20 Gameveranderende Google Agenda Hacks die je moet weten

In de kalendermarkt is Google Agenda een duidelijke winnaar met een 23.97% marktaandeel . Mensen van alle leeftijden en industrieën gebruiken het om hun agenda's naadloos te beheren. Hoewel de intuïtieve interface en basisfuncties van Google Agenda het een populaire keuze maken, is er een schat aan onaangeboorde functies - Google Agenda hacks - waar de meeste mensen geen weet van hebben.

In dit artikel verkennen we een aantal ingenieuze Google Agenda hacks die de manier waarop je je tijd indeelt en samenwerkt met anderen kunnen veranderen en je productiviteit een boost kunnen geven.

**Wat is Google Agenda?

Google Agenda is een tijdmanagement-, plannings- en gedeelde kalender app . Het is een onderdeel van de Google Werkruimte suite van hulpmiddel voor productiviteit s. Je kunt gebeurtenissen, afspraken en herinneringen plannen en verwijderde gebeurtenissen herstellen. Je kunt ook meerdere kalenders maken voor verschillende aspecten van je leven. Het kan functioneren als een app voor dagelijkse planningen geeft je een uitgebreide weergave van je planning.

Een andere geweldige functie van Google Agenda is dat je het kunt integreren met andere Google-services, zoals Gmail, en gebruik kunt maken van Google Agenda sjablonen .

20 Google Agenda Hacks om uw productiviteit te maximaliseren

Hier zijn de top 20 hacks voor Google Agenda om uw productiviteit naar een hoger niveau te tillen:

1. Integreer het met ClickUp om tijd en moeite te besparen

vereenvoudigde kalenderweergave in ClickUp 3.0 geeft een kleurgecodeerd overzicht van dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse taken/evenementen_

ClickUp is een tool voor projectmanagement met 15 aanpasbare weergaven, waaronder een ClickUp kalender weergave die de samenwerking en productiviteit verbetert. Als veelzijdig platform dat verschillende productiviteitsmiddelen in één, het kan gebruikt worden door zowel kleine teams als grote ondernemingen.

Google Calendar en ClickUp's integratie vereenvoudigt het plannen en maakt automatische synchronisatie mogelijk

ClickUp ondersteunt meer dan 1000 integraties. Het kan naadloos integreren met Google Agenda en zorgt voor https://clickup.com/integrations/google-calendar-task-sync zodat alle wijzigingen in uw ClickUp kalender synchroniseren met Google Agenda en vice versa. Dankzij deze integratie hoef je niet voortdurend tussen apps te schakelen.

2. Maak meerdere kalenders met kleur

Als je vaak moeite hebt met het beheren van je persoonlijke leven en werkschema's op één kalender, is deze Google Agenda hack misschien wel jouw oplossing. Hiermee kun je verschillende kalenders maken en ze allemaal een kleurcode geven, zodat je ze gemakkelijk herkent.

Zo kun je bijvoorbeeld meerdere kalenders maken voor werk, familie gebeurtenissen en persoonlijke verplichtingen. Je kunt zelfs een aparte kalender maken voor het bijhouden van verjaardagen en speciale dagen voor vrienden en familie. Je kunt tussen de verschillende kalenders navigeren met het linker menu/hamburger menu linksboven in het scherm.

Met deze functie kun je in één oogopslag je dag indelen en gebeurtenissen beter bijhouden. Het stelt je ook in staat om je persoonlijke en professionele leven gescheiden te houden.

3. Verberg een bestaande gebeurtenis

Een kalender vol gebeurtenissen kan gemakkelijk overweldigend worden. Dit is waar de functie 'gebeurtenissen verbergen' van Google Agenda van pas komt. Je kunt de gebeurtenissen verbergen die je niet van plan bent bij te wonen.

