUp-automatiseringen

Er is altijd een lange lijst met kleine taken die veel te veel tijd in beslag nemen, zoals het versturen van herinneringen voor publicaties en het opvolgen van goedkeuringen. ClickUp-automatiseringen regelen dat voor u.

Stel dat een taak als klaar is gemarkeerd. U kunt ClickUp zo instellen dat de volgende persoon in de rij automatisch wordt geïnformeerd, de volgende stap wordt toegewezen of zelfs een follow-up wordt gepland.

💡 Pro-tip: Zorg ervoor dat campagneoverdrachten vanzelf verlopen met ClickUp Super Agents. Besteed volledige marketingwerkstroomen, zoals het maken, beoordelen en publiceren van sociale berichten, uit aan ClickUp Super Agents Wanneer marketingwerk in de beoordelingscyclus komt, zijn vertragingen meestal het gevolg van onduidelijke eigenaars of vergeten follow-ups. ClickUp Super Agents kan worden uitgevoerd wanneer er iets verandert in uw werkstroom en automatisch actie ondernemen, zodat uw team niet afhankelijk is van handmatige herinneringen. Twee voorbeelden van agents die u nu meteen kunt instellen in ClickUp: Campagne-QA-agent: Wanneer een taak naar 'Klaar voor beoordeling' gaat, controleer dan of de vereiste velden (doelgroep, kanaal, deadline, assetlink) zijn ingevuld, geef aan wat er ontbreekt en wijs de juiste beoordelaar toe.

Agent voor hergebruik van content: Wanneer een blogposttaak als 'Goedgekeurd' is gemarkeerd, genereer dan een checklist met taken voor hergebruik (LinkedIn-bericht, e-mailsnippet, korte bijschriften) en maak die taken aan in de juiste lijst met voorgestelde deadlines. Genereer een eerste concept voor de contentassets en tag de juiste eigenaar voor menselijke beoordelingen en bewerkingen.

En als u op zoek bent naar een manier om al uw marketinginspanningen te bundelen, maakt het marketingplansjabloon van ClickUp het nog gemakkelijker.

Ontvang een gratis sjabloon Besteed minder tijd aan spreadsheets en meer tijd aan het creëren van geweldig werk met ClickUp's Marketing Plan sjabloon.

Dit is wat het zo nuttig maakt:

Stel duidelijke marketingdoelen vast en verdeel deze in behapbare taken.

Houd uw campagnes georganiseerd met een gestructureerd, stapsgewijs plan.

Volg de voortgang met ingebouwde statistieken en weet precies hoe de zaken ervoor staan.

Voer snel aanpassingen door op basis van realtime resultaten.

📖 Lees ook: Gratis sjablonen voor marketingplannen om een marketingstrategie op te stellen

Marketingtoepassingen van ClickUp Brain

Gebruik deze prompts in een ClickUp-document of -taak met de ClickUp AI, zodat uw ideeën en concepten verbonden blijven met het lopende campagnewerk.

1. Contentideeën

Genereer 15 ideeën voor blogposts voor [doelgroep] rond [onderwerp] en groepeer ze per funnelfase (TOFU, MOFU, BOFU).

Creëer 10 invalshoeken voor social media-posts voor [campagne] en stel voor elke invalshoek het beste contentformat voor (carrousel, korte video, tekstpost).

Voer de volgende zoekopdracht uit in de zoekbalk van ChatGPT:

2. Doelgroepsegmentatie

Stel 5 doelgroepsegmenten voor [product] voor aan de hand van deze signalen: [aankoopgeschiedenis], [surfgedrag], [gebruiksscenario], [rol].

Schrijf een berichtenmatrix per segment met pijnpunten, kernboodschappen, bewijzen en CTA's voor elk segment.

Identificeer mogelijke bezwaren voor elk segment en stel reacties voor die we kunnen gebruiken in advertenties en landingspagina's.

3. Contentoptimalisatie en SEO-ondersteuning

Suggereer relevante trefwoorden voor een blogpost over [onderwerp] en laat vervolgens zien waar u deze op een natuurlijke manier in deze opzet kunt plaatsen: [opzet plakken]

Herschrijf dit gedeelte voor [doelgroep] met behoud van dezelfde kernpunten: [plak alinea]

Stel 5 metabeschrijvingen op voor deze blogtitel en houd elke beschrijving onder de 155 tekens: [titel]

4. Advertentieteksten en A/B-testen

Schrijf 6 Google Ads-koppen en 4 beschrijvingen voor [aanbieding], waarbij elk een ander voordeel benadrukt.

Maak 3 LinkedIn-advertentievarianten voor [persona] met verschillende hooks en CTA's.

Geef me 5 A/B-testideeën voor deze advertentietekst en leg uit wat elke test probeert te leren: [tekst plakken]

5. Hergebruik van content

Zet deze blogpost om in een LinkedIn-bericht van 150 woorden, een thread van 6 tweets en 3 korte bijschriften met relevante hashtags: [link of tekst plakken]

Vat dit webinar samen in 7 belangrijke punten en 5 sociale fragmenten voor sociale mediaplatforms: [antekeningen plakken]

Maak een e-mailnieuwsbriefversie van dit artikel met een duidelijke inleiding, 3 belangrijke punten en één CTA: [artikel plakken]

📖 Lees ook: Hoe het marketingteam van ClickUp ClickUp gebruikt

Beheer uw volledige marketingmachine in ClickUp

Het lijdt geen twijfel dat ChatGPT zijn plaats als handige marketingassistent heeft verdiend. Maar al te vaak blijft het daar bij.

ClickUp Brain gaat nog een stap verder. Het genereert niet alleen ideeën en verfijnt concepten, maar zet die inspiratie ook om in georganiseerd, traceerbaar werk dat uw team daadwerkelijk kan uitvoeren binnen dezelfde werkruimte. In tegenstelling tot ChatGPT is Brain echt contextbewust.

Bovendien is het grootste voordeel van het gebruik van ClickUp voor marketing dat het uw marketingmachine centraliseert. Wanneer strategie, middelen, uitvoering en teamcommunicatie op één plek worden beheerd, hoeft u zich minder zorgen te maken over overdrachten en contextwisselingen. Uw team krijgt een duidelijker pad van "hier is het idee" naar "hier is wat er live gaat, wanneer en wie er verantwoordelijk voor is".

Klaar om AI-aangedreven strategie, content en uitvoering op één plek samen te brengen? Ga vandaag nog aan de slag met ClickUp.