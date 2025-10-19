13 beste tools voor continue integratie voor ontwikkelaars (2025)

Je pijplijn is vandaag voor de derde keer mislukt. Dezelfde fout, dezelfde oplossing, hetzelfde gevoel dat er een betere manier moet zijn om dit te doen.
De tools voor continue integratie in deze lijst zijn ontwikkeld door mensen die begrijpen dat je je tijd beter kunt besteden aan het schrijven van code dan aan het worstelen met implementatiepijplijnen.
Welke tool maakt een einde aan uw CI-nachtmerries? Laten we het uitzoeken! 🤔
De beste tools voor continue integratie in één oogopslag
Dit zijn de beste tools voor continue integratie om uitdagingen op het gebied van softwareontwikkeling het hoofd te bieden. 💁
|Tool
|Het beste voor
|Beste functies
|Prijzen
|ClickUp
|Alles-in-één softwareprojectmanagement en DevOps-zichtbaarheid Teamgrootte: Ideaal voor individuen, start-ups en ondernemingen
|Sprint-bijhouden, GitHub/GitLab-synchronisatie, CI-gekoppelde taken, automatisering en door AI gegenereerde release-opmerkingen voor uw agile softwareontwikkelingscyclus
|Voor altijd gratis; aangepaste opties beschikbaar voor ondernemingen
|GitLab
|Volledige softwareontwikkelingscyclus, van toewijzing tot implementatie Teamgrootte: Ideaal voor teams die op zoek zijn naar end-to-end levering in één tool
|Samenvoegverzoeken, containerregister, pijplijnsjablonen, Kubernetes-implementatie, observeerbaarheid
|Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 29 per maand
|Jenkins
|Aangepaste CI/CD-pijplijnen met flexibiliteit op basis van plug-ins Teamgrootte: Ideaal voor grote teams met complexe werkstroom
|meer dan 1800 plug-ins, Groovy-scripting, REST API's, geplande builds, master-agent-architectuur
|Free
|Travis CI
|Eenvoudige GitHub-gebaseerde builds voor open-source en kleine projecten Teamgrootte: Ideaal voor GitHub-first dev teams
|Multi-OS-builds, YAML-installatie, build-caching, taaldetectie en platformimplementaties
|Op basis van gebruik: vanaf $ 15 per maand
|CircleCI
|Docker-native builds met herbruikbare orbs en werkstroomvisualisaties Teamgrootte: Ideaal voor containergebaseerde en snel schaalbare ontwikkelings- en operationele teams
|Docker-caching, orbs, matrix-builds, workflow-trigger, gedetailleerde jobinzichten
|Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 15 per maand
|Azure DevOps
|Microsoft-georiënteerde CI/CD voor apps en omgevingenTeamgrootte: Ideaal voor Visual Studio- en Azure-gebaseerde softwareontwikkelingsteams
|Boards + Pipelines, implementaties in meerdere fases, rapportage, Azure-integratie
|Gratis; aangepaste prijzen
|Bamboo
|Automatisering van implementaties voor Atlassian-gerichte werkstroomTeamgrootte: Ideaal voor Jira + Bitbucket-gebruikers met faseerde builds
|Gekoppelde Jira-issues, implementatieprojecten, externe agents, auditlogs
|Gratis proefversie; datacenter vanaf $ 1200/jaar
|Buddy
|Pipeline-installatie met slepen en neerzetten voor visuele configuratieTeamgrootte: Ideaal voor kleine teams en niet-programmeurs
|meer dan 100 acties, rollback, realtime logboeken, parallelle runs, previews van implementaties
|Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 29 per maand
|TeamCity
|Complexe uitvoering van buildketens en integratie van JetBrains-tools Teamgrootte: Ideaal voor ontwikkelteams van ondernemingen die gebruikmaken van het IntelliJ-ecosysteem
|Slimme caching, parallelle builds, build-trigger, testinzichten, DSL-configuraties
|Aangepaste prijzen
|Bitbucket Pipelines
|CI voor door Bitbucket gehoste repositories met eenvoudige YAML-configuratie Teamgrootte: Ideaal voor Bitbucket + Jira-teams
|YAML-werkstroom, Docker-builds, vertakking-filters, Jira-automatisering
|Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 3,30 per maand per gebruiker
|AWS CodePipeline
|Native CI/CD voor AWS-infrastructuur en -tools Teamgrootte: Ideaal voor AWS-first engineeringteams
|Meerfasige werkstroom, Lambda-trigger, CloudWatch-metrics, CodeBuild/CodeDeploy-integratie
|Gratis; aangepaste prijzen voor geavanceerd gebruik
|Semaphore
|Snelle builds dankzij slimme caching en parallellisme Teamgrootte: Ideaal voor teams met een hoge doorvoer die snelle uitvoering nodig hebben
|Geoptimaliseerde werkstroom, cachebewuste pijplijnen, slimme gelijktijdigheid, rapportage
|Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 49 per maand
|Spinnaker
|Multi-cloudimplementaties met controles op ondernemingsniveau Teamgrootte: Ideaal voor cloud-native organisaties op schaal
|Canary-releases, rollback, GCP/AWS/Azure die worden ondersteund, dashboard met statistieken
|Free
Waar moet u op letten bij tools voor continue integratie?
