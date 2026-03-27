De 10 beste Chrome-extensies voor spraak-naar-tekst

Je opent een leeg document, klaar om te schrijven. Vijf minuten later staar je nog steeds naar de cursor, terwijl je gedachten sneller gaan dan je typsnelheid. Actiepunten glippen weg en plotseling voelt schrijven als een karwei.

Stel je nu eens voor dat je gewoon praat – e-mails, aantekeningen van vergaderingen, zelfs blogontwerpen – en ziet hoe je woorden direct verschijnen.

Klaar om het in de praktijk te brengen? We hebben een aantal van de beste Chrome-extensies voor spraak-naar-tekst voor je op een rijtje gezet om je stem om te zetten in tekst, zodat je sneller en toegankelijker kunt werken aan je werk.

De beste Chrome-extensies voor spraak-naar-tekst in één oogopslag

Hier is een handig overzicht van de beste tools die uw stem moeiteloos in tekst omzetten:

Tool Het meest geschikt voor Belangrijkste functies Prijzen* ClickUp Geïntegreerde spraakantekeningen en taakdocumentatie voor kleine tot grote teams die behoefte hebben aan gestructureerde samenwerking ClickUp Brain MAX met spraaktypen, AI Notetaker voor online vergaderingen, Voice Clips, documenten, AI-context, koppelen van taken Altijd gratis; aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen Fireflies.ai Automatische transcriptie en samenvattingen van virtuele vergaderingen voor professionals en teams met een groot aantal vergaderingen Realtime transcriptie, AI-samenvattingen, meertalig, AskFred Free; betaalde abonnementen vanaf $ 18 per maand Tactiq Live transcriptie van vergaderingen met ChatGPT-samenvattingen voor teams die behoefte hebben aan duidelijkheid en inzicht in gezamenlijke vergaderingen Real-time ondertiteling, AI-actiepunten, opvolging van concepten Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 12 per maand Speechnotes Snel dicteren via webpagina's voor particulieren of individuele makers van content Zwevende microfoon, lichtgewicht Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 1,90 per maand Notta Snelle, nauwkeurige transcripties voor kleine teams of individuen die met meerdere talen werken Hoge nauwkeurigheid, conversie naar meerdere talen Free; betaalde abonnementen vanaf $ 13,49 per maand Transkriptor Nauwkeurige transcriptie voor diverse toepassingen voor individuen of kleine teams die op zoek zijn naar betaalbare oplossingen Meer dan 100 ondersteunde talen, bestanden uploaden, vergaderingen vastleggen Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 19,99/maand Voice In Dicteren in elk veld met tekst van een browser voor mensen die op zoek zijn naar snelle oplossingen Realtime spraakherkenning, ondersteuning voor alle tekstvelden Free; betaalde abonnementen vanaf $ 9,99/maand LipSurf Browserbediening via spraak voor gebruikers die op kracht en toegankelijkheid zijn gericht Spraaknavigatie, dicteercommando's, ondersteuning voor macro's Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 4 per maand MeetGeek AI Automatische vergaderopnames + inzichten voor teams die op zoek zijn naar geavanceerde oplossingen specifiek voor vergaderingen AI-samenvattingen, dashboard met geanalyseerde gegevens, globale zoekfunctie Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 19 per maand SpeechText. AI Betrouwbare browsergebaseerde transcriptie voor individuele gebruikers of teams die snelle transcriptie nodig hebben Microfoonopname, direct downloaden, browseraudio Gratis; betaalde abonnementen beginnen bij $ 10 voor 180 transcriptieminuten

Waar moet je op letten bij Chrome-extensies voor spraak-naar-tekst?

Dit is waar je op moet letten bij Chrome-extensies voor spraak-naar-tekst:

Nauwkeurige transcriptie: Leg spraak consistent vast in rumoerige omgevingen en begrijp verschillende accenten zonder misinterpretaties

Slimme formattering: Voeg automatisch leestekens en alinea's in en herken spraakcommando's voor acties zoals 'nieuwe regel' of 'laatste woord verwijderen'

Meertalige ondersteuning: Herken en transcribeer in tientallen talen met soepel schakelen tijdens meertalige gesprekken

Realtime bruikbaarheid: Typ rechtstreeks in Google Documenten, Gmail of chats tijdens vergaderingen terwijl de extensie op de achtergrond spraak transcribeert

