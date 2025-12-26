Hoe voert u een merkaudit uit: stappen, checklist en sjablonen

Uw merk is het gevoel dat mensen krijgen wanneer ze met uw Business in contact komen. Dat gevoel, idealiter een mix van vertrouwen, bewondering en verbinding, maakt een merk herkenbaar en aantrekkelijk.

En hier is het punt: 76% van de consumenten koopt liever bij een merk waarmee ze zich verbonden voelen dan bij een concurrent. Die verbinding kan verzwakken als u niet controleert waar uw merk echt staat.

Daar komt een uitgebreide merkaudit om de hoek kijken. Deze geeft u een duidelijk en eerlijk beeld van hoe uw merk vandaag de dag wordt waargenomen.

In dit artikel leest u hoe u een merkaudit uitvoert, waaruit deze bestaat en hoe deze u kan helpen een bekend en geliefd merk te creëren.

⭐ Aanbevolen sjabloon De ClickUp Brand Book sjabloon is een eenvoudige manier om de naamsbekendheid van uw merk te vergroten en ervoor te zorgen dat het overal consistent wordt weergegeven. Het helpt u bij het organiseren van visuele middelen, zoals logo's, lettertypes en kleuren, terwijl het de toon en waarden van uw merk schetst, zodat u deze gemakkelijk kunt raadplegen. Ontvang een gratis sjabloon Zorg ervoor dat elke campagne, elk bericht en elke presentatie in lijn zijn met uw merk met behulp van ClickUp's Brand Book sjabloon.

Wat is een merkaudit? Een merkaudit is een gestructureerde beoordeling van uw merkidentiteit, klantperceptie en marktpositie op elk contactpunt.

Het is alsof u een spiegel voor uw merk houdt om te zien hoe het werkelijk overkomt op de wereld. Het is een diepgaande analyse van alles wat uw merkidentiteit vormt: van de manier waarop u communiceert tot de manier waarop klanten uw producten of diensten ervaren.

✅ Dit is belangrijk omdat het u helpt te begrijpen of uw huidige branding aansluit bij de verwachtingen en voorkeuren van klanten.

En ook:

Identificeer hiaten in communicatie, ontwerp of klantervaring die uw boodschap verzwakken.

Stem uw merkmanagementstrategie af op uw businessstrategie om concurrerend te blijven, zonder externe audits.

Ontdek mogelijkheden om merkelementen te vernieuwen en uw marktpositie te versterken.

Krijg waardevolle inzichten in hoe goed de verbinding tussen uw merk en uw target doelgroep is.

📌 Voorbeeld: In 2021 haalde Burberry de krantenkoppen door modeshows live te streamen op Twitch en samenwerkingen met influencers te lanceren, waarmee het merk een verschuiving naar Gen Z en een digitaal georiënteerd publiek signaleerde. Analisten uit de sector zagen dit als een reactie op streetwear-trends en veranderend winkelgedrag; een strategische vernieuwing die trouw bleef aan de luxe roots, maar tegelijkertijd nieuwe platforms omarmde.

Verschil tussen interne en externe merkaudits

Binnen het bedrijf heeft iedereen het gevoel dat ze precies weten waar het merk voor staat. Het team verwoordt met trots de waarden van het bedrijf en de missie staat prominent op elke muur vermeld. Maar als je naar buiten stapt en luistert naar wat klanten zeggen, lijkt het een heel ander verhaal.

Dan realiseert u zich dat er eigenlijk twee manieren zijn om naar uw merk te kijken: van binnenuit en van buitenaf. Hier komen interne en externe merkbeoordelingen (door middel van speciale merkaudits) om de hoek kijken, die u helpen beide perspectieven duidelijk te zien.

Hieronder vindt u een beknopte tabel met het verschil tussen beide:

Aspect Interne merkaudit Externe merkaudit Focus Onderzoekt de bedrijfscultuur, merkwaarden, boodschap en afstemming op de algemene bedrijfsstrategie. Bekijk hoe klanten, concurrenten en de markt het merk zien. Databronnen Feedback van medewerkers, bedrijfsbeleid, marketingmateriaal, verkoopgegevens, interne communicatie Enquêtes over merkbekendheid bij klanten, analyse van sociale media, analyse van websites, analyse van concurrenten Doel Zorg ervoor dat het team de merkbelofte begrijpt en waarmaakt. Inzicht in merkperceptie en marktpositie Resultaat Sterkere interne afstemming, verbeterde merkboodschap Verbeterde klantervaring, bruikbare inzichten voor groei Frequentie Wordt meestal klaar gemaakt tijdens grote strategiewijzigingen of merkvernieuwingen. Klaar om de merkprestaties in de markt bij te houden.

De meeste teams beginnen met een interne audit om de merkintentie te bevestigen en voeren vervolgens een externe audit uit om de perceptie in de praktijk te meten.

📖 Lees ook: Effectieve gebruikersprofielen creëren voor gerichte outreach

Waarom u een merkaudit zou moeten uitvoeren

Steve Forbes kan hier beter antwoord op geven:

Uw merk is de belangrijkste investering die u in uw Business kunt doen.

U zult echter snel merken dat er maar weinig geldige redenen zijn om geen merkaudit uit te voeren. Het is een van die zeldzame oefeningen die altijd meer oplevert dan ze kost. Dit kunt u verwachten van uw merkaudit:

Ontdek hoe klanten uw merk daadwerkelijk zien door feedback, sociale gesprekken en echte klantenservice-ervaringen te analyseren. Dit brengt vaak hiaten aan het licht die u vanuit het bedrijf zelf niet zou opmerken.

Ontdek de sterke en zwakke punten van uw merkidentiteit, boodschap en algehele marktpositie . Deze duidelijkheid helpt u om te focussen op wat werkt en te verbeteren wat niet werkt.

Controleer of uw marketingcampagnes, materialen en online aanwezigheid aansluiten bij de veranderende smaak en verwachtingen van uw target.

Krijg diepgaand inzicht in de merken van concurrenten en pas uw eigen merkstrategie aan om een sterker concurrentievoordeel te behalen.