Door de juiste tool voor continue code-integratie te kiezen, kunt u de ontwikkeling stroomlijnen en de risico's bij releases verminderen. Dit zijn de prioriteiten voor uw tool voor collaboratieve softwareontwikkeling. ⛏️
- Compatibiliteit met talen en frameworks: Ondersteunt uw tech stack zonder ingewikkelde workarounds
- VCS-integratie: maakt verbinding met GitHub, GitLab, Bitbucket of andere versiebeheersystemen
- Prestatieschaalbaarheid: Biedt parallelle tests, build-caching en automatische schaalbaarheid voor snellere DevOps-pijplijnen
- *ondersteunt geautomatiseerd testen: integreert met testframeworks om problemen vroegtijdig op te sporen
- Containerisatie en implementatiegereedheid: Ondersteunt Docker en andere containertools voor betrouwbare implementaties
- Notificaties en integraties: maakt verbinding met e-mail- of projectmanagementtools om teams op één lijn te houden
- duidelijke logboeken en foutopsporing:* vereenvoudigt het identificeren, debuggen en terugdraaien van mislukte builds
De beste tools voor continue integratie
Het is tijd om dieper in te gaan op de beste tools voor continue integratie die het leven van softwareontwikkelaars gemakkelijker maken. Daar gaan we! 💪🏼
Hoe we software beoordelen bij ClickUp
Ons redactieteam volgt een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen zijn gebaseerd op de werkelijke waarde.
Hier volgt een gedetailleerd overzicht van hoe we software beoordelen bij ClickUp.
1. ClickUp (het beste voor alles-in-één softwareprojectmanagement en team)
ClickUp is de alles-in-één app voor werk die projectmanagement, kennisbeheer en chat combineert, allemaal aangedreven door AI die u helpt sneller en slimmer te werken.
In combinatie met de ClickUp Agile Projectmanagement Software is het de perfecte tool om sprints te plannen, voortgang bij te houden, backlogs te beheren en software sneller te leveren.
Blijf bij en los de problemen sneller op
Het begint met ClickUp-taak.
Stel dat er een regressie optreedt in de fase die verband houdt met een recente checkout-update. U maakt een taak aan, tagt de ontwikkelaar die de wijziging heeft samengevoegd, koppelt deze aan de testcase die is mislukt en voegt een opmerking toe voor QA om opnieuw te testen zodra de oplossing is doorgevoerd.
Alles blijft in één thread binnen de ClickUp Software Team PM Software, van de mislukte stap tot de uiteindelijke oplossing.
Voorkom blokkades voordat ze een sneeuwbaleffect krijgen
Om sneller te werken, kunt u ClickUp Sprints uitvoeren om blokkades op te sporen voordat ze uw tijdlijn in de war sturen.
Halverwege de week merk je dat drie backend-taken sinds Monday niet zijn veranderd. Ze wachten allemaal op een testcontainer die nog niet opnieuw is opgebouwd. Je registreert een nieuwe taak voor de oplossing, voegt deze toe aan de huidige sprint en zorgt ervoor dat de rest aan het einde van de dag weer kan worden uitgevoerd.
Als er iets misgaat, lost ClickUp automatisering het op nog voordat iemand het heeft gemeld.
Een nachtelijke pijplijn mislukt nadat een defecte afhankelijkheid is vastgelegd. ClickUp maakt onmiddellijk een bugtaak aan, koppelt de mislukte taak, tagt de committer en plaatst de taak in de lijst 'Te repareren'. Niemand hoeft handmatig te triëren of tijd te verspillen aan het toewijzen van werk; het is al in gang gezet.
Genereer release-aantekeningen in enkele seconden
Om handmatige rapportage te verminderen, helpt ClickUp Brain, de ingebouwde AI-assistent van het platform, uw team bij het genereren van samenvattingen en content op basis van bestaande taakgegevens.
Als je aan het einde van de week release notes nodig hebt, gebruik dan de AI voor softwareontwikkeling om voltooide tickets met de tag 'Release v2. 1' (in natuurlijke taal) samen te vatten. Je krijgt dan direct een duidelijk overzicht van de geleverde functies en fixes, klaar om in je changelog te plaatsen.
Stop met het schrijven van 'bugfixes'. Schrijf release aantekeningen die mensen daadwerkelijk lezen. Ontdek hoe!
Breng taken vooruit met elke toewijzing
Gedurende de hele ontwikkelingscyclus houden ClickUp-integraties met GitHub en GitLab nieuwe code en taakstatus gesynchroniseerd. Een ontwikkelaar koppelt zijn pull-aanvraag aan een taak. Zodra deze is samengevoegd, gaat de taak automatisch naar 'Klaar voor QA' en blijft het PR gekoppeld, zodat testers precies weten wat er is veranderd en waar ze moeten valideren.
