9 beste alternatieven voor Augmentcode voor teams in 2026

De meeste ontwikkelaars die een AI-codeerassistent kiezen, richten zich op de snelheid van automatisch aanvullen of de kwaliteit van het chatten, maar het echte knelpunt is niet het sneller schrijven van code. Het is het voortdurend schakelen tussen je IDE, taakvolgsysteem, documentatie en communicatietools dat je momentum onderbreekt. Elke omschakeling tussen applicaties verspreidt cruciale informatie en onderbreekt je werkstroom.

Deze gids geeft een overzicht van 9 alternatieven voor Augment Code, van IDE-native tools zoals GitHub Copilot en Cursor tot workflow-overschrijdende platforms zoals ClickUp, die uw code koppelen aan het volledige verhaal achter waarom u deze bouwt. Het doel is niet alleen snellere autocomplete. Het gaat erom de juiste tool te vinden voor de manier waarop uw team daadwerkelijk werkt.

Waarom kiezen voor alternatieven voor Augment Code?

Augment Code is een AI-aangedreven codeerassistent die is ontworpen om grote codebases op niveau van de onderneming te begrijpen en contextbewuste suggesties te geven. Het is gebouwd voor ontwikkelaars die werken met uitgebreide opslagplaatsen waar generieke AI-tools de context kwijtraken. Maar niet elk team heeft dat niveau van codebase-indexering nodig, en sommige ontwikkelaars vinden dat de IDE-ondersteuning of werkstroomintegratie van Augment niet past bij hun stack.

Veel ontwikkelaars willen diepgaandere chatgebaseerde interacties, betere inline-aanvullingen of tools die in hun hele technische ecosysteem werken, niet alleen in de IDE. Dit zijn de meest voorkomende redenen waarom teams op zoek gaan naar alternatieven:

IDE-flexibiliteit: sommige tools ondersteunen de editor breder of werken als zelfstandige applicaties.

Werkstroom-integratie: Ontwikkelaars hebben mogelijk een AI-aangedreven codeerassistent nodig die verbinding maakt met projectmanagement, documentatie of Ontwikkelaars hebben mogelijk een AI-aangedreven codeerassistent nodig die verbinding maakt met projectmanagement, documentatie of CI/CD-pijplijnen.

Contextbereik: Verschillende tools gaan verschillend om met de context van de codebase: sommige blinken uit in suggesties voor afzonderlijke bestanden, andere in het begrijpen van meerdere opslagplaatsen.

Teamsamenwerking: Enterprise-teams hebben mogelijk behoefte aan functies zoals Enterprise-teams hebben mogelijk behoefte aan functies zoals ondersteuning bij codereview , kennisdeling of gecentraliseerd AI-beheer.

📮 ClickUp Insight: Contextwisselingen tasten stilletjes de productiviteit van uw team aan. Uit ons onderzoek blijkt dat 42% van de verstoringen op het werk voortkomt uit het jongleren met platforms, het beheren van e-mails en het heen en weer springen tussen vergaderingen. Wat als u deze kostbare onderbrekingen zou kunnen elimineren? ClickUp brengt uw werkstroom (en chat) samen op één gestroomlijnd platform. Start en beheer uw taken vanuit chat, documenten, Whiteboards en meer, terwijl AI-aangedreven functies de context verbonden, doorzoekbaar en beheersbaar houden!

Augment code-alternatieven in één oogopslag

Tool Het beste voor Beste functies Prijzen ClickUp Teams die ontwikkelingswerkstroomen en code beheren Teamgrootte: Kleine teams tot grote ondernemingen Codegen-agent voor codegeneratie, Brain voor context voor de hele werkruimte, documenten, taakkoppeling, automatiseringen, geïntegreerd workflowbeheer Voor altijd gratis; aanpassingsmogelijkheden beschikbaar voor ondernemingen GitHub Copilot Ontwikkelaars die naadloze GitHub-integratie willenTeamgrootte: Individuen tot grote ontwikkelteams Inline suggesties, Copilot chatten, PR-samenvattingen, context voor meerdere bestanden, GitHub-native werkstroomen Gratis versie, betaalde abonnementen vanaf $10/maand Cursor Ontwikkelaars die op zoek zijn naar een AI-native IDEGrootte van het team: Teams die gemakkelijk van IDE kunnen wisselen Codebase-indexering, Composer voor bewerkingen van meerdere bestanden, voorspellende bewerking, natuurlijke taalcommando's Gratis abonnement, betaalde abonnementen vanaf $ 20/maand Amazon Q Developer Teams in AWS-gerichte omgevingen Teamgrootte: Startups tot ondernemingen op AWS AWS-native ondersteuning, scans voor veiligheid, codetransformatie, architectuurgids Gratis versie, betaalde abonnementen vanaf $19/gebruiker/maand Tabnine Ondernemingsteams die prioriteit geven aan codeprivacy Grootte van het team: gereguleerde sectoren en grote bedrijven On-premise implementatie, gepersonaliseerde modellen, geen gegevensopslag, IDE-flexibiliteit Betaalde abonnementen vanaf $ 59/gebruiker/maand Sourcegraph Cody Ontwikkelaars die met enorme codebases werken Teamgrootte: Grote engineeringorganisaties met veel opslagplaatsen Multi-repo-context, zoeken binnen de onderneming, LLM-backendopties, diepgaande code-intelligentie Gratis versie, betaalde abonnementen vanaf $ 9/gebruiker/maand Windsurf Ontwikkelaars die agentische AI-werkstroomen willenTeamgrootte: Teams die autonome taakuitvoering onderzoeken Cascade voor taken met meerdere stappen, werkstroom, diepe indexering, inline suggesties Gratis versie, betaalde abonnementen vanaf $ 15/maand Qodo Teams die zich richten op codekwaliteit en testen Teamgrootte: QA-intensieve teams en engineeringorganisaties Door AI gegenereerde tests, PR-analyse, inzichten in de kwaliteit van de code, op gedrag gebaseerde tests Gratis versie, betaalde abonnementen vanaf $38/gebruiker/maand Replit Ghostwriter Ontwikkelaars die codeen in de browserTeamgrootte: beginners, docenten en kleine teams Cloud IDE, inline suggesties, directe implementatie, realtime samenwerking Gratis abonnement, betaalde abonnementen vanaf $ 20/maand Codeium Ontwikkelaars die brede IDE-ondersteuning willenTeamgrootte: Elk team met verschillende editors Snelle automatische aanvulling, ondersteunt meer dan 70 talen en meer dan 40 IDE's, chatten voor hulp Gratis versie, prijzen voor ondernemingen beschikbaar

