Marketingstrategieën voor restaurants: hoe u de klantloyaliteit kunt vergroten

Central Perk in Friends stond niet bekend om zijn koffie van wereldklasse of vijfsterrenservice.

Mensen hielden ervan omdat het voelde als hun plek. Die loyaliteit zorgde ervoor dat de groep dag na dag terugkwam, en dat is precies wat elk restaurant wil: klanten die steeds weer voor jou kiezen, niet alleen vanwege het eten, maar ook vanwege de verbinding.

Zo'n loyaliteit ontstaat niet van de ene op de andere dag. Het komt voort uit het creëren van ervaringen die blijven hangen, klanten laten zien dat u ze kent en manieren vinden om de relatie ook na het eerste bezoek levend te houden.

In deze blogpost bekijken we de beste marketingstrategieën voor restaurants om dat soort banden op te bouwen en van toevallige gasten vaste klanten te maken. 🧑🏼‍🍳

En als bonus laten we zien hoe ClickUp, de alles-in-één-app voor werk, daarbij helpt!

Waarom marketing belangrijk is voor restaurants

Restaurants staan of vallen met aandacht.

Een volle eetzaal vandaag is geen garantie voor dezelfde drukte morgen in de ongelooflijk competitieve culinaire sector. Marketing houdt uw etablissement zichtbaar, bouwt een onderscheidende merkidentiteit op en transformeert eenmalige gasten in een loyale klantenkring.

Uiteindelijk is het deze voortdurende relatie met klanten die zorgt voor consistente inkomsten.

10 beste marketingstrategieën voor restaurants

Deze marketingstrategieën voor restaurants helpen uw bedrijf om zich te onderscheiden en te groeien. 📈

1. Bouw authentieke verbindingen op met storytelling op sociale media

Uw foto's van gerechten zien er misschien prachtig uit, maar ze vallen niet op tussen alle andere restaurantcontent op sociale media. Storytelling-content is anders, omdat deze de mensen en passie achter uw gerechten laat zien.

Wanneer uw publiek ziet hoe uw kok zijn mesvaardigheden perfectioneert of uw banketbakker om 6 uur 's ochtends een verjaardagstaart versiert, voelen ze een verbinding met de persoon achter hun maaltijd.

Deze authentieke momenten creëren iets krachtigs dat prijsgerichte concurrenten niet kunnen evenaren. Verhalen bouwen emotionele bruggen die toevallige gasten veranderen in toegewijde ambassadeurs die u zonder aarzelen aanbevelen bij vrienden.

Hoe u deze strategie nauwkeurig kunt uitvoeren

Plan film-sessies tijdens de voorbereidingstijd, wanneer het energieniveau van nature op zijn hoogst is en de keukenverlichting dramatische schaduwen creëert

Ontwikkel een handtekening-filmstijl met behulp van drie-shot-sequenties: voorbereiding van de ingrediënten, kookactie en de eerste reactie van de klant

Voeg populaire regionale audiotracks toe aan beeldmateriaal en voeg ondertitels toe die de unieke stem en lokale humor van uw restaurant weerspiegelen

Plan berichten strategisch tijdens de lunchuren (11.00-13.00 uur) en het avondeten (17.00-19.00 uur)

Analyseer betrokkenheidspatronen en statistieken over productiviteit om te bepalen welke verhalen en thema's van nature het publiek aanspreken

📌 Voorbeeld: Een lokale pizzeria plaatst eenvoudige filmpjes van 30 seconden waarin te zien is hoe het deeg tot in de perfectie wordt gedraaid, begeleid door vrolijke muziek en ondertitels als 'Vers deeg, verse vibes!'. Deze filmpjes genereren consequent duizenden weergaven en zorgen voor merkbaar meer bezoekers tijdens de lunchuren. Sterker nog, klanten vragen er nu specifiek om om het deeggooien live te mogen zien. Zo wordt wat vroeger verborgen keukenwerk was, nu entertainment tijdens het eten dat concurrenten niet kunnen kopiëren.

2. Koester lange relaties met e-mailmarketingcampagnes

In tegenstelling tot de onbetrouwbare algoritmen van sociale media is e-mail een directe lijn naar uw klanten, zoals een wekelijks kopje koffie chatten met uw trouwste klanten.