De beste functies van ClickUp
- Visualiseer de voortgang: Gebruik ClickUp Dashboards om de voortgang van de implementatie, openstaande bugs, testdekking, leveringstermijnen en andere KPI's voor softwareontwikkeling bij te houden
- documentcorrecties: *Schrijf en deel release-aantekeningen, testoverzichten en rollback-stappen met behulp van collaboratieve ClickUp Docs
- Stroomlijn communicatie: Plaats opmerkingen, beslissingen en snelle updates rechtstreeks in ClickUp Chat, dat gekoppeld is aan de context zelf
- *breng achterstanden aan het licht: filter taken op status, tag of prioriteit om snel te zien wat er moet worden geëscaleerd
- Standaardiseer uw werkstroom voor alle teams: Bouw en hergebruik aangepaste softwareontwikkelingssjablonen voor bugtriage, hotfixcycli of incidentrespons
Limieten van ClickUp
- Steile leercurve vanwege de uitgebreide, aangepaste mogelijkheden
Prijzen van ClickUp
ClickUp-beoordelingen en recensies
- G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)
- Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)
Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?
Lees wat deze tevreden gebruiker op G2 te zeggen heeft:
ClickUp brengt alles wat we nodig hebben samen op één plek: van taakbeheer tot documenten, automatisering, tijdsregistratie en zelfs het bijhouden van doelen. De flexibiliteit om weergaven aan te passen, aangepaste velden te gebruiken en repetitieve acties te automatiseren, heeft ons elke week uren tijd bespaard. We vinden het ook geweldig dat het schaalbaar is: het werkt goed voor individuen, maar wordt nog krachtiger naarmate het team groeit.
ClickUp brengt alles wat we nodig hebben samen op één plek: van taakbeheer tot documenten, automatisering, tijdsregistratie en zelfs het bijhouden van doelen. De flexibiliteit om weergaven aan te passen, aangepaste velden te gebruiken en repetitieve acties te automatiseren, heeft ons elke week uren tijd bespaard. We vinden het ook geweldig dat het schaalbaar is: het werkt goed voor individuen, maar wordt nog krachtiger naarmate het team groeit.
📮ClickUp Insight: Uit ons onderzoek blijkt dat kenniswerkers gemiddeld 6 dagelijkse verbindingen onderhouden op hun werkplek. Dit houdt waarschijnlijk meerdere heen-en-weer-berichten in via e-mail, chat en projectmanagementtools. Wat als u al deze gesprekken op één plek zou kunnen samenbrengen? Met ClickUp kan dat! Het is de alles-in-één app voor werk die projecten, kennis en chat op één plek combineert, allemaal aangedreven door AI die u en uw team helpt sneller en slimmer te werken.
2. GitLab (het beste voor end-to-end DevOps-werkstroom)
via GitLab
GitLab biedt een samenhangende productieomgeving voor het plannen, ontwikkelen, implementeren en monitoren van applicaties. De ingebouwde issue tracking, merged requests en container registry zorgen voor een naadloze workflow voor softwareprojectmanagement.
De tool voor continue integratie kan zowel eenvoudige automatiseringstaken als complexe implementaties op bedrijfsniveau aan, terwijl het zichtbaarheid over uw softwareleveringspijplijn behouden blijft.
De beste functies van GitLab
- Voer parallelle taken uit op meerdere runners om de bouwtijd te versnellen
- Stel automatisch schaalbare runners in die op verzoek worden gestart voor kostenefficiëntie
- Implementeer rechtstreeks vanuit uw pijplijnconfiguratie in Kubernetes-clusters
- Monitor de prestaties en fouten van applicaties met geïntegreerde observatietools
Limieten van GitLab
- Het wordt resource-intensief voor grootschalige implementaties
- Zelfgehoste Instances vereisen aanzienlijke onderhoudskosten
Prijzen van GitLab
- Free
- Aangepaste prijzen
GitLab-beoordelingen en recensies
- G2: 4,5/5 (830+ beoordelingen)
- Capterra: 4,6/5 (1.195+ beoordelingen)
Wat zeggen echte gebruikers over GitLab?
Een Reddit-gebruiker zei het volgende:
Ja, het is best goed. Je kunt functies gebruiken zoals pakketregistratie, containerregistratie en ook pijplijnen bouwen.
Ja, het is best goed. Je kunt functies gebruiken zoals pakketregistratie, containerregistratie en ook pijplijnen bouwen.
💡 Pro-tip: Sla uw CI-configuraties (zoals Jenkinsfiles of GitHub Actions YAML's) op in versiebeheer, net als app-code. Gebruik pull-aanvragen om wijzigingen te beoordelen en updates te testen voordat u ze samenvoegt.
