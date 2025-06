13 beste alternatieven voor MeetGeek AI voor slimmer vergaderbeheer

Uw vergaderingen zitten vol inzichten, maar uw aantekeningen? Half af.

Wat is MeetGeek AI?

MeetGeek AI is een tool voor het transcriberen van vergaderingen en het maken van aantekeningen die gebruikmaakt van kunstmatige intelligentie om gesprekken op te nemen, samenvattingen te genereren en sleutelpunten te extraheren. Het legt automatisch discussies, actiepunten en beslissingen vast, zodat u geen handmatige aantekeningen hoeft te maken.

Gebruikers hebben na elk gesprek toegang tot transcripties, hoogtepunten en opnames. MeetGeek AI wordt vaak gebruikt in externe of hybride werkinstellingen om een consistent logboek van teamvergaderingen te maken en te helpen bij documentatie en vervolg taken.

🧠 Leuk weetje: Het woord 'vergadering' komt van het Oudengelse woord mētan, wat 'ontmoeten' betekent. Dat betekent dat vergaderingen al eeuwenlang deel uitmaken van de menselijke interactie, zelfs in de middeleeuwen.

Waarom kiezen voor alternatieven voor MeetGeek AI?

MeetGeek AI biedt handige functies voor het transcriberen en samenvatten van vergaderingen, maar sommige teams zoeken naar alternatieven op basis van hoe goed een tool aansluit bij hun specifieke behoeften en werkstromen.

Hier zijn een paar redenen waarom teams alternatieven voor MeetGeek AI verkennen:

Problemen met nauwkeurigheid: Transcripties kunnen context of sleutelzinnen missen wanneer er achtergrondgeluiden zijn, stemmen elkaar overlappen of de internetverbinding tijdens gesprekken onstabiel is

Beperkte taalondersteuning: Met slechts een paar ondersteunde talen kunnen internationale teams de AI-transcriptietool als beperkend ervaren voor dagelijkse communicatie tussen verschillende regio's

Beperkende abonnementen: Voor individuen of kleinere teams kunnen de maandelijkse kosten hoog lijken in vergelijking met hoe vaak de tool wordt gebruikt

Gebrek aan integratiemogelijkheden: Beperkte integratiemogelijkheden voor CRM en projectmanagement kunnen uw vaste werkstromen verstoren

Minimale automatisering van de werkstroom: Taken en follow-ups moeten vaak handmatig worden toegevoegd, wat de acties na de vergadering vertraagt

👥 Eén eenvoudige regel voor effectievere vergaderingen? Houd ze klein. Voormalig Amazon-CEO Jeff Bezos zweert bij de 'twee-pizzaregel': als twee pizza's niet genoeg zijn voor iedereen in de vergadering, is de groep te groot. Het idee is simpel: kleinere teams leiden tot een scherpere focus, betere samenwerking en minder stemmen die verloren gaan in het rumoer. 🍕

MeetGeek AI-alternatieven in één oogopslag

Voordat we in detail treden, volgt hier een kort overzicht van hoe deze MeetGeek AI-alternatieven zich verhouden tot elkaar op het gebied van sleutelfuncties. 📝

Tool Het beste voor Belangrijkste functies Prijzen ClickUp Het beste voor gespreksintelligentie Teamgrootte: Verkoop- en klantenserviceteams van verschillende groottes die inzicht in gesprekken nodig hebben ClickUp AI Notetaker transcribeert vergaderingen, genereert actiepunten en ClickUp Brain maakt content doorzoekbaar Free Forever; aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen Otter. ai Het beste voor transcriptie geïntegreerd met samenwerkingstools Teamgrootte: Kleine tot grote teams die realtime transcriptie en samenwerking nodig hebben Automatische transcriptie, zoeken op trefwoorden, sprekerherkenning, realtime samenwerking Vanaf $ 16,99/maand per gebruiker Fireflies. ai Het beste voor het vastleggen van vergaderingen op verschillende platforms Grootte van het team: middelgrote tot grote teams die op meerdere platforms werken Aangepaste trackers, platformonafhankelijke integratie, AI-aangedreven samenvattingen, doorzoekbare database Vanaf $ 18/maand per gebruiker Avoma Het beste voor gespreksintelligentie Teamgrootte: Verkoop- en klantenservice-teams die inzicht in gesprekken nodig hebben Verkoopgerichte analyse, sentiment bijhouden, inzichten in gesprekken Vanaf $ 29/maand per gebruiker Fathom Het beste voor gratis AI-vergadernotities met sleutelpunten Teamgrootte: Teams die eenvoudige vergaderverslagen nodig hebben Genereer video-hoogtepunten, doorzoekbare transcripties en organiseer de ruimte voor uw team Free tl;dv Het beste voor eenvoudige video-hoogtepunten en delenTeamgrootte: Kleine tot middelgrote teams die snelle, begrijpelijke hoogtepunten van vergaderingen nodig hebben Automatische transcriptie, zoeken op trefwoorden, sprekerherkenning en realtime samenwerking Vanaf $ 29/maand per gebruiker Rev Het beste voor door mensen geverifieerde transcriptienauwkeurigheid Teamgrootte: Kleine tot grote teams die transcripties met hoge nauwkeurigheid nodig hebben Hybride transcriptie door mensen en AI, ondersteuning voor meerdere talen, gespecialiseerde diensten voor technische velden Vanaf $ 14,99/maand per gebruiker Sonix. ai Het beste voor het automatisch hergebruiken van video content Grootte van het team: Content teams die video/audio content efficiënt hergebruiken Geautomatiseerde transcriptie, ondertitels en vertalingen, contentoptimalisatie voor platforms zoals sociale media Vanaf $ 5 per uur voor AI-transcriptie Krisp Het beste voor vergaderingen zonder ruis Grootte van het team: Teams op afstand die realtime ruisonderdrukking nodig hebben Clip momenten, deel hoogtepunten en transcribeer vergaderingen in meer dan 28 talen Vanaf $ 16/maand per gebruiker Tactiq Het beste voor gebruikers van Google Workspace Grootte van het team: Teams die Google Meet gebruiken voor online vergaderingen Naadloze transcriptie van Google Meet, integratie met Google Documenten, kleurgecodeerde markeringen Vanaf $ 12/maand per gebruiker Grain AI Het beste voor het maken van deelbare video-hoogtepunten Teamgrootte: Creatieve teams die visuele samenvattingen van vergaderingen nodig hebben Realtime ruisonderdrukking, controle van microfoonactiviteit en gedetailleerde analyses Vanaf $ 19/maand per gebruiker Notta. ai Het beste voor meertalige transcriptie Teamgrootte: Internationale teams die transcriptie in meerdere talen nodig hebben Maak aantekeningen bij vergaderingen, hergebruik content in video clips en werk in realtime samen Vanaf $ 13,49/maand per gebruiker Sembly AI Taakidentificatie, analyse van vergaderdynamiek en ondersteuning bij besluitvorming Realtime transcriptie in 58 talen, ruisonderdrukking en functies voor teamsamenwerking Vanaf $ 15/maand per gebruiker

