Whereby vs. ClickUp SyncUp: welke tool voor video-vergaderingen is beter?

In 1964 onthulde AT&T de Picturephone op de Wereldtentoonstelling. Het was een omvangrijk apparaat dat beloofde de communicatie voorgoed te veranderen. Je kon eindelijk de persoon met wie je sprak zien, op voorwaarde dat je het niet erg vond om de prijs van een klein telefoontje te betalen voor dit voorrecht!

In de loop der tijd hebben we deze onhandige apparaten ingeruild voor gestroomlijnde apps die teams en clients bij elkaar houden (hoewel de ongemakkelijke stiltes blijven bestaan).

In deze blogpost vergelijken we twee van dergelijke tools: Whereby en ClickUp SyncUp, die elk zijn ontworpen voor heel verschillende momenten in uw werkdag.

Laten we eens kijken welke tool in uw toolkit thuishoort. ☎️

ClickUp vs. Whereby in één oogopslag

Aspect ClickUp Whereby Hoofddoel Projectmanagement, taakbijhouden, teamsamenwerking, kennisbeheer Video vergaderingen, browser-native conferenties, insluitbare gesprekken Hiërarchie en organisatie Geavanceerd: ruimtes, mappen, lijst, allesweergave voor grootschalige organisatie Heeft geen organisatorische hiërarchie Taakbeheer Taken, subtaken, checklists, aangepaste velden, statusautomatisering, taakverantwoordelijken, prioriteiten, herinneringen Geen taakbeheer Projectweergaven Lijst, bord, kalender, gantt, tijdlijn, werklast en meer Biedt geen projectweergaven Automatisering AI-aangedreven automatisering, op tijd en trigger gebaseerde automatisering API-hooks/webhooks voor video-sessies Samenwerken aan documenten Realtime bewerkbare documenten, wiki's, uitgebreide format, koppeling van documenten aan taken, kennisbank Live chat, emoji's, bestanden delen tijdens vergaderingen Communicatie Contextuele gesprekken met gekoppelde chat, taken en documenten, ingebouwde e-mail, taakopmerkingen, notificaties, toegewezen opmerkingen, spraak- en videoclips Video, audio, in-call chat, reacties, bestanden delen Samenwerken en deel Real-time whiteboards, delen met gasten, externe links deel, proefleestools Virtueel whiteboard (Miro), live ondertiteling, breakout rooms Planning en tijdbeheer Geïntegreerde agenda, tijdsregistratie, schattingen, integratie met Outlook/Google Agenda Integratie met Google Agenda, timer-timers, agenda-uitnodigingen AI-functies ClickUp Brain (AI-zoekfunctie, schrijven, automatisering, samenvattingen, transcripties, labelgeneratie, geavanceerde rapportage), AI-agenten Live transcriptie, samenvattingen van sessies Integraties Meer dan 1000 app-integraties (incl. Outlook, Slack, Drive, GitHub, Zapier), API/add-on Miro, Google Documenten, RTMP-streaming, SDK's voor ontwikkelaars, React/Flutter/mobiele embeds Veiligheid/compliance Geavanceerde rollen, toestemming, auditlogs, Enterprise-veiligheid, ISO 27001, GDPR, SSO, SOC2 en HIPAA-conform End-to-end-encryptie (P2P kleine ruimtes), ISO 27001, GDPR, HIPAA-ready, afgesloten ruimtes Capaciteit voor vergaderingen Tot 200 deelnemers in SyncUps Maximaal 200 deelnemers (actief), 400 weergaven (alleen-lezenmodus) Bestandsopslagruimte Onbeperkt (met betaalde abonnementen), bestanden overal in werkstroom toevoegen/koppelen Deel kleine bestanden tijdens gesprekken; beperkte lange termijn opslagruimte voor bestanden, downloaden van chatten

Wat is ClickUp?

Beheer meerdere projecten met ClickUp Creëer een gecentraliseerde werkruimte om hybride samenwerking in ClickUp te beheren.

Het werk van vandaag is gebrekkig.

Onze projecten, kennis en communicatie zijn verspreid over verschillende tools die niet met elkaar verbonden zijn, waardoor we vertraging oplopen.