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactieteam volgt een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen zijn gebaseerd op de werkelijke productwaarde. Hier volgt een gedetailleerd overzicht van hoe we software beoordelen bij ClickUp.

De beste alternatieven voor Augment Code om te gebruiken

1. ClickUp (het beste voor AI-aangedreven beheer van werkstroomen in de ontwikkelingssector)

Ontwikkelingsteams worstelen vaak met een wildgroei aan tools, waarbij code in de IDE staat, taken in de ene tool, documentatie in een andere en communicatie verspreid over verschillende platforms. Deze versnippering vertraagt de levering, creëert blinde vlekken en laat ontwikkelaars zich afvragen waarom ze een functie bouwen, en niet alleen hoe.

ClickUp maakt een einde aan deze werkversnippering met een geconvergeerde AI-werkruimte die uw volledige werkstroom met elkaar verbindt. In tegenstelling tot standalone codeerassistenten die alleen uw code zien, biedt ClickUp de volledige context van wat u bouwt en waarom.

En als u AI wilt die code levert en niet alleen suggereert, kan ClickUp Brain Agents u helpen om sneller van taak naar implementatie te gaan. De Codegen-agent van ClickUp kan bijvoorbeeld de taakcontext gebruiken om code te genereren en te helpen bij het verplaatsen van werk naar een PR-werkstroom, zodat de uitvoering verbonden blijft met de vereisten en beslissingen die deze hebben gevormd.

Codegen-agent in ClickUp werkt taken automatisch bij met code-wijzigingen, plaatst pull-aanvraag-links en vat de voortgang samen.

Met ClickUp Brain werkt AI-assistentie in uw hele werkruimte. U kunt Brain @vermelden in een taakcommentaar of ClickUp Chat, en het reageert met behulp van kennis uit uw taken, documenten en gesprekken. Vraag het om de voortgang van de Sprint samen te vatten, technische specificaties op te stellen op basis van taakbeschrijvingen of direct gerelateerde documentatie te tonen, zodat u minder tijd kwijt bent aan het zoeken naar context en meer tijd hebt om te werken.

AI-assistent legt Python lambda-scopingproblemen uit en geeft een gecorrigeerd voorbeeld van code, waardoor debuggen en leren voor ontwikkelaars gemakkelijker wordt.

Vervolgens zorgt ClickUp-automatisering voor de handmatige updates die diepgaand werk onderbreken. Trigger werkstroom vanuit ontwikkelingsgebeurtenissen. Wanneer een pull-aanvraag wordt samengevoegd, verplaats dan automatisch de gekoppelde taak naar 'Klaar' en breng de juiste personen op de hoogte. Wanneer een bug wordt gemeld, wijs deze dan toe op basis van component of eigendom. Dat betekent minder statusmeldingen, minder momenten waarop iemand vraagt 'heeft iemand dit bijgewerkt?' en minder contextwisselingen.

Stel no-code ClickUp automatiseringen in om het zware werk voor je te doen.

Ten slotte houdt ClickUp Docs technische documentatie gekoppeld aan het werk dat het beschrijft. Maak API-referenties, architectuurbeslissingen of onboarding-gidsen die rechtstreeks linken naar relevante ClickUp-taken, zodat wanneer vereisten veranderen, de betreffende documenten en taken samen naar voren komen.

ClickUp Brain maakt een nieuw wiki-achtig document met een aanpasbare tabel, waardoor het eenvoudig is om content-taken rechtstreeks vanuit een eenvoudige AI-prompt te organiseren en bij te houden.

Beste functies

AI-aangedreven codegeneratie met Codegen-agent: Ga verder dan codesuggesties – Ga verder dan codesuggesties – de Codegen-agent van ClickUp gebruikt de volledige context van uw taken om productieklaar code te genereren en werk naar een pull-aanvraag te verplaatsen. Hierdoor blijft de implementatie nauw verbonden met vereisten en beslissingen, waardoor overdrachtsfouten worden verminderd en de levering wordt versneld.

AI-ondersteuning voor de hele werkruimte met ClickUp Brain: krijg direct toegang tot kennis uit taken, documenten en gesprekken door Brain te @vermelden in opmerkingen of chat. Vat de voortgang van sprints samen, stel technische specificaties op of vind gerelateerde documentatie in enkele seconden, zodat ontwikkelaars minder tijd kwijt zijn aan zoeken en meer tijd hebben om te bouwen.

