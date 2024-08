9 Beste AI-tools voor persoonlijk gebruik en productiviteit in 2024

Herinner je je de Jetsons nog?

Een robot die het eten voor het gezin in elkaar flanst, vliegende auto's, AI-hulpmiddelen en alles wat geautomatiseerd is - een futuristisch leven.

We zijn misschien nog niet zo AI-gedreven als de Jetsons, maar hulpmiddelen voor kunstmatige intelligentie hebben op opmerkelijke wijze hun weg naar ons leven gevonden om ons dagelijks leven te vereenvoudigen.

De beste AI-tools maken ons efficiënter, vergroten onze bestaande vaardigheden en transformeren ons in mondige en georganiseerde individuen.

Het spannende is dat de revolutie op het gebied van kunstmatige intelligentie mainstream is geworden, met AI-tools die voor iedereen beschikbaar zijn.

Met behulp van technologieën als generatieve AI en machine learning, putten AI-tools uit enorme datasets om ons de gewenste contextuele output te geven. Je kunt ze helpen om jouw context en unieke voorkeuren te begrijpen door met ze te communiceren met behulp van eenvoudige tekstaanwijzingen om gepersonaliseerde output te genereren.

Van het genereren van afbeeldingen en visueel aantrekkelijke video's tot het doorzoeken van enorme databases voor specifieke antwoorden, van het schrijven van je e-mails tot het helpen om gezonder te worden, AI-tools voor persoonlijk gebruik doen het allemaal.

Laten we eens kijken naar een aantal van de beste AI-tools voor persoonlijk gebruik die je helpen handmatig werk te verminderen, processen te optimaliseren en je te richten op wat echt belangrijk is.

Wat moet je zoeken in AI-tools voor persoonlijk gebruik?

Voordat we ingaan op de details van de beste AI-tools voor persoonlijk gebruik, moet je deze factoren in overweging nemen om er zeker van te zijn dat je de juiste kiest.

Gebruiksgemak: De AI-tool moet een intuïtieve interface, gebruiksvriendelijke functies en eenvoudige navigatie hebben

Integratie : Overweeg AI-tools die naadloos integreren met andere tools die je dagelijks gebruikt, zoals e-mailclients, agenda's, projectbeheer en Google Docs. Dit stroomlijnt je workflow en zorgt ervoor dat je ze letterlijk voor alles kunt gebruiken, van persoonlijke behoeften tot professionele taken

Privacy en beveiliging: AI-tools voor persoonlijk gebruik moeten prioriteit geven aan de privacy van de gebruiker. Zorg ervoor dat de tool of het AI-model dat je kiest gegevensversleuteling en een transparant beleid voor gegevensverwerking heeft om je persoonlijke gegevens te beschermen

Kosten: De beste AI-tools voor persoonlijk gebruik zijn niet duur. Kies tools met een gratis versie zodat je ze kunt uitproberen voordat je geld uitgeeft aan een betaalde variant

Automatisering : Kies een AI-assistent tool die je routinematige en repetitieve taken kan automatiseren, zoals het beantwoorden van e-mails, het maken van samenvattingen van vergaderingen, het organiseren van bestanden of het plannen van afspraken

Leervermogen: Om je consequent te helpen in je drukke dagen, heb je een tool nodig die leert van je gegevens, voorkeuren en feedback en zich daarop aanpast

1. ClickUp

ClickUp is een van de beste AI-tools voor persoonlijk en professioneel gebruik. Dit alles-in-één hulpmiddel voor productiviteit en projectbeheer verhoogt je productiviteit door je te helpen meer gedaan te krijgen. ClickUp Brein combineert kunstmatige intelligentie, contextueel begrip, kennisbeheer en projectbeheer. Het resultaat is een virtuele assistent die leert van je voorkeuren, je gepersonaliseerde aanbevelingen geeft en je uren bespaart.

Stimuleer creativiteit met ClickUp Brain als uw virtuele brainstormpartner

ClickUp Brain geeft niet alleen contextuele antwoorden op uw vragen, maar automatiseert ook uw taken, genereert inhoudsamenvattingen met één klik, schrijft alles van e-mails tot blogs en vult automatisch gegevens in om u te helpen tijd te vinden voor belangrijke dingen - en dat alles met behulp van eenvoudige tekstaanwijzingen.

Bovendien, ClickUp wordt geleverd met honderden kant-en-klare sjablonen die u kunt gebruiken om uw dagelijkse taken te versnellen.