Dit persoonlijke communicatiekanaal is een essentieel onderdeel van uw marketingstrategie. Hiermee kunt u exclusieve verhalen, seizoensgebonden inzichten en speciale toegang delen, waardoor abonnees zich insiders voelen.

Behandel uw e-mail-lijst als een community, niet als een verkoopkanaal. Geef abonnees het gevoel dat ze insiders zijn door consequent waarde te delen via exclusieve verhalen, tips van chef-koks en content achter de schermen. Dit bouwt een echte verbinding op die zich vertaalt in meer bezoeken

Hoe u deze strategie nauwkeurig kunt uitvoeren

Installeer tablet-gebaseerde aanmelding bij uw ontvangstbalie en bied exclusieve digitale kookboeken aan met functies van vereenvoudigde versies van uw handtekening dishes

Stel een driedelige welkomstsequentie op waarin u het beloofde kookboek bezorgt, uw oprichtingsverhaal deelt en een tijdelijke bezoekstimulans aanbiedt

Segmenteer uw terugkerende klanten op basis van POS-gegevens, waaronder voedingsvoorkeuren, bezoekfrequentie en favoriete menucategorieën voor target-berichten

Stuur tweewekelijks nieuwsbrieven, halverwege de week, wanneer mensen hun eetavonturen voor het weekend beginnen te plannen

Houd bij welke content binnen 48 uur de hoogste reserveringspercentages genereert en zet extra in op succesvolle formats

Programmeer geautomatiseerde verjaardags- en jubileumcampagnes die belangrijke mijlpalen van klanten erkennen

📌 Voorbeeld: Een restaurant dat werkt volgens het 'van boer tot bord'-principe kan zijn e-mailmarketingkalender transformeren door zich te richten op educatie in plaats van promotie. In hun maandelijkse nieuwsbrieven worden seizoensgebonden ingrediënten uitgelicht en interviews met lokale boeren met functie gepubliceerd, voltooid met eenvoudige recepten die klanten thuis kunnen namaken. Deze aanpak heeft een betrokken community gecreëerd waar abonnees regelmatig reageren met kookvragen en menusuggesties. Het restaurant gebruikt deze gesprekken nu als leidraad voor de ontwikkeling van het seizoensmenu en creëert gerechten waarvan het weet dat het publiek ze wil.

3. Vergroot uw bereik op organische wijze door middel van lokale samenwerkingsverbanden

Partnerschappen met de gemeenschap brengen u in verbinding met mensen die uw partnerorganisatie al vertrouwen. Deze overdracht van vertrouwen is waardevol omdat het de kans vergroot dat potentiële klanten uw restaurant zullen uitproberen.

Bedenk hoe de bezoekers van een yogastudio na hun training natuurlijk zin hebben in gezonde smoothies, of hoe de browser van een boekwinkel het op prijs stelt als er een gezellig koffietentje in de buurt is. Deze natuurlijke samenloop van omstandigheden creëert win-winsituaties waar iedereen baat bij heeft en die tegelijkertijd de verbindingen binnen de gemeenschap versterken.

Hoe u deze strategie nauwkeurig kunt uitvoeren

Breng andere lokale bedrijven in kaart die op loopafstand liggen, uw ideale klanten bedienen, maar niet concurreren met uw aanbod

Maak co-branded materiaal dat op beide locaties prominent kan worden tentoongesteld zonder dat het op reclame lijkt

Organiseer maandelijkse evaluatievergaderingen op basis van concrete statistieken, zoals het gebruik van unieke kortingscodes en enquêtes onder nieuwe klanten, afkomstig uit uw restaurantplanningstool

Ontwerp seizoensgebonden campagnes die aansluiten bij zowel de piekperiodes van bedrijven als de behoeften van klanten

Houd gedetailleerde gegevens bij over partnerschappen en houd bij welke samenwerkingen de hoogste klantwervings- en retentiebeoordelingen opleveren

📌 Voorbeeld: Een ontbijtcafé merkte dat de lessen van de nabijgelegen yogastudio precies eindigden op het moment dat zij elke ochtend opengingen. De café-eigenaar benaderde de yogaleraar met een specifiek voorstel: korting op smoothies na de les voor yogastudenten in ruil voor het promoten van de gezonde cateringopties van het café voor workshops in de studio. Deze samenwerking heeft tientallen nieuwe vaste klanten opgeleverd die hun wellnessroutine nu uitbreiden van de yogamat naar de ontbijttabel. Daarnaast organiseren ze samen maandelijkse 'Mindful Eating'-workshops die steevast uitverkocht zijn, waardoor beide bedrijven zich in hun buurt hebben gepositioneerd als leiders op het gebied van wellness.