Als er bijvoorbeeld een vergadering in je agenda staat die je al hebt geweigerd, kun je de instellingen aanpassen om deze uit de weergave te verwijderen. Op dezelfde manier kun je kalenders verbergen (als je een aparte werk- of persoonlijke kalender hebt) door ze uit te schakelen.

4. Voeg een nieuwe gebeurtenis toe met een spraakcommando

De Google Agenda app kan ook nieuwe gebeurtenissen aanmaken op basis van gesproken commando's aan Google Assistant. Je kunt direct nieuwe gebeurtenisdetails toevoegen vanaf je telefoon of laptop zonder de app te openen.

Het enige wat je hoeft te doen is "Hey Google" zeggen en het commando opvolgen. Bijvoorbeeld: "Hey Google, plan een jubileumdiner op woensdag."

Je kunt Google Assistant ook vragen wat er op je kalender staat en een gebeurtenis laten annuleren of verzetten.

5. Kalender weergave aanpassen

Wat maakt de Google Agenda app tot een van de beste apps voor kalenders is de aangepaste weergave van de kalender, de planning en de mogelijkheden voor tijdbeheer. Er zijn vijf weergaven beschikbaar: dag, week, maand, jaar, planning en vier dagen.

Als je bijvoorbeeld de weekweergave selecteert, zie je alleen de agenda van die week. Maar dat is nog niet alles. Je kunt ook weekenden verbergen of weergeven in je kalender. Met Google kun je ook een aangepaste kalenderweergave kiezen als standaardweergave.

6. Deel kalender

Als je in een team werkt, kan de mogelijkheid om je kalender te delen erg handig zijn, vooral als je de organisator van vergaderingen bent die verantwoordelijk is voor het plannen van gebeurtenissen en vergaderingen. Je kunt je Google Agenda delen met een selectie van mensen door deze stappen te volgen:

Open Google Agenda op je laptop

Klik op de Mijn Agenda's sectie

Klik op Meer op de kalender die je wilt delen en selecteer Instellingen en delen

Je kunt ervoor kiezen om de kalender beschikbaar te maken voor het publiek, alleen voor gebruikers binnen je werkruimte of voor specifieke personen via hun e-mail ID's

Pas hun toestemming aan via het dropdownmenu en klik op Versturen

Met de toestemmingen kun je de informatie aanpassen die je met anderen wilt delen. Een ander voordeel is dat je delen op elk gewenst moment kunt uitschakelen.

7. Standaard herinneringen toevoegen

Bent u het beu om herinneringen toe te voegen aan elke gebeurtenis in uw kalender? Met de standaard herinneringen van Google Agenda hoef je herinneringen niet meer handmatig toe te voegen. Lees hier hoe je deze Google Agenda hack kunt gebruiken:

Ga naar je Calendar Homepage en klik op Instellingen (tandwielpictogram in de rechterhoek)

Selecteer Instellingen en scroll dan naar beneden naar Instellingen voor mijn agenda's

Klik op de specifieke kalender en selecteer Gebeurtenismeldingen

Selecteer Meldingen toevoegen. Hier kunt u ervoor kiezen om een e-mail en/of notificatie te ontvangen op het door u gewenste tijdstip, bijvoorbeeld een dag voor, 10 minuten voor of zelfs een week voor een gebeurtenis. U kunt ook meerdere herinneringen toevoegen

Telkens wanneer je een gebeurtenis aanmaakt, wordt deze herinnering er automatisch aan toegevoegd.

8. Ontvang een e-mail met de agenda

Een agenda e-mail is ongetwijfeld een van de coolste Google Agenda hacks. Terwijl je de app altijd en overal kunt openen en je agenda voor die dag kunt bekijken via de weergave van de agenda, kun je ook elke dag je dagelijkse agenda in je e-mailbox krijgen.

een agenda e-mail ontvangen met Google Agenda via Google ondersteunen Het enige wat je hoeft te doen is naar _Instellingen voor mijn agenda's gaan (in de rechterhoek), op je naam klikken en Andere notificaties selecteren. Selecteer Email in het veld Dagelijkse agenda. En dat is het! Je dagelijkse agenda verschijnt 's ochtends als eerste in je e-mail.

