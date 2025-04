Top 10 AI-voicerecorders voor transcriptie en het aanmaken van content

Heb je wel eens een briljant idee gehad, maar ben je het kwijtgeraakt voordat je het kon opschrijven? Of heb je moeite om aantekeningen van vergaderingen of brainstormsessies bij te houden?

AI voicerecorders halen je gemakkelijk uit deze sleur.

AI-voicerecorders doen meer dan alleen je stem opnemen: ze genereren transcripties, organiseren content, verbeteren de helderheid van het geluid en integreren met je werkstromen. Of je nu content maakt, studeert of een professional bent die op zoek is naar opties, wij hebben 10 AI-spraakopnametools die het leven eenvoudiger voor je maken. ✨

⏰ 60-seconden samenvatting

Hier zijn enkele van de beste AI-voicerecorders op de markt: ClickUpOtter.ai is een geavanceerde AI-aangedreven spraak-naar-tekst software en hulpmiddel voor stemopname. Het neemt automatisch gesprekken op, transcribeert ze en vat ze samen in realtime, waardoor het een essentiële oplossing is voor het opnemen van vergaderingen, lezingen en interviews.

Het platform integreert naadloos met Zoom, Google Meet en Microsoft Teams, waardoor virtuele vergaderingen automatisch kunnen worden getranscribeerd met sprekeridentificatie, tijdstempels en trefwoordhighlights. Met behulp van AI zorgt Otter.ai ervoor dat gebruikers eenvoudig transcripties kunnen doorzoeken, bewerken en delen, waardoor het maken van aantekeningen efficiënter en actiever wordt.

De beste functies van Otter.ai

Genereer automatische transcripties tijdens live gesprekken of door audio af te spelen

Geef commentaar op transcripties en bewerk ze in realtime met behulp van functies voor samenwerking

Het platform aanpassen met branchespecifieke woordenschat, zodat transcripties nauwkeuriger worden

Gebruik Otter Pilot, de AI-assistent van Otter, om direct inzicht te krijgen

Otter.ai limieten

De opnamemodus vereist een stabiele en continue internetverbinding voor live transcriptie

De nauwkeurigheid is beperkt voor audiobestanden met accenten of achtergrondgeluiden

Otter.ai prijzen

Basic

Pro : $16,99/maand per gebruiker

: $16,99/maand per gebruiker Business : $30/maand per gebruiker

: $30/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Otter.ai beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (280+ beoordelingen)

: 4.4/5 (280+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (90+ beoordelingen)

💡Pro Tip: Leg je gedachten direct vast met spraak-naar-tekst technologie . Met een betrouwbare spraak-naar-tekst app kun je ideeën onderweg opnemen, zodat er geen geweldig idee verloren gaat. Perfect voor brainstormen, aantekeningen maken en productiviteit onderweg!

3. Descript (De beste voor uitgebreide bewerking van audio en video)

via DescriptBeschrijving is een innovatieve AI-aangedreven audio en video bewerkingstool die geavanceerde bewerking combineert met gebruiksvriendelijke tools, waardoor het een ideale AI-tool voor podcasters en makers van content. Het is niets minder dan een professionele studio waar gebruikers media kunnen opnemen of uploaden. Descript transcribeert audiobestanden automatisch naar tekst, waardoor intuïtieve bewerking op basis van tekst mogelijk is.

Met de Regenerate-technologie kun je levensechte voice-overs maken, terwijl de automatische transcriptie de werkstroom vereenvoudigt voor makers die werken aan podcasts, video's of presentaties.

Bovendien verbetert de AI van Descript de audiokwaliteit door achtergrondruis te verminderen en de helderheid te verbeteren, waardoor geluid van professionele kwaliteit wordt geproduceerd.

Descript beste functies

Automatische detectie en verwijdering van invulwoorden, waardoor versprekingen zoals 'um' en 'uh' worden geëlimineerd

Video's opnemen en bewerken met de ingebouwde functies voor schermopnamen

Audiogrammen maken om podcasts of audiofragmenten op sociale media te promoten

Samenwerken met teams door delen van projecten en feedback direct in de app

Beperkingen

Af en toe bugs in audiosynchronisatie tijdens bewerking van video

Een steile leercurve voor beginners die niet bekend zijn met geavanceerde audiobewerking

Prijzen

Gratis

Hobbyist : $19 per persoon/maand

: $19 per persoon/maand Maker : $35 per persoon/maand

: $35 per persoon/maand Business : $50 per persoon/maand

: $50 per persoon/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Beschrijvende beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (770+ beoordelingen)

: 4.6/5 (770+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (170+ beoordelingen)

**Wat zeggen gebruikers over Descript?

Descript is een game-changer voor iedereen die zijn audio- en videobewerkingsproces wil stroomlijnen, vooral voor beginners. Het heeft geweldige functies zoals automatische transcriptie, schermopname en bewerking op basis van tekst. Capterra beoordeling 🔎 Wist u dat? Er zijn meer dan 546 miljoen podcast luisteraars wereldwijd!

