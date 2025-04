Top 11 Notta alternatieven voor nauwkeurige transcriptie

Je aandacht verliezen tijdens lange vergaderingen is makkelijk, maar transcripties helpen je om bij te blijven. Wat is het addertje onder het gras? Handmatige transcriptie is langzaam en, eerlijk gezegd, vervelend. Daarom proberen AI-transcriptietools zoals Notta het makkelijker te maken.

Maar Notta's interface is niet de meest intuïtieve en als Engels niet je eerste taal is, kunnen de transcripties hit-or-miss zijn. Het heeft ook moeite met het identificeren van sprekers, waardoor het moeilijker is om gesprekken te volgen in vergaderingen met meerdere sprekers.

Als je op zoek bent naar een alternatief voor Notta of zelfs een AI-transcriptiesoftware met nauwkeurigere transcripties, meer gebruiksgemak en geavanceerde functies, dan zit je hier goed.

Na een week testen (en veel te veel koffie) hebben we de 11 beste Notta-alternatieven op een rijtje gezet met een overzicht van de belangrijkste functies, nadelen en prijzen, zodat je de perfecte AI-transcriptietool voor jouw behoeften kunt vinden.

Wat moet je zoeken in een Notta Alternatief?

Als het Notta-alternatief dat je kiest niet aan al je eisen voldoet, ben je weer terug bij af. Om je dit gedoe te besparen, zijn hier een aantal sleutel functies die je moet zoeken in een effectieve AI transcriptie tool:

Nauwkeurige AI-gestuurde transcriptie: Kies een Notta alternatief met nauwkeurige automatische transcriptie en geavanceerde functies zoals sprekeridentificatie, emotiedetectie en sentimentanalyse voor diepere inzichten

Veiligheid: Selecteer een tool met end-to-end encryptie en compliance met industriestandaarden zoals SOC 2 en GDPR, vooral als je in de financiële sector of gezondheidszorg werkt

Realtime samenwerking: Zoek een transcriptiesoftware die gedeelde werkruimten, toestemming voor teams en realtime bewerking ondersteunt om de productiviteit te verhogen

Ondertiteling en vertaling: Kies een optie die ondertitels genereert en video's vertaalt om je te helpen een wereldwijd publiek te bereiken

Kosteneffectiviteit: Zoek naar een AI-transcriptietool met flexibele prijsabonnementen die meegroeien met je bedrijf zonder dat je budget onder druk komt te staan

Meerdere integraties: Kies software die verbinding maakt met je bestaande CRM, projectmanagement en communicatietools voor een soepele werkstroom

Offline mogelijkheden: Selecteer een concurrent van Notta die zonder internetverbinding functioneert, zodat je altijd en overal audio- en videobestanden kunt transcriberen

📮ClickUp Insight: Teams die slecht presteren hebben 4 keer zoveel kans om te jongleren met 15+ tools, terwijl teams die goed presteren hun efficiëntie behouden door hun toolkit te limieten tot 9 of minder platforms. Maar wat dacht je van één super app die het allemaal doet? Als de alles-in-één app voor werk brengt ClickUp je taken, projecten, documenten, wiki's, chatten en gesprekken samen op één platform, voltooid met AI-gestuurde workflows. Klaar om slimmer te werken? ClickUp werkt voor elk team, maakt werk zichtbaar en zorgt ervoor dat u zich kunt concentreren op wat belangrijk is, terwijl ClickUp AI de rest doet.

De 11 beste Notta alternatieven van 2025

Weet je wat je nodig hebt? Laten we de 11 beste Notta alternatieven van 2025 bekijken:

1. ClickUp (het beste voor het beheren van werkstromen en transcriptie op één plek)

Concentreer je op je vergaderingen terwijl ClickUp AI Notetaker alles voor je opschrijft

Bovenaan de lijst staat ClickUp-de alles-in-één app voor werk die je vergaderingen, documenten, taken en projecten netjes georganiseerd houdt binnen één platform.

De ClickUp AI Notetaker is het kroonjuweel van de suite voor productiviteit bij vergaderingen. De functie brengt opnemen, transcriptie en samenvatten samen in één gestroomlijnd proces, zodat je bezig kunt blijven terwijl het op de achtergrond werkt.

