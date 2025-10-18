10 beste Notion-moodboard-sjablonen om creativiteit te stimuleren

Creativiteit is intelligentie die plezier heeft.

Creativiteit is intelligentie die plezier heeft.

Maar voor veel ontwerpers, productmarketeers en creatieve professionals verandert dat plezier vaak in frustratie wanneer ideeën niet goed georganiseerd zijn.

Ontwerpers denken in wireframes, marketeers denken in berichten en productmanagers denken in roadmaps. Dit vertraagt de voortgang en zorgt ervoor dat projecten onvolledig aanvoelen.

Notion-moodboard-sjablonen maken het voor multifunctionele teams gemakkelijker om op één lijn te komen en van inspiratie naar uitvoering te gaan.

Hier zijn de beste Notion-sjablonen om je creatieve visie om te zetten in concrete resultaten.

De beste moodboard-sjablonen in één oogopslag

Hier is een overzichtstabel met de beste Notion- en ClickUp-moodboard-sjablonen:

Wat maakt een goede Notion-moodboard-sjabloon?

De juiste Notion-moodboard-sjabloon houdt je ideeën georganiseerd en blijft tegelijkertijd flexibel genoeg om mee te groeien met je project. De beste moodboards of inspiratieborden maken je creatieve proces daadwerkelijk soepeler. Dit is waar je op moet letten: 👇

Visuele inspiratiesecties : kies een sjabloon waarmee je afbeeldingen in verschillende secties kunt ordenen, zodat je gemakkelijk afbeeldingen, kleuren, lettertypes en texturen kunt combineren tot een samenhangende sfeer. Ze zijn handig om sfeer of inspiratie samen te brengen in één consistent thema

Duidelijke categorisering : kies een Notion-sjabloon die ideeën groepeert in speciale secties, zodat je referenties overzichtelijk en gemakkelijk te doorzoeken blijven. Dit is vooral handig bij het maken van inspiratieborden voor gebeurtenissen of campagnes

Kleur- en lettertype-blokken : uw Notion-sjabloon moet ruimte bieden voor het documenteren van merkkleuren en lettertypekeuzen, zodat uw ontwerprichting consistent blijft en creativiteit stimuleert gedurende het hele project

Aantekeningen en ideeën vastleggen : gebruik sjablonen waarmee je naast beeldmateriaal ook geschreven context kunt vastleggen, zodat elk idee wordt ondersteund met aantekeningen of referenties. Zo krijg je snel inzicht zonder het verhaal achter je keuzes uit het oog te verliezen

Samenwerkingsopties : nodig uw teamgenoten of clients uit om rechtstreeks op het bord feedback te geven. Uw Notion-pagina wordt een levendige ruimte voor discussie en verfijning

Flexibiliteit bij het aanpassen : met de Notion-sjabloon kun je de lay-out aanpassen aan je workflow, door secties uit te breiden of te vereenvoudigen totdat de sjabloon helemaal bij je stijl past

Werkstroom-integratie : zorg ervoor dat de Notion-sjabloon die je kiest, gekoppeld is aan client-portalen en andere tools in je tech stack voor een soepele werkstroom van gegevens

Versiebeheer : om bij te houden hoe ideeën zich in de loop van de tijd ontwikkelen, moet je Notion-sjabloon versiebeheer hebben

vooraf gebouwde blokken*: u bespaart tijd bij de installatie door een Notion-sjabloon te kiezen met ingebouwde galerijen, rasters, schakellijsten en meer

Toegankelijkheid: Inspiratie kan op elk moment toeslaan, daarom wil je dat de Notion-moodboard-sjabloon gemakkelijk toegankelijk is op zowel desktop als mobiel

💡 Pro Insight: Volgens The State of Fashion behoren design en productontwikkeling tot de belangrijkste dragers van waarde voor generatieve AI, waarbij ongeveer een kwart van de potentiële waarde in de mode voortkomt uit ontwerptoepassingen. Dat betekent dat moodboards binnenkort mogelijk worden aangestuurd door AI, met systemen die nieuwe creatieve richtingen kunnen voorstellen om nieuwe ideeën voor uw team te genereren.

Gratis Notion-moodboard-sjablonen

Hier zijn de beste Notion-moodboard-sjablonen die esthetiek en functie in balans brengen.

Laten we eens kijken wat elke sjabloon bevat, wat de opvallende functies zijn en wat het ideale gebruik is, zodat je de juiste sjabloon voor je creatieve projecten kunt vinden.

1. Simpel ontwerp moodboard-sjabloon

via Notion

De Notion Simple Design Moodboard Template biedt je een overzichtelijk visueel canvas om je mood-ideeën op één handige locatie te verzamelen en te presenteren. Je kunt afbeeldingen toevoegen die je emoties en vibes weergeven om de algehele sfeer te vormen. Naast beeldmateriaal kun je ook typografische steekproeven toevoegen die helpen om de persoonlijkheid en toon van je project te bepalen.