3. Jenkins (het beste voor aanpasbare automatisering van pijplijnen)
via Jenkins
Jenkins blinkt uit in flexibiliteit en stelt teams in staat om vrijwel elke denkbare DevOps-automatiseringswerkstroom te bouwen dankzij het uitgebreide ecosysteem van plug-ins. Deze flexibiliteit gaat echter ten koste van de complexiteit: u zult tijd moeten investeren in het configureren en onderhouden van uw installatie.
De tool regelt alles, van eenvoudige automatisering van het bouwproces tot complexe implementaties in meerdere fases in hybride cloudomgevingen. Dit maakt het bijzonder waardevol voor organisaties met diverse tech stacks.
De beste functies van Jenkins
- Installeer plug-ins uit meer dan 1800 beschikbare opties om de functie uit te breiden
- Maak aangepaste pijplijnscripts met Groovy voor complexe automatisering
- Integreer met vrijwel elke tool via REST API's en webhooks
- Plan builds op basis van tijd, code-wijzigingen of externe triggers
Limieten van Jenkins
- Problemen met de compatibiliteit van plug-ins kunnen leiden tot instabiliteit van het systeem
- Kwetsbaarheden in de veiligheid van plug-ins vormen een voortdurend risico
Prijzen van Jenkins
- Free
Jenkins-beoordelingen en recensies
- G2: 4,4/5 (520+ beoordelingen)
- Capterra: 4,5/5 (meer dan 560 beoordelingen)
Wat zeggen echte gebruikers over Jenkins?
Hier is een G2-recensie over deze tool:
Jenkins is een geweldige tool op het gebied van continue integratie en continue levering. Het is flexibel en schaalbaar... Hoewel Jenkins zeker een nuttige en aanpasbare tool is, zijn er enkele aspecten die ik problematisch vind. Het grootste nadeel is de hoge mate van complexiteit bij de installatie en configuratie. Beginners kunnen in de war raken door de vele opties en plug-ins die in Jenkins beschikbaar zijn.
Jenkins is een geweldige tool op het gebied van continue integratie en continue levering. Het is flexibel en schaalbaar... Hoewel Jenkins zeker een nuttige en aanpasbare tool is, zijn er enkele aspecten die ik problematisch vind. Het grootste nadeel is de hoge mate van complexiteit bij de installatie en configuratie. Beginners kunnen in de war raken door de vele opties en plug-ins die in Jenkins beschikbaar zijn.
4. Travis CI (het beste voor eenvoudige GitHub-integratie)
via Travis CI
Travis CI heeft zijn reputatie opgebouwd door de open-sourcegemeenschap te bedienen en gratis builds aan te bieden voor openbare opslagplaatsen op GitHub. Het richt zich op eenvoud: u definieert uw buildproces in een YAML-bestand en Travis CI doet de rest. Deze eenvoudige aanpak maakt het bijzonder aantrekkelijk voor kleinere teams of projecten die geen uitgebreide aangepaste aanpassingen vereisen.
Travis CI detecteert automatisch programmeertalen en stelt geschikte bouwomgevingen voor, waardoor de initiële installatie voor nieuwe projecten wordt vereenvoudigd.
De beste functies van Travis CI
- Test code tegelijkertijd op meerdere besturingssystemen en taalversies.
- Implementeer applicaties op verschillende cloudplatforms via ingebouwde integraties.
- Controleer de buildstatus via gedetailleerde logboeken en notificaties.
- Sla afhankelijkheden tussen builds op in de cache om de uitvoeringstijd te verkorten.
Limiet van Travis CI
- Limiet aanpassingsmogelijkheden in vergelijking met flexibelere platforms
- De bouwtijden kunnen tijdens piekperiodes langzamer zijn.
Prijzen van Travis CI
- Op basis van gebruik: $15/maand
- Unlimited-abonnement: $78+/maand
- Server: $34/maand
Beoordelingen en recensies van Travis CI
- G2: 4,5/5 (meer dan 90 beoordelingen)
- Capterra: 4,1/5 (meer dan 120 beoordelingen)
💡 Pro-tip: Ja, automatiseer builds, integratietests en implementaties, maar begin met uw werkstroom met hoge prioriteit. Voer unit-tests en smoke-tests uit bij elke toewijzing en bewaar langere testsuites voor nachtelijke of pre-release builds.
5. CircleCI (het beste voor snelle Docker-gebaseerde builds)
via CircleCI
CircleCI heeft een revolutie teweeggebracht in CI/CD-prestaties door zijn Docker-first-aanpak, waardoor teams binnen enkele seconden in plaats van minuten geïsoleerde buildomgevingen kunnen opzetten. Dankzij de orbs-functie kunnen teams herbruikbare configuratiefragmenten delen, waardoor duplicatie tussen projecten wordt verminderd.