9. Gebruik sneltoetsen

Dit is een van onze meest gebruikte Google Agenda hacks. Je kunt verschillende sneltoetsen gebruiken om efficiënter te werken en gemakkelijk door Google Agenda's te navigeren. Hier zijn er een paar:

Druk op 'c' om een gebeurtenis aan te maken

Druk op 'q' voor een snelle toevoeging

Druk op 'p' om terug te gaan naar de vorige periode en op 'n' om naar de volgende periode te gaan

Typ cal.new in de zoekbalk van uw browser om nieuwe gebeurtenissen toe te voegen

Druk op 'a' voor de agendaweergave, 'd' voor de dagweergave van uw kalender, 'w' voor de weekweergave, 'm' voor de maandweergave en 't' voor de planning van vandaag

Voor details over gebeurtenissen selecteert u de gebeurtenis en drukt u op 'e'

Druk op 'x' om de aangepaste weergave van uw kalender te zien (en bij afwezigheid, de vierdaagse weergave)

Druk op 's' voor eenvoudige toegang tot de instellingen

Een gebeurtenis verwijderen door op de gebeurtenis te klikken en op 'verwijderen' of 'backspace' te drukken

Druk op '/' om snel te zoeken

Druk op 'ctrl+z' om de laatste beweging ongedaan te maken

Druk op 'r' om de pagina te verversen

10. Terugkerende gebeurtenissen instellen

Als u terugkerende taken of vergaderingen hebt die vaak herhaald worden, kunt u de functie voor terugkerende gebeurtenissen in uw Google Agenda gebruiken om meerdere Instances te maken. Je kunt ook de frequentie en de periode van herhaling selecteren. Google biedt de volgende opties:

Wordt niet herhaald

Dagelijks

Wekelijks

Maandelijks

Jaarlijks

Elke weekdag

Aangepast

Je vindt deze optie onder de titel van de gebeurtenis door op de optie "wordt niet herhaald" te klikken. Met deze functie kun je tijd besparen omdat je niet elke gebeurtenis apart hoeft aan te maken.

Een ander voordeel van deze functie is dat wanneer je terugkerende gebeurtenissen bewerkt, je ze op alle gebeurtenissen kunt toepassen. Ook als je een gebeurtenis verwijdert, kun je alle gebeurtenissen samen verwijderen.

11. Geavanceerd zoeken in kalenders gebruiken

Als je een volle kalender hebt, kan het lastig zijn om een gebeurtenis te vinden en te bewerken, vooral als je niet meer weet wanneer het gebeurt.

Met Google Agenda kunt u naar een gebeurtenis zoeken door zoeken (vergrootglas-symbool) te selecteren in uw agenda. Je kunt de geavanceerde filters gebruiken om de resultaten te filteren en de meest relevante te vinden.

De filters zijn onder andere

Kalenders waarin je wilt zoeken

De informatie van de gebeurtenis

Namen van eigenaren of genodigden van gebeurtenissen

Specifieke locatie van vergadering

Bereik datum

12. Specifieke locatie voor vergadering toevoegen

Nog een van de coolste Google Agenda hacks is de mogelijkheid om de locatie van je gebeurtenissen toe te voegen. Geen moeite meer om de locatie van elke vergadering van de dag te onthouden.

uw locatie instellen met Google Agenda_

Deze functie is vooral handig als je de weg moet vinden naar de locatie van een vergadering. Tik op de locatie in je Google Agenda en je wordt doorgestuurd naar Google Maps voor een routebeschrijving.

Door een locatie toe te voegen in de details van de gebeurtenis bespaar je ook de moeite om de locatie voor groepsvergaderingen afzonderlijk met individuele deelnemers te delen.