Schakel het in en het genereert automatisch doorzoekbare transcripties, markeert sleutelpunten en helpt bij het maken van Taken direct vanuit je vergaderingen. Je hoeft niet meer te krabbelen om dingen op te schrijven of actiepunten te vergeten - je hebt gewoon duidelijke, georganiseerde aantekeningen na elke vergadering.

Laat het vervolgens over aan ClickUp Brain, de AI-copiloot van het platform, om toegang te krijgen tot belangrijke punten, lijsten met taken en geautomatiseerde voortgangsupdates met eenvoudige tekstaanvragen.

Vat je aantekeningen van vergaderingen in seconden samen met ClickUp Brain

Daarna kunt u eenvoudig al uw vergadergerelateerde gegevens organiseren en beheren met ClickUp Meetings. De suite van tools kan alles aan, van bewerking van rijke tekst tot het aanmaken van checklists, om je te helpen bovenop je agenda te blijven.

Maak een lijst van al je belangrijke taken en ideeën met ClickUp-taakblok

Heb je een lang transcript of een gedetailleerde samenvatting van een vergadering? U kunt het rechtstreeks in ClickUp Docs plaatsen en in realtime samenwerken met uw team. Heeft u een plek nodig voor snelle ideeën en nog te doen lijsten? ClickUp Notepad geeft u een eenvoudige, rommelvrije ruimte om alles georganiseerd te houden.

Gratis sjabloon downloaden Vat je discussies en beslissingen overzichtelijk samen met het sjabloon voor notulen van vergaderingen

Een beetje extra hulp nodig? Bekijk ClickUp's bibliotheek met aanpasbare sjablonen om uw vergaderingen georganiseerd en soepel te laten verlopen.

Bijvoorbeeld, het ClickUp Meeting Minutes Template heeft ingebouwde secties voor agenda's, sleutelpunten, toegewezen taken en follow-ups, zodat u gemakkelijk discussies, beslissingen en actie-items op één plek kunt bijhouden.

ClickUp beste functies

Leg realtime transcripties en samenvattingen vast tijdens vergaderingen

Zet AI-gegenereerde aantekeningen van vergaderingen direct om in traceerbare Taken

Content vertalen in meer dan 10 talen, waaronder Chinees en Arabisch

Automatiseer stand-ups, taaktoewijzingen, deadlines en prioriteiten met ClickUp-taak automatiseringen

Integreer met meer dan 1000 zakelijke apps zoals Loom, Zendesk en meer

Gebruik sjablonen voor vergaderbeheer, zoals het sjabloon ClickUp Meeting Notes , om uw aantekeningen en samenvattingen te beheren

ClickUp limieten

Nieuwe gebruikers kunnen te maken krijgen met een leercurve

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

Business: $12/maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp Brain: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7/maand per gebruiker

ClickUp AI Notetaker: Aan elk betaald abonnement toevoegen voor prijzen vanaf $6/maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4. 7/5 (9.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (4.000+ beoordelingen)

💡Pro Tip: Transcriptie is niet het enige waar ClickUp Brain meester in is. Van het maken van aangepaste automatiseringsregels tot het genereren van persoonlijke stand-ups, hier zijn enkele tool hacks die ClickUp AI kan doen als uw permanente werkassistent.

Wat gebruikers over ClickUp zeggen

Ik vind het geweldig dat het zowel een app is om aantekeningen te maken als een projectmanagement app op één plek. De functies en configuratie maken het gemakkelijk om meerdere projecten te volgen en dashboards voor alle Taken weer te geven.

Ik vind het geweldig dat het zowel een app is om aantekeningen te maken als een projectmanagement app op één plek. De functies en configuratie maken het gemakkelijk om meerdere projecten te volgen en dashboards voor alle Taken weer te geven.

➡️ Ook lezen: De beste softwaretools voor samenwerking bij documenten

2. Descript (het beste voor bewerking van audio content met AI)

via Descript

Veel podcasters, video editors en teams op afstand gebruiken Descript voor de uitstekende functies voor intelligente bewerking.

Het platform gaat verder dan eenvoudige transcriptie doordat je audio- en videobestanden kunt bewerken door de tekst in het transcript te veranderen.

