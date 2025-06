Hoe u tijd kunt besparen en betere resultaten kunt behalen met code review

Neem even de tijd om na te denken over uw werk. Heeft u goed werk geleverd?

Ongeacht het antwoord op die vraag, wat u zojuist hebt gedaan, is een vorm van evaluatie – de basis voor vooruitgang.

Reviews helpen teams hun prestaties te evalueren, resultaten te meten, hiaten te identificeren en verbeterstrategieën te integreren. Van jaarlijkse beoordelingen tot prestatieverbeteringsplannen, organisaties voeren reviews op verschillende manieren uit.

Een voorbeeld hiervan binnen softwareontwikkelingsteams is code review.

In deze blogpost onderzoeken we wat het is, hoe het helpt en hoe u code review-processen kunt integreren in uw software engineering-praktijk.

Wat is code review?

Code review is het proces waarbij de code van iemand systematisch door een of meer ontwikkelaars wordt onderzocht met als doel fouten op te sporen die in de eerste ontwikkelingsfase over het hoofd zijn gezien.

In de jaren 70 introduceerde Michael Fagan, een softwareontwerper, een proces voor code-inspectie. Dit is sindsdien aangepast en verbeterd door volgende generaties ontwikkelaars.

Code review is effectief om het volgende te garanderen:

Consistentie met ontwerpvereisten

Naleving van coderingsnormen

Bugdetectie in een vroeg stadium van het proces

Kennis delen tussen belanghebbenden gedurende de hele ontwikkelingscyclus

Onderhoudbaarheid en veiligheid

Algemene softwarekwaliteit en minimale technische schuld

In principe biedt code review buitengewone voordelen. Afhankelijk van uw behoeften, doelen en huidige systemen kunnen sommige soorten code review echter voordeliger zijn dan andere. Laten we eens kijken hoe dat zit.

Soorten code-reviews

Van het afdrukken van code en deze met een markeerstift doornemen tot het uitvoeren van code via code-editors, er zijn tientallen manieren waarop u code kunt beoordelen. Hier zijn de meest voorkomende benaderingen die worden gevolgd door moderne softwareontwikkelingsteams.

Formele code review

Dit is een gestructureerd proces voor het beoordelen van code, ook wel software-inspectie genoemd.

Proces : Formele code review omvat planning, overzicht, voorbereiding, inspectievergadering en herwerking, meestal geleid door een moderator in een vergadering

Toepasbaarheid : Dit proces is ideaal wanneer de normen extreem hoog zijn, zoals bij naleving in sectoren als de gezondheidszorg of de financiële sector

Voordelen : Effectief en grondig in het vroegtijdig opsporen van fouten

Uitdagingen: Rigoureus en tijdrovend

Informele code review

Dit proces is minder formeel dan de traditionele evaluatie en houdt in dat een of meer collega's de broncode aan hun bureau bekijken.

Proces : Ontwikkelaars delen hun code met collega's voor review

Toepasbaarheid : zeer geschikt voor het trainen en coachen van junior ontwikkelaars

Voordelen : Snel en zeer effectief bij het opsporen van fouten

Uitdagingen: Ontbreekt de striktheid en documentatie van formele evaluaties

Beoordeling van pull-aanvragen

Dit is gebruikelijk in gedistribueerde versiebeheersystemen zoals Git, waar ontwikkelaars wijzigingen in de code naar een gedeelde vertakking van de opslagplaats pushen.

Proces : Andere teamleden beoordelen de wijzigingen voordat ze worden samengevoegd in de hoofdvertakking.

Toepasselijkheid : voor gedistribueerde teams die continue integratie- en implementatiewerkstromen volgen

Voordelen : Faciliteert asynchrone feedback en kwaliteitsborging voordat nieuwe code wordt geïntegreerd

Uitdagingen: Zonder realtime samenwerking kan het leerproces vertraging oplopen

Pair programming

Dit is een agile softwareontwikkelingstechniek waarbij twee programmeurs samenwerken op één werkstation.

Proces : Eén ontwikkelaar, de bestuurder, schrijft code terwijl de andere, de waarnemer of navigator, tegelijkertijd elke regel code controleert. Ze kunnen regelmatig van rol wisselen.

