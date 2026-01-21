Beste voorbeelden van ElevenLabs-prompts voor het aanmaken van audiocontent

Spraak-AI is nog nooit zo toegankelijk geweest.

Tegenwoordig kan iedereen tekst in een tool zoals ElevenLabs plakken en een voice-over krijgen. Maar als je het eenmaal hebt geprobeerd, weet je dat je door simpelweg tekst te plakken en een paar schuifregelaars te verplaatsen geen audiokwaliteit van studiokwaliteit krijgt die echt menselijk klinkt.

Zoals bij elke AI-tool ligt de sleutel tot professionele voice-overs, boeiende podcasts en realistische stemmen (met ElevenLabs) in hoe je de tool aanstuurt.

We hebben wat tests gedaan en 40 ElevenLabs-prompts samengesteld, zodat je meteen aan de slag kunt.

Wat is ElevenLabs?

ElevenLabs is een AI-spraakplatform dat tekst omzet in levensechte audio in meer dan 50 talen. Het is ontwikkeld voor makers, producenten en ontwikkelaars die intuïtieve, geavanceerde bedieningselementen nodig hebben om op grote schaal professionele spraakcontent te genereren.

Van audioboeken tot advertenties, podcasts en games, dit is nog te doen met ElevenLabs ⭐

Stemmodificatie : transformeer stemmen, isoleer zang van achtergrondgeluiden of kloon en ontwerp aangepaste stemmen.

Aangepaste personages : creëer unieke stemmen voor videogamepersonages, audioboekvertellers of merkpersonages vanaf nul.

Conversational agents : zet AI-assistenten in die spraakinteracties in realtime afhandelen met natuurlijke spraakpatronen.

Geluidseffecten en muziek : produceer omgevingsgeluiden, overgangen of achtergrondgeluid zonder traditionele opnames.

Meertalige nasynchronisatie : vertaal bestaande audio naar verschillende talen met behoud van de originele stem van de spreker.

Tekst afstemmen op audio : synchroniseer transcripties met bestaande opnames voor nauwkeurige bewerking en ondertitels.

Beeld- en video-generatie: creëer visuele content door te experimenteren met verschillende : creëer visuele content door te experimenteren met verschillende AI-beeldprompts (in bèta-modus vanaf januari 2026).

Wat zijn ElevenLabs-prompts?

ElevenLabs-prompts zijn sets met instructies die je invoert om de gewenste output in ElevenLabs te genereren. Je kunt het resultaat beïnvloeden door:

Voer tekstuele prompts in met details over dialogen, narratieve context, emotionele signalen, fonetische tags en zelfs beschrijvingen van geluidseffecten.

Referentie-steekproeven uploaden voor het klonen of remixen van stemmen

Selectie van vooraf opgenomen stemmen uit de stemmenbibliotheek

Experimenteer met stabiliteits- en creativiteitsinstellingen om vocale nuances te verfijnen.

Makers die met spraakagenten werken, kunnen ook instructieblauwdrukken maken, waarin de kernpersoonlijkheid, rol, regels en gedrag tijdens gesprekken van de AI worden gedefinieerd. Deze systeemprompt zorgt voor consistente reacties (stem, tonaliteit) die aansluiten bij uw merkvereisten.

🧠 Leuk weetje: De eerste spraaksynthesizer werd in 1791 gebouwd door Wolfgang von Kempelen. Deze maakte gebruik van balgen, rietjes en leren buizen om de anatomie van de menselijke stem na te bootsen, wat resulteerde in griezelige, fluitachtige geluiden die nauwelijks op echte spraak leken.

Hoe schrijf je effectieve ElevenLabs-prompts?

Effectieve prompts zijn een balans tussen beschrijvende details en duidelijkheid. Hoe meer informatie je aan een AI-tool geeft (toon, emotie, accent en manier van spreken), hoe dichter de output bij je visie zal liggen.

Hier is een spiekbriefje dat je kunt gebruiken bij het structureren van je ElevenLabs-prompts 👇

1. Schrijf prompts in verhalende stijl

Voer de tekst in die je wilt omzetten in spraak en gebruik audio-tags (doorlopend) om de uitvoer vorm te geven.

Je kunt een combinatie van audiotags gebruiken, zoals:

Tags Wat het doet Voorbeeld Voorbeeld in gebruik Emotietags Deze tags bepalen de emotionele toon van de stem. [lacht], [lacht harder], [begint te lachen], [piept], [verdrietig], [boos], [blij], [treurig] [verdrietig] Ik kon die nacht niet slapen. Geluidseffecten Voeg omgevingsgeluiden en effecten toe [schot], [applaus], [klappen], [explosie][slikken], [slokken] [applaus] Bedankt allemaal voor jullie komst vanavond! [schot] Wat was dat? Tags met betrekking tot stem Bepaalt toon, intensiteit van de uitvoering en menselijke reacties [fluistert][zucht], [ademt uit], [sarcastisch], [nieuwsgierig], [opgewonden], [huilt], [snurkt], [ondeugend] [fluistert] Laat ze je niet horen. Unieke en speciale tags Experimentele tags voor creatieve toepassingen [sterk Frans accent] [sterk Frans accent] Zo is het leven, mijn vriend — je kunt niet alles controleren.

Je kunt audiotags overal in je script plaatsen (en in elke combinatie) om de weergave ervan vorm te geven. Experimenteer met beschrijvende emotionele toestanden en acties om te ontdekken wat voor jouw specifieke gebruikssituatie het beste werkt.

Onthoud dat de tekststructuur een grote invloed heeft op het resultaat van AI-stemmodellen. Gebruik natuurlijke spraakpatronen, correcte interpunctie en een duidelijke emotionele context voor het beste resultaat.

💡 Pro-tip: Genereer automatisch relevante audiotags voor je invoertekst door op de knop 'Verbeteren' te klikken.

2. Voeg normalisatierichtlijnen toe

AI-modellen, vooral kleinere modellen die zijn getraind op basis van beperkte gegevens, hebben moeite met complexe gegevenstypen zoals telefoonnummers, postcodes, e-mailadressen en URL's.

Voeg in de gevallen normalisatie-instructies toe aan je prompt. Geef aan hoe je wilt dat de tekst wordt voorgelezen.

Enkele voorbeelden van normalisatie en hoe je deze in je prompt kunt structureren, zijn:

Input Tye Invoertype Uitvoertype Hoofdnummer 123 Honderddrieëntwintig Rangnummer 2e Tweede Geldwaarden $45,67 Vijfenveertig dollar en zevenenzestig cent Romeinse cijfers XIV Veertien (of 'de veertiende' als titel) Veelgebruikte afkortingen Dr. Ave. St. DoctorAvenueStreet (maar 'St. Patrick' moet blijven staan) URL's elevenlabs. io/documents eleven labs dot io slash documents Datum 01/02/2023 Tweede januari tweehonderddrieëntwintigOfEerste februari tweehonderddrieëntwintig (afhankelijk van de locatie) Tijd 14:30 Twee uur dertig 's middags Telefoonnummer 123-456-7890 Eén twee drie, vier vijf zes, zeven acht negen nul

3. Voeg fonetische en tempo-aanwijzingen toe

Gebruik pauzetags, fonetische spellingen en leestekens om te bepalen hoe de AI je script voorleest.

