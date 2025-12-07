Gratis sjablonen voor fotografielijsten om elke fotoshoot te plannen

Tegenwoordig zegt 21% van de marketeers dat ze visuele content gebruiken om de verblijftijd te verlengen als een belangrijke SEO-strategie. Afbeeldingen zijn wat mensen aantrekken en vasthoudt. Maar goede content vereist zorg en planning.

Daar helpt een sjabloon voor een fotografielijst bij. Het geeft je een gericht plan, zodat je alle foto's die je nodig hebt op een georganiseerde manier kunt maken. Hiermee kun je het scènenummer, het fotonummer, het type foto, eventuele speciale apparatuur en de opnametijd bevestigen.

In dit artikel bespreken we de beste sjablonen voor fotografielijsten, zodat u met vertrouwen uw eigen lijst kunt samenstellen.

🔎 Wist u dat? De 'regel van derden' komt uit de 18e-eeuwse schilderkunst, niet uit de fotografie? De uitdrukking verscheen voor het eerst in 1797, toen de Engelse schilder John Thomas Smith schreef over het verdelen van composities in derden om licht en donker in schilderijen in evenwicht te brengen, lang voordat de camera werd uitgevonden. Fotografie heeft dit idee later overgenomen als een snelle compositiegids en het is nu een van de meest voorkomende 'raster'-overlays die je in camera-apps ziet.

Sjabloon voor fotografielijsten in één oogopslag

Hier is een overzichtstabel van alle ClickUp- en andere sjablonen voor fotografielijsten in deze blog:

Wat zijn sjablonen voor fotografielijsten?

Sjablonen voor fotoshootlijsten zijn vooraf opgestelde checklists met een overzicht van specifieke foto's die een fotograaf tijdens een shoot wil maken. Ze bieden een gestructureerd overzicht van shotcategorieën, vereiste hoeken, poses, composities en door de client gevraagde afbeeldingen.

Zo wordt elk detail gedocumenteerd en mis je geen enkel shot of geen enkele hoek tijdens een sessie. Je team blijft op één lijn, van installatie tot afronding, wat essentieel is op een drukke opnamedag.

Hier zijn enkele dingen om op te letten:

Helpt bij het plannen van de opnametijd en de tijd voor de installatie , zodat crewleden weten waar ze wanneer moeten zijn.

Ondersteunt meerdere camera's en meerdere hoeken zonder dat je individuele opnames bijhoudt.

Wordt een levendig opnamelogboek dat u tijdens de postproductie kunt bekijken om te controleren of alle opnames voltooid zijn.

Zorgt voor duidelijkheid over belichting, locatie en speciale apparatuur, waardoor last-minute wijzigingen en gemiste momenten worden voorkomen.

Wat maakt een goede sjabloon voor een fotografielijst?

Een goede sjabloon voor een fotografielijst zet die intentie om in duidelijke keuzes waar je naar kunt handelen. Het moet eenvoudig te gebruiken en gemakkelijk te scannen zijn, en zo zijn opgezet dat iedereen vanaf het eerste idee tot de uiteindelijke oplevering op dezelfde lijn zit.

✅ Stem elke individuele opname af op het doel, de boodschap en het publiek van de client, zodat het plan een verhaal vertelt en niet alleen een checklist is.

✅ Bevat visuele referenties en stijliconen zoals sfeer, kleur en compositie, zodat het team in één oogopslag de look en feel kan afstemmen.

✅ Legt praktische richtlijnen vast, zoals gebruiksrechten, modelreleases, toegangs- en vergunningseisen, back-uplocaties en aantekeningen voor slecht weer of vertragingen.

Top 11 sjablonen voor fotografielijsten

Je maakt geen foto, je creëert een foto.

Je maakt geen foto, je creëert een foto.

Ansel Adams heeft de essentie van fotografie heel goed verwoord in zijn citaat. Maar wanneer je een fotoshoot plant, gebeurt het werk zelden op één plek. Sjablonen voor shotlijsten in een spreadsheet, een call sheet in een PDF, referenties op een moodboard, feedback tijdens het chatten en misschien nog een aparte AI-tool voor aantekeningen of bijschriften.

Deze fragmentatie is een klassiek voorbeeld van werkversnippering, waarbij taken, bestanden en updates verspreid zijn over losstaande apps en u tijd en energie kosten.