Toepasbaarheid : Zeer geschikt voor complexe programmeerproblemen waarvoor meerdere mensen moeten samenwerken

Voordelen : Een realtime evaluatieproces kan fouten vroegtijdig opsporen en kennis binnen het team delen

Uitdagingen: Cultureel en gedragsmatig kan pair programming ongemakkelijk zijn voor teamleden, waardoor het ineffectief wordt

Tool-assisted code review

Dit is een geautomatiseerd proces voor het beoordelen van code, waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende speciaal ontwikkelde tools.

Proces : Tools scannen code op specifieke soorten fouten, overtredingen van normen en kwetsbaarheden in de veiligheid

Toepasbaarheid : Ideaal wanneer er een tekort is aan tijd of middelen

Voordelen : Zeer herhaalbaar, snel en kosteneffectief

Uitdagingen: Kan geen complexe code aan die kritisch denkvermogen vereist; vaak nuttig als ondersteunend proces in plaats van ter vervanging van handmatige codereview

Welke methode van code review u ook kiest voor uw organisatie, het belang ervan valt niet te ontkennen.

Het belang van een code review

In essentie helpen code reviews fouten te elimineren. Ze erkennen de beperkingen van een individuele ontwikkelaar en streven ernaar hun capaciteiten systematisch te verbeteren. Code review versterkt niet alleen de code, maar het hele softwareontwikkelingsproces. Hier is hoe.

Optimaliseren van bugdetectie: In principe helpen codereviews bij het opsporen van softwarefouten en kwetsbaarheden voordat de belangrijkste codebase wordt geïntegreerd. Onderlinge controle detecteert geheugenlekken, problemen met gelijktijdigheid of onveilige codepraktijken.

Testen: Code review verbetert de resultaten van agile testen met continue productfeedback, zelfs voordat het product de testfase bereikt. Zo worden defecten die tijdens formele tests aan het licht komen, minder ernstig.

Continue verbetering: In het scrum-raamwerk zijn codereviews geïntegreerd in de ontwikkelingscyclus voor continue verbetering. Met codereviews kunnen scrumteams problemen vroegtijdig opsporen en verhelpen, waardoor producten kunnen worden geleverd die klaar zijn voor verzending.

Softwarekwaliteit: Code review is een preventieve maatregel die de veiligheid en betrouwbaarheid van de software verbetert en het risico op kostbare fouten en schadelijke problemen na implementatie vermindert.

Productiviteit van ontwikkelaars: Door problemen proactief te identificeren en op te lossen, wordt het testproces gestroomlijnd. Testers en ontwikkelaars krijgen zo meer tijd om zich te concentreren op complexere scenario's en gebruikerservaringen in plaats van op bugs in de basisfunctionaliteit.

Profiteer van al deze voordelen en meer door een gestructureerd proces voor code review te volgen. Hieronder vindt u het startpunt.

Stappen voor het uitvoeren van een code review

Peer code review is een eenvoudige, unieke stap waarbij regels code worden gecontroleerd op kwaliteit en programmeerstandaarden. Om effectief te zijn, zijn er echter verschillende stappen die voor en na moeten worden uitgevoerd. Laten we ze in volgorde bekijken.

Plan uw code review

Voordat u met de evaluatie begint, moet u zich voorbereiden op succes met een uitgebreid abonnement.

Bepaal de reikwijdte en doelstellingen

Identificeer welke delen van de codebase moeten worden beoordeeld

Wijs het toe aan reviewers (of aan uzelf)

Stel de tijdlijn voor voltooiing in

Met een duidelijk abonnement kunt u uw evaluatieproces organiseren en duidelijke verwachtingen stellen.

Begrijp de code

Om iets te kunnen beoordelen, moet u het begrijpen. Begin met de context: praat met de ontwikkelaar over de functie die hij aan het bouwen is, zijn oplossingsaanpak, enz. Leer de functionaliteit en vereisten van de code kennen.

Neem alle beschikbare informatie uit gerelateerde documentatie, gebruikersverhalen of ontwerpspecificaties door voordat u de code leest. Als u meer informatie nodig hebt, kunt u ook formulieren voor softwareteams gebruiken om deze te verzamelen. Deze stap is cruciaal voor een zinvolle review.

Bekijk de code

Haal de nieuwste code uit het versiebeheersysteem om ervoor te zorgen dat u de meest recente wijzigingen bekijkt. Zo voorkomt u dat u verouderde code beoordeelt die al is gewijzigd.

