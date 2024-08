10 beste Google Agenda-extensies en -toevoegingen in 2024

Een half miljard mensen gebruiken Google Agenda elke maand. De gebruiksvriendelijke interface, kalender met kleurcodes en geweldige integraties maken het een topkeuze voor persoonlijke en professionele behoeften. Maar ondanks de populariteit heeft het niet altijd alles wat je nodig hebt.

Google Agenda extensies schieten te hulp! Met de juiste extensie kun je je Google Agenda gebeurtenissen beheren met meer flexibiliteit en aanpassingen. Als je meer uit je dagelijkse agenda wilt halen, zijn hier tien van de beste extensies voor Google Agenda die je in 2024 wilt bekijken.

Wat moet je zoeken in Google Agenda extensies?

Met miljoenen dagelijkse gebruikers is Google Agenda een van de populairste kalenderopties op de markt. Er zijn veel add-on's en compatibele apps beschikbaar waarmee je Google Agenda kunt uitbreiden met gebeurtenissen, vergaderingen en taken. Als je op zoek gaat naar manieren om de UIT TE BREIDEN functie van uw Google Agenda uit te breiden zijn hier enkele dingen om in gedachten te houden:

Robuuste veiligheidsopties: Je wilt je Google Agenda-gegevens niet zomaar aan iedereen geven. Zorg ervoor dat de maker van de extensie een goede reputatie heeft en dat je alle toestemmingen begrijpt wanneer je toegang geeft tot je Google Agenda

Probleemoplossende functies: De beste extensies voor Google Agenda zijn degene die een probleem oplossen. Dat kan een extensie zijn die u helpt om u op het werk te concentreren, die tijdsregistratie makkelijker maakt of waarmee u uw tijd kunt beheren met tijdsblokkering

Intuïtieve gebruikersinterface: De beste extensies voor Google Agenda zijn degene die je meteen kunt gebruiken. Een uitstekende gebruikersinterface die gebruiksvriendelijk, intuïtief en esthetisch is, is een geweldige aanvulling op je technische stapel

Integreert met andere tools: Hoewel compatibiliteit met Google Agenda essentieel is, kan de mogelijkheid van een product om naadloos te integreren met andere tools in uw technische stack, zoals Asana, ClickUp, Zoom of Slack, de productiviteit verhogen door de noodzaak voor handmatige invoer van vergaderingen op verschillende platforms te elimineren

Totale gebruikskosten: Veel extensies voor Google Agenda zijn gratis, maar sommige van de beste functies bevinden zich achter een betaalmuur. Begrijp de totale kosten van het gebruik van de app en profiteer van gratis proefversies om de extensie uit te proberen voordat u deze toewijst

Er zijn veel Google Agenda extensies, dus wees niet bang om dingen te veranderen en een paar verschillende opties te proberen. Het is een geweldige manier om te zien wat werkt, welke functies je nodig hebt en wat je helpt om je werkstroom binnen je Google Agenda te optimaliseren.

De 10 beste extensies en add-ons voor Google Agenda in 2024

Gesynchroniseerde gebeurtenissen van Google Agenda weergeven in de weergave van ClickUp's kalender

Voor individuen en teams die zich richten op projectmanagement, biedt ClickUp ongelooflijke functies waarmee u de functionaliteit van uw Google Agenda kunt uitbreiden en het beheren van taken gemakkelijker kunt maken.

Verbinding ClickUp en Google Agenda via Zapier hoef je niet heen en weer te gaan tussen de platforms en handmatig vergaderingen, gebeurtenissen en zelfs je agenda te synchroniseren Google Agenda Taken . Voeg de Zap toe aan uw ClickUp account (geen codeervaardigheden vereist!) en de twee platforms delen naadloos delen. Vervolgens kunt u GEBRUIKEN ClickUp's kalender weergave om uitgebreide tijdlijnen weer te geven, zodat u niet meer met meerdere kalenders hoeft te jongleren.

ClickUp wordt een gecentraliseerd commandocentrum voor het beheren, plannen en toewijzen van uw tijd. U kunt zelfs gratis gebruik maken van ClickUp's Sjabloon kalender om je te helpen je kalender te organiseren en rommel te verwijderen.

ClickUp beste functies

Eenvoudige integratie met Google Agenda - geen code nodig

Taken en deadlines die in ClickUp zijn aangemaakt, worden automatisch bijgewerkt in Google Agenda, zodat u nooit meer iets hoeft te missen

Sjablonen voor kalenderplanners synchroniseer al uw kalenders zodat u taken, vergaderingen en gebeurtenissen op één plek kunt weergeven

Meer zichtbaarheid in de workflow van je hele team voor slimmere planningen wanneer je hun Google Agenda koppelt aan de app

De weergave van kalenders maakt het plannen van vergaderingen eenvoudig, of je kunt het gebruiken voor resource management, social media marketing abonnementen, en nog veel meer

ClickUp beperkingen

De uitgebreide functies kunnen een leercurve vormen voor bepaalde gebruikers

Bepaalde weergaven zijn nog niet toegankelijk in de mobiele app

ClickUp prijzen

Free Forever

Unlimited: $7 per lid per maand

Business: $12 per lid per maand

Enterprise: Neem contact op voor prijsinformatie

ClickUp Brain is beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (9.200+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (3.900+ beoordelingen)

2. TeamCal

Via TeamCal TeamCal is een extensie voor Google Agenda voor het beheren van teams. De app gebruikt Google Agenda gegevens om veel kalenders tegelijk weer te geven, waardoor je een uitgebreide weergave krijgt van wat er met je team gebeurt.

Vanuit de app kun je gaten in de dekking identificeren, op zoek gaan naar geschikte tijden voor vergaderingen of een potentiële burn-out identificeren voordat het gebeurt. Alle updates die je in de app maakt, worden automatisch bijgewerkt in Google Agenda, waardoor ze naadloos synchroniseren en repetitief werk voor de beheerder overbodig wordt.

TeamCal beste functies

Weergave van meerdere kalenders tegelijk, zodat je snel tijd kunt vinden tussen Google Agenda gebeurtenissen om vergaderingen, gebeurtenissen en taken te plannen

Mogelijkheid om de kalender van je team in te sluiten op een interne of externe website zodat iedereen op de hoogte blijft van wat er gebeurt

Mobiele ondersteuning vanaf elke locatie

TeamCal limieten

Functionaliteit voor slepen en neerzetten in de gebruikersinterface ontbreekt, dus het herschikken van meerdere kalenders kan tijdrovend zijn

TeamCal prijzen

Starter: $29 per maand

Premium: $ 69 per maand

Business: $149 per maand

14 dagen gratis proefversie

TeamCal beoordelingen en recensies

G2: 5/5 (2+ beoordelingen)

Capterra: 4.5/5 (15+ beoordelingen)

3. Tijdig

Via Tijdig Timely is een AI-aangedreven tijdsregistratie extensie voor Google Agenda. In plaats van handmatige tijdsregistratie wordt Timely op de achtergrond uitgevoerd en wordt uw werk automatisch bijgehouden.

Maar Timely is meer dan een eenvoudige stopwatch: het weet aan welke projecten je werkt en logt welke apps je gebruikt om de klus te klaren. Het maakt dus niet alleen tijd vrij van beheerdersuren, maar kan je ook gegevensanalyses geven over je werkgewoonten en je helpen efficiënter te werken. Verbind Timely met je Google Agenda en andere kalenders om tijdsregistratie nog gemakkelijker te maken.

Tijdig beste functies

Registreert en logt automatisch uw werkuren, of u nu op een website werkt of in een desktopapplicatie

Analyseert gegevens over tijdsregistratie om te bepalen wat uw meest productieve tijden en drukste dagen zijn en welke toepassingen u het meest gebruikt

Integreert met je favoriete programma's en apps, waaronder Asana, Trello, Slack en Zoom

Tijdslimieten

Mobiele ondersteuning ontbreekt, dus je zult het vanaf je laptop of desktop moeten gebruiken

Prijzen van Timely

Starter: $11 per gebruiker per maand

Premium: $ 20 per gebruiker per maand

Unlimited: $28 per gebruiker per maand

Bespaar tot 22% met jaarlijkse factureringsopties

Tijdige beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (380+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (690+ beoordelingen)

4. Checker Plus

Via Controleer Plus voor Google Agenda Chrome Web Store Checker Plus is een populaire extensie voor Google Agenda die het openen van uw agenda en het toevoegen van gebeurtenissen sneller en gemakkelijker maakt.

Na installatie klikt u gewoon op het pictogram van de extensie voor Chrome in de linkerbovenhoek om uw Google Agenda in uw huidige tabblad weer te geven. Van daaruit kunt u uw gebeurtenissen bekijken, bewerken en verplaatsen zonder uw browservenster te veranderen. Met de extensie kunt u herinneringen voor gebeurtenissen in Google Agenda maken, inclusief pop-up notificaties en aangepaste geluidsopties.

De extensie ondersteunt al je kalenders tegelijk, dus je kunt de extensie gebruiken voor je persoonlijke en professionele Google Agenda pagina.

Checker Plus beste functies

Geeft je snel toegang tot je Google Agenda in je browser, zodat je snel een gebeurtenis kunt toevoegen zonder van venster te hoeven wisselen

Eenvoudig pop-ups voor notificaties aanpassen, zelfs een gesproken notificatie of aangepast geluid toevoegen

Klik met de rechtermuisknop op een website om deze toe te voegen aan nieuwe gebeurtenissen in de kalender - geweldig voor het bijhouden van uitnodigingen, routebeschrijvingen of websites van locaties

Checker Plus limieten

Pop-ups kunnen vertragen, wat een probleem kan zijn als u afhankelijk bent van pop-ups om u op de hoogte te houden van vergaderingen

Checker Plus prijzen

Gratis

Checker Plus beoordelingen en reviews

Chrome Web Store: 4.4/5 (2000+ beoordelingen)

5. Met de klok mee

Via Met de klok mee Kloksgewijs is een AI-gestuurde planningsassistent die werkt met uw Google Agenda. De extensie beheert je dag en helpt je tijd te blokken voor gericht werk, te synchroniseren met je persoonlijke agenda of tijd in te bouwen voor vergaderingen op locatie. Het is zelfs nog beter als het hele team het gebruikt, omdat het je kan helpen de perfecte sleuven te vinden voor teamvergaderingen en samenwerking.

Klokwijs beste functies

Met behulp van AI-technologie met de extensie Google Agenda kun je je planning optimaliseren op basis van je voorkeuren

Tijd vrijmaken en vrijhouden voor pauzes en reistijd van en naar vergaderingen op locatie, zodat je de downtime krijgt die je verdient (en nodig hebt!)

Synchroniseert met Slack zodat je je team op de hoogte kunt houden van wat je aan het doen bent en wanneer je beschikbaar bent

Limieten met de klok mee

Integraties kunnen beperkt zijn, dus als u wilt synchroniseren met bijvoorbeeld Salesforce, hebt u mogelijk een andere optie nodig

Prijzen Clockwise

Gratis abonnement beschikbaar

Teams: $6,75 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

Business: $ 11,50 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

Enterprise: Neem contact op voor prijsinformatie

Kloksgewijze beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (35+ beoordelingen)

Capterra: 4.3/5 (10+ beoordelingen)

6. Nieuw tabblad Nova

Via Nieuw tabblad Nova Nova New Tab is een handige extensie voor Google Chrome die in de werkbalk van uw Chrome verschijnt en de standaard pagina van uw nieuwe tabblad vervangt. U kunt de pagina van het nieuwe tabblad aanpassen met gebeurtenissen, het weer, aantekeningen voor vergaderingen en meer van uw Google Agenda. U kunt de layout, kleuren en achtergrond aanpassen aan de esthetiek van uw desktop.

De extensie heeft interessante ingebouwde tools, zoals een Pomodoro Timer, een nog te doen lijst en zelfs ambient muziekopties.

Nova Nieuw tabblad beste functies

Toont kalender gebeurtenissen, vergaderingen aantekeningen, en Nog te doen lijst in uw nieuwe tabblad

Met het handige zijpaneel kunt u uw instellingen aanpassen of handige hulpmiddelen openen zoals een Pomodoro timer

Herinneringen aanpassen zodat je weet wanneer je moet deelnemen aan vergaderingen of jezelf moet waarschuwen voor belangrijke dagelijkse gebeurtenissen

Nova Nieuw tabblad limieten

Sommige van de beste functies zijn verborgen achter een betaalmuur

Prijzen Nova New Tab

Gratis

Pro: $3,99 maandelijks gefactureerd of $29,99 per jaar

Nova New Tab beoordelingen en recensies

Product Hunt: 4.9/5 (60+ beoordelingen)

7. Gebeurtenis Samenvoegen

Via Ontmoet Kop je naar komende vergaderingen zonder te weten wat er op de agenda van de volgende vergadering staat? Meetric helpt u.

Deze add-on voor Google Agenda voegt automatisch belangrijke informatie toe over uw volgende gebeurtenis, zoals wie er aanwezig is, de agenda van de vergadering en koppelingen naar aantekeningen en notulen van vergaderingen.