En om ervoor te zorgen dat alles aansluit bij een consistent palet van kleur, kun je zelfs kleurstalen toevoegen aan de Notion-sjabloon.

Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden:

Schakel de galerijweergave in als standaard, zodat al uw afbeeldingen en visuals in een raster worden weergegeven waar u doorheen kunt scrollen

Gebruik tag-gebaseerde filters om items snel op thema te sorteren (bijv. 'donker', 'vintage', 'minimalistisch')

Ondersteunt directe beeldupload (vanaf uw computer of via URL), zodat u niet tussen verschillende tools hoeft te schakelen

Voeg een aantekening per kaart toe om opmerkingen, links of ideeën te bewaren die aan elke afbeelding zijn gekoppeld

✅ Ideaal voor: Brandingteams of creatieve ontwerpers die een visueel identiteitsproject ontwikkelen met consistente kleuren, lettertypes en stijlen

💡 Pro-tip: Plaats afbeeldingen niet willekeurig op een moodboard. Plaats gerelateerde afbeeldingen dichter bij elkaar en duw zwakkere ideeën naar de randen. Een onderzoek met de titel "Composing Mood Board with User Feedback in Concept Space" toonde aan dat tools kunnen leren van de manier waarop gebruikers afbeeldingen rangschikken om betere combinaties voor te stellen. Zelfs zonder AI helpt deze gewoonte je board te evolueren naar een duidelijkere creatieve richting.

2. Moodboard-sjabloon

via Notion

Wilt u gebruikmaken van de ingebouwde Unsplash-integratie van Notion? Dat kan met de Moodboard-sjabloon. Kies uit duizenden foto's van hoge kwaliteit en plaats ze rechtstreeks op uw bord. Gebruik het wanneer u een visuele ruimte nodig hebt om creatieve richting te vormen, of het nu voor een project, een product of een campagne is. Dankzij de visuele layout en overzichtelijke secties kunt u zich volledig concentreren op het creëren van de perfecte sfeer, zonder afleiding.

Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden:

Zoek in de ingebouwde bibliotheek van Unsplash met meer dan 950.000 gratis afbeeldingen, rechtstreeks vanuit je Notion pagina

Organiseer afbeeldingen in categorieën (locatie, thema of stijl) om ideeën gestructureerd te houden

Pas lay-outs aan met galerij- of lijstweergaven, afhankelijk van hoe je je assets wilt weergeven

Voorzie invoer van labels om snel te filteren en gemakkelijk door projecten te navigeren

✅ Ideaal voor: Marketingteams of brand managers die campagnebeelden of gebeurtenisconcepten voorbereiden waarvoor samenhangende beelden nodig zijn

⚡ Sjabloonarchief: Zodra je je Notion-moodboard hebt ingesteld, kun je het koppelen aan brainstormsjablonen om inspiratie om te zetten in gestructureerde ideeën en plannen. Dit kunt u ermee nog te doen: Leg rommelige gedachten vast tijdens het bedenken van ideeën en organiseer ze visueel

Maak moodboard-afbeeldingen verbonden met mindmaps of stroomdiagrammen voor meer context

Zet creatieve ideeën om in bruikbare concepten voor marketingcampagnes of ontwerpen

3. Persoonlijke moodboard-sjabloon

via Notion

Beschouw de Personal Mood Board Template van Notion als uw digitale plakboek om uw wilkeure inspiratiebronnen te ordenen. U kunt afbeeldingen opslaan of uw ideeën bewaren, zoals korte aantekeningen, concepten of schetsen, die u helpen de gedachten achter uw inspiratie bij te houden.

En als je interessante dingen op internet tegenkomt (artikelen, links of online bronnen), kun je die ook toevoegen, zodat het bord een groeiende bibliotheek van moods en stijlen wordt. Na verloop van tijd wordt het een persoonlijk archief waar je altijd naar terug kunt gaan als je nieuwe inspiratie nodig hebt.

Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden:

Gebruik gecategoriseerde galerijen om inspiratie te ordenen op thema, sfeer of project

Clip je afbeeldingen rechtstreeks van het web met de Notion Web Clipper, zodat je ze moeiteloos kunt opslaan

Sorteer invoeren op tags, datums of aangepaste filters om snel specifieke ideeën terug te vinden

Wijzig het formaat van kaarten of verberg titels om een meer visuele en minimalistische bordweergave te creëren

✅ Ideaal voor: Freelancers, studenten of hobbyisten die dagelijks creatieve inspiratie verzamelen voor persoonlijke projecten of visuele dagboeken

⭐ Bonus: Geef je inspiratie een boost met Talk to Text van ClickUp Brain MAX. Soms komen ideeën wanneer je niet achter je scherm zit. Met Talk to Text in ClickUp Brain Max kun je direct je gedachten dicteren, tekst beschrijven of een moodboard bespreken dat je net in het echte leven hebt opgemerkt. In plaats van die vonk te verliezen, worden je gesproken woorden omgezet in tekst en direct in je werkruimte geplaatst. Van daaruit kun je die aantekeningen koppelen aan je persoonlijke moodboard of projectruimte.