13. Integreer verschillende apps

Of je nu studeert of werkt, je moet de hele dag door veel tools en technologieën gebruiken. Je kunt je Google Agenda integreren met verschillende communicatie-, video-conferentie-, en apps voor werkroosters en voorkom dat je er vaak tussen schakelt.

Zo kun je bijvoorbeeld Google Agenda integreren met Salesforce, Slack, Zapier, Zoom, HubSpot, Todoist, enz.

14. Gebruik een secundaire tijdzone

Als u met internationale clients werkt of collega's over de hele wereld hebt, kent u de ellende van het beheren van verschillende tijdzones en de ongelukken die daarbij komen kijken. Met de functie voor secundaire tijdzones van Google Agenda hoef je je geen zorgen meer te maken over het berekenen van het tijdsverschil telkens wanneer je een vergadering uitnodigt.

Gebruik deze functie om al je afspraken in beide tijdzones eenvoudig bij te houden. Volg deze stappen om een secundaire tijdzone toe te voegen:

Open Instellingen in de rechterhoek

Open het tabblad Algemeen in Instellingen

Selecteer Tijdzone

Vink de optie Secundaire tijdzone weergeven aan

Selecteer de secundaire tijdzone uit het dropdown menu dat u wilt instellen

15. Bijlagen toevoegen aan uw gebeurtenissen

U kunt bijlagen toevoegen aan uw Google Agenda invoer en ervoor zorgen dat u alle benodigde documenten op één plek hebt. Als je bijvoorbeeld een conferentie organiseert, kun je de agenda van de vergadering als bijlage toevoegen.

Het enige wat je hoeft te doen is de details van de gebeurtenis openen, op het paperclip-pictogram klikken en het juiste bestand toevoegen.

Omdat Google Agenda automatisch synchroniseert op alle apparaten, is je bijlage ook beschikbaar op je telefoon (op je Google Agenda app) en laptop. Zo vind je alle informatie over de vergadering op één plek.

16. Vind een tijd die voor iedereen werkt

Het plannen van vergaderingen door het vinden van gemeenschappelijke afsprakenslots kan veel heen en weer geschuif met zich meebrengen, vooral als u in een andere tijdzone werkt dan andere deelnemers aan vergaderingen. Maar Google Agenda heeft daar ook een oplossing voor! Als u uw kalenders hebt gedeeld of deel uitmaakt van een gedeelde werkruimte, kunt u het tabblad 'Zoek een tijd' gebruiken om een vergadering te vinden die beschikbaar is voor alle leden.

Het enige wat je hoeft te doen is de details van de gebeurtenis in de gedeelde kalender te openen en op de optie Nog te doen te klikken. Je krijgt dan automatisch de tijdvensters te zien die voor iedereen beschikbaar zijn. Je kunt een tijd selecteren die het beste bij je past en vergaderingen snel plannen.

Deze functie is echter alleen beschikbaar voor gebruikers van Google Werkruimte.

17. Synchroniseer vergaderingen en gebeurtenissen op verschillende apparaten

Een van de handigste functies van het gebruik van online kalenders zoals Google Agenda is dat je gebeurtenissen automatisch worden gesynchroniseerd tussen apparaten. Dus als je wijzigingen aanbrengt op één apparaat, worden ze automatisch gesynchroniseerd op alle apparaten. Dit zorgt ervoor dat je toegang hebt tot alle bijgewerkte agenda's (inclusief nieuwe en onlangs verwijderde gebeurtenissen), ongeacht het platform dat je gebruikt.

18. Maak privé gebeurtenissen

Google Agenda is niet alleen handig voor het markeren van professionele gebeurtenissen. Het kan ook worden gebruikt voor het markeren van gebeurtenissen in uw privéleven. Maakt u zich zorgen dat uw persoonlijke afspraken zichtbaar zijn voor collega's? Google heeft daar al aan gedacht en de Agenda heeft een perfecte oplossing! Voor elke gebeurtenis die je aanmaakt, kun je de instellingen van de gebeurtenis instellen en wijzigen om privacy te garanderen.

