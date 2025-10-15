De beste alternatieven voor Opsgenie om naar over te stappen vóór april 2027

Heb je ooit tijdens het eten een 'kritieke waarschuwing' op je telefoon gekregen die uiteindelijk niets meer bleek te zijn dan routineverslagen? Dat is frustrerend, maar je wist tenminste dat Opsgenie je rugdekking gaf.

Nu komt de echte uitdaging: Atlassian is gestopt met de verkoop van Opsgenie en binnenkort zal het volledig ondersteunen worden beëindigd. Voor teams die erop vertrouwen voor het plannen van wachtdiensten, escalaties en waarschuwingen, is dat een wake-up call die niemand wilde.

Het goede nieuws is dat u niet tot het laatste moment hoeft te wachten. Door uzelf nu de tijd te gunnen om andere opties te verkennen, kan uw team zich zonder stress aan een nieuwe routine wennen.

In dit artikel bespreken we de beste alternatieven voor Opsgenie, vergelijken we hun sterke punten en laten we zien waarom ClickUp uw team een rustigere en meer verbinding biedt om te werken.

Opsgenie-alternatieven in één oogopslag

Hier volgt een korte vergelijking van de beste alternatieven voor Opsgenie om u te helpen bij het kiezen van de juiste tool op basis van sleutelfuncties, prijzen en gebruiker-beoordelingen.

Tool Het beste voor Belangrijkste functies Prijzen* Beoordelingen ClickUp Alles-in-één werkbeheer met incidentwerkstroom, resourceplanning en automatisering voor teams van elke grote Aanpasbare notificaties, automatisering voor escalaties, incident-taken en -lijsten, aangepaste statussen, realtime chat, dashboard voor evaluaties na incidenten, meer dan 1000 integraties Gratis abonnement beschikbaar; aangepaste aanpassingen voor ondernemingen G2: 4,7/5 (10.500+) Capterra: 4,6/5 (4.500+) PagerDuty Realtime incidentwaarschuwingen en automatisering op schaal voor grote bedrijven Multi-channel waarschuwingen, escalatiebeleid, oproeproosters, AIOps voor ruisonderdrukking, integraties met meer dan 600 tools Gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 25 per maand per gebruiker G2: 4,5/5 (900+) Capterra: 4,6/5 (200+) xMatters Kosteneffectief incidentbeheer en automatisering van de werkstroom voor groeiende teams Geautomatiseerde werkstroom, adaptief incidentbeheer, planning van wachtdiensten, signaalinformatie, meer dan 200 integraties Gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 9 per maand per gebruiker G2: 4,5/5 (670+) Capterra: 4,6/5 (140+) AlertOps AI-aangedreven ruisonderdrukking en snelle respons voor kleine tot middelgrote teams AI OpsIQ-ruisonderdrukking, flexibele escalaties, bereikbaarheid, workflowautomatisering zonder code, meer dan 200 integraties Gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 10 per maand per gebruiker G2: 4,7/5 (150+) Capterra: 4,7/5 (20+) Splunk On-Call Vereenvoudig de planning van wachtdiensten en verminder burn-out bij grote teams Geautomatiseerde escalaties, mobiele apps, werklastbalans, ML-aanbevelingen, audittrails Aangepaste prijzen G2: 4,6/5 (50+) Capterra: 4,5/5 (30+) Datadog Volledige observatie met beveiligingsmonitoring voor ondernemingen Infra + log + app-monitoring, cloudveiligheid, detectie van afwijkingen met AI, meer dan 900 integraties Gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 15 per maand per gebruiker G2: 4,4/5 (660+) Capterra: 4,6/5 (320+) Squadcast Uniforme oproep- en incidentrespons met waarde-prijzen voor middelgrote teams Geautomatiseerde planningen, ontdubbeling, runbooks, statuspagina's, postmortems Gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 12 per maand per gebruiker G2: 4,4/5 (300+) Capterra: onvoldoende beoordelingen FireHydrant Geautomatiseerde runbooks en service-eigendom voor ondernemingen Runbooks, Signals-dienstroosterplanning, servicecatalogus, Slack/Teams-samenwerking, AI-verrijkte retrospectieven Gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 9.600/jaar per gebruiker G2: 4,5/5 (130+) Capterra: onvoldoende beoordelingen TaskCall Betaalbaar incidentbeheer met automatisering voor middelgrote tot grote teams Dynamische dienstroosterplanning, AI-gestuurde routering, waarschuwingen via meerdere kanalen, DevOps + BizOps-dekking Gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 9 per maand per gebruiker G2: Onvoldoende beoordelingen Capterra: Onvoldoende beoordelingen ilert AI-first incidentbeheer met focus op privacy voor schaalbare teams Multi-channel waarschuwingen, AI Responder-assistent, planning van wachtdiensten, geautomatiseerde statuspagina's, integraties met ITSM + monitoringtools Gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 24/maand per gebruiker G2: Onvoldoende beoordelingen Capterra: 4,7/5 (60+) Zenduty AI-gestuurde incidentrespons op schaal voor kleine tot grote teams ZenAI-incidentbeheer, geavanceerde planning van wachtdiensten, geautomatiseerde playbooks, meer dan 150 integraties Gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 6 per maand per gebruiker G2: 4,6/5 (135+) Capterra: onvoldoende beoordelingen Incident. io Slack-native incidentrespons voor middelgrote tot grote bedrijven van middelgrote tot grote grootte End-to-end incidenten in Slack, AI SRE, oproeproosters, geautomatiseerde status pagina's, dashboards met inzichten Gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 19 per maand per gebruiker G2: 4,8/5 (180+) Capterra: onvoldoende beoordelingen

Sleutel criteria voor het evalueren van alternatieven voor Opsgenie

Ik weet dat we nog bijna twee jaar hebben voordat het volledig wordt afgeschaft, maar ik zie geen reden om te wachten 😛

Die opmerking van een Reddit-gebruiker geeft de realiteit weer waarmee veel IT PMO-teams worden geconfronteerd. Ja, Opsgenie was jarenlang een goede partner, maar alleen vertrouwen op dit programma omdat het vertrouwd is, helpt niet meer zodra het ondersteunen wordt beëindigd.

Het verstandigste nog te doen, is kijken naar wat Opsgenie in de eerste plaats zo nuttig maakte en diezelfde kwaliteiten als leidraad gebruiken bij het kiezen van uw volgende platform voor incidentbeheer.

Hier zijn enkele kenmerken die de moeite waard zijn om op te letten:

stuur tijdige waarschuwingen via meerdere kanalen*, zoals telefoon, e-mail, sms of pushnotificaties

houd notificaties gericht*, zodat de juiste persoon wordt geïnformeerd zonder de rest van het team te overweldigen

Neem escalatiebeleid op om ervoor te zorgen dat kritieke incidenten nooit worden genegeerd

Centraliseer incidentupdates zodat teams het volledige plaatje kunnen zien terwijl ze incidenten beheren

Zorg voor evaluaties na incidenten om te leren van soortgelijke incidenten en in de loop van de tijd verbeteringen door te voeren

biedt integratiemogelijkheden* met tools waar uw IT-teams al afhankelijk van zijn

Opsgenie heeft zijn reputatie opgebouwd door DevOps-teams te helpen alarmmoeheid te verminderen, duidelijkheid te scheppen in oproeproosters en incidenten zonder verwarring op te lossen. Houd deze waarden in gedachten wanneer u de verschillende alternatieven voor Opsgenie bekijkt.