Eenvoudig exporteren: Downloaden van transcripties in verschillende formaten, zoals TXT, PDF of documenten, voor snellere overdracht en documentatie

Sterke veiligheid: Zorg ervoor dat transcripties van vergaderingen niet worden opgeslagen, verkocht of gebruikt voor training door externe AI-providers, zodat audiogegevens privé blijven

Eenvoudige installatie: Snel te installeren, werkt zonder uw browser te vertragen en te activeren met één sneltoets voor direct dicteren

🧠 Leuk weetje: Toen IBM in 1962 de Shoebox introduceerde, kon deze slechts 16 gesproken woorden en cijfers herkennen. Toch was het destijds baanbrekend en maakte het de weg vrij voor moderne spraakdicteerfuncties.

De beste Chrome-extensies voor spraak-naar-tekst

Dit zijn onze aanbevelingen voor de beste Chrome-extensies voor spraak-naar-tekst. 👇

1. ClickUp (Het beste voor geïntegreerde spraaknotities en taakdocumentatie)

Werk 400% sneller met ClickUp Brain MAX Verhoog uw productiviteit met ClickUp Talk to Text in Brain MAX

ClickUp is een alles-in-één werkruimte waar werk, communicatie en samenwerking samenkomen – allemaal aangedreven door AI. ClickUp Brain MAX breidt die kracht uit naar je desktop.

De desktop-AI-app brengt geavanceerde AI-modellen zoals ChatGPT, Gemini en Claude samen in één app, zodat je niet tussen verschillende tools hoeft te schakelen. Bovendien maakt het je hele digitale wereld doorzoekbaar – van ClickUp-taken tot Google Drive, GitHub, OneDrive en meer.

En een van de opvallendste functies? ClickUp Talk to Text, een spraak-naar-tekst-oplossing die gesproken woorden omzet in actie. Het verfijnt en contextualiseert je ideeën en maakt er een verbinding mee aan de rest van je werk.

Spreek op natuurlijke wijze, werk sneller

Dit is nog te doen met Talk to Text in ClickUp:

Krijg door AI geoptimaliseerde transcripties die onduidelijkheden direct verwijderen en uw spraak verfijnen tot leesbare tekst van professionele kwaliteit

Stel een persoonlijk woordenboek samen met aangepaste termen, namen en termen over het werk voor nauwkeurige herkenning

Voeg contextgevoelige vermeldingen en links toe door met je stem te verwijzen naar taken, documenten of teamgenoten

Houd uw handen vrij met snelkoppelingen (fn, shift + fn of een aangepaste combinatie)

Spreek in uw eigen taal en maak gebruik van wereldwijde ondersteuning om te transcriberen in meer dan 50 talen

Bekijk eerdere transcripties uit uw geschiedenis om ze te kopiëren, te exporteren of opnieuw af te spelen

Vind bestanden direct in alle apps met de geïntegreerde zoekfunctie in ClickUp Brain MAX

Stel dat je een YouTube-script aan het opstellen bent. In plaats van te typen, open je ClickUp Brain MAX, druk je op de snelkoppeling en begin je te dicteren. Je ruwe spraak wordt direct omgezet in nette, camera-ready teksten zonder dat de conversatietoon verloren gaat. Tijdens de werkstroom kun je opsommingstekens toevoegen, brainstormideeën vastleggen of zelfs taken voor bewerking toewijzen. Brain MAX voegt automatisch @vermeldingen voor teamgenoten of links naar ClickUp-documenten en -taken in, zodat verwijzingen direct bruikbaar zijn.

Zoek en maak verbinding buiten het dicteren om

Brain MAX wordt aangedreven door de intelligentie van ClickUp Brain, de kern-AI-engine die door je werkruimte loopt. Het analyseert je taken, documenten, opmerkingen en gesprekken om contextbewuste reacties te geven.

Vraag ClickUp Brain om verslagen van vergaderingen en meer

ClickUp Brain biedt directe samenvattingen van lange threads, documenten en updates, zodat je beslissingen, knelpunten en volgende stappen kunt zien zonder elk detail te hoeven doorploegen.

En het beste van alles? Al die actiepunten worden omgezet in echte taken in ClickUp, zodat er niets over het hoofd wordt gezien.

Je kunt ook vragen stellen – zoals 'Wat is het blok dat de lancering van de website verhindert?' – en contextuele antwoorden krijgen die rechtstreeks uit je werkruimte worden gehaald.