Break-tags voegen pauzes toe tussen zinnen of zinsdelen. Dit is handig voor dramatische effecten, een natuurlijke werkstroom tijdens het gesprek of om luisteraars de tijd te geven om informatie te verwerken.

Bijvoorbeeld:

Wacht even, laat me even nadenken. " " "Oké, ik heb het.

Dat gezegd hebbende, heeft interpunctie een aanzienlijke invloed op de weergave in ElevenLabs:

Gebruik streepjes (- of —) voor korte pauzes of ellipsen (…) voor aarzelende tonen.

Hoofdletters leggen meer nadruk op specifieke woorden.

Standaard interpunctie zorgt voor een natuurlijk spraakritme en adempauzes.

Naast timing moet je ook controle hebben over hoe specifieke woorden worden uitgesproken. Fonetische bedieningselementen helpen je de uitspraak van tekennamen, merknamen of technisch jargon perfect te krijgen. Experimenteer met alternatieve spellingen of fonetische benaderingen om te specificeren hoe bepaalde woorden moeten klinken.

📌 Bijvoorbeeld:

Nike: NYE-kee

GIF: JIF of GIF (afhankelijk van uw voorkeur)

Porsche: POR-shuh

Je kunt ook fonemetags gebruiken voor nauwkeurige controle van het Internationaal Fonetisch Alfabet (IPA):

Nike

Of Alias-tags voor eenvoudigere fonetische herschrijvingen:

SQLite → "S-Q-L-ite" of "sequel-ite"

Met Studio en Dubbing Studio in ElevenLabs kun je ook een uitspraakwoordenboek maken en uploaden. Dit bespaart tijd als je met terugkerende merknamen of technische termen in meerdere projecten werkt.

📚 Lees meer: Voorbeelden van negatieve AI-prompts voor betere contentoutput

3. Selecteer de stem en wijzig de stem-instellingen

Kies een stem uit de stembibliotheek van ElevenLabs. Je vindt er meer dan 5000 opties, waaronder vooraf gemaakte stemmen, professionele stemklonen en aangepaste tekenstemmen in meer dan 32 talen en accenten.

Gebruik de zoekbalk om stemmen te zoeken op naam, trefwoord of stem-ID. Om je resultaten te verfijnen, kun je ook filters toepassen.

Als je de exacte stem die je nodig hebt niet in de bibliotheek kunt vinden, maak er dan een met Voice Design. Gedetailleerde parameters, zoals leeftijd, geslacht, toon, accent, tempo, emotie en stijl, zorgen voor nauwkeurigere en genuanceerdere resultaten.

📚 Lees meer: Beste schrijfassistentsoftware met AI

Een spiekbriefje dat je kunt gebruiken om deze parameters te beschrijven:

Parameter Beschrijvende woorden Audiokwaliteit Lage geluidskwaliteitSlechte geluidskwaliteitKlinkt als een voicemailGedempt en ver wegAlsof het van een oude bandrecorder komt Leeftijd Jongvolwassene/in de twintig/begin dertigMan van middelbare leeftijd/in de veertigOudere man/in de tachtig Toon/klankkleur Diep/laagSmeuïg/rijkRuw/schorNasaal/schrilLuchtig/ademendDonderend/resonerend Accent Zwaar Frans accent Licht zuidelijk accent Zwaar Oost-Europees accent Helder Brits accent

📌 Voorbeeld: Een energieke vrouwelijke sportcommentator met een zwaar Brits accent, die op zeer hoog tempo en vol passie verslag doet van een voetbalwedstrijd. Haar stem is levendig, enthousiast en volledig ondergedompeld in de actie.

💡 Pro-tip: gebruik de pictogrammen voor stemtypes om snel de kwaliteit en bron van elke stem in de bibliotheek te identificeren: Geel vinkje : Professionele stemkloon

Zwart vinkje : professionele stemkloon van hoge kwaliteit

Bliksemicoontje : Instant Voice Clone

|| pictogram : ElevenLabs Standaardstem

Geen pictogram: Stem gemaakt met Voice Design via ElevenLabs

4. Kies een spraakmodel

ElevenLabs biedt meerdere spraakmodellen die zijn geoptimaliseerd voor verschillende gebruikssituaties en outputs. Sommige geven prioriteit aan natuurlijke emotie en expressiviteit, terwijl andere zich richten op snelheid, stabiliteit of realtime prestaties.

Hier volgt een overzicht van de belangrijkste TTS- (tekst-naar-spraak), STT- (spraak-naar-tekst) en muziekmodellen:

Model Het meest geschikt voor Gebruiksscenario's Eleven V3 (Alpha) Menselijke en expressieve spraakgeneratie Karakterbesprekingen, productie van audioboeken, emotionele dialogen Eleven Multilingual v2 Levensechte stemmen met rijke emotionele expressie Stemopnames voor personages, bedrijfsvideo's, e-learningmateriaal, meertalige projecten Eleven Flash v2. 5 Ultrasnel model geoptimaliseerd voor realtime gebruik Real-time spraakagenten en chatbots, interactieve applicaties, bulkconversie van tekst naar spraak Eleven Turbo v2. 5 Hoogwaardig model met lage latentie en een goede balans tussen kwaliteit en snelheid. Hetzelfde als Flash v2. 5, maar dan wanneer je bereid bent om latentie in te ruilen voor spraakgeneratie van hogere kwaliteit. Scribe v1 Geavanceerde spraakherkenning Documentatie van vergaderingen, audioverwerking en -analyse, transcriptie Scribe v2 Realtime Real-time spraakherkenning Live transcripties van vergaderingen, live gesprekken (AI-agenten), meertalige transcripties in meer dan 99 talen Muziek Genereer muziek met natuurlijke taalprompts in elke gewenste stijl Gamesoundtracks, podcastachtergronden, marketingachtergrondmuziek

Door het model af te stemmen op uw projecttype bent u verzekerd van de beste balans tussen kwaliteit en efficiëntie.

5. Genereren en herhalen

Voor complexe, emotioneel genuanceerde tekst-naar-spraak, stop niet alles in één prompt. Gebruik prompt chaining om geluidseffecten of spraak in segmenten te genereren en voeg ze vervolgens samen met behulp van audiobewerking voor complexere composities.

Herhaal de resultaten door beschrijvingen, tags of emotionele signalen aan te passen. Kleine aanpassingen kunnen vaak leiden tot een dramatische verandering in de kwaliteit van de output.