ClickUp's Personal Productivity Template is ontworpen om u te helpen efficiënter te worden met uw dagelijkse activiteiten.

U kunt bijvoorbeeld het volgende gebruiken ClickUp's persoonlijke productiviteitssjabloon om persoonlijke taken op prioriteit en type te organiseren, aangepaste statussen toe te wijzen en herinneringen toe te voegen om u te helpen dingen gedaan te krijgen.

schuif tussen de veelzijdige ClickUp 3.0 Tabelweergave en Kalenderweergave om al uw werk te visualiseren_

De beste functies van ClickUp

Krijg onmiddellijk contextuele antwoorden op vragen met ClickUp Brain, de ultieme ingebouwde AI-sidekick en uw virtuele assistent. Gebruik het om tabellen te maken, sjablonen automatisch in te vullen, transcripties van uw gesprekken te genereren en landingspagina's, e-mails en meer te schrijven.

Creëer een deelbare werkruimte metClickUp Documenten en werk in realtime samen met klanten aan ideeën en documenten

Plan uw activiteiten en houd al uw afspraken bij met de agendaweergave

via Cleo Cleo is een AI-app voor persoonlijke financiën die speciaal is ontworpen voor Gen Z. De AI-tool biedt gepersonaliseerde financiële inzichten en advies op maat van jouw behoeften en financiële situatie.

Cleo biedt ook een budgetteringstool om je te helpen je uitgaven in de gaten te houden en meer te sparen.

Cleo gebruikt een gebruikersinterface die op conversatie is gebaseerd en communiceert met je als een vriend, maakt grapjes en roostert je als je daarom vraagt. U kunt Cleo vragen stellen over budgetteringsstrategieën, sparen, uitgeven en alles wat met financiën te maken heeft.

Met realtime inzichten en de kracht van algoritmes voor machinaal leren analyseert Cleo je gewoonten en financiële gegevens om persoonlijke aanbevelingen te doen om je financiële doelen te bereiken.

De beste functies van Cleo

Stel budgetten in en volg ze op, krijg een visuele weergave van uitgavenpatronen en ontvang waarschuwingen als je het ingestelde budget overschrijdt

Categoriseer transacties automatisch en krijg een gedetailleerde uitsplitsing van uitgaven om overbestedingspatronen te helpen identificeren

Automatiseer sparen door het gewenste bedrag over te maken naar de app-portemonnee, die vervolgens kan worden omgezet naar een spaarrekening

Cleo beperkingen

Voor het aanmaken van een portemonnee is momenteel een geldig Amerikaans adres vereist, waardoor internationale gebruikers de portemonnee en bijbehorende functies, zoals automatische overboekingen, niet kunnen gebruiken

De app verbreekt spontaan de verbinding met de rekening

Cleo prijzen

Gratis

Bonusfuncties: $5,99/maand

De bonusfuncties en Cleo-portemonnee zijn alleen beschikbaar voor gebruikers met een adres in de VS.

Cleo beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

3. Ademhalen

via Adem Breathh is een innovatief hulpmiddel dat je door mindfulnesspraktijken leidt en je helpt mentale helderheid en ontspanning te bereiken, burn-out te verminderen en je beter te concentreren.

De app maakt gebruik van AI-modellen om persoonlijke begeleiding en ondersteuning te bieden door middel van ademwerk. Het heeft een intuïtieve, eenvoudige interface; de app biedt een Google Chrome-extensie die automatisch oefeningen op het juiste moment weergeeft via de mobiele app.

Breathh maakt gebruik van neurale motortechnologie om je patronen te analyseren, oefeningen weer te geven, opwarmoefeningen voor schouders en ogen voor te stellen en achtergrondgeluid te bieden voor ontspanning en een betere mentale gezondheid.

De beste functies van Breathhh

Krijg ademhalingsoefeningen via de ademsimulator voor slimme pauzes

Gebruik het stemmingsdagboek om mentale balans te vinden en emotionele intelligentie te ontwikkelen

Ontspan gemakkelijker met de mogelijkheid om storende geluiden te maskeren

Beperking ademhaling

Zou een aantal verbeteringen in de functies kunnen gebruiken, zoals de toevoeging van een timer of meer ademhalingspatronen

Prijzen voor Breathh

Gratis

Breathh Ultima: $4/maand

Breathh beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

4. Decktopus AI

via Decktopus Decktopus is een AI-gestuurde presentatiegenerator die u helpt bij het maken van diaoverzichten, inhoud, pictogrammen, afbeeldingen en scripts voor uw presentatieontwerp en -opmaak.