📌 Probeer deze suggesties eens: Maak een wekelijkse update waarin je de voortgang, belemmeringen en prioriteiten belicht

Schrijf een script voor een YouTube-video van 2 minuten over tijdmanagement

Zet mijn aantekeningen van de recente teamvergadering om in een projectoverzicht met opsommingstekens

Bekijk hoe ClickUp Brain transcriptie binnen enkele seconden moeiteloos maakt. 🤩

De beste functies van ClickUp

Leg elk woord vast tijdens vergaderingen: Neem vergaderingen op en transcribeer ze met Neem vergaderingen op en transcribeer ze met ClickUp AI Notetaker , dat ook samenvattingen maakt, belangrijke punten eruit haalt en volgende stappen voorstelt

Spreekfragmenten opnemen en als bijlage toevoegen: Gebruik Gebruik ClickUp Voice Clips om korte updates, feedback of ideeën direct vast te leggen in taken, opmerkingen of documenten

Gebruik kant-en-klare sjablonen: Standaardiseer werkstroom met Standaardiseer werkstroom met sjablonen voor vergadernotities voor taken en documenten, van vergadernotities tot projectvereisten

Documentatie maken en koppelen: Maak, bewerk en deel content met ClickUp Docs, compleet met ingesloten media, checklists en @vermeldingen

Zoek direct alles: Vind wat je nodig hebt met Vind wat je nodig hebt met ClickUp Enterprise Search , of het nu gaat om een spraaknotitie, document of taak

Maak verbinding met je favoriete tools: Breid je werkstroom uit met Breid je werkstroom uit met ClickUp-integraties , waaronder Slack, Google Drive, Zoom en Figma

Limieten van ClickUp

De uitgebreide functies en aanpassingsmogelijkheden van ClickUp kunnen in het begin overweldigend zijn

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.400 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.300 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een G2-recensie vat het perfect samen:

ClickUp brengt alles wat ik nodig heb voor projectmanagement onder één dak. Taken, documenten, doelen en zelfs chats. Ik waardeer het gebruiksgemak enorm en hoe soepel de implementatie verliep toen ik het team aan boord haalde. Het aantal functies is indrukwekkend en ik kan werkstroomen aanpassen aan alles, van een eenvoudige lijst met taken tot een complexe agile Sprint. Ondanks de diepgang zorgt de eenvoudige integratie met andere tools ervoor dat alles verbonden blijft zonder extra inspanningen. Het dashboard geeft me een weergave, wat veel tijd bespaart bij het beheren van meerdere projecten. Omdat ik het bijna dagelijks gebruik, heb ik ook goede ervaringen met de klantenservice, die altijd snel reageerde wanneer ik hulp nodig had.

ClickUp brengt alles wat ik nodig heb voor projectmanagement onder één dak. Taken, documenten, doelen en zelfs chats. Ik waardeer het gebruiksgemak enorm en hoe soepel de implementatie verliep toen ik het team aan boord haalde. Het aantal functies is indrukwekkend en ik kan werkstroomen aanpassen aan alles, van een eenvoudige takenlijst tot een complexe agile sprint. Ondanks de diepgang zorgt de eenvoudige integratie met andere tools ervoor dat alles verbonden blijft zonder extra inspanningen. Het dashboard geeft me een weergave, wat veel tijd bespaart bij het beheren van meerdere projecten. Omdat ik het bijna dagelijks gebruik, heb ik ook goede ervaringen met de klantenservice, die altijd snel reageerde wanneer ik hulp nodig had.

📮 ClickUp Insight: Volgens onze enquête over de effectiviteit van vergaderingen vindt 12% van de respondenten vergaderingen te druk, zegt 17% dat ze te lang duren en vindt 10% dat ze meestal overbodig zijn. In een andere enquête van ClickUp gaf 70% van de respondenten toe dat ze graag een vervanger of een vertegenwoordiger naar de vergaderingen zouden sturen als ze dat konden. De geïntegreerde AI Notetaker van ClickUp kan je perfecte vergadervertegenwoordiger zijn! Laat AI elk belangrijk punt, elke beslissing en elk actiepunt vastleggen terwijl jij je concentreert op werk met meer waarde. Met automatische vergaderverslagen en het aanmaken van taken met behulp van ClickUp AI mis je nooit meer cruciale informatie, zelfs als je een vergadering niet kunt bijwonen. 💫 Echte resultaten: Teams die de functies voor vergaderbeheer van ClickUp gebruiken, melden een enorme vermindering van 50% in onnodige gesprekken en vergaderingen!