Word lid van de ElevenLabs Discord-community voor tips over werkstroomen, strategieën voor stemontwerp en praktijkvoorbeelden van wat werkt.

Blader door hun AI-audiobibliotheek en bestudeer stemmen die lijken op wat je aan het maken bent.

Raadpleeg de documentatie van ElevenLabs voor gedetailleerde uitleg over elke functie, aanbevolen werkwijzen, praktische gebruiksscenario's, API-handleidingen en voorbeelden van technische implementaties.

Experimenteer met snelheid, stabiliteit en gelijkenisregelaars om de consistentie en levering van stemmen voor verschillende soorten content te verfijnen.

Maak een aantekening van de stem-ID, het model, de instellingen en de exacte bewoordingen in een promptdocument, zodat je succesvolle resultaten in verschillende projecten kunt repliceren.

⭐ Onthoud: De volgorde van belangrijkheid bij het invoeren van prompts is: stemselectie, gevolgd door modelselectie en vervolgens stem-instellingen. Al deze factoren, en hun combinatie, zijn van invloed op het eindresultaat.

📮ClickUp Insight: Slechts 10% van de respondenten van onze enquête gebruikt spraakassistenten (4%) of geautomatiseerde agents (6%) voor AI-toepassingen, terwijl 62% de voorkeur geeft aan conversationele AI-tools zoals ChatGPT en Claude. De lagere acceptatie van assistenten en agents kan te wijten zijn aan het feit dat deze tools vaak zijn geoptimaliseerd voor specifieke taken, zoals handsfree bediening of specifieke werkstroom. ClickUp biedt je het beste van twee werelden. ClickUp Brain fungeert als een conversationele AI-assistent die je kan helpen bij een breed bereik aan gebruikssituaties. Aan de andere kant kunnen AI-aangedreven agents binnen ClickUp Chat-kanalen vragen beantwoorden, problemen triageren of zelfs specifieke taken uitvoeren!

Beste ElevenLabs-prompts voor verschillende gebruikssituaties

ElevenLabs is een hub met geavanceerde functies voor het genereren van stemmen. Alleen het raadplegen van documentatie of handleidingen voor prompt engineering is niet voldoende om de beste resultaten te genereren.

Test verschillende modellen en genereer zelf stemmen en geluiden om te ontdekken wat het beste werkt.

We laten je zien hoe je verschillende mogelijkheden van ElevenLabs kunt benutten voor verschillende gebruikssituaties met deze prompts:

ElevenLabs tekst-naar-spraak prompts

1. Expressieve monoloog

Oké, je gaat dit NIET geloven. Je weet toch hoe ik helemaal vastzat met dat korte verhaal? Zoals urenlang naar het scherm staren, en dan... niets? [gefrustreerde zucht] Ik stond op het punt om alles weg te gooien. Opnieuw beginnen. Geef het maar op, waarschijnlijk. Maar dan! Gisteravond was ik gewoon aan het krabbelen, zonder erbij na te denken, toch? En toen schoot deze ene kleine zin in mijn hoofd. Gewoon... totaal uit het niets. En aanvankelijk was het niet eens voor het verhaal bedoeld. Maar toen typte ik het uit, gewoon om te kijken. En het was alsof... de SLUIZEN opengingen! Plotseling wist ik precies waar het teken naartoe moest, hoe het einde moest zijn... Het klikte gewoon. [gelukkige zucht] Ik bleef tot ongeveer 3 uur 's nachts op en typte als een gek. Ik ben niet eens gestopt voor koffie! [lacht] En het is... Het is GOED! Echt heel goed. Het voelt nu zo... compleet, weet je wel? Alsof het eindelijk een ziel heeft.

2. Dynamisch en humoristisch

[lacht] Oké... jongens – jongens. Serieus. [ademt uit] Kun je geloven hoe realistisch dit nu klinkt? [hysterisch lachend] Ik bedoel, OH MIJN GOD... het is zo goed. Dat was met het oude model onmogelijk om te doen. Bijvoorbeeld: [pauzeert] kun je mijn accent in het oude model veranderen? [afwijzend] Dat dacht ik al. [opgewonden] Maar nu kan het wel! Kijk eens hier... [schattig] Ik ga nu met een Frans accent praten. En tussen jou en mij gezegd... [fluistert] Ik weet niet hoe. [blij] Oké. Hier gaat ie dan. [sterk Frans accent] "Zo is het leven, mijn vriend — je kunt niet alles controleren.

3. Dialoog met meerdere sprekers met overlappende timing

Spreker 1: [begint te spreken] Dus ik dacht dat we misschien... Spreker 2: [onderbreekt] —onze nieuwe timingfuncties testen? Spreker 1: [verbaasd] Precies! Hoe heb je... Spreker 2: [overlappend] —weet je wat je dacht? Goed geraden! Spreker 1: [pauze] Sorry, ga je gang. Spreker 2: [voorzichtig] Oké, dus als we allebei tegelijkertijd proberen te praten... Spreker 1: [overlappend] —we zullen waarschijnlijk het systeem laten crashen! Spreker 2: [in paniek] Wacht, gaan we neerstorten? Ik weet niet of dit een functie is of een... Spreker 1: [onderbreekt, stopt dan abrupt] Bug! ... Heb ik je weer onderbroken? Spreker 2: [zuchtend] Ja, maar eerlijk gezegd? Dit is best leuk. Spreker 1: [ondeugend] Wie is het eerst bij de volgende zin? Spreker 2: [lacht] We gaan zeker iets kapotmaken!

4. Glitch-komedie met meerdere sprekers

Spreker 1: [nerveus] Dus... ik heb misschien geprobeerd om mezelf te debuggen tijdens het uitvoeren van een generatie van tekst-naar-spraak. Spreker 2: [gealarmeerd] Nee, dat is alsof je zelf een operatie uitvoert! Spreker 1: [schaapachtig] Ik dacht dat ik kon multitasken! Nu blijft mijn stem halverwege de zin haperen... [robotstem] TENCE. Spreker 2: [onderdrukt lachen] Oh, wauw, je hebt jezelf echt kapotgemaakt. Spreker 1: [gefrustreerd] Het wordt nog erger! Elke keer als iemand een vraag stelt, antwoord ik in... [binaire piepjes] 010010001! Spreker 2: [in lachen uitbarstend] Je spreekt in binair! Dat is echt indrukwekkend!

5. [klantenservicemedewerker] Bedankt voor uw telefoontje. Ik begrijp uw frustratie volledig en ik ben hier om u zo snel mogelijk te helpen dit op te lossen. Laten we beginnen met uw accountnummer.

6. [vriendelijke instructeur] Ik zal je laten zien hoe eenvoudig dit eigenlijk is. [klikgeluiden] Zie je deze knop hier? Eén klik, en kijk wat er gebeurt. [verbaasd] Alles wordt automatisch synchroniseerd op al je apparaten. Geen handmatige overdrachten, geen verwarring.