4. Maak gebruik van social proof met campagnes met door gebruikers gegenereerde content

Professionele voedselfoto's zien er misschien perfect uit, maar kunnen steriel overkomen en geen verband houden met de daadwerkelijke eetervaring. Echte foto's van klanten leggen daarentegen de opwinding en authentieke vreugde vast van het ontdekken van een heerlijke maaltijd.

Mensen vertrouwen deze echte momenten veel meer dan gepolijste merkcontent, waardoor door gebruikers gegenereerde content uw meest geloofwaardige marketingmiddel is.

Geef mensen overtuigende redenen om hun ervaringen te delen en beloon hen met betekenisvolle erkenning wanneer ze dat doen. Wanneer deze campagnes zorgvuldig worden uitgevoerd, creëren ze enthousiasme binnen de gemeenschap en trekken ze nieuwe klanten aan die ook willen meedoen.

Hoe u deze strategie nauwkeurig kunt uitvoeren

Lanceer maandelijkse themacampagnes die aansluiten bij seizoensspecialiteiten, lokale gebeurtenissen of handtekening gerechten die er goed uitzien op foto's

Stel invoervoorwaarden op de kwalitatief hoogwaardige content garanderen: vermeld de namen van gerechten, beschrijvende smaakwoorden en tags van vrienden

Maak speciale Instagram Story-highlights en organiseer verzendingen per menucategorie, zodat potentiële klanten gemakkelijk kunnen bladeren

Reageer persoonlijk op elke verzending en verwijs daarbij naar specifieke details uit hun bericht in plaats van algemene bedankberichten te sturen

Monitor engagementstatistieken die verder gaan dan oppervlakkige likes, en focus op saves, deel en profielbezoeken na het bekijken van uitgelichte content

📌 Voorbeeld: Een hamburgertent bedacht de #BurgerFaceChallenge, waarbij klanten werden aangemoedigd om hun spontane reactie op de eerste hap van hun signature burger vast te leggen. Winnaars krijgen een maand lang gratis maaltijden, wat zorgt voor een hoge kwaliteit van deelname. De campagne heeft honderden authentieke posts opgeleverd waarin mensen hun verbazing en enthousiasme over de grootte en smaak van de burger laten zien. Het restaurant functioneert door dagelijks winnende verzendingen op zijn sociale media te plaatsen, waardoor een cyclus ontstaat waarin deelnemers zich gevierd voelen en hun vrienden dezelfde opwinding willen ervaren.

5. Beloon echte klantrelaties via loyaliteitsprogramma's

In plaats van complexe loyaliteitsprogramma's te creëren die aanvoelen als huiswerk, kunt u zich beter richten op eenvoudige waardering. Terwijl verwarrende punten en niveaus klanten frustreren, bouwt oprechte erkenning een emotionele verbinding op

De echte magie zit hem in de persoonlijke aandacht: voorkeuren onthouden en speciale gelegenheden vieren. Hierdoor voelen klanten zich echt gewaardeerd, wat leidt tot blijvende loyaliteit die concurrenten niet gemakkelijk kunnen evenaren.

Hoe u deze strategie nauwkeurig kunt uitvoeren

Implementeer dual-track-systemen die eenvoudige fysieke ponskaarten combineren met optionele digitale apps voor klanten die extra functies willen

Configureer uw voedselbeheersoftware om essentiële aangepaste klantgegevens zoals verjaardagen, dieetbeperkingen en jubileumdata te markeren

Structureer beloningen in drie zinvolle categorieën: voedselvoordelen, ervaringupgrades en gemakvoordelen die klanten daadwerkelijk waarde hechten

Leden van het enquêteprogramma elk kwartaal naar hun favoriete beloningen en gewenste toevoegingen aan de hand van korte, gerichte vragen

Vergelijk het bestedingspatroon en de bezoekfrequentie van leden en niet-leden om de werkelijke ROI van het programma te berekenen

Creëer verrassende momenten van erkenning voor uw meest frequente bezoekers door middel van handgeschreven aantekeningen en exclusieve uitnodigingen voor gebeurtenissen

📌 Voorbeeld: Een koffiebar hield zijn loyaliteitsprogramma eenvoudig: koop negen kopjes koffie en krijg de tiende gratis. Ze verbeterden de ervaring echter door bonuspunten aan te bieden voor het proberen van nieuwe menu-items, waardoor het gemiddelde aantal bestellingen toenam en klanten kennis konden maken met verschillende producten. Wat hen echt onderscheidt, is hun persoonlijke aandacht: ze onthouden de namen en gebruikelijke bestellingen van vaste klanten en vragen zelfs naar familieleden die in eerdere gesprekken tot vermelden zijn gekomen.