De 12 beste alternatieven voor Opsgenie

Opsgenie mag dan wel aan het afbouwen zijn, maar dat betekent niet dat uw team zijn momentum moet verliezen. Hier zijn enkele geschikte vervangingen die uw operationele teams vertrouwen geven op kritieke momenten.

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactie-team volgt een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen zijn gebaseerd op de werkelijke waarde van het product. Hier vindt u een gedetailleerd overzicht van hoe we software beoordelen bij ClickUp.

ClickUp (het beste voor het afhandelen van incidentwerkstroom naast breder projectmanagement)

Zorg voor efficiënt IT-resourcebeheer met de IT- en PMO-oplossing van ClickUp.

Bij het verlaten van Opsgenie maken teams zich minder zorgen over het missen van waarschuwingen en meer over het aanpassen aan een nieuwe werkstroom voor incidentbeheer.

Het kernprobleem is Work Sprawl, waarbij updates, planningen en beleidsregels verspreid zijn over verschillende apps, e-mails en documenten. Deze versnippering kost veel energie en dwingt teams om bij elk incident weer helemaal opnieuw te beginnen.

Onderzoek toont aan dat werknemers op weekdagen 117 minuten besteden aan het doorzoeken van e-mails en 153 minuten aan Microsoft Teams-berichten, met om de paar minuten onderbrekingen.

ClickUp treedt op als alternatief voor Opsgenie door al dat losstaande werk samen te brengen in één geconvergeerde werkruimte. Hieronder leest u hoe de functies van ClickUp deze uitdagingen het hoofd bieden.

Geautomatiseerde responswerkstroom

Met waarschuwingen afkomstig van monitoringtools, chattools en e-mail is het moeilijk te bepalen wat belangrijk is en wie moet reageren.

Met ClickUp Automatiseringen en AI Agents worden waarschuwingen omgezet in zinvolle acties. Inkomende waarschuwingen kunnen automatisch taken aanmaken en toewijzen aan de dienstdoende technicus, waardoor de juiste persoon wordt gewaarschuwd zonder de rest van het team te storen.

Als er binnen een bepaalde tijd geen reactie komt, escaleert het systeem het probleem automatisch volgens uw standaardprocedures.

📌 Voorbeeld: Er wordt een serverstoring met hoge prioriteit gemeld. ClickUp Automations maakt een nieuwe taak aan in uw incidentenlijst, markeert deze als urgent, wijst deze toe aan de engineer die dienst heeft en stuurt een mobiele pushmelding. Tegelijkertijd plaatst uw aangepaste AI-agent een kort bericht in het incidentkanaal in ClickUp Chat, zodat het team op de hoogte is, maar niet overweldigd wordt.

Duidelijkheid en verantwoordelijkheid rond taken

Organiseer uw projecten en werk met ClickUp-taak

Wanneer zich een incident voordoet, verspillen teams vaak tijd met het uitzoeken wat ze nog te doen hebben en wat de volgende stap is. ClickUp-taak brengt duidelijkheid in uw incidentbeheerprocessen.

Elke taak kan een duidelijke eigenaar, prioriteit en deadline hebben. Binnen elke taak kunt u checklists, runbook-links en schermafbeeldingen toevoegen. Aangepaste velden registreren de ernst, de getroffen diensten of de escalatiefase, terwijl de aangepaste ClickUp-taak statussen en lijsten onzekerheid wegnemen door het responsproces in kaart te brengen in een duidelijke volgorde.

Deel statuswijzigingen direct met uw team met ClickUp aangepaste status en notificaties over statuswijzigingen

📌 Voorbeeld: Een 'gemeld' incident gaat naar 'in onderzoek' zodra de technicus de taak opent. Mitigatiestappen worden bijgehouden in een checklist, met aantekeningen en logboeken die aan de beschrijving worden toegevoegd. Bij elke statuswijziging worden alleen de relevante personen op de hoogte gebracht, zodat technici hun werk kunnen doen terwijl leidinggevenden op de hoogte blijven.

Updates die de werkstroom niet verstoren

Houd incident-gesprekken bij in één gedeelde chat met ClickUp Chat

Tijdens kritieke incidenten mogen updates voor belanghebbenden de responsinspanningen niet onderbreken. ClickUp Chat lost dit op door het gesprek rechtstreeks aan de incidenttaak als bijlage toe te voegen. Teamleden en leidinggevenden kunnen de thread volgen, genomen beslissingen bekijken en in realtime opmerkingen toevoegen.

ClickUp kan ook worden geïntegreerd met Slack en Microsoft Teams, waardoor updates worden weergegeven in de kanalen die mensen al volgen.

Evaluatie na incidenten die leidt tot blijvende verandering

Visualiseer oproeproosters en incident-werklasten duidelijk met de ClickUp-dashboards

Te vaak worden evaluaties na incidenten wel geschreven, maar vervolgens vergeten. ClickUp Document houdt ze levend door gestandaardiseerde evaluaties direct naast incidenttaken op te slaan.

Ondertussen geven ClickUp-dashboards statistieken weer zoals de gemiddelde tijd tot oplossing, incidentfrequentie en terugkerende patronen. Deze zichtbaarheid helpt IT-teams en DevOps-teams om over te stappen van reactief brandjes blussen naar proactieve verbetering.

💡 Pro-tip: Het evalueren van incidenten kan urenlang schrijven, bewerken en zoeken naar context vergen. ClickUp Brain verandert dat door automatisch aantekeningen, tijdlijnen en actiepunten samen te brengen. Het kan een ClickUp-taak samenvatten, een postmortem opstellen in ClickUp Docs en zelfs volgende stappen voorstellen op basis van vergelijkbare incidenten. Bespaar uren op incidentbeoordelingen door ze te automatiseren met ClickUp Brain Met ClickUp Brain Max profiteert u van de extra snelheid van ClickUp's Talk to Text: dicteer uw gedachten in realtime en zie hoe ze worden omgezet in gepolijste aantekeningen die klaar zijn om te delen. Samen helpen ze teams bijna een hele dag per week te besparen door het drukke werk van schrijven en zoeken over te nemen, zodat u zich kunt concentreren op het voorkomen van het volgende incident in plaats van het vorige opnieuw te vertellen.

Breng structuur aan en bespaar tijd met sjablonen

Ontvang een gratis sjabloon Zorg voor consistente, herhaalbare processen voor noodsituaties met de ClickUp-sjabloon voor incidentactieplannen.

In een noodsituatie leer je pas echt de waarde van een duidelijk, stapsgewijs proces te waarderen.

De Incident Action Plan sjabloon van ClickUp is precies dat. Hierin staat precies wat er nog te doen is, wie dat moet doen en in welke volgorde. Het zorgt ervoor dat iedereen op één lijn zit, vermindert risico's en zorgt ervoor dat geen enkele stap over het hoofd wordt gezien.

Een andere uitdaging in de IT is het effectief documenteren van incidenten, zodat patronen kunnen worden gesignaleerd en in de toekomst kunnen worden voorkomen. De IT-incidentrapportage-sjabloon van ClickUp maakt rapportage eenvoudig en zet elk probleem om in een waardevol gegevenspunt.