4. Marketing moodboard-sjabloon

via Notion

Elke sterke campagne begint met een duidelijke visie. De Marketing Mood Board Template van Notion biedt marketeers een perfecte plek om die visie te definiëren. De sjabloon brengt alles, van visuele referenties en ontwerptips tot overkoepelende thema's, samen in één overzichtelijke hub.

Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden:

Verzamel al je creatieve referenties in gecategoriseerde galerijen, zodat marketingideeën en merkmiddelen overzichtelijk blijven

Sorteer inspiratie op thema's zoals locatie, product of type content

Stroomlijn de samenwerking door teamgenoten de mogelijkheid te bieden ideeën en aantekeningen toe te voegen aan gedeelde galerijen

✅ Ideaal voor: Marketingteams of creatieve strategen die moodboards of inspiratieborden samenstellen voor gebeurtenissen, producten, merkcampagnes en meer.

📚 Lees meer: Software voor visuele samenwerking

5. Sjabloon voor nieuwjaarsvisieboard

via Notion

Een nieuw jaar betekent nieuwe doelen, en de sjabloon voor een nieuwjaarsvisiebord helpt je om je voornemens waar te maken. Het combineert het bijhouden van doelen met inspirerende beelden, waardoor je gemakkelijk prioriteiten zoals gezondheid, financiën of persoonlijke groei in kaart kunt brengen.

Gebruik ingebouwde tags om voortgang te labelen en patronen duidelijker te herkennen. Tijdlijnen laten vervolgens zien hoe elk doel zich week na week ontwikkelt, zodat je een stabiel momentum kunt behouden. Samen zorgen deze functies ervoor dat je persoonlijke doelen zichtbaar en boeiend blijven, waardoor je voornemens worden omgezet in een interactief bord dat je het hele jaar door motiveert.

Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden:

Stel doelen op verschillende gebieden, zoals lichamelijke gezondheid, geestelijke gezondheid en persoonlijke financiën

Voeg gedetailleerde aantekeningen toe aan elk doel om ideeën vast te leggen, of actiestappen die je voortgang duidelijk houden

Voeg trackers of mini-visionboards toe om mijlpalen visueel bij te houden en gemotiveerd te blijven met een duidelijk gevoel van richting

✅ Ideaal voor: Personen die een doelgericht vision board willen maken om hun voornemens op het gebied van gezondheid, levensstijl en financiën gedurende het jaar bij te houden

👀 Wist je dat? Moodboards zijn niet alleen visuele hulpmiddelen. In het ontwerponderwijs worden ze ook gebruikt als onderzoeksinstrumenten om: Test de emotionele weerklank door te laten zien of beelden de beoogde gevoelens bij kijkers oproepen

Stimuleer discussies en geef studenten en teams een gedeelde referentiepunt om ideeën te bespreken en aannames ter discussie te stellen

Voeg clusterthema's toe, zodat patronen duidelijker worden en ontwerprichtingen gemakkelijker te definiëren zijn Kortom, het zijn zowel creatieve als analytische instrumenten.

6. Vision Board voor doel- en levensmanifestatiesjabloon

via Notion

De Vision Board for Goal and Life Manifestation Sjabloon is ontworpen als een motiverende hub waar dromen worden omgezet in concrete stappen. Het gaat verder dan statische beelden door krachtige affirmaties te verweven die je geloof en focus versterken telkens wanneer je je bord opnieuw bekijkt.

Je kunt ook citaten toevoegen die je motiveren in moeilijke momenten en je mindset positief houden.

Daarnaast helpt de ruimte voor persoonlijke visies je om in kaart te brengen hoe succes er op verschillende gebieden van het leven uitziet, waardoor je een duidelijker beeld krijgt van het grotere geheel. Om alles uitvoerbaar te houden, koppelt de sjabloon deze inspiraties aan praktische stappen, waardoor een evenwicht ontstaat tussen motivatie en verantwoordelijkheid.

Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden:

Organiseer uw visies in duidelijke categorieën, zoals carrière, levensstijl of persoonlijke groei

Blijf de voortgang bij met doelgerichte lay-outs die de voortgang naar mijlpalen weergeven

Personaliseer borden met afbeeldingen die uw ambities of dagelijkse gewoontes weerspiegelen

✅ Ideaal voor: Personen die zich bezighouden met het stellen van doelen en manifestatie en die een dagelijkse ruimte willen om hun dromen te visualiseren en hun dagelijkse gewoontes af te stemmen op succes op de lange termijn

👀 Wist je dat? Uit onderzoek met behulp van een 14-daagse ecologische momentane beoordeling is gebleken dat mensen die aangeven een sterker gevoel van zingeving in hun leven te hebben, minder momentane stress ervaren in hun dagelijks leven. Een vision board dat aansluit bij je doelen en doelstellingen inspireert je niet alleen, maar kan ook bijdragen aan een rustigere, meer gefocuste mindset.