Naast presentaties kun je ook een portfolio, microsite, sales funnel, startup pitch, case studies, voorstel, lead generation, bio link en mail signature link maken.

Maak een einde aan handmatige ontwerptaken zoals het bewerken van een bestaande afbeelding of het helemaal opnieuw maken van een presentatie.

Gebruik Decktopus om automatisch aantrekkelijke en contextuele presentaties te maken op basis van de content die je aan het AI-model geeft. Richt je op het afstemmen van de boodschap en laat AI afbeeldingen genereren voor je presentaties.

Decktopus beste eigenschappen

Maak snel contextuele presentaties door details in te vullen zoals onderwerp, doelgroep, doel en gewenste duur

Voeg automatisch afbeeldingen en pictogrammen toe aan je dia's op basis van de context en inhoud van de dia

Kies uit een breed scala aan dia sjablonen voor verschillende doeleinden zoals startup pitches, zakelijke presentaties, case studies en executive summary

Decktopus beperkingen

De AI-functionaliteit moet worden verbeterd omdat de uitvoer slecht wordt met beschrijvende invoer

Het huidige proces voor het maken van pagina's belemmert de gebruikerservaring doordat ze geen sjablonen in plaats van lay-outs kunnen gebruiken wanneer ze nieuwe pagina's aan de presentatie toevoegen

Decktopus prijzen

Gratis voor altijd

Pro AI : $14,99/maand per gebruiker

: $14,99/maand per gebruiker Business AI: $48/maand per gebruiker

Decktopus beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (55 beoordelingen)

4.6/5 (55 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (57 beoordelingen)

5. Terugwinnen

via AI terugwinnen Reclaim is een automatiseringstool voor het maken van planningen waarmee je je planning kunt optimaliseren en je productiviteit kunt verhogen. Naast plannen optimaliseert Reclaim je tijdmanagementstrategieën en maak je tijd vrij voor belangrijkere taken en hobby's.

Deze AI-tool analyseert je planning en agenda om tijd te vinden en een routine in te stellen voor dingen die je wilt doen, zoals het opbouwen van een nieuwe gewoonte of een hobby.

Reclaim is ontworpen voor persoonlijk en professioneel gebruik en helpt je taken bij te houden, je Google-agenda's te synchroniseren om tijd vrij te maken voor gewoontes en slimme pauzes te nemen om te ontstressen en een balans te vinden tussen werk en privé.

De beste functies van Reclaim

Ontdek de optimale tijd voor gericht werk in Google Agenda door schema's, prioriteiten, taken en verplichtingen te analyseren met algoritmes van kunstmatige intelligentie

Automatiseer agendabeheer door te synchroniseren met bestaande Google Agenda en slimme agendacontroles en -meldingen in te schakelen om gebruikers te beschermen tegen overwerken

Optimaliseer werkweken en productiviteitsgewoonten met analyses van tijdregistratie. Volg de tijd die aan verschillende taken wordt besteed met wekelijkse rapporten over productiviteit en prestaties

Verwijder beperkingen

Heeft geen mobiele app

De integraties hebben meer tijd nodig om taken te synchroniseren en in te plannen

Reclaim prijzen

Gratis voor altijd voor één gebruiker

voor één gebruiker Starter : $10/maand per gebruiker

: $10/maand per gebruiker Zakelijk : $15/maand per gebruiker

: $15/maand per gebruiker Enterprise: $18/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Verhaal beoordelingen en recensies

G2 : 4.8/5 (66 beoordelingen)

: 4.8/5 (66 beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

6. Gymbuddy

via GymBuddy Gymbuddy biedt u gepersonaliseerde trainingsprogramma's. Deze AI-tool voor workouts maakt effectieve trainingsschema's voor individuen en fitnesstrainers die fitnessprogramma's willen samenstellen.

Met deze op AI-intelligentie gebaseerde app kun je trainen op jouw niveau: stel je fitnessniveau in, creëer je oefeningen en plan je trainingen op een tijdstip dat voor jou het beste werkt.