De beste functies van ClickUp

Verminder alarmmoeheid met aanpasbare ClickUp-notificaties die ervoor zorgen dat alleen de juiste personen worden gewaarschuwd

Automatiseer het aanmaken, toewijzen en rapportage van incidenttaken met ClickUp Automatisering en AI Agents

Bouw duidelijke incidentwerkstroom met ClickUp-taak, -lijsten en -status, en incidentrapportage-sjablonen om elke fase van de respons te begeleiden

Maak team samenwerking mogelijk met ClickUp Chatten en ClickUp Documenten, zodat gesprekken, updates en conclusies live bij het incident worden bijgehouden

Blijf de status van taken en incidentrapporten bij via ClickUp-dashboards

Genereer inzichten uit incidenten en gesloten taken en stel SOP's op of werk deze bij voor toekomstige verbeteringen met ClickUp Brain

Limieten van ClickUp

De flexibiliteit van het platform kan overweldigend zijn voor kleinere teams die alleen basiswaarschuwingen en oproepbeheer willen

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.500 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4500 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over ClickUp

Deze G2-gebruiker meldde:

Samenwerken aan een project is veel gemakkelijker geworden sinds de implementatie van ClickUp, omdat taken eenvoudig aan leden kunnen worden toegewezen en je via chat op de hoogte kunt blijven van de voortgang. Het gaat zelfs zo ver dat het e-mailnotificaties en achterstallige waarschuwingen geeft in geval van een niet-voltooide taak.

2. PagerDuty (het beste voor realtime incidentwaarschuwingen en automatisering op grote schaal)

via PagerDuty

Als u Opsgenie verlaat, is uw eerste zorg eenvoudig. Krijgt de juiste persoon de waarschuwing op het juiste moment via het juiste kanaal?

PagerDuty is ontwikkeld om die stress weg te nemen. U definieert diensten, planningen en duidelijke escalatiebeleidsregels, zodat er nooit twijfel bestaat over de eigendom. Signalen van CloudWatch, Prometheus, Datadog, Jira, ServiceNow, Slack, Zoom en meer komen op één plek terecht en worden gegroepeerd in één incident, in plaats van 15 afzonderlijke pings.

Gebeurtenis Intelligence vermindert duplicaten en correleert gerelateerde problemen, waardoor alarmmoeheid wordt verminderd zonder echte problemen te negeren. Responders kunnen bevestigen of escaleren vanuit de mobiele app of rechtstreeks vanuit Slack of Teams, waarbij incidentruimtes en bruggen automatisch worden aangemaakt.

Na het oplossen van een incident worden analyses weergegeven van de tijd die nodig was om het incident te erkennen, de tijd die nodig was om het op te lossen en terugkerende hotspots, zodat u de onderliggende oorzaken kunt verhelpen in plaats van de symptomen te bestrijden.

De beste functies van PagerDuty

Laat individuen waarschuwingen aangepast via sms, telefoon, e-mail, pushberichten en Slack instellen om ruis te verminderen zonder kritieke incidenten te missen

Maak de installatie eenvoudig met testwaarschuwingen, service-integraties en een duidelijk ontwerp van het escalatiebeleid

Ondersteunen van oproeproosters en escalaties die de juiste persoon op de hoogte brengen en doorgaan totdat er bevestiging is ontvangen

Maak Slack-gebaseerde incidentacties mogelijk, zoals bevestigen, oplossen en escaleren, rechtstreeks in het chatten

Verminder alarmmoeheid met AIOps, dat duplicaten groepeert en urgente incidenten markeert

Limieten van PagerDuty

Teamleiders kunnen de aangepaste methoden voor het versturen van waarschuwingen op teamniveau niet volledig aanpassen, wat een limiet stelt aan de flexibiliteit wanneer managers consistente escalatieregels willen

E-mailwaarschuwingen bieden geen mogelijkheid om direct te reageren, waardoor respondenten gedwongen worden om door te klikken naar het platform in plaats van rechtstreeks vanuit de inbox te werken

Geavanceerde functies zoals AIOps en licenties voor communicatie met belanghebbenden brengen hoge extra kosten met zich mee

Prijzen van PagerDuty

Free

Professional: $ 25/maand per gebruiker

Business: $ 49/maand per gebruiker

Onderneming: aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van PagerDuty

G2: 4,5/5 (meer dan 900 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over PagerDuty

Deze G2-gebruiker meldde:

Ik vind het geweldig dat Pager Duty verschillende hoorbare waarschuwingen heeft, waarvan sommige hilarisch zijn. Sinds ik Pager Duty gebruik, kan ik efficiënter reageren op incidenten en teams inschakelen.

3. xMatters (het beste voor kosteneffectief incidentbeheer en automatisering)

via xMatters

Een Reddit-gebruiker vatte het het beste samen:

U krijgt waar voor uw geld, maar u betaalt minder. Het heeft alles wat u wilt, maar is zeker niet zo fancy als PagerDuty.

U krijgt waar voor uw geld, maar u betaalt minder. Het heeft alles wat u wilt, maar is zeker niet zo fancy als PagerDuty.

Die zin vat de positie van xMatters goed samen: betaalbaar, betrouwbaar en sterk op de gebieden die er het meest toe doen.

Als u Opsgenie verlaat, heeft u meestal met twee problemen te maken. Te veel lawaai dat de verkeerde mensen wakker maakt, en onzekerheid over wie de volgende stap moet zetten. xMatters pakt beide problemen aan door u in staat te stellen diensten en oproeproosters in kaart te brengen en vervolgens waarschuwingen met nauwkeurige context door te sturen, zodat de juiste persoon via het juiste kanaal wordt bereikt.

Gebruikers waarderen de target notificaties met nuttige details en het volledige controlespoor dat laat zien wie er is opgeroepen, wie heeft gereageerd en wanneer. Dat overzicht maakt evaluaties na incidenten en nalevingscontroles eenvoudig.

De low-code werkstroombouwer zet een signaal van Datadog, Prometheus of ServiceNow om in een duidelijke reeks acties.

Met workflowautomatisering en adaptief DevOps-projectmanagement als kern, helpt xMatters teams sneller te werken en door de waarschuwingsruis heen te breken.

De beste functies van xMatters

Automatisering van incidentwerkstroom met no-code en low-code integraties die de oplossing versnellen en handmatige taken verminderen.

Beheer oproeproosters en escalaties naadloos, zodat altijd de juiste persoon op het juiste moment wordt gewaarschuwd.

Pas adaptief incidentbeheer toe om de impact op klanten te minimaliseren en lessen te trekken uit elke gebeurtenis.

Filter ruis weg met signaalinformatie, waarschuwingscorrelatie en uitgebreide notificaties voor een duidelijkere context.

Krijg toegang tot bruikbare analyses om inefficiënties te identificeren en de samenwerking tussen teams te verbeteren.

Limieten van xMatters

De interface en de gebruikerservaring voelen minder verfijnd aan in vergelijking met concurrenten.

Geavanceerde rapportage en analyse hebben een limiet in lagere abonnementen.

De wereldwijde dekking om te ondersteunen varieert afhankelijk van het gekozen abonnement.

Prijzen van xMatters

Free

Starter (Essentials) : $ 9 per maand per gebruiker

Base (Standard) : $ 39/maand per gebruiker

Geavanceerd: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van xMatters

G2 : 4,5/5 (meer dan 670 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 140 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over xMatters

Deze Capterra-recensie bevatte de functie:

Wanneer we een incident op het gebied van gegevensbeveiliging hebben in het bedrijf, activeert Xmatters onmiddellijk de responsprotocollen: het organiseert de actieprotocollen van het team op basis van hun functies. Notificaties worden via verschillende kanalen verzonden.