Flexibele, gebeurtenisgestuurde automatiseringen: automatiseer handmatige updates en repetitieve taken door werkstroomtriggers te activeren op basis van ontwikkelingsgebeurtenissen. Wanneer bijvoorbeeld een pull-aanvraag wordt samengevoegd, kan ClickUp automatisch de gekoppelde taak naar 'Klaar' verplaatsen, belanghebbenden op de hoogte stellen of vervolgacties toewijzen, waardoor contextwisselingen tot een minimum worden beperkt en iedereen op één lijn blijft.

Documenten die verbonden blijven met uw werkstroom: maak en onderhoud technische documentatie (zoals API-referenties of architectuurbeslissingen) die rechtstreeks gekoppeld is aan relevante taken. Wanneer vereisten veranderen, worden de betreffende documenten en taken samen weergegeven, zodat uw team altijd met de meest recente informatie werkt.

Uniforme, geconvergeerde werkruimte: maak een einde aan de wildgroei aan tools door code, taken, documenten en communicatie op één plek te beheren. De geconvergeerde AI-werkruimte van ClickUp geeft uw team een voltooide, realtime weergave van wat er wordt gebouwd en waarom, waardoor blinde vlekken worden verminderd en samenwerking wordt versneld.

Voordelen:

Dankzij de uniforme context van taken, documenten en gesprekken krijgen ontwikkelaars een volledig beeld van de projectvereisten.

Flexibele automatisering past zich aan elke werkstroom aan met aangepaste triggers en gekoppelde acties.

All-in-one werkruimte elimineert de fragmentatie die teamkennis verspreidt over meerdere platforms

Nadelen:

Leercurve voor teams die nog niet bekend zijn met alles-in-één-platforms

De mobiele app heeft minder functies dan de desktopversie.

Sommige geavanceerde automatiseringen vergen tijd om te configureren.

Prijzen

Beoordelingen en recensies:

G2: 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4000 beoordelingen)

Dit is wat een G2-recensent te zeggen heeft over ClickUp.

ClickUp is een alles-in-één platform voor projectmanagement dat taakbeheer, tijdregistratie, documentatie en rapportage op één plek combineert. Wat ik het leukst vind, is de hoge mate van aanpasbaarheid: je kunt weergaven, statussen en automatiseringen aanpassen aan elke werkstroom. De integraties met Slack, Google Drive en kalendertools maken samenwerking veel gemakkelijker. Ik waardeer ook hoe gemakkelijk het is om meerdere projecten te beheren en de productiviteit van het team in realtime bij te houden.

ClickUp is een alles-in-één platform voor projectmanagement dat taakbeheer, tijdregistratie, documentatie en rapportage op één plek combineert. Wat ik het leukst vind, is de hoge mate van aanpasbaarheid: je kunt weergaven, statussen en automatiseringen aanpassen aan elke werkstroom. De integraties met Slack, Google Drive en kalendertools maken samenwerking veel gemakkelijker. Ik waardeer ook hoe gemakkelijk het is om meerdere projecten te beheren en de productiviteit van het team in realtime bij te houden.

2. GitHub Copilot (het beste voor ontwikkelaars die deel uitmaken van het GitHub-ecosysteem)

Voor ontwikkelaars die al in GitHub werken, kan het voortdurend wisselen van tools om vragen te stellen of pull-aanvragen te beoordelen een grote belemmering vormen voor de productiviteit. GitHub Copilot lost dit op door AI-assistentie rechtstreeks in uw bestaande werkstroom te integreren. Ontwikkelaars die Copilot gebruiken, voltooien taken 35% sneller dan ontwikkelaars die dat niet doen. Het suggereert code terwijl u typt, beantwoordt vragen in de chat en helpt bij het beoordelen van pull-aanvragen, allemaal zonder dat u uw editor hoeft te verlaten.

Copilot maakt gebruik van grote taalmodellen die zijn getraind op openbare code om inline suggesties te geven. Het begrijpt de context van uw huidige bestand, geopende tabbladen en de structuur van de opslagplaats. Via de chatinterface kunt u vragen stellen over uw codebase of uitleg vragen over onbekende code, waardoor het een krachtige AI-assistent voor programmeren is.

Beste functies:

Inline code suggesties: terwijl u typt, biedt Copilot aanvullingen, met een bereik van enkele regels tot volledige functies. Het leert van uw coderingspatronen en de omringende context, en anticipeert vaak op wat u nodig hebt voordat u klaar bent met typen.

Copilot Chat: Stel vragen in natuurlijke taal rechtstreeks in uw IDE. Vraag om uitleg over complexe code, vraag om suggesties voor refactoring of laat het unit tests genereren.

Hulp bij pull-aanvragen: Copilot kan PR-beschrijvingen genereren, wijzigingen samenvatten voor reviewers en verbeteringen voorstellen. Dit versnelt de reviewcyclus en zorgt ervoor dat PR's een zinvolle context hebben voor teamgenoten.

Voordelen:

Dankzij de diepgaande GitHub-integratie sluiten suggesties vaak aan bij de conventies van uw project.

Brede IDE-ondersteuning, waaronder VS Code, JetBrains IDE's en Neovim

Continue verbetering met regelmatige updates en nieuwe functies

Nadelen:

Suggesties bevatten soms verouderde patronen of API's.