Bovendien helpt de werkstroomvisualisatie van het platform teams om complexe implementatieprocessen in één oogopslag te begrijpen. De tool voor continue implementatie blinkt vooral uit voor teams die al gecontaineriseerde applicaties in productie gebruiken.
De beste functies van CircleCI
- Gebruik orbs om veelvoorkomende taken zoals testen, implementatie en notificaties te implementeren.
- Visualiseer complexe werkstroom via een intuïtieve grafische interface.
- Sla Docker-images, afhankelijkheden en build-artefacten op een intelligente manier op in de cache.
- Trigger werkstroom op basis van specifieke bestandswijzigingen of vertakking
Limieten van CircleCI
- Er is een leercurve voor teams die niet bekend zijn met Docker-concepten.
- Windows ondersteunt minder dan Linux-omgevingen
Prijzen van CircleCI
Cloud
- Free
- Prestaties: Vanaf $ 15 per maand
- Schaalbaarheid: Vanaf $ 2000 per maand
Server
- Aangepaste prijzen
Beoordelingen en recensies van CircleCI
- G2: 4,4/5 (meer dan 500 beoordelingen)
- Capterra: 4,6/5 (meer dan 90 beoordelingen)
📖 Lees ook: De beste code editors voor softwareontwikkelaars
6. Azure DevOps (het beste voor integratie in het Microsoft-ecosysteem)
via Azure DevOps
Azure DevOps biedt een uitgebreide reeks ontwikkeltools die naadloos integreren met het bredere ecosysteem van Microsoft.
Teams die al gebruikmaken van Visual Studio, Azure-cloudservices of Office 365 zullen de uniforme verificatie en gedeelde services van het platform bijzonder waardevol vinden. Het combineert traditionele CI/CD-mogelijkheden met functies die de volledige levenscyclus van softwaretests ondersteunen.
De beste functies van Azure DevOps
- Beheer code opslagplaatsen, bouw pijplijnen en releases binnen de interface
- Implementeer applicaties in Azure-services met behulp van vooraf geconfigureerde sjablonen
- Creëer pijplijnen met meerdere fases met goedkeuringspoorten en handmatige interventies
- Genereer gedetailleerde rapportage over buildprestaties en succespercentages van implementaties
Limieten van Azure DevOps
- Het kan overweldigend zijn voor teams die alleen basisfunctionaliteit voor CI/CD nodig hebben
- Voor sommige geavanceerde functies is diepgaande kennis van Azure-platformdiensten vereist
Prijzen voor Azure DevOps
- Free
- Aangepaste prijzen
Beoordelingen en recensies van Azure DevOps
- G2: 4,3/5 (585+ beoordelingen)
- Capterra: 4,5/5 (meer dan 140 beoordelingen)
Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Azure DevOps?
Een Reddit-gebruiker deelde dit:
Azure DevOps is een van de beste toolsuites die er zijn. De enige reden om het niet te gebruiken, is als u niets bouwt dat met Microsoft te maken heeft of als u personeel hebt dat bedreven is in andere technologieën en u hun ervaring en kennis wilt benutten.
Azure DevOps is een van de beste toolsuites die er zijn. De enige reden om het niet te gebruiken, is als u niets bouwt dat met Microsoft te maken heeft of als u personeel hebt dat bedreven is in andere technologieën en u wilt profiteren van hun ervaring en kennis.
7. Bamboo (het beste voor Atlassian-toolintegratie)
via Bamboo
Bamboo is bedoeld voor teams die al in het ecosysteem van Atlassian hebben geïnvesteerd en biedt een nauwe integratie met Jira, Bitbucket en Confluence. Deze integratie zorgt voor een verbonden softwareontwikkelingsproces waarin problemen, codebeoordelingen en implementaties automatisch worden gekoppeld en bijgehouden.
De agentgebaseerde architectuur van de tool maakt flexibele toewijzing van middelen binnen uw infrastructuur mogelijk. De kracht van Bamboo ligt in het vermogen om complexe implementatiepijplijnen te creëren die menselijke goedkeuring en geavanceerde rollback-mechanismen vereisen.
De beste functies van Bamboo
- Gekoppelde links bouwen automatisch aan Jira-problemen en Bitbucket-toewijzingen
- Maak implementatieprojecten om releases in meerdere omgevingen te beheren
- Gebruik externe agents om builds over uw infrastructuur te verspreiden
- Genereer uitgebreide rapportage over build- en implementatiestatistieken
Bamboo limiet
- Voor de tool is een Atlassian-licentie vereist, wat duur kan zijn
- De complexiteit van de configuratie neemt aanzienlijk toe voor geavanceerde gebruiksscenario's
Prijzen van Bamboo
- Gratis proefversie
- Datacenter: $1200 (onbeperkt aantal taken, één externe agent)
Beoordelingen en recensies van Bamboo
- G2: 4,1/5 (meer dan 60 beoordelingen)
- Capterra: Onvoldoende beoordelingen
Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Bamboo?