ClickUp lost dit op met de alles-in-één app voor werk die projecten, kennis en chat combineert op één plek, allemaal aangedreven door AI die u helpt sneller en slimmer te werken.

ClickUp-functies

Hier bespreken we de sleutelfuncties die deze tool onderscheiden als alternatief voor Whereby.

Functie #1: Real-time communicatie

ClickUp Chat brengt al uw gesprekken en werk samen op één plek met kanalen en directe berichten.

Centraliseer al uw interne en externe communicatiekanalen met ClickUp Chat Chatten

Maak themaspecifieke kanalen aan, zoals #MarketingUpdates of #ClientFeedback, om discussies gefocust te houden. Heb je een snelle eenmalige chat nodig? Met directe berichten kun je individuen of groepen benaderen zonder de hoofdkanalen te overspoelen.

Beweeg de muis over een bericht in ClickUp Chat om direct een taak aan te maken

Bovendien kunt u berichten rechtstreeks koppelen aan ClickUp-taak, zodat een terloopse opmerking als 'Hé, kun je dit even oplossen?' wordt omgezet in een actiepunt dat wordt bijgehouden. En dankzij de aanpasbare notificaties krijgt u alleen notificaties over zaken die ertoe doen.

Kies uit verschillende soorten berichten in uw chatten om ervoor te zorgen dat belangrijke updates alle leden van het team bereiken

Wanneer een bericht meer aandacht nodig heeft, maak dan berichten aan. In plaats van belangrijke informatie te laten verdwijnen in het chatten, kunt u een bericht aanmaken om aankondigingen, updates of discussies onder de aandacht te brengen.

Typ gewoon uw bericht, maak de selectie uit Aankondigingen, Discussie, Idee of Update in de vervolgkeuzelijst en voilà, uw bericht valt op in het kanaal, zodat iedereen het ziet.

Leer hoe u het chatplatform optimaal kunt benutten:

💡 Pro-tip: voeg een kaart toe bovenaan het chatkanaal van uw team om snel bladwijzers, aantekeningen en meer te kunnen vinden. U kunt een aangepaste batterijgrafiek toevoegen met alle gegevens, links naar belangrijke bronnen van uw werkruimte en zelfs sommen, gemiddelden en meer berekenen voor uw taken.

Functie #2: Video- en audiogesprekken

Met ClickUp SyncUps kunt u direct vanuit uw werkruimte instant audio- of video-gesprekken starten, waardoor een naadloze samenwerking wordt gegarandeerd.

SyncUp starten is heel eenvoudig: klik op het SyncUp-pictogram in een kanaal of direct bericht.

Tik op het ClickUp SyncUps-pictogram om direct een audio- of video-gesprek te starten

Tijdens een SyncUp kunt u uw scherm delen om visuele context te bieden, zoals het tonen van een ontwerpontwerp, het presenteren van analyses of het bekijken van een projecttijdlijn.

Een opvallende functie is dat het taken rechtstreeks binnen het gesprek gekoppelt worden! Als u bijvoorbeeld in een direct bericht een bugfix bespreekt, kunt u de relevante taak aan het gesprek koppelen.

Koppel taken aan uw ClickUp SyncUp

Kunt u niet in realtime deelnemen aan een SyncUp? Geen zorgen. U kunt uw SyncUp-sessies opnemen en later bekijken.

Dit is vooral handig voor teamleden in verschillende tijdzones of om discussies te bekijken en ervoor te zorgen dat er niets wordt gemist. U kunt opmerkingen toevoegen aan de opname en deze ook extern delen.

💡 Pro-tip: Gebruik ClickUp Clips om snelle updates, feedback of mini-walkthroughs om te zetten in korte video-boodschappen. Voeg ze toe aan uw chat om uw hybride team precies te laten zien wat u bedoelt.

Functie #3: AI-aangedreven productiviteit

ClickUp Brain is rechtstreeks in Chat geïntegreerd en helpt u bij het maken en toewijzen van taken, het vinden van gerelateerde taken of kanalen en het samenvatten van gesprekken. U kunt zelfs vragen over een kanaal in natuurlijke taal stellen en binnen enkele seconden de context opvragen.