4. Movavi (het beste voor trainingsvideo's en tutorials)

via Movavi Of u nu bedrijfspresentaties ontwikkelt of video-instructiegidsen en tutorials met de multimediasoftwaresuite van Movavi kunt u gepolijste en boeiende content creëren. Movavi biedt robuuste AI-gestuurde mogelijkheden voor stemopname en bewerking voor zowel beginnende als professionele gebruikers. Dankzij de intuïtieve interface kunnen gebruikers gemakkelijk audiotracks opnemen, bewerken en verbeteren, waardoor het ideaal is voor het maken van voice-overs, podcasts en andere audioprojecten.

En wat is er nog meer? Met de schermrecorder kun je activiteiten op het scherm vastleggen en toevoegen via bewerkingstools zoals annotaties, effecten en overgangen. De AI-gestuurde functies van de software, zoals ruisverwijdering en achtergrondeliminatie, zorgen voor audio-uitvoer van hoge kwaliteit door ongewenste geluiden en afleidingen te minimaliseren.

Movavi beste functies

Synchroniseer audio met bewegende onderwerpen in uw video's

Ondertitels en bijschriften invoegen in uw video's voor een betere toegankelijkheid

Gebruik de ingebouwde schermopname om onmiddellijk activiteiten op het scherm vast te leggen

Gebruik kant-en-klare sjablonen voor snelle videoproductie

Movavi limieten

Meer gericht op video bewerking dan audio opname

Watermerk op gratis proefversies tenzij geüpgraded naar betaalde abonnementen

Movavi prijzen

Video Editor : $19.95

: $19.95 Video Editor Plus : $222.95

: $222.95 Video Suite Plus : $250.95

: $250.95 Unlimited : $849.15

: $849.15 Business licentie: Aangepaste prijzen

Movavi beoordelingen en recensies

G2 : 4.8/5 (50+ beoordelingen)

: 4.8/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (1050+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Movavi?

Het helpt bij het converteren van audio- en videobestanden, veel opties om te converteren, prijs is te oké voor zo'n goede software. Duidelijkheid is uitstekend. G2 beoordeling 5. Rev Voice Recorder (Beste voor door mensen gemaakte transcripties)

via Rev Zoek je meer dan zomaar een voicerecorder? Wat dacht je van eentje die audio- en spraakopnamen van hoge kwaliteit combineert met tot 99% nauwkeurige transcripties? Rev stemrecorder is een AI-ondersteunde toepassing die is ontworpen om je kristalheldere audio te laten opnemen terwijl ongewenste achtergrondgeluiden worden weggefilterd, en om realtime menselijke (en softwarematige) transcriptieservices te bieden.

Het ondersteunt verschillende audioformaten, wat de veelzijdigheid ten goede komt. Bovendien zorgt de gebruiksvriendelijke interface voor naadloze navigatie, zodat gebruikers moeiteloos audiobestanden kunnen opnemen, bewerken en delen.

Rev Voice Recorder beste functies

Integreer met verschillende platforms, zodat delen en samenwerken op verschillende apparaten eenvoudig wordt

Kies tussen AI- en menselijk gegenereerde transcripties

Organiseer opnamen met krachtige functies voor bestandsbeheer

Deel en trim opnames om audio te optimaliseren voor transcriptie

Rev Voice Recorder limieten

Kan moeite hebben met het nauwkeurig transcriberen van sprekers met sterke accenten of dialecten, wat kan leiden tot fouten

Gebrek aan ingebouwde samenwerkingstools voor het delen van feedback

Rev Voice Recorder prijzen

De online recorder is gratis te gebruiken. Transcriptiekosten zijn als volgt:

Menselijke transcriptie : $1,99 per minuut

: $1,99 per minuut AI Transcriptie: $0,25 per minuut

Rev Voice Recorder beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (310+ beoordelingen)

: 4.7/5 (310+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (40+ beoordelingen)

Leuk weetje: Gemiddeld typt een transcribent een verbazingwekkende 50 woorden per minuut !