Een G2-recensie vatte het als volgt samen:
Het is een zeer nuttige tool voor automatisering van taken en het bespaart ontwikkelaars/testers tijd. U kunt het integreren met uw opslagplaats en de scripts of fasen toevoegen die bij toewijzing moeten worden uitgevoerd. Het helpt bij codeontwerpen zoals flake8 en black om bepaalde best practices te volgen, veel bewerkingen uit te voeren door scripts te schrijven en builds te maken op basis van de code.
Het is een zeer nuttige tool voor automatisering van taken en het bespaart ontwikkelaars/testers tijd. U kunt het integreren met uw opslagplaats en de scripts of fasen toevoegen die bij toewijzing moeten worden uitgevoerd. Het helpt bij codeontwerpen zoals flake8 en black om bepaalde best practices te volgen, veel bewerkingen uit te voeren door scripts te schrijven en builds te maken op basis van de code.
8. Buddy (het beste voor het visueel aanmaken van pijplijnen)
via Buddy
Buddy transformeert CI/CD-configuratie van op code gebaseerde scripts naar visuele werkstroom die iedereen kan begrijpen en aanpassen. De drag-and-drop-interface maakt het bijzonder aantrekkelijk voor teams met verschillende technische achtergronden.
Nog beter? De actiegerichte aanpak van Buddy verdeelt complexe implementaties in beheersbare stappen, elk met duidelijke inputs en outputs.
De beste functies van Buddy
- Kies uit meer dan 100 vooraf gebouwde acties voor veelvoorkomende implementatietaken
- Implementeer in meerdere omgevingen met logica op voorwaarde en goedkeuringspoorten
- Monitor implementaties in realtime met gedetailleerde uitvoeringslogboeken
- Rol implementaties onmiddellijk terug wanneer er problemen worden gedetecteerd
Limiet van Buddy
- Het heeft minder integraties met nichetools en -diensten
- De aanpak van de tool kan beperkend aanvoelen voor teams die de voorkeur geven aan codegebaseerde configuratie
Buddy-prijzen
- Free
- Pro: $29/maand voor twee gebruikers
- Hyper: $99/maand voor vijf gebruikers
Beoordelingen en recensies van vrienden
- G2: 4,7/5 (205+ beoordelingen)
- Capterra: 4,8/5 (175+ beoordelingen)
Wat zeggen echte gebruikers over Buddy?
Een G2-recensie verwoordt het als volgt:
De gebruikersinterface is geweldig en gemakkelijk te navigeren. Het is snel en doet wat het nog te doen heeft. Ook overschakelen naar buddy.werk is eenvoudig, het werkte meteen... Het wijzigen van het eigendom van een project kan een beetje lastig zijn
De gebruikersinterface is geweldig en gemakkelijk te navigeren. Het is snel en doet wat het nog te doen heeft. Ook overschakelen naar buddy. werk is eenvoudig, het werkte meteen... Het eigendom van een project wijzigen kan een beetje lastig zijn
9. TeamCity (het beste voor complexe builds in de onderneming)
via TeamCity
TeamCity kan de meest veeleisende buildscenario's aan die eenvoudigere CI-tools zouden overweldigen. JetBrains heeft het platform ontworpen om grote codebases, complexe afhankelijkheidsketens en geavanceerde testvereisten te beheren die vaak nodig zijn voor onderneming-applicaties.
De build grid-architectuur verdeelt de werklast over meerdere agents, terwijl de gecentraliseerde controle en zichtbaarheid behouden blijven. De diepgaande integratie van TeamCity met IntelliJ IDEA en andere JetBrains-tools zorgt voor een naadloze ontwikkelervaring voor teams die deze ontwikkelomgevingen al gebruiken.
De beste functies van TeamCity
- Verdeel builds over meerdere agents met intelligente load balancing
- Analyseer de bouwprestaties en identificeer knelpunten door middel van gedetailleerde rapportage
- Creëer buildketens die afhankelijke builds automatisch triggeren
Limieten van TeamCity
- API-documentatie wordt als zwak beschouwd, vooral voor complexe, niet-basale integraties
- Het paneel van de beheerder wordt vaak omschreven als rommelig en verwarrend
Prijzen van TeamCity
- Aangepaste prijzen
TeamCity-beoordelingen en recensies
- G2: 4,3/5 (meer dan 80 beoordelingen)
- Capterra: 4,6/5 (45+ beoordelingen)
10. Bitbucket Pipelines (het beste voor door Atlassian gehoste Git-werkstroom)
Bitbucket Pipelines komt rechtstreeks uit uw Git-opslagplaats, waardoor u geen externe CI/CD-services hoeft te configureren of verificatie tussen systemen hoeft te beheren. Deze nauwe integratie betekent dat uw buildconfiguratie naast uw code staat.
De containergebaseerde aanpak van de tool zorgt ervoor dat builds in geïsoleerde omgevingen worden uitgevoerd, terwijl de cloudinfrastructuur van Atlassian wordt gebruikt voor schaalbaarheid. Dit is met name voordelig voor teams die Bitbucket al gebruiken voor bronbeheer en CI/CD-mogelijkheden willen toevoegen.