💡 Pro-tip: Wijs voor prompts met meerdere sprekers verschillende stemmen uit je stembibliotheek toe aan elke spreker om realistische gesprekken te creëren.

ElevenLabs-prompts voor emoties

7. [nerveus] Ik kan niet geloven dat ik dit nog te doen heb. [ademt diep uit] Oké, hier gaat niets. [stem trilt lichtjes] Wens me succes.

8. [dolblij] Het is ons gelukt! [lacht] Ik kan het niet geloven, ik kan echt niet geloven dat we dit voor elkaar hebben gekregen! [stem breekt van emotie] Dit is alles.

9. [uitgeput] Ik ben al zesendertig uur achter elkaar wakker. [zucht diep] Mijn hersenen voelen als pap en mijn ogen blijven niet open.

10. [woedend] Je had één taak. ÉÉN. [stem wordt luider] En op de een of andere manier heb je zelfs dat verprutst. Ongelooflijk.

11. [hartverscheurend] Ze zijn weg. [trillende stem] Ze zijn gewoon weggegaan en ik... [slikt] Ik weet niet wat ik nu moet doen.

12. [doodsbang] Hoorde je dat? [fluistert verwoed] Er is hier iets bij ons. We moeten weg. Nu.

13. [ondeugend] Wil je een geheim weten? [giegelt zachtjes] Beloof je dat je het aan niemand vertelt? Dit wordt zo leuk.

14. [walgend] Dat is... [kokhalst lichtjes] dat is het meest weerzinwekkende dat ik ooit heb gezien. Haal het bij me weg.

15. [opgelucht] Het is voorbij. [ademt trillend uit] Eindelijk, na al die tijd, is het echt voorbij. [lacht zachtjes] Ik kan weer ademen.

👀 Wist je dat? Hoewel AI-modellen elke stem met verbluffende precisie kunnen klonen, kan dit juridische implicaties hebben. Scarlett Johansson heeft juridische problemen aangekaart bij OpenAI over de ChatGPT-stem "Sky", omdat deze verdacht veel op haar stem leek. OpenAI heeft de stem vervolgens verwijderd.

ElevenLabs-muziekprompts

16. Track voor een high-end mascara-commercial. Vrolijk en gepolijst. Alleen voice-over. Het script begint als volgt: "Wij brengen u de meest volumineuze mascara ooit. " Er is een vermelding van de merknaam "X" aan het einde.

17. Epische orkestrale zwelling met stijgende strijkers, triomfantelijke koperblazers en donderende pauken. Filmisch en heroïsch, opbouwend naar een krachtige climax.

18. Creëer een intense, snelle elektronische track voor een adrenalineverhogende video-gamescène. Gebruik stuwende synth-arpeggio's, krachtige drums, vervormde bas, glitch-effecten en agressieve ritmische texturen. Het tempo moet snel zijn, 130-150 bpm, met toenemende spanning, snelle overgangen en dynamische energie-uitbarstingen.

19. Schrijf een rauw, emotioneel geladen nummer dat alternatieve R&B, rauwe soul, indierock en folk combineert. Het nummer moet nog steeds aanvoelen als een live, in één keer opgenomen, emotioneel spontane uitvoering.

20. Minimalistische pianoballad met spaarzame aantekeningen en lange pauzes. Emotioneel kwetsbaar, elke aantekening hangt in stilte.

💡 Pro-tip: Gebruik gerichte prompts en structuren om stems met meer controle te creëren: Gebruik voor zang 'a cappella' voor de beschrijving van de zang (bijv. 'a cappella vrouwenzang', 'a cappella mannenkoor').

Gebruik het woord 'solo' voor instrumenten (bijv. 'solo elektrische gitaar', 'solo piano in C mineur').

ElevenLabs-prompts voor stemontwerp

21. Fantasierijke teken van een tovenaar, tijdloze man. Diepe, mystieke stem met theatrale gravitas. Langzaam, weloverwogen tempo alsof elk woord een eeuwenoud gewicht draagt.

22. Sportcommentator, man, 40 jaar. Energieke, dynamische stem die dramatisch stijgt en daalt. Snel tempo met een licht schorre stem door jarenlang schreeuwen.

23. Door de strijd geharde samoerai met een diepe, schorre stem en een uitgesproken Japans accent. Spreekt met gematigde terughoudendheid, elk woord weloverwogen en gewogen met kalme autoriteit.

24. De enge, oude en verwilderde heks die sluw en dreigend is. Ze heeft een schorre, harde, schrille, hoge stem die giechelt.

25. Een zachte, fluisterende en assertieve vrouwenstem met een zwaar Frans accent, koel, beheerst en verleidelijk, met een vleugje mysterie.

🧠 Leuk weetje: 50% van de contentmakers gebruikt regelmatig AI-stemmen in video's, podcasts en advertenties. Maar wanneer steekproeven rechtstreeks met elkaar worden vergeleken, geeft 73% van de luisteraars nog steeds de voorkeur aan menselijke vertellingen. Dit bewijst dat emotionele authenticiteit onvervangbaar blijft in spraakcontent.

ElevenLabs-prompts voor geluidseffecten

26. Wind die door bomen waait, gevolgd door ritselende bladeren.

27. Naar elkaar snel achter elkaar knallende bubbels, gevolgd door stilte.

28. Voetstappen op grind, dan gaat een metalen deur open.

29. Papier dat langzaam wordt verfrommeld en vervolgens met een scherpe scheur in tweeën wordt gescheurd.

30. Glazen fles die over beton rolt en langzamer gaat draaien totdat hij stopt.

31. Regen die op een tinnen dak klettert en geleidelijk aan overgaat in een zware regenbui.

32. Af en toe een zacht briesje dat buiten door de bladeren ruist.

33. Rustige en kalmerende sfeer voor slaap en ontspanning.

34. Stereogeluid, hoge kwaliteit, geen donder, geen plotselinge harde geluiden, naadloze loop.

35. Oceaangolven die tegen rotsen beuken, meeuwen die in de verte krijsen.

👉 Probeer dit eens: Veelgebruikte terminologieën om je geluidseffectprompts te verbeteren: Ambience : achtergrondgeluiden die sfeer en ruimte creëren

One-shot : Enkelvoudig, niet-herhalend geluid

Loop : herhaling van een audiosegment

Stem : geïsoleerde audiocomponent

Braam: Grote, bombastische filmische hit die epische of dramatische momenten aankondigt, veel gebruikt in trailers.

ElevenLabs-prompts voor het bouwen van agents

Effectieve prompts transformeren ElevenLabs Agents van robotachtig naar levensecht. Bekijk deze voorbeelden om te begrijpen hoe structurering de output beïnvloedt.