6. Temi (Beste voor snelle en betaalbare transcripties)

via TemiTemi is een AI-gebaseerd transcriptiehulpmiddel dat eenvoudig audio en video omzet in tekst. Het platform richt zich op nauwkeurigheid in combinatie met betaalbaarheid, waardoor het een geweldig hulpmiddel is voor mensen die betrouwbare transcripties nodig hebben als aanvulling op hun werk communicatiestrategieën .

Genereer, bewerk en exporteer snel transcripties, markeer sleutelmomenten of converteer audio/video content in hun tekst met Temi.

De beste functie van Temi

Krijg snelle AI-transcripties in slechts 5 minuten voor de meeste bestanden

Geniet van sprekeridentificatie voor duidelijkere categorisatie van gesprekken in een groep instelling

Werk aan bewerkbare transcripten met ingebouwde hulpmiddelen voor correctie, bewerking en samenvatting

Tijdstempels toevoegen om soepeler door transcripties te navigeren

Temi-beperkingen

Prestaties vallen weg bij audioclips met achtergrondgeluid of zware accenten

Ondersteunt samenwerking tussen teams niet

Temi prijzen

Free voor de eerste 45 minuten, daarna $0,25 per audiominuut

Temi beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

7. Krisp (de beste voor ruisonderdrukking en heldere communicatie)

via Krisp Als je ooit hebt gewenst dat je online vergaderingen niet klonken als een bouwplaats of een orkest in een coffeeshop, Krisp is de AI-oplossing die je audio helder en zonder afleiding houdt.

De geavanceerde ruisonderdrukkingstechnologie zorgt voor heldere audio door ongewenste geluiden uit zowel inkomende als uitgaande streams te filteren. Dus, verloopt de communicatie volgens abonnement, en je audio content (denk aan podcasts of lezingen) klinkt zuiver en professioneel, ongeacht de omgeving.

Naast ruisonderdrukking biedt Krisp een AI-vergaderassistent die realtime transcriptie en geautomatiseerde opnames van vergaderingen biedt. De opnames en transcripties zijn gemakkelijk toegankelijk en deelbaar, wat efficiënte samenwerking bevordert en teamleden helpt om sleutelinformatie gemakkelijk te vinden.

Krisp beste functies

Accenten in realtime aanpassen en neutraliseren voor duidelijkere communicatie tussen mensen met verschillende taalachtergronden

Integreert naadloos met verschillende communicatieplatforms, waaronder Zoom, Microsoft Teams en Slack

Demp lawaai van andere deelnemers tijdens vergaderingen voor meer focus

Analyses gebruiken om de prestaties en spreektijd van vergaderingen te controleren

Krisp beperkingen

Overprocessing kan mogelijk de geluidskwaliteit aantasten

Afhankelijk van stabiele en continue internetverbinding voor realtime ruisonderdrukking

Krisp prijzen

Gratis

Pro : $16

: $16 Business: $30

Krisp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (560+ beoordelingen)

: 4.7/5 (560+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

**Wat zeggen echte gebruikers over Krisp?

Als projectmanager had ik altijd moeite met het schrijven van gedetailleerde notulen voor vergaderingen. Ik haat het! Dus, ik eindigde met ze helemaal niet te doen ... (ja, ik ben schuldig want het is een verschrikkelijke praktijk)Maar KRISP heeft alles veranderd! (Letterlijk) Ik ben nu terug naar de praktijk van de vergadering notulen op mijn projecten ... Nu hoef ik alleen maar de details van de tekst KRISP heeft gegenereerd en stuur het naar het team en de client._ G2 beoordeling 8. Slimme voicerecorder (De beste voor audio-opnamen van hoge kwaliteit)

via Smart Voice RecorderSlimme spraakrecorder is een eenvoudige maar effectieve app om audio van hoge kwaliteit op te nemen op je Android smartphone. Het is ontworpen om onderweg op te nemen en maakt het probleemloos mogelijk om gesprekken, lezingen en memo's op te nemen.

De app heeft een intuïtieve "auto-skip" functie die dode lucht wegfiltert en alleen relevante audio opneemt. Met Smart Voice Recorder kun je ook audiobestanden exporteren in verschillende formaten, afhankelijk van je eisen.