Zet feedback van klanten, verkoopgegevens en bevindingen van focusgroepen om in bruikbare inzichten die uw marketingstrategieën aanscherpen en de klantervaring verbeteren.

📮 ClickUp Insight: Teams die worstelen met prestaties gebruiken vaak 15 of meer tools, terwijl goed presterende teams efficiënt blijven met minder dan 9. Wat als u helemaal niet meer tussen tools hoeft te schakelen? ClickUp brengt alles – taken, projecten, documenten, wiki's, chatten en telefoongesprekken – samen op één platform, aangedreven door AI om het drukke werk af te handelen. Het werk wordt overzichtelijker, samenwerking wordt eenvoudiger en uw team kan zich concentreren op wat echt belangrijk is.

Wanneer moet u een merkaudit uitvoeren?

Soms voelt u zich ongemakkelijk. Misschien heeft uw laatste campagne niet het gewenste effect gehad. Verkoopgesprekken duren langer en mensen op sociale media zijn niet meer zo enthousiast als vroeger. Klanten beschrijven uw product op een manier die niet helemaal overeenkomt met uw visie, terwijl concurrenten precies lijken te zeggen wat kopers willen horen.

Dit zijn allemaal subtiele signalen dat het tijd is om een merkaudit uit te voeren.

Bij merkbeheer kunnen externe veranderingen net zo veelzeggend zijn: Forrester deelde onlangs dat 75% van de B2B-kopers nu meer tijd nodig heeft om beslissingen te nemen dan een jaar geleden. Dit betekent dat merken hun manier van verbinding moeten aanpassen en ervoor moeten zorgen dat hun boodschap persoonlijk en relevant overkomt.

🚩 Let dus op deze subtiele signalen die aangeven dat het tijd is voor een merkaudit:

Minder herhalingsaankopen door trouwe klanten

Gemengde of inconsistente feedback via verschillende kanalen

Langere verkoopgesprekken met kopers die meer tijd nemen om te beslissen

Aanwezigheid en betrokkenheid op sociale media nemen af ondanks gestage marketinginspanningen

Concurrenten lijken beter aan te sluiten bij de behoeften van klanten dan uw aangepaste boodschap.

Merkaudit in één zin: Doelen definiëren → interne middelen beoordelen → contactpunten controleren → perceptie meten → concurrenten analyseren → rapport schrijven → acties toewijzen. Wat een merkaudit u vertelt: wat uw merk belooft, wat klanten ervaren en waar de kloof zit.

Hoe voert u een merkaudit uit (stap voor stap)?

Een merk kan aan de oppervlakte perfect in orde lijken, terwijl het stilletjes afdrijft van wat klanten echt willen. Een merkaudit helpt u om even stil te staan en verder te kijken dan de dagelijkse marketingtaken. En zo gaat u aan de slag.

Stap 1: Bepaal de doelen van uw merkaudit

Elke zinvolle merkaudit begint met duidelijkheid. Voordat u gegevens verzamelt of marketingmateriaal bekijkt, moet u even pauzeren en uzelf afvragen: Waarom doen we dit nu?

Misschien zijn de verkopen gedaald ondanks verhoogde marketinginspanningen. Misschien voelt uw klantfeedback inconsistent aan.

Sterke audits definiëren vanaf het begin meetbare resultaten. U kunt bijvoorbeeld het volgende nastreven:

Versterk de merkconsistentie op sociale media, websites en offline kanalen.

Verbeter de klantloyaliteit door pijnpunten in de klantervaring te identificeren.

Identificeer hiaten in de merkboodschap die uw target in verwarring brengen.

Meet het merkimago en het marktaandeel om de marktpositie te evalueren.

📌 Voorbeeld: Een middelgroot e-commercebedrijf merkte aan de hand van websiteanalyses dat het veel verkeer had, maar weinig conversies. Ze stelden een merkauditdoel vast om te begrijpen of hun merkidentiteit en marketingcampagnes aansloten bij de verwachtingen van klanten. KPI's voor merkbekendheid waren onder meer klantretentiepercentages, sentimentanalyse op basis van socialemediadata en het marktaandeel van concurrenten.

Vergeet niet dat KPI's vaak veranderen, afhankelijk van uw bedrijfsmodel.

Uit het HubSpot State of Marketing Report bleek dat B2B-merken het hoogste rendement haalden uit hun website, blog en SEO-inspanningen, gevolgd door betaalde socialemediacampagnes en social shopping-tools.

Voor B2C-merken waren de best presterende elementen e-mailmarketing, betaalde sociale content en contentmarketing in het algemeen.

Hieronder vindt u een meer gedetailleerde tabel die bedrijfsmodellen koppelt aan best presterende kanalen en belangrijke KPI's die tijdens een merkaudit moeten worden bijgehouden:

Bedrijfsmodel Belangrijke sleutel KPI's voor merkaudits B2B Websiteverkeer, SEO-rankings, leadgeneratie, betaalde sociale conversies, share of voice, merksentiment, retentiepercentages, NPS B2C E-mailbetrokkenheid, conversiepercentages, interacties op sociale media, ROI van advertenties, klantwaarde, herhalingsaankopen, merkherkenning, online beoordelingen SaaS/Tech Gratis proefabonnementen, churn rate, productacceptatie, kwaliteit van inkomende leads, webinarconversies, CSAT, feedback op ondersteuning Detailhandel/e-commerce Winkelwagenverlating, gemiddelde waarde van de bestelling, herhalingsaankoopfrequentie, ROI van influencers, marktpositie, beoordelingen, sentiment op sociale media Dienstverlenende bureaus/adviesbureaus Website-aanvragen, zichtbaarheid in zoekmachines, conversie van leads naar klanten, LinkedIn-betrokkenheid, klanttevredenheid, verwijzingsverkeer, retentiepercentages

Vaak kan een merkaudit echter om een saaie reden mislukken: het werk is versnipperd. Uw richtlijnen staan in het ene document, de aantekeningen van belanghebbenden in een ander, de enquêteresultaten in een formuliertool en de actiepunten raken zoek in spreadsheets. Dat wil zeggen: het werk is versnipperd, wat besluitvorming kan vertragen en het moeilijker maakt om de huidige positie van uw merk nauwkeurig te beoordelen.