6. Trek zoekers op het juiste moment aan met lokale SEO

Wanneer iemand zoekt op 'restaurants in de buurt', bevindt hij zich op het perfecte moment in het klanttraject: hij heeft honger, is bereid om geld uit te geven en zoekt naar directe oplossingen.

Lokale zoekmachineoptimalisatie (SEO) zorgt ervoor dat u verschijnt in deze zoekopdrachten met een hoge intentie wanneer potentiële klanten actief beslissingen nemen over waar ze gaan eten.

Om deze zoekopdrachten te domineren, moet u uitgebreide, nuttige informatie als provider verstrekken die door Google wordt beloond. Na verloop van tijd bouwt deze consistente inspanning digitale autoriteit op, waardoor concurrenten achterblijven.

Hoe u deze strategie nauwkeurig kunt uitvoeren

Voer wekelijks Google My Business-audits uit, werk openingstijden bij, voeg foto's toe en plaats berichten over aankomende speciale aanbiedingen

Ontwikkel locatie-specifieke pagina's voor omliggende wijken met de functie parkeertips, routebeschrijvingen en lokale bezienswaardigheden

Stel Google Alerts in om uw restaurantnaam, discussies over restaurants in de buurt en vermeldingen van uw handtekening gerechten te volgen, zodat u direct kunt reageren

Moedig positieve Google-recensies aan tijdens momenten van maximale tevredenheid, wanneer klanten oprecht enthousiast zijn over hun ervaring

Blijf de maandelijkse zoekresultaten voor sleutel lokale zoektermen bijhouden met Google Search Console om verbeteringen in de rangschikking en kansen te identificeren

📌 Voorbeeld: De eigenaar van een Thais restaurant besloot om persoonlijk te reageren op elke Google-recensie, of deze nu positief was of constructieve kritiek bevatte. Ze plaatsen wekelijks nieuwe foto's van de dagschotels en werken de openingstijden tijdens feestdagen en speciale gebeurtenissen nauwgezet bij. Dankzij deze consistente inspanningen zijn ze gestegen van pagina drie naar de top drie van de zoekresultaten voor 'Thais eten [naam van de stad]' Verrassend genoeg ontdekten ze dat doordachte reacties op negatieve beoordelingen vaak ontevreden klanten omzetten in loyale ambassadeurs. Dit komt omdat ze de oprechte toewijzing van de eigenaar aan verbetering en klanttevredenheid waardeerden.

7. Creëer urgentie en enthousiasme door middel van seizoensgebonden menupromoties

Hoewel tijdelijke aanbiedingen krachtig zijn, moet u kunstmatige urgentie vermijden, omdat dit manipulatief kan overkomen en het vertrouwen kan schaden. Voer in plaats daarvan authentieke seizoensgebonden promoties uit, waarbij u speciale aanbiedingen maakt in verbinding met echte seizoenen en culturele momenten.

Als ze goed worden uitgevoerd, genereren deze promoties media-aandacht, buzz op sociale media en enthousiasme bij klanten dat veel verder reikt dan de promotieperiode zelf.

Hoe u deze strategie nauwkeurig kunt uitvoeren

Maak vier maanden van tevoren seizoensmenu's om premium ingrediënten te verzekeren en gunstige prijzen te bedingen vóór de piekvraag

Creëer boeiende achtergrondverhalen die elk gerecht met een limiet verbinden met lokale landbouwcycli, culturele tradities of historische betekenis

Zet countdown-marketing in op alle kanalen, waarbij u de nadruk legt op specifieke einddatums en de beschikbaarheid van ingrediënten

Prijs seizoensitems tegen een hogere prijs die hun speciale karakter en hoogwaardige ingrediënten weerspiegelt

