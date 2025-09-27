Top 3 PM-software die herinneringen en waarschuwingen verstuurt

Een deadline verstrijkt. Een follow-up van een client raakt onder de berichten begraven. Een teamgenoot mist een status omdat de herinnering in de verkeerde inbox terechtkwam.

Deze kleine missers stapelen zich op tot vertragingen, verlies van vertrouwen en onnodige stress.

PM-software die herinneringen en waarschuwingen verstuurt, houdt het hele team verantwoordelijk, past prioriteiten aan wanneer plannen veranderen en voorkomt dat taken worden gemist.

In deze blogpost bespreken we de drie beste tools die deze belofte waarmaken. 🎯

PM-software die herinneringen en waarschuwingen verstuurt: in één oogopslag

Hier volgt een overzicht van de drie beste PM-softwaretools die herinneringen en waarschuwingen versturen en die u kunt gebruiken voor uw projectplan:

Tool Het beste voor Belangrijkste functies Voordelen en nadelen Prijzen* ClickUp AI-aangedreven projectmanagement en samenwerking voor individuen, start-ups en ondernemingen Herinneringen, ClickUp Brain (AI-taaktoewijzing, updates en waarschuwingen), AI Autopilot Agents, automatiseringen, kalender (slim plannen en opnieuw plannen) Voordelen: 🌟 Geconvergeerde AI-werkruimte voor al uw werk 🌟 U kunt herinneringen uitstellen, opnieuw plannen, delegeren of omzetten in taken 🌟 Bevat AI-tools voor schrijven, plannen en taaktautomatisering🌟 Biedt flexibele projectweergaven, waaronder Lijst, Bord, Kalender, Gantt en TijdlijnNadelen:🧐 Steile leercurve voor nieuwe gebruikers vanwege de uitgebreide functieset🧐 De mobiele app heeft nog niet alle functies van de desktop-app Voor altijd gratis; aangepaste opties beschikbaar voor ondernemingen Asana Flexibel, cross-functioneel projectmanagement voor start-ups en middelgrote projectteams Taakherinneringen en notificaties (via e-mail, push of desktop), afhankelijkheden en subtaaken, automatiseringen voor taakuitvoeringen en waarschuwingen, tijdlijn- en kalenderweergaven, Slack/Google Agenda-integraties voordelen: 🌟 Stelt teams in staat om herinneringen in te stellen voor routinetaken en check-ins🌟 Helpt managers om follow-ups te verminderen 🌟 Houdt iedereen op de hoogte, ongeacht de tijdzoneNadelen*:🧐 Limiet externe toegang voor medewerkers 🧐 Geavanceerde functies zijn alleen beschikbaar tegen betaling🧐 Moeilijk in te stellen voor kleine teams Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 13,49/maand per gebruiker Trello Visuele taakbeheer en prioritering voor individuen en kleine teams Waarschuwingen voor deadlines, herinneringen voor kaarttoewijzingen, activiteitsupdates, Kanban-borden, Butler-automatisering (op regels gebaseerde herinneringen), meer dan 200 integraties via Power-Ups Voordelen: 🌟 Ondersteunt mobiele en desktoptoegang voor werk onderweg 🌟 Stelt herinneringen in op Google Agenda en andere tools via integraties via Power-UpsNadelen:🧐 Beperkte rapportage- en dashboardfuncties zonder Power-Ups🧐 Beperkingen op het aantal projecten dat u tegelijkertijd kunt volgen🧐 Niet geschikt voor grote teams of complexe projecten Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 6 per maand per gebruiker

Waar moet u op letten bij PM-software die herinneringen en waarschuwingen verstuurt?

De beste projectmanagementsoftware zorgt ervoor dat herinneringen tijdig, contextueel en aangepast aan uw werkstroom zijn. Hier is waar u op moet letten bij het kiezen van een programma:

Stuurt herinneringen naar verschillende apparaten (desktop, mobiel, browser, chat-apps), zodat u onderweg nooit meer een deadline mist

Automatisering van waarschuwingen op basis van triggers zoals statuswijzigingen, afhankelijkheden of inactiviteit, waardoor handmatige follow-ups worden verminderd

Maakt onderscheid tussen urgente deadlines en routinecontroles , zodat cruciaal werk altijd veel zichtbaarheid krijgt

Houdt reacties op waarschuwingen bij , zodat u weet of taken zijn bevestigd, uitgesteld of voltooid