Daarom is ClickUp zo geschikt voor merkaudits. ClickUp helpt teams door een geconvergeerde AI-werkruimte te bieden waar teamleden en externe belanghebbenden auditnotities, feedback, taken en rapportages op één plek kunnen bewaren.

💡 Pro-tip: Om uw merkauditdoelen gekoppeld te houden aan het echte werk (en niet verspreid over aantekeningen), kunt u ze documenteren in ClickUp Docs en vervolgens elk doel omzetten in actiepunten die uw team kan bijhouden. Maak vervolgens ClickUp-taken aan voor elke auditactiviteit (fasen zoals touchpointbeoordeling, enquête-uitrol en concurrentieanalyse), wijs eigenaren toe en voeg deadlines toe, zodat al uw merkauditdoelen effectief kunnen worden gecontroleerd.

Stap 2: Verzamel intern merkmateriaal

Voordat u kunt begrijpen hoe de wereld uw merk ziet, moet u kijken naar hoe u uzelf ziet. Dit betekent dat u de stukjes moet verzamelen die uw verhaal van binnenuit vertellen: uw merkrichtlijnen, missieverklaring en zelfs de woorden die uw medewerkers gebruiken wanneer ze over het bedrijf praten.

Dit zijn de fundamenten van uw merk, die op subtiele wijze de vorm van elke klantervaring bepalen.

🧠 Wist u dat: KPMG een 'Purpose Program' heeft uitgevoerd , waarbij werknemers de vraag 'Wat betekent mijn werk voor mij?' moesten beantwoorden. Meer dan 42.000 inzendingen werden omgezet in posters met persoonlijke doelstellingen, zoals 'Ik bevorder de wetenschap' of 'Ik help boerderijen groeien'. Het initiatief werd een veel geciteerd voorbeeld van een geslaagde interne merkalignment.

Maar u staat er niet alleen voor om dit allemaal uit te zoeken. De Whiteboard-sjabloon voor merkrichtlijnen van ClickUp maakt dit proces een beetje gemakkelijker.

Ontvang een gratis sjabloon Verzamel en organiseer alles op één plek met de ClickUp-sjabloon voor merkrichtlijnen op het Whiteboard.

Zo helpt het u het totaalplaatje te zien:

Sla uw merkkleuren, lettertypes en visuele middelen samen op voor snelle toegang.

Deel uw missie en waarden met het hele team, zodat iedereen dezelfde taal spreekt.

Werk in realtime samen om richtlijnen bij te werken en actueel te houden.

Houd al uw merkmateriaal netjes geordend, zodat u gemakkelijk consistent kunt blijven.

📖 Lees ook: Hoe maak je een stijlgids voor je merk?

Stap 3: Beoordeel externe merkcontactpunten

Bill Gates zei ooit: Het is waar!

Uw meest ontevreden klanten zijn uw grootste bron van kennis.

Elke plek waar iemand uw merk tegenkomt, vertelt hem iets over u: uw website, een bericht op sociale media, een online advertentie of zelfs een kort gesprek met uw ondersteuningsteam.

Begin met u in uw targetgroep te verplaatsen. Stel u voor dat zij voor het eerst over u horen en wat zij zien wanneer zij op uw website terechtkomen. Let op hoe gemakkelijk het is om een aankoop te doen en wat voor hulp zij daarna krijgen.

Elk van deze momenten is een contactmoment. Sommige kunnen warm en gastvrij zijn, terwijl andere klanten verbaasd of gefrustreerd achterlaten. Beide zijn het waard om aandacht aan te besteden.

💡 Pro-tip: ClickUp Brain kan u uren werk besparen door direct inzichten te halen uit honderden enquêtereacties, duidelijke auditrapporten op te stellen in documenten en automatisch taken aan te maken voor elke benodigde wijziging. Het geeft zelfs antwoord op realtime vragen zoals "Welke contactpunten moeten onmiddellijk worden aangepast?", zodat u zich kunt concentreren op het nemen van betere merkbeslissingen in plaats van vast te lopen in het verwerken van gegevens. Krijg direct antwoord van uw ClickUp-ecosysteem met ClickUp Brain

Stap 4: Evalueer de perceptie van klanten

Om uw merk echt te begrijpen, moet u luisteren naar de mensen die er dagelijks mee in aanraking komen. Door feedback te verzamelen, krijgt u inzicht in hoe klanten uw producten beschrijven, of ze uw boodschap vertrouwen en waarom ze voor u kiezen in plaats van voor anderen.

Enquêtes, online beoordelingen en zelfs de toon van vermeldingen op sociale media geven u een realistische weergave van de sterke punten van uw merk en de punten waarop klanten meer wensen.

Met ClickUp Forms kunt u klantenenquêtes verzamelen en feedback rechtstreeks naar uw werkstroom sturen. Elke verzending kan een automatische taak genereren en u kunt ClickUp automatiseringen gebruiken om eigenaren toe te wijzen en feedback naar de juiste fase te verplaatsen op basis van wat iemand in het formulier selecteert.

Dit maakt het gemakkelijk om patronen te herkennen en vervolgacties toe te wijzen.

Blijf verbeteringen doorvoeren zonder waardevolle inzichten te verliezen met ClickUp formulieren

📌 Voorbeeld: Stel je een huidverzorgingsmerk voor dat wil weten hoe goed zijn boodschap van "schone schoonheid" aanslaat. Ze sturen een korte enquête via ClickUp Formulieren waarin ze vragen stellen over productervaringen, vertrouwen en suggesties voor nieuwe productlijnen. Elk antwoord wordt opgenomen in een "merkaudit"-bord en getagd als positief, neutraal of negatief. Het team bekijkt deze antwoorden wekelijks, pakt snel eventuele problemen aan en bouwt voort op positieve feedback.

Stap 5: Analyseer de branding van concurrenten om u te onderscheiden

Op Reddit is er een interessante discussie gaande waarin iemand vroeg:

Hoe komt het dat sommige merken bij alle zoekopdrachten naar merken van hun concurrenten op Google Shopping verschijnen?