Beperkte aangepaste mogelijkheden voor bedrijfsspecifieke coderingsnormen

Vereist een GitHub-account en abonnement

Prijzen

Free

Pro: $ 10/maand

Pro+: $39/maand

Business: $ 19/gebruiker/maand

Onderneming: $ 39/gebruiker/maand

Beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Dit is wat een G2-recensent te zeggen heeft over GitHub Copilot.

GitHub Copilot heeft mijn productiviteit op het gebied van coderen aanzienlijk verbeterd. Het suggereert intelligente codeaanvullingen en complete functies die vaak overeenkomen met wat ik van plan was te schrijven. Copilot blinkt uit in routinetaken zoals boilerplate-installaties, loops en standaardpatronen, wat me veel tijd bespaart en me helpt me te concentreren op de complexere aspecten van ontwikkeling. Het is alsof ik een tweede paar handen heb in mijn editor – vooral handig voor het snel opstarten van nieuwe bestanden of onbekende API's.

GitHub Copilot heeft mijn productiviteit op het gebied van coderen aanzienlijk verbeterd. Het suggereert intelligente codeaanvullingen en complete functies die vaak overeenkomen met wat ik van plan was te schrijven. Copilot blinkt uit in routinetaken zoals boilerplate-installaties, loops en standaardpatronen, wat me veel tijd bespaart en me helpt me te concentreren op de complexere aspecten van ontwikkeling. Het is alsof ik een tweede paar handen heb in mijn editor – vooral handig voor het snel opstarten van nieuwe bestanden of onbekende API's.

3. Cursor (het beste voor ontwikkelaars die een AI-native IDE-ervaring willen)

Ben je het beu dat AI aanvoelt als een toevoeging aan je editor? In tegenstelling tot extensies is Cursor een AI-first IDE die vanaf de grond af is opgebouwd. Het is een afsplitsing van VS Code, dus de interface is vertrouwd, maar AI-mogelijkheden zijn verweven in elke interactie, waardoor het een van de beste AI-codeerassistenten is.

Het belangrijkste voordeel van Cursor is dat het je volledige codebase kan indexeren, waardoor vragen en bewerkingen mogelijk zijn die meerdere bestanden omvatten. Vraag het om "de werkstroom van verificatie te herstructureren" en het begrijpt welke bestanden daarbij betrokken zijn. Dit bewustzijn van het hele project voorkomt de veelvoorkomende frustratie dat AI dingen kapot maakt die het niet kan zien.

Beste functies:

Context voor de hele codebase: Cursor indexeert uw hele project, zodat AI-interacties de relaties tussen bestanden begrijpen. Deze holistische weergave voorkomt de frustratie dat "AI mijn project niet begrijpt".

Composer: Beschrijf wat u wilt in gewoon Engels, en Composer implementeert wijzigingen in meerdere bestanden. Dit is een gamechanger voor refactoring-taken die handmatig uren zouden duren.

Voorspellende bewerking: de cursor anticipeert op uw volgende wijziging op basis van recente bewerkingen. Als u een variabele op één plaats hernoemt, wordt dezelfde hernoeming ook elders voorgesteld.

Voordelen:

Echt begrip van de code vermindert suggesties die andere delen van uw code verstoren.

De vertrouwde VS Code-interface zorgt voor een minimale leercurve.

Ondersteunt meerdere AI-modellen om snelheid en capaciteit in evenwicht te brengen.

Nadelen:

Hiervoor moet u overschakelen van uw huidige IDE.

Het indexeren van codebases kan traag zijn bij zeer grote opslagplaatsen.

Sommige VS Code-extensies werken mogelijk niet perfect.

Prijzen

Hobby

Pro: $ 20/maand

Pro+: $ 60/maand

Ultra: $ 200/maand

Teams: $ 40/gebruiker/maand

Onderneming: Aangepast

Beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Dit is wat een G2-recensent te zeggen heeft over Cursor.

Ik vind het geweldig hoe naadloos Cursor AI integreert in de werkstroom van de ontwikkeling. De inline codesuggesties zijn ongelooflijk nauwkeurig en de mogelijkheid om rechtstreeks in de editor vragen te stellen, bespaart me enorm veel tijd. Het voelt alsof ik samen programmeer met een deskundige ontwikkelaar die de context van mijn project begrijpt.

Ik vind het geweldig hoe naadloos Cursor AI integreert in de werkstroom van de ontwikkeling. De inline codesuggesties zijn ongelooflijk nauwkeurig en de mogelijkheid om rechtstreeks in de editor vragen te stellen bespaart me enorm veel tijd. Het voelt alsof ik samen programmeer met een deskundige ontwikkelaar die de context van mijn project begrijpt.

4. Amazon Q Developer (het beste voor teams die bouwen op AWS)

Als uw infrastructuur op AWS draait, weet u hoe lastig het is om een generieke AI-tool de nuances van IAM-beleidsregels of Lambda-configuraties te laten begrijpen. Amazon Q Developer is een AI-assistent die native AWS spreekt. Het gaat verder dan eenvoudige codeaanvulling en helpt bij architectuurbeslissingen, beveiligingsscans en zelfs het migreren van verouderde applicaties.