De beste alternatieven voor MeetGeek AI

Als u klaar bent om uw opties te verkennen, vindt u hier de beste alternatieven voor MeetGeek AI die het proberen waard zijn om productieve vergaderingen te houden. 👇

1. ClickUp (het beste voor AI-vergadernotities en werkstroombeheer)

Aantekeningen van vergaderingen blijven vaak onaangeroerd in iemands inbox liggen of verdwijnen in rommelige schijven. Taken worden niet uitgevoerd, niemand herinnert zich belangrijke beslissingen en follow-ups worden uitgesteld of gemist. Door te vertrouwen op losstaande tools voor transcriptie, notities en het aanmaken van taken wordt elke vergadering een gefragmenteerd proces.

ClickUp is de alles-in-één app voor werk die projectmanagement, kennismanagement en chatten combineert, allemaal aangedreven door AI die je helpt sneller en slimmer te werken.

Vergaderingen in ClickUp brengen elk onderdeel van uw werkstroom voor vergaderingen samen in één verbonden systeem, van planning tot uitvoering, zodat uw team zich kan concentreren op het werk en niet op het achterhalen ervan.

Leg sleutelpunten vast en zet ze direct om in taken

Leg sleutelpunten vast en zet ze om met de ClickUp AI Notetaker

Zodra de vergadering begint, neemt de ClickUp AI Notetaker het over. Het transcribeert het hele gesprek, vat het samen in begrijpelijke aantekeningen en haalt automatisch actiepunten eruit.

Stel dat het customer success team een onboarding-strategiegesprek organiseert. De AI genereert een samenvatting met de doelen, tijdlijnen en blokkades van de client en maakt vervolgens vervolg taken aan, zoals 'Trainingsmateriaal delen' of 'Check-in voor week 2 plannen'.

Krijg contextrijke inzichten uit transcripties en taken

Bekijk discussies met behulp van de doorzoekbare transcripties van ClickUp Brain

Direct na de vergadering maakt ClickUp Brain die informatie doorzoekbaar en bruikbaar. Het scant transcripties om u te helpen snel sleutelonderwerpen te vinden, uit te zoeken wie wat heeft gezegd en essentiële beslissingen te bekijken.

Stel dat een teamgenoot nog eens wil controleren wie er heeft toegezegd het dashboard voor rapportage bij te werken. ClickUp Brain kan dat moment binnen enkele seconden uit het transcript halen, zonder dat u door een uur durende opname hoeft te scrollen.

Naast vergaderingen werkt ClickUp Brain als een slimme assistent in uw hele werkruimte.

Stel vragen als 'Wat hebben we afgesproken voor de tijdlijn van de aprilcampagne?' en krijg antwoorden uit eerdere vergadernotities, gekoppelde taken en gerelateerde documenten. Als iemand bijvoorbeeld halverwege een project instapt, heeft hij of zij geen volledige briefing nodig. Brain legt voor hen de verbanden aan de hand van daadwerkelijke beslissingen en context die al in ClickUp staan.

✨ Bonus: Gebruikers van ClickUp Brain kunnen kiezen uit meerdere externe AI-modellen, waaronder GPT-4o en Claude, voor brainstormen, het bedenken van ideeën en meer.

Houd de resultaten van vergaderingen bij met gekoppelde documenten en sjablonen

Houd terugkerende resultaten bij via ClickUp Documenten

Om alles samen te brengen, slaat ClickUp Docs elke aantekening van een vergadering, samenvatting en gekoppelde actie op in één live document.

Een leiderschapsteam dat bijvoorbeeld maandelijks bedrijfsbeoordelingen uitvoert, kan één ClickUp-document gebruiken om de vergadergeschiedenis bij te houden, alle actiepunten te bekijken en de voltooiing te controleren zonder heen en weer te schakelen tussen verschillende platforms.