Hoe komt het dat sommige merken bij alle zoekopdrachten naar merken van hun concurrenten op Google Shopping verschijnen?

Het is een mooie herinnering dat merken in een concurrerende markt actief kijken naar wat anderen doen en daarop reageren.

Wanneer u de branding van concurrenten analyseert, probeert u niet iemand te kopiëren. U bent op zoek naar hiaten. Wat zeggen zij dat resoneert met uw gedeelde publiek? Welke aspecten zien zij over het hoofd die u effectiever of transparanter zou kunnen aanpakken? Deze stap helpt u te ontdekken hoe uw merk zich verhoudt tot de rest.

Begin met het bekijken van de websites, socialemediapagina's, marketingmaterialen en advertentiecampagnes van uw concurrenten. Let op hun toon, hun waarden en de beloften die ze doen. Vergelijk dat met uw merkboodschap en identiteit.

✅ Als uw waarde-aanbod steeds meer lijkt op dat van uw concurrenten, is het misschien tijd om uw imago te vernieuwen.

👀 Leuk weetje: Het hele concept van modern merkbeheer begon met één enkel memo. In 1931 schreef Neil McElroy van P&G een document waarin hij de rol van 'brand man' voorstelde , en dat ene idee werd de blauwdruk voor hoe merken vandaag de dag wereldwijd worden beheerd.

📖 Lees ook: De beste softwareopties voor merkbeheer

Stap 6: Verzamel de bevindingen in een merkauditrapport

U hebt feedback verzameld. U hebt naar concurrenten gekeken. U hebt elk contactmoment met de klant in kaart gebracht. Nu is het moment gekomen waarop alles op één plek moet worden samengebracht.

Een merkauditrapport is als een kaart om uw volgende hoofdstuk in kaart te brengen.

Met ClickUp Docs kan uw merkauditrapport worden bewaard op de plek waar het werk plaatsvindt, en niet in een bestand dat verouderd raakt. U kunt in realtime bewerken, opmerkingen achterlaten, actiepunten toewijzen en zelfs belangrijke aantekeningen omzetten in traceerbare taken.

U kunt ook documenten koppelen aan taken en alles overzichtelijk bewaren in Docs Hub, zodat het eindrapport en ondersteunend materiaal later gemakkelijk terug te vinden zijn.

Vorm een gedeeld begrip van uw merk met ClickUp Docs

💡 Pro-tip: Voer snellere merkaudits uit met ClickUp BrainGPT. Gebruik uw stem om observaties en updates te dicteren met ClickUp BrainGPT Talk to Text Bij het auditen van een merk is het traagste deel meestal het 'rommelige midden', met aantekeningen verspreid over Docs en feedback verspreid over een tiental tools. ClickUp BrainGPT helpt u bij het doorzoeken van uw werk-apps en het internet, zodat u uw werk twee keer zo snel kunt doen. Hier volgt een kort overzicht van wat u kunt bereiken met ClickUp BrainGPT: Dicteer aantekeningen tijdens het bekijken van uw website, advertenties en aanwezigheid op sociale media met Talk to Text: Terwijl u bezig bent, spreekt u uw observaties in plaats van ze te typen. Talk to Text zet uw stem handsfree om in tekst in ClickUp BrainGPT (of een willekeurig tekstvak), zodat u uw bevindingen snel kunt vastleggen terwijl u nog in de context bent. Vraag ClickUp BrainGPT om een samenvatting te maken van wat u al hebt verzameld: Nadat u feedback uit enquêtes en interne aantekeningen hebt verzameld, stelt u ClickUp BrainGPT vragen als "Maak een samenvatting van de vijf meest voorkomende klachten over onze boodschap" of "Maak een lijst van inconsistenties in toon tussen deze kanalen" en plakt u de output in uw merkauditrapport. Zoek snel naar bewijs in uw gekoppelde tools: gebruik ClickUp BrainGPT's Enterprise Search om het exacte document, bestand of de exacte thread te vinden die verband houdt met een specifieke claim (bijvoorbeeld: "Zoek het Google Drive-bestand met de nieuwste merkrichtlijnen" of "Toon taken die verband houden met updates van de toon van de website"). Kies het juiste model voor de taak: ClickUp BrainGPT-zoekopdrachten gebruiken standaard ClickUp Brain, maar u kunt van model wisselen (ChatGPT, Claude of Gemini) wanneer u een andere schrijf- of redeneerstijl wilt.

Stap 7: Bepaal de volgende stappen en actiepunten

Een merkaudit is alleen zinvol als deze tot verandering leidt. Nadat u inzichten hebt verzameld en uw bevindingen hebt gedeeld, is de volgende stap om deze om te zetten in duidelijke acties. Zie het als het maken van een lijst met taken voor uw merk. Werk uw boodschap bij. Vernieuw uw beeldmateriaal. Lanceer nieuwe klantenenquêtes.

💡 Pro-tip: verdeel deze doelen in behapbare taken, wijs er eigenaars aan toe en stel tijdlijnen op.

Met ClickUp-taaken verloopt dit proces eenvoudig en overzichtelijk. U kunt alle actiepunten opsommen, deze aan de juiste persoon toewijzen en deadlines instellen. Voeg nuttige aantekeningen, links of bijlagen toe en gebruik statussen zoals 'Nog te doen', 'In uitvoering' en 'Klaar' om de voortgang bij te houden.

Zorg ervoor dat elke feedback en taak wordt omgezet in echte voortgang met behulp van ClickUp-taaken

📌 Voorbeeld: Na het voltooien van een merkaudit creëerde een tech-startup ClickUp-taken voor elke verbetering die ze wilden doorvoeren, waaronder het herschrijven van de websiteteksten, het updaten van hun logo en het plannen van nieuwe sessies met klanten. Ze gebruikten de Board-weergave om te zien hoe taken door de kolommen werden verplaatst naarmate ze werden voltooid.