Wanneer we een incident op het gebied van gegevensbeveiliging hebben in het bedrijf, activeert Xmatters onmiddellijk de responsprotocollen: het organiseert de actieprotocollen van het team op basis van hun functies. Notificaties worden via verschillende kanalen verzonden.

📮 ClickUp Insight: 28% van de werknemers zegt dat het werk hen ook na werktijd bezighoudt, en nog eens 8% heeft vaak moeite om zich los te maken van het werk. Dat betekent dat meer dan een derde van de werknemers stress mee naar huis neemt. Gebruik ClickUp Reminders om uw avondroutine te beschermen. Stel een dagelijkse samenvattingsherinnering in, stille notificaties buiten werk en reserveer persoonlijke tijd in uw kalender. Uitschakelen moet een keuze zijn die u zelf maakt. 💫 Echte resultaten: Lulu Press bespaart met ClickUp automatisering ongeveer een uur per persoon per dag, wat leidt tot een efficiëntieverhoging van 12%.

4. AlertOps (het beste voor AI-gestuurde ruisonderdrukking en snelle incidentrespons)

via AlertOps

Het aantal waarschuwingen blijft stijgen: 88% van de teams meldt een toename in het afgelopen jaar en bijna de helft zegt dat die pieken meer dan 25% bedroegen. Dat soort constante ruis leidt tot waarschuwingsmoeheid, wat 76% van de SOC's (Security Operations Centers) nu als hun grootste uitdaging noemt.

Dat is de realiteit waarmee u te maken krijgt bij elke vervanging van Opsgenie. De volgende tool die u kiest, moet kunnen beoordelen welke waarschuwingen actie vereisen. AlertOps speelt daarop in met OpsIQ, een AI-kern die duplicaten filtert, gerelateerde signalen met elkaar in verband brengt, de context samenvat en volgende stappen voorstelt, zodat hulpverleners één duidelijk incident zien in plaats van een scrollende feed.

U kunt beginnen met de standaard dienstroosterplanning of uw eigen planning opstellen, en vervolgens routeren via telefoon, sms, mobiele app, chat of e-mail met escalatieregels die blijven werken totdat iemand de verantwoordelijkheid voor het probleem op zich neemt. Live call routing stuurt klanten naar de huidige dienstdoende medewerker op basis van realtime planningen, en op SLA gebaseerde beleidsregels escaleren vóór een inbreuk in plaats van erna.

Bovendien kan het platform worden geïntegreerd met meer dan 200 tools, van monitoring en ticketing tot O365 en Slack, zodat triage niet vastloopt door ontbrekende context.

De beste functies van AlertOps

Filter en onderdruk dubbele waarschuwingen met AI-gestuurde ruisonderdrukking, mogelijk gemaakt door OpsIQ™, dat waarschuwingen samenvat en automatisch oplossingen voorstelt.

Beheer wachtroosters met flexibele escalatieregels, 24/7-dekking en live call routing voor kritieke klantproblemen.

Automatisering van triage en werkstroom met behulp van IT-sjablonen zonder code om de respons te versnellen en ervoor te zorgen dat incidenten consistent worden afgehandeld.

Integreer met meer dan 200 kant-en-klare tools, waaronder Slack, O365, Jira, Dynatrace en ConnectWise, plus aangepaste integraties voor interne apps.

Limiet van AlertOps

De installatie van de planning kan in het begin onintuïtief aanvoelen en vereist mogelijk wat proefversies en fouten.

De gebruikersinterface heeft af en toe wat ruwe kantjes, waarbij sommige geavanceerde functies extra stappen vereisen om te configureren.

Er zijn vertragingen bij het synchroniseren van kalenders gemeld met externe systemen zoals Outlook.

Prijzen van AlertOps

Starter : gratis

Standaard : $ 10/maand per gebruiker

Premium : $ 22/maand per gebruiker

Enterprise: $ 34/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van AlertOps

G2 : 4,7/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over AlertOps

Deze G2-recensie maakt het duidelijk:

We hebben het grootste deel van het derde kwartaal van vorig jaar besteed aan het testen van tools voor planning en waarschuwingen voor een van onze IT-teams. Nadat ik AlertOps had gevonden, ben ik gestopt met zoeken. Het is betaalbaar, het team is ongelooflijk behulpzaam en geduldig bij de instelling en de implementatie, en sinds alles volledig is geïnstalleerd en werkt, hebben we geen enkel probleem gehad!

We hebben het grootste deel van het derde kwartaal van vorig jaar besteed aan het testen van tools voor planning en waarschuwingen voor een van onze IT-teams. Nadat ik AlertOps had gevonden, ben ik gestopt met zoeken. Het is betaalbaar, het team is ongelooflijk behulpzaam en geduldig bij de instelling en de implementatie, en sinds alles volledig is geïnstalleerd en werkt, hebben we geen enkel probleem gehad!

5. Splunk On-Call (het beste voor het vereenvoudigen van oproeproosters en het verminderen van burn-out)

Als u ooit de klassieke sketch Abbott and Costello "Who's on First?" hebt gezien, weet u hoe verwarrend het kan zijn om uit te zoeken wie nu eigenlijk verantwoordelijk is voor wat. Hetzelfde geldt voor wachtroosters als er geen duidelijk systeem is.

Dat is waar Splunk On-Call de stap zet. ✨

U stelt één keer teams en planningen in, waarna waarschuwingen met context op elk apparaat binnenkomen. Responders kunnen vanuit de iOS- of Android-app bevestigen, omleiden of snoozen, en het platform kan zonder extra stappen een ruimte voor samenwerking openen en de evaluatie na het incident starten.

Een regelsysteem koppelt runbooks en dashboards aan incidenten, zodat de eerste persoon die wordt opgeroepen nooit koud begint. Machine learning suggereert de juiste hulpverleners op basis van vergelijkbare incidenten, wat helpt om de tijd die nodig is om een incident te erkennen en op te lossen te verkorten.

De beste functies van Splunk On-Call

Automatiseer escalaties en incidentresponswerkstroom voor snellere bevestiging en oplossing.

Gebruik iOS- en Android-apps om waarschuwingen rechtstreeks vanaf een mobiel apparaat te ontvangen, uit te stellen, om te leiden of op te lossen.

Vereenvoudig de planning met rotaties, overschrijvingen en escalatiebeleid dat is ontworpen om de werklast eerlijk te verdelen.

Verkrijg context over incidenten en historische audittrails om snellere triage en analyse na incidenten te ondersteunen.

Pas aanbevelingen op basis van machine learning toe om de juiste hulpverleners te identificeren op basis van eerdere oplossingsgegevens.

Limiet van Splunk On-Call

De interface kan in het begin complex aanvoelen en de navigatie vergt enige aanpassing.

Incidentele vertraging tijdens periodes van veel verkeer heeft invloed op de realtime responsiviteit.

De licentie- en beheeropties voor gebruikers hebben een limiet in vergelijking met sommige concurrenten.

Prijzen voor Splunk On-Call

Aangepaste prijzen

Splunk On-Call beoordelingen en recensies

G2 : 4,6/5 (meer dan 50 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Splunk On-Call

Deze G2-recensie maakt aantekening:

De mogelijkheid om teams aan te maken en diensten tussen deze teams te configureren, is een van de handigste functies van dit platform. Splunk On-Call kan eenvoudig worden geïntegreerd met verschillende tools, waardoor de configuratie zeer eenvoudig is.

De mogelijkheid om teams aan te maken en diensten tussen deze teams te configureren, is een van de handigste functies van dit platform. Splunk On-Call kan eenvoudig worden geïntegreerd met verschillende tools, waardoor de configuratie zeer eenvoudig is.