Voer de code uit

Voer indien mogelijk de code uit om te zien hoe deze zich in de praktijk gedraagt. Zo kunt u eventuele problemen met de functionaliteit opsporen die niet meteen duidelijk worden bij het lezen van de code.

Evalueer het

Evalueer de code om antwoorden op de volgende vragen te vinden.

Is het gemakkelijk te begrijpen? Goede code moet voor zichzelf spreken en waar nodig voorzien zijn van passende commentaar

Voldoet het aan de gedefinieerde coderingsnormen en -conventies?

Is het gemakkelijk te onderhouden? Controleer of het ontwerp modulair is, of er patronen worden gebruikt en of het uitbreidbaar is

Implementeert het de beoogde functionaliteit correct?

Zouden er prestatieproblemen zijn? Controleer op onnodige berekeningen, overmatig geheugengebruik of problemen met de schaalbaarheid

Is het veilig? Zoek naar veelvoorkomende kwetsbaarheden in de veiligheid, zoals SQL-injecties, cross-site scripting of datalekken

Zijn er voldoende unit- of automatische tests om de nieuwe wijzigingen te controleren?

Bespreek problemen en feedback

Als uw peer review problemen aan het licht brengt, bespreek deze dan met de ontwikkelaar. Als u in een gedistribueerd team werkt, kunt u productfeedbacksoftware gebruiken om asynchroon aanwijzingen te geven.

Voor synchrone evaluaties kunt u vergaderingen of sessies met twee personen organiseren om alles door te nemen.

Maak actie mogelijk

Op basis van de code review en feedback moet de ontwikkelaar de nodige wijzigingen aanbrengen. Sommige wijzigingen zijn misschien eenvoudige bewerkingen van de code. Andere kunnen een volledige herschrijving vereisen om de functionaliteit op een elegantere, leesbaardere en onderhoudsvriendelijkere manier te creëren.

Goedkeuren en samenvoegen

Zodra de feedback is verwerkt, keurt u de code goed voor samenvoeging in de hoofdcodebase.

In sommige gevallen, vooral na grote evaluaties, is het nuttig om een vervolgevaluatie uit te voeren om te controleren of de veranderingen die na de eerste evaluatie zijn doorgevoerd, bevredigend zijn en geen nieuwe problemen veroorzaken.

Reflectie en verbetering

Na de review reflecteert u op het proces en verzamelt u feedback van de deelnemers. Deze kunt u gebruiken om toekomstige code reviews te verbeteren.

Hoe eenvoudig het ook lijkt, code reviews zijn intensieve activiteiten die gepaard gaan met verschillende uitdagingen. Dit zijn de uitdagingen waarmee u waarschijnlijk te maken krijgt.

Hoe u veelvoorkomende uitdagingen bij code-reviews kunt vermijden

Code reviews zijn zowel technisch als gedragsmatig. Op technisch vlak gaat het om het lezen en uitvoeren van de code om te controleren of deze in orde is. Op gedragsmatig vlak gaat het om het geven en ontvangen van feedback, het ondernemen van actie en het aanpassen van toekomstige processen. In combinatie kan dit moeilijk zijn.

Enkele van de meest voorkomende uitdagingen bij het beoordelen van code waarmee teams worden geconfronteerd, zijn de volgende.

1. Grote wijzigingssets: Het in één keer beoordelen van grote hoeveelheden code kan overweldigend en ineffectief zijn.

👉Wees flexibel. Moedig kleine, stapsgewijze veranderingen aan. Splits grote functies op in behapbare stukken die u afzonderlijk kunt beoordelen en samenvoegen.

2. Onvoldoende context: zonder de juiste context begrijpen reviewers mogelijk niet de bedoeling achter de code, wat leidt tot minder effectieve reviews.

👉 Voeg beknopte beschrijvingen toe van elke wijziging in de code, met koppelingen naar relevante documentatie, tickets of ontwerpdocumenten. Gebruik inline opmerkingen om het 'waarom' achter niet voor de hand liggende beslissingen over de code uit te leggen.

3. Persoonlijke vooringenomenheid: Reviews kunnen subjectief zijn en worden beïnvloed door persoonlijke voorkeuren in plaats van door het doel om de kwaliteit van de code te verbeteren.