Omdat Q Developer door Amazon is ontwikkeld, begrijpt het de relaties tussen AWS-services en kan het best practices aanbevelen die specifiek zijn voor uw architectuur. Het kan IAM-beleidsregels voorstellen, helpen bij het configureren van Lambda-functies en CloudFormation-sjablonen uitleggen.

Beste functies:

AWS-service-expertise: vraag hoe u een S3-bucketbeleid configureert of een DynamoDB-query optimaliseert. Suggesties volgen de best practices van AWS en houden rekening met servicespecifieke nuances.

Codetransformatie: Migreert u een verouderde Java-applicatie? Q Developer kan uw codebase analyseren en het upgradeproces begeleiden, waarbij updates voor afhankelijkheden en wijzigingen aan de API worden afgehandeld.

Beveiligingsscans: Ingebouwde Ingebouwde beveiligingsscans controleren uw code op bekende problemen op gebied van veiligheid en AWS-normen, met suggesties voor oplossingen.

Voordelen:

Inzicht in native AWS voorkomt veelvoorkomende configuratiefouten

Ondernemingsfuncties maken training op interne codebases en standaarden mogelijk.

Brede taalondersteuning, die Python, Java en JavaScript ondersteunt

Nadelen:

Het meest waardevol voor omgevingen waarin AWS veel wordt gebruikt

Voor sommige functies is integratie met een AWS-account vereist.

IDE-ondersteuning wordt minder ondersteund dan bij sommige concurrenten

Prijzen

Gratis niveau

Pro-niveau: $ 19/gebruiker/maand

Beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Dit is wat een G2-recensent te zeggen heeft over Amazon Q Developer.

Amazon Q Developer biedt nauwkeurige, contextbewuste codeerhulp direct binnen de IDE. Het helpt me API's te begrijpen, snippets te genereren en sneller te debuggen zonder mijn werkruimte te verlaten. De integratie met AWS-services verloopt naadloos en het bespaart veel tijd bij het werken met cloudconfiguraties of SDK's.

Amazon Q Developer biedt nauwkeurige, contextbewuste codeerhulp direct binnen de IDE. Het helpt me API's te begrijpen, snippets te genereren en sneller te debuggen zonder mijn werkruimte te verlaten. De integratie met AWS-services verloopt naadloos en het bespaart veel tijd bij het werken met cloudconfiguraties of SDK's.

5. Tabnine (het beste voor ondernemingen die prioriteit geven aan codeprivacy)

Het verzenden van eigen code naar een server van een derde partij is voor veel ondernemingen ondenkbaar. Deze bezorgdheid over gegevensprivacy staat vaak de invoering van krachtige AI-codingtools in de weg: 57% van de IT-professionals bij ondernemingen die geen generatieve AI hebben geïmplementeerd, noemt gegevensprivacy als belangrijkste belemmering. Tabnine pakt dit pijnpunt direct aan met zijn privacy-first-benadering.

Tabnine biedt on-premise implementatie, wat betekent dat uw code nooit uw infrastructuur verlaat. Voor ondernemingen met strikte gegevensbeleidsregels of ondernemingen in gereguleerde sectoren is dit een cruciale functie. Zelfs de cloud-gehoste versie biedt een beleid zonder gegevensbewaring, waardoor uw code niet wordt opgeslagen of gebruikt voor het trainen van andere modellen.

Beste functies:

On-premise implementatie: Draai Tabnine volledig binnen uw eigen infrastructuur. Dit voldoet aan vereisten voor veiligheid die externe AI-services verbieden en ondersteunt air-gapped omgevingen.

Gepersonaliseerde modellen: Tabnine leert van uw codebase om suggesties te doen die aansluiten bij de patronen, naamgevingsconventies en architecturale beslissingen van uw team.

Geen gegevensopslag: voor cloudimplementaties houdt het beleid van Tabnine in dat uw code na verwerking niet wordt opgeslagen, waardoor u AI-ondersteuning krijgt zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over gegevensprivacy.

Voordelen:

Privacyfuncties op bedrijfsniveau krijgen goedkeuring van teams voor veiligheid en compliance

Bevordert consistentie binnen het team door code voor te stellen die aan uw normen voldoet.

Brede IDE-ondersteuning ondersteunt VS Code, JetBrains, Vim en meer.

Nadelen:

On-premise implementatie vereist infrastructuurbeheer

Personalisatie vereist tijd om te trainen op uw codebase.

Sommige geavanceerde functies hebben een limiet voor enterprise-niveaus.

Prijzen

Tabnine Agentic Platform: $ 59/gebruiker/maand (jaarlijks abonnement)

Beoordelingen en recensies

G2: 4,1/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Dit is wat een Capterra-recensent te zeggen heeft over Tabnine.

Tabnine is een geweldige codeerassistent voor softwareontwikkelaars. Het heeft me in mijn carrière enorm veel tijd bespaard. Het heeft mijn productiviteit een boost gegeven. Ik hoef geen saaie klassemodellen meer te schrijven. Met één druk op de Tab-knop wordt al mijn code hiermee voltooid. Het is ook heel eenvoudig te integreren met code-editors.

Tabnine is een geweldige codeerassistent voor softwareontwikkelaars. Het heeft me in mijn carrière enorm veel tijd bespaard. Het heeft mijn productiviteit een boost gegeven. Ik hoef geen saaie klassemodellen meer te schrijven. Met één druk op de Tab-knop wordt al mijn code hiermee voltooid. Het is ook heel eenvoudig te integreren met code-editors.

