We testten de 10 beste Reclaim AI-alternatieven voor projectplanning in 2024

Als het gaat om het behouden van focus en productiviteit met een drukke agenda, tijdmanagement wordt een essentiële vaardigheid.

Effectief timemanagement komt neer op het plannen van vergaderingen en Taken op een manier die voor jou het beste werkt. Het vereist ook vaak een toegewezen slimme planningstool of kalender app, zoals Reclaim AI, om je strategie uit te voeren. 🗓️

Reclaim AI is een uitstekende assistent voor vergaderingen, maar zoals elke software is het niet voor iedereen geschikt. Er zijn voor- en nadelen aan elke tijdmanagementtool, maar gelukkig zijn er genoeg alternatieven om de gaten op te vullen die Reclaim AI achterlaat.

Laten we eens kijken hoe een krachtige AI planningstool jou kan helpen sneller werken en verbeter uw procesefficiëntie . Daarna bekijken we enkele van de beste alternatieven voor Reclaim AI om je kalender te automatiseren en kostbare tijd te besparen. Want tegenwoordig is tijd geld en is de balans tussen werk en privé belangrijker dan ooit. ⚖️

Wat moet je zoeken in Reclaim AI Alternatieven?

De sleutel tot het vinden van het beste Reclaim-alternatief is door je te richten op de AI-mogelijkheden van de andere tools. Denk aan AI-tools als de krachtigste automatisering van werkstromen tools die je je maar kunt voorstellen. Deze tools kunnen wonderen doen voor teams in persoon en op afstand, van hulp bij het schrijven van kopij tot hR-taken beheren .

De AI functie kan je helpen bij het automatisch plannen van vergaderingen van teams en het blokeren van focustijd, plus buffertijd voor reizen en pauzes. Het kan ook je kalender integreren met je lijst met taken, je helpen prioriteiten te stellen en werk toe te wijzen, en nog veel meer. 💪

Als je een Reclaim AI-alternatief kiest, let dan op deze functies:

Een flexibel systeem dat configureerbaar is naar de vereisten van jouw business

Integratie met planningstools zoals Outlook, Gmail en andere toolsGoogle Agenda* Kalender synchroniseren voor een persoonlijke planningservaring, zelfs bij meerdere tools

Compatibiliteit met vergaderapps zoals Zoom, Microsoft Teams en Google Meet

Integratie met apps voor Taakbeheer en/ofapps voor dagelijkse checklists* Real-time updates zodat je weet dat je altijd kunt vertrouwen op de informatie die je ziet

Gebruiksvriendelijke functies zoals slimme kalenders en taken die je kunt slepen om ze snel aan te passen

Je planningstool moet gericht zijn op optimalisatie van de werkstroom -Want als je dat goed kunt doen, zal al het andere daaruit voortvloeien.

De 10 beste Reclaim AI alternatieven om te gebruiken in 2024

Met zoveel Reclaim AI alternatieven, hoe kies je? Je kunt het beste bekijken welke functies en functionaliteit je bedrijf nodig heeft en dan kiezen voor de optie die daar het beste bij past.

Geef de tijdsregistratie van taken en locaties weer voor een vereenvoudigde blik op de voortgang van het team

ClickUp is een alles-in-een hulpmiddel voor productiviteit en onze beste keuze als het gaat om het kiezen van het beste Reclaim AI alternatief. 💯

Met tijd- en taakbeheer als kern van elke ClickUp-functie is het de ideale software om elk proces te stroomlijnen, de voortgang bij te houden en uw werk in verschillende apps te centraliseren op één platform. Er zijn meer dan 15 verschillende manieren om uw lijst met taken te visualiseren, waaronder Lijst, Gantt, Werklast en Werklast Weergave kalender voor het effectief plannen van Taken en Teams. Sleep taken naar de weergave van uw kalender en beheer uw werklast per maand of ga per dag tot in detail om specifieke items aan te wijzen.

Pluspunten, ClickUp AI tilt uw huidige tijdbesparende technieken naar een hoger niveau. Alsof je een virtuele assistent in uw zak, ClickUp AI kan het volgende genereren aantekeningen voor vergaderingen e-mails, samenvattingen van taken, updates, vertalingen en meer, met behulp van commando's in natuurlijke taal om je te helpen je altijd op je belangrijkste werk te concentreren en je taken snel af te handelen.