👉 Stel gedocumenteerde coderingsnormen en richtlijnen op en houd u hieraan. Zorg ervoor dat het softwareontwikkelingsteam het eens is over deze normen.

4. Tijdsdruk: Ontwikkelaars kunnen door strakke deadlines haastig code-inspecties uitvoeren, wat de kwaliteit van de review in gevaar kan brengen.

👉 Plan code reviews net als elke andere belangrijke taak en reserveer er tijd voor in de tijdlijn van het project.

5. Gebrek aan expertise: Reviewers hebben niet altijd de nodige achtergrond of expertise om bepaalde stukken code effectief te beoordelen.

👉 Betrek meerdere beoordelaars met complementaire vaardigheden en overweeg om beoordelingstaken te rouleren om domeinkennis binnen het team te verspreiden.

Laten we nu naar het belangrijkste deel gaan: hoe u code review in de praktijk kunt brengen in uw engineeringteam.

Best practices voor effectieve code review

Als u tot hier hebt gelezen, bent u al overtuigd van de voordelen van code review en wilt u graag leren hoe u dit op de juiste manier kunt doen. Wij helpen u graag verder.

1. Integreer het in uw softwareprojectmanagement

Sommige teams beschouwen code review als een stap buiten de levenscyclus van softwareontwikkeling. Vooral wanneer ze informele code reviews uitvoeren, kan dit terloops gebeuren. Dit is een vergissing.

Om effectieve peer code reviews uit te voeren, integreer je deze in de ontwikkelingspijplijn. Als je al een projectmanagementtool zoals ClickUp gebruikt om je ontwikkeling te beheren, integreer dan code review als een stap, fase of status binnen deze tool.

Aangepaste statussen van ClickUp om code review te integreren in de werkstroom

2. Abonneer u nu

Laat de code-reviewer zien wat hij moet controleren. Sommige van de beste tools voor projectmanagement hebben al functies om alle informatie samen te brengen.

Stel een duidelijk kader en duidelijke doelen vast voor elke evaluatiesessie

Maak een lijst van alles waar de beoordelaar op moet letten

Benadruk de acceptatiecriteria

Organiseer het proces met uw software voor projectmanagement

Archiveer eerdere evaluaties om continuïteit en verantwoordelijkheid te waarborgen

Deze gestructureerde aanpak minimaliseert de kans dat kritieke problemen over het hoofd worden gezien, verhoogt de grondigheid van de evaluaties en helpt bij het bijhouden van verbeteringen in de loop van de tijd.

ClickUp-taakchecklist sjablonen voor herhaalbare code review-processen

3. Stroomlijn werkstromen

Niemand houdt van een extra stap in zijn werk. Zorg er dus voor dat code reviews naadloos in de werkstroom worden geïntegreerd.

Voeg een aangepaste status toe voor codereview na de WIP- of ontwikkelingsfase

Wijs code reviewers toe op basis van hun werklast en beschikbaarheid

Integreer uw pijplijntools met uw projectmanagementtool om automatische code-inspecties te triggeren bij toewijzing of het aanmaken van een pull-aanvraag

Automatiseer notificaties aan ontwikkelaars en reviewers voor werk dat eraan komt

Maak sjablonen voor softwareontwikkeling om toekomstige codebeoordelingen te ondersteunen

Koppel pull-aanvragen, toewijzingen en vertakkingen aan Github-taken en bekijk alle Github-activiteiten rechtstreeks in ClickUp

4. Moedig proactieve communicatie aan

Duidelijke communicatie tussen teamleden lost de meeste code-problemen in minder iteraties op.

In plaats van bijvoorbeeld simpelweg te zeggen: "Deze code is onjuist", kan een reviewer uitleggen wat er mis is, waarom het belangrijk is en hoe het kan worden verbeterd, eventueel met voorbeelden van code of referenties.

Deze aanpak maakt de nodige correcties duidelijk en bevordert het leren en de samenwerking.

Het samenvoegen van al deze feedback in de context van de taak zou een enorme verandering betekenen. De chatweergave van ClickUp is ontworpen om precies dit mogelijk te maken.

Transparantie in communicatie met ClickUp voor softwareteams

Niet elke taak voor projectevaluatie hoeft tegenwoordig handmatig te worden uitgevoerd.