Integreert waarschuwingen in werkstroom , bijvoorbeeld door opmerkingen of notificaties om te zetten in follow-up e-mail herinneringen

gebruikt AI om herinneringen opnieuw te prioriteren*, openstaande taken samen te vatten en blokkades automatisch te escaleren

synchroniseert met externe agenda's* (Google, Outlook, iCal) om dubbele boekingen te voorkomen en agenda's op elkaar af te stemmen

🧠 Leuk weetje: Het oudste 'herinneringssysteem' dat mensen gebruikten, was het leggen van knopen in reeksen. Oude culturen, waaronder de Inca's met hun Khipu-systeem, gebruikten geknoopte touwen om taken, nummers en verplichtingen bij te houden.

De beste PM-software die herinneringen en waarschuwingen verstuurt

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactieteam volgt een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen zijn gebaseerd op de werkelijke waarde. Hier volgt een gedetailleerd overzicht van hoe we software beoordelen bij ClickUp.

Laten we eens kijken naar de top drie PM-software die herinneringen en waarschuwingen verstuurt.

1. ClickUp (het beste voor AI-aangedreven projectmanagement en samenwerking)

Blijf op de hoogte van uw taken met herinneringen in ClickUp Druk op 'R' op een willekeurige plek in uw werkruimte om aangepaste ClickUp-herinneringen te maken

ClickUp for Projectmanagement is de alles-in-één-app voor werk die PM, documentatie en teamcommunicatie combineert in één platform, versneld door AI-automatisering en zoekfuncties van de volgende generatie.

ClickUp Reminders centraliseert alle follow-ups en taakwaarschuwingen op één plek via ClickUp Home. Het maakt niet uit of u werkt vanuit een browser, desktop of mobiel apparaat; uw herinneringen zijn altijd zichtbaar en uitvoerbaar.

Stel dat de oprichter van een start-up de productlanceringen van meerdere teams coördineert. Hij kan een herinnering aanmaken voor een belangrijk telefoongesprek met een client, relevante documenten als bijlage toevoegen en deze zelfs toewijzen aan een teamlid.

Opmerkingen in ClickUp-taken of notificaties kunnen ook worden omgezet in herinneringen. Bovendien zorgen herinneringen ervoor dat iedereen verantwoordelijk blijft, dankzij opties om uit te stellen, opnieuw in te plannen of te delegeren.

Houd uw projecten op gang met AI

ClickUp Brain voegt een AI-aangedreven laag toe aan projectmanagement, waardoor u ongeveer een dag per week bespaart door routinetaken en vergaderingen te automatiseren. Wanneer daarom wordt gevraagd, wijst het automatisch taken toe op basis van beschikbaarheid, houdt het de voortgang bij en past het de prioriteiten dynamisch aan.

Vraag ClickUp Brain om updates over lopende taken te delen

Een projectmanager die de release van een nieuwe app coördineert, geeft ClickUp Brain bijvoorbeeld de opdracht: 'Plan de releasetaken voor de komende twee weken, wijs ze toe aan ontwikkelaars, QA en marketing, en markeer eventuele vertragingen automatisch. '

AI creëert direct taken voor elk team, wijst eigenaren toe op basis van expertise, stelt deadlines vast en houdt de voortgang bij. Als een QA-taak achterloopt, werkt Brain de prioriteiten bij en stuurt waarschuwingen naar de relevante teamleden.

📌 Probeer deze prompts: Stel een herinnering in voor het ontwerpteam om wireframes uiterlijk vrijdag om 15.00 uur in te dienen.

Maak elke maandag terugkerende herinneringen aan voor het team om de voortgang van hun projecten bij te werken

Breng me op de hoogte als de ontwikkelingstaak niet 24 uur voor de deadline is voltooid

Automatiseer uw werkruimte zonder te programmeren

Met ClickUp Automatiseringen, aangedreven door AI, kunt u een werkstroom in gewoon Engels beschrijven om deze direct in te stellen.

Maak 'if this, then that'-triggers om uw werkstroom te automatiseren met ClickUp automatisering

Wanneer een ontwerper bijvoorbeeld een taak als 'Klaar' markeert, kan een automatisering deze naar de lijst 'Beoordelen' verplaatsen. Ook wordt de projectmanager hiervan op de hoogte gesteld en wordt de taak toegewezen aan QA.