Gymbuddy beste eigenschappen

Persoonlijke trainingsplannen op maat van uw fitnessniveau, doelen en voorkeuren

Vind de beste tijd voor een workout op basis van uw schema met behulp van de workout planner

Maak gepersonaliseerde trainingsschema's voor uw klanten (handig voor fitnesstrainers)

Gymbuddy-beperkingen

De workouts worden gegenereerd voor intervallen van twee weken en u kunt de routine in die periode niet wijzigen

Gymbuddy prijzen

Gratis voor altijd

Voor Trainers: 20% vergoeding op alle programmaverkoop

Gymbuddy beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

7. ChatGPT

via ChatGPT De AI-chatbot ChatGPT gebruikt algoritmes voor natuurlijke taalverwerking om je vragen te beantwoorden. Deze AI-schrijftool, een van de meest geavanceerde AI-modellen ontwikkeld door OpenAI, begrijpt en reageert opmerkelijk nauwkeurig op je input.

Genereer korte en lange content met behulp van conversatieteksten. ChatGPT helpt je ook bestaande tekst te verfijnen, grammatica te controleren, planningen te maken, reizen te plannen, productbeschrijvingen te schrijven en code te schrijven.

De beste functies van ChatGPT

Genereer dynamische contextgebaseerde antwoorden die menselijke patronen nabootsen

Ontvang antwoorden op maat op basis van uw vragen, eerdere interacties en feedback

Profiteer van de enorme en diverse dataset om een breed scala aan onderwerpen voor het genereren van inhoud te dekken

ChatGPT beperkingen

ChatGPT biedt niet altijd de meest actuele informatie, omdat de antwoorden zijn gebaseerd op trainingsgegevens die voor het laatst zijn bijgewerkt in januari 2022

Het is een AI-schrijfassistent en biedt geen ondersteuning voor AI-beeldgeneratie, videogeneratie of geanimeerde video-inhoud

ChatGPT-prijzen

Gratis voor altijd

ChatGPT Plus : $20/maand per gebruiker

: $20/maand per gebruiker ChatGPT Team: $30/maand per gebruiker

$30/maand per gebruiker Enterprise: Prijzen op maat

ChatGPT beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (443 beoordelingen)

: 4.7/5 (443 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (40 beoordelingen)

8. Amelia

via Amelia Amelia is een AI-tool voor bedrijven die oplossingen biedt voor werknemersbetrokkenheid en klantenondersteuning om de time-to-value te versnellen, de totale gecreëerde waarde te verhogen en de totale eigendomskosten te verlagen met behulp van conversationele AI.

Door tijdrovende en complexe HR- en IT-processen te automatiseren, kan Amelia worden gebruikt om een naadloze servicebeleving te leveren.

De beste eigenschappen van Amelia

Bouw snel conversatieworkflows voor klantenondersteuning met behulp van de wow-code-integratie, vooraf gemaakte inhoud en begrip van natuurlijke taal

Bied naadloze communicatie in meer dan 100 talen dankzij de multi-intent-herkenning en de mogelijkheid om van context te wisselen

Train de tool op gegevens van geëscaleerde conversaties en gebruikersinteracties en verkrijg prestatiecijfers

De beperkingen van Amelia

Een leercurve voor nieuwe gebruikers

Gebrek aan uitgebreide productkennis om de tool te bouwen

Amelia prijzen

Enterprise: Prijzen op maat

Amelia beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

9. Brightcrowd

via BrightCrowd BrightCrowd is een dynamisch platform dat je helpt zinvolle professionele connecties te vinden door netwerken en samenwerking te vergemakkelijken.

Met functies zoals communityboeken, katalyseert het professionele groei en stelt het je in staat om in contact te komen met professionals in verschillende domeinen en industrieën.

Brightcrowd beste eigenschappen

Maak digitale boeken op uw pagina om levensupdates, prestaties en herinneringen te delen

Maak contact met gelijkgestemde professionals met dezelfde expertise, interesses of doelen

Laat expertise, ervaring en professionele interesses zien om kansen en samenwerkingen aan te trekken

Beperkingen van Brightcrowd

Het nut kan beperkt zijn tot alumnigroepen, universitaire klassen, enz.

Brightcrowd beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Er zijn tegenwoordig veel AI-tools beschikbaar voor persoonlijk gebruik; ze automatiseren overbodige persoonlijke en professionele taken en helpen je om sneller meer gedaan te krijgen. Kies de tools die het meest geschikt zijn voor jouw behoeften.

ClickUp is een beginnersvriendelijke AI-ondersteunde productiviteitstool die u in staat stelt efficiënter te werken, sneller samen te werken en uw projecten gemakkelijk te beheren.

Ontketen de magie van AI-tools door clickUp aan te melden voor een gratis proefversie.