Leg uitgebreide prestatiegegevens vast, waaronder verkoopcijfers, feedback van klanten en betrokkenheid op sociale media, voor toekomstige optimalisatie

📌 Voorbeeld: Elk jaar in oktober lanceert een steakhouse zijn 'Harvest Season Specials' met gerechten waarvan de functie bestaat uit lokaal geteelde herfstgroenten zoals pompoen, spruitjes en wortelgroenten. Ze promoten deze items als 'alleen verkrijgbaar tot 30 november', waardoor een echte urgentie wordt gecreëerd die verband houdt met het daadwerkelijke oogstseizoen. De menubeschrijvingen informeren klanten over specifieke lokale boerderijen en seizoensgebonden teeltmethoden, waardoor de hogere prijzen worden gerechtvaardigd en tegelijkertijd verbindingen met de gemeenschap worden gesmeed. Ze werken ook samen met functie-boerderijen voor Instagram-takeovers, waarbij ze oogstactiviteiten laten zien en content creëren die de seizoensgebonden verbinding versterkt.

8. Betrek lokale doelgroepen door samen te werken met influencers

Lokale fijnproevers met een kleine maar betrokken groep volgers kunnen een aanzienlijke omzet genereren, omdat hun publiek hen persoonlijk kent en in de buurt woont.

De sleutel is om micro-influencers te identificeren die echt aansluiten bij uw merkwaarden en authentieke relaties hebben met hun lokale gemeenschap.

Hoe u deze strategie nauwkeurig kunt uitvoeren

Onderzoek potentiële samenwerkingspartners door hun engagementpercentages te analyseren en ervoor te zorgen dat de interactie met het publiek meer dan 3% bedraagt voor een authentieke communityverbinding

Ontwikkel uitgebreide samenwerkingspakketten, inclusief toegang achter de schermen, verhalen over de herkomst van ingrediënten en exclusieve menuvoorbeelden

Geef sleutelrichtlijnen voor berichtgeving en moedig tegelijkertijd persoonlijke interpretatie en authentieke meningsuiting aan

Zet bijhoudsystemen op met unieke kortingscodes en aangepaste links om het gegenereerde verkeer en marketing-KPI's te monitoren

Richt u uitsluitend op influencers binnen een straal van 30 km, aangezien restaurantbezoeken fysieke nabijheid en lokale geloofwaardigheid vereisen

📌 Voorbeeld: Een sushirestaurant begon lokale foodbloggers uit te nodigen voor exclusieve omakase-ervaringen, waarbij het in ruil daarvoor alleen om eerlijke online recensies vroeg. Drie zorgvuldig geselecteerde bloggers deelden gedetailleerde posts over hun avond, waarin ze de techniek van de chef-kok, de herkomst van de ingrediënten en de algehele sfeer belichtten. Het authentieke enthousiasme in hun content leverde honderden nieuwe volgers op sociale media op en een merkbare toename van het aantal reserveringen in de daaropvolgende maand.

9. Organiseer gebeurtenissen die dineren omtoveren tot belevenissen

Regelmatige diners genereren voorspelbare inkomsten, maar speciale gebeurtenissen creëren premium ervaringen die klanten thuis of elders niet kunnen evenaren.

Deze gelegenheden geven uw restaurant een culturele bestemmingspositie.

Succesvolle restaurantevenementen maken gebruik van uw bestaande ruimte, apparatuur en expertise om uitzonderlijke waarde te bieden die hogere prijzen rechtvaardigt. Bovendien leveren ze uitstekende content voor sociale media en creëren ze diepere verbindingen met klanten die uw restaurant op nieuwe, boeiende manieren ervaren.

Hoe u deze strategie nauwkeurig kunt uitvoeren

Kies gebeurtenisconcepten die de bestaande sterke punten van uw team benadrukken en maak gebruik van de huidige ingrediënten en apparatuur om extra kosten te minimaliseren

Bereken de prijs met behulp van een nauwkeurige formule: totale kosten vermenigvuldigd met drie, plus een ervaringspremie die de unieke waarde weerspiegelt

Promoot gebeurtenissen via gerichte kanalen en geef daarbij voorrang aan uw meest betrokken e-mailabonnees en volgers op sociale media

Implementeer gestroomlijnde reserveringssystemen, waarin essentiële gegevens zoals dieetwensen en contactgegevens worden vastgelegd voor toekomstige marketingdoeleinden