Maak slimme schema's

ClickUp Kalender centraliseert alle taken, gebeurtenissen en deadlines in één slimme, dynamische weergave, zodat u uw agenda actief kunt beheren.

In kaart brengen uw dagen, weken en maanden met de AI-aangedreven ClickUp-kalender

In tegenstelling tot statische kalenders blokkeert ClickUp Calendar automatisch focustijd, herprioriteert taken wanneer plannen veranderen en synchroniseert met Google Agenda of Outlook om dubbele boekingen te voorkomen.

In combinatie met ClickUp Brain kan het zelfs vergaderijden vinden, uitnodigingen versturen en doorzoekbare transcripties genereren met toegewezen actitem.

Zo gebruikt u deze software voor een optimale planning:

Belangrijkste functies van ClickUp

Unify AI-tools: Krijg toegang tot een krachtig pakket AI-tools voor diepgaandere automatisering, projectinformatie en slimmer taakbeheer met Krijg toegang tot een krachtig pakket AI-tools voor diepgaandere automatisering, projectinformatie en slimmer taakbeheer met ClickUp Brain MAX

zet gesprekken om in taken: *Leg ideeën, actiepunten of snelle updates onderweg vast door ze gewoon uit te spreken met Talk-to-Text in ClickUp

Genereer gepolijste content: Gebruik ClickUp Brain's AI Writer for Work om e-mails, agenda's voor vergaderingen, rapporten of projectupdates op te stellen

Vind antwoorden in enkele seconden: Vind de exacte informatie die u nodig hebt in taken, documenten, chats en projecten met Vind de exacte informatie die u nodig hebt in taken, documenten, chats en projecten met ClickUp Enterprise Search

leg vergaderingen moeiteloos vast: *Neem gesprekken op, transcribeer ze en vat ze samen, en zet vervolgens de sleutelpunten om in uitvoerbare taken met de ClickUp AI Notetaker

Delegeer drukke werkzaamheden: Implementeer aanpasbare Implementeer aanpasbare ClickUp AI Autopilot Agents die taken monitoren, statussen bijwerken en waarschuwingen versturen op basis van uw specifieke behoeften

Voordelen van ClickUp

Brengt taken, documenten, chats, whiteboards, dashboard en doelen samen in één werkruimte

Met één klik kunt u herinneringen uitstellen, opnieuw plannen, delegeren of omzetten in taken

Biedt uitgebreide AI-tools voor schrijven, plannen en taakkautomatisering

Biedt flexibele projectweergaven, waaronder Lijst, Bord, Kalender, Gantt en Tijdlijn

ClickUp nadelen

Steilere leercurve voor nieuwe gebruikers vanwege de uitgebreide functie

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.400 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.300 beoordelingen)

Waarom dit zo handig is voor het beheren van meerdere prioriteiten

De uitgebreide reeks functies van ClickUp helpt individuen en teams om taken efficiënt te organiseren, visualiseren en prioriteren.

Het biedt vier duidelijke prioriteit vlaggen, waaronder Urgent, Hoog, Normaal en Laag. Op deze manier weet iedereen in het team direct welke taken onmiddellijke aandacht vereisen en welke voor later kunnen worden gepland.

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Uit een G2-recensie:

Wat ik het leukste vind, is de constante stroom van nieuwe functies en verbeteringen. ClickUp is niet alleen een tool voor projectmanagement, het is een voltooid productiviteitsplatform. Ik gebruik het dagelijks als ticketsysteem, voor communicatie met clients en om complexe werkstroom te organiseren. De AI-functies zijn een echt hoogtepunt – ze helpen me sneller content te vinden, taken te prioriteren en de context tussen projecten te behouden. De flexibiliteit om alles aan te passen, van weergaven tot automatiseringen, maakt het perfect geschikt voor mijn manier van werken.

Wat ik het leukste vind, is de constante stroom van nieuwe functies en verbeteringen. ClickUp is niet alleen een tool voor projectmanagement, het is een voltooid productiviteitsplatform. Ik gebruik het dagelijks als ticketsysteem, voor communicatie met clients en om complexe werkstroom te organiseren. De AI-functies zijn een echt hoogtepunt – ze helpen me sneller content te vinden, taken te prioriteren en de context tussen projecten te behouden. De flexibiliteit om alles aan te passen, van weergaven tot automatisering, maakt dat het perfect past bij de manier waarop ik werk.