2. Fireflies.ai (Het beste voor het automatisch transcriberen van vergaderingen en het genereren van directe samenvattingen)

Fireflies.ai is een AI-vergaderassistent die ook dienst doet als AI-transcriptiesamenvatter in je browser. Met de Chrome-extensie kun je alles wat er tijdens Google Meet-vergaderingen wordt besproken in realtime vastleggen, zonder dat je een bot bij de vergadering hoeft uit te nodigen.

Dit maakt het vooral handig voor professionals die nauwkeurige transcripties en bruikbare aantekeningen willen zonder onderbrekingen.

Naast vergaderverslagen en samenvattingen biedt de AI-vergaderingstool ook vergaderinganalyses, zoals de spreektijd van sprekers, besproken onderwerpen, de sentimenten van deelnemers, enzovoort.

De beste functies van Fireflies.ai

Maak aantekeningen, samenvattingen en actiepunten voor vergaderingen met AI-tools zoals AskFred

Automatisch herkennen en transcriberen in meer dan 100 talen met live transcriptie

Identificeer sprekers in vergaderingen automatisch met Auto-Speaker Identification

Aangepaste samenvattingen van vergaderingen met sjablonen voor verkoop, stand-ups of interviews

Maak transcripties en samenvattingen van persoonlijke gesprekken met de mobiele app van Fireflies

Beperkingen van Fireflies.ai

De integratie met Zoom/Teams voelt soms opdringerig aan

AI-kredieten hebben een limiet, zelfs bij betaalde abonnementen, waardoor de toegang tot sommige geavanceerde functies wordt beperkt

Prijzen van Fireflies.ai

Free

Pro: $ 18 per maand per gebruiker

Business: $ 29 per maand per gebruiker

Enterprise: $ 39 per maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van Fireflies.ai

G2: 4,8/5 (meer dan 700 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

3. Tactiq (Het beste voor het transcriberen van livevergaderingen met samenvattingen)

via Tactiq

Tactiq, ontwikkeld door OpenAI, vereenvoudigt het live transcriberen van vergaderingen zonder afbreuk te doen aan de privacy. De transcriptiesoftware biedt u sprekerspecifieke transcripties terwijl de vergadering plaatsvindt, waardoor het eenvoudiger wordt om belangrijke punten, beslissingen en verantwoordelijkheden aan de juiste personen toe te wijzen.

U kunt livevergaderingen via Google Meet, Zoom en Microsoft Teams transcriberen. Naast basistranscriptie kunt u met Tactiq eerdere gesprekken doorzoeken en aantekeningen rechtstreeks exporteren naar tools zoals ClickUp, Notion, Google Documenten of Slack.

Met de AI-werkstroomen kunt u ook taken na afloop van vergaderingen automatiseren, zoals het bijwerken van CRM-systemen of kennisbanken, het aanmaken van tickets en meer.

De beste functies van Tactiq

Stel aangepaste vragen aan AI en hergebruik ze als geautomatiseerde acties met één klik van de muis

Haal inzichten uit vergaderingen en deel deze met teamleden

Zet aantekeningen van vergaderingen rechtstreeks vanuit het transcript om in Jira- of Linear-tickets

Voeg tags, labels en schermafbeeldingen toe aan transcripties voor een betere documentatie

Ga naar de YouTube Transcript Generator om direct transcripties uit elke YouTube-video te halen

Beperkingen van Tactiq

Bij een zwak of onduidelijk geluid kan de tool onjuiste of onvolledige woorden transcriberen

Geen ondersteuning voor Microsoft Teams buiten de browser, wat de bruikbaarheid beperkt in vergelijking met alternatieven van Tactiq

Prijzen van Tactiq

Free

Pro: $ 12 per maand per gebruiker

Team: $ 20 per maand per gebruiker

Business: $ 40 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Tactiq

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Tactiq?

Hier volgt een kort fragment uit een G2-recensie:

Nu hebben we geen mens meer nodig om de audio te transcriberen. We huren mensen in om aantekeningen te maken en soms missen we de opnames van vergaderingen, waardoor het erg moeilijk is om de notulen van vergaderingen te achterhalen. Het pikt sommige woorden niet op en er is meer spraakherkenning nodig. We spreken met een Indiaas accent en sommige woorden worden vertaald naar iets anders, waardoor het hele verhaal verandert.