Neem binnen 48 uur contact op met deelnemers via korte enquêtes over hun favoriete momenten en suggesties voor toekomstige gebeurtenissen

📌 Voorbeeld: Een Italiaans restaurant organiseerde maandelijkse 'Pasta Making 101'-lessen, waar deelnemers traditionele technieken leerden voordat ze genoten van een driegangendiner met hun zelfgemaakte pasta als functie. Deze sessies zijn altijd uitverkocht tegen een hoge prijs en leiden vaak tot toekomstige dinerreserveringen. Veel deelnemers boeken privéfeestjes voor het maken van pasta voor verjaardagen en jubilea, waardoor een extra inkomstenstroom ontstaat die minimale overheadkosten met zich meebrengt. Het restaurant fotografeert elke les voor doorlopende content op sociale media en heeft een wachtlijst van meer dan 200 mensen die graag willen deelnemen aan toekomstige sessies.

10. Activeer mond-tot-mondreclame met behulp van verwijzingen

Persoonlijke aanbevelingen zorgen voor meer restaurantbezoeken dan welk traditioneel marketingkanaal dan ook, maar toch vertrouwen de meeste restaurants op hoop in plaats van op systemen om deze waardevolle aanbevelingen te genereren.

Een strategisch verwijzingsprogramma zorgt ervoor dat tevreden klanten uw beste promotors worden. Het resultaat is een win-winsituatie voor iedereen: de verwijzer voelt zich gewaardeerd, de nieuwe gast krijgt een betrouwbare aanbeveling en u krijgt er weer een trouwe klant bij.

Hoe u deze strategie nauwkeurig kunt uitvoeren

Structureer beloningen als zinvolle restaurantkredieten in plaats van procentuele kortingen om de waarde te benadrukken en tegelijkertijd terugkerende bezoeken aan te moedigen

Plan promotieacties tijdens piekperiodes, wanneer klanten van nature positieve ervaringen willen delen

Bied meerdere manieren om informatie te delen, zoals fysieke verwijzingskaarten, digitale codes en QR-scans, zodat iedereen kan kiezen wat het beste bij hem of haar past

Beloon uw meest actieve ambassadeurs met een VIP-behandeling, zoals prioriteit bij het reserveren van zetels, exclusieve menuvoorproeven en uitnodigingen voor speciale gebeurtenissen

📌 Voorbeeld: Een Mexicaans restaurant heeft een eenvoudig verwijzingsprogramma opgezet waarbij bestaande klanten een aanzienlijk restauranttegoed krijgen voor elke succesvolle verwijzing, terwijl nieuwe klanten bij hun eerste bezoek een welkomstkorting krijgen. Ze houden verwijzingen bij via een eenvoudige app waarmee klanten digitale cadeaubonnen rechtstreeks naar vrienden kunnen sturen, waardoor het delen moeiteloos en traceerbaar wordt. Via dit programma genereren ze maandelijks tientallen nieuwe klanten en ontdekten ze dat doorverwezen klanten een aanzienlijk hogere levenslange waarde hebben dan klanten die via andere marketingkanalen zijn geworven.

Hoe ClickUp marketinginspanningen voor restaurants ondersteunt

Marketing voor een restaurant runnen lijkt veel op het runnen van een keuken. Ideeën komen snel, timing is belangrijk en als er één stap wordt gemist, valt alles in duigen.

De creatieve kant is leuk, maar de operationele kant kan eindeloos aanvoelen.

ClickUp for Marketing Teams biedt restaurantmarketeers een manier om georganiseerd te blijven, snel ideeën vast te leggen en campagnes voort te zetten zonder tijd te verspillen. Hier leest u hoe de marketingsoftware voor bedrijven marketingstrategieën voor restaurants op koers houdt. 🍴

Haal eerdere campagnes weer van tafel

Elke grote promotie begint met dezelfde vraag: wat werkte vorig jaar? Was het vaste Valentijnsmenu uitverkocht dankzij de Instagram-advertenties of trok de e-mailcampagne gasten aan?

Het kost uren om oude e-mails en bestanden door te spitten om alles bij elkaar te zoeken.

Haal informatie op uit eerdere marketingcampagnes voor restaurants met ClickUp Brain

ClickUp Brain maakt dat proces moeiteloos. Omdat het verbinding maakt met uw hele werkruimte, kunt u eenvoudig vragen wat u nodig hebt en het binnen enkele seconden te zien krijgen.