📮 ClickUp Insight: 22% van onze respondenten staat nog steeds wantrouwig tegenover het gebruik van AI op het werk. Van die 22% maakt de helft zich zorgen over de privacy van hun gegevens, terwijl de andere helft gewoon niet zeker weet of ze kunnen vertrouwen op wat AI hen vertelt. ClickUp pakt beide problemen direct aan met robuuste maatregelen voor veiligheid en door bij elk antwoord gedetailleerde links naar taken en bronnen te genereren. Dit betekent dat zelfs de meest voorzichtige teams kunnen profiteren van de verhoging van de productiviteit zonder zich zorgen te hoeven maken over de veiligheid van hun informatie of de betrouwbaarheid van de resultaten.

📮 ClickUp Insight: 22% van onze respondenten staat nog steeds wantrouwig tegenover het gebruik van AI op het werk. Van die 22% maakt de helft zich zorgen over de privacy van hun gegevens, terwijl de andere helft gewoon niet zeker weet of ze kunnen vertrouwen op wat AI hen vertelt. ClickUp pakt beide problemen direct aan met robuuste maatregelen voor veiligheid en door bij elk antwoord gedetailleerde links naar taken en bronnen te genereren. Dit betekent dat zelfs de meest voorzichtige teams kunnen profiteren van de verhoging van de productiviteit zonder zich zorgen te hoeven maken over de veiligheid van hun informatie of de betrouwbaarheid van de resultaten.

6. Sourcegraph Cody (het beste voor het navigeren door enorme codebases van ondernemingen)

Codebases van ondernemingen kunnen duizenden opslagplaatsen omvatten, waardoor het voor een ontwikkelaar bijna onmogelijk is om te begrijpen hoe alles met elkaar verbonden is. Generieke AI-tools falen vaak op deze schaal. Cody, ontwikkeld door het codezoekbedrijf Sourcegraph, maakt gebruik van zijn krachtige zoekinfrastructuur om AI-ondersteuning te bieden die uw volledige codebase daadwerkelijk begrijpt.

Cody bouwt voort op de jarenlange ervaring van Sourcegraph met het indexeren van code, waardoor het vragen kan beantwoorden die de grenzen van opslagplaatsen overschrijden. Vraag hoe een service wordt aangeroepen en Cody vindt elk gebruik binnen uw organisatie, niet alleen in de huidige opslagplaats.

Beste functies:

Integratie van codezoekfuncties voor ondernemingen: Cody maakt gebruik van de code-intelligentie van Sourcegraph om relaties tussen duizenden opslagplaatsen te begrijpen.

Multi-repo-context: in tegenstelling tot tools die beperkt zijn tot één opslagplaats, kan Cody context uit meerdere opslagplaatsen tegelijk halen wanneer er aan onderling verbonden services wordt gewerkt.

Aanpasbare LLM-backends: Ondernemingen kunnen het AI-model kiezen dat aan hun behoeften voldoet – Claude, GPT-4 of andere – op basis van capaciteit, kosten of nalevingsvereisten.

Voordelen:

Ongeëvenaarde codebase-schaalbaarheid voor organisaties met honderden opslagplaatsen

Antwoorden zijn gekoppeld aan de daadwerkelijke code, zodat ontwikkelaars suggesties kunnen verifiëren.

Enterprise-beheersingsmaatregelen voor het beheren van toegang, het monitoren van gebruik en het configureren van context

Nadelen:

Voor volledige functionaliteit is een Sourcegraph-implementatie vereist.

De installatie kan complex zijn voor organisaties die nog niet bekend zijn met Sourcegraph.

Voor sommige functies is een licentie voor de onderneming vereist.

Prijzen

Cody Gratis

Cody Pro: $ 9/gebruiker/maand

Beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (90 beoordelingen)

Capterra: Niet gevonden

Dit is wat een recensent van Gartner te zeggen heeft over Sourcegraph Cody.

Cody is mijn belangrijkste AI-codeerassistent. Ik heb al verschillende soortgelijke tools gebruikt. Vrijwel alle AI-codeerhulpmiddelen hebben vergelijkbare prestaties en functies. Waar Cody uitblinkt, is de gebruikersinterface. Het biedt namelijk een enorme lijst met aangepaste functies. Je kunt elke UI-functie verwijderen of toevoegen. Er is een optie om de backend te kiezen met een goed bereik aan AI's. Mijn algehele ervaring is tot nu toe ook positief wat betreft de prestaties. Het heeft geen invloed op de algehele prestaties van de editor.

Cody is mijn belangrijkste AI-codeerassistent. Ik heb al verschillende soortgelijke tools gebruikt. Vrijwel alle AI-codeerhulpmiddelen hebben vergelijkbare prestaties en functies. Waar Cody uitblinkt, is de gebruikersinterface. Het biedt namelijk een enorme lijst met aangepaste mogelijkheden. Je kunt elke UI-functie verwijderen of toevoegen. Er is een optie om de backend te kiezen met een goed bereik aan AI's. Mijn algehele ervaring is tot nu toe ook positief wat betreft de prestaties. Het heeft geen invloed op de algehele prestaties van de editor.

📹 Stop met het handmatig schrijven en herschrijven van code. Deze video geeft een overzicht van vijf AI-agents die coderen sneller, overzichtelijker en een stuk minder frustrerend maken.