6. Datadog (het beste voor volledige observatie met geïntegreerde monitoring van veiligheid)

via Datadog

Voor Opsgenie-gebruikers is context het grootste probleem. Er wordt een waarschuwing gegeven, maar u moet nog steeds op zoek gaan naar logboeken, traces, statistieken en veiligheidssignalen om te weten wat er daadwerkelijk mis is.

Datadog brengt al deze weergaven samen in één tijdlijn. Infrastructuur, containers, serverless, databases en apps staan naast logs, traces en RUM, zodat responders niet hoeven te gissen.

Watchdog en de nieuwe AI-mogelijkheden brengen afwijkingen aan het licht, groeperen gerelateerde signalen en vatten de waarschijnlijke impact samen, waardoor er minder heen en weer gepraat hoeft te worden tijdens de triage. Als u al een paging-tool hebt, kunt u Datadog-waarschuwingen daarin invoeren.

Als u binnen Datadog wilt blijven, biedt Incident Management u eigenaren, tijdlijnen, updates voor belanghebbenden en follow-ups zonder dat u het platform hoeft te verlaten.

De praktische voordelen worden snel duidelijk. Minder storende pings omdat duplicaten worden samengevoegd. Snellere analyse van de onderliggende oorzaak omdat elke waarschuwing de bijbehorende statistieken en logboeken bevat. Sterkere veiligheid omdat verkeerde configuraties en kwetsbaarheden samen met prestatiegegevens aan het licht komen.

Met meer dan 900 integraties, duidelijke SLO's (Service Level Objectives) en dashboards kan uw team alles op één plek regelen, van signaal tot oplossing, in plaats van tussen verschillende tabbladen te moeten schakelen. Dit is een goede keuze voor Opsgenie-migraties die ook observatiegaten willen dichten.

De beste functies van Datadog

Monitor infrastructuur, logboeken, applicaties, databases en serverloze werklasten vanaf één platform.

Beveilig cloudomgevingen met ingebouwd kwetsbaarheidsbeheer, compliance in kaart brengen en rechtenbeheer.

Gebruik synthetische monitoring en echte gebruiker monitoring om problemen op te sporen voordat klanten ze opmerken.

Automatiseer werkstroom met meer dan 900 integraties en vooraf gebouwde dashboard.

Pas AI- en machine learning-functies zoals Watchdog en LLM Observability toe voor het detecteren van afwijkingen en het verkrijgen van intelligente inzichten.

Limiet van Datadog

De prijzen kunnen snel oplopen bij een groot aantal hosts en add-ons.

De interface en dashboard kunnen voor nieuwe gebruikers overweldigend zijn.

Sommige geavanceerde veiligheidfuncties zijn alleen beschikbaar in duurdere abonnementen.

Prijzen van Datadog

Free

Pro : $ 15/maand per host

ONDERNEMING : $ 23/maand per host

DevSecOps Pro : $ 22/maand per host

DevSecOps Onderneming: $ 34/maand per host

Datadog-beoordelingen en recensies

G2 : 4,4/5 (meer dan 660 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 320 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Datadog

Deze recensie van Capterra citeerde:

Over het algemeen zijn ze, na enkele ups en downs, een goede partner geweest. Hun tool is uiterst krachtig en maakt veel uitstekende praktijken op het gebied van observatie mogelijk, maar je moet er wel voor betalen.

Over het algemeen zijn ze, na enkele ups en downs, een goede partner geweest. Hun tool is uiterst krachtig en maakt veel uitstekende praktijken op het gebied van observatie mogelijk, maar je moet er wel voor betalen.

7. Squadcast (het beste voor uniforme oproepdiensten en incidentrespons met een hoge waarde)

via Squadcast

Wanneer u meerdere roosters en klantspecifieke regels voor buiten kantooruren moet beheren, hebt u waarschuwingen nodig om die regels te respecteren zonder dat u alles zelf hoeft te controleren.

Dat is de niche waarin Squadcast vertrouwen wint. 🌟

Gebruikers hebben aantekening gemaakt dat roosters en overschrijvingen eenvoudig te modelleren zijn en dat de mobiele app blijft escaleren als de eerste responder niet reageert, zodat kritieke problemen niet uit het oog worden verloren.

Voor MSP's en teams met veel aangepaste klanten is het prettig dat u voor bepaalde client 24/7 dekking kunt instellen, terwijl u voor andere client alleen waarschuwingen buiten kantooruren kunt trigger voor kritieke incidenten. Dankzij de gebruikersinterface kunt u eenvoudig zien welke incidenten actief zijn en wie er verantwoordelijk is.

Er zit meer achter dan alleen paging. Betrouwbare automatisering verwerkt incidenten via consistente werkstroom met runbooks en status, SLO-bijhouden en tijdlijn brengen patronen aan het licht waarop u daadwerkelijk kunt reageren, en de prijzen zijn zo transparant dat kleinere teams zich niet buitengesloten voelen.

De beste functies van Squadcast

Automatisering van de planning van wachtdiensten met flexibele escalaties en overschrijvingen.

Verminder alarmmoeheid door notificaties te consolideren en te ontdubbelen.

Los incidenten sneller op met runbooks en werkstroom

Houd belanghebbenden op de hoogte via aanpasbare statuspagina's

Leg postmortems en inzichten vast om een leercultuur op te bouwen.

Limiet van Squadcast

De weergave van roosters kan onoverzichtelijk worden wanneer er veel roosters actief zijn, waardoor het moeilijker wordt om in één oogopslag te zien wie er dienst heeft.

Er zijn meldingen geweest van incidentele vertragingen bij het synchroniseren van waarschuwingen vanuit bepaalde integraties

Het gratis abonnement heeft een limiet voor teams die statuspagina's en diepgaandere analyses willen

Prijzen van Squadcast

Pro : $ 12/maand per gebruiker

Premium : $ 19/maand per gebruiker

*onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Squadcast

G2 : 4,4/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat gebruikers zeggen over Squadcast

In deze G2-recensie is de melding:

Squadcast kan input ontvangen van verschillende monitoringtools die we hebben en het is eenvoudig om roosters en overschrijvingen in te stellen voor wie er moet worden gewaarschuwd voor verschillende soorten problemen.

Squadcast kan input ontvangen van verschillende monitoringtools die we hebben en het is eenvoudig om roosters en overschrijvingen in te stellen voor wie er moet worden gewaarschuwd voor verschillende soorten problemen.

8. FireHydrant (het beste voor geautomatiseerde runbooks en service-eigendom)

via FireHydrant

Deze incidentbeheersoftware biedt een goed gestructureerd proces dat ervoor zorgt dat diensten soepel blijven draaien.

FireHydrant richt zich op reacties rond runbooks, een servicecatalogus en een gedeelde werkruimte. Meld een incident en het platform opent een kanaal in Slack of Teams, voegt het juiste runbook als bijlage toe, haalt de eigendom uit de servicecatalogus en begint een controleerbare tijdlijn.

Ondertussen houdt de AI de overhead laag met directe incidentoverzichten, voorgestelde updates voor belanghebbenden en live transcripties van vergaderingen, zodat het team zich kan blijven concentreren op het oplossen van problemen in plaats van het maken van aantekeningen.

Teams benadrukken ook de responsieve ondersteuning en een API-first-benadering met Terraform, waarmee operationele leiders FireHydrant zonder problemen in bestaande werkstroom kunnen integreren.