Nu hebben we geen mens meer nodig om de audio te transcriberen. We huren mensen in om aantekeningen te maken en soms missen we de opnames van vergaderingen, waardoor het erg moeilijk is om de notulen van vergaderingen te achterhalen. Het pikt sommige woorden niet op en er is meer spraakherkenning nodig. We spreken met een Indiaas accent en sommige woorden worden vertaald naar iets anders, waardoor het hele verhaal verandert.

4. Speechnotes (Het beste voor snel dicteren via webpagina's)

via Speechnotes

Speechnotes is een lichtgewicht tool voor transcriptie en spraakberichten, ontworpen voor iedereen die liever spreekt dan typt.

In tegenstelling tot zwaardere tools die gericht zijn op vergaderingen, werkt Speechnotes als een online notitieblok in je Chrome-browser, waarmee je in realtime aantekeningen kunt dicteren, content kunt opstellen of ideeën kunt vastleggen.

Het is vooral populair bij schrijvers, studenten, artsen en professionals die een overzichtelijke, afleidingsvrije ruimte willen om gedachten vast te leggen zonder te hoeven stoppen om te typen. Naast live dicteren verwerkt Speechnotes ook vooraf opgenomen audio- en video-bestanden binnen enkele minuten tot nauwkeurige transcripties.

De beste functies van Speechnotes

Geef spraakcommando's voor interpunctie en format zonder handmatige bewerking

Voeg tijdstempels, ondertitels en sprekerstags toe voor gestructureerde transcripties

Download de Speechnotes-app voor Android of de TextHear-app voor iOS om naadloos te dicteren op je mobiel

Exporteer transcripties in verschillende formaten, waaronder Word- of PDF-bestanden

Beperkingen van Speechnotes

De extensie werkt niet met Bluetooth-microfoons, wat frustrerend is voor gebruikers die afhankelijk zijn van draadloze invoer

De app raakt soms opgeslagen aantekeningen kwijt of vereist handmatig opslaan

Prijzen van Speechnotes

Free

Premium: $1,90 per maand per gebruiker

Transcriptie: $0,1 per minuut

Beoordelingen en recensies van Speechnotes

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🔍 Wist u dat? Vóór 1997 moesten gebruikers bij dicteersoftware na elk woord even pauzeren. Toen kwam Dragon NaturallySpeaking, het eerste commercieel verkrijgbare systeem dat natuurlijke, ononderbroken spraak ondersteunde.

5. Notta (Het beste voor snelle en nauwkeurige transcriptie in meerdere talen)

via Notta

Notta positioneert zich als een complete hub voor vergaderdocumentatie. Het opvallende voordeel is de focus op tweetalige en collaboratieve werkstroomen. Hiermee kunt u vergaderingen tegelijkertijd in twee talen transcriberen en vertalen, waardoor diverse teams volledig aan gesprekken kunnen deelnemen.

Combineer dat met de tools voor bewerking, AI-samenvattingen met één klik en naadloos delen naar Slack, Notion of Salesforce, en Notta vermindert de rompslomp na vergaderingen.

De beste functies van Notta

Transcribeer spraakmemo's van gesprekken die zijn opgenomen in 58 talen met een nauwkeurigheid tot 98%

Deel hoogtepunten met de Clip-functie om alleen de belangrijkste delen te verdelen

Bewerk en verfijn transcripties rechtstreeks in de ingebouwde interactieve editor

Zoek en vat vergaderingen samen uit meerdere opnames met AI Chat

Exporteer transcripties in meerdere formaten, waaronder DOCX, PDF, SRT, XLSX en TXT

Limieten van Notta

De transcriptienauwkeurigheid kan slecht zijn, met verzonnen of onjuiste woorden

Sommige gebruikers meldden misleidende voorwaarden voor de proefversie en onverwachte factureringskosten

Prijzen van Notta

Free

Pro: $ 13,49/maand per gebruiker

Business: $ 27,99/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Notta

G2: 4,4/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Notta?

Zoals een G2-recensie het verwoordt:

Vrij nauwkeurige transcriptie, zelfs bij verschillende accenten (bijv. Zuid-Afrikaans Engels); het identificeert sprekers en maakt vrij goede samenvattingen die een goede basis vormen. Ik moet nog steeds transcriptiefouten corrigeren; samenvattingen zijn een goed begin, maar er ontbreekt soms belangrijke informatie.