Beoordelingen automatiseren: U kunt een groot deel van het code-beoordelingsproces effectief en kostenefficiënt automatiseren met AI-codetools. Deze tools kunnen snel grote hoeveelheden code analyseren om patronen, anomalieën of afwijkingen van best practices te identificeren die voor menselijke beoordelaars moeilijk en tijdrovend kunnen zijn om op te merken.

Automatiseer review management: Naast het gebruik van de beste code editors om de codebasis zelf te reviewen, kunt u ook een aantal omliggende taken automatiseren. ClickUp Brain helpt bijvoorbeeld met:

Direct antwoord op vragen over taken, projecten en het bedrijf

Code review-processen documenteren

Samenvatting van de interne documentatie

Handige checklists en actiepunten maken

Updates over de voortgang naar het team sturen

Krijg direct antwoord met ClickUp Brain

6. Blijf leren en verbeteren

Houd de bugs en problemen bij die tijdens codereviews worden ontdekt. Identificeer patronen. Als een ontwikkelaar bijvoorbeeld : in plaats van ; gebruikt, wat problemen veroorzaakt, kunt u misschien een autocorrectie instellen. Als bepaalde code regelmatig prestatieproblemen veroorzaakt, kunt u een analyse van de onderliggende oorzaken uitvoeren.

Beschouw een code review niet als een op zichzelf staande evaluatie van een bepaald stuk code. Zie het als een manier om de code kwaliteitsprocessen binnen een organisatie te versterken.

Sprint-dashboards op ClickUp

Codeer beter door code reviews te stroomlijnen met ClickUp

Het is een understatement om te zeggen dat code reviews de productkwaliteit verbeteren. Code reviews hebben namelijk een enorme positieve impact op alle vlakken.

Voor de ontwikkelaar – of het nu gaat om pas afgestudeerden of zeer ervaren individuele bijdragers – zijn code reviews een geschenk. Met een code review krijgt iedereen een frisse blik op zijn werk en feedback van iemand met meer kennis, ervaring of gewoon een andere invalshoek.

Voor de reviewer zijn code reviews een gezonde onderbreking van het programmeren, zonder al te ver af te dwalen. Het stelt hen in staat hun ervaring uit te breiden tot buiten de functies waaraan ze werken.

Voor de kwaliteitsanalist vormen codereviews de eerste verdedigingslinie. De vervelende bugs worden opgelost, waardoor er tijd vrijkomt om te testen op diepere problemen met prestaties en schaalbaarheid.

Tenzij u er een verplichting van maakt die het leven van elk teamlid moeilijker maakt, zal de invoering van code reviews op minimale weerstand stuiten.

Zorg ervoor dat het voor alle betrokkenen voordelig is door het in uw ontwikkelingspijplijn te integreren. Stel een aantal automatische tests in. Maak alle informatie beschikbaar en toegankelijk. Faciliteer moeiteloze realtime communicatie.

Doe dit alles en meer met het projectmanagementplatform van ClickUp voor softwareontwikkelingsteams.

Veelgestelde vragen over het code reviewproces

1. Wat is een voorbeeld van code review?

Code review is het proces waarbij de code van iemand systematisch wordt onderzocht door een of meer softwareontwikkelaars met als doel fouten op te sporen die in de eerste ontwikkelingsfase over het hoofd zijn gezien.

Een goede code review richt zich op het geven van feedback en het verbeteren van het werk van de ontwikkelaar. Als een ontwikkelaar bijvoorbeeld een fout in een code heeft gemist, kan de reviewer het volgende opmerken:

"De functie verwerkt geen gevallen waarin u een lege lijst als invoer doorgeeft. Dit veroorzaakt een 'ZeroDivisionError' wanneer u probeert te delen door nul. Voeg een controle toe om te controleren of de lijst niet leeg is voordat u de deling uitvoert. "

2. Wat zijn de drie soorten code reviews?

De drie meest gebruikte code reviews zijn:

Formele code review

Pair programming

Geautomatiseerde code review met behulp van AI-tools

3. Hoe schrijf je een voorbeeld van een code review?

Het schrijven van peer reviews houdt in dat je feedback geeft op code, meestal binnen een code hosting platform of review tool. Om een goede review te schrijven: