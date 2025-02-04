meer dan 30 gratis checklist-sjablonen in Word, Excel en ClickUp documenten

Wij zijn dol op checklists. Noem ons maar nerds, maar er is niets zo bevredigend als het eerste item van de lijst afvinken ... behalve misschien het laatste item van de lijst afvinken. ✅

Met de juiste checklist kun je alles in je leven organiseren, van je werkweek tot je volgende vakantie en de aankoop van je huis.

Maar het bedenken van een checklist, ervoor zorgen dat je geen stappen vergeet en je items op volgorde zetten, kan een project op zich zijn.

Hoe kunt u slimmer werken in plaats van harder? Door kant-en-klare checklist-sjablonen te gebruiken om uw projecten een vliegende start te geven. Hier zijn meer dan 30 van onze favoriete checklist-sjablonen om u te helpen alles te volbrengen, van het voltooien van dagelijkse taken tot het bereiken van uw volgende belangrijke mijlpaal.

Wat is een checklist-sjabloon?

Een checklist-sjabloon is een vooraf opgestelde lijst met taken of items met selectievakjes, zodat u elk item kunt afvinken wanneer u het hebt voltooid. Deze lijstsjablonen kunnen zeer gespecialiseerd of zeer breed zijn, afhankelijk van het doel waarvoor u ze gebruikt.

Als je bijvoorbeeld een boodschappenlijstje nodig hebt, kun je het beste beginnen met een blanco checklist-sjabloon voor taken, omdat de boodschappen die je nodig hebt uniek zijn voor jou. 🛒

Maar als je een checklist voor het inpakken nodig hebt, kun je beginnen met een uitgebreide checklist-sjabloon waarop al de items staan die je moet inpakken (zodat je ze niet zelf hoeft op te schrijven). De meesten van ons hebben immers soortgelijke items nodig als we op reis gaan: sokken, ondergoed, een tandenborstel ... je snapt het wel. 🧦

Het gebruik van een kant-en-klare checklist-sjabloon is een van onze favoriete productiviteitstips. Het maakt het plannen, organiseren en in fases uitvoeren van onze projecten een fluitje van een cent. Op die manier kunnen we onze hersencapaciteit sparen voor belangrijkere zaken, zoals het daadwerkelijk doen van het werk op onze checklist!

Wat maakt een goed checklist-sjabloonformat?

Verschillende checklist-sjablonen helpen je bij het organiseren van verschillende zaken, van je dagelijkse routine tot je volgende productlancering. De inhoud van verschillende sjablonen zal dan ook sterk verschillen. (Een inventarischecklist-sjabloon zal bijvoorbeeld totaal anders eruitzien dan een checklist-sjabloon voor een bruiloft. )

Dat gezegd hebbende, hebben alle effectieve checklist-sjablonen deze drie dingen gemeen:

Eenvoudig te bewerken: geen twee projecten zijn hetzelfde, dus uw checklist-sjabloon moet u in staat stellen om items te verwijderen die niet op u van toepassing zijn en items toe te voegen die voor u belangrijk zijn.

Grondig als de hel: Het is beter om te beginnen met een checklist met te veel items en vervolgens de items te verwijderen die niet belangrijk zijn voor uw project. Zo loopt u minder kans om iets uit uw takenlijst te missen dan wanneer u begint met een te eenvoudige checklist die niet genoeg informatie bevat.

Vooraf geprioriteerd: Voor ingewikkelde projecten waarvoor je misschien een checklist-sjabloon voor nieuwe medewerkers nodig hebt, moet je taken in een bepaalde volgorde uitvoeren (de functieomschrijving plaatsen, sollicitaties beoordelen, sollicitatiegesprekken plannen, enz. ). Je checklist-sjabloon moet de Voor ingewikkelde projecten waarvoor je misschien een checklist-sjabloon voor nieuwe medewerkers nodig hebt, moet je taken in een bepaalde volgorde uitvoeren (de functieomschrijving plaatsen, sollicitaties beoordelen, sollicitatiegesprekken plannen, enz. ). Je checklist-sjabloon moet de prioriteiten van het project weerspiegelen in de volgorde van je opgegeven taken. Voor andere checklists, zoals je boodschappenlijstje, maakt de volgorde misschien niet uit.

Meer dan 30 sjablonen voor checklist voor taken

Nu je weet wat er in een goede checklist thuishoort, zijn hier meer dan 30 sjablonen die aan alle eisen voldoen. ✅

Al deze checklist-sjablonen zijn gratis en beschikbaar in ClickUp, Microsoft Word, Excel, Google Documenten en Google Spreadsheets. Ter info: je kunt ClickUp-sjablonen gaan gebruiken door je aan te melden voor een gratis account op de prijspagina van ClickUp.

1. ClickUp-sjabloon voor checklists

Downloaden deze sjabloon ClickUp-sjabloon voor checklists

Benut de kracht van personalisatie met de checklist-sjabloon van ClickUp. Deze sjabloon kan worden aangepast aan uw unieke behoeften en biedt een handige manier om een breed scala aan taken bij te houden. Of het nu gaat om het beheren van uw dagelijkse klusjes of het afstemmen van uw uitdagende professionele taken, deze checklist kan het allemaal. Met deze documentgerichte sjabloon kunnen gebruikers hun nog te doen organiseren op een manier die aansluit bij hun boodschappen, activiteiten en doelstellingen. Zeg vaarwel tegen standaard, één-grootte-past-al checklist-sjablonen en omarm een echt gepersonaliseerde benadering van productiviteit.

2. ClickUp-sjabloon voor wekelijkse checklist

Downloaden deze sjabloon ClickUp-sjabloon voor wekelijkse checklist

Nooit meer last van een maandag met de ClickUp Weekly Checklist Template. Dit is een beginnersvriendelijke wekelijkse checklist-sjabloon die u helpt uw dagelijkse taken te organiseren. Het bevat vier statussen: geannuleerd, voltooien, in uitvoering en nog te doen.

Je kunt je weergave wijzigen om het te bekijken als een wekelijkse checklist-sjabloon in een kalender of als een dagelijkse takenlijst-sjabloon. Hoe dan ook, met je bijgewerkte takenlijst voltooi je taken in een mum van tijd.

3. ClickUp-sjabloon voor interne auditchecklist

Downloaden deze sjabloon ClickUp-sjabloon voor interne auditchecklist

Zelfs als uw bedrijf geen intern auditteam heeft, kunt u met de ClickUp-sjabloon voor interne auditchecklists een grondige beoordeling van uw kwaliteitsnormen en veiligheid op de werkplek organiseren.

Het bevat een handleiding om aan de slag te gaan en stelt je in staat om belangrijke taken na je audit te organiseren met lijsten met verbeterpunten en sjablonen voor het beheer van niet-conforme taken. Het is perfect voor het creëren van een werkplek waar veiligheid en naleving voorop staan! ⛑️

4. ClickUp-sjabloon voor checklist voor productlancering

Downloaden deze sjabloon ClickUp-sjabloon voor checklist voor productlancering

Wanneer je een productlancering (of herlancering) organiseert, zijn er veel bewegende delen. ⚙️

Met de ClickUp-sjabloon voor productlanceringschecklists houdt u alles bij met een Gantt-diagram, visuele tijdlijn, mijlpalen en takenlijsten met alle taken die u nodig hebt voor uw specifieke lancering. Gebruik aangepaste velden om een specifieke takenlijst voor uw productlancering te maken, of voeg een voortgangsbalk toe om de status van uw takenlijst te visualiseren.

Combineer het met uw RACI-matrix om de rollen voor het project te definiëren en ervoor te zorgen dat iedereen in uw team weet voor welke taken hij of zij verantwoordelijk is, zodat iedereen op dezelfde pagina zit.

5. ClickUp-sjabloon voor wervingschecklist

Downloaden deze sjabloon ClickUp-sjabloon voor wervingschecklist

Help uw nieuwe medewerkers zich thuis te voelen in het bedrijf en in hun rol met behulp van de ClickUp-sjabloon voor de checklist voor nieuwe medewerkers. Dit is een beginnersvriendelijke sjabloon voor een checklist voor nieuwe medewerkers die het onboardingproces van uw medewerkers stroomlijnt.

Uw HR-team kan de lijst gebruiken om het proces actief te beheren, of u kunt de voltooide takenlijst-sjabloon aan nieuwe medewerkers geven, zodat zij hun onboarding-taken zelf kunnen beheren. Dit kunnen hun eerste wekelijkse taken zijn of hun eigen checklist om alle onboarding-documenten door te nemen.

6. ClickUp-sjabloon voor checklist voor verandermanagement

Downloaden deze sjabloon ClickUp-sjabloon voor checklist voor verandermanagement

Zonder de juiste checklist kan verandering eng zijn. Maar met de ClickUp-sjabloon voor verandermanagement is het enige 'oei!' dat je hoort wanneer je enthousiast wordt over een van de vele functies van een van de beste gratis checklist-sjablonen. 🤓

Het bevat een handleiding om aan de slag te gaan, een checklist, een kalenderweergave, een tijdlijn, een beoordeling van de teamprestaties en zeven aangepaste velden om u te helpen bij het implementeren van nieuw beleid. Gebruik het als uw maandelijkse checklist-sjabloon of in een kaderweergave om een overzicht van uw taken te krijgen.

7. ClickUp-sjabloon voor vergadering checklist

Downloaden deze sjabloon ClickUp-sjabloon voor vergadering checklist

Als er één ding is waar uw hele team collectief van zucht, dan is het wel een zinloze vergadering. Ja, vergaderingen kunnen een belangrijk onderdeel zijn van uw werkstroom en helpen om cross-functionele teams op één lijn te brengen, maar we hebben allemaal wel eens tijdverspillende vergaderingen bijgewoond die ook via e-mail hadden kunnen worden afgehandeld. 📩

Voorkom dit lot op de werkplek en maak uw vergaderingen zinvol met de ClickUp-sjabloon voor vergaderingschecklists. Deze sjabloon biedt alle stappen die u nodig hebt om effectieve vergaderingen te plannen en te organiseren, en om actiepunten te creëren die uw team tijdens hun werkdag kan uitvoeren.

Alle leden van uw vergadering zullen het waarderen dat u goed voorbereid bent, overzicht houdt en fouten voorkomt door bij te houden wie wat heeft gezegd.

8. ClickUp-sjabloon voor checklist voor leveranciersbeheer

Beheer uw relaties met leveranciers en kies de beste leveranciers

De ClickUp-sjabloon voor leveranciersbeheer is uw ideale hulpmiddel om uw relaties met leveranciers bij te houden en consistentie te behouden. Bewaar de contactgegevens van uw leveranciers op één plek en maak leveranciersbeoordelingen om hun tijdigheid, gebruiksgemak en kwaliteit van dienstverlening te analyseren.

Met deze sjabloon kunt u uw relaties evalueren en de beste leveranciers voor uw bedrijf kiezen.

9. ClickUp-sjabloon voor kwaliteitscontrolechecklist

Downloaden deze sjabloon ClickUp-sjabloon voor kwaliteitscontrolechecklist

Houd uw kwaliteit onder controle met de ClickUp-sjabloon voor kwaliteitscontrole checklist. Deze sjabloon biedt een proces voor het testen van uw producten om ervoor te zorgen dat ze altijd aan uw normen voldoen.

Als je problemen ontdekt met deze sjabloon voor kwaliteitscontrole, kun je deze markeren als klein, groot of kritiek, zodat je je werk kunt prioriteren. Je kunt taken ook markeren als goedgekeurd of afgewezen, zodat je weet wanneer het tijd is om naar de markt te gaan en wanneer het tijd is om terug te gaan naar de tekentafel. 🧑

Probeer deze sjablonen voor risicoregisters eens uit!

10. ClickUp SEO checklist sjabloon

Downloaden deze sjabloon ClickUp SEO checklist sjabloon

De ClickUp SEO-checklist-sjabloon houdt uw contentstrategie op koers, zodat u een compleet beeld krijgt. Het bevat een checklist om ervoor te zorgen dat alles, van uw titeltags tot uw interne links, voldoet aan de beste praktijken en processen op het gebied van SEO.

Bovendien kunt u uw SEO-projecten categoriseren op basis van of ze deel uitmaken van uw startpagina, pagina met veelgestelde vragen, productpagina's of blogpagina's. U kunt taken ook op belangrijkheid ordenen en de capaciteit van uw team beheren vanuit de sjabloon.

11. ClickUp digitale productchecklist-sjabloon

Downloaden deze sjabloon ClickUp digitale productchecklist-sjabloon

Plan de ontwikkeling en lancering van uw digitale product met de ClickUp-sjabloon voor digitale producten. Deze uitgebreide checklist begeleidt u van begin tot eind bij het ontwerpen, verpakken en verkopen van uw nieuwe digitale product. Het is in feite uw volledige projectmanagementproces, mooi verpakt met een strik eromheen. 🎁

12. ClickUp-sjabloon voor vakantiechecklist

Downloaden deze sjabloon ClickUp-sjabloon voor vakantiechecklist

Kunnen we een "hoera!" krijgen voor je volgende vakantie?! Met de ClickUp-sjabloon voor je vakantiechecklist ben je helemaal klaar om maximaal te ontspannen. 🏝️

Met lijsten van items die u moet kopen en inpakken, plus een plek waar u de benodigde hoeveelheid kunt invullen, hoeft u zich geen zorgen te maken dat u iets vergeet. Deze inpakchecklist is voor iedereen gemakkelijk te gebruiken en u kunt anderen taggen voor inpakverantwoordelijkheden.

Je bent helemaal klaar om te vertrekken! ✈️

13. ClickUp-sjabloon voor verhuischecklist

Downloaden deze sjabloon ClickUp-sjabloon voor verhuisc checklist

Voordat je van huis of stad verandert, kun je de ClickUp-verhuisc checklist sjabloon gebruiken om je verhuizing soepel te laten verlopen. Deze digitale planner helpt je bij het opruimen van je huis, het regelen van verhuizers, het inpakken en het plannen voor je huisdieren.

Het geeft een overzicht van alle taken die je moet voltooien om uit je huidige huis te verhuizen naar je nieuwe woning, want er is geen plek zoals thuis! 🏡

14. ClickUp-sjabloon voor checklist voor het afsluiten van onroerendgoedtransacties

Downloaden deze sjabloon ClickUp-sjabloon voor checklist voor het afsluiten van onroerendgoedtransacties

Als makelaar weet u hoe moeilijk het is om een transactie voor een onroerend goed af te ronden, en u besteedt het grootste deel van uw tijd aan het vergemakkelijken van het proces voor uw clients. Met de ClickUp Real Estate Closing Checklist kunt u het ook voor uzelf gemakkelijker maken.

Houd de kosten voor vastgoedmarketing, de fase van de leningaanvraag, de woninginspectie, de target sluitingsdatum en de ondertekende sluitingsdocumenten op één plek bij. Deze sjabloon helpt u bij het beheren van uw verkoopproces, vanaf het eerste bod totdat uw clients de sleutels in handen hebben. 🗝️

15. ClickUp-sjabloon voor pensioenchecklist

Downloaden deze sjabloon ClickUp-sjabloon voor pensioenchecklist

We werken elke dag met één doel voor ogen: stoppen met werken. Pensioen is het ultieme doel van elke vruchtbare carrière, maar het vereist veel planning.

Je moet je financiën op een rijtje zetten en beslissen wat je met al je vrije tijd gaat doen, want als je van plan bent om tijdens je pensioen diepzeeduiken te gaan doen, heb je veel meer spaargeld nodig dan wanneer je van plan bent om te gaan tuinieren. 👩‍🌾

De ClickUp-pensioenchecklist helpt u bij het plannen van alles, zodat u kunt bepalen wanneer u met pensioen gaat en hoe u uw volgende levensfase wilt invullen.

16. Google Documenten & Word Onboarding Checklist Sjabloon door Template. net

Deze checklist voor het inwerken van nieuwe medewerkers van Template.net is ideaal voor HR-teams die gebruikmaken van Google Documenten en Microsoft Office. Hiermee kunt u een functieoverschrijdende takenlijst opstellen voor het inwerken van nieuwe medewerkers, met een overzicht van taken voor uw HR-, salarisadministratie-, administratie- en opleidings- en ontwikkelingsafdelingen.

Deze checklist-sjabloon is een eenvoudige manier om een onboardingproces op te zetten als je dat nog niet hebt.

17. Google Documenten & Word Checklist Steekproefsjabloon door Template. net

Met deze bewerkbare sjabloon voor Google Documenten en Microsoft Word kunt u elke gewenste lijst maken. Maak er een checklist voor het schoonmaken van uw huis of een checklist voor uw bruiloft van en download deze in pdf-format.

Ja, je moet eerst wat tijd steken in het bedenken van je lijstjes, maar ze zijn al voor je format en je kunt ze makkelijk afdrukken. 🖨️

18. MS Word-sjabloon voor checklist voor zakenreizen

via Microsoft Word

Wanneer u deze checklist gebruikt om uw volgende zakenreis voor te bereiden, weet u dat alles thuis en op kantoor geregeld is en kunt u zich concentreren op uw werkdoelen.

Deze sjabloon bestaat uit vier delen: één voor het voorbereiden van het kantoor, één voor het voorbereiden van uw huis, één voor het inpakken en één voor informatie die u achterlaat voor zorgverleners. Zo kunt u met een gerust hart op reis gaan. ✌️

19. Google Documenten-sjabloon voor checklist door Template.net

Bereid je voor op je volgende bouwproject met deze checklist-sjabloon. Het is een checklist voor het ondertekenen van het contract tot de laatste woninginspectie, en omvat alle stappen daartussenin. Je kunt het gebruiken als dagelijkse checklist-sjabloon of als document voor alles in het project, van begin tot eind.

Of uw bouwteam nu werkt aan een nieuwbouwproject of een uitgebreide verbouwing, deze lijst helpt u om elke stap en de aannemer die daarvoor verantwoordelijk is bij te houden. 👷

Bekijk deze contractsjablonen eens!

20. MS Excel-sjabloon voor checklist Nog te doen

via Microsoft Excel

Met deze Microsoft Excel-sjabloon kunt u een takenlijst maken en deze categoriseren op basis van de deadline, prioriteit en het gebied van uw leven waar deze het meest relevant is.

Krijg een overzicht van uw persoonlijke, gezins-, huis- en werkprojecten op één plek en houd uw dagelijkse en wekelijkse voortgang bij met kleurrijke staafdiagrammen in dit Excel-format. Want wie houdt er nou niet van een grafiek om uw dagelijkse checklist of wekelijkse taken te bekijken! 📊

21. Google Spreadsheets-checklistsjabloon door BenCollins

via BenCollins

Deze eenvoudige sjabloon voor een takenlijst is een makkelijke manier om je dagelijkse taken bij te houden met selectievakjes en bewerkbare lijstitems. Je moet je eigen nog te doen maken, maar dat maakt het een flexibele sjabloon voor het bijhouden van je klusjes, het maken van een boodschappenlijstje of het opzetten van een project waarbij je de ene taak moet voltooien voordat je naar de volgende kunt gaan.

Het is niet de beste sjabloon voor georganiseerde complexe projecten, maar het is een goede sjabloon voor dagelijkse checklists.

10 extra Excel-sjablonen voor checklist

Bent u nog op zoek naar meer sjablonen voor takenlijsten? Probeer dan deze andere Excel-opties:

Vink het af op je lijst met deze checklist-sjablonen

Ga direct van organiseren naar nog te doen met een checklist-sjabloon. 📝

Als je aan een nieuw project begint, heb je genoeg te doen. Het organiseren van kleine selectievakjes hoort daar niet bij. Gelukkig zijn er tal van effectieve checklist-sjablonen om je projectmanagementproces een vliegende start te geven.

Kies de checklist die het meest relevant is voor uw project en ga vervolgens aan de slag met het werk dat er echt toe doet. 🏊

ClickUp kan je helpen om alles in je leven te organiseren, zodat je je hersenkracht kunt sparen voor het voltooien van meer projecten. 🧠

Ga vandaag nog aan de slag met een gratis ClickUp-account.