📮 ClickUp Insight: 50% van de mensen structureert zijn tijd door bepaalde dagen te reserveren voor administratief werk en andere voor geconcentreerd werk, maar slechts 22% zegt taken te automatiseren of te delegeren. Handmatig tijdbeheer helpt, maar het elimineert niet de repetitieve taken die nog steeds ten koste gaan van diepgaand werk. ✔️ De kalender, tijdblokkering en AI-agenten van ClickUp werken samen om uw tijd te beschermen. Plan automatisch repetitief werk, verplaats taken op basis van prioriteit en trigger herinneringen, zodat uw week vanzelf verloopt. echte resultaten: *Lulu Press bespaart 1 uur per dag per werknemer door gebruik te maken van ClickUp automatisering, wat leidt tot een toename van 12% in werk-efficiëntie.

2. Asana (het beste voor flexibel, crossfunctioneel projectmanagement)

via Asana

Asana is taakbeheersoftware waarmee u notificaties kunt instellen via e-mail, mobiele pushberichten of desktopmeldingen. Pas aan wanneer en hoe vaak deze worden verzonden, of het nu gaat om een eenmalige herinnering aan een deadline of terugkerende meldingen voor regelmatige taken.

U kunt specifieke teamleden informeren, herinneringen instellen op basis van projectfasen of notificaties trigger wanneer afhankelijkheden veranderen. Het systeem integreert met uw bestaande werkstroom via visuele projectborden, tijdlijnen en kalender weergaven.

De automatiseringsfuncties stroomlijnen dit nog verder met aangepaste regels waarmee taken kunnen worden toegewezen, statussen kunnen worden bijgewerkt of waarschuwingen kunnen worden verzonden. Het maakt verbinding met tools zoals Microsoft Teams en Google Agenda, zodat notificaties naar uw werkruimte kunnen worden gestuurd zonder dat u van context hoeft te wisselen.

Belangrijkste functies van Asana

Stel taakafhankelijke afhankelijkheid en subtaak in om complex werk op te splitsen en de volgorde van taken te beheren

Wijs rollen, deadlines en prioriteiten toe aan taken met aanpasbare velden voor meer effectiviteit

Beheer werklasten en toewijzing van middelen dynamisch met het gemak van slepen en neerzetten

Maak herbruikbare sjablonen voor projecten en taken om best practices te standaardiseren

Bouw AI-werkstroom of stel sjabloongebaseerde AI-agenten in om repetitieve taken uit te voeren

Voordelen van Asana

Bevordert consistentie door teams te voorzien van herinneringen aan routinetaken en check-ins

Helpt managers om minder follow-ups te doen, omdat herinneringen een groot deel van het aansporen overnemen

Ondersteunt teams op afstand en verspreide teams door iedereen op de hoogte te houden, ongeacht de tijdzone

Asana nadelen

Limiet externe toegang; medewerkers kunnen alleen taakweergave bekijken, niet invoeren of uren bijhouden

Geavanceerde functies zijn achter betaalde muren verborgen, in tegenstelling tot Asana-alternatieven

Het is moeilijk voor kleine teams om dit op te zetten

Prijzen van Asana

Free

Starter: $13,49/maand per gebruiker

Geavanceerd: $30,49/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Onderneming+: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Asana

G2: 4,4/5 (meer dan 12.300 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 13.500 beoordelingen)

Waarom dit zo handig is voor het beheren van meerdere prioriteiten

Asana is betrouwbaar voor het beheren van meerdere projecten. Het biedt u een werkruimte om taken te organiseren en te prioriteren op basis van urgentie, belangrijkheid en deadlines. Bovendien helpen de aanpasbare prioriteitsmatrices en geautomatiseerde herinneringen u om uw werklast in balans te houden en deadlines niet te missen.

Wat zeggen echte gebruikers over Asana?

Een recensie op G2 deelt:

De grootste voordelen van Asana zijn de samenwerkingsfuncties, het gebruik van AI, de gratis trainingsdiensten, de gebruikersinterface, het ondersteuningsteam, de eenvoud en het gebruiksgemak... De grootste nadelen van Asana zijn de snelheid waarmee belangrijke updates en functies worden geïmplementeerd, de uiterst beperkte automatisering en het gebrek aan bruikbaarheid als het gaat om het delen van werk tussen bedrijven.