Vraag ClickUp Brain om berichten te versturen in uw teamkanalen, zodat u niet hoeft te stoppen met waar u mee bezig bent

Na een SyncUp met uw team vat ClickUp Brain bijvoorbeeld alle discussies van de afgelopen 24 uur samen, markeert actiepunten en maakt taken aan die aan meerdere projecten zijn gekoppeld.

De functie Catch Me Up is een redder in nood voor teams die op afstand werken. Als u een dag of twee aan gesprekken hebt gemist, hoeft u alleen maar op Catch Me Up te klikken om een overzicht te krijgen van alles wat er in de afgelopen 24 uur tot 14 dagen is gebeurd.

Praat met me mee in ClickUp Chat

✅ Probeer deze prompts om AI te gebruiken voor video-gesprekken: Maak een samenvatting van de SyncUp van vandaag en maak Taak aan voor alle actiepunten.

Vind taken die verband houden met de discussie in #MarketingUpdates

Wijs het bericht 'Goed werk!' toe aan @MyTeammate

🚀 Voordeel van ClickUp: ClickUp Brain MAX, de desktop-AI-assistent, centraliseert uw hele werkomgeving, inclusief taken, documenten, vergaderingen, apps en chats, in een intelligente hub. U kunt moeiteloos zoeken in uw werkruimte, op het web en in verbonden apps. Bovendien kunt u met Talk-to-Text in ClickUp onderweg berichten en updates dicteren, waardoor uw productiviteit tot wel 4 keer hoger ligt dan bij traditioneel typen.

Prijzen van ClickUp

Dit is wat Samantha Dengate, Sr. Projectmanager bij Diggs, te zeggen had over het gebruik van ClickUp voor communicatie:

Vóór ClickUp leidden vergaderingen en heen-en-weer-e-mailcommunicatie tot een zwart gat waarin items onopgemerkt en onbehandeld bleven. Hierdoor werden taken niet op tijd beoordeeld en wist niemand hoe de creatieve ontwikkeling verliep. Nu kan iedereen in het team duidelijk zien wanneer actiepunten moeten worden uitgevoerd, chatten en samenwerken binnen de taken.

📮 ClickUp Insight: Volgens onze enquête over de effectiviteit van vergaderingen neemt bijna 40% van de respondenten deel aan 4 tot 8+ vergaderingen per week, waarbij elke vergadering maximaal een uur duurt. Dit vertaalt zich in een duizelingwekkende hoeveelheid collectieve tijd die binnen uw organisatie aan vergaderingen wordt besteed. Wat als u die tijd terug zou kunnen winnen? De geïntegreerde AI Notetaker van ClickUp kan u helpen uw productiviteit met wel 30% te verhogen door middel van directe samenvattingen van vergaderingen, terwijl ClickUp Brain helpt met het automatisch aanmaken van taken en gestroomlijnde werkstroom, waardoor urenlange vergaderingen worden omgezet in bruikbare inzichten.

Wat is Whereby?

via Whereby

Whereby is een browsergebaseerd videoconferentieplatform waarmee u veilige, betrouwbare video-gesprekken kunt voeren en eraan kunt deelnemen vanaf elk apparaat dat een moderne browser ondersteunt.

Gebruikers kunnen virtuele vergaderruimtes instellen en permanente links met anderen delen. Het platform biedt ook een integreerbare oplossing voor ontwikkelaars om een video-gesprekfunctie rechtstreeks in hun producten of diensten te integreren via API's en SDK's voor hybride werkplekcommunicatie.

🧠 Leuk weetje: sociale chatten via video (gewoon over niet-werkgerelateerde zaken) helpen het gevoel van afstand te verminderen. Teams die aan het onderzoek deelnamen, zeiden dat deze chats hen hielpen zich meer in verbinding te voelen, ook al werkten ze op afstand.