Sjabloon voor ClickUp-vergadernotities

Gratis sjabloon downloaden Leg de resultaten van vergaderingen duidelijk vast met behulp van de sjabloon voor vergadernotulen van ClickUp

U kunt ook de sjabloon voor ClickUp-vergadernotulen gebruiken, een van de meest praktische sjablonen van ClickUp voor het maken van aantekeningen voor teams. Elke vergadering krijgt een eigen subpagina met datum, zodat niets verloren gaat of vergeten wordt. Maak een lijst van deelnemers, koppel opnames, koppel taken aan actiepunten en documenteer belangrijke beslissingen, allemaal op één plek. Het is een betrouwbaar, herhaalbaar systeem voor teams die vergaderingen willen stroomlijnen zonder rommel.

Blijf synchroniseren met uw werkstroom tijdens vergaderingen

ClickUp maakt niet alleen aantekeningen, maar verbindt ze ook met elkaar. Met native integraties voor Google Meet, Zoom, Slack, Google Agenda en meer dan 1000 tools via Zapier, maakt ClickUp het naadloos om discussies om te zetten in resultaten. Of u nu vergaderingen synchroniseert, actiepunten bijhoudt of clients bijwerkt, het is allemaal één soepele werkstroom.

Beste functies van ClickUp

Pas uw planning dagelijks aan: Laat Laat ClickUp Kalender automatisch taken prioriteren en focus tijd blokkeren met AI

Naadloos deelnemen aan vergaderingen: Toegang tot Zoom, Google Meet en Teams-gesprekken rechtstreeks vanuit ClickUp Agenda zonder van app te wisselen

Blijf op de hoogte van uw agenda: Ontvang automatische herinneringen voor vergaderingen in ClickUp, zodat u altijd voorbereid bent

Vind het perfecte moment: Vergelijk eenvoudig de beschikbaarheid van uw team via de ClickUp-kalender om het meest geschikte moment voor iedereen te vinden

Neem samenvattingen van vergaderingen op: Leg snelle walkthroughs vast met Leg snelle walkthroughs vast met ClickUp Clips om teamgenoten asynchroon op de hoogte te houden

Werk live samen aan ideeën: Stel Stel ClickUp Whiteboards in om tijdens vergaderingen te brainstormen en punten in realtime om te zetten in taken

Centraliseer vergaderingen: Bewaar alle updates en beslissingen in Bewaar alle updates en beslissingen in ClickUp Chat , direct naast relevante taken en documenten

Beperkingen van ClickUp

Werkt het beste binnen het ClickUp-platform, waardoor het minder geschikt is voor teams die een standalone of platformonafhankelijke oplossing nodig hebben

Er is een korte leercurve nodig om het volledige potentieel van AI-gestuurde werkstromen te benutten, met name voor teams die nog niet bekend zijn met AI-tools

Prijzen ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (10.160+ beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (4.440+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Kijk wat een Reddit-gebruiker te zeggen had over het gebruik van ClickUp

In eerste instantie was ik sceptisch over alle extra functies, maar ik ben eraan gewend geraakt. […] Ik twijfelde eerst over ClickUp Brain, het leek me gewoon weer een AI-gimmick. Maar het heeft me een hoop vervelende schrijfwerk bespaard, vooral als ik lange e-mails van clients moet samenvatten of een concept moet opstellen. Niet perfect, maar handig als ik het druk heb. De AI-notitiefunctie was een echte verrassing. Vroeger raakten we na vergaderingen zoveel actiepunten kwijt, maar nu wordt alles vastgelegd en worden taken automatisch toegewezen. De opvolging is merkbaar verbeterd.

In eerste instantie was ik sceptisch over alle extra functies, maar ik ben eraan gewend geraakt. […] Ik twijfelde eerst over ClickUp Brain, het leek me gewoon weer een AI-gimmick. Maar het heeft me een hoop vervelende schrijfwerkzaamheden bespaard, vooral wanneer ik lange e-mails van clients moet samenvatten of een concept moet opstellen. Niet perfect, maar handig als ik het druk heb. De AI-notitiefunctie was de echte verrassing. Vroeger raakten we na vergaderingen zoveel actiepunten kwijt, maar nu wordt alles vastgelegd en worden taken automatisch toegewezen. De opvolging is merkbaar verbeterd.

Otter. ai zet gesprekken automatisch om in doorzoekbare notities, compleet met tags voor de sprekers. Het kan ook worden geïntegreerd met Zoom, Google Meet en Microsoft Teams, zodat u vergadertranscripties kunt vastleggen en ordenen zonder extra stappen.

In tegenstelling tot MeetGeek, dat zich verdiept in statistieken, kunt u met Otter aantekeningen bijwerken terwijl u bezig bent. U krijgt 300 minuten gratis en betaalde abonnementen bieden meer mogelijkheden – handig als u meer waarde hecht aan het koppelen van tools dan aan diepgaande analyses.