7. Sjabloon voor prikbord met plakbriefjes

via Notion

Heldere kleuren, snelle gedachten en onmiddellijke duidelijkheid: dat is de sfeer die je krijgt met de Notion Sticky Notes Board Template. Deze sjabloon transformeert eenvoudige plakbriefjes in een digitaal bord waar elk detail zijn plaats vindt.

Ideeën kunnen worden vastgelegd op het moment dat ze bij je opkomen, waardoor je een veilige ruimte hebt om je creativiteit te verkennen. Je kunt deze eenvoudige sjabloon zowel voor persoonlijk als professioneel gebruik inzetten. Elke aantekening voelt als een mini-taakkaartje dat je kunt verplaatsen, waardoor het zowel praktisch als visueel aantrekkelijk is.

Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden:

Maak onbeperkt sticky notes om alles vast te leggen, van dagelijkse taken tot snelle herinneringen en voorbijgaande ideeën

Organiseer aantekeningen op basis van categorieën zoals taken, boodschappen, links of persoonlijke ideeën

Geef elke aantekening een kleur voor gemakkelijke herkenning en betere visuele duidelijkheid

Herschik aantekeningen met de drag-and-drop-functie om ze aan te passen aan veranderende prioriteiten

✅ Ideaal voor: Drukke professionals, studenten of teams die dagelijkse taken beheren of brainstormsessies op een visuele manier houden

💡 Pro-tip: Ideën opschrijven is slechts de eerste stap. De uitvoering is waar de magie gebeurt. Met ClickUp Brain kun je ruwe aantekeningen direct omzetten in actiepunten. Markeer gewoon een idee in sticky-note-stijl in je document of taak en vraag Brain om het uit te breiden tot een lijst, deadlines toe te voegen of zelfs de volgende stappen te schetsen. Je creatieve ideeën worden zo georganiseerde, traceerbare taken die je daadwerkelijk kunt uitvoeren. Maak een nog te doen lijst naast je aantekeningen met ClickUp Brain

8. Storyboard Planning Checklist Sjabloon

via Notion

Geweldige verhalen zijn geen resultaat van toeval. Ze worden gepland, vormgegeven en verfijnd voordat de eerste opname wordt gemaakt.

De Storyboard Planning Checklist Sjabloon fungeert als een productiebegeleider en loodst je door elke fase van het storyboarden, van het vormen van de verhaallijn tot het in kaart brengen van technische vereisten. Met gedetailleerde checklists en gestructureerde secties helpt het om abstracte creatieve ideeën om te zetten in een duidelijk, uitvoerbaar plan dat klaar is voor uitvoering.

Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden:

Leg de basis van uw project vast met een begeleide checklist voor de preproductie

Organiseer taken in het hele storytellingproces, zodat het schrijven, het uitwerken van teken en de ontwerpdetails in synchronisatie voortgaan

Plan alles wat je productie nodig heeft van tevoren, van essentiële middelen tot nalevingsstappen, zodat het proces soepel verloopt

Ondersteun de postproductie met gestructureerde stappen voor het bijschaven en de verdeling van uw product

✅ Ideaal voor: Contentmakers, videoproducenten en marketingteams die storyboards beheren voor films of merkvideo-campagnes

📮 ClickUp Insight: 11% van onze respondenten gebruikt AI voornamelijk voor brainstormen en het bedenken van ideeën. Maar wat gebeurt er daarna met deze briljante ideeën? Hiervoor heb je een AI-aangedreven assistent nodig, zoals ClickUp Brain, die je helpt om ideeën uit de brainstormsessie direct om te zetten in uitvoerbare taken. En als je een concept niet helemaal kunt uitleggen, vraag je de AI-beeldgenerator gewoon om een afbeelding te maken op basis van je prompt. Het is de alles-in-één-app voor werk waarmee je sneller ideeën kunt bedenken, visualiseren en uitvoeren!

9. Sjabloon voor dagelijks dagboek

via Notion

De Daily Journal Template van Notion is een eenvoudige ruimte om elke dag je gedachten en reflecties in een aantekening te zetten. Het bevat doordachte prompts die je helpen bij het schrijven en het bijhouden van een dagboek gemakkelijker maken.

De dankbaarheidsprompts moedigen je bijvoorbeeld aan om even stil te staan en de positieve dingen in je leven te erkennen, hoe klein ze ook zijn. De affirmatieprompts helpen je om de dag vol vertrouwen en optimisme te beginnen. In het gedeelte met dagelijkse hoogtepunten biedt ruimte om belangrijke momenten, overwinningen of productieve prestaties als aantekening te noteren, waardoor gewone dagen worden omgezet in betekenisvolle herinneringen.

Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden:

Houd stemmingen bij over tijd om emotionele patronen en trends op het gebied van welzijn te identificeren

Organiseer je nog te doen-lijst per dag, week of maand voor een gestructureerde dagboekgewoonte

Genereer rapportage per categorie of tijdlijn om groei en voortgang te visualiseren

✅ Ideaal voor: Personen die een bewuste dagboekpraktijk opbouwen om hun productiviteit in balans te brengen en te verbeteren met zelfreflectie en emotioneel bewustzijn

💡 Pro-tip: Hoewel de sjabloon voor een dagelijks dagboek je een gestructureerde manier biedt om je gedachten vast te leggen en je voortgang bij te houden, kun je ook speciale digitale dagboek-apps verkennen als je meer flexibiliteit wilt. Deze apps bevatten vaak functies zoals het bijhouden van gewoontes, stemmingslogboeken, herinneringen en zelfs begeleide prompts om het bijhouden van een dagboek gemakkelijker te maken.

10. Moodboard 2.0-sjabloon

via Notion

De Notion Moodboard 2. 0 Template gaat nog een stap verder dan het idee van een moodboard door visuele inspiratie te combineren met de context van het project. Het biedt je ruimte om creatieve referenties te verzamelen en tegelijkertijd te definiëren voor wie het werk bedoeld is, wat de doelen zijn en hoe alles met elkaar verbonden is.

Het resultaat is een bord dat niet alleen de look en feel van een project weergeeft, maar ook direct gekoppeld is aan de strategie, waardoor het gemakkelijker wordt om ideeën om te zetten in uitvoering.

Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden:

Verzamel al uw creatieve referenties op één plek, van beelden en kleur tot ontwerptips

Houd extra aantekeningen, referenties en inspiratie bij die je richting versterken

Bekijk zowel de creatieve sfeer als de strategische briefing naast elkaar voor een weergave die voltooid is

✅ Ideaal voor: Creatieve teams of projectleiders die een visueel bord nodig hebben dat inspiratie combineert met projectstrategie

⚡ Sjabloonarchief: Soms is een moodboard niet genoeg. Je moet ook ideeën, thema's en concepten op een gestructureerde manier met elkaar verbinden. Daar kunnen conceptmap-sjablonen je bij helpen: Visualiseer relaties tussen ideeën, in plaats van ze alleen maar te verzamelen

Organiseer je gedachten in clusters die verborgen verbindingen blootleggen

Leg een duidelijke basis voor brainstormen, strategie of onderzoek

Limieten van Notion

Notion is krachtig en flexibel, maar veel gebruikers wijzen op echte nadelen van het platform. Hieronder staan enkele van de meest genoemde limieten, verzameld van G2, Trustpilot, Reddit, SoftwareAdvice en andere beoordelingsplatforms:

Trage prestaties of vertraging op pagina's met grote databases, vooral bij het werk met AI of het insluiten van zware content

Steile leercurve wanneer je als beginner probeert om koppelingen en complexe lay-outs onder de knie te krijgen

Problemen met spreadsheets omdat deze niet goed ondersteund worden voor formules en grote datasets in vergelijking met Excel of Google Spreadsheets

Beperkte offline toegang , aangezien veel functies niet betrouwbaar functioneren zonder internetverbinding

gebrek aan integraties* omdat de connectiviteit met apps van derden niet zo'n extensie heeft als bij sommige concurrenten

In de woorden van een Notion-gebruiker zijn de hindernissen voor aangepast:

Notion kan vervelend zijn voor gebruikers die geen geduld hebben om te code. Zelfs met beschikbare sjablonen is er kritisch denkwerk nodig om ze aan uw eigen behoeften aan te passen.

Notion kan vervelend zijn voor gebruikers die geen geduld hebben om te code. Zelfs met beschikbare sjablonen is er kritisch denkwerk nodig om ze aan uw eigen behoeften aan te passen.

En als we het hebben over de complexiteit van de sjabloon, maakt een Reddit-gebruiker aantekening:

De meeste sjablonen zijn ofwel zo eenvoudig dat je ze zelf had kunnen maken, ofwel zo overladen dat je uiteindelijk de helft van de functies verwijdert.

De meeste sjablonen zijn ofwel zo eenvoudig dat je ze zelf had kunnen maken, ofwel zo overladen dat je uiteindelijk de helft van de functies verwijdert.

Alternatieve Notion-sjablonen

Een van de grootste frustraties die ontwerpers in enquêtes delen, is ' werkstroomlekkage ', d.w.z. het verlies van context bij het wisselen tussen tools of het opnieuw importeren van assets om projecten op gang te houden.

Dat is waar ClickUp zich onderscheidt als de ultieme oplossing.

ClickUp wordt vaak genoemd als een van de beste alternatieven voor Notion en lost niet alleen deze werkstroomproblemen op, maar tilt moodboards ook naar een hoger niveau door ze rechtstreeks te integreren met projectplanning, taakbeheer en samenwerking.