De beste functies van FireHydrant

Automatiseer incidentrespons met runbooks die best practices codificeren

Beheer wachtroosters en waarschuwingen met Signals, voltooid met escalatiebeleid

Centraliseer de eigendom via de servicecatalogus, zodat de juiste technici onmiddellijk kunnen reageren

Werk rechtstreeks samen in Slack of Teams met automatisch gegenereerde kanalen en updates

Gebruik AI-verrijkte retrospectieven en analyses om inzichten te verwerven en de betrouwbaarheid in de loop van de tijd te verbeteren

Limieten van FireHydrant

Geavanceerde automatisering-functies vereisen duurdere abonnementen

Leercurve voor de instelling van aangepaste werkstroom en integraties

Limiet aantal responders en runbooks in het abonnement

Prijzen van FireHydrant

Gratis : proefversie van twee weken

Platform Pro : $ 9.600/jaar per gebruiker

*onderneming: Aangepaste prijzen

FireHydrant-beoordelingen en recensies

G2 : 4,5/5 (meer dan 130 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat gebruikers zeggen over FireHydrant

Deze G2-gebruiker merkte op:

FireHydrant werkt volledig vanuit Slack of een andere chat-/samenwerkingstool, integreert en stelt u in staat om incidenten te openen/bij te werken/op te lossen zonder dat u de plek hoeft te verlaten waar de incidentrespons plaatsvindt.

FireHydrant werkt volledig vanuit Slack of een andere chat-/samenwerkingstool, integreert en stelt u in staat om incidenten te openen/bij te werken/op te lossen zonder dat u de plek hoeft te verlaten waar de incidentrespons plaatsvindt.

9. TaskCall (het beste voor betaalbaar incidentbeheer met automatisering)

via TaskCall

In een recent onderzoek naar cyberrisico's werd incidentrespons aangemerkt als een van de belangrijkste maatregelen die organisaties moeten versterken om hun blootstelling te verminderen.

Dat onderstreept hoe essentieel snelle, betrouwbare werkstroom is geworden.

Teams struikelen meestal niet over de waarschuwing zelf, maar over de chaos die daarop volgt. Wie is er op dit moment echt verantwoordelijk? Behoort de waarschuwing tot de app, de infrastructuur of de klantenservice? Hoe houd je leidinggevenden op de hoogte zonder het oplossen van het probleem te verstoren?

TaskCall pakt de momenten direct aan. De wachtdienst wordt bepaald op basis van de content van het incident, zodat de melding bij de juiste hulpverlener terechtkomt en automatische escalatie hiaten opvangt. Notificaties worden verzonden via telefoon, sms, push, e-mail of chat.

Om ruis te verminderen, correleert gebeurtenisintelligentie duplicaten en onderdrukt het pings met een lage waarde. Context wordt samengevoegd door signalen te halen uit tools zoals AWS, Datadog, Slack, Jira en Zendesk, wat betekent dat engineers de impact en eigendom zien in plaats van een ruwe stroom waarschuwingen.

De beste functies van TaskCall

Automatisering van de planning van wachtdiensten met dynamische rotaties en escalaties op meerdere niveaus

Verminder ruis met AI-aangedreven gebeurtenisinformatie en voorwaarde-routering

Behandel incidenten in DevOps, IT-Ops en BizOps op één uniform platform

Integreer met monitoring-, logboek- en tools om te ondersteunen, zoals AWS, Jira, Zendesk en Slack

Zorg voor volledige dekking met mobiele apps, pushnotificaties, sms-berichten en gesproken waarschuwingen

Limiet van TaskCall

Gratis abonnement beperkt tot vijf gebruikers, wat mogelijk niet voldoende is voor groeiende teams

De meeste analyses en dashboards hebben een limiet tot de duurdere abonnementen

Prijzen van TaskCall

Free

Starter : $ 9/maand per gebruiker

Zakelijk : $ 19/maand per gebruiker

Digitale operaties: $ 29/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van TaskCall

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

10. ilert (het beste voor AI-first incidentbeheer met focus op privacy)

via ilert

ilert is een platform voor oproepbeheer en incidentwaarschuwingen met een sterke focus op betrouwbaarheid en privacy. Het helpt teams ervoor te zorgen dat kritieke waarschuwingen van bewakingssystemen onmiddellijk bij de juiste oproepingenieurs terechtkomen.

Het platform biedt flexibele oproeproosters, meerlaagse escalatiebeleidsregels en notificaties via tal van kanalen, waaronder pushberichten, sms en telefoongesprekken.

Door routering die rekening houdt met het huidige rooster en escalatiepad, komen telefoontjes van aangepaste klanten bij de juiste persoon terecht in plaats van door een telefoonboom te worden doorgeschakeld.

In Slack of Teams werken hulpverleners aan het incident in chatten, terwijl Ilert de context, tijdlijnen en follow-ups vastlegt.

De AI Voice Agent beantwoordt uw hotline, verzamelt de juiste gegevens en stelt de dienstdoende technicus onmiddellijk op de hoogte. Responder analyseert statistieken, logboeken en recente wijzigingen in uw stack, brengt mogelijke oorzaken aan het licht, doet suggesties voor wie er nog meer moet worden ingeschakeld en stelt zelfs een rollback-pad voor om de situatie sneller te verhelpen.

U behoudt bij elke stap de controle.

de beste functies van ilert

Zorg voor betrouwbare waarschuwingen via meerdere kanalen, zoals spraak, sms, pushberichten en chatten

Automatisering van het beheer van oproepdiensten met plannings- en escalatiepaden

Lever snelle updates via AI-aangedreven statuspagina's en communicatie met belanghebbenden

Gebruik ilert Responder AI om incidenten te analyseren, onderliggende oorzaken bloot te leggen en acties voor te stellen

Integreer met monitoring- en ITSM-tools zoals Prometheus, Datadog, Jira en Slack

limiet van ilert

De prijzen kunnen voor kleinere teams aan de hoge kant zijn

Sommige integraties vereisen extra installatie-inspanningen

De app zou kunnen profiteren van meer geavanceerde functies

ilert-prijzen

Free

Pro : $ 24/maand per gebruiker

Schaalbaarheid : $ 49/maand per gebruiker

*onderneming: Aangepaste prijzen

ilert beoordelingen en recensies

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,7/5 (meer dan 60 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over ilert

Deze Capterra-recensie meldde:

Ik vind deze tool erg intuïtief en effectief voor het beheren van stand-by-diensten binnen IT-teams. Het biedt flexibiliteit door rechtstreeks via de app, sms of telefoon te kunnen reageren, wat het bijzonder praktisch maakt in praktijksituaties.

Ik vind deze tool erg intuïtief en effectief voor het beheren van stand-by-diensten binnen IT-teams. Het biedt flexibiliteit door rechtstreeks via de app, sms of telefoon te kunnen reageren, wat het bijzonder praktisch maakt in praktijksituaties.

11. Zenduty (het beste voor AI-gestuurde incidentrespons op grote schaal)

via Zenduty

Zenduty helpt engineering- en DevOps-teams om gefocust te blijven op de signalen die ertoe doen, waardoor de MTTR (Mean Time To Resolution) wordt verkort en organisaties één betrouwbaar platform krijgen om incidenten te beheren.