Beste functies van Otter.ai

Navigeer naar specifieke discussiepunten met behulp van een trefwoordzoekfunctie die rechtstreeks verbinding maakt met tijdcodes in uw opnames

Ondersteun teamleden met verschillende leervoorkeuren door tekstalternatieven voor audio-content te bieden

Identificeer kritieke beslissingen en actiepunten via een markeersysteem dat follow-up efficiënter maakt

Verander vergaderingen in e-mailklare samenvattingen om aantekeningen en updates direct te delen

Beperkingen van Otter.ai

De nauwkeurigheid neemt af in rumoerige omgevingen of bij spraak met een sterk accent

Maakt automatisch accounts aan en neemt zonder toestemming deel aan vergaderingen, waardoor sommige teams op zoek gaan naar alternatieven

Prijzen Otter.ai

Free

Pro: $ 16,99/maand per gebruiker

Business: $30/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Otter.ai

G2: 4,3/5 (meer dan 290 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (90+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Otter.ai?

Dit is wat een Reddit-gebruiker zei over zijn ervaring met Otter. ai,

Ik vind het geweldig. Mijn dagelijkse hulp bij vergaderingen. De transcripties moeten na het opnemen een beetje worden aangepast om jargon, onduidelijke uitspraken en enkele verkeerde uitspraken te corrigeren, maar als ik dat eenmaal heb gedaan, werkt Otter bot geweldig. Ik vraag het om dingen voor mij samen te vatten, concept-e-mails voor follow-ups te maken en zelfs gesprekken te analyseren op zaken als onderliggende oorzaken en dergelijke.

Ik vind het geweldig. Mijn dagelijkse hulp bij vergaderingen. De transcripties moeten na het opnemen een beetje worden aangepast om jargon, onduidelijke uitspraken en enkele verkeerde uitspraken te corrigeren, maar als ik dat eenmaal heb gedaan, werkt Otter bot geweldig. Ik vraag het om dingen voor mij samen te vatten, concept-e-mails voor follow-ups op te stellen en zelfs gesprekken te analyseren op zaken als onderliggende oorzaken en dergelijke.

3. Fireflies. ai (het beste voor het vastleggen van vergaderingen op verschillende platforms)

Fireflies. ai sluit naadloos aan op al uw technologieën. Eenmaal geconfigureerd, verzorgt het automatisch de opname en transcriptie, waardoor een opslagplaats voor gesprekken ontstaat, ongeacht waar vergaderingen plaatsvinden. De doorzoekbare database transformeert verspreide kennis uit vergaderingen in georganiseerde, toegankelijke informatie waar teamleden weken of maanden later nog naar kunnen verwijzen.

En terwijl MeetGeek KPI's bijhoudt, maakt deze verbinding met Salesforce en Slack voor teams die in werkstromen leven.

Beste functies van Fireflies.ai

Maak aangepaste trackers om automatisch discussies over specifieke onderwerpen, zoals prijzen of concurrenten, te identificeren en te markeren

Dien vooraf opgenomen audiobestanden in formaten zoals MP3, M4A of WAV in voor nauwkeurige transcriptie, zodat al uw gesprekken worden gedocumenteerd

Download de Chrome-extensie om vergaderingen op verschillende webgebaseerde platforms vast te leggen, waaronder videoconferencingtools en VoIP-systemen

Gebruik AI Super Summaries-apps om samenvattingen van vergaderingen op maat te maken, met de nadruk op actiepunten, trefwoorden of overzichten die voor u het belangrijkst zijn

Beperkingen van Fireflies.ai

Actie-items kunnen onnauwkeurig zijn, waarbij taken soms aan de verkeerde persoon worden toegewezen

Sprekernamen kunnen niet worden gecorrigeerd in het gedeelte 'Spreektijd', zelfs niet als ze verkeerd zijn gespeld of onjuist zijn

De transcripties van Fireflies.ai kunnen niet direct worden bewerkt om fouten in namen of content te corrigeren

Prijzen Fireflies.ai

Free

Pro: $18/maand per gebruiker

Business: $29/maand per gebruiker

Enterprise: $39/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Fireflies.ai

G2: 4,8/5 (645+ beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

📮 ClickUp Insight: De productiviteit fluctueert vaak gedurende de week, wat een directe invloed kan hebben op de effectiviteit van vergaderingen. Volgens enquêtegegevens zegt 35% van de mensen dat Monday hun minst productieve dag is. Nog eens 11% vindt Tuesday het moeilijkst, terwijl 7% op Wednesday de grootste dip in concentratie ervaart. Dat betekent dat vergaderingen die vroeg in de week worden gepland, niet altijd de energie of aandacht krijgen die ze nodig hebben. ClickUp helpt teams om elke dag betere vergaderingen te houden. Vergaderagenda's in documenten, toegewezen actie-items en tijdbesparende automatisering houden discussies gefocust en zorgen voor een heldere follow-up, zelfs wanneer de productiviteit laag is.

4. Avoma (beste voor gespreksintelligentie)

via Avoma

Avoma biedt een andere invalshoek dan MeetGeek AI. Het transcribeert en ontleedt gesprekken, waarbij het stopwoorden, vermeldingen van rivalen of verkoopsuggesties opvangt.

Het is gekoppeld aan HubSpot en regelt de planning en follow-ups van vergaderingen, gericht op verkoop- of succes teams. MeetGeek telt nummers, maar Avoma luistert naar wat er wordt gezegd en helpt groepen die beslissingen moeten afwegen.