Als AI tekstgeneratoren nieuw voor je zijn, is de ClickUp AI sjablonen helpt u op weg met gestructureerde prompts die onmiddellijk resultaten van hoge kwaliteit garanderen. Dat is echter niet het enige gratis AI-hulpmiddel dat ClickUp te bieden heeft. Voor andere AI-alternatieven kunt u de geteste ClickUp's proberen ChatGPT-prompts voor sjabloon voor projectplanning om bijna perfecte projectplanningen, taken, deadlines, planningsstrategieën en nog veel meer te genereren. Met uw tijdmanagementstrategie in de aanslag kan ClickUp vervolgens de voortgang bewaken en tijdlijnen aanpassen om ervoor te zorgen dat u uw doelen bereikt. 🎯

ClickUp beste functies

Snel en gemakkelijk items of taken in de kalender verplaatsen met de functie slepen-en-neerzetten

Tijdsinschatting per taak en een taak verdelen tussen de toegewezen teamleden

Start vergaderingen rechtstreeks vanuit de weergave in Kalender en bekijk daar ook al uw gekoppelde taken

Bijhouden hoe je je tijd besteedt met tijdsregistratie vanaf je mobiel, desktop of Chrome browser

Breid je strategische abonnement uit tot buiten de dagelijkse planning met ClickUp's sjablonen voor levensplanning* Synchroniseer uw ClickUp Agenda met Google Agenda om wijzigingen in beide richtingen weer te geven - synchronisaties met Outlook, Apple en mobiel zijn eenrichtingsverkeer

Meer dan 1.000 integraties om werk automatisch te synchroniseren vanuit uw bestaande tools zoals Asana, Notion, en Slack

ClickUp beperkingen

AI-functie is niet beschikbaar in de gratis versie, maar u kunt deze toevoegen aan elk betaald abonnement voor slechts $5

Nog niet alle weergaven zijn beschikbaar op de mobiele app

ClickUp prijzen

Free Forever: Gratis

Gratis Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5/Workruimte lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.900+ beoordelingen)

4.7/5 (8.900+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3.800+ beoordelingen)

2. Trevor

via Trevor Trevor is ontworpen om je te helpen je werklast duidelijker, gerichter en beter onder controle te krijgen. Gebruik de grote visuele weergave van je geplande Taken om een overzicht te krijgen van wat er op je bordje ligt. Ga vervolgens dieper in op een specifieke Taak voor diep, gefocust werk dat toegang geeft tot je creatieve werkstroom - en dat is waar de magie gebeurt. 🪄

Dit Reclaim AI-alternatief werkt met blokken tijd die je kunt slepen en neerzetten om je dag te abonneren. Trevor's AI leert hoe je plant en gebruikt die informatie om nuttige suggesties te doen. Het kan ook automatisch duur toewijzen aan taken en je eraan herinneren wanneer werk over tijd is.

Trevor beste functies

Neem ook je persoonlijke taken op, zodat je een volledig beeld krijgt van hoeveel tijd je die dag nodig hebt om dingen Nog te doen

Snel je dag opnieuw indelen als dingen niet volgens abonnement gaan

Elke dag bijhouden hoeveel tijd je nog over hebt

Beide manieren in realtime synchroniseren met integraties zoals Outlook, Todoist, Google Agenda en Google Taken

Beperkingen van Trevor

Met het Free abonnement kun je maar één app voor kalender en één lijst met taken synchroniseren-je moet upgraden naar het Pro abonnement om meer te synchroniseren

Er zijn nog niet genoeg onafhankelijke beoordelingen om te bepalen hoe goed Trevor werkt

Trevor prijzen

Free: Gratis

Gratis Pro: $3,99/maand per gebruiker

Trevor beoordelingen en recensies

G2: Nog geen beoordelingen

Nog geen beoordelingen Capterra: Nog geen beoordelingen

3. Gmelius

via Sunsama Dit Reclaim AI-alternatief is ontworpen om professionals te helpen hun tijd bewuster te beheren voor een betere balans tussen werk en privé. 🌈

Krijg een overzicht van alles wat je moet afhandelen, inclusief vergaderingen, taken en e-mails. Stel vervolgens prioriteiten, stel je doelen voor die dag en zet die taken in een tijdvak in je kalender. Houd uw voortgang bij om een gevoel van prestatie te krijgen. En alles wat je vandaag niet afkrijgt, wordt automatisch verzet naar morgen.