7. Windsurf (het beste voor ontwikkelaars die autonome AI-agents willen)

De meeste AI-coderingshulpmiddelen bieden alleen suggesties, waardoor u het eigenlijke werk zelf moet doen. Windsurf hanteert een andere aanpak en gaat verder dan suggesties door taken autonoom uit te voeren. De agentische AI kan meerstaps coderingstaken uitvoeren, waardoor uw rol verschuift van schrijver naar revisor.

U beschrijft een doel en de Cascade-functie bepaalt de stappen. Windsurf biedt ook Flows, vooraf gebouwde agentische werkstroom voor veelvoorkomende taken zoals het toevoegen van functies of het oplossen van bugs. De AI zorgt voor de planning en uitvoering en neemt contact met u op wanneer er beslissingen moeten worden genomen.

Om te begrijpen hoe AI-agenten het coderingslandschap veranderen, bekijkt u dit overzicht van AI-agenten voor codering en hun praktische toepassingen in werkstroomen.

Beste functies:

Cascade: Beschrijf een taak die uit meerdere stappen bestaat, zoals 'Verificatie van gebruikers toevoegen met OAuth', en Cascade splitst deze op en voert deze uit met uw goedkeuring op belangrijke controlepunten.

Werkstroom: vooraf gebouwde werkstroom voor veelvoorkomende ontwikkelingstaken die code, tests en documentatie genereren, waardoor repetitieve patronen worden versneld.

Diepe codebase-indexering: Windsurf indexeert code, opmerkingen en projectconfiguratie, zodat zijn autonome acties rekening houden met de conventies van uw project.

Voordelen:

Echte autonome capaciteit kan taken met meerdere stappen uitvoeren

Doordachte controlepunten houden u in controle zonder micromanagement.

Tijdens een proefperiode kunt u agentische werkstroomen evalueren voordat u een beslissing neemt.

Nadelen:

Agentische functies vereisen een zekere mate van vertrouwen in de besluitvorming van de AI.

Als nieuwere tool heeft het een kleinere community dan gevestigde opties.

Voor complexe taken kan nog steeds handmatige tussenkomst nodig zijn.

Prijzen

Free

Pro: $ 15/maand

Teams: $ 30/gebruiker/maand

Onderneming: Aangepast

Beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Dit is wat een G2-recensent te zeggen heeft over Windsurf.

Ik vind het geweldig om meerdere bestanden tegelijkertijd bij te werken en te bewerken. Ik vind het leuk dat mijn code automatisch wordt aangevuld door AI, wat het coderen leuker maakt. Geweldig voor chats met mijn codebase met realtime generatie van mijn code. Betrouwbaar voor inline bewerking van mijn code met hulp van AI. Overzichtelijke gebruikersinterface en beginnersvriendelijk, gemakkelijk in gebruik.

Ik vind het geweldig om mijn meerdere bestanden tegelijkertijd bij te werken en te bewerken. Ik vind het leuk dat mijn code automatisch wordt aangevuld door AI, wat mijn codeerervaring leuk maakt. Geweldig voor chats met mijn codebase met realtime generatie van mijn code. Betrouwbaar voor inline bewerking van mijn code met hulp van AI. Overzichtelijke gebruikersinterface en beginnersvriendelijk met gemakkelijke implementatie.

8. Qodo (het beste voor teams die zich richten op codekwaliteit en testen)

Snel code schrijven is één ding, betrouwbare code schrijven is iets anders. Terwijl de meeste AI-tools zich richten op snelheid, richt Qodo (voorheen CodiumAI) zich op codekwaliteit. De kracht ervan ligt in het genereren van tests, het analyseren van codekwaliteit en het verbeteren van pull-aanvragen.

Qodo analyseert uw code en genereert zinvolle testcases, inclusief randgevallen die ontwikkelaars vaak over het hoofd zien. Het begrijpt het gedrag van de code en creëert tests die daadwerkelijk verifiëren of deze correct werkt. Deze focus op kwaliteit is een belangrijk onderscheidend kenmerk in de drukke Augment Code vs. Cursor-ruimte.

Beste functies:

AI-testgeneratie: Qodo analyseert uw functies en genereert uitgebreide testsuites, waarbij randgevallen, grensvoorwaarden en foutscenario's worden geïdentificeerd.

Pull-aanvraag-analyse: voordat mensen de pull-aanvragen beoordelen, scant Qodo ze op mogelijke problemen, zoals code smells of gebieden waarvoor geen testdekking is, waardoor de productiviteit van menselijke beoordelingen toeneemt.

Inzichten in codekwaliteit: Naast tests biedt Qodo feedback over codestructuur, complexiteit en onderhoudbaarheid om u te helpen schonere code te schrijven.

Voordelen:

Richt zich op het genereren van betere, betrouwbaardere code, niet alleen op meer code.

Gegenereerde tests verifiëren het gedrag, niet alleen de dekkingsstatistieken.

Integreert op natuurlijke wijze in de werkstroom voor codebeoordeling

Nadelen:

Beperktere focus dan algemene codeerassistenten

De kwaliteit van de testgeneratie kan variëren per taal en framework.

Voor sommige functies zijn team- of Enterprise-abonnementen vereist.

Prijzen

Ontwikkelaar: Gratis

Teams: $ 38/gebruiker/maand

Onderneming: Aangepast

Beoordelingen en recensies

G2: 4,8/5 (meer dan 60 beoordelingen)

Capterra: Niet gevonden

Dit is wat een G2-recensent te zeggen heeft over Qodo.