Beste functies van Avoma

Versnel de onboarding van nieuwe leden van het verkoopteam door toegang te bieden tot een doorzoekbare bibliotheek met gesprekken

Identificeer coachingmogelijkheden door middel van AI-aangedreven analyse die succesvolle gesprekspatronen benadrukt

Houd de klanttevredenheid bij gedurende de hele verkoopcyclus met automatische detectie van positieve en negatieve signalen

Vergelijk prestatiestatistieken van teamleden om succesvolle aanpakken te herkennen en te repliceren

Beperkingen van Avoma

Geeft te gedetailleerde aantekeningen weer die rommelig en overweldigend kunnen overkomen

Richt zich voornamelijk op verkooptoepassingen, waardoor de veelzijdigheid voor algemeen vergaderbeheer beperkt is

Prijzen Avoma

AI Meeting Assistant: $29/maand per gebruiker

Conversation Intelligence: $ 69/maand per gebruiker

Revenue Intelligence: $99/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Avoma

G2: 4,6/5 (1.335+ beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

5. Fathom (het beste voor gratis AI-vergadernotities met sleutelpunten)

via Fathom

Fathom biedt u gratis onbeperkte opslagruimte voor transcripties, die werkt op Zoom, Google Meet of Teams. Waar MeetGeek zich richt op analyse, houdt Fathom het eenvoudig met aantekeningen die u snel kunt delen, zonder installatie. Deze tool sluit automatisch aan bij uw videogesprekken, legt de content vast en distilleert deze tot bruikbare hoogtepunten.

De overzichtelijke gebruikersinterface richt zich op het leveren van precies wat u nodig hebt, zonder overweldigende complexiteit.

Ontdek de beste functies

Clip belangrijke momenten tijdens live vergaderingen met één klik, zodat u ze later gemakkelijk kunt terugvinden

Deel alleen de relevante delen van de vergadering met teamgenoten door middel van slimme selectie van markeringen

Bekijk de belangrijkste punten, geordend per spreker, om de bijdragen van elke deelnemer te begrijpen

Transcribeer en vat vergaderingen samen in meer dan 28 talen, geschikt voor diverse teams

Beperkingen van Fathom

In vergelijking met concurrenten mist Fathom diepgaande analysefuncties

Queries die met 'Ask Fathom' worden gemaakt, worden niet opgeslagen, waardoor het moeilijk is om eerdere inzichten terug te vinden

Fathom-prijzen

Free

Premium: $19/maand per gebruiker

Team Edition: $29/maand per gebruiker

Team Edition Pro: $39/maand per gebruiker

Fathom beoordelingen en recensies

G2: 5/5 (4.945+ beoordelingen)

Capterra: 5/5 (735+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Fathom?

Laten we eens kijken wat een Reddit-gebruiker van de tool vindt

Fathom is geweldig, ik gebruik het dagelijks. Het heeft een volledige transcriptie en je kunt AI vragen stellen, waarna het de transcriptie doorzoekt om de tijdstempels bij de antwoorden te tonen.

Fathom is geweldig, ik gebruik het dagelijks. Het heeft een volledige transcriptie en je kunt AI vragen stellen, waarna het de transcriptie doorzoekt om je de tijdstempels bij de antwoorden te laten zien.

🧠 Leuk weetje: Zoom-moeheid bestaat echt. Videovergaderingen kunnen vermoeiender zijn dan persoonlijke vergaderingen, omdat de hersenen harder moeten werken om non-verbale signalen op het scherm te verwerken.

6. tl;dv (het beste voor eenvoudige video-hoogtepunten en delen)

Deze AI-vergadertool richt zich op het centraal stellen van video in uw strategie voor vergaderdocumentatie. De naam zelf – too long; didn't view – verwijst naar het kernprobleem dat het oplost: lange vergaderingen verteerbaar maken. Het blinkt uit in het maken van korte videoclips van langere vergaderingen die gemakkelijk kunnen worden gedeeld met belanghebbenden.

MeetGeek analyseert statistieken, maar de AI van tl;dv richt zich op actiepunten en ondersteunt meerdere talen – ideaal voor internationale medewerkers die liever snel handelen dan diep graven.

tl;dv beste functies

Genereer doorzoekbare transcripties die rechtstreeks naar de bijbehorende videosegmenten linken voor extra context

Organiseer vergaderingen automatisch in teamruimtes die projecten en afdelingen goed gestructureerd houden

Tag teamleden in opmerkingen om hun aandacht te vestigen op specifieke tijdcodes in video's

Bepaal zelf hoe en wanneer opnames en samenvattingen van vergaderingen worden gedeeld, zodat de juiste informatie bij de juiste mensen terechtkomt

tl;dv-beperkingen

Ontbreekt een functie voor het automatisch verwijderen van stopwoorden bij transcripties

Kan niet consistent deelnemen aan geplande vergaderingen, met gemiste opnames als resultaat

Beperkt het gratis abonnement tot 10 AI-vergadernotities en 10 queries voor de functie 'Ask tl;dv'

tl;dv-prijzen

Free

Pro: $29/maand per gebruiker

Business: $ 98/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

tl;dv beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

7. Rev (het beste voor door mensen gecontroleerde transcriptienauwkeurigheid)

via Rev

In tegenstelling tot volledig geautomatiseerde alternatieven voor MeetGeek combineert Rev AI-technologie met menselijke transcriptiediensten voor nauwkeurigheid. Deze hybride aanpak levert aanzienlijk betrouwbaardere resultaten op, vooral voor complexe content of situaties met slechte audiokwaliteit.

Voor meertalige teams bieden de vertaal mogelijkheden van deze spraak-naar-tekst software extra flexibiliteit die puur geautomatiseerde diensten moeilijk kunnen evenaren.