📌 Probeer deze prompt: Haal de tekst die we vorig jaar voor onze Valentijnsdag-e-mailcampagne hebben gebruikt tevoorschijn, samen met de feedback van klanten die we hebben geregistreerd en het definitieve ontwerp van de flyer.

In plaats van een middag lang oude documenten bij elkaar te zoeken, kunt u uitgaan van beproefd materiaal en dit verder verfijnen. Uw team kan meteen creatief aan de slag, omdat de context al aanwezig is.

Leg nieuwe ideeën vast voordat ze verdwijnen

Sommige van de beste marketingideeën ontstaan buiten het kantoor. Een chef-kok kan tijdens de voorbereiding van het diner een seizoensgebonden voorgerecht voorstellen. Een manager kan tijdens het afrekenen een speciale quizavond voorstellen. Als die ideeën niet onmiddellijk worden vastgelegd, verdwijnen ze in de drukte.

Gebruik ChatGPT in ClickUp Brain MAX om teksten te schrijven voor marketingcampagnes voor restaurants

ClickUp Brain MAX lost dat op. Het werkt als een desktop-companion waarmee u snel ideeën kunt uitspreken en opslaan als echte taken.

Je zou kunnen zeggen: 'Maak een taak aan om Margarita Monday te promoten, wijs deze toe aan design en social media en stel deze in voor aanstaande donderdag. ' Brain MAX zet je dictaat om in tekstinstructies die direct een taak aanmaken met een deadline en duidelijke eigenaren.

Brain MAX geeft u ook controle over welk AI-model u voor verschillende taken wilt gebruiken.

Voor speelse teksten kunt u overschakelen naar ChatGPT. Voor het opstellen van een marketingkalender kan Gemini u structuur bieden. Claude werkt het beste om de toon van uw website-updates aan te scherpen. U bent niet gebonden aan één AI-assistent; u kiest zelf de juiste voor de taak.

Vraag Gemini in ClickUp Brain MAX om een kalender voor uw restaurant te maken

Dit helpt het team:

Leg spontane ideeën vast zonder extra te hoeven typen

Houd de campagneplanning in werkstroom tijdens drukke uren

Gebruik het juiste AI-model voor verschillende soorten taken

📖 Lees ook: Gratis sjablonen voor restaurantbusinessplannen

Automatiseer de overdrachten die campagnes vertragen

Restaurantcampagnes lopen vaak vast in de overdrachtsfase. Een flyer voor een barbecuepromotie op 4 juli is misschien klaar, maar de campagne loopt vast als niemand weet dat deze op goedkeuring wacht. Managers besteden meer tijd aan het achterhalen van updates dan aan het abonnement van de volgende promotie.

Automatiseer terugkerende campagnes voor de merkidentiteit van uw restaurant met ClickUp automatisering

ClickUp Automatiseringen houden alles in beweging. U kunt instellingen instellen zodat het systeem die overdrachten voor u afhandelt. Voorbeeld:

Zodra de ontwerper de flyer heeft geüpload, wordt de algemeen directeur onmiddellijk getagd voor goedkeuring

Nadat de algemeen directeur zijn goedkeuring heeft gegeven, wordt de socialemediataak automatisch aangemaakt en toegewezen

Twee dagen voor het gebeurtenis krijgen de FOH-medewerkers een herinnering om flyers op te hangen en een bericht op de Facebook-pagina van het restaurant te plaatsen

De campagne volgt een werkstroom van de ene fase naar de andere zonder dat iemand deze voortdurend hoeft te stimuleren.

Zet onduidelijke verzoeken om in bruikbare campagnes

Elk marketingteam heeft het wel eens gehoord: 'We moeten de nieuwe burger promoten. '

Het idee is prima, maar zonder details is het onbruikbaar. Wat is het budget? Welk kanaal? Wanneer moet het live gaan? Het verduidelijken van die punten leidt tot eindeloos heen en weer gepraat.

Stroomlijn creatieve verzoeken voor offline marketingstrategieën en meer met ClickUp Formulieren

U kunt in ClickUp een eenvoudig formulier opstellen waarmee medewerkers hun verzoeken kunnen indienen. Ze vullen de basisgegevens in: type campagne, budget, data en benodigde middelen. Het formulier maakt automatisch een taak aan in uw werkruimte, compleet met deadlines en verantwoordelijken.