Een G2-recensent vat het als volgt samen:

Wat ik het leukste vind aan ClickUp is hoe aanpasbaar en flexibel het is. Ik kan het precies zo instellen als ik wil, of dat nu is met eenvoudige takenlijsten of door gedetailleerde werkstroom te bouwen met automatisering, afhankelijkheden en dashboard. Het houdt alles op één plek bij – projecten, documenten, communicatie en zelfs tijdsregistratie – zodat ik niet tussen meerdere tools hoef te schakelen.

Wat ik het leukste vind aan ClickUp is hoe aanpasbaar en flexibel het is. Ik kan het precies zo instellen als ik wil, of dat nu is met eenvoudige takenlijsten of door gedetailleerde werkstroom te bouwen met automatisering, afhankelijkheden en dashboard. Het houdt alles op één plek bij – projecten, documenten, communicatie en zelfs tijdsregistratie – zodat ik niet tussen meerdere tools hoef te schakelen.

Hier zijn de beste ClickUp-moodboard-sjablonen, die dienen als praktische en georganiseerde alternatieven voor Notion-sjablonen.

1. ClickUp Moodboard-sjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Visualiseer UI/UX, pictogrammen, kleuren en lettertypes met de moodboard-sjabloon van ClickUp

In tegenstelling tot statische borden creëert de ClickUp Moodboard-sjabloon een interactieve ruimte waar ideeën kunnen uitgroeien tot echte plannen. De sjabloon is gebouwd binnen ClickUp Whiteboards en gaat verder dan alleen het vastmaken van afbeeldingen. Je kunt pictogrammen, kleuren, websites en lettertypes samenbrengen op een digitaal canvas om een duidelijke visuele gids te creëren.

Wat het zo bijzonder maakt, is hoe soepel de verbinding is tussen creativiteit en actie. Het bord dient als uw hub voor inspiratie, maar is ook rechtstreeks gekoppeld aan de functies voor ontwerp-projectmanagement van ClickUp, waardoor u beslissingen kunt omzetten in taken zonder de werkstroom te verstoren.

Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden:

Gebruik mindmaps, tekstblokken en referenties direct op het bord om verspreide ideeën in samenhangende creatieve richtingen te verbinden

Ga naadloos van brainstormen naar projectuitvoering met ClickUp-taak voor het toewijzen van taken, prioriteit en deadlines

Zet je inspiratie in overzichtelijke secties, zodat je gemakkelijker overeenstemming kunt bereiken over ontwerpkeuzes voordat projecten in productie gaan

✅ Ideaal voor: Grafisch ontwerpers of productteams die een visuele identiteit vormgeven die soepel overgaat van concept naar uitvoering

⚡ Sjabloonarchief: Moodboards in ClickUp komen tot leven in Whiteboards, waar je ruimte hebt om te brainstormen, ideeën in kaart te brengen en in realtime samen te werken. Als je verder wilt gaan dan alleen visuals, bieden deze whiteboard-sjablonen kant-en-klare lay-outs voor: Breng gebruikerservaringen of creatieve processen rechtstreeks in kaart op een gedeeld canvas

Werk samen met teamgenoten met behulp van plakantekeningen, vormen en verbindingsstukken

Zet brainstormideeën direct om in uitvoerbare ClickUp-taak ▶️ Wil je zien hoe het werkt? Bekijk deze video om te leren hoe ClickUp Whiteboards werken en krijg een praktisch idee van hoe je visueel kunt bouwen en samenwerken.

2. ClickUp-sjabloon voor visiebord

Ontvang een gratis sjabloon Maak uw target begrijpelijker door deze in kaart te brengen met de Vision Board-sjabloon van ClickUp

Duidelijkheid is vaak het moeilijkste om te bereiken bij het ontwikkelen van een product, en dat is waar de ClickUp Vision Board Template van pas komt. Deze sjabloon biedt teams een gedeelde weergave van het grote geheel en zet succescriteria om in duidelijke verantwoordelijkheden, zodat de bedrijfsdoelen altijd centraal blijven staan.

Het resultaat is een visueel stappenplan dat iedereen op één lijn brengt en besluitvormers het vertrouwen geeft om verder te gaan.

Om het nog krachtiger te maken, kunt u het bord koppelen aan ClickUp Docs. In deze samenwerkingsruimte kunt u uw visie in detail uitwerken door banners toe te voegen, scheidingslijnen te gebruiken en zelfs taken rechtstreeks in het document te koppelen. Samen zorgen ze ervoor dat uw visie niet alleen visueel is, maar ook gedocumenteerd en klaar voor actie door het hele team.