Functies van Whereby

Hier zijn enkele functies die kenmerkend zijn voor deze software voor het delen van schermen:

Functie #1: Browsergebaseerde vergaderingen met aangepaste branding

Pas de aangepaste achtergrond van de ruimte aan om er professioneel uit te zien tijdens vergaderingen

Whereby werkt rechtstreeks vanuit uw browser. Gasten kunnen direct deelnemen via een permanente vergaderlink, zowel vanaf hun desktop als mobiel apparaat.

Bovendien kunt u uw huisstijl behouden door uw vergaderingen aan te passen met logo's, kamer kleuren, virtuele achtergronden en vervagingseffecten. Zelfs de URL's van uw vergaderingen kunnen worden aangepast, zodat elke client-sessie doordacht en verzorgd aanvoelt.

Maak breakout rooms in Whereby voor kleinere discussies en betere samenwerking

Soms zijn kleinere discussies nodig. Met Whereby kunnen hosts breakout rooms creëren voor gericht werk, waarna iedereen naadloos weer terug kan keren naar de sessie.

Bovendien kunnen hosts kamers vergrendelen, toestemming beheren, gasten toelaten vanuit een wachtkamer en deelnemers dempen of verwijderen voor veilige en gestructureerde vergaderingen.

U kunt ook:

Start interactieve digitale Whiteboards direct tijdens het gesprek met Miro Whiteboard-integratie.

Verstuur documenten, afbeeldingen en links direct tijdens gesprekken

Houd het gesprek gaande naast het video-venster voor snelle vragen, reacties of bestandsoverdrachten met de live chat.

Functie #3: Scherm delen en opnemen

Deel uw scherm om presentaties te geven aan clients met Whereby

Deel uw hele scherm of slechts één applicatievenster. Combineer dat met de picture-in-picture-modus en u krijgt presentaties en demo's zonder afleiding.

En als u een gesprek later wilt terugkijken, kunt u met Whereby lokaal of in de cloud opnemen (als u de eigenaar van de ruimte bent). Live ondertitels en transcripties maken de content later toegankelijk.

Bovendien is Whereby ontworpen om inclusief te zijn:

Live ondertiteling en een AI-transcriptiesamenvatting voor gesproken content

Toetsenbordnavigatie en snelkoppelingen voor mensen met limiet mobiliteit

Actieve spreker wordt gemarkeerd, zodat iedereen weet wie er aan het woord is.

Prijzen van Whereby

Vergaderingen

Gratis (inclusief één host)

Pro: $ 8,99/maand (inclusief één host)

Business: $ 11,99/maand per host

Ingebouwd

Gratis proefversie

Build: $ 9,99/maand (betalen per gebruik)

Onderneming: Aangepaste prijzen

🔍 Wist u dat? Zelfs uw achtergrond kan uw hersenen verstoren. Uit onderzoek blijkt dat geanimeerde of virtuele achtergronden meer vermoeidheid veroorzaken dan effen muren. Uw hersenen verwerken voortdurend kleine bewegingen, dus die coole tropische achtergrond kan u juist vermoeien.

ClickUp vs. Whereby: functies vergeleken

Wanneer u een gedistribueerd team leidt, zijn alle vergaderingen anders. Klantgesprekken moeten gepolijst zijn, branding hebben en gemakkelijk toegankelijk zijn. Interne synchronisaties vereisen context, verantwoordelijkheid en duidelijke follow-up.

Whereby werkt goed voor externe vergaderingen, terwijl ClickUp samenwerking in de werkruimte omzet in bruikbare resultaten, door discussies rechtstreeks te koppelen aan taken, doelen en projectdocumenten.

Hier vindt u een gedetailleerde vergelijking om u te helpen bij het kiezen van de juiste tool. 🎯

Functie #1: Videoconferentie-ervaring

Laten we beginnen met hoe elke AI-tool voor vergaderingen uw video-gesprekken afhandelt, van snelle check-ins tot volledige teamvergaderingen.

ClickUp

ClickUp maakt verbinding tussen werk en gesprekken. Met ClickUp Vergaderingen kunnen teams vergaderingen organiseren, bijhouden en bijhouden terwijl ze aan het werk zijn.

Maak agenda's en checklist om alles op schema bij te houden, deel uw scherm tijdens het gesprek voor eenvoudige communicatie en laat AI snel de belangrijkste punten uit de discussie genereren.