Met de functie Overdub kun je bijvoorbeeld een realistische AI-kloon van je stem maken of standaardstemmen gebruiken om fouten te corrigeren - typ gewoon de juiste tekst in en Descript genereert bijpassende, natuurlijk klinkende audio.

Descript biedt ook AI-audio regeneratie, achtergrondruis verwijderen en sprekeridentificatie - alles binnen een gebruiksvriendelijk samenwerkingsplatform.

Beschrijf de beste functies

AI-gestuurde transcripties met een nauwkeurigheid tot 95% in meer dan 25 talen

Complexe audiobestanden bewerken en opnames corrigeren door de tekst in het transcript te wijzigen

Stemmen klonen en audio regenereren zonder opnieuw op te nemen

Verwijder automatisch opvulwoorden, lastige pauzes en achtergrondgeluiden

Exporteer transcripties naar formaten zoals SRT, VTT en PDF

Meer dan 1000 tools van derden integreren via Zapier

Beperkingen beschrijven

Heeft een steile leercurve voor beginners

Prijzen beschrijven

Hobbyisten abonnement: $24/maand per gebruiker

Creator abonnement: $39/maand per gebruiker

Business-abonnement: $70/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van beschrijvingen

G2: 4. 6/5. 0 (700+ beoordelingen)

Capterra: 4. 8/5. 0 (170+ beoordelingen)

👀 Wist je dat? Transcriptie bestaat al duizenden jaren - lang voordat AI het werk overnam! De eerste bekende transcribenten dateren van 3400 v. Chr. in het oude Egypte. Ze legden alles met de hand vast en speelden eeuwenlang een sleutelrol in documentatie, tot de drukpers het spel veranderde in de jaren 1400.

3. Fireflies. ai (het beste voor het automatisch detecteren van onderwerpen)

Naast het maken van gedetailleerde, doorzoekbare aantekeningen, helpt Fireflies. ai professionals door belangrijke discussiepunten automatisch bij te houden en te taggen tijdens de transcriptie.

Het kan industriespecifieke termen nauwkeurig begrijpen en gesprekken in realtime organiseren. Tijdens een vergadering over een product kan het bijvoorbeeld secties taggen als 'Budget', 'Tijdlijn' en 'Functies', zodat je snel kunt vinden wat je nodig hebt zonder het hele transcript door te spitten.

Fireflies. ai beste functies

Transcribeer vergaderingen met 90% nauwkeurigheid in 30+ talen

Opmerkingen en reacties toevoegen aan specifieke transcripties

Deel aantekeningen van vergaderingen in realtime met teamleden

Analyseer vergaderingen om sentimenten te identificeren met gespreksintelligentie

Verbinding maken met meer dan 60 native apps en apps van derden, zoals Zoom en Zapier

Fireflies. ai limieten

Soms verkeerde sprekers

Sommige gebruikers vinden het dashboard onhandig

Fireflies. ai prijzen

Gratis

Pro: $18/maand per zetel

Business: $29/maand per zetel

Enterprise: $39/maand per zetel

Fireflies. ai beoordelingen en recensies

G2: 4. 8/5 gebaseerd (600+ beoordelingen)

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat gebruikers zeggen over Fireflies. ai

Ik heb gemerkt dat de software eenvoudig te gebruiken en toegankelijk is. De notulen zijn net zo goed als die van een mens met de extra bonus van audio/video-opname, transcriptie en een aantal leuke extra's.

Ik heb gemerkt dat de software eenvoudig te gebruiken en toegankelijk is. De notulen zijn net zo goed als die van een mens met de extra bonus van audio/video-opname, transcriptie en een aantal leuke extra's.

4. Otter. ai (Beste voor aangepaste taalherkenning)

Studenten, onderzoekers en journalisten geven de voorkeur aan Otter.ai vanwege de functie aangepaste woordenschat, waarmee gebruikers vóór vergaderingen branchespecifieke woorden, namen en technische termen kunnen toevoegen.

Als een medisch onderzoeker bijvoorbeeld termen als 'immunofluorescentiemicroscopie' of 'endoplasmatisch reticulum' toevoegt, zal het platform deze correct herkennen in toekomstige opnames.

Daarnaast biedt Otter 30-seconden notulen van vergaderingen, samenvattingen, realtime bijschriften, bewerkbare aantekeningen en afspelen voor maximale samenwerking en productiviteit.