💡 Pro-tip: Gebruik ClickUp Agents om de merkaudit op gang te houden (en stop met het achtervolgen van updates). Creëer vooraf aangepaste AI-agenten met gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden met ClickUp Agents Als bij uw audit meerdere beoordelaars en afdelingen betrokken zijn, stel dan een ClickUp Super Agent in als een lichtgewicht 'audit ops'-teamgenoot. Super Agents kunnen handmatig of automatisch worden getriggerd, kunnen u waarschuwen wanneer er werk achterloopt en kunnen meerstapwerkstroomen uitvoeren op basis van de instructies die u geeft. U bepaalt ook welke tools en databronnen de ClickUp Agent kan gebruiken, wie deze kan triggeren en welke acties worden geregistreerd. Hier is een praktische installatie die u kunt uitproberen: Vraag de agent om wekelijks een update over de status van de audit te plaatsen in uw merkauditruimte (wat is klaar, wat is achterstallig en wat is geblokkeerd).

Laat het ontbrekende gegevens markeren (bijvoorbeeld 'concurrentieanalyse nog niet gestart' of 'enquêteantwoorden nog niet beoordeeld'). Gebruik het om een eerste actielijst op te stellen op basis van uw aantekeningen uit het auditrapport, zodat uw team kan beginnen met een gestructureerde reeks taken in plaats van een leeg blad.

Checklist voor merkaudit

In 1985 deed Coca-Cola een gewaagde vernieuwing door New Coke te lanceren. Blinde smaaktests toonden een voorkeur voor de zoetere formule, maar leidinggevenden onderschatten hoe sterk mensen gehecht waren aan de originele Coke.

De terugslag was snel en binnen 79 dagen lag Coca-Cola Classic weer in de schappen. Dat moment mag dan tientallen jaren geleden zijn, maar de les blijft: audits helpen u kleine scheurtjes op te sporen voordat ze tot rampen uitgroeien.

Snelle controle van de gezondheid van uw merk

Hier is een eenvoudige, praktische manier om te zien of uw merk aan de buitenkant even sterk overkomt als aan de binnenkant:

✅ De visuele identiteit ziet er overal hetzelfde uit (logo, kleuren, lettertypes)✅ De boodschap is consistent op de website, in e-mails en op sociale media✅ Het merk onderscheidt zich duidelijk van concurrenten✅ De feedback van klanten komt overeen met het beoogde merkimago✅ De beloften in de marketing komen overeen met de werkelijke ervaringen van klanten

Vuistregel: Als u twee of meer items als 'nee' markeert, zorg dan eerst voor consistentie voordat u een volledige vernieuwing doorvoert.

👀 Leuk weetje: Halverwege de jaren 2000 kampte Burberry met een verwaterd luxebeeld als gevolg van overmatig licentieverstrekking en wisselende merkconsistentie. Onder nieuw leiderschap bracht een interne audit aan het licht dat het merk zijn kernidentiteit kwijt was geraakt. Het merk stroomlijnde zijn productlijnen, bracht de bedrijfsvoering weer in eigen beheer en richtte zich opnieuw op zijn iconische trenchcoat en Britse erfgoed.

Het gebruik van sjablonen en software voor merkstrategieën maakt het gemakkelijker om gegevens te verzamelen en bevindingen te ordenen, vooral wanneer u net begint en in het recente verleden nog nooit een merkaudit hebt uitgevoerd.

Hier zijn een paar tools en kant-en-klare sjablonen die u door elke fase van uw merkaudit kunnen leiden, van het verzamelen van feedback tot het in kaart brengen van contactpunten en het samenstellen van rapporten.

Plan en documenteer uw audit in één app met ClickUp Docs en Whiteboards.

Geniet van een rustige, centrale plek om uw gedachten te ordenen met ClickUp Whiteboards

U hebt een berg aan feedback verzameld. U hebt recensies doorgenomen, concurrenten bestudeerd, uw klanten ondervraagd en de boodschap van uw merk onder de loep genomen.

Wat nu?

Voor de meeste teams is dit de fase waarin alles stilletjes uit elkaar valt. Daarom is de ruimte waar u uw audit opslaat en vormgeeft net zo belangrijk als de audit zelf.

Marketingteams die ClickUp gebruiken, kunnen gestructureerde auditrapporten maken, aantekeningen van vergaderingen schrijven en alle referenties opslaan in één gemakkelijk doorzoekbare ruimte.

Teams kunnen ClickUp Docs gebruiken om het auditverslag te schrijven (bevindingen, ondersteunend bewijs, aanbevelingen) en vervolgens ClickUp Whiteboards gebruiken om contactpunten in kaart te brengen en inzichten te koppelen aan volgende stappen. Deze combinatie helpt u om brainstormen en uitvoering aan elkaar te koppelen, in plaats van ze te splitsen over diapresentaties, aantekeningen en takenlijsten.

U kunt ook taakkaarten toevoegen aan uw Whiteboards, afhankelijkheden markeren en verbinding maken tussen inzichten en mijlpalen.

📌 Voorbeeld: Een creatief bureau gebruikte ClickUp Docs om hun auditrapport op te stellen en te verfijnen, terwijl ze tegelijkertijd een tijdlijn met volgende stappen opstelden op een ClickUp Whiteboard. Belanghebbenden konden rechtstreeks op beide tools reageren, waardoor beslissingen sneller konden worden genomen en uitvoerbare items snel konden worden omgezet in taken binnen ClickUp.

Verzamel eerlijke feedback van klanten met ClickUp formulieren

Voordat we het over tools hebben, is het goed om te onthouden waarom enquêtes zo belangrijk zijn.

Grote merken raden niet zomaar wat hun klanten willen. Ze vragen het en luisteren naar het antwoord. Enquêtes laten u de ongefilterde mening van uw publiek horen en geven u inzichten die geen enkel analytisch dashboard u kan bieden.

Met ClickUp Formulieren kunt u dezelfde aanpak toepassen op uw merkaudit. Maak en verstuur formulieren in enkele minuten en zie hoe alle reacties overzichtelijk worden geordend in ClickUp. Organiseer feedback op onderwerp of sentiment, wijs follow-ups toe en houd verbeteringen bij zonder de context te verliezen.