De beste functies van Bitbucket Pipelines
- Configureer builds met behulp van YAML-bestanden die rechtstreeks in uw opslagplaats zijn opgeslagen
- Voer builds uit in Docker-containers voor consistente, reproduceerbare omgevingen
- Maak aangepaste build-images die zijn afgestemd op uw specifieke technologiestack
- Controleer de buildstatus en logboeken via de geïntegreerde interface van Bitbucket
Limieten van Bitbucket Pipelines
- Bij resource-intensieve projecten kunnen bouwminuten snel verbruikt worden
- De debugging-mogelijkheden zijn minder geavanceerd dan die van speciale tools
Prijzen van Bitbucket Pipelines
- Free
- Standaard: $ 3,30/maand per gebruiker
- Premium: $ 6,60/maand per gebruiker
Beoordelingen en recensies van Bitbucket Pipelines
- G2: 4,4/5 (945+ beoordelingen)
- Capterra: 4,6/5 (meer dan 1350 beoordelingen)
Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Bitbucket Pipelines?
Rechtstreeks uit een G2-recensie:
Wat ik erg cool vind aan Bitbucket is de integratie met Jira. Voor ons is het een must om de tickets automatisch te kunnen updaten door ze gewoon in de repository te toewijzen... Ik heb ook ervaring met GitHub, en Bitbucket loopt zeker ver achter in vergelijking met GitHub Actions en Pipelines.
Wat ik erg cool vind aan Bitbucket is de integratie met Jira. Voor ons is het een must om de tickets automatisch te kunnen updaten door ze gewoon in de repository te toewijzen... Ik heb ook ervaring met GitHub, en Bitbucket loopt zeker ver achter in vergelijking met GitHub Actions en Pipelines.
11. AWS CodePipeline (het beste voor AWS-native implementaties)
via AWS CodePipeline
AWS CodePipeline coördineert het volledige software-releaseproces binnen het cloud-ecosysteem van Amazon en biedt naadloze integratie met andere AWS-services, zoals Lambda, ECS en S3.
Dankzij de serverloze architectuur van het platform betaalt u alleen voor actieve pijplijnen en hoeft u geen speciale infrastructuur te onderhouden. De kracht van het platform ligt in de mogelijkheid om geavanceerde release-werkstroom te creëren die gebruikmaken van de uitgebreide servicecatalogus van AWS, van geautomatiseerd testen met CodeBuild tot blue-green-implementaties met CodeDeploy.
De beste functies van AWS CodePipeline
- Trigger pijplijnen automatisch op basis van code-toewijzingen of externe gebeurtenissen
- Monitor de uitvoering van de pijplijn via CloudWatch-statistieken en -alarmen
- Versnel complexe continue implementatieprocessen met parallelle uitvoering
Limieten van AWS CodePipeline
- Vereist diepgaande kennis van AWS-services voor geavanceerde configuraties
- Vendor lock-in maakt het moeilijk om over te stappen naar andere cloudproviders
Prijzen van AWS CodePipeline
- Free
- Aangepaste prijzen
Beoordelingen en recensies van AWS CodePipeline
- G2: 4,3/5 (meer dan 65 beoordelingen)
- Capterra: Onvoldoende beoordelingen
Wat zeggen echte gebruikers over AWS CodePipeline?
Deze Reddit-gebruiker legt uit wat werkt (en wat niet):
Ik werk graag met AWS CodePipeline en zou het aanbevelen voor omgevingen die CDK als IaC gebruiken. Vooral met de nieuwe CDK Pipelines-bibliotheek... Ik begrijp dat mensen klagen over vendor lock-in, maar tegelijkertijd kun je niet optimaal profiteren van AWS als je niet zoveel mogelijk gebruikmaakt van de native tools.
Ik werk graag met AWS CodePipeline en zou het aanbevelen voor omgevingen die CDK als IaC gebruiken. Vooral met de nieuwe CDK Pipelines-bibliotheek... Ik begrijp dat mensen klagen over vendor lock-in, maar tegelijkertijd kun je niet optimaal profiteren van AWS als je niet zoveel mogelijk gebruikmaakt van de native tools.
12. Semaphore (het beste voor prestatiegerichte CI/CD)
via Semaphore
Semaphore geeft prioriteit aan snelheid boven alles en maakt gebruik van geavanceerde cachingstrategieën en parallelle uitvoering om de bouwtijd te minimaliseren. De architectuur van het platform optimaliseert automatisch de toewijzing van middelen op basis van de specifieke vereisten van uw project, zodat builds zo snel mogelijk worden voltooid.
De cache voor afhankelijkheden is bijzonder geavanceerd en identificeert en slaat veelgebruikte bibliotheken, Docker-images en build-artefacten op om overbodige downloads te voorkomen.