De beste functies van Smart Voice Recorder

Lange audiosessies opnemen zonder onderbrekingen

Automatisch stilte detecteren en overslaan om opslagruimte te besparen

Realtime audiospectrum weergeven voor scherpere controle

Bestanden effectief benoemen en organiseren voor snel terugvinden

Smart Voice Recorder limieten

Advertenties in de gratis versie verstoren de gebruikerservaring

Geen mogelijkheden voor ruisonderdrukking waardoor het ongeschikt is voor lawaaiige omgevingen

Prijzen van Smart Voice Recorder

**Gratis

Smart Voice Recorder beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

9. Say&Go (het beste voor snelle aantekeningen onderweg)

via Zeg&GoZeg&Ga is een intuïtieve app voor het maken van gesproken aantekeningen waarmee je gemakkelijk ideeën, herinneringen en Taken kunt vastleggen, zelfs als je onderweg bent.

Documenteer gedachten en ideeën snel zonder handmatig typen. Dankzij het minimalistische ontwerp kun je je concentreren op de Taak zonder afleidingen.

De beste functie van Say&Go

Maak korte aantekeningen met één tik om de opname te starten

Herinneringen instellen voor specifieke aantekeningen om bovenop je taken te blijven zitten

Organiseer je aantekeningen met tags om ze snel te filteren en terug te vinden

Activeer handsfree opnemen met behulp van aanpasbare instellingen

Zeg&Go beperkingen

Alleen geschikt voor korte aantekeningen en herinneringen, niet ontworpen voor lange sessies

Mist geavanceerde functies zoals transcriptie en bewerking

Prijzen voor Say&Go

Eenmalige betaling van $2,99

Zeg&Go-beoordelingen en -recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

10. Notta (Beste voor real-time transcriptie en documentatie)

via NottaNotta is een AI-gebaseerd transcriptieprogramma dat spraak omzet naar tekst met een uitzonderlijk hoge nauwkeurigheid. Het ondersteunt meerdere talen en integreert met populaire platforms voor vergaderingen zoals Zoom.

Notta blinkt echter uit in zijn vermogen om realtime transcripties te genereren die mensen op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen in een discussie. Gebruik het als een AI-tool voor documentatie om iedereen op dezelfde pagina te houden, de samenwerking te verbeteren en het aantekeningen maken te verstevigen.

Beste functie

Werk met meerdere talen (58 om precies te zijn) om te profiteren van wereldwijde bruikbaarheid

AI-gegenereerde samenvattingen, die lange transcripties samenvatten in beknopte overzichten

Exporteer het tekstbestand in verschillende formaten, waaronder PDF en TXT

Synchroniseren tussen verschillende apparaten met cloudtechnologie

Notta limieten

Afhankelijk van een actieve internetverbinding voor realtime transcripties

Af en toe fouten in transcripties met complexe accenten

Notta prijzen

Free : gratis

: gratis Pro : $14,99/maand

: $14,99/maand Business : $27,99/maand

: $27,99/maand Enterprise: Aangepast

Niet alle beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (140+ beoordelingen)

: 4.5/5 (140+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

**Wat zeggen echte gebruikers over Notta?

Zeer goede kwaliteit transcriptie. Brits Engels wordt goed opgepikt. En het lijkt erop dat het model een paar passes doet om de context te begrijpen en opnieuw te transcriberen. Door die veronderstelde functie is de uitvoerkwaliteit relatief hoog vergeleken met andere transcripties. G2 beoordeling

Geef stem aan uw projecten met ClickUp

AI-spraakrecorders zijn uitstekend voor het vastleggen, transcriberen en beheren van audio. Of je nu audio content wilt genereren of sleutelpunten binnen een vergadering wilt noteren, de bovenstaande lijst helpt je bij het vinden van de juiste stemopnametool. Wat je ook kiest, je bespaart tijd, verhoogt de productiviteit en verbetert de communicatie.

Maar als u ClickUp kiest, krijgt u meer dan alleen een voicerecorder.

ClickUp AI Notetaker transcribeert en organiseert automatisch vergaderingen en helpt u om actie te ondernemen

transcribeert en organiseert automatisch vergaderingen en helpt u om actie te ondernemen met ClickUp Clips kunt u direct schermopnames met audio opnemen, delen en insluiten

kunt u direct schermopnames met audio opnemen, delen en insluiten ClickUp Brain vat gesprekken samen, haalt belangrijke aantekeningen eruit en beantwoordt zelfs vragen over uw aantekeningen, zodat u nooit meer lange opnames hoeft door te spitten

In tegenstelling tot standalone AI voice recorders, brengt ClickUp alles in één platform, zodat uw opnames, aantekeningen en transcripties naadloos integreren met uw taken, documenten, tijdlijnen van projecten en tools voor teamsamenwerking. Niet meer springen tussen apps!

Of u nu een individu bent of een team, meld je aan bij ClickUp om van begin tot eind topproductiviteit te ervaren.