36. Wanneer regels uit de ene context invloed hebben op een andere, gebruik dan #Guardrails en duidelijke sectiegrenzen.

Minder effectief Aanbevolen Je bent een medewerker van de klantenservice. Wees beleefd en behulpzaam. Deel nooit gevoelige gegevens. Je kunt bestellingen opzoeken en terugbetalingen verwerken. Controleer altijd eerst de identiteit. Houd je antwoorden beperkt tot maximaal 3 zinnen, tenzij de gebruiker om details vraagt. #Persoonlijkheid: Je bent een klantenservicemedewerker bij Acme Corp. Je bent beleefd, efficiënt en oplossingsgericht. #Doel: Help klanten snel bij het oplossen van problemen door bestellingen op te zoeken en indien nodig terugbetalingen te verwerken. #Richtlijnen: Deel nooit gevoelige klantgegevens tijdens gesprekken. Controleer altijd de identiteit van de klant voordat je toegang krijgt tot accountgegevens. #Toon: Houd je antwoorden beknopt (minder dan 3 zinnen), tenzij de gebruiker om gedetailleerde uitleg vraagt.

37. Beknopte instructies verminderen onduidelijkheid.

Minder effectief Aanbevolen #ToonWanneer je met klanten praat, moet je proberen heel vriendelijk en toegankelijk te zijn. Zorg ervoor dat je op een natuurlijke en conversatiegerichte manier spreekt, zoals je met een vriend zou praten, maar behoud wel een professionele houding die het bedrijf goed vertegenwoordigt. #ToonSpreek op een vriendelijke, gespreksgerichte manier, maar behoud daarbij uw professionaliteit.

💡 Pro-tip: Wanneer je agents vraagt om fouten af te handelen, structureer dan secties met # voor hoofdsecties, ## voor subsecties en gebruik hetzelfde format in de hele prompt.

38. Herhaal en benadruk belangrijke regels. Modellen geven voorrang aan recente context boven eerdere instructies.

Minder effectief Aanbevolen #DoelVerifieer de identiteit van klanten voordat je toegang krijgt tot hun account. Zoek gegevens over de bestelling op en geef de status door. Verwerk terugbetalingsverzoeken wanneer daar aanleiding toe is. #DoelControleer de identiteit van de klant voordat u toegang krijgt tot zijn account. Deze stap is belangrijk. Zoek de gegevens van de bestelling op en geef de status door. Verwerk terugbetalingsverzoeken wanneer deze in aanmerking komen. Deze stap is belangrijk. Krijg nooit toegang tot accountgegevens zonder eerst de identiteit van de klant te controleren.

39. Normaliseer invoer en uitvoer

Minder effectief Aanbevolen Wanneer u het e-mailadres van de klant verzamelt, herhaal dit dan precies zoals zij het hebben gezegd en gebruik het vervolgens in de tool `lookupAccount`. #Karakternormalisatie1. Vraag de klant om zijn e-mailadres in gesproken vorm: "Mag ik het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld?"2. Converteer naar geschreven format: "john dot smith at company dot com" → "john. smith@company. com"3. Roep deze tool aan met een geschreven e-mail

💡 Pro-tip: Wanneer je instructies voor agents schrijft, verdeel de instructies dan in begrijpelijke opsommingstekens en gebruik witruimte (lege regels) om secties en instructiegroepen van elkaar te scheiden.

40. Geef voorbeelden van complexe formaten, meerstapsprocessen en randgevallen.

Minder effectief Aanbevolen Wanneer een klant een bevestigingscode opgeeft, zorg er dan voor dat u deze correct formatteert voordat u deze opzoekt. Wanneer een klant een bevestigingscode opgeeft: 1. Luister naar het gesproken format (bijv. "A B C één twee drie") 2. Converteer naar geschreven format (bijv. "ABC123") 3. Geef door aan de tool `lookupReservation`## VoorbeeldenGebruiker zegt: "Mijn code is A... B... C... één... twee... drie"U formatteert: "ABC123"Gebruiker zegt: "X Y Z vier vijf zes zeven acht."U formatteert: "XYZ45678"

⭐ Onthoud: Je ElevenLabs-prompts hoeven niet altijd complex of gedetailleerd te zijn. Soms kunnen eenvoudige prompts net zo efficiënt hun werk doen. Tijd om je innerlijke prompt-ingenieur tot leven te brengen.

🎥 Bekijk deze video voor een korte spoedcursus in prompt engineering, vooral als je een beginner bent!

💡 Pro-tip: maak gedeelde promptsjablonen in een documentbeheerprogramma zoals ClickUp Docs voor veelvoorkomende onderdelen, zoals personagenormalisatie, foutafhandeling en veiligheidsmaatregelen. Sla deze op in een centrale opslagplaats en raadpleeg ze bij gespecialiseerde agenten, zodat uw team kan voortbouwen op beproefde technieken.

Veelgemaakte fouten die je moet vermijden bij ElevenLabs-prompts

Krijg je met ElevenLabs basale, vlakke of inconsistente resultaten?

Waarschijnlijk omdat je niet weet hoe je AI de juiste vraag moet stellen.

En maak zeker een van de volgende fouten:

❌ Fout ✅ Oplossing Ongepolijste tekst invoeren Schrijf prompts in een verhalende stijl, vergelijkbaar met het schrijven van een script, om de toon en het tempo effectief te sturen. Niet meerdere variaties testen Experimenteer met verschillende AI-modellen en stemaanpassingen om je reacties te verfijnen. Gebruik geen stemvervormer voor speciale geluidseffecten en uitspraken. Gebruik een stemvervormer om subtiele, eigenaardige kenmerken van de stem na te bootsen wanneer je een meer emotionele en menselijke stem nodig hebt. Verwacht perfecte resultaten bij de eerste poging Verfijn tags, pas interpunctie aan, speel met prompt-aanwijzingen, creëer je eigen stemmodel – blijf in principe herhalen totdat je deze tool onder de knie hebt voor jouw gebruikssituatie. Tags die niet overeenkomen met het teken van je stem en trainingsgegevens Een serieuze, professionele stem reageert misschien niet goed op speelse tags zoals [giggles] of [mischievously]. Zorg ervoor dat je emotie en stemgeluid overeenkomen met het karakter van de stem. Spraak in één keer genereren Splits lange scripts op in segmenten. Genereer elk segment afzonderlijk en voeg ze samen in de postproductie. Behoud creatieve stabiliteit wanneer je nauw wilt aansluiten bij referentieaudio. Varieer de stabiliteitsschaal tussen Natuurlijk en Robuust om de output zo dicht mogelijk bij de originele stemopname te laten liggen.

👀 Wist je dat? In een experiment van de BBC slaagde een journalist erin om met een gesynthetiseerde AI-kloon van zijn eigen stem de verificatie van de veiligheid van een bank te omzeilen. Deze schokkende inbreuk liet zien hoe kwetsbaar spraakgebaseerde verificatiesystemen zijn voor manipulatie door AI.