Specifieke werktijden en locaties instellen met Google Agenda via Google ondersteunen U hebt toegang tot de functie door het volgende te doen:

Ga naar je instellingen en klik op algemeen

Selecteer werktijden en locatie, en klik op werkuren inschakelen

Je kunt nu je werkdagen en -tijden selecteren. U kunt ook uw locatie voor elke dag toevoegen

20. Gebeurtenissen toevoegen vanuit Gmail

Je kunt gebeurtenissen rechtstreeks vanuit je Gmail aan je Google Agenda toevoegen. Zo werkt het:

Open de e-mail en klik op het pictogram met de drie puntjes bovenaan

Klik op Creëer gebeurtenis

Je wordt doorgestuurd naar je Google Agenda met een vooraf ingevulde naam en beschrijving van de gebeurtenis

Nu kunt u wijzigingen aanbrengen en gebeurtenissen, locaties, gasten en notificaties toevoegen

Als je dit niet handmatig wilt doen, kun je er ook voor zorgen dat al je gebeurtenissen in Gmail direct aan je kalender worden toegevoegd.

de weergave van de kalender biedt een uitgebreid overzicht van wekelijkse Taken en gebeurtenissen in ClickUp_

Met ClickUp's Weergave kalender , kunt u eenvoudig projecten organiseren en het werk van uw team visualiseren in meer dan 15 volledig aanpasbare manieren . Je kunt tijdlijnen beheren en je kalender per dag, week of maand bekijken. Je kunt de agenda zelfs delen met leden van je team of andere relevante partijen.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/unscheduled-tasks-on-a-calendar-view-in-clickup.gif ongeplande taken op een kalenderweergave in ClickUp-taak /$$$img/

met ClickUp kunt u ongeplande gebeurtenissen toevoegen met behulp van de methode voor gebeurtenissen slepen-en-neerzetten

Een andere functie die ClickUp tot een betrouwbare optie maakt is ClickUp Herinneringen . U kunt herinneringen toevoegen vanaf elke plek in ClickUp (zelfs van notificaties op uw telefoon of bureaublad of taakcommentaren!) en ze beheren vanaf uw browser, desktop en mobiele apparaten. Bovendien kunt u bijlagen, terugkerende schema's en datums toevoegen.

Andere functies van ClickUp die het een ideaal alternatief maken voor Google Agenda zijn onder andere:

Plan een taak met de drag-and-drop methode

Sorteer uw taken op status, toegewezen persoon en prioriteit

Aanpasbare weergaven van ClickUp gebruiken volgens uw wensenwerkstijl en vereisten

Kleur je taken en bewerk ze in bulk indien nodig

Sorteer en filter je kalender voor een gedetailleerd overzicht van je gebeurtenissen

Integreer met 1000+ werkinstrumenten

Toegang tot een uitgebreide bibliotheek met sjablonen, waarondersjablonen voor projectschema's en sjablonen voor kalenders voor content

Maak gebruik van meer dan 100 functies om uw productiviteit te verbeteren

Het beste deel van ClickUp is dat als je niet volledig wilt overstappen, je gewoon kunt google Agenda gebruiken door het te integreren met ClickUp en gebruik te maken van de uitgebreide functies.

Combineer uw kalender met Taakbeheer om uw productiviteit te verhogen

De Google Agenda hacks die we hebben onderzocht, kunnen je leven gemakkelijker, productiever en efficiënter maken. Maar zelfs een geweldige app als Google Agenda kan zijn beperkingen hebben.

Als u een kalender wilt die voldoet aan al uw behoeften op het gebied van projectmanagement of werkbeheer, kunt u het beste kijken naar alternatieven zoals ClickUp. Probeer ClickUp vandaag nog gratis uit en ontdek het zelf.