ClickUp is er om dat te vergemakkelijken. Het is de eerste geconvergeerde AI-werkruimte waar al uw taken, foto's, schema's en documenten binnen één ruimte blijven.

U kunt zelfs vertrouwen op de AI van ClickUp, ClickUp Brain , om aantekeningen samen te vatten of een shotlijst in context te verfijnen, met volledige kennis van uw projecten en bestanden 🧠.

Hier zijn 11 sjablonen voor fotografielijsten die kunnen worden geïntegreerd in de geconvergeerde AI-werkruimte. U kunt beginnen met een structuur die bij uw stijl past en vervolgens ClickUp-functies toevoegen om uw fotoshoots soepel te laten verlopen.

1. ClickUp-sjabloon voor strategisch plan voor fotografen

Ontvang een gratis sjabloon Coördineer een meerdaagse merkshoot met meerdere hoeken en apparatuur met behulp van het ClickUp Photographers Strategische Plan sjabloon.

De ClickUp Photographers Strategic Plan Template biedt u één centraal punt voor de doelen, campagnes en opnamekalender van uw studio. Dat maakt het gemakkelijker om een realistische sjabloon voor een fotoshootlijst voor elke campagne op te stellen, omdat tijdlijnen en deliverables al in dezelfde werkruimte staan.

U kunt taken en aangepaste velden aanpassen om scènenummer, opnamenummer, opnametype, camerahoeken, opnamegrootte, opnametijd en eventuele speciale apparatuur toe te voegen. Weergaven zoals Lijst, Gantt, Tijdlijn, Werklast en Doelen laten zien hoe opnamereeksen zich over locaties en crewleden verdelen.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Koppel studiodoelen, fotoshoots en gedetailleerde shotlijsten aan elkaar in één ClickUp ruimte.

Groepeer shoots op client, locatie of datum om te zien welke projecten om dezelfde crew of apparatuur strijden.

Gebruik gantt- en tijdlijn-weergaven om de tijd voor installatie, opname en levering voor alle geplande opnames in kaart te brengen.

Houd de werklast bij, zodat fotografen, assistenten en editors een evenwichtige planning hebben rond belangrijke opnamedagen.

✨ Ideaal voor: studio's die zakelijke doelen en gedetailleerde shotlijsten willen plannen in dezelfde ClickUp-werkruimte.

💡 Pro-tip: Zet uw verspreide ideeën om in een overzichtelijke shotlijst met ClickUp Brain. Plaats uw ruwe aantekeningen, e-mails van klanten of moodboard-opmerkingen in ClickUp-documenten of ClickUp-taaken en vraag ClickUp Brain om "dit om te zetten in een gestructureerde fotografie-shotlijst met velden voor scènenummer, shotnummer, shottype en locatie". Zet lange, complexe aantekeningen om in begrijpelijke checklists en samenvattingen met ClickUp Brain* ClickUp Brain kan ook lange threads samenvatten en volgende stappen voorstellen, zodat u altijd een bruikbare lijst krijgt die gemakkelijk te volgen is. Omdat het werkt voor al uw taken, documenten en Whiteboards, kunt u dezelfde shotlijst blijven verfijnen naarmate er feedback binnenkomt, in plaats van opnieuw te beginnen.

🔎 Wist u dat? Golden hour is niet alleen een romantische term. Het gaat letterlijk om hoe ver het licht reist. Wanneer de zon laag staat, reist het licht door een groter deel van de atmosfeer, waardoor het wordt verspreid en de kleuren warmer worden, waardoor zachtere schaduwen en zachte highlights ontstaan die ideaal zijn voor portret- en landschapsfotografie. Daarom plannen veel fotografen hun shotlijsten specifiek rond de vroege ochtend en late namiddag.

2. ClickUp Creative Brief Whiteboard sjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Bereid eenvoudig een foto- en video-shoot voor waarbij geluidssignalen, framesnelheid en opnametype naast afbeeldingen staan met het ClickUp Creative Brief Whiteboard-sjabloon.

Met de ClickUp Creative Brief Whiteboard Template kunt u uw doelen en referenties verzamelen voordat u met fotograferen begint. Voeg sfeerbeelden, kleurreferenties, typografie en voorbeelden van frames toe, zodat iedereen het eens is over de look voordat u een sjabloon voor een lijst met fotografiemomenten maakt.