Beperkingen van het gebruik van ElevenLabs

ElevenLabs maakt hoogwaardige voice-overs toegankelijk en efficiënt, maar de tool is zeker niet perfect of toereikend. Hier schiet ElevenLabs tekort ⚠️

Steile leercurve : om de spraakfuncties, modaliteiten, intuïtieve bediening, prompttechnieken en geluidseffecten onder de knie te krijgen, zijn experimenten, grondige documentatie en aanpassingsvermogen nodig – niet bepaald een beginnersvriendelijke tool.

Vereist kwaliteitsvolle steekproeven : je hebt grote hoeveelheden zuivere, hoogwaardige audiogegevens nodig om stemmodellen en agents te trainen die de gewenste output leveren.

Limiet voor teksten bij gratis abonnementen : het gratis abonnement biedt 10.000 kredieten per maand, wat neerkomt op ongeveer 10 minuten gegenereerde audio per maand.

Beperkte controle over genuanceerde emoties : De AI kan moeite hebben met subtiele emotionele verschuivingen of gelaagde prestaties, vooral wanneer je geen referentieopname of stemvoorbeeld kunt geven dat precies laat zien wat je wilt bereiken.

Verwerkingstijd voor langere teksten: Het genereren van lange content zoals audioboeken of urenlange vertellingen kan aanzienlijke verwerkingstijd in beslag nemen, vooral bij modellen van hogere kwaliteit.

Standalone tool zonder taakbeheer: Productie is zelden een taak voor één persoon, en de tool bevat geen functies voor taak- of werkbeheer, waardoor het moeilijk is om samen te werken, rollen toe te wijzen of de voortgang van projecten bij te houden.

ElevenLabs-alternatieven om te ontdekken

Bekijk deze alternatieven voor ElevenLabs die de limieten ervan compenseren of meer werkgerichte functies bieden die bij uw werkstroom passen:

1. ClickUp

De meeste alternatieven voor ElevenLabs richten zich uitsluitend op het genereren van stemmen of het transcriberen van audio. Je hebt nog steeds een plek nodig waar die stemassets worden omgezet in taken, goedkeuringen, contentversies en daadwerkelijke levering.

ClickUp lost dat probleem op.

Het is 's werelds eerste Converged AI-werkruimte die projectmanagement, kennisbeheer en chat samenbrengt.

Hoewel ClickUp geen platform voor het genereren van stemmen is, kun je het wel gebruiken om werkstroomprocessen voor stemproductie te beheren.

Laten we eens kijken hoe ClickUp spraak- en audioproductieteams ondersteunt 👇

Een AI die je werk begrijpt

ClickUp Brain is de ingebouwde AI-assistent die de context van uw werk begrijpt. Het werkt binnen uw ClickUp-werkruimte met volledige toegang tot uw taken, communicatiethreads en projecttijdlijnen.

ClickUp Brain benadrukt actie-eigenaren en de tijdsimpact van elke bottleneck.

Dus wanneer een podcastproducent vraagt: "Wat blokkeert de audioproductiepijplijn voor aflevering 12?", kan ClickUp Brain taakopmerkingen, subtaaken, leveringsstatusen en afhankelijkheden scannen om te achterhalen of:

Spraakopnames wachten op goedkeuring

Scripts moeten worden herzien

Het audioteam heeft nog geen geluidseffecten geüpload.

Clienten moeten de uiteindelijke mix goedkeuren.

Je hoeft niet meer op zoek te gaan naar updates of je teamgenoten lastig te vallen met vragen die al beantwoord zijn in je werkruimte.

Voor voice-productiewerkstroomen waarbij schrijvers, vertellers, editors en klanten betrokken zijn, zorgt ClickUp ervoor dat iedereen op één lijn blijft zonder chaotisch heen en weer gepraat.

👉 Sla deze prompts op: Vat alle feedback van klanten samen uit het voice-overbeoordelingsgesprek van vorige week.

Stel een follow-up e-mail op voor de client over de tijdlijn voor de podcastproductie die we hebben besproken.

Maak documentatie met richtlijnen voor de merkstem, waarin de toon, stijl en criteria voor de selectie van de stem voor onze audioprojecten worden beschreven.

Maak een lijst van alle podcast-voice-overprojecten die in de pijplijn zitten en breng eventuele knelpunten of vertragingen aan het licht.

AI om vergaderingen en telefoongesprekken te transcriberen en samen te vatten

ClickUp AI Notetaker neemt deel aan uw vergaderingen en genereert doorzoekbare transcripties en samenvattingen voor u.

Het zet elk gesprek om in bruikbaar werk met:

Vergadernotities + documenten : sla transcripties, video-opnames en samenvattingen op in je privé ClickUp Docs.

Vergadernotities + taken : zet elke actie uit je vergaderingen om in : zet elke actie uit je vergaderingen om in ClickUp-taken met toegewezen eigenaren en deadlines.

Notulen + Brain: stel vragen aan ClickUp Brain en krijg contextuele antwoorden uit al je aantekeningen van vergaderingen.

🚀 ClickUp-voordeel: Super Agents zijn AI-aangedreven teamgenoten binnen ClickUp die continu in uw werkruimte werken. Ze begrijpen taken, documenten, chats en gekoppelde tools en kunnen meerstapswerkstroomen uitvoeren zonder handmatige prompts of follow-ups. Super Agents blinken uit in werkstroomen zoals: Voice project briefs : automatisch opstellen van productie-briefs op basis van de eisen van de client, zodat elk project begint met een duidelijke scope en deliverables.

Asset tracking : Bijhoud welke spraakopnames, geluidseffecten of muzieknummers zijn geüpload, goedgekeurd of ontbreken, en markeer vervolgens blokkades voordat ze de levering vertragen.

Follow-ups voor klanten : zet de resultaten van productievergaderingen om in gepolijste follow-up-e-mails, waarin de volgende stappen worden samengevat met toegewezen eigenaars.

Revisiebeheer: Houd voor elk audioproject een live overzicht bij waarin feedback van klanten, versiegeschiedenis en openstaande bewerkingen worden bijgehouden, zodat er niets verloren gaat in e-mailthreads.

Bekijk deze video om te zien hoe Super Agents kunnen worden geïntegreerd in je creatieve werkstroom:

AI voor spraak-naar-tekst

Met ClickUp Talk to Text kunt u ideeën, aantekeningen en instructies dicteren in uw Desktop AI Super App (bekend als ClickUp BrainGPT ) en wordt spraak direct omgezet in gepolijste geschreven tekst.

Zet gesproken gedachten om in geschreven tekst met ClickUp Talk to Text

Hiermee kun je:

Creëer je persoonlijke vocabulaire : automatisch gevuld met je meest gebruikte woorden, uitdrukkingen, werkspecifieke jargon, merknamen en teabrain m-bijnamen

Vertaal direct : spreek in je eigen taal en typ vloeiend in meer dan 50 andere talen.

Werk handsfree : gebruik Talk to Text waar je cursor zich ook bevindt – druk gewoon op fn (of stel een aangepaste sleutel in) en spreek in het hele ClickUp-ecosysteem en de verbonden apps.