Sunsama beste functies

Zet Slack gesprekken om in Taken met de Slack integratie

Synchroniseer met je Google Agenda of Outlook agenda, en integreer Taken eenvoudig met andereproductiviteitstools zoals ClickUp, Asana, Trello, Todoist en Jira

Verbeter de samenwerking met een weergave van waar uw teamgenoten zich de hele dag op richten

Krijg diepgaand inzicht in hoe u uw tijd besteedt met de ingebouwde analyses

Sunsama beperkingen

Het is ontworpen voor kortetermijnplanning in plaats van langetermijnplanning, dus u moet wellicht een van de integraties gebruiken om grootschaligere projecten te plannen

Sommige gebruikers vinden dat de samenwerkingsfunctie nog verbeterd kan worden

Sunsama prijzen

Jaarlijks: $16/maand per gebruiker

$16/maand per gebruiker Maandelijks: $20/maand per gebruiker

Sunsama beoordelingen en recensies

G2: Nog geen beoordelingen

Nog geen beoordelingen Capterra: 4.6/5 (20 beoordelingen)

7. Akiflow

via Akiflow Dit Reclaim AI-alternatief is een productiviteitsplatform dat je al je agenda's, e-mails en taken laat zien in één universele inbox. Je kunt taken aanmaken en prioriteren, deadlines instellen en relevante aantekeningen toevoegen vanuit je kalender. U kunt zelfs van taken gebeurtenissen in uw agenda maken om ervoor te zorgen dat ze gedaan worden. ✅

Gebruik de blokkerend functie om tijd toe te wijzen voor verschillende soorten Taken, zoals vergaderingen, samenwerking of diepgaand denken . Rangschik vervolgens snel uw planningen door Taken naar hun plaats te slepen.

Akiflow beste functies

Taken ophalen uit andere apps zoals Slack, Trello, Asana en je e-mail zodat alles op één plek staat

Gebruik de functie terugkerende taken om regelmatige taken te automatiseren, zoals vergaderingen of voortgangsrapportages

Deel uw beschikbaarheid voor vergaderingen vanuit Akiflow, zodat u niet heen en weer hoeft te gaan via e-mail

Werk in meerdere tijdzones op de kalender

Akiflow limieten

Akiflow integreert niet met Microsoft 365 of Apple kalenders

De mobiele app is nog niet helemaal op hetzelfde niveau als de desktop-app, maar het team werkt hieraan

Akiflow prijzen

Gebruiker: $8,33/maand per gebruiker (betaal vijf jaar vooruit)

$8,33/maand per gebruiker (betaal vijf jaar vooruit) Jaarlijks: $14.99/maand per gebruiker

$14.99/maand per gebruiker Maandelijks: $24,99/maand per gebruiker

Akiflow beoordelingen en recensies

G2: 5.0/5 (30+ beoordelingen)

5.0/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (60+ beoordelingen)

8. Morgen

via Morgen Morgen verzamelt al je kalenders op één plaats om alle aspecten van je leven beter te beheren. Het helpt je om prioriteiten te stellen voor alles wat je Nog te doen hebt en vervolgens tijdblokken te maken voor die taken. Je kunt de sleep-en neerzettool gebruiken om op elk moment snel te reorganiseren.

Plan eenvoudig vergaderingen door je beschikbaarheid in tijdzones te delen. Snelkoppelingen helpen je om snel je kalender te bekijken en er weer uit te springen. Je krijgt ook notificaties voor komende vergaderingen en kunt direct doorklikken om eraan deel te nemen. 🙌

Morgen beste functies

Plan items op je to-do lijst rechtstreeks vanuit de kalender of integreer met je favoriete to-do app

Automatisch controleren op dubbele gebeurtenissen en deze opschonen zodat je nooit tijd verliest

Integreer dit Reclaim AI-alternatief met onder andere Microsoft Outlook, Google Agenda en iCloud

Gebruik Morgen op Mac, Windows, iOS, Android en Linux

Morgen limieten

De Zapier-integratie is alleen beschikbaar in de Plus- en Pro-abonnementen

Er zijn nog niet genoeg reviews om een indruk te krijgen van hoe goed Morgan werkt

Morgen prijzen

Basic: Gratis

Gratis Plus: $4/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

$4/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) Pro: $9/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Morgen beoordelingen en recensies

G2: 5.0/5 (1 beoordeling)

5.0/5 (1 beoordeling) Capterra: Nog geen beoordelingen

9. Vuurvliegen.ai

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Fireflies.ai_.jpg Het dashboard van Fireflies.ai /$$img/

via Vuurvliegen.ai Fireflies.ai is een AI-hulpprogramma voor het maken van aantekeningen dat je tijd bespaart en waarmee je je volledig kunt concentreren op je vergaderingen terwijl je bezig bent. Wanneer je het aan je kalender koppelt, neemt dit Reclaim AI-alternatief automatisch deel aan je gesprek, neemt het op en transcribeert het. 📝

Vervolgens kun je deze aantekeningen delen met teamgenoten die de vergadering hebben gemist, ze samenvatten voor clients en alle gerelateerde items eruit halen om in te plannen.