Otter. ai beste functies

Gebruik Otter Bot om gesprekken, interviews en podcasts in realtime te transcriberen

Genereer automatisch samenvattingen en highlights met sprekeridentiteiten

Aangepaste woordenschat maken voor specifieke namen, acroniemen en jargon

Afspeelsnelheid aanpassen van 0.5x tot 3x

Exporteer transcripties in verschillende formaten zoals PDF, SRT en MP3

Synchroniseren met kalenders zoals iOS, Outlook en Google om geplande gebeurtenissen bij te houden

Otter. ai limieten

Free versie heeft een opnameplafond van 30 minuten

Bewerking kan onhandig en verwarrend zijn

Otter. ai prijzen

Gratis

Pro: $16.99/maand per gebruiker

Business: $30/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Otter. ai beoordelingen en recensies

G2: 4. 3/5 (290+ beoordelingen)

Capterra: 4. 4/5 (90+ beoordelingen)

Wat gebruikers over Otter. ai zeggen

Vind het geweldig. Mijn dagelijkse chauffeur voor vergaderingen. De transcripties moeten na het opnemen nog een beetje worden aangepast om jargon, mompelingen en enkele foute uitspraken te corrigeren, maar als ik dat eenmaal heb gedaan, is Otter bot geweldig. Ik vraag het om dingen voor me samen te vatten, concept e-mails te maken voor follow-ups en zelfs om gesprekken te analyseren op basis van oorzaken en dergelijke.

Vind het geweldig. Mijn dagelijkse chauffeur voor vergaderingen. De transcripties moeten na het opnemen nog een beetje worden aangepast om jargon, mompelingen en enkele foute uitspraken te corrigeren, maar als ik dat eenmaal heb gedaan, is Otter bot geweldig. Ik vraag het om dingen voor me samen te vatten, concept e-mails te maken voor follow-ups en zelfs om gesprekken te analyseren op basis van oorzaken en dergelijke.

💡Pro Tip: Vanwege de limieten van het gratis abonnement zijn veel gebruikers op zoek naar alternatieven voor Otter. Als jij een van hen bent, is hier een lijst met de beste Otter.ai alternatieven!

5. Fellow (het beste voor het omzetten van transcripties in gestructureerde werkstromen)

via Collega

Fellow is niet alleen een AI-transcriptietool, het is een vergaderbeheersysteem dat automatisch gesprekken omzet in bruikbare items en deze bijhoudt.

De AI identificeert sleutelpunten (bijvoorbeeld zinnen die beslissingen nemen) en organiseert ze in doorzoekbare secties zoals agenda's, aantekeningen, beslissingen en taken. Dus als iemand zegt: "Laten we deze taak toewijzen aan Leah," dan kan Fellow een taak aanmaken voor Leah met een deadline en deze koppelen aan de aantekeningen van de vergadering.

De tool kan ook worden geïntegreerd met CRM-platforms zoals Asana en ClickUp, zodat je vergaderingen kunt samenvoegen met verschillende Taken en projecten.

Beste functies

Transcriberen en opnemen van vergaderingen in 35 talen

Gebruik 500+ sjablonen om in realtime aantekeningen en agenda's voor vergaderingen te maken met je team

Direct vanuit vergaderingen actiepunten toewijzen en bijhouden

Verbinding met meer dan 50 native integraties, waaronder CRM, platforms voor videovergaderen zoals Microsoft Teams en kalenders

Limieten

Kan items niet sorteren op deadline

Incidentele fouten kunnen van invloed zijn op opgeslagen aantekeningen

Prijzen voor collega's

Gratis

Teams: $11/maand per gebruiker

Business: $23/maand per gebruiker

Solo: $29/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van collega's

G2: 4. 7/5 (2.200+ beoordelingen)

Capterra: 4. 9/5 (30+ beoordelingen)

Wat gebruikers over Fellow zeggen

Fellow heeft mijn organisatie en productiviteit rondom vergaderingen aanzienlijk verbeterd. Het stelt me in staat om elke dag ongelooflijk goed voorbereid in te gaan, zodat ik meer aanwezig en bedachtzaam kan zijn tijdens de sessies die ik bijwoon. En als ik een vergadering niet kan bijwonen - de opnames en transcripties die Fellow's AI genereert zijn beter dan elk ander platform dat ik heb gebruikt.