Zet gestructureerde feedback om in actiepunten met ClickUp-formulieren

📌 Voorbeeld: Een SaaS-bedrijf zou ClickUp Formulieren kunnen gebruiken voor een enquête na aankoop om te begrijpen waarom klanten vroegtijdig afhaken. Elk antwoord wordt omgezet in een Taak, die wordt gemarkeerd zodat het juiste team deze kan beoordelen. Binnen enkele weken kunnen ze een terugkerend onboardingprobleem identificeren en oplossen, waardoor feedback van klanten wordt omgezet in meetbare verbeteringen op het gebied van klantbehoud.

📖 Lees ook: Voorbeelden van merkrichtlijnen om een inspirerend merk op te bouwen

Volg de voortgang met ClickUp-dashboards en mijlpalen.

Ervaar een eenvoudige manier om te zien hoe uw audit vordert met ClickUp dashboards

Een merkaudit kan weken duren en de voortgang wordt al snel onduidelijk wanneer updates in berichten worden geplaatst. Met ClickUp Dashboards kunt u aangepaste rapportages maken, zodat u in één weergave kunt zien wat er is gedaan, wat er vastloopt en wie waarvoor verantwoordelijk is, zonder dat u statusupdates op verschillende kanalen hoeft bij te houden.

Als u wilt dat uw merkaudit-dashboard meer doet dan alleen grafieken weergeven, kunt u AI-kaarten toevoegen . Met deze AI-kaarten kunt u een aangepaste AI-prompt (AI Brain) uitvoeren of kant-en-klare samenvattingen genereren, zoals AI StandUp, AI Team StandUp, AI Executive Summary en AI Project Update.

AI-kaarten kunnen vooral handig zijn wanneer het management snel een weergave wil krijgen van de stand van zaken met betrekking tot de merkaudit, zonder het volledige rapport te lezen. U kunt AI-kaarten toevoegen aan elk dashboard, ze opnieuw uitvoeren als het werk verandert en zelfs de geschiedenis bekijken, zodat uw updates in de loop van de tijd traceerbaar blijven.

📽️ Bekijk een video: Wilt u aan de slag met uw eigen aangepaste dashboards? Hier vindt u een stapsgewijze handleiding die u door alle stappen loodst:

Vier voortgang en blijf gemotiveerd met ClickUp-mijlpalen

Mijlpalen in ClickUp gaan nog een stap verder. Ze helpen u kritieke punten in de audit te markeren, zoals het afronden van de concurrentieanalyse of het voltooien van de interne merkbeoordeling. Dit helpt uw team om zich te concentreren op deze belangrijke momenten. U kunt mijlpalen rechtstreeks bekijken in uw gantt-grafieken, bordweergave of zelfs op uw dashboard, zodat u gemakkelijk kunt zien hoe dicht u bij uw volgende grote overwinning bent.

📌 Voorbeeld: een marketingteam gebruikte ClickUp Dashboards om elke fase van hun merkaudit bij te houden. De voltooiingspercentages van taken, achterstallige items en enquêtereacties worden allemaal in realtime bijgewerkt. Ze stelden ook benchmarks vast voor elke fase, variërend van 'Verzamelde klantfeedback' tot 'Definitief merkauditrapport'.

Begrijp en verbeter de prestaties van uw website met Google Analytics en Search Console.

via Google

Een gedegen merkaudit onderzoekt hoe goed uw website presteert op de punten die er het meest toe doen: zoekmachines en gebruikerservaring.

Google Search Console is uw venster op de zichtbaarheid in zoekmachines. Het laat zien welke zoekwoorden bezoekers naar uw site leiden, hoe uw pagina's scoren en of technische problemen (zoals crawlfouten of problemen met de bruikbaarheid op mobiele apparaten) uw prestaties negatief beïnvloeden.

Google Analytics neemt het verhaal vanaf daar over. Het houdt bij hoe bezoekers door uw pagina's navigeren, waar ze tijd doorbrengen en welke acties tot conversies leiden.

💡 Pro-tip: De meeste audits richten zich alleen op statistieken op het hoogste niveau, zoals klikken en sessies. Ga dieper. Stel Search Console-filters in voor merkgerelateerde versus niet-merkgerelateerde zoekwoorden. Maak vervolgens in Analytics segmenten aan om te zien hoe elke groep zich op de website gedraagt. Deze gelaagde weergave laat zien of uw merksterkte of zoekgerichtheid meer aandacht nodig heeft. Maak een verbinding tussen Google Analytics-inzichten en uw ClickUp -werkstroom: Visualiseer de prestaties naast uw andere auditstatistieken met ClickUp dashboards .

Maak taken aan voor pagina's die geoptimaliseerd moeten worden.

Volg SEO-verbeteringen in de loop van de tijd

Blijf bij sentiment en merkvermeldingen met Mention en Brandwatch.

via vermelding

Met sentimenttrackingtools zoals Mention en Brandwatch kunt u bijhouden wat mensen online over u zeggen.

Mention stuurt u direct een notificatie wanneer uw merk of concurrenten online verschijnen. Zo kunt u snel reageren op negatieve opmerkingen, deelnemen aan positieve discussies en opkomende trends signaleren voordat ze aan populariteit winnen.

Brandwatch gaat nog een stap verder met AI-gestuurde sentimentanalyse, waarbij gesprekken worden onderverdeeld in positieve, neutrale en negatieve tonen.

📖 Lees ook: Hoe u een succesvolle marketingroadmap opstelt

Ontdek sterke punten en hiaten met sjablonen

Ontvang een gratis sjabloon Beheer elke stap van uw audit zonder helemaal opnieuw te beginnen met de ClickUp-sjabloon voor merkaudits.

Met de ClickUp-sjabloon voor merkaudits kunnen teams doordachte, gestructureerde merkaudits uitvoeren zonder overweldigd te raken. Of u nu de consistentie van uw merk beoordeelt of nagaat hoe uw boodschap bij uw doelgroep overkomt, deze sjabloon voor branding zorgt voor duidelijkheid en organisatie bij elke stap:

Houd merkmiddelen, boodschappen en contactpunten bij in één centrale ruimte.

Wijs audittaken toe aan verschillende afdelingen en volg de voortgang in realtime.