Stel samen impactvolle visieverklaringen op in ClickUp Docs

Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden:

Zet hoogstaande concepten om in duidelijke categorieën die samenwerking vergemakkelijken, van het schetsen van de visie tot het definiëren van doelen en de behoeften van het publiek

Laat uw team rechtstreeks op het bord werken door taken toe te wijzen, updates te delen en media toe te voegen

Gebruik de ingebouwde prioriteringsfuncties om te beoordelen welke productideeën het belangrijkst zijn, prioriteiten te stellen in uw werk en te beslissen welke ideeën verder moeten worden uitgewerkt

Koppel je vision board aan de planningstools van ClickUp, zoals Docs en Whiteboards, zodat brainstormen op natuurlijke wijze overgaat in uitvoering

✅Ideaal voor: Productteams en ondernemers die hun visie, communicatiedoelen en uitvoering op elkaar willen afstemmen

📚 Lees meer: Beste Whiteboardsoftware voor samenwerking

3. ClickUp Vision Whiteboard-sjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Plan met duidelijkheid en stel de juiste koers voor uw volgende project met behulp van de ClickUp Vision Whiteboard-sjabloon

De ClickUp Vision Whiteboard-sjabloon is gemaakt voor teams die de voorkeur geven aan een zeer visuele en interactieve aanpak van brainstormen en plannen.

In tegenstelling tot de ClickUp Vision Board-sjabloon, die een gestructureerd visueel stappenplan biedt voor het afstemmen van doelen en verantwoordelijkheden, is de Whiteboard-sjabloon een leeg canvas waarop ideeën vrijelijk kunnen stromen.

Je kunt ideeën in kaart brengen, dingen verplaatsen en ze samen met je teamleden verfijnen. De sjabloon bevat ook secties voor visie, doelgroep, behoeften, product en doelstellingen. Hoewel het je aanwijzingen geeft over wat je kunt toevoegen, laat het ook ruimte voor creativiteit en iteratie.

Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden:

Werk in realtime samen, of je nu op dezelfde locatie bent of op afstand werkt, en stimuleer dynamische discussies

Voeg pictogrammen, afbeeldingen en stijlen toe of pas ze aan om de unieke identiteit van uw merk weer te geven

Deel feedback rechtstreeks op het bord om het perspectief van elke afdeling vast te leggen

Exporteer als PDF of fysieke poster voor offline brainstormsessies en teamworkshops

✅ Ideaal voor: Teams die creativiteit willen combineren met gestructureerde doelstellingen en de flexibiliteit van een digitaal whiteboard als waarde beschouwen

⭐ Bonus: Automatiseer ontwerpwerkstroom met de vooraf gebouwde Autopilot Agents van ClickUp. Het beheren van feedbackloops en goedkeuringen kan meer tijd kosten dan het eigenlijke ontwerpwerk. Met de vooraf gebouwde Autopilot Agents van ClickUp kunt u repetitieve stappen automatiseren, zoals taken verplaatsen naar 'Revisie' wanneer feedback wordt toegevoegd, belanghebbenden op de hoogte brengen wanneer een mockup is goedgekeurd of vervolgtaken aanmaken na de lancering. Houd uw ontwerpbord in beweging zonder voortdurende handmatige updates. Laat uw team zich concentreren op creativiteit. Bekijk deze video om uw eerste Agent in te stellen.

4. ClickUp Storyboard-sjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Zet ruwe concepten om in krachtige verhalen met de ClickUp Storyboard-sjabloon

Simpel gezegd is een storyboard een moodboard met structuur. Het geeft niet alleen de look en feel van uw idee weer, maar ook hoe het van het ene moment naar het andere verloopt. De ClickUp Storyboard-sjabloon biedt u een visueel canvas om uw concepten frame voor frame in kaart te brengen, waardoor u de creatieve 'mood' gemakkelijk kunt afstemmen op de daadwerkelijke volgorde van acties of gebeurtenissen.

Bovendien maakt het dankzij de eenvoudige drag-and-drop-functie en meerdere frames het creatieve proces tot iets collaboratiefs en gemakkelijk te beheren.

Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden:

Verdeel uw verhaal of project in afzonderlijke scènes of stappen, zodat complexe ideeën gemakkelijker te begrijpen zijn

Leg scriptantekeningen, teken-dialogen en acties op het scherm rechtstreeks in elk frame vast

Herschik of dupliceer scènes om het tempo te verfijnen en de werkstroom van je verhaal aan te passen naarmate het zich ontwikkelt

Deel storyboards met je team om in realtime feedback te verzamelen, zodat je in elke fase op één lijn blijft

✅ Ideaal voor: Filmmakers, marketeers en zakelijke teams die een gestructureerd storyboard nodig hebben om de visie en uitvoering van een project op elkaar af te stemmen

⚡ Sjabloonarchief: Gebruik deze gratis storyboard-sjablonen om orde te scheppen in uw ideeën. Ze helpen uw moodboard-inspiratie om te zetten in een duidelijke volgorde die het hele team gemakkelijk kan volgen.