Vrij nauwkeurige transcriptie, zelfs bij verschillende accenten (bijv. Zuid-Afrikaans Engels); het identificeert sprekers en maakt vrij goede samenvattingen die een goede basis vormen. Ik moet nog steeds transcriptiefouten corrigeren; samenvattingen zijn een goed begin, maar er ontbreekt soms belangrijke informatie.

6. Transkriptor (Het beste voor betaalbare en betrouwbare transcriptie van audio- en video-bestanden)

via Transkriptor

Transkriptor is ontworpen voor iedereen die gesproken content van lezingen, interviews of presentaties wil vastleggen en deze snel in tekst wil omzetten. Met ondersteuning voor meer dan 100 talen is het een veelzijdige keuze voor internationale studenten, journalisten en teams die dagelijks te maken hebben met meertalige gesprekken.

De extensie kan worden geïntegreerd met Zoom, Google Meet en Microsoft Teams om transcripties van vergaderingen op te nemen. U kunt ook inzichten uit de transcripties halen, zoals de spreektijd van sprekers en sentimentanalyse.

Bovendien fungeert Transkriptor, met zijn ondertitelgenerator, audiovertaler, AI-stemrecorder en podcasttranscriptie, ook als een tool voor contentproductie die helpt om gesproken content te hergebruiken voor een bredere verdeling.

De beste functies van Transkriptor

Maak tegelijkertijd opnames van het scherm, de camera en de microfoon met de Chrome-extensie

Upload bestanden rechtstreeks of importeer ze vanuit YouTube voor transcriptie en samenvatting

Genereer door AI aangestuurde samenvattingen die de sleutelpunten uit lange lezingen of gesprekken benadrukken

Bouw een doorzoekbare kennisbank op basis van uw transcripties, zodat u deze gemakkelijk kunt raadplegen

Beperkingen van Transkriptor

Heeft u moeite met vulwoorden zoals 'um' en 'uh' die extra opschoning vereisen?

Het onderscheid tussen sprekers is zwak in opnames met meerdere sprekers

Prijzen van Transkriptor

Free

Pro: $19,99/maand per gebruiker

Team: $30/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Transkriptor

G2: 4,7/5 (meer dan 80 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 500 beoordelingen)

🔍 Wist je dat? In 1952 bouwde Bell Labs Audrey, een van de eerste spraakherkenningssystemen. Het kon alleen cijfers van nul tot negen herkennen, en alleen als ze werden uitgesproken door de persoon die het had getraind.

7. Voice In (Het beste voor rechtstreeks dicteren in tekstvelden in de browser)

via Voice In

Voice In is een lichte maar handige spraak-naar-tekst-extensie voor Chrome waarmee je overal op het web kunt typen met alleen je stem. Als je snel en nauwkeurig wilt dicteren zonder je browser te verlaten, is Voice In een betrouwbare optie.

De tool past zich aan uw werkstroom aan met ingebouwde interpunctiecommando's, automatische tekstopmaak en aangepaste spraaksnelkoppelingen. Dat betekent dat u sneller e-mails kunt schrijven, formulieren kunt invullen, blogposts kunt opstellen of zelfs CRM-gegevens kunt bijwerken.

De beste functies van Voice In

Dicteer rechtstreeks in meer dan 10.000 websites en apps zonder te kopiëren en te plakken

Maak aangepaste commando's om herhaalde bewerkingen en automatiseringen in te spreken

Dicteer in meerdere tabbladen met de geavanceerde modus

Schakel direct van taal met snelkoppelingen voor meertalig typen

Beperkingen van Voice In

Gesproken leestekens zoals 'komma' of 'punt' kunnen als letterlijke woorden worden getranscribeerd, in plaats van correct te worden geformatteerd

De extensie werkt niet met lokale documenten (zoals PDF's of HTML-bestanden) tenzij er aanvullende toestemmingen voor de browser worden verleend

Prijzen voor Voice In

Maandelijks: $ 9,99/maand per gebruiker

Jaarlijks: $ 59,99 per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Levenslang: $ 149,99 per gebruiker

Beoordelingen en recensies voor Voice In

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Voice In?

Bekijk deze G2-recensie eens:

Het beste aan Voice In is dat de Chrome-extensie naadloos werkt op vrijwel elke website met bewerkbare tekst. Een klein nadeel is dat bepaalde complexe commando's of branchespecifieke jargon soms verkeerd worden geïnterpreteerd.