Gebruik aangepaste velden om sterke punten, hiaten en vergelijkingen met concurrenten te identificeren voor eenvoudige rapportage.

Ondertussen helpt het ClickUp-sjabloon voor de merkboekhouding bedrijven bij het definiëren en behouden van een sterke, uniforme merkidentiteit. Het brengt uw visuele elementen en kernwaarden samen in één georganiseerde ruimte, waardoor teams en belanghebbenden zich kunnen afstemmen op een gemeenschappelijke visie.

Ontvang een gratis sjabloon Zorg ervoor dat elk onderdeel van uw marketing uw merk consistent weerspiegelt met behulp van ClickUp's Brand Book sjabloon.

Zo kan dit sjabloon u helpen:

Organiseer merkmiddelen zoals logo's, kleuren en lettertypes voor snelle toegang.

Leg de toon, boodschap en visuele richtlijnen vast om uw team te begeleiden.

Volg de voortgang terwijl u merkmateriaal voor campagnes creëert en verfijnt.

🎥 Als uw merkaudit hiaten in uw stem, boodschap of consistentie van berichten aan het licht heeft gebracht, laat deze video zien hoe AI u kan helpen om die bevindingen sneller te operationaliseren.

Best practices voor merkaudits

De sleutel tot een goed uitgevoerde audit is een doordachte aanpak. Een paar slimme werkwijzen kunnen het verschil maken tussen een rapport dat gewoon op de plank blijft liggen en een rapport dat uw merk echt versterkt.

✅ Stel duidelijke doelen vast voordat u begint zodat uw audit gericht en uitvoerbaar blijft✅ Betrek verschillende teams uit marketing, verkoop en klantenservice om elk perspectief in kaart te brengen✅ Gebruik tools zoals Brandwatch Academy of Forrester Wave-rapporten om uw merk te vergelijken met marktleiders✅ Plan terugkerende audits om marktveranderingen en veranderende klantverwachtingen voor te blijven

👀 Leuk weetje: In het begin van de jaren 2000 stond LEGO op het punt van faillissement. Uit een grondige interne merkaudit bleek dat ze te ver waren afgedwaald van wat hen iconisch had gemaakt: spelen met bouwstenen. De bevindingen hielpen hen om zich opnieuw te focussen, wat leidde tot de renaissance van LEGO zoals we die vandaag kennen.

Voorbeelden van succesvolle merkaudits

Soms is de beste manier om de kracht van een merkaudit te begrijpen, door deze in de praktijk te zien. Elk van de onderstaande voorbeelden van merkaudits laat zien hoe bekende merken hun identiteit en strategie hebben getransformeerd door naar zichzelf te kijken:

1. Mailchimp: De e-mailinbox ontgroeien

In 2018 was Mailchimp uitgegroeid van een eenvoudige e-mailmarketingtool tot een compleet marketingplatform, maar hun merk stond nog steeds voor 'e-mailnieuwsbrieven'. Klanten zagen als eersten de discrepantie.

Door middel van enquêtes en feedback van klanten ontdekte Mailchimp iets bevrijdends: gebruikers zagen het niet langer alleen als een e-mailtool. Eigenaren van kleine bedrijven beschreven Mailchimp als iets dat hen hielp "er professioneler uit te zien en te groeien". Dat inzicht vormde de basis voor hun rebranding.

In samenwerking met brandingbureau Collins heeft Mailchimp een aantal gewaagde stappen gezet. Ze behielden hun eigenzinnige mascotte Freddie (vereenvoudigd voor modern gebruik), terwijl andere technologiebedrijven hun persoonlijkheid inruilden voor strak minimalisme. Ze introduceerden een speels nieuw lettertype (Cooper Light, een lettertype uit de jaren twintig in een wereld van schreefloze lettertypes), breidden hun kleurenpalet uit en veranderden hun boodschap van 'Send Better E-mail' naar 'Build Your Brand. Sell More Stuff'.

Het resultaat? Een gerapporteerde toename van 200% in betrokkenheid van gebruikers binnen een jaar. En in 2021 nam Intuit Mailchimp over voor ongeveer 12 miljard dollar – een bewijs van hoe een goed getimede merkaudit enorme waarde kan ontsluiten.

Belangrijkste conclusie: Uit de audit van Mailchimp bleek dat klanten het bedrijf mentaal al hadden geherpositioneerd. De rebranding sloot gewoon aan bij de realiteit, terwijl de eigenzinnige persoonlijkheid die het bedrijf in de eerste plaats zo geliefd maakte, nog eens extra werd benadrukt.

2. Nike: toen data het verhaal overschaduwde

Nike heeft zijn merk opgebouwd op basis van emotionele storytelling, met campagnes als 'Find Your Greatness' en de samenwerking met Colin Kaepernick, die culturele gesprekken op gang brachten. Maar tegen 2024 merkten analisten uit de sector dat er iets was veranderd.

Onder het vorige management had Nike zich sterk gericht op directe digitale verkoop aan consumenten en prestatiemarketing. Voormalig brand director Massimo Giunco vatte het probleem publiekelijk samen: het brandteam was verschoven "van brandmarketing naar digitale marketing en van merkversterking naar verkoopactivatie".

De cijfers spraken voor zich. Eind 2024 was de omzet van Nike met 8% gedaald ten opzichte van vorig jaar tot 12,4 miljard dollar, waarbij de digitale verkoop met 13% was gedaald. Uit merktracking bleek dat de voorkeur van consumenten in zes maanden tijd met ongeveer 6% was gedaald, waardoor ongeveer 8 miljoen mensen minder voor Nike kozen in plaats van voor concurrenten.

In december 2024 kondigde de nieuwe CEO Elliott Hill een strategische heroriëntatie aan: "We beginnen geld te verschuiven van prestatiemarketing naar merkmarketing. We gaan investeren in onze speelvelden, want dat is waar we onze productinnovatie, onze vernieuwing en ons onderscheidend vermogen stimuleren. "

Nike bouwt nu opnieuw aan het emotionele, verhalende reclamebeleid dat het bedrijf oorspronkelijk tot een cultureel icoon maakte, terwijl het tegelijkertijd terugkrabbelt op promotionele kortingen om zijn premiumpositie te herstellen.