Fellow heeft mijn organisatie en productiviteit rondom vergaderingen aanzienlijk verbeterd. Het stelt me in staat om elke dag ongelooflijk goed voorbereid in te gaan, zodat ik meer aanwezig en bedachtzaam kan zijn tijdens de sessies die ik bijwoon. En als ik een vergadering niet kan bijwonen - de opnames en transcripties die Fellow's AI genereert zijn beter dan elk ander platform dat ik heb gebruikt.

6. Sonix (het beste voor transcriptie in meerdere talen)

via Sonix

Bedrijven met internationale teams kunnen veel voordeel halen uit de meertalige expertise van Sonix. Sonix transcribeert audio- of videobestanden in meer dan 53 talen zonder dat er aparte taalmodellen nodig zijn.

Deze AI-transcriptiesoftware kan automatisch taalveranderingen in dezelfde opname detecteren en kan nauwkeurig omgaan met spraakherkenning van verschillende accenten en dialecten. Het behoudt zelfs de juiste opmaak voor niet-Engelse tekens en interpunctie.

Sonix beste functies

AI-gegenereerde samenvattingen, titels van hoofdstukken en detectie van onderwerpen

Bewerk transcripties met sprekerherkenning en tijdstempels direct in de browser

Gebruik Sonix mediaspeler om video clips of volledige transcripties te delen

Meerdere audiotracks uploaden en combineren in één transcriptie

Integreer met meer dan 25 tools zoals Salesforce en Skype

Sonix limieten

Heeft geen mobiele app

Beperkte functies voor bewerking vergeleken met anderen

Sonix prijzen

Alle abonnementen hebben een platform en tarieven per uur voor AI Transcriptie en Vertaling.

Standaard: $0 + $10/uur

Premium: $22/maand per gebruiker + $5/uur (AI Transcriptie) + $3/uur (AI Vertaling)

Enterprise: Aangepaste prijzen

Sonix beoordelingen en recensies

G2: 4. 7/5 (20+ beoordelingen)

Capterra: 4. 9/5 (130+ beoordelingen)

🧠 Leuk weetje: Bell Labs bouwde het allereerste spraakherkenningssysteem, Audrey, in de jaren 1950. Het nam een hele kamer in beslag en kon alleen de nummers 1-9 herkennen, maar met een nauwkeurigheid van 90%!

7. Rev (het beste voor het genereren van door mensen geverifieerde transcripties)

via Rev

Rev biedt je het beste van twee werelden door AI te combineren met menselijke transcribenten om 99%+ nauwkeurigheid te bereiken.

Deze hybride aanpak laat experts fouten in geautomatiseerde transcripties nakijken en corrigeren. Dit is vooral handig voor juridisch, medisch en academisch werk, waar zelfs kleine fouten een grote impact kunnen hebben.

Het platform biedt ook spraak-naar-tekst API's en laat je bewerkingen uitvoeren, markeren, commentaar geven en bijschriften toevoegen in 17 talen.

Rev beste functies

Automatische spraakdetectie in meer dan 35 talen

Neem sleutelmomenten op en maak er een bladwijzer van met de mobiele app

Grootschalige transcriptie automatiseren via API integratie

Integreer met Google Meet, Zoom en Microsoft Teams via VoiceHub

Verkrijg inzichten en genereer samenvattingen met AI Transcript Assistant

Beperkingen herzien

Moeite met het herkennen van verschillende accenten

Gebruikers vinden het moeilijk om namen van sprekers in te voeren

Rev prijzen

Gratis

Basis: $14.99/gebruiker per maand

Pro: $34.99/gebruiker per maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Voor maximale flexibiliteit biedt het ook minuut-per-minuut abonnementen voor transcripties, bijschriften en ondertitels, zodat je kunt kiezen tussen de AI en menselijke versies.

Beoordelingen

G2: 4. 7/5. 0 (300+ beoordelingen)

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

8. Trint (het beste voor grote media ondernemingen)

via Trint

Trint, dat wordt vertrouwd door grote nieuwsnetwerken zoals de BBC en The Washington Post, is een populaire keuze voor journalisten en verslaggevers omdat het gemakkelijk grote hoeveelheden transcripties kan verwerken en organiseren.