5. ClickUp-sjabloon voor verhaaloverzicht

Ontvang een gratis sjabloon Plan, organiseer en houd elk hoofdstuk van je verhaal bij met de ClickUp Story Outline Sjabloon

Een moodboard kan de sfeer van uw project weergeven, maar wat gebeurt er daarna? Met de ClickUp Story Outline Template zet u die visuele energie om in een concrete verhaallijn of routekaart. Het fungeert als een brug tussen inspiratie en uitvoering.

Als uw moodboard bijvoorbeeld thema's voor een merkcampagne belicht, kunt u die ideeën met behulp van deze sjabloon in kaart brengen in hoofdstukken, scènes of fasen, zodat geen enkel detail over het hoofd wordt gezien.

Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden:

Houd een teken- of personagebord bij naast beeldmateriaal, ideaal voor marketingcampagnes of storytellingprojecten

Gebruik de Kanban-bordweergave om uw verhaal vanuit meerdere invalshoeken te bekijken

Gebruik kleurgecodeerde voortgang om te zien welke delen van je campagne of verhaal voltooid zijn en wat nog verder ontwikkeld moet worden

✅ Ideaal voor: Contentmakers en strategen die inspiratie uit moodboards willen omzetten in gestructureerde campagnes of stap-uitvoeringsplannen

6. ClickUp-sjabloon voor het in kaart brengen van gebruikersverhalen

Ontvang een gratis sjabloon Visualiseer hoe gebruikers met uw product omgaan met de ClickUp User Story In kaart Brengen sjabloon

Bij het brainstormen over ideeën of het in kaart brengen van creatieve processen, verlies je gemakkelijk uit het oog hoe alles met elkaar verbonden is. De ClickUp User Story Mapping Template zet ongeorganiseerde gedachten om in een gestructureerde visuele reis. Met deze sjabloon kun je je ideeën stap voor stap groeperen, net als bij het samenstellen van een moodboard, maar dan met de focus op het pad van de gebruiker. Zo kun je gemakkelijker zien hoe functies, ideeën of ontwerpkeuzes van invloed zijn op de algehele ervaring.

Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden:

Verdeel complexe projecten in kleinere, beheersbare delen met behulp van ClickUp aangepaste velden voor persona's, doelen of problemen

Gebruik het als een bron van waarheid door alle verhalen en ideeën op één centrale weergave te bewaren

Visualiseer stap voor stap de impact van functies of creatieve elementen in de Story Map Weergave

✅ Ideaal voor: Teams, managers of marketeers die een moodboard-achtige ruimte willen om user journeys in kaart te brengen en ontwerpideeën te koppelen aan echt klantgedrag

7. ClickUp-sjabloon voor ontwerpbord

Ontvang een gratis sjabloon Gebruik de ClickUp Design Board-sjabloon om ontwerpfasen, goedkeuringen, prioriteiten en revisies in de tijdlijn van uw project bij te houden

Ontwerpprojecten verlopen zelden volgens een rechtlijnig pad; ideeën evolueren, feedback verandert de richting en inspiratie blijft veranderen. De ClickUp Design Board sjabloon is ontworpen om die werkstroom vast te leggen en georganiseerd te houden.

Je kunt creatieve referenties verzamelen en tegelijkertijd bijhouden hoe ze door elke fase van het ontwerpproces gaan. Merkbeelden, mockups, feedback en goedkeuringen zijn allemaal gekoppeld binnen één bord, waardoor elke stap gemakkelijk te volgen is.

Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden:

Verdeel het ontwerpproces in fasen: briefing, branding, ontwerpen, lancering en feedback

Houd goedkeuringen en revisies bij met duidelijke statusmarkeringen (in behandeling, goedgekeurd, revisie)

Gebruik borden in Kanban-stijl om ontwerptaken te groeperen en de voortgang te visualiseren

Voeg opmerkingen, links en mediabestanden rechtstreeks toe aan taken voor een naadloze samenwerking

✅ Ideaal voor: Creatieve teams, brand managers en freelance ontwerpers die een gestructureerd moodboard-systeem willen om ontwerpprojecten van begin tot eind te beheren en bij te houden

Zet inspiratie van moodboards om in echte projecten met ClickUp

Notion-moodboard-sjablonen zijn handig als je gewoon een eenvoudig moodboard wilt om ideeën te verzamelen. Maar het laten aanpassen ervan is nogal ingewikkeld.

Dat is waar ClickUp-sjablonen zich onderscheiden. Ze zijn beginnersvriendelijk. Voer gewoon uw informatie in om aan de slag te gaan.

Ze combineren creativiteit met structuur, zodat je moodboards niet alleen inspiratiebronnen blijven, maar uitgroeien tot uitvoerbare plannen. Met flexibele weergaven, kant-en-klare boards en samenwerkingsfuncties helpt ClickUp je moeiteloos van brainstormen naar uitvoering.

Als je een uitgebreide tool voor moodboards wilt die ook het werk erachter beheert, meld je dan vandaag nog aan bij ClickUp!