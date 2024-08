10 manieren om risico's voor cyberbeveiliging in projectbeheer te beperken

Projectmanagement gaat gepaard met veel verantwoordelijkheden, deadlines, nachtdiensten en veel koffie.

Gelukkig kun je er bovenop blijven met een beetje hulp van je maatje: software voor projectmanagement .

Met dat in gedachten is communicatie nog nooit zo eenvoudig, gemakkelijk of snel geweest, wat leidt tot een productiever en succesvoller team.

Projectmanagement op afstand helpt de projectmanagers om hybride teams met elkaar te verbinden en ervoor te zorgen dat iedereen samenwerkt om de doelen van het project te bereiken. Wat dat betreft is het niet anders dan het managen van elk ander project, behalve dan dat het project op afstand wordt uitgevoerd.

En het beheren en aansturen van een team op afstand brengt een delicaat probleem met zich mee: verhoogd risico op cybercriminaliteit.

Dit gezegd hebbende, laten we eens kijken naar de vijf grootste cyberbeveiligingsbedreigingen waar projectmanagers vandaag de dag mee te maken hebben en tien manieren om ze aan te pakken!

5 grootste bedreigingen voor cyberveiligheid in 2024 Cyberbeveiliging kan een bedrijf maken of breken .

Bedrijven functioneren op basis van gegevens en gegevens zijn het meest waardevolle bezit van het bedrijf. In de digitale wereld van vandaag zijn gegevens echter kwetsbaarder geworden voor cyberaanvallen, en met de regelingen voor hybride werk en werk op afstand is die kwetsbaarheid nog groter geworden.

De toename van datalekken en hacks kan worden toegeschreven aan een gebrek aan gegevensbescherming, de gevolgen van een wereldwijde pandemie en een toename in de geavanceerdheid van exploits. Bedrijven zijn zich nu meer dan ooit bewust van de problemen die datalekken kunnen veroorzaken.

Een van de datalekken die de weg vrijmaakte voor de nieuwe EU-wetgeving was de zaak Wonga Loans. Dit bedrijf voor betaalleningen kreeg in 2017 te maken met een aanzienlijk datalek waarbij de bankgegevens van 250.000 klanten werden vrijgegeven.

Hier zijn de belangrijkste cyberdreigingen waarvan je op de hoogte moet zijn en tips om ze te voorkomen.

1. Man in het midden

Stel je dit scenario voor: jij en je collega praten via een beveiligd platform, maar iemand luistert jullie gesprek af en stuurt valse berichten van jou naar je collega. Gatver!

Het idee hierachter is dat de hackers toegang krijgen tot persoonlijke en gevoelige gegevens en de berichten manipuleren.

Dit kan gebeuren als je een onbeveiligd openbaar Wi-Fi-netwerk gebruikt. Als de hacker zich op de onbeveiligde locatie bevindt, krijgt hij toegang en stuurt hij malware om gevoelige gegevens te achterhalen. Ze kunnen zich ook voordoen als klant of zakenpartner, of wie dan ook.

Voorbeeld van een man-in-the-middle aanval

Onlangs kreeg een bedreigingsacteur 500 certificaten voor websites zoals Google, Skype en andere prominente sites dankzij een hack bij de Nederlandse registratiesite DigiNotar. Door deze certificaten te gebruiken, deed de aanvaller zich voor als betrouwbare websites in een MITM-aanval en stal hij de gegevens van gebruikers door hen te verleiden tot het verstrekken van hun referenties op mirrorwebsites. Het lek leidde uiteindelijk tot een impact op ongeveer 300.000 Iraanse Gmail accounts en tot het faillissement van DigiNotar.

2. Klassieke SQL-injectie

Laten we zeggen dat je je voorbereidt op je vakantie en een Hawaïaanse jurk wilt kopen. Je opent je browser en typt "Hawaiiaanse jurken" in de zoekbalk. Als de zoekbalk is geïnfecteerd door het injecteren van kwaadaardige code, zal het u nog steeds een lijst met Hawaiiaanse jurken geven, maar het zal uw vraag gebruiken om uw persoonlijke informatie te vinden. 😬

Een hacker gebruikt een stuk SQL code om een database te wijzigen en toegang te krijgen tot mogelijk belangrijke informatie in een cyberaanval die bekend staat als SQL injectie. Aangezien het gebruikt kan worden voor elke webapplicatie of site die gebruik maakt van een SQL-gebaseerde database, is het een van de meest voorkomende en gevaarlijke aanvalsvormen.

Voorbeeld van een SQL-aanval

Enkele slachtoffers van dit type cyberaanval zijn Sony Pictures, Target, LinkedIn en Epic Games. De Cisco-zaak uit 2018 is een van de bekendste aanvallen. Ze vonden een SQL-injectiekwetsbaarheid in Cisco Prime License Manager.

Aanvallers konden shell-toegang krijgen tot de systemen waar het licentiebeheer werd ingezet. Maar vrees niet. Sindsdien is Cisco erin geslaagd om het probleem te patchen.

Hoewel deze bug al oud genoeg is om op te drinken, kunnen we hem nog steeds niet voorgoed verpletteren. Het wordt beschouwd als een van de oudste cyberbedreigingen en toch veroorzaakt het nog steeds evenveel problemen.

3. De groei van malware

Het is allemaal leuk en aardig totdat je malware downloadt en de hackers helpt om al je persoonlijke gegevens te bemachtigen. Malware omvat alle bestanden of programma's die schade veroorzaken, zoals wormen, trojans, virussen en ransomware.

Tegen 2021, 68.5% van de bedrijven malware-aanvallen ondervonden. Uit de rapportages blijkt dat de toename is gebouwd op de opkomst van de COVID-19 uitbraak.

Daarnaast verschoven de criminelen van geautomatiseerde ransomware campagnes die zich richtten op de schaal naar meer gerichte afpersingen tegen gevestigde bedrijven. Door deze verandering werd ransomware winstgevender en trok het uiteindelijk de aandacht van criminele bendes.

Het toegenomen gebruik van deze nieuwe afpersingstechniek zorgde ervoor dat de uitbraak van ransomware verergerde.

Download ClickUp voor toegang op elk apparaat, op elk moment ClickUp is een van de meest veilige samenwerkingstools die vandaag beschikbaar zijn. Het biedt een veilige omgeving en houdt tegelijkertijd rekening met de prestaties van applicaties en de algehele gebruikerservaring.

Het heeft zelfs voortdurend SOC 2 compliance, ISO 27001, ISO 27017 en ISO 27018 certificeringen behaald. Deze ISO certificeringen bewijzen ClickUp's toewijding om de gegevens van hun klanten te beschermen en hun bereidheid om klanten van elke grootte over de hele wereld te ondersteunen.

Bekijk de functies voor veiligheid: Verificatie met twee factoren is een Chief Marketing Officer bij

Internxt

, een zero-knowledge cloud opslagdienst gebaseerd op best-in-class privacy en veiligheid.