Zodra het concept vastligt, kunt u plaknotities of vormen omzetten in taken en velden toevoegen voor scènenummer, opnamenummer, opnametype, grootte van de opname, camerabeweging en camerahoeken.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Verzamel visuele referenties en schriftelijke aantekeningen voor elke afzonderlijke opname op een gedeeld Whiteboard.

Zet agendapunten om in taken met duidelijke eigenaars, deadlines en gedetailleerde opnamevelden in een paar muisklikken.

Gebruik de lijstweergave en de tijdlijn om specifieke opnames te groeperen op scène, locatie of tijdstip van de dag.

Houd feedback van klanten, goedkeuringen en herziene frames direct gekoppeld aan de opnames waarop ze betrekking hebben.

✨ Ideaal voor: creatieve directeuren, merkteams, fotografen en producenten die een gedeelde briefing willen die duidelijk door de werkstroom verloopt.

3. ClickUp-sjabloon voor projectchecklist

Ontvang een gratis sjabloon Leg alle opnames met vertrouwen vast met behulp van de projectchecklist-sjabloon van ClickUp.

Opnames mislukken als de basis niet klopt: batterijen zijn niet opgeladen of niemand weet wie de back-upschijven beheert. Een eenvoudige checklist kan dat voorkomen, maar alleen als deze zich bevindt waar uw team al werkt. De ClickUp-projectchecklist-sjabloon verandert uw opnamevoorbereiding in een eenvoudige checklist die u kunt raadplegen.

In plaats van verspreide taken in aantekeningen en e-mails, krijg je overzichtelijke taken voor de preproductie, de opnamedag en de postproductie, met duidelijke eigenaars en data. Met de weergaven lijst, gantt, kalender en werklastweergave kun je zien wanneer meerdere crews, locaties of deliverables elkaar overlappen, zodat je ze vóór de opnamedag kunt herschikken.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Verdeel uw volgende project in stappen voor preproductie, opnamedag en postproductie, die u kunt afvinken.

Voeg briefings, locatiekaarten en call sheets rechtstreeks toe aan taken, zodat niemand naar bestanden hoeft te zoeken.

Groepeer checklistitems op locatie, bij de belichting of bij de crew om het aantal resets tussen verschillende hoeken te verminderen.

Gebruik Gantt- en kalenderweergaven om te controleren of er voldoende tijd is voor elke geplande opnamereeks.

✨ Ideaal voor: fotografen en producenten die een stapsgewijze checklist willen die ook dienst doet als traceerbare shotlijst.

🎥 Heb je moeite om al je taken af te krijgen? Bekijk dan deze korte uitlegvideo van ClickUp:

4. ClickUp-sjabloon voor evenementenplanning

Ontvang een gratis sjabloon Navigeer door zones met duidelijke blokken voor opnames en referentienotities met de ClickUp-sjabloon voor evenementenplanning.

Live-evenementen verlopen snel en volgen zelden uw ideale script, waardoor u gemakkelijk belangrijke momenten mist als de logistiek en de shotlijsten op verschillende plaatsen staan. De ClickUp-sjabloon voor evenementenplanning koppelt leveranciers, tijdlijnen en locaties aan het fotografiewerk, zodat uw shotlijst zich in hetzelfde plan bevindt als dat waarin de gebeurtenis wordt uitgevoerd.

U kunt taken aanmaken voor elk onderdeel van de gebeurtenis en aangepaste velden of subtaaken toevoegen voor individuele opnamereeksen, waaronder scènenummer, opnamenummer, opnametype en cameraposities. Bovendien helpen de weergaven lijstweergave, bordweergave, kalenderweergave en tijdlijn u te zien wanneer leden van de crew zich tussen ruimtes verplaatsen en hoeveel tijd er voor de installatie zit tussen belangrijke cues.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Breng ceremonies, toespraken, optredens en overgangen in kaart met duidelijke timing en eigenaars.

Voeg plattegronden, zitplaatsenplannen en verlichtingsschema's toe, zodat de opnametijdlijn de werkelijke ruimte weerspiegelt.

Coördineer meerdere hoeken en meerdere camera's in verschillende ruimtes zonder dubbele boekingen voor de crew.

Gebruik de kalender- en tijdlijn-weergave om te visualiseren wanneer belangrijke opnames plaatsvinden en waar teams moeten zijn.

✨ Ideaal voor: Evenementenplanners, fotoleiders en merkteams die logistiek en shotlists vanuit één gemeenschappelijke bron willen beheren.