Belangrijkste conclusie: De situatie van Nike laat zien dat zelfs de sterkste merken kunnen afglijden wanneer ze kortetermijncijfers boven langetermijnmerkopbouw stellen. Hun voortdurende heroriëntatie is een herinnering dat merkaudits niet alleen bedoeld zijn voor bedrijven in moeilijkheden, maar ook essentieel zijn voor marktleiders die dat willen blijven.

3. Columbia Sportswear: zich onderscheiden van de 'zee van gelijkheid'

In augustus 2025 lanceerde Columbia Sportswear zijn eerste grote merkplatform in tien jaar tijd – het resultaat van een interne evaluatie waarbij werd geconstateerd dat het merk zich op marketinggebied niet meer onderscheidde van zijn concurrenten.

Het marketingteam van het merk voerde een veelzeggende oefening uit: ze verzamelden zes advertenties van concurrenten op één dia en blokkeerden de logo's. Alle advertenties zagen er hetzelfde uit: weidse vergezichten, zonnige luchten, ongerepte voorwaarden, serieuze modellen. "In de afgelopen 20 jaar is de outdoorcategorie min of meer samengesmolten", aldus Matt Sutton, hoofd marketing bij Columbia. "Ze volgen elkaar allemaal en doen allemaal hetzelfde. " ( Marketing Brew )

De audit van Columbia bracht ook een cruciaal klantinzicht aan het licht: zelfs professionele atleten maken zich zorgen over wat er buiten mis kan gaan. In plaats van die angsten te negeren met perfecte beelden, besloot Columbia ze juist aan te pakken.

Het resultaat van de campagne, "Engineered for Whatever", toont wandelaars die worden aangevallen door slangen, struikelen over verborgen kuilen en het opnemen tegen Magere Hein. Het merk schakelde stuntartiesten in om de uitrusting te testen in extreme scenario's: bungelend boven water vol alligators, vastgebonden aan sneeuwploegen, bergafwaarts rollend in gigantische sneeuwballen.

Columbia heeft ook zijn visuele identiteit vernieuwd met nieuwe typografie, een gemoderniseerd logo en een bijgewerkt kleursysteem. Deze verandering vertegenwoordigt wat leidinggevenden omschreven als "waarschijnlijk onze belangrijkste investering in merkmarketing in vijf jaar tijd".

Belangrijkste conclusie: Uit de audit van Columbia bleek dat het bedrijf door op veilig te spelen onzichtbaar was geworden. Door terug te keren naar de oneerbiedige, humoristische geest van hun reclames uit de jaren 80 en 90, veroveren ze een onderscheidende positie in een drukke markt.

Zet uw merkaudit om in actie

Een sterk merk ontstaat niet zomaar. Er zijn duidelijk gecommuniceerde bedrijfswaarden, een sterk marketingplan met duidelijke bedrijfsdoelstellingen en een uniek verkoopargument voor nodig om uw merk te onderscheiden van uw concurrenten.

Sommige teams vertrouwen op focusgroepen en analyse van klantfeedback, terwijl andere zich richten op het creëren van een betere contentmarketing-klantervaring. Merken maken ook gebruik van enquêtes op sociale media en trackers voor klantbetrokkenheid om inzicht te krijgen in het sentiment van klanten.

Maar wat als u uw merkpositie zou kunnen verbeteren, alle gegevens van uw campagnes zou kunnen verzamelen en de kernwaarden van uw merk effectiever zou kunnen definiëren met behulp van één enkele tool?

ClickUp is het enige ecosysteem dat u kan helpen uw merkdoelen te bereiken.

Van het verzamelen van feedback met formulieren tot het in kaart brengen van bevindingen in Whiteboards en het bijhouden van de voortgang in dashboards: ClickUp ondersteunt elke stap van uw merkaudit. Het helpt u ook om alles te documenteren, van uw betrokkenheid op sociale media tot herwerkte merkontwerpen in collaboratieve documenten.

Als u klaar bent om de toekomst van uw merk in eigen handen te nemen, meld u dan gratis aan bij ClickUp!

Veelgestelde vragen (FAQ's)

Een merkaudit kijkt naar het grotere geheel: hoe mensen uw merk waarnemen, of het consistent is en hoe het zich verhoudt tot concurrenten. Een marketingaudit richt zich meer specifiek op uw campagnes en de prestaties van uw boodschap. Beschouw de merkaudit als het verhaal dat u vertelt en de marketingaudit als de manier waarop u dat doet.

De meeste teams hebben baat bij een jaarlijkse merkaudit. Maar als u een grote verandering doormaakt, zoals een rebranding, een verschuiving in uw doelgroep of een daling in de verkoop, is het de moeite waard om dit eerder te doen om eventuele misalignment op te sporen.

Absoluut. Kleine bedrijven hebben er zelfs vaak het meeste baat bij. Zelfs met een beperkt budget helpt een merkaudit u te begrijpen hoe uw publiek u ziet, wat hen aanspreekt en waar u zich kunt onderscheiden.

Enkele belangrijke punten om bij te houden zijn merkbekendheid, klanttevredenheid (via enquêtes), websitebetrokkenheid (zoals bouncepercentage of conversies), sentiment op sociale media en vergelijking met concurrenten. De juiste mix hangt af van uw doelstellingen, maar deze punten geven een goed beeld.

Dat hangt ervan af. U kunt een interne audit uitvoeren met behulp van gratis tools en sjablonen, zoals die in ClickUp, of u kunt een merkadviseur of bureau inhuren, wat u tussen de $ 5.000 en $ 50.000 kan kosten, afhankelijk van de omvang en diepgang. Het belangrijkste is dat u de inspanning afstemt op uw fase van groei.

De termen worden vaak door elkaar gebruikt, maar een merkaudit is doorgaans gedetailleerder en meer op gegevens gebaseerd. Een merkbeoordeling is meestal sneller en meer algemeen, meer een soort polsslagmeting, terwijl een audit dieper ingaat op identiteit, strategie, perceptie en prestaties.