Bekijk alle campagnes op één plek

Restaurantmarketing bestaat zelden uit één campagne tegelijk. Een herfstcateringcampagne kan overlappen met happy hour-promoties en een Halloween-gebeurtenis. Zonder een duidelijk weergave raakt het team snel overbelast of worden deadlines gemist.

Houd restaurantcampagnes bij in ClickUp Dashboard om werklasten te beheren en knelpunten vroegtijdig op te sporen

ClickUp Dashboard brengt dit alles samen in één overzicht. U kunt het volgende zien:

Welke campagnes wachten op goedkeuring?

Wie heeft er deze week te veel op zijn bord?

Hoeveel ontwerptaken zitten vast in de beoordelingsfase?

Welke campagnes liggen op schema en welke lopen achter?

U merkt bijvoorbeeld dat uw ontwerper overbelast is omdat u tegelijkertijd marketingmateriaal voor Labor Day en brunch hebt aangevraagd. Dankzij die zichtbaarheid kunt u prioriteiten bijstellen voordat deadlines worden gemist.

🔍 Wist u dat? In 1997 castte Pizza Hut Michail Gorbatsjov in een reclamespot waarin Russen discussieerden over zijn nalatenschap – vrijheid versus chaos – voordat ze het over één ding eens werden: 'Dankzij hem hebben we Pizza Hut. ' Gorbatsjov zegt geen woord, maar zijn stille cameo maakte van een pizzareclame een wereldwijd politiek theaterstuk, waardoor het een van de meest onvergetelijke restaurantreclames ooit werd.

Begin slimmer met een kant-en-klaar marketingplan

Het opstellen van een campagneplan kan meer tijd kosten dan de campagne zelf. Voordat u aan het creatieve werk begint, moet u eerst taken voor e-mail, sociale media, gebeurtenissen en drukwerk opstellen.

Ontvang een gratis sjabloon Start campagnes sneller met de sjabloon voor lokale restaurantmarketing van ClickUp

De sjabloon voor lokale restaurantmarketing van ClickUp bespaart u die moeite. Deze sjabloon bevat vooraf ingestelde werkstroom voor veelvoorkomende campagnes, zoals vakantiepromoties, loyaliteitsacties of gebeurtenisavonden.

De sjabloon voor marketingcampagnes biedt u vijf verschillende weergaven: Belangrijkste resultaten, Tijdlijn, Startgids, Doelstellingen en Voortgangsbord. Deze helpen u inzicht te krijgen en uw marketinginspanningen te stroomlijnen.

Luister naar ons marketingteam over het gebruik van ClickUp:

Onze benadering van geïntegreerde marketing gaat verder dan alleen het afstemmen van campagnes op de overkoepelende strategie. Het gaat om het samenbrengen van al onze marketingfuncties, middelen en processen in één enkele bron van waarheid die naadloos integreert met de rest van onze systemen. ClickUp maakt dit alles eenvoudig uit te voeren en te delen met onze teams.

Onze benadering van geïntegreerde marketing gaat verder dan alleen het afstemmen van campagnes op de overkoepelende strategie. Het gaat om het samenbrengen van al onze marketingfuncties, middelen en processen in één enkele bron van waarheid die naadloos integreert met de rest van onze systemen. ClickUp maakt dit alles eenvoudig uit te voeren en te delen met onze teams.

Serveer succes met ClickUp

Het runnen van restaurantmarketing kan aanvoelen als een non-stop race. U moet tegelijkertijd speciale aanbiedingen promoten, posts op sociale media plannen, menu's bijwerken en gebeurtenissen promoten. Eén gemiste stap en de hele campagne loopt vertraging op.

ClickUp zorgt ervoor dat alles naadloos verloopt.

ClickUp Brain en Brain MAX zetten spontane ideeën direct om in gepolijste teksten en duidelijke taken. Formulieren zorgen ervoor dat creatieve verzoeken precies terechtkomen waar ze moeten zijn, waardoor verwarring of vertragingen worden voorkomen.

Automatisering zorgt ervoor dat taken automatisch worden uitgevoerd en dashboards laten duidelijk zien welke promoties de aandacht trekken en welke een boost nodig hebben.

Zorg ervoor dat uw marketing net zo soepel verloopt als uw keuken. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp! ✅