De ClickUp AI Notetaker neemt vergaderingen automatisch op, transcribeert ze en vat ze samen, waarbij sleutel actiepunten en volgende stappen worden eruit gehaald.

Meer informatie vindt u hier:

Maar niet elke communicatie vereist een vergadering. Wanneer u snelle updates of asynchrone feedback nodig hebt, kunt u met ClickUp Clips video-boodschappen opnemen en delen in taken of chats.

Whereby

Deze tool houdt het simpel. De videovergaderingen, waarvoor geen download nodig is en die via de browser plaatsvinden, zijn ontworpen voor snelle client-gesprekken en merkgerichte ervaringen. U kunt vergaderruimtes aanpassen met uw logo en kleuren en discussies opsplitsen in kleinere groepen.

Gasten kunnen direct deelnemen, waardoor het werk is voor externe samenwerking.

🏆 Winnaar: Het is een gelijkspel! Gebruik ClickUp voor interne en externe synchronisatie en zet gesprekken om in actie. Whereby werkt het beste voor merkgerichte client vergaderingen.

📖 Lees ook: Gratis sjablonen voor aantekeningen voor een betere organisatie

Functie #2: Samenwerking en realtime interactie

Laten we ook eens kijken hoe beide tools je in staat stellen om in realtime samen te werken aan het werk.

ClickUp

Het is ontwikkeld voor realtime samenwerking. Teams kunnen samen ClickUp-documenten bewerken, brainstormen op ClickUp Whiteboards, direct chatten in ClickUp Chat of rechtstreeks reageren op taken en subtaaken. Elke opmerking is bruikbaar.

In combinatie met toestemming op taakniveau, meldingen en integraties met andere tools zorgt dit voor een naadloze samenwerking, van planning tot oplevering.

Whereby

Whereby richt zich op realtime samenwerking tijdens vergaderingen. Teams kunnen tijdens een gesprek een Miro-whiteboard openen, schermen delen, links plaatsen of live chatten. De ervaring is snel, gebruiksvriendelijk en intuïtief, ideaal voor workshops, client demo's en creatieve sessies.

Zodra de vergadering echter is afgelopen, komt de samenwerking vaak ook tot stilstand. Er is geen ingebouwde manier om asynchroon verder te werken aan taken of content.

🏆 Winnaar: ClickUp wint! De alles-in-één berichtenapp combineert realtime en asynchroon teamwork om ideeën om te zetten in uitvoerbare volgende stappen.

Functie #3: Schaalbaarheid en geschiktheid voor ondernemingen

Uiteraard moet u ook beoordelen hoe goed ze schaalbaar zijn en presteren wanneer uw team of organisatie groter wordt, rekening houdend met de behoeften van uw onderneming.

ClickUp

ClickUp biedt robuuste schaalbaarheid en functies op ondernemingsniveau, waardoor het geschikt is voor grote organisaties. U krijgt aangepaste toestemming, gedetailleerde gebruiker-rollen en beheertools voor beheerders om nauwkeurige controle en toegangsniveaus in de hele werkruimte te garanderen.

Bovendien ondersteunt ClickUp Single Sign-On (SSO), SAML en tweefactorauthenticatie (2FA), in overeenstemming met de veiligheid voor ondernemingen.

Het platform bevat ook auditlogs, 24/7 monitoring en penetratietests om de veiligheid van gegevens continu te waarborgen.

Whereby

Whereby daarentegen is voornamelijk ontworpen voor video-samenwerking en biedt geen uitgebreide schaalbaarheid of onderneming-specifieke functies. Het mist geavanceerde beheerdersfuncties, gebruikerrechten en rapportage-tools.

Hoewel het integraties met tools zoals Google Agenda en Miro ondersteunt, biedt het niet de diepgaande functies die geschikt zijn voor grote ondernemingen.

🏆 Winnaar: ClickUp! Het is ontworpen om mee te groeien met grote teams en biedt volledige beheerder, veiligheid en functies op onderneming.