Beste functies van Rev

Bestel transcripties op aanvraag zonder toewijzing aan maandelijkse abonnementen wanneer de behoeften variëren

Krijg toegang tot gespecialiseerde transcriptiediensten voor technische, medische of juridische terminologie waarvoor domeinexpertise vereist is

Vraag woordelijke transcripties aan die elk woord precies weergeven zoals het is uitgesproken

Ontvang tijdstempels, sprekeridentificatie en opgemaakte documenten die klaar zijn voor professioneel gebruik

Rev-beperkingen

Biedt een inconsistent kwaliteitscontroleproces

Biedt slechte klantenservice, met meldingen van vertraagde reacties en problemen met accountbeheer en het uitvoeren van bestellingen

Rev-prijs

Abonnement op VoiceHub

Free

Basis: $14,99/maand per gebruiker

Pro: $34,99/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Transcripties per minuut

Transcriptie door mensen: $1,99/minuut

AI-transcriptie: $0,25/minuut

Ondertiteling per minuut

Menselijke ondertitels: $1,99/minuut

AI-ondertiteling: $0,25/minuut

Ondertiteling per minuut

Wereldwijde ondertitels: $ 6,49 tot $ 15,99/minuut

Beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 360 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (45+ beoordelingen)

8. Sonix. ai (het beste voor het hergebruiken van geautomatiseerde video content)

Terwijl veel tools zich alleen richten op vergaderingen, blinkt Sonix.ai uit met alle opgenomen content, van podcastinterviews tot webinars en trainingssessies.

Mediaprofessionals waarderen hoe het platform automatisch ondertitels, vertalingen en bewerkbare transcripties genereert vanuit één bronbestand. De bewerkingsinterface maakt het mogelijk om transcripties te verfijnen met behoud van perfecte synchronisatie met de originele media.

Beste functies van Sonix.ai

Transformeer audio- en videobestanden in doorzoekbare, bewerkbare tekst met automatische tijdcodes voor eenvoudige navigatie

Genereer ondertitels in meerdere talen om uw publiek te vergroten zonder extra opnamesessies

Exporteer content in formats die zijn geoptimaliseerd voor verschillende platforms, waaronder sociale media, websites en trainingsmateriaal

Organiseer mediabibliotheken met aangepaste werkruimtes die verschillende projecten en teams netjes gescheiden houden

Beperkingen van Sonix.ai

Kosten op basis van betaling per minuut, wat duur kan zijn voor incidentele gebruikers

Ondersteunt alleen vooraf opgenomen bestanden, zonder optie voor live spraak-naar-tekstconversie

Prijzen Sonix.ai

Standaard: Gratis (betalen per gebruik) AI-transcriptie: $10/uur AI-vertaling: $10/uur AI-analyse: Niet beschikbaar

AI-transcriptie: $10/uur

AI-vertaling: $10/uur

AI-analyse: Niet beschikbaar

Premium: $ 22/gebruiker/maand AI-transcriptie: $ 5/uur AI-vertaling: $ 3/uur AI-analyse: $ 5/maand

AI-transcriptie: $ 5/uur

AI-vertaling: $3/uur

AI-analyse: $5/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

AI-transcriptie: $10/uur

AI-vertaling: $10/uur

AI-analyse: Niet beschikbaar

AI-transcriptie: $ 5/uur

AI-vertaling: $3/uur

AI-analyse: $5/maand

Beoordelingen en recensies van Sonix.ai

G2: 4,7/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: 4,9/5 (meer dan 130 beoordelingen)

9. Krisp (het beste voor vergaderingen zonder ruis)

via Krisp

Terwijl de meeste alternatieven voor MeetGeek zich richten op wat er na een vergadering gebeurt, concentreert Krisp zich op het verbeteren van de vergaderervaring door middel van geavanceerde ruisonderdrukking. Deze tool creëert een bubbel van helder geluid door realtime achtergrondgeluiden te elimineren.

Vooral teams die op afstand en hybride werken, waarderen hoe Krisp het speelveld tussen kantoor- en thuisomgevingen gelijk maakt.

De beste functies van Krisp

Monitor uw vergadergewoonten met gedetailleerde analyses, waaronder de totale vergadertijd, de gemiddelde duur van gesprekken en de verhouding tussen spreken en luisteren

Verbeter de duidelijkheid in gesprekken door accenten in realtime aan te passen, waardoor een beter begrip in diverse omgevingen wordt bevorderd

Gebruik een zwevende widget om de functies van Krisp tijdens gesprekken te bedienen, zoals het schakelen tussen ruisonderdrukking en het controleren van de microfoonactiviteit

Elimineer echo-effecten veroorzaakt door de akoestiek van de ruimte of gevoelige microfoons, zodat u tijdens gesprekken kunt rekenen op heldere en professionele audio

Beperkingen van Krisp

Beperkt ruisonderdrukking tot 60 minuten per dag bij het gratis abonnement

Neigt er soms naar om audio te veel te filteren, met als resultaat een schokkerige of robotachtige stemkwaliteit

Levert inconsistente prestaties, afhankelijk van de gebruikte headset of microfoon

Prijzen Krisp

Free

Pro: $16/maand

Business: $30/maand

Krisp beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (560+ beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Krisp?