Je kunt deze extensie voor Chrome ook gebruiken om belangrijke aantekeningen, transcripties of bruikbare inzichten van vergaderingen vast te leggen, waarbij je samenwerkt met de rest van je team. U kunt Metric zelfs gebruiken om taken toe te wijzen om ervoor te zorgen dat al die items klaar zijn.

Meetric beste functies

Ontvang essentiële informatie over uw volgende vergadering voordat u aankomt

Leg informatie over de vergadering vast, inclusief aantekeningen, dia's, opnames en items waarop actie ondernomen kan worden in de app

Taken aan jezelf toewijzen of teams beheren om ervoor te zorgen dat al die items voor vergaderingen Klaar komen

Meetric limieten

Geen ondersteuning voor mobiele apps, dus je kunt deze kalender niet onderweg gebruiken

Meetric prijzen

Gratis

Enkele betaalde functies

Meetric beoordelingen en recensies

G2: 5/5 (2+ beoordelingen)

Capterra: 5/5 (5+ beoordelingen)

9. Verberg ochtend

Via Ochtend verbergen in kalender Chrome Web Store Tenzij u een bakkerij runt of een bezorgdienst die de hele nacht doorgaat, is het onwaarschijnlijk dat u om 3 uur 's nachts wilt weten wat er op uw agenda staat. Het team dat Hide Morning heeft ontwikkeld, zag dit probleem en heeft uw werkagenda gerepareerd.

Hun handige extensie voor Google Agenda verbergt onnodige witte ruimte in je agenda, waardoor je een realistischere weergave krijgt van je wakkere uren. De gratis add-on voor Google Werkruimte verbergt alles vanaf middernacht tot de door jou aangepaste starttijd.

Verberg ochtend beste functies

Gemakkelijk al uw gebeurtenissen weergeven zonder onnodige witte ruimte

Een gratis manier om een betere visuele weergave van je dag te krijgen

Werkt met je huidige kalender extensies

Ochtendlimieten verbergen

Gebrek aan aanpassingsopties, dus je zult moeten leren houden van wat al is ingebouwd

Sommige gebruikers rapporteren problemen met het gebruik van de extensie in andere talen

Hide Morning prijzen

Gratis

Hide Morning beoordelingen en recensies

Chrome Web Store: 3.8/5 (120+ beoordelingen)

10. Zoom planner

Via Zoom Zoom Scheduler is een handig hulpmiddel binnen het Zoom-platform dat verbinding maakt met je Google Agenda en anderen in staat stelt om Zoom-gesprekken te plannen zonder ze toegang te geven tot je volledige agenda.

Je kunt je beschikbaarheid plannen deel een boekingslink met clients of leden van je team en laat hen zichzelf boeken. Je hoeft niet heen en weer te mailen of te bellen om een tijd af te spreken. Bovendien krijgen jij en de deelnemers geautomatiseerde herinneringen over je komende gebeurtenissen.

Zoom Scheduler beste functies

Bespaart tijd bij het maken van gebeurtenissen door het makkelijker te maken voor anderen om een Zoom vergadering met jou te boeken

Stel je beschikbare tijden in en de planner voegt de gebeurtenis automatisch toe aan je Google Agenda

Integreert met een paar klikken met je Google Agenda account en houdt alles up-to-date

Zoom Scheduler limieten

Werkt alleen met Zoom, dus je kunt de functies niet gebruiken als iemand ervoor kiest om op een ander platform te vergaderen, zoals Microsoft Teams of Google Meet

Zoom Scheduler prijzen

$5,99 per maand per gebruiker

Zoom Scheduler beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (70+ beoordelingen)

Capterra: 4.8/5 (5+ beoordelingen)

Neem controle over uw Google Agenda met plug-ins en add-ons

Als u een allesomvattende oplossing nodig hebt voor uw agenda, ontdek dan wat ClickUp kan doen!

ClickUp zorgt ervoor dat u niet meer hoeft te jongleren met meerdere extensies, tussen interfaces hoeft te schakelen en niet meer hoeft te wisselen tussen contexten, zodat u meer Klaar krijgt. ClickUp is namelijk meer dan een add-on voor Google Agenda. Het is een compleet commandocentrum voor uw dagelijkse agenda.

Vergeet de chaos in uw agenda en word productiever met ClickUp. Meld u vandaag aan gratis in en kijk wat je met je tijd kunt doen.