ClickUp vs. Whereby op Reddit

We hebben Reddit geraadpleegd om inzicht te krijgen in hoe echte gebruikers over ClickUp en Whereby denken. Hoewel er geen specifieke threads over deze twee tools te vinden zijn, hebben we hieronder een aantal opmerkingen van gebruikers over de tools verzameld:

Dit is wat een Reddit-gebruiker te zeggen had over het gemak van Whereby:

Ik gebruik Whereby. Het is erg handig om eenvoudige, mooie video's te voeren om met iedereen, waar dan ook, in verbinding te komen, met slechts een link. Er is geen downloaden nodig...*

Ik gebruik Whereby. Het is erg handig om eenvoudige, mooie video-gesprekken te voeren om met iedereen, waar dan ook, in verbinding te komen, met slechts een link. Er is geen downloaden nodig...*

Een ClickUp-gebruiker zei:

We hebben ClickUp met succes gebruikt voor bedrijven van elke grootte (van solopreneurs tot grote teams) en in verschillende sectoren, waarvan vele miljoenen dollars aan inkomsten genereren. Ja, ClickUp heeft net als letterlijk elk ander platform zijn problemen, maar de mogelijkheden zijn uitstekend, vooral voor zo'n groot team... Teamleiders zullen er waarschijnlijk van genieten omdat het hen een weergave geeft van wat er gebeurt, zonder dat ze het gevoel hebben dat ze hun directe ondergeschikten micromanagen. *

We hebben ClickUp met succes gebruikt voor bedrijven van elke grootte (van solopreneurs tot grote teams) en in verschillende sectoren, waarvan vele miljoenen dollars aan inkomsten genereren. Ja, ClickUp heeft net als letterlijk elk ander platform zijn problemen, maar de mogelijkheden zijn uitstekend, vooral voor zo'n groot team... Teamleiders zullen er waarschijnlijk van genieten omdat het hen een weergave geeft van wat er gebeurt, zonder dat ze het gevoel hebben dat ze hun directe ondergeschikten micromanagen. *

Een andere gebruiker leek de voorkeur te geven aan ClickUp (en die zal blij zijn te horen dat SyncUps nu ook rinkelt):

Ik ben met mijn kleine bedrijf van 3 personen overgestapt en we zijn er blij mee. Het enige echte nadeel is dat de video chat functie van SyncUp niet zo luid rinkelt als die van Slack. Daardoor missen mensen soms de notificatie. Ik hoop dat ze dat oplossen. Verder is het fijn dat je taken rechtstreeks in de app kunt raadplegen.

Ik ben met mijn kleine bedrijf van 3 personen overgestapt en we zijn er blij mee. Het enige echte nadeel is dat de video-chattenfunctie van SyncUp niet zo luid rinkelt als die van Slack. Daardoor missen mensen soms de notificatie. Ik hoop dat ze dat oplossen. Verder is het fijn dat je taken rechtstreeks in de app kunt raadplegen.

🔍 Wist u dat? Uit een onderzoek bleek dat bijna 70% van de mensen aangaf dat het vaak/altijd gebruiken van video-vergaderingen voor teamvergaderingen hen helpt zich productiever te voelen. Dit komt vooral doordat het misverstanden vermindert en vragen in realtime kunnen worden beantwoord.

Welke tool voor video-vergaderingen is het beste?

De stemmen zijn geteld en we hebben een winnaar! 👑

Whereby is ideaal voor snelle client-gesprekken en professionele browser-gebaseerde vergaderingen, maar schiet tekort als het gaat om het koppelen van gesprekken aan bruikbare resultaten.

ClickUp SyncUps zet discussies om in uitvoerbare taken, met AI Notetaker, Clips, integratie met ClickUp-taak en naadloze afstemming met uw werkstroom. Elke vergadering wordt een kans om complexe projecten vooruit te helpen, teams op één lijn te houden en belangrijke beslissingen nooit uit het oog te verliezen.

Bovendien worden al uw taken, contextuele gesprekken en kennis gecombineerd in één AI-aangedreven ClickUp-platform, waardoor werkversnippering verdwijnt en het leven een stuk eenvoudiger wordt.

Waar wacht u nog op? Meld u vandaag nog gratis aan bij ClickUp! ✅