Het beste aan Voice In is dat de Chrome-extensie naadloos werkt op vrijwel elke website met bewerkbare tekst. Een klein nadeel is dat bepaalde complexe commando's of branchespecifieke jargon soms verkeerd worden geïnterpreteerd.

8. LipSurf (Het beste voor het bedienen van browserfuncties en apps met spraakcommando's)

via LipSurf

LipSurf verandert je hele browse-ervaring in een handsfree, spraakgestuurde werkstroom. In plaats van te schakelen tussen typen en klikken, kun je commando's uitspreken om te scrollen, op links te klikken, video's te bekijken of lange teksten in realtime te schrijven.

Van dicteren in Google Documenten tot navigeren op Reddit of YouTube bedienen: het past zich aan uw internetgewoonten aan. Nog beter? Het werkt in Chrome zonder datatracking of advertenties, waardoor spraakproductiviteit en privacy succesvol worden gecombineerd.

De beste functies van LipSurf

Ontwikkel aangepaste snelkoppelingen voor het invoegen van sjablonen, vakjargon of terugkerende handelingen

Breid de functies uit met open-source plug-ins of bouw je eigen integraties

Gebruik het commando 'click grid' om met uw stem te communiceren met elk deel van een webpagina

Schakel tussen dicteer-, spelling- en commandovergrendelingsmodus voor nauwkeurige werkstroom

Limieten van LipSurf

Gebruikers melden dat LipSurf bugs kan vertonen en soms onverwacht stopt met werken

LipSurf heeft niet altijd dezelfde functie op bepaalde websites, zoals Duolingo

Prijzen van LipSurf

Free

Plus: $ 4 per maand per gebruiker

Premium: $ 8 per maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van LipSurf

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🧠 Leuk weetje: In bepaalde ziekenhuizen gebruiken chirurgen spraak-naar-tekst tijdens operaties om aantekeningen te dicteren zonder een apparaat aan te raken. De microfoons zijn ontworpen om achtergrondgeluiden uit operatiekamers weg te filteren.

9. MeetGeek AI (Het beste voor het automatisch vastleggen van vergaderingen met hoogtepunten en actiepunten)

via MeetGeek AI

MeetGeek AI is een spraak-naar-tekst-extensie voor Chrome die is ontwikkeld om alles wat er tijdens uw gesprekken gebeurt vast te leggen, te ordenen en te automatiseren. De extensie neemt automatisch deel aan uw vergaderingen, neemt deze op en levert gestructureerde aantekeningen zodra het gesprek is beëindigd.

De app documenteert al je vergaderingen, inclusief Zoom, Google Meet, Teams, Webex en zelfs offline gesprekken.

De AI-werkstroomen van MeetGeek verminderen de werkdruk rondom vergaderingen door inzichten te synchroniseren met uw favoriete tools en een dynamische kennisbank op te bouwen.

De beste functies van MeetGeek AI

Leg gesprekken rechtstreeks vanuit de browser vast zonder bots of uitnodigingen met behulp van de MeetGeek Chrome Recorder

Pas uw aangepaste samenvattingssjablonen aan of maak ze zelf voor interviews, onboarding, verkoopgesprekken en teamsynchronisaties

Synchroniseer content van vergaderingen met meer dan 7.000 apps, waaronder Slack, HubSpot, Notion en Google Drive

Ontsluit gesprek-inzichten met meer dan 100 KPI's die betrokkenheid, spreektijd en efficiëntie van vergaderingen bijhouden

Beperkingen van MeetGeek AI

Trage installatie voor ongeplande vergaderingen; vereist voorafgaande planning in de kalender

Er zijn beperkte mogelijkheden om talen te ondersteunen, wat de bruikbaarheid voor meertalige gebruikers beïnvloedt

Prijzen van MeetGeek AI

Free

Pro: $19/maand per gebruiker

Business: $ 39 per maand per gebruiker

Onderneming: $ 59 per maand per gebruiker

MeetGeek AI-beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 450 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over MeetGeek AI?

Een gebruiker deelde deze feedback:

MeetGeek bespaart veel tijd door vergaderingen automatisch op te nemen, te transcriberen en te structureren. Het is erg handig om met behulp van trefwoorden snel de benodigde momenten te vinden en fragmenten met collega's te delen. Soms kan de transcriptie onnauwkeurigheden bevatten, vooral bij slechte geluidskwaliteit of wanneer er meerdere talen in een gesprek worden gebruikt.