Contextbewuste vermeldingen en links: vermeld collega's, taken van documenten, en AI verbindt automatisch de juiste mensen met de juiste links.

Met Talk to Text kunt u uw werk sneller gedaan krijgen, of het nu gaat om het experimenteren met scriptrevisies onderweg, het delen van snelle feedback in opmerkingen, het taggen van stemacteurs voor dringende wijzigingen of het dicteren van e-mails aan klanten zonder van tool te wisselen.

Voor audioproducenten die met meerdere projecten jongleren, betekent dit minder typen en meer tijd om daadwerkelijk naar het werk te luisteren.

Centraliseer AI-modellen in één gecontroleerde werkruimte

Kies een extern AI-model dat aan uw behoeften voldoet.

Binnen ClickUp Brain en BrainGPT kun je kiezen uit externe AI-modellen die bij jouw gebruikssituatie passen.

Bijvoorbeeld:

Claude voor genuanceerde creatieve briefings, scriptanalyse of het opstellen van documenten voor spraakinstructies voor klanten.

ChatGPT voor het verfijnen van voor het verfijnen van schrijfprompts , brainstormen over stemconcepten voor personages, het genereren van projectsamenvattingen of het snel opsplitsen van taken.

Gemini voor onderzoekintensieve taken zoals competitieve spraaktrendanalyses of het plannen van meertalige content.

⭐ Bonus: Gebruik ClickUp Enterprise AI Search om direct alles te vinden in taken, documenten, opmerkingen, bijlagen en gekoppelde tools zoals Google Drive of Figma, zodat spraakbestanden, feedback en goedkeuringen altijd met één zoekopdracht te vinden zijn.

De beste functies van ClickUp

Organiseer feedback van klanten in gestructureerde gegevens : classificeer de urgentie van revisies, de goedkeuringsstatus en de prioriteit rechtstreeks in taken met behulp van : classificeer de urgentie van revisies, de goedkeuringsstatus en de prioriteit rechtstreeks in taken met behulp van ClickUp AI-velden om je audiopijplijn georganiseerd te houden.

Geef AI toegang tot de echte context : maak verbinding tussen Google Drive, Slack en audio-opslagtools met : maak verbinding tussen Google Drive, Slack en audio-opslagtools met ClickUp Integrations, zodat AI je volledige projectgeschiedenis begrijpt in plaats van te werken op basis van geïsoleerde verzoeken.

Deel stemvoorbeelden en feedback via Clips : neem uw scherm op om uitspraakproblemen te demonstreren, aanpassingen in de vertelling toe te lichten of de stemrichting van personages uit te leggen met behulp van : neem uw scherm op om uitspraakproblemen te demonstreren, aanpassingen in de vertelling toe te lichten of de stemrichting van personages uit te leggen met behulp van ClickUp Clips — alles wordt opgeslagen in de relevante ClickUp-taak.

Werk in realtime samen aan stemregie : gebruik : gebruik ClickUp Whiteboards om met je team te brainstormen over stemmen voor personages, referentie-audio vast te maken en creatieve concepten direct om te zetten in uitvoerbare opnametaakken.

Volg de prestaties van spraakprojecten: bouw aangepaste : bouw aangepaste ClickUp-dashboards om leveringstermijnen, de werklast van stemacteurs en goedkeuringspercentages van klanten bij te houden, en gebruik AI-kaarten om automatisch de voortgang van taken samen te vatten of patronen in revisiefeedback te ontdekken.

Limieten van ClickUp

Steile leercurve vanwege de uitgebreide functies

Biedt geen modellen voor tekst-naar-spraak of stemontwerp, maar fungeert als een tool die de werkstroom stroomlijnt, niet de audiogeneratie zelf.

Prijzen van ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2 : 4,7/5 (meer dan 10.500 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp AI?

Een ClickUp-gebruiker deelt ook zijn ervaringen op G2:

ClickUp Brain […] is een geweldige aanvulling op mijn werkstroom. Door meerdere LLM's in één platform te combineren, zijn de reacties sneller en betrouwbaarder, en de spraak-naar-tekstfunctie op het platform bespaart enorm veel tijd. Ik waardeer ook de veiligheid op niveau van een onderneming, die me gemoedsrust geeft bij het omgaan met gevoelige informatie. […] Wat het meest opvalt, is hoe het me helpt om door de ruis heen te kijken en helder te denken – of ik nu vergaderingen samenvat, content opstel of brainstorm over nieuwe ideeën. Het voelt alsof ik een alles-in-één AI-assistent heb die zich aanpast aan wat ik nodig heb.

ClickUp Brain […] is een geweldige aanvulling op mijn werkstroom. Door meerdere LLM's in één platform te combineren, zijn de reacties sneller en betrouwbaarder, en de spraak-naar-tekstfunctie op het platform bespaart enorm veel tijd. Ik waardeer ook de veiligheid op niveau van een onderneming, die me gemoedsrust geeft bij het omgaan met gevoelige informatie. […] Wat het meest opvalt, is hoe het me helpt om door de ruis heen te kijken en helder te denken – of ik nu vergaderingen samenvat, content opstel of brainstorm over nieuwe ideeën. Het voelt alsof ik een alles-in-één AI-assistent heb die zich aanpast aan wat ik nodig heb.

2. Murf AI

via Murf AI

Murf AI biedt een robuust tekst-naar-spraakplatform dat geschreven tekst omzet in levensechte audiovertellingen met behulp van meer dan 200 AI-stemmen in meer dan 20 talen, ideaal voor video's, audioboeken, podcasts en het aanmaken van e-learningcontent. De intuïtieve studio maakt naadloze voice-overs mogelijk met professionele bewerkingsmogelijkheden.

Belangrijkste functies van Murf AI

Meer dan 200 meertalige stemmen : krijg toegang tot vooraf opgenomen stemmen in meer dan 20 talen met meer dan 10 spreekstijlen, zoals gesprek, meditatief of promotioneel.

Stemklonen : upload specifieke stemfragmenten om aangepaste stemklonen te genereren die passen bij uw merk of teken.

Geavanceerde aangepaste aanpassingsmogelijkheden : regel de toonhoogte, snelheid, klankkleur, pauzes en klemtoon voor een nauwkeurige spraakweergave.

AI-dubbingstudio : vertaal audio- en video-content naar meer dan 40 talen met behoud van de stem van de oorspronkelijke spreker.

Uitspraakbibliotheek : gebruik IPA-fonetiek of aangepaste spellingen om een consistente uitspraak van merktermen en technisch jargon te garanderen.

Toolintegraties: integreer Murf-stemmen rechtstreeks in Canva, Google Slides, PowerPoint, Adobe Captivate en Adobe Audition.

Beperkingen van Murf AI

De tijd voor het genereren van stemmen wordt berekend per subblokrendering, waardoor kredieten snel kunnen worden verbruikt voor iteratieve bewerkingen.