Gebruikers zijn vol lof over de snelle en betrouwbare waarschuwingen, waarbij pushberichten, telefoontjes en sms'jes zonder vertraging binnenkomen, zodat ingenieurs die dienst hebben direct kunnen reageren op de notificatie en weer aan het werk kunnen gaan. Teams vinden het ook prettig dat ze meldingen kunnen aanpassen op basis van ernst, service of type incident, zodat de juiste persoon op het juiste moment wordt gecontacteerd in plaats van iedereen tegelijk.

Het platform ondersteunt gezamenlijke incidentrespons, met incidentrollen, taak-sjablonen en geïntegreerde communicatiekanalen. Een belangrijke functie is de op het Incident Command System (ICS) gebaseerde aanpak, die een gestructureerd kader biedt voor het beheer van grootschalige incidenten.

Als u wilt overstappen van Opsgenie, is Zenduty een goede optie, met zijn migratie die positieve recensies krijgt.

De beste functies van Zenduty

Zorg voor AI-gestuurd incidentbeheer met ZenAI

Ondersteun geavanceerde oproeproosters met aanpasbare rotaties en escalaties

Automatiseer incidentplaybooks zodat taken en follow-ups consistent worden bijgehouden

Integreer naadloos met meer dan 150 tools zoals Slack, Teams, Jira, Datadog en Grafana

Stuur realtime mobiele waarschuwingen naar iOS, Android en zelfs smartwatches

Limiet van Zenduty

De zoekfunctie kan meerdere incidenten door elkaar halen, waardoor het moeilijker wordt om ze bij te houden

Sommige geavanceerde functies zijn voorbehouden aan duurdere abonnementen

Overlappende notificaties in complexe installaties kunnen leiden tot dubbele waarschuwingen

Prijzen van Zenduty

Free

Starter : $ 6 per maand per gebruiker

Groei : $ 16/maand per gebruiker

*onderneming: $25/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Zenduty

G2 : 4,6/5 (meer dan 135 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat gebruikers zeggen over Zenduty

Deze G2-recensie maakte aantekening van:

Wat ik het leukste vind aan Zenduty zijn de op analyses gebaseerde inzichten. Door incidenten te analyseren, kunnen we trends bijhouden, zoals op welke dagen, diensten of ploegen er meer problemen waren, vaststellen wat er mis ging en bepalen welke gebieden verbetering behoeven.

Wat ik het leukste vind aan Zenduty zijn de op analyses gebaseerde inzichten. Door incidenten te analyseren, kunnen we trends bijhouden, zoals op welke dagen, diensten of ploegen er meer problemen waren, vaststellen wat er mis ging en bepalen welke gebieden verbetering behoeven.

12. Incident. io (het beste voor incidentrespons in Slack)

Laten we even doen alsof we midden in een incident zitten. De pieper gaat af. Mensen worden wakker. In Opsgenie bevestig je de melding, ga je op zoek naar de juiste ruimte en kopieer je de context naar nog een andere plek, zodat iedereen kan zien wat er aan de hand is.

Dat is het moment dat de meeste teams willen oplossen. Dit is waar incident.io het verschil maakt.

Je doet je melding rechtstreeks in Slack, waarna een overzichtelijke ruimte verschijnt met rollen, een tijdlijn en de volgende twee of drie stappen die al zijn uitgestippeld. Je kunt bellen, tekst, e-mailen of gewoon tikken om te bevestigen. Het werk begint onmiddellijk en blijft zichtbaar.

Gebruikers blijven hetzelfde ritme beschrijven zodra ze zijn overgestapt. Er wordt een kanaal opgezet met alleen het signaal dat u nodig hebt. De app geeft een seintje voor follow-ups en stelt een beknopte samenvatting op terwijl u nog bezig bent met het oplossen van het probleem. Statusupdates voor aangepaste klanten kunnen worden verzonden zonder de thread te verlaten. Dat alleen al vermindert het geklets dat gewoonlijk in zijruimtes en DM's plaatsvindt.

De implementatie verliep vlot voor teams van zeer verschillende groottes. Kleinere groepen vertellen dat ze het binnen een paar weken aan Linear en New Relic hebben gekoppeld en vanaf dag één echt waarde hebben gehad. Grotere organisaties delen dat ze het in ongeveer een maand tijd in meerdere teams hebben geïmplementeerd en dat dit geen vertraging heeft opgeleverd voor het nog te doen werk.

De beste functies van Incident.io

Behandel incidenten van begin tot eind rechtstreeks in Slack of Microsoft Teams

Gebruik AI SRE om oplossingen voor te stellen, problemen te onderzoeken en communicatieontwerpen op te stellen

Beheer oproeproosters met AI-gestuurde ruisonderdrukking

Automatiseer statuspagina-updates voor klanten en belanghebbenden

Krijg inzicht in trends, tijdlijnen en MTTx-statistieken met dashboards

Limiet van Incident.io

De interface kan rommelig aanvoelen door de vele Slack-notificaties

Geavanceerde configuratie (zoals escalatiepaden) vereist mogelijk fijnafstemming

Sommige AI-functies hebben een limiet en zijn alleen beschikbaar in het Engels

Prijzen van Incident.io

Basis : Gratis

Team : $ 19/maand per gebruiker

Pro : $ 25/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Incident.io

G2 : 4,8/5 (meer dan 180 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat gebruikers zeggen over Incident. io

Deze G2-recensie deelde:

Voor mij biedt incident.io precies de juiste balans tussen niet in de weg zitten en toch structuur, processen en gegevensverzameling bieden voor incidentbeheer.

Voor mij biedt incident.io precies de juiste balans tussen niet in de weg zitten en toch structuur, processen en gegevensverzameling bieden voor incidentbeheer.

💡Pro-tip: Gebruik vooraf gebouwde agents om vragen van het team te beantwoorden of updates te delen, of configureer een aangepaste ClickUp AI-agent om de status en deadlines van taken te controleren en herinneringen te versturen, problemen te escaleren of statussen bij te werken waar nodig, om dingen vooruit te helpen. Deze video laat zien hoe:

Wat u kunt verwachten tijdens en na de migratie van Opsgenie

Overstappen van Opsgenie kan voelen alsof u een huis dat u al jaren bewoont moet inpakken. Elk schema, elke escalatieregel en elke integratie heeft zijn plaats, en het idee om dat allemaal mee te nemen naar een nieuw huis kan ontmoedigend zijn.

Atlassian biedt een in-app migratietool voor de overstap naar Jira Service Management of Compass. Het proces is gestructureerd, voorspelbaar en ontworpen om verstoringen tot een minimum te beperken.

Als u besluit om voor een van deze tools te kiezen, hoeft u alleen maar uw plan te bekijken, uw migratiedatum in te stellen en de tool het zware werk te laten doen. Laten we eens kijken hoe het werkt en beoordelen of dit een goede keuze is voor uw organisatie.

Migratiewerkstroom in één oogopslag

Stap 1 → Bekijk en kies uw pad

Evalueer uw Opsgenie-abonnement en beslis of Jira Service Management (gericht op ITSM) of Compass (gericht op ontwikkelaars) het meest geschikt is.

Stap 2 → Plan uw migratiedatum

Kies een tijdlijn die werkt voor uw factureringscyclus en de beschikbaarheid van uw team.

Stap 3 → Facturering goedkeuren

Uw Atlassian-factureringsbeheerder bevestigt het abonnement, zodat het nieuwe product kan worden geleverd.

Stap 4 → Gegevensmigratie op de achtergrond

Opsgenie-gegevens worden in synchronisatie gebracht terwijl uw team gewoon doorwerkt.

Stap 5 → Overgang en afsluiting

U krijgt 120 dagen de tijd om de overstap te voltooien voordat Opsgenie wordt uitgeschakeld.