MeetGeek bespaart veel tijd door vergaderingen automatisch op te nemen, te transcriberen en te structureren. Het is erg handig om met behulp van trefwoorden snel de benodigde momenten te vinden en fragmenten met collega's te delen. Soms kan de transcriptie onnauwkeurigheden bevatten, vooral bij slechte geluidskwaliteit of wanneer er meerdere talen in een gesprek worden gebruikt.

10. SpeechText. AI (Het beste voor snelle en nauwkeurige spraak-naar-tekst-conversie in de browser)

Wanneer de nauwkeurigheid van de transcriptie echt belangrijk is, biedt SpeechText. AI u de flexibiliteit om de resultaten af te stemmen op uw branche.

In plaats van te vertrouwen op een generieke spraak-naar-tekst-engine, kunt u met deze spraak-naar-tekst-software kiezen uit domeinspecifieke modellen, zoals medisch, juridisch, interviews of podcasts, zodat jargon en technische termen vanaf het begin correct worden herkend.

U uploadt gewoon een audio- of video-bestand, uitvoert de selectie van uw domein en laat de AI de rest doen.

De beste functies van SpeechText. AI

Maak gebruik van de ingebouwde audiozoekmachine om snel zinnen of termen in transcripties te vinden

Genereer een nette tekst met automatische interpunctie en format

Bewerk en controleer transcripties met behulp van interactieve proeflees-tools

Exporteer transcriptieresuccessen in meerdere formaten, waaronder TXT, DOCX en PDF

Beperkingen van SpeechText. AI

Bij goedkopere abonnementen geldt een limiet voor de bestandsgrootte (bijv. 20 MB), waardoor gebruikers grote audiobestanden mogelijk handmatig moeten opsplitsen

Er is geen mobiele app, waardoor het gebruik beperkt blijft tot desktop- of browserwerkstroomen

Prijzen van SpeechText. AI

Startpakket: $10 per 180 transcriptieminuten

Persoonlijk: $19 per 380 transcriptieminuten

Standaard: $ 49 per 990 transcriptieminuten

SpeechText. AI-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Voordelen van het gebruik van spraak-naar-tekst in Chrome

Het gebruik van spraak-naar-tekst in Chrome verandert de manier waarop u werkt, communiceert en uw productiviteit behoudt. Van sneller dicteren tot betere toegankelijkheid: hier zijn de redenen waarom het de moeite waard is om dit te gebruiken:

Productiviteit en tijdwinst: Dicteer e-mails, rapporten of code sneller dan u kunt typen, en werk handsfree terwijl u multitaskt of wanneer typen niet mogelijk is

Verbeterde toegankelijkheid: Ondersteun gebruikers met een beperking, zoals mobiliteitsproblemen, visuele beperkingen of dyslexie, en maak digitale ruimtes inclusiever

Verbeterde documentatie en samenwerking: Krijg realtime transcripties van vergaderingen, webinars of lessen, en leg ideeën direct vast met spraakgestuurde aantekeningen

Veelzijdige functionaliteit: Gebruik spraak voor zoekopdrachten in de browser, navigatie en meertalige transcriptie, of maak een verbinding met apps zoals Google Documenten en Zoom voor automatisering van werkstroom

Gezondheidsvoordelen: Verminder de belasting door langdurige typessessies en voorkom RSI-klachten door uw stem het werk te laten doen

Uw stem heeft zojuist een upgrade gekregen

De meeste Chrome-extensies voor spraak-naar-tekst bieden alleen ruwe transcripties, waardoor u zelf de rommel moet opruimen. Bij sommige moet u heen en weer schakelen tussen apps, terwijl andere concessies doen aan de privacy.

ClickUp Brain MAX en Talk to Text gaan nog een stap verder. Ze zorgen ervoor dat spraak-naar-tekst aanvoelt als een natuurlijk verlengstuk van je werkstroom. Met door AI geoptimaliseerde transcripties, meertalige ondersteuning, gepersonaliseerde woordenschat en diepgaande integraties wordt je stem een direct hulpmiddel voor productiviteit.

Als je klaar bent om verder te gaan dan eenvoudig dicteren, meld je dan gratis aan bij ClickUp en ontdek hoe naadloos je woorden kunnen worden omgezet in georganiseerd werk.