📮ClickUp Insight: Kenniswerkers sturen gemiddeld 25 berichten per dag, op zoek naar informatie en context. Dit wijst erop dat er behoorlijk wat tijd wordt verspild aan scrollen, zoeken en het ontcijferen van gefragmenteerde gesprekken in e-mails en chats. 😱 Was er maar een slim platform dat taken, projecten, chat en e-mails (plus AI!) op één plek samenbrengt. Maar dat is er wel, met ClickUp!

5. ClickUp-lijstsjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Coördineer geluid, framesnelheid en bewerkingsoverdrachten met behulp van de ClickUp-lijstsjabloon.

De meeste fotoshoots beginnen met een stroom van ideeën: locaties die je leuk vindt en must-haves van klanten die je in verschillende bestanden noteert. Met de ClickUp-lijstsjabloon kun je die ideeën omzetten in een duidelijke sjabloon voor een fotoshootlijst, waarin elke afzonderlijke foto een traceerbare taak wordt.

U kunt schakelen tussen de weergaven Lijst, Bord, Gantt en Kalender om dezelfde informatie te bekijken als een planning, een Kanban-bord of een eenvoudige checklist. Vervolgens kunt u opmerkingen toevoegen voor aantekeningen op de set en taken voltooien terwijl u elk frame vastlegt, zodat u een overzichtelijk opnamelogboek overhoudt dat u kunt raadplegen tijdens de postproductie.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Leg alle gewenste opnames vast in één lijst met consistente velden en statussen.

Filter op locatie, onderwerp of tijdstip van de dag om je te concentreren op het volgende blok van het werk.

Groepeer opnames vanuit meerdere hoeken onder één scène, zodat u het overzicht niet kwijtraakt wanneer de installatie verandert.

Deel de lijst met klanten of crewleden, zodat iedereen op de hoogte is van wat er aan bod komt.

✨ Ideaal voor: fotografen, studiocoördinatoren en creatieve teams die op zoek zijn naar een eenvoudig sjabloon voor een shotlist dat ze voor elk project kunnen aanpassen.

💡 Pro-tip: Gebruik ClickUp Brain MAX om opnames vast te leggen met je stem. Op de set heb je zelden tijd om elk detail te typen terwijl de scène verandert. Met Talk To Text van ClickUp Brain MAX kun je op de microfoon in je ClickUp-desktop-app tikken, de opname hardop beschrijven ("Scène 4, opname 7, close-up van product op zwarte achtergrond, 85 mm, f/2, hero angle") en ClickUp Brain MAX dat laten omzetten in taken of checklistitems met de juiste velden. De zeer nauwkeurige spraakherkenning is ontworpen om natuurlijke spraak en stopwoorden te verwerken, zodat u minder tijd kwijt bent aan handmatige en repetitieve taken.

🔎 Wist u dat? De eerste bewaard gebleven foto kostte uren om te belichten. Joseph Nicéphore Niépce's View from the Window at Le Gras (ca. 1826–1827) wordt algemeen beschouwd als de oudste bewaard gebleven foto, gemaakt door een met bitumen gecoate plaat vele uren te belichten in een camera obscura op zijn landgoed in Frankrijk.

6. ClickUp-kalenderplanningssjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Maak een sjabloon voor een shotlist per project en plaats belangrijke items in de kalender met behulp van ClickUp's sjabloon voor kalenderplanning.

Als u uw shoots één voor één plant, kunt u gemakkelijk te veel werk aannemen zonder dat u merkt hoe bewerkingen en nieuwe aanvragen zich opstapelen in de kalender. Met de ClickUp-agenda-planningssjabloon kunt u shoots en bijbehorende shotlijsten over weken en maanden heen bekijken, zodat u zich kunt committeren aan schema's die u ook daadwerkelijk kunt nakomen.

Je kunt taken voor elke shoot aanmaken en de gedetailleerde shotlijst toevoegen, en vervolgens velden voor shoottijd, calltijd en tijd voor de installatie gebruiken om realistische blokken te plannen. Met de weergaven Overzicht, Tijdlijn en Maandplanner kun je gemakkelijk overboekte dagen, lange pauzes of opeenvolgende sessies die een buffer nodig hebben, opsporen.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Plan shoots, sessies van bewerking en leveringen in een gedeelde kalender die uw hele team kan zien.