De beste functies van Semaphore
- Voer tests automatisch parallel uit op meerdere machines
- Schaal de bouwcapaciteit op of af op basis van de huidige werklast
- Creëer complexe werkstroom met logica op voorwaarde en handmatige bedieningselementen
Limieten van Semaphore
- De YAML-configuratie lijkt ingewikkeld, ondanks de toegevoegde grafische editor
- Gebruikers melden frequente storingen
Prijzen van Semaphore
- Free
- Pro: $49/maand
- onderneming: *$ 20.000/jaar (jaarlijks gefactureerd)
Semaphore-beoordelingen en recensies
- G2: 4,7/5 (185+ beoordelingen)
- Capterra: Onvoldoende beoordelingen
Wat zeggen echte gebruikers over Semaphore?
Een kort fragment van een echte gebruiker:
Dankzij de toegankelijkheid en flexibiliteit van onze Semaphore-Instances konden we onze CI/CD-pijplijnen terugbrengen tot gemiddeld minder dan 10 minuten... Er zijn af en toe wat haperingen, waarbij de agents traag reageren en er af en toe een storing is, maar deze worden meestal heel snel opgelost door het team.
Dankzij de toegankelijkheid en flexibiliteit van onze Semaphore-instanties konden we onze CI/CD-pijplijnen terugbrengen tot gemiddeld minder dan 10 minuten... Er zijn af en toe wat haperingen, waarbij de agents traag reageren en er af en toe een storing is, maar deze worden meestal heel snel opgelost door het team.
💡Pro-tip: Voordat code uw hoofdtak bereikt, gebruikt u pull request-pijplijnen om lintcontroles, unit-tests en statische analyses uit te voeren. Blokkeer samenvoegingen als er iets misgaat; zo blijft de hoofdtak te allen tijde stabiel en klaar voor productie.
13. Spinnaker (het beste voor multi-cloudimplementaties)
via Spinnaker
Spinnaker biedt een oplossing voor de complexiteit van het implementeren van applicaties bij meerdere cloudproviders en in meerdere omgevingen. Netflix en Google hebben het platform oorspronkelijk ontwikkeld om implementaties op grote schaal te beheren, en het behoudt vandaag de dag nog steeds die focus op onderneming.
De tool voor continue integratie biedt canary releases, blue-green deployments en rolling updates, elk met geautomatiseerde rollback-mogelijkheden wanneer er problemen worden gedetecteerd.
De beste functies van Spinnaker
- Implementeer applicaties tegelijkertijd in AWS, Google Cloud, Azure en Kubernetes
- Implementeer canary-implementaties met geautomatiseerde verkeersverschuiving en rollback
- Controleer de status van de implementatie via geïntegreerde statistieken en waarschuwingen
- Beheer applicatieconfiguraties in verschillende omgevingen centraal
Limieten van Spinnaker
- De modulaire microservices-architectuur (Clouddriver, Orca, Deck, enz.) leidt tot hoge operationele overheadkosten
- Softwareontwerp: documentatie met een limiet en de community die beperkt ondersteunt, in vergelijking met eenvoudigere tools voor continue integratie
Prijzen van Spinnaker
- Free
Spinnaker-beoordelingen en recensies
- G2: 3,9/5 (meer dan 20 beoordelingen)
- Capterra: Onvoldoende beoordelingen
Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Spinnaker?
Een G2-recensent zei het volgende:
De gebruikersinterface is goed en de canary deployment-functie is de beste in vergelijking met andere tools op de markt. Hoewel Jenkins hoog scoort in de concurrentie, is Spinnaker even goed... De complexiteit van de pijplijnstructuur, het minimale gebruik van bronnen en de niet zo geweldige gebruikersinterface zouden beter kunnen. Ook zouden meer add-ons en plug-ins van de aangepaste modus een goede verbetering zijn
De gebruikersinterface is goed en de canary deployment-functie is de beste in vergelijking met andere tools op de markt. Hoewel Jenkins hoog scoort in de concurrentie, is Spinnaker even goed... De complexiteit van de pijplijnstructuur, het minimale gebruik van bronnen en de niet zo geweldige gebruikersinterface zouden beter kunnen. Ook zouden meer add-ons en plug-ins van de aangepaste modus een goede verbetering zijn
Maak jezelf succesvol met ClickUp
Ontwikkelingsteams hebben tools voor continue integratie nodig die het werk zonder wrijving vooruit helpen. ClickUp brengt uw code, taken, releases en beoordelingen samen, zodat uw hele CI-proces zichtbaar en uitvoerbaar blijft.
Elke storing wordt een taak. Elke Sprint verloopt volgens planning. Elke release krijgt de duidelijkheid die hij verdient. Als uw huidige installatie versnipperd of traag aanvoelt, biedt ClickUp uw team één plek om alles te beheren zonder tijd, context of momentum te verliezen.
Meld u vandaag nog gratis aan bij ClickUp! ✅