Net als Otter heeft het een Vocabulary Builder waar teams aangepaste woordenlijsten kunnen maken (zoals politieke termen of regionale kantoren) en delen om de nauwkeurigheid te verbeteren. Bovendien ondersteunt het realtime samenwerking, herkent het meer dan 30 talen en zet het transcripties om in podcasts en artikelen.

Trint beste functies

Bewerk bestanden in realtime met je team met behulp van highlights, markers, tags en opmerkingen

Transcriptie van spraak naar tekst voor meer dan 30 talen

Gebruik de snelle zoekfunctie om specifieke onderwerpen en inzichten op te zoeken

Genereer direct gesloten bijschriften

Trint limieten

Transcriptie is traag

Kan sprekers niet goed onderscheiden

Trint prijzen

Starter: $80/maand per zetel

Geavanceerd: $100/maand per zetel

Enterprise: Aangepaste prijzen

Trint beoordelingen en recensies

G2: 4. 4/5 (60+ beoordelingen)

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat gebruikers over Trint zeggen

De interface van Trint is goed en werkt hard bij het interpreteren van de content. Het kan ook worden gebruikt bij het afnemen van een interview met iemand met een andere taalachtergrond. Hier en daar bevat het verslag van bepaalde dialecten onvolkomenheden die vervolgens worden gecorrigeerd door de personen zelf.

De interface van Trint is goed en werkt hard bij het interpreteren van de content. Het kan ook worden gebruikt bij het afnemen van een interview met iemand met een andere taalachtergrond. Hier en daar bevat het verslag van bepaalde dialecten onvolkomenheden die vervolgens worden gecorrigeerd door de personen zelf.

9. Avoma (het beste voor informatie over verkoopgesprekken)

via Avoma

Avoma, een goede AI-assistent voor vergaderingen voor verkoopteams, transcribeert niet alleen gesprekken, maar analyseert ze ook als een professional.

Neem bijvoorbeeld de Deal Intelligence functie. Als een prospect zegt: "We moeten het volgende maand met de juridische afdeling bespreken", zal de AI dit niet alleen transcriberen, maar ook markeren als een mogelijke vertraging, een herinnering instellen en soortgelijke trends in de verkooppijplijn bijhouden.

Op deze manier kunnen je teams veelvoorkomende bezwaren, koopsignalen en vermeldingen van concurrenten in veel gesprekken herkennen.

Avoma beste functies

Emoties van deelnemers analyseren

Genereer beknopte samenvattingen van vergaderingen met sleutelpunten en actie items

Gebruik scorekaarten voor analyse en verbetering van vergaderingen

Automatisering van follow-up e-mails met samenvattingen en volgende stappen

Integreer met CRM tools zoals HubSpot en Pipedrive voor bruikbare inzichten

Avoma limieten

Beperkte aangepaste analyses

Kan langzaam laden

Avoma prijzen

AI Vergadering assistent: $29/maand per gebruiker

Gespreksintelligentie: $69/maand per gebruiker

Revenue Intelligence: $99/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Avoma

G2: 4. 6/5 (1.300+ beoordelingen)

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

10. Fathom (het beste voor freelancers en zelfstandige ondernemers)

via Fathom

De meeste tools voor AI-vergaderingen limieten gratis gebruikers tot een paar uur of stellen opslagruimte in, maar dat geldt niet voor Fathom - het royale gratis abonnement bevat onbeperkte opnames van vergaderingen, transcripties en opslagruimte.

Deze tool is ideaal voor freelancers en non-profitorganisaties en kan al je vergaderingen opnemen en transcriberen zonder dat je je zorgen hoeft te maken over limieten. Je krijgt ook AI-samenvattingen van vergaderingen, basiszoekfuncties en ondersteuning voor 25 talen, waardoor het een budgetvriendelijke keuze is voor wie alleen een bedrijf runt.