Dit is wat een Reddit-gebruiker te zeggen had over zijn ervaring met Krisp

We hebben Krisp. Ai ongeveer een jaar geleden getest en vonden dat het erg goed werkte. […] Het kan zowel uitgaande als inkomende audio verwerken, dus het kan handig zijn voor gesprekken wanneer klanten een slechte headset hebben. Een deel van onze tests bestond uit het zoeken naar video's met veel achtergrondgeluid, bijvoorbeeld mensen die het gras maaien of zware machines gebruiken, en deze vervolgens met en zonder Krisp af te spelen. Het leek te werken zoals geadverteerd, maar te veel achtergrondgeluid had de neiging om de stem een beetje robotachtig te maken.

We hebben Krisp. Ai ongeveer een jaar geleden getest en vonden dat het erg goed werkte. […] Het kan zowel uitgaande als inkomende audio verwerken, dus het kan handig zijn voor gesprekken wanneer klanten een slechte headset hebben. Een deel van onze tests bestond uit het zoeken naar video's met veel achtergrondgeluiden, bijvoorbeeld mensen die het gras maaiden of zware machines gebruikten, en deze vervolgens met en zonder Krisp af te spelen. Het leek te werken zoals geadverteerd, maar te veel achtergrondgeluiden hadden de neiging om de stem een beetje robotachtig te maken.

10. Tactiq (het beste voor gebruikers van Google Werkruimte)

via Tactiq

Tactiq is een lichtgewicht alternatief voor MeetGeek dat naadloos integreert met Google Werkruimte. De Chrome-extensie vereist minimale installatie en is eenvoudig te leren voor nieuwe gebruikers.

Teams kiezen vaak voor Tactiq wanneer ze een eenvoudige oplossing nodig hebben zonder zich te hoeven committeren aan een complexe platformwijziging. De tool legt alledaagse gesprekken binnen het team vast in plaats van formele presentaties of vergaderingen met clients.

Beste functies van Tactiq

Installeer en configureer binnen enkele minuten via een eenvoudige Chrome-extensie zonder tussenkomst van de IT-afdeling

Zet gesprekken in Google Meet om in samenwerkingsdocumenten met minimale wrijving

Markeer belangrijke punten tijdens vergaderingen met kleurcodes, zodat evaluaties efficiënter verlopen

Exporteer transcripties rechtstreeks naar Google Documenten, waar de samenwerking binnen het team op natuurlijke wijze wordt voortgezet

Beperkingen van Tactiq

Beperkt de functionaliteit buiten Chrome en richt zich voornamelijk op Google Meet

Gratis transcripties beperkt tot 10 vergaderingen per maand, wat mogelijk niet voldoet aan de behoeften van frequente gebruikers

Prijzen van Tactiq

Free

Pro: $12/maand per gebruiker

Team: $20/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Tactiq

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

11. Grain AI (het beste voor het maken van deelbare video-hoogtepunten)

via Grain AI

Grain AI onderscheidt zich van MeetGeek door de manier waarop teams inzichten uit vergaderingen delen te transformeren door middel van videosnippets in plaats van alleen tekst. Deze aanpak behoudt de context, toon en visuele aanwijzingen die vaak verloren gaan in traditionele transcripties.

Content- en marketingteams waarderen het vermogen van Grain om content van vergaderingen te hergebruiken voor interne kennisdeling en externe communicatie.

Beste functies van Grain AI

Hergebruik getuigenissen van klanten uit verkoopgesprekken als krachtige marketingmiddelen voor meer betrokkenheid

Werk samen met teamgenoten aan videocollecties om uitgebreide projectdocumentatie te creëren

Maak in realtime aantekeningen bij vergaderingen om video clips te genereren van sleutelmomenten voor team leden

Stel afspeellijsten samen met hoogtepunten uit vergaderingen om nieuwe medewerkers effectief op te leiden

Beperkingen van Grain AI

Kan geen dia's of andere visuele hulpmiddelen vastleggen tijdens vergaderingen

Ontbreekt robuuste integratie met CRM- en taakbeheertools

Minder nadruk op geautomatiseerde inzichten dan AI-gerichte concurrenten

Prijzen Grain AI

Free

Starterspakket: $19/maand per gebruiker

Business: $39/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Grain AI

G2: 4,6/5 (295+ beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Grain AI?

Dit is wat een G2-recensent te zeggen had over deze tool

Ik vind Grain erg gebruiksvriendelijk en veelzijdig. Het is eenvoudig genoeg voor iedereen, maar heeft ook veel geavanceerde functies voor meer ervaren gebruikers.

Ik vind Grain erg gebruiksvriendelijk en veelzijdig. Het is eenvoudig genoeg voor iedereen, maar heeft ook veel geavanceerde functies voor meer ervaren gebruikers.

🔍 Wist u dat? Vergaderingen nemen een aanzienlijk deel van de werkweek in beslag: de meeste professionals besteden er meer dan drie uur per week aan. Interessant is dat één of twee vergaderingen per dag de norm is, maar dat 46% van de werknemers dagelijks drie of meer vergaderingen heeft.

12. Notta. ai (het beste voor meertalige transcriptie)

Notta. ai biedt realtime transcriptie in 58 talen en koppelt Zoom, Teams of Webex aan aantekeningen en samenvattingen die zijn gekoppeld aan Salesforce of Zapier. MeetGeek is analytisch, maar Notta omvat stemmen wereldwijd met sjablonen voor vergaderaantekeningen die zijn gericht op diverse teams.