Voeg tijdgebonden details toe, zoals aanvangstijd, tijd voor de installatie en opnametijd, zodat dagen niet in elkaar overlopen.

Voeg shotlijsten, call sheets en locatieaantekeningen rechtstreeks toe aan kalendergebeurtenissen.

Gebruik de tijdlijn- en overzichtweergaven om het werk over meerdere weken te verdelen in plaats van alles in één weekend te proppen.

✨ Ideaal voor: producenten, fotoverantwoordelijken en studiomanagers die hun schema's en shotlists met elkaar willen synchroniseren.

7. ClickUp Kanban-sjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Houd taken op gang zodat de crew zich kan concentreren op het beeld via de ClickUp Kanban-sjabloon.

Met de ClickUp Kanban-sjabloon kun je een fotoshoot bijhouden aan de hand van kaarten die door verschillende fasen gaan, zoals pre-productie, op de set, bewerking en levering.

Elke kaart kan een scène, locatie of deliverable vertegenwoordigen met een eigen mini-opnamelijst in de beschrijving van de taak of checklist. Dit biedt u een visuele manier om uw opnamelijstsjabloon te beheren, vooral wanneer u meerdere projecten tegelijkertijd uitvoert.

Je kunt aangepaste velden toevoegen voor scènenummer, opnamebereik, locatie en crew, en vervolgens kaarten over kolommen slepen wanneer specifieke opnames zijn gemaakt en goedgekeurd.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Organiseer uw werk in eenvoudige kolommen zoals Planning, Fotograferen, Bewerking en Geleverd.

Voeg gedetailleerde shotlijsten, referentieafbeeldingen en call sheets toe als bijlagen aan elke kaart.

Groepeer kaarten op client, productie of dag, zodat u de voortgang in één oogopslag kunt zien.

Beperk de lopende werkzaamheden om te voorkomen dat het team zich over te veel scènes tegelijk verspreidt.

✨ Ideaal voor: visuele planners die de voorkeur geven aan een bordweergave voor het beheren van shoots en bijbehorende shotlijsten.

🎥 AI is niet alleen voor techneuten, het is je nieuwe persoonlijke assistent. In deze video laat ik je precies zien hoe ik AI gebruik om repetitieve taken uit te voeren, nieuwe ideeën te bedenken en projecten op schema te houden. Je ziet praktijkvoorbeelden van het gebruik van AI voor planning, onderzoek, projectmanagement en hergebruik van content. Aan het einde weet u: ✅ 5 taken die u direct aan AI kunt overdragen ✅ De beste AI-tools voor persoonlijke assistenten voor drukke professionals ✅ Hoe u een eenvoudige werkstroom opzet zodat AI op de achtergrond werkt

8. Word-sjabloon voor een lijst met trouwfoto's van TemplateLAB

via TemplateLAB

Trouwdagen zitten vol emotie en kleine, magische momenten. Maar door het hoge tempo blijft er weinig ruimte om na te denken over wat u misschien vergeet.

De Word Wedding Shot List sjabloon van TemplateLAB biedt u een afdrukbare, gestructureerde layout, zodat u de dag kunt doorlopen met een duidelijke lijst van alle foto's die u beloofd hebt te maken. Omdat het in Word staat, is het eenvoudig om de kolommen aan te passen, familienamen toe te voegen en kopieën af te drukken voor elke fotograaf.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Plan de hele trouwdag in een eenvoudige tabel die u kunt bewerken en afdrukken.

Documenteer technische details zoals grootte van het beeld, camerahoeken en camerabewegingen voor elke afzonderlijke opname.

Groepeer opnames per scène of locatie, zodat teams efficiënt tussen ruimtes kunnen bewegen.

Houd een schriftelijk verslag bij dat u tijdens de postproductie snel kunt doorlezen om de dekking te controleren.

✨ Ideaal voor: Bruiloftsfotografen en -coördinatoren die een klassieke, afdrukbare sjabloon voor een lijst met shots willen die ook werkt als de wifi onbetrouwbaar is.

9. Spreadsheet- en Word-sjabloon voor opnamelijsten van Vimeo

via Vimeo

Herinner je je nog het gevecht in de gang in Oldboy dat zich in één adem ontvouwt, zonder cuts om je achter te verschuilen? Het Spreadsheet- en Word-sjabloon voor de lijst met schoten van Vimeo biedt je dat soort structuur om je film- of fotoshoots gedetailleerder te plannen.