De beste functies van Fathom

Gespreksaantekeningen automatiseren en synchroniseren met CRM-systemen zoals Salesforce en HubSpot

Transcriberen van vergaderingen in 25 talen, waaronder Spaans en Frans

Directe toegang tot vergaderingen na de vergadering

Rechtstreeks integreren met 10+ tools en meer via Zapier

Limieten van Fathom

Samenvattingen van vergaderingen zijn niet bewerkbaar

Ask Fathom is alleen van toepassing op één gesprek of opname

Fathom prijzen

Gratis

Premium: $19/maand per gebruiker

Team editie: $29/maand per gebruiker

Team Edition Pro: $39/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Fathom

G2: 5/5 (4.500+ beoordelingen)

Capterra: 5/5 (600+ beoordelingen)

11. Tl;dv (het beste voor het maken van korte verslagen van vergaderingen)

Tl;dv, ook wel 'te lang geen weergave' genoemd, doet zijn naam eer aan door lange vergaderingen om te zetten in korte, deelbare clips met transcripties als bijlage.

Het identificeert automatisch sleutelmomenten uit lange vergaderingen door het analyseren van spraakpatronen, toon en betrokkenheid. Vervolgens maakt het hapklare, aan het transcript gekoppelde clips die je direct kunt delen.

Op deze manier krijgen teamgenoten de sleutelpunten te zien zonder de hele vergadering te hoeven bekijken - een handige keuze voor teams op afstand die snel updates nodig hebben.

Tl;dv beste functies

Transcripties samenvatten met tl;dv's notetaker

Automatische transcriptie in meer dan 30 talen

Bekijk hoogtepunten met tijdstempel in plaats van de hele vergadering

Vergaderbetrokkenheid bijhouden om te zien wie je vergaderingen weergeeft

Integratie met 5000+ populaire tools via Zapier

Thema's en sjablonen voor rapportage aanpassen

Tl;dv beperkingen

Mobiele versie is niet zo intuïtief

Opnames van vergaderingen zijn beperkt tot 3 uur

Tl;dv prijzen

Free Forever

Pro: $29/maand per zetel

Business: $98/maand per zetel

Enterprise: Aangepaste prijzen

Tl;dv beoordelingen en recensies

G2: 4. 7/5 (300+ beoordelingen)

Capterra: Reviews niet beschikbaar

Wat gebruikers over tl;dv zeggen

TL;DV is voor mij een levensredder geweest, vooral voor iemand met ADHD. Laten we eerlijk zijn: focussen tijdens vergaderingen en elk klein detail bijhouden is niet bepaald onze sterkste kant. Dat is waar deze tool echt schittert. Hiermee kan ik me volledig concentreren op het gesprek zelf, zonder me druk te maken over aantekeningen maken of alles proberen te onthouden.

TL;DV is voor mij een levensredder geweest, vooral voor iemand met ADHD. Laten we eerlijk zijn: focussen tijdens vergaderingen en elk klein detail bijhouden is niet bepaald onze sterkste kant. Dat is waar deze tool echt schittert. Hiermee kan ik me volledig concentreren op het gesprek zelf, zonder me druk te maken over aantekeningen maken of alles proberen te onthouden.

Transcriberen, Samenvatten, Organiseren - Het Notta alternatief dat het allemaal doet!

Aantekeningen en transcripties van vergaderingen houden niet alleen gegevens bij - ze helpen teams om op dezelfde pagina te blijven, belangrijke details te onthouden en gesprekken om te zetten in actie. En de juiste AI-transcriptietool is de sleutel om dit proces moeiteloos te laten verlopen.

De "beste" tool hangt echter af van wat je nodig hebt. Als je bijvoorbeeld een klein budget hebt, is Fathom misschien een goede keuze. Als nauwkeurigheid je prioriteit is, zou Rev een betere keuze kunnen zijn.

Maar als je iets nodig hebt dat verder gaat dan transcriptie, dan is ClickUp iets voor jou. ClickUp biedt niet alleen nauwkeurige, AI-gestuurde transcriptie, maar verbindt je aantekeningen ook direct met taken, projecten en workflows.

Met geavanceerde functies zoals realtime transcriptie, doorzoekbare transcripties, sleutelmomenten en het automatisch aanmaken van taken, zet ClickUp uw vergaderingen om in uitvoerbare beslissingen zonder extra gedoe.

Begin met het gratis abonnement van ClickUp en ontvang direct transcripties voor uw audio- en videogesprekken!