Fireflies.ai beste functies

Video en audio opnemen en snel transcripties genereren

Samenwerken met je team door reacties, vastmakingen en opmerkingen te gebruiken tijdens de vergadering en achteraf door aantekeningen van de vergadering te delen op platforms zoals Asana, Slack, Notion of je relatiebeheersysteem

Eenvoudig zoeken naar sleutelonderwerpen die tijdens een vergadering zijn besproken en soundbites maken van de beste delen

Integreer met vergaderplatformen zoals Zoom, Microsoft Teams, Google Meet en andere platforms

Fireflies.ai limieten

Je moet samenvattingen van vergaderingen bekijken voordat je ze deelt om er zeker van te zijn dat ze 100% correct zijn

AI functies zoals aangepaste samenvattingen en geautomatiseerde soundbites zijn alleen beschikbaar vanaf het Pro pakket

Fireflies.ai prijzen

Free: Gratis

Gratis Pro: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Business: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Fireflies.ai beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (80+ beoordelingen)

4.5/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.0/5 (5 beoordelingen)

10. Rombi productiviteit

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Rombi-Productivity.jpg Het dashboard van Rombi Productivity /$$$img/

via Rombi productiviteit Rombi Productivity is ontworpen voor particulieren en kleine bedrijven. Het meet de balans tussen werk en privé om stress te verminderen, tijd en prestaties te beheren en de verantwoording en instelling van doelen te ondersteunen.

Dit Reclaim AI alternatief automatiseert tijdsregistratie op verschillende manieren. Het registreert automatisch de tijd die je besteedt aan factureerbare en niet-factureerbare uren, rapporteert de tijd per project, beheert je timesheets en houdt je vakantietijd bij. Het bespaart ook tijd door facturering en facturering aan de client te automatiseren. ⏳

Rombi Productiviteit beste functies

Ga snel aan de slag met de intuïtieve en gebruikersvriendelijke interface

Gebruik de stop/start timer voor eenvoudige tijdsregistratie en koppel deze vervolgens aan specifieke klanten voor facturering of intern gebruik

Vergelijk de tijd die u aan werk besteedt met de tijd die u aan uw gezin of andere vrijetijdsactiviteiten besteedt

Meet de werkdruk die u (of uw leden) ondervinden om er zeker van te zijn dat u binnen het juiste bereik zit, in plaats van ondermaats te presteren of een burn-out te naderen

Rombi Beperkingen in productiviteit

Sommige gebruikers vinden de vele functies een beetje overweldigend om mee te beginnen

Hoewel de meeste beoordelingen zeer positief zijn, zijn er nog niet genoeg om een definitief beeld te krijgen van de effectiviteit van Rombi

Prijzen Rombi productiviteit

Gratis

Rombi Productivity beoordelingen en reviews

G2: Nog geen beoordelingen

Nog geen beoordelingen Capterra: 5.0/5 (15 beoordelingen)

Met zo veel gaande is elke dag, het beheren van uw tijd is uitgegroeid tot een kritische vaardigheid, maar dat betekent niet dat je hoeft te doen het allemaal zelf. Maak gebruik van een van de vele uitstekende planningstools die beschikbaar zijn om u te helpen uw gebeurtenissen in de agenda te beheren en andere gerelateerde taken te automatiseren, zoals het bijhouden van de tijd en het toewijzen van opdrachten action items en samenvattende aantekeningen. ✨

Een van de beste planningstools is ClickUp, en het doet dat allemaal - en nog veel meer. Blijf op de hoogte van uw kalender, uw taken en uw documenten; word creatief met brainstormen, doelen en abonnementen; en maak verbinding met uw team via vergaderingen en chatten, allemaal binnen één platform. Gratis aanmelden voor ClickUp en zie uw productiviteit en creativiteit stijgen. 🤩