De spreadsheetversie bevat kolommen voor elementen zoals scènenummer, opnamenummer, beschrijving, locatie, opnametype en meer, zodat elke rij een complete individuele opname vertegenwoordigt. Als u op de set de voorkeur geeft aan papier, kunt u dezelfde lay-out exporteren of afdrukken als een eenvoudige Word- of PDF-checklist.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Gebruik kant-en-klare kolommen voor scènenummer, type opname, camerabeweging en apparatuur in plaats van een blad helemaal zelf te maken.

Herschik opnames op locatie, tijdstip of acteur om een efficiënt schema te maken.

Schakel tussen spreadsheet- en afdrukbare formaten, afhankelijk van hoe uw team het liefst werkt.

Maak gedetailleerde aantekeningen over geluid, framesnelheid of speciale apparatuur naast elke opname.

✨ Ideaal voor: Filmmakers, commerciële teams en fotografen die een flexibele sjabloon voor een shotlijst nodig hebben die zowel op laptops als op papier werkt.

10. Sjabloon voor fotografielijst van Template.net

Als u ooit dezelfde shotlijst helemaal opnieuw hebt moeten opstellen voor vergelijkbare klanten, weet u hoeveel tijd die herhaling kan kosten. Het sjabloon voor de fotografielijst van Template.net biedt u een bewerkbare structuur, zodat u uw scènes en aantekeningen kunt invoeren zonder elke keer opnieuw de layout te moeten ontwerpen.

U kunt kopteksten aanpassen, rijen toevoegen en velden hernoemen, zodat de layout past bij uw werkstijl, ongeacht het soort fotoshoot. Omdat het aanpasbaar is, kunt u kolommen toevoegen voor scènenummer, opnamenummer, opnamegrootte, opnametype, locatie, onderwerp en eventuele aanvullende aantekeningen.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Begin met een kant-en-klare sjabloon voor een fotografielijst die u met een paar klikken kunt aanpassen.

Voeg kolommen toe of verwijder ze om ze aan te passen aan uw visie op scènes, locaties en onderwerpen.

Maak voor elke client een kopie van het bestand, zodat hun specifieke gegevens en verzoeken op één plek blijven staan.

Exporteer of print versies voor gebruik op de set en bewaar een digitaal archief voor later.

✨ Ideaal voor: fotografen en studio's die een aanpasbaar, klantgericht shotlistdocument willen zonder er zelf een te hoeven ontwerpen.

11. Sjabloon voor fotoshoot-opnamelijst van Milanote

via Milanote

Het sjabloon voor fotoshoots van Milanote biedt u een visueel bord waarop referenties en taken naast elkaar staan. U kunt afbeeldingen, schetsen en kleurstalen naar het bord slepen en vervolgens tekstkaarten toevoegen voor locaties en specifieke opnames.

Het voelt alsof je op een studio-wand plant, maar alles is digitaal en gemakkelijk te delen met je team of client. Je kunt kolommen of groepen op het bord gebruiken om de sjabloon voor de fotoshootlijst te ordenen op locatie, outfit of tijdstip van de dag, en selectievakjes toevoegen zodat elke afzonderlijke foto kan worden aangevinkt zodra je deze hebt gemaakt.

Met opmerkingen en deelbare links kunnen leden van de crew eenvoudig details toevoegen, zoals belichtingsaanwijzingen of back-up-ideeën.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Combineer visuele inspiratie en schriftelijke opnamedetails op één flexibel bord.

Groepeer foto's op scène, kamer of outfit, zodat u in één oogopslag het verloop van de dag kunt zien.

Voeg checklists toe aan elke kaart om meerdere hoeken of variaties op een opname bij te houden.

Deel het bord met klanten of medewerkers voor snelle goedkeuringen vóór de opnamedag.

✨ Ideaal voor: Visuele planners die een gezamenlijke shotlijst in bordstijl willen die ook dienst doet als moodboard en checklist.

Plan de perfecte fotoshoot met ClickUp

Als u tot hier hebt gelezen, bent u al bekend met de stille kracht van een succesvol plan dat voorbeelden van shotlijsten, een definitieve shotlijst, een gedetailleerd preproductieproces en details over uw camera-installatie bevat.

Als je alle details bij de hand hebt, kun je je specifieke opnames instellen, ongeacht de complexiteit ervan.