De grootste voordelen van Asana zijn de samenwerkingsfuncties, het gebruik van AI, de gratis trainingsdiensten, de gebruikersinterface, het ondersteuningsteam, de eenvoud en het gebruiksgemak... De grootste nadelen van Asana zijn de snelheid waarmee belangrijke updates en functies worden geïmplementeerd, de uiterst beperkte automatisering en het gebrek aan bruikbaarheid als het gaat om het delen van werk tussen bedrijven.

🔍 Wist u dat? Studies tonen aan dat mensen eerder geneigd zijn om doelen na te streven wanneer ze tijdgebonden herinneringen instellen ('herinner me om 7 uur 's ochtends') in plaats van vage herinneringen ('herinner me morgen'). Door de specificiteit gaat het brein het als een deadline beschouwen.

3. Trello (het beste voor visueel taakbeheer en prioritering)

via Trello

Trello is gratis projectmanagementsoftware die is gebaseerd op visuele Kanban-borden om het bijhouden van taken eenvoudig te maken. U kunt kaarten voor taken maken, deze door aanpasbare lijsten (Nog te doen, In uitvoering, Klaar) verplaatsen en een weergave krijgen van waar alles staat.

Het platform verwerkt notificaties via waarschuwingen voor deadline, kaarttoewijzingen en activiteitsupdates, zodat teamleden op de hoogte blijven.

Voor teams die meer nodig hebben, biedt Trello kalender- en tijdlijnweergaven in betaalde abonnementen. Het biedt ook een uitgebreide Power-Up bibliotheek die kan worden geïntegreerd met tools zoals Slack, Google Drive en verschillende tijdsregistratie-apps.

Butler, de automatiseringstool van Trello, kan op regels gebaseerde acties instellen om handmatig werk te verminderen. Het kan bijvoorbeeld automatisch kaarten verplaatsen wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan of herinneringen versturen op basis van de prioriteit van projecten.

Belangrijkste functies van Trello

Organiseer taken door gedetailleerde kaarten te maken met deadlines, bijlagen, checklist en toegewezen personen

Maak gebruik van de cross-functionele samenwerkingsfunct ies, waaronder opmerkingen, meldingen en realtime activiteitenlogboeken

Voeg aangepaste labels en filters toe om grote borden gemakkelijker te organiseren en prioriteiten te stellen

Maak gebruik van meerdere sjablonen voor het bijhouden van projecten uit de uitgebreide bibliotheek om terugkerende projecten te standaardiseren

Voordelen van Trello

Ondersteunt mobiele en desktoptoegang voor werk onderweg met realtime updates

Stel herinneringen in op Google Agenda en andere tools dankzij de uitgebreide integraties (200+) via Power-Ups

Trello nadelen

Limiet rapportage- en dashboardfuncties, tenzij u Power-Ups toevoegt

Beperkingen op het aantal projecten dat u tegelijkertijd kunt bijhouden; het is moeilijk om tussen projecten te schakelen

Het is niet de ideale oplossing voor teams met grote of complexe projecten

Prijzen van Trello

Free

Standaard: $ 6/maand per gebruiker

Premium: $12,5/maand per gebruiker

onderneming: *Aangepaste prijzen

Trello-beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 13.700 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 23.600 beoordelingen)

Waarom dit zo handig is voor het beheren van meerdere prioriteiten

Trello biedt een duidelijk visueel overzicht van taken met behulp van aanpasbare Kanban-borden, zodat u werk kunt herschikken en prioriteren op basis van urgentie en belangrijkheid.

Bovendien vergemakkelijken Butler en integraties de uitvoering van projecten met behulp van AI, waardoor teams zich kunnen blijven concentreren op de meest cruciale taken.

Wat zeggen echte gebruikers over Trello?

Dit is wat een Capterra-gebruiker te zeggen had:

Eenvoud en flexibiliteit. Het is gemakkelijk om mee te beginnen en ondersteunt een nummer verschillende scenario's, van projectmanagement tot kennisbanken tot kalenders... Het beheer van gebruikersaccounts kan een uitdaging zijn. Ik merk vaak dat clientgebruikers vergeten zijn hoe ze zich hebben aangemeld en daardoor niet kunnen inloggen of notificaties ontvangen.