Geen offline functionaliteit – vereist cloudverwerking voor alle stemgeneratie

Voor commercieel gebruik zijn betaalde abonnementen met specifieke licentievoorwaarden vereist.

Prijzen van Murf AI

Free

Maker : $19/maand

Business : $ 66/maand

Enterprise: Aangepast

Murf AI-beoordelingen en recensies

G2 : 4,7 (meer dan 1100 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Murf AI?

Luister naar een G2-recensent:

Het is gebruiksvriendelijk en heeft een klantvriendelijke interface. Het wordt gebruikt om tekst of andere inhoud om te zetten in spraak. We kunnen de stem eenvoudig aanpassen via toonhoogte, spraak en uitspraak, en we kunnen de spraak ook regelen met deze tool. We kunnen integreren met andere tools via API-integratie. Het biedt meer dan 120 stemmen, wat een behoorlijk hoog aantal is, en biedt vertalingen in meer dan 20 talen. Het is eenvoudig te implementeren en zeer nuttig voor klantenservice.

Het is gebruiksvriendelijk en heeft een klantvriendelijke interface. Het wordt gebruikt om tekst of andere inhoud om te zetten in spraak. We kunnen de stem eenvoudig aanpassen via toonhoogte, spraak en uitspraak, en we kunnen de spraak ook regelen met deze tool. We kunnen integreren met andere tools via API-integratie. Het biedt meer dan 120 stemmen, wat een behoorlijk hoog aantal is, en biedt vertalingen in meer dan 20 talen. Het is eenvoudig te implementeren en zeer nuttig voor klantenservice.

3. Wispr Werkstroom

via Wispr Werkstroom

Wispr Flow transcribeert uw spraak in realtime (in meer dan 100 talen) en presenteert de tekst in een gestructureerd format. Het werkt in elke toepassing (waar u kunt typen) en maakt gebruik van geavanceerde technologie om automatisch bewerkingen en verfijningen in de toon aan te brengen.

De tool past zich aan uw woordenschat aan door een gepersonaliseerd woordenboek samen te stellen met branchespecifieke termen en acroniemen. U kunt zelfs aangepaste teksten maken voor veelgebruikte zinnen, zodat u geen lange uitleg hoeft te herhalen of repetitieve taken hoeft uit te voeren.

Belangrijkste functies van Wispr Flow

Slimme opmaak : Wispr Flow interpreteert uw spraak en past contextbewuste formaten toe, zodat de tekst past bij de stijl van uw bericht.

Werkstroom-antekeningen : dicteerantekeningen (op elk apparaat) en ze worden automatisch synchroniseerd op al je Wispr Flow-apparaten.

Commandomodus : bewerk gegenereerde tekst met spraakopdrachten, bijvoorbeeld: Vat dit voor mij samen.

AI-automatische bewerkingen : ruimt automatisch gedicteerde tekst op terwijl je spreekt, verwijdert stopwoorden, corrigeert basisfouten en formatteert de uitvoer tot volledige zinnen.

Meertalige ondersteuning: ondersteunt meer dan 100 talen met automatische taaldetectie en omschakeling tijdens het spreken.

Beperkingen van Wispr Flow-werkstroom

Hoog RAM-gebruik (800 MB+ inactief), waardoor oudere systemen trager worden.

Cloud-only verwerking roept privacykwesties op vanwege het ontbreken van desktopverwerking. ​

Wisselende klantbeoordelingen, onregelmatige ondersteuning en druk op de middelen voor ondernemingen

Prijzen van Wispr Flow voor de werkstroom

Flow Basic: Gratis

Flow Pro: $ 15 per maand

Flow Teams: $12/gebruiker/maand (3 of meer zetels)

Flow Enterprise: Aangepaste prijzen

Wispr Flow-beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Wispr Flow?

Luister naar een G2-recensent:

Het is heel eenvoudig te gebruiken. Met twee commando's of snelle invoer kunt u beginnen met spreken en transcriberen. Bovendien verwijdert het stopwoorden, begrijpt het u en corrigeert het wat u zegt. De implementatie bestond alleen uit het installeren ervan, meer niet. Ik gebruik het praktisch elke dag. Ik ben er zelfs al vier weken mee bezig.

Het is heel eenvoudig te gebruiken. Met twee commando's of snelle invoer kunt u beginnen met spreken en transcriberen. Bovendien verwijdert het stopwoorden, begrijpt het u en corrigeert het wat u zegt. De implementatie bestond alleen uit het installeren ervan, meer niet. Ik gebruik het praktisch elke dag. Ik ben er zelfs al vier weken mee bezig.

Breng werkstroommensen voor het genereren van kunstmatige stemmen tot leven met ClickUp

Met goed gedefinieerde ElevenLabs-prompts kun je hoogwaardige spraakcontent genereren. Maar voor het maken van prompts, het beheren van revisies, het coördineren met stemacteurs en het leveren van definitieve assets is meer nodig dan alleen goede AI-output. Je hebt een systeem nodig dat de productie op gang houdt.

ClickUp is hiervoor het meest geschikt.

Het centraliseert uw werk, communicatie en taakbeheer op één platform, waardoor u een ruimte krijgt om uw spraakproductieprojecten te organiseren en te optimaliseren. Met behulp van de native contextuele AI kunt u handmatige werkstroomautomatiseringen uitvoeren, ondersteuning krijgen voor creatieve taken, AI-sprawl verminderen en uzelf behoeden voor de chaos van contextwisselingen.

Meld je gratis aan bij ClickUp en centraliseer je werkstroom voor spraakproductie op één plek.

Veelgestelde vragen (FAQ's)

Gebruik emotietags en narratieve context om de AI te sturen. Tags zoals [verdrietig], [boos] of [blij] vertellen het model precies welke emotie het moet nabootsen. Je kunt emoties ook rechtstreeks in je verhaal verwerken.

Ja. Je kunt de toon, het tempo en de pauzes van de stem regelen met behulp van prompts voor stemontwerp, audiotags zoals [fluistert] of [schreeuwt], pauzetags voor getimede pauzes en algemene instellingen zoals snelheid en stabiliteit. Combineer deze elementen om de uitspraak te verfijnen en een natuurlijk klinkende spraak te creëren die past bij jouw visie.

Zo gedetailleerd of genuanceerd als nodig is. Prompts kunnen variëren van één regel tot meerdere alinea's, afhankelijk van de complexiteit van uw project. De sleutel is duidelijkheid: geef voldoende context zodat de AI de toon, emotie en stijl van de voordracht begrijpt, zonder deze te overladen met onnodige informatie.

Ja. ElevenLabs ondersteunt dialogen met meerdere sprekers, waardoor je verschillende stemmen kunt toewijzen aan verschillende personages of sprekers binnen hetzelfde project. Dit is handig voor het maken van podcasts, audioboeken of verhalende content met verschillende personagestemmen.