Kort samengevat kunt u het volgende verwachten:

Gebruik de begeleide migratietool voor automatisering van het zware werk.

Behoud volledige toegang tot Opsgenie tijdens en na de migratie totdat het wordt uitgeschakeld.

Volg gepersonaliseerde migratiegidsen in Jira Service Management of Compass.

Pas werkstroom aan en configureer instelling opnieuw tijdens de overgangsperiode van 120 dagen.

Zorg voor continuïteit van waarschuwingen, planningen en integraties zonder onderbrekingen.

Voor- en nadelen van migratie van Opsgenie naar Jira Service Management

Voordelen:

Het kan een naadloze, uniforme werkstroom creëren.

Voor teams die al veel hebben geïnvesteerd in het Atlassian-ecosysteem, kan dit een handige en kosteneffectieve beslissing zijn.

De effectieve analyse na incidenten van Jira vereenvoudigt het proces van het bijhouden van vervolgacties.

Door incidentgegevens te consolideren in JSM kunt u krachtigere en meer holistische rapportages maken.

Nadelen:

Sommige geavanceerde functies van standalone Opsgenie zijn mogelijk niet direct beschikbaar in JSM.

De overstap naar een bredere JSM-omgeving kan de complexiteit en ruis vergroten.

Teams zullen opnieuw moeten worden getraind in de nieuwe interface en werkstroom binnen JSM.

Hier zijn enkele meningen van Redditors over dit onderwerp

Deze Redditor vond dat de overstap voor hen over het algemeen als werk had uitgepakt:

Het ging niet zo slecht voor ons. Ik moet wel opnieuw kijken naar de instelling van rollen en toestemming, maar alles leek redelijk goed over te gaan, behalve als je precies dezelfde Jira-teamnamen hebt als OpsGenies. Die konden niet goed worden samenvoegd en een paar ervan zijn kapot gegaan. Ik raad aan om ze te wijzigen als je dat hebt.

Het ging niet zo slecht voor ons. Ik moet wel opnieuw kijken naar de instelling van rollen en toestemming, maar alles leek redelijk goed over te gaan, behalve als je precies dezelfde Jira-teamnamen hebt als OpsGenies. Die konden niet goed worden samenvoegd en een paar ervan zijn kapot gegaan. Ik raad aan om ze te wijzigen als dat het geval is.

Hier is nog iemand die duidelijk niet de beste ervaring heeft gehad:

Voor het geval iemand deze optie overweegt: we zijn overgestapt op Jira Service Management, dat deel uitmaakt van ons reeds betaalde pakket (het bedrijf bespaart agressief). Het is zo slecht dat ik het niet eens kan uitleggen. Overweeg het niet als optie.

Voor het geval iemand deze optie overweegt: we zijn overgestapt op Jira Service Management, dat deel uitmaakt van ons reeds betaalde pakket (het bedrijf bespaart agressief). Het is zo slecht dat ik het niet eens kan uitleggen. Overweeg het niet als optie.

En nog iemand die na zes maanden met JSM alweer op zoek is naar een andere oplossing:

JSM is verschrikkelijk. Het is absoluut niet te vergelijken met PagerDuty, Rootly of Incident.io. We zijn er ongeveer zes maanden geleden op het werk ook op overgestapt en zijn al op zoek naar alternatieven. Het is zo inflexibel, heeft bijna geen integraties, ondersteunt Slack niet goed en de oproepwaarschuwingen en -pagina's worden door technici met een vrij hoge frequentie gemist (dit probleem hadden we nooit met OpeGenie).

JSM is verschrikkelijk. Het is absoluut niet te vergelijken met PagerDuty, Rootly of Incident.io. We zijn er ongeveer zes maanden geleden op het werk ook op overgestapt en zijn al op zoek naar alternatieven. Het is zo inflexibel, heeft bijna geen integraties, ondersteunt Slack niet goed en de oproepwaarschuwingen en -pagina's worden door technici met een vrij hoge frequentie gemist (dit probleem hadden we nooit met OpeGenie).

Het andere alternatief dat Atlassian aanbiedt, Compass, is geen direct alternatief voor Opsgenie. Het is een platform voor ontwikkelaars dat is ontworpen om de componenten, services en afhankelijkheden van een complexe softwarearchitectuur in kaart te brengen en te beheren.

We raden u aan deze factoren af te wegen voordat u een beslissing neemt over het beste alternatief voor Opsgenie voor uw team.

Opsgenie belt, ClickUp neemt op

Overstappen van Opsgenie kan lijken op een grote stap, maar beschouw het als een kans om het leven van uw team gemakkelijker te maken.

U hebt gezien hoe de andere tools zich tot elkaar verhouden, elk met hun eigen sterke punten, maar ook met hun limieten.

ClickUp weet echter stilletjes de harten te veroveren. 🤗

Dit is waarom: Het brengt uw taken, communicatie en werkstroom samen op één plek. U hoeft niet meer tussen schermen te schakelen of verschillende tools aan elkaar te koppelen. In plaats daarvan blijft uw team in verbinding, duidelijk over prioriteiten en zeker over wat er vervolgens moet gebeuren.

Bij het kiezen van de juiste oplossing voor incidentbeheer gaat het niet alleen om waarschuwingen, maar ook om het creëren van een robuust kader voor incidentbeheer dat de operationele efficiëntie op lange termijn ondersteunt. Met ClickUp kan uw team incidenten proactief beheren, terwijl er minder ruis is en elke reactie consistent is. 😌

Als u klaar bent voor minder hoofdpijn en meer duidelijkheid, is dit het moment om u aan te melden voor ClickUp!

Veelgestelde vragen (FAQ)

Opsgenie-migraties moeten vóór april 2027 worden gepland. Na die datum zijn Opsgenie-gegevens niet langer toegankelijk.

Enkele van de sterkste alternatieven zijn Jira Service Management, PagerDuty, FireHydrant, TaskCall, ilert, Zenduty en incident.io. Elk biedt een andere balans tussen oproepbeheer, automatisering en integraties. Als u echter op zoek bent naar een alles-in-één AI-platform dat uw werkstroom, communicatie en documentatie op één plek bijhoudt, kies dan voor ClickUp.

Jira Service Management bevat de meeste kernfuncties van Opsgenie, zoals waarschuwingen, oproeproosters en incidentwerkstroom, maar bepaalde geavanceerde functies kunnen verschillen. Compass is een optie voor ontwikkelingsteams die zich richten op servicecatalogi en het bijhouden van componenten.

Ja. Atlassian biedt een in-app migratietool die waarschuwingen, planningen en escalatiebeleid automatisch verplaatst. U kunt de migratie zelfs testen in een demo-account voordat u definitief toewijzing.

Ja. Tools zoals Cabot, OpenDuty en Alertmanager kunnen worden aangepast als open source-vervangers, hoewel ze mogelijk meer installatie en onderhoud vereisen.

De kosten zijn afhankelijk van het platform dat u kiest. Jira Service Management, Compass en andere alternatieven bieden gedifferentieerde prijzen, vaak per gebruiker per maand. Sommige open source tools zijn gratis te gebruiken, maar vereisen infrastructuur- en ondersteuningskosten.

Ja. Uw team kan Opsgenie tijdens de migratieperiode blijven gebruiken en integraties blijven actief totdat Opsgenie definitief wordt uitgeschakeld. Daarna moeten ze opnieuw worden geconfigureerd in uw nieuwe platform.