Eenvoud en flexibiliteit. Het is gemakkelijk om mee te beginnen en ondersteunt een nummer verschillende scenario's, van projectmanagement tot kennisbanken tot kalenders... Het beheer van gebruikersaccounts kan een uitdaging zijn. Ik merk vaak dat client gebruikers vergeten zijn hoe ze zich hebben aangemeld en daardoor niet kunnen inloggen of notificaties ontvangen.

🔍 Wist u dat? De allereerste digitale herinneringen verschenen eind jaren tachtig met de eerste personal digital assistants (PDA's) zoals de Psion Organizer en later de PalmPilot. Mensen waren verbaasd dat een handheld-apparaat hun afspraken kon onthouden.

Andere opmerkelijke vermeldingen

Hoewel deze tools niet in de top drie van herinnering-apps staan, kunt u ze wel gebruiken om uw projectmanagement te verbeteren:

Monday: Biedt mogelijkheden voor automatisering om waarschuwingsherinneringen in te stellen op basis van specifieke triggers, zoals naderende deadlines

Wrike: Biedt geautomatiseerde Biedt geautomatiseerde herinneringen voor urenstaten om teams te helpen hun logboeken op tijd in te dienen, zodat deadlines voor salarisadministratie, facturering en rapportage nauwkeurig worden gehaald

Hive: Biedt audio-notificaties voor vergaderingmeldingen, berichten, actieopdrachten en @vermeldingen, waardoor belangrijke communicatie nog urgenter wordt

💡 Pro-tip: Waarom zou u zelf de alledaagse taken uitvoeren als u een AI Autopilot Agent in ClickUp kunt programmeren om alles nog te doen? Schakel een vooraf gebouwde Autopilot Agent in, zoals de Weekly Report Agent of de Team Standup Agent, of bouw uw eigen aangepaste Autopilot Agents met onze no-code builder. In deze video wordt uitgelegd hoe u aan de slag kunt gaan!

Hoe u meerdere prioriteiten effectief kunt beheren (tips + best practices)

Als alles urgent lijkt, is het moeilijk om te bepalen wat uw aandacht het eerst verdient. Hier zijn enkele best practices om u daarbij te helpen.

gebruik pre-mortem herinneringen: Stel waarschuwingen in die gekoppeld zijn aan risicopunten. U kunt bijvoorbeeld een herinnering instellen die wordt geactiveerd als een *afhankelijkheid meer dan 24 uur vertraging oploopt

Gebruik de 'waarschuwingsstapeling'-methode: Blijf waarschuwingen stapelen voor drie cruciale controlepunten: wanneer een taak wordt aangemaakt, wanneer deze voor de helft is voltooid en wanneer de deadline nadert

Maak gebruik van het faalveilige delegatiekader: Koppel opdrachten aan automatische waarschuwingen die u op de hoogte brengen als de voortgang stagneert (bijvoorbeeld als de status twee dagen lang niet is veranderd)

gebruik een tweekanaalswaarschuwing: *Scheid urgente waarschuwingen (mobiele push) van niet-urgente waarschuwingen (e-mail of in-app) in uw takenlijst

🧠 Leuk weetje: Digitale herinneringen zijn zelfs getest in de geneeskunde. In klinische proefversies bleken patiënten die dagelijks sms-herinneringen kregen om hun medicijnen in te nemen, tot twee keer zo vaak hun behandelplan te volgen.

Hier is een herinnering: kies ClickUp

Uiteindelijk gaan herinneringen en waarschuwingen erom dat u de controle over uw werkstroom behoudt zonder dat u zich overweldigd voelt. Asana en Trello bieden solide functies, maar ClickUp gaat nog een stap verder.

ClickUp biedt u AI-aangedreven herinneringen, automatiseringen en aanpasbare waarschuwingen die zich aanpassen aan uw manier van werk. Synchroniseer waarschuwingen op uw desktop, mobiele telefoon en browser, zodat u niets mist. Bovendien stuurt het u een bericht terwijl het ook prioriteiten aanpast, taken automatisch toewijst en iedereen op dezelfde pagina houdt.

Met ClickUp-taak, documentatie, rapportage en teamcommunicatie die allemaal worden beheerd in één AI-aangedreven platform, maakt ClickUp een einde aan Work Sprawl en wordt het de enige Converged AI Workspace die u nodig hebt!

Meld u vandaag nog gratis aan bij ClickUp! ✅