Ik gebruik Qodo Gen + VS Code om allerlei soorten code te controleren, bouwen, herstructureren, optimaliseren en beoordelen, van SEO-specifieke HTML tot Django- en Next.js-architecturen tot aangepaste Python-scripts. De krachtigste functie die ik het meest gebruik, is het toevoegen van context. Dit is wat de meeste UI-chatbots missen om echt nuttig te zijn: het volledige plaatje! Qodo doet geweldig werk door fouten en inefficiënties op te sporen die ik over het hoofd heb gezien, en door me concepten bij te brengen via de code waaraan ik werk. Met de juiste instelling kan deze tool een volwaardig onderwijssysteem zijn!

Ik gebruik Qodo Gen + VS Code om allerlei soorten code te controleren, bouwen, herstructureren, optimaliseren en beoordelen, met een bereik van SEO-specifieke HTML tot Django- en Next.js-architecturen tot aangepaste Python-scripts. De krachtigste functie die ik het meest gebruik, is het toevoegen van context. Dit is wat de meeste UI-chatbots missen om echt nuttig te zijn: het volledige plaatje! Qodo doet geweldig werk door fouten en inefficiënties op te sporen die ik over het hoofd heb gezien, en door me concepten bij te brengen via de code waaraan ik werk. Met de juiste instelling kan deze tool een volwaardig onderwijssysteem zijn!

9. Replit Ghostwriter (het beste voor ontwikkelaars die in de browser codeen)

Het opzetten van een lokale ontwikkelomgeving kan een hele klus zijn. Replit is een cloudgebaseerde IDE waarmee je code volledig in je browser kunt schrijven, uitvoeren en implementeren, en Ghostwriter is de geïntegreerde AI-assistent.

Omdat Ghostwriter in Replit is geïntegreerd, begrijpt het de runtime-omgeving, afhankelijkheden en implementatieconfiguratie van uw project. Suggesties houden rekening met wat daadwerkelijk is geïnstalleerd en beschikbaar is, waardoor problemen met "werkt op mijn machine" worden verminderd. Dankzij de realtime collaboratieve codering van Replit kan Ghostwriter een heel team tegelijkertijd ondersteunen.

Beste functies:

Geïntegreerde cloudomgeving: geen lokale installatie nodig – begin direct met code-ontwikkeling met AI-ondersteuning vanaf elk apparaat.

Direct inzicht in implementaties: Ghostwriter kan helpen bij de volledige levenscyclus, van code-ontwikkeling tot het configureren van implementaties en het oplossen van runtime-problemen.

Realtime samenwerking: meerdere ontwikkelaars kunnen samen codeen in Replit, waarbij Ghostwriter iedereen assisteert, waardoor het ideaal is voor pair programming.

Voordelen:

Geen installatie nodig, dus u kunt meteen beginnen met codeen.

Volledig inzicht in zowel de code als de runtime-omgeving

De geïntegreerde omgeving is populair om te leren codeen.

Nadelen:

Gekoppeld aan de browsergebaseerde omgeving van Replit

Minder geschikt voor grote, complexe projecten

Vereist een internetverbinding voor alle codeering

Prijzen

Starter: gratis

Replit Core: $ 20/maand (per maand, jaarlijks gefactureerd)

Teams: $ 35/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)

Onderneming: Aangepast

Beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 280 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Dit is wat een Capterra-recensent te zeggen heeft over Replit Ghostwriter.

Over het algemeen een geweldig product. Een echte gamechanger voor niet-code professionals om te kunnen creëren wat ze zoeken. Een enorme shortcut voor het doorgeven aan professionele ontwikkelaars, het bouwen van interne tools (waarbij het niet per se uitmaakt of alles volledig werkt) en als je je wilt verdiepen in de wereld van softwareontwikkeling voor klanten enz., dan is dit een fantastisch begin en maakt het een stuk gebruiksvriendelijker en uitgebreider dan andere oplossingen die er zijn.

Over het algemeen een geweldig product. Een echte gamechanger voor niet-code professionals om te kunnen creëren wat ze zoeken. Een enorme shortcut voor het doorgeven aan professionele ontwikkelaars, het bouwen van interne tools (waarbij het niet per se uitmaakt of alles volledig werkt) en als je je wilt verdiepen in de wereld van softwareontwikkeling voor klanten enz., dan is het een fantastisch begin en maakt het het een stuk gebruiksvriendelijker en uitgebreider dan andere oplossingen die er zijn.

Koppel je code aan je werkstroom

De juiste AI-codeerassistent hangt af van uw specifieke context: uw IDE, de omvang van uw codebase en uw privacybehoeften. Er is niet één 'beste' tool, maar er is wel een tool die het beste bij uw situatie past. Teams op AWS kunnen Amazon Q Developer evalueren, terwijl ondernemingen met strikte gegevensbeleidsregels Tabnine kunnen bekijken.

Maar AI-codeerassistenten evolueren. De tools die het zullen halen, zijn diegene die niet alleen de code begrijpen, maar ook de volledige context van waarom je die schrijft: de taken, de vereisten en de teamsamenwerking die beslissingen stuurt. Daarvoor zijn geconvergeerde werkruimten die AI in je hele werkstroom met elkaar verbinden essentieel.

Koppel uw code aan de taken, documenten en gesprekken die er betekenis aan geven. Ga gratis aan de slag met ClickUp en ontdek hoe een geconvergeerde werkruimte uw werkstroom transformeert.