Budgetbewuste teams waarderen hoe Notta kosten en functionaliteit in evenwicht brengt zonder grote concessies te doen aan essentiële functies. Het platform ondersteunt verschillende vergaderomgevingen, waardoor het veelzijdig genoeg is voor organisaties met diverse communicatiekanalen.

Beste functies van Notta. ai

Bewerk transcripties samen, voeg afbeeldingen in en deel aantekeningen om informatie uit te wisselen

Verbeter de duidelijkheid van uw opnames door achtergrondgeluiden te verminderen en transcripties van hoge kwaliteit te garanderen

Organiseer de content van vergaderingen met aangepaste mappen en tags voor efficiënt informatiebeheer

Krijg toegang tot transcriptiefuncties op desktop-, mobiele en webplatforms met gesynchroniseerde content

Beperkingen van Notta. ai

Onduidelijke proefversie-expiratiedata hebben voor sommige gebruikers tot onverwachte kosten geleid

Problemen met zinsbouw en interpunctie vereisen soms handmatige bewerking voor meer duidelijkheid

Het gratis abonnement biedt geen geavanceerde functies zoals AI-gegenereerde samenvattingen en aanpassingsopties

Prijzen Notta. ai

Free

Pro: $13,49/maand

Business: $27,99/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen (vanaf 51 gebruikers)

Beoordelingen en recensies van Notta. ai

G2: 4,5/5 (185+ beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Notta. ai?

Een G2-recensent zegt

Zeer goede kwaliteit transcriptie. Brits Engels wordt goed herkend. Het lijkt erop dat het model een aantal keer doorloopt om de context te begrijpen en vervolgens opnieuw transcribeert. Door deze veronderstelde functionaliteit is de uitvoerkwaliteit relatief hoog in vergelijking met andere transcripties.

Zeer goede kwaliteit transcriptie. Brits Engels wordt goed opgepikt. En het lijkt erop dat het model een paar keer doorloopt om de context te begrijpen en opnieuw te transcriberen. Door die veronderstelde functionaliteit is de uitvoerkwaliteit relatief hoog in vergelijking met andere transcripties.

🧠 Leuk weetje: Notulen worden niet gemeten in minuten. Het woord komt van het Latijnse minuta scriptura, wat 'kleine schriften' betekent, een verwijzing naar het maken van korte aantekeningen.

13. Sembly AI (het beste voor het bijhouden van actiepunten)

via Sembly AI

Sembly AI onderscheidt zich door de nadruk op het extraheren van bruikbare informatie uit gesprekken. Deze software voor vergaderbeheer gaat verder dan basistranscriptie en identificeert automatisch beslissingen, taken en inzichten.

Teams die te maken hebben met een overdaad aan informatie, waarderen vooral hoe de Semblian AI-assistent lange discussies distilleert tot gerichte samenvattingen. Het verbindt de content van vergaderingen met de output van de werkstroom, waardoor de kloof tussen gesprekken en het daadwerkelijke werk wordt overbrugd.

Beste functies van Sembly AI

Verkrijg waardevolle analyses van de dynamiek van vergaderingen, zoals spreektijd en sentiment, om toekomstige samenwerkingen te verbeteren

Analyseer terugkerende thema's in alle vergaderingen om prioriteiten en uitdagingen voor de organisatie te identificeren

Houd de voltooiingsstatus van taken die tijdens vergaderingen zijn gegenereerd bij om de verantwoordelijkheid binnen het team te verbeteren

Maak gebruik van de AI-teamgenoten van Sembly om te helpen bij taken zoals gegevensanalyse, besluitvormingsondersteuning en communicatie

Beperkingen van Sembly AI

Het ontbreekt aan de mogelijkheid om content van vergaderingen, zoals taken en samenvattingen, te exporteren naar formats zoals Word-documenten

Minder nadruk op videocomponenten in vergaderdocumentatie

Prijzen van Sembly AI

Free

Professioneel: $15/maand

Team: $29/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Sembly AI

G2: 4,6/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Sembly AI?

Dit is wat een G2-recensent te zeggen had over Sembly AI

Ik vind het prettig dat ik opnames van vergaderingen kan categoriseren naar specifieke vergadertypes of categorieën, zodat ik een overzichtelijke layout krijg van vergadernotities en actiepunten. Ik vind het ook prettig dat het mijn stem kan herkennen en dat het vrij goed is in het vastleggen van belangrijke punten en actiepunten.

Ik vind het prettig dat ik opnames van vergaderingen kan categoriseren naar specifieke vergadertypes of categorieën, zodat ik een overzichtelijke layout krijg van vergadernotities en actiepunten. Ik vind het ook prettig dat het mijn stem herkent en vrij goed is in het vastleggen van belangrijke punten en actiepunten.

🔍 Wist u dat? Voor de meeste mensen is betrokkenheid bepalend voor het succes van een vergadering. 62% zegt zelfs dat dit de belangrijkste factor is voor een productieve vergadering. Bijna de helft gaf ook aan dat als deelnemers aan het begin niet betrokken lijken, de vergadering waarschijnlijk bergafwaarts gaat.

✨ Speciale vermeldingen

Airgram: het beste voor gezamenlijke agenda's en werkstromen voor vergaderingen Claap: het beste voor asynchrone video-updates en afstemming van teams Supernormal: het beste voor geautomatiseerde vergadernotities met actiepunten

