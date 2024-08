Top 10 Transcriptiesoftware-oplossingen in 2024

Als je ooit hebt geprobeerd een opname te transcriberen, dan weet je hoe pijnlijk dat kan zijn. Vooral als je een gesprek met Zoom van een uur moet beluisteren om de sleutelwoorden eruit te halen of samen te vatten.

Of je nu een journalist bent die deadlines nastreeft, een onderzoeker die gegevens analyseert of een business professional die vergaderingen nakijkt, je hebt een betrouwbare transcriptietool nodig in je technische stapel om je productiviteit op peil te houden.

Gelukkig zijn er veel transcriptie apps die het werk voor je doen en je productiever maken. We hebben een zee aan keuzes uitgekamd om je de top 10 transcriptie software oplossingen van $a in 2024 te geven. Daar gaan we!

Wat moet je zoeken in transcriptiesoftware?

Voordat je de juiste transcriptiesoftware kiest, is het cruciaal om de sleutel factoren te begrijpen die je keuze moeten beïnvloeden. Deze punten zullen je helpen om een weloverwogen beslissing te nemen:

Nauwkeurigheid : Controleer hoe nauwkeurig de software spraak transcribeert. Andere punten om aan te stippen zijn of de software overweg kan met verschillende accenten en achtergrondgeluiden in de context van de audio waarmee u moet werken

: Controleer hoe nauwkeurig de software spraak transcribeert. Andere punten om aan te stippen zijn of de software overweg kan met verschillende accenten en achtergrondgeluiden in de context van de audio waarmee u moet werken Functies: Zoek naar softwareprogramma's die verder gaan dan basistranscriptie. Sommige bieden bijvoorbeeld functies zoals sprekeridentificatie, tijdstempels en integratie met projectmanagementsoftware die uw workflow stroomlijnen

Zoek naar softwareprogramma's die verder gaan dan basistranscriptie. Sommige bieden bijvoorbeeld functies zoals sprekeridentificatie, tijdstempels en integratie met projectmanagementsoftware die uw workflow stroomlijnen Gebruiksgemak : Zoek naar een gebruiksvriendelijke interface. De software moet intuïtief zijn zodat u zich kunt concentreren op uw content. Let bijvoorbeeld op de drag-and-drop functie en duidelijke navigatie

: Zoek naar een gebruiksvriendelijke interface. De software moet intuïtief zijn zodat u zich kunt concentreren op uw content. Let bijvoorbeeld op de drag-and-drop functie en duidelijke navigatie Prijzen: Kies een software die de nodige functies biedt zonder de bank te breken. Het prijsbereik van transcriptiesoftware kan variëren afhankelijk van de functies en de nauwkeurigheid. Veel transcriptieservices bieden ook gratis proefversies, zodat u kunt uitzoeken of het werkt voor uw behoeften

10 beste transcriptiesoftware voor gebruik in 2024

Of je nu op zoek bent naar basistranscriptie assistentie of geavanceerde samenvattingsfuncties, je vindt je match hier. Laten we eens kijken naar de top 10 softwareoplossingen op basis van hun functies, prijs en meer.

1. ClickUp

spraakclips omzetten naar tekst met ClickUp Brain_

ClickUp is een uitgebreide app voor projectmanagement met veel functies en AI. De reeks AI-functies binnen ClickUp Brain is de perfecte tool voor het automatiseren van transcriptieprocessen. ClickUp Brein is een neuraal netwerk dat verbindingen legt tussen taken, documenten, mensen en gegevens binnen het platform. Bij gebruik met ClickUp Clips , een scherm- en een audio-opnamefunctie, het kan automatische transcriptie uitvoeren.

Tijdens een vergadering kunt u bijvoorbeeld uw aantekeningen en discussies opnemen en ClickUp zal ze automatisch voor u transcriberen - u bespaart tijd en werkt slimmer. Bovendien kunnen deze transcripties zelfs worden gedeeld met andere leden van het team, zodat zij ze kunnen raadplegen.

Bovendien maakt de transcriptie het veel gemakkelijker om te zoeken naar content uit opgenomen berichten en audiobestanden. Alle getranscribeerde tekst is doorzoekbaar met behulp van ClickUp Universeel zoeken .

Zoek gewoon naar trefwoorden in de opname en bespaar tijd door zonder handmatige inspanning naar het relevante gedeelte te gaan. ClickUp Universal Search kan u ook helpen om alles binnen uw werkruimte te vinden, inclusief taken, documenten, projecten en zelfs binnen sommige integraties met derden - in enkele seconden!

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Universal-Search-Feature-simplified.png ClickUp 3.0 Universele zoekfunctie vereenvoudigd /%img/

_Zoek in seconden naar alles op uw ClickUp ecosysteem!

De beste functies van ClickUp

Zet spraak om en transcribeer spraakopnames snel naar tekst met automatische AI-transcriptie

Contextbewuste samenvattingen van transcripties maken op basis van contentSchermopnamen delen Fathom AI is een AI-gestuurde software voor automatische transcriptie staat bekend om zijn gebruiksgemak. Het neemt telefoongesprekken en vergaderingen op, transcribeert ze, markeert ze en vat ze samen.

Fathom AI richt zich op het stroomlijnen van de hele ervaring van videovergaderen. Het integreert met platforms als Zoom en Google Meet en neemt automatisch audio van vergaderingen op en transcribeert deze. Fathom AI laat je sleutelmomenten tijdens het gesprek markeren. Het maakt doorzoekbare samenvattingen en je kunt specifieke clips delen met collega's.

De beste functies van Cathom AI

Leg nauwkeurige resultaten en sleutelmomenten van uw opnamen vast

Navigeer door de gebruiksvriendelijke interface met een ingebouwde media- en audiospeler

Integreer met populaire platforms voor cloud opslagruimte

Fathom AI limieten

Kan moeite hebben met technische termen of zware accenten

Ontworpen voor aantekeningen bij vergaderingen, dus wellicht niet ideaal voor andere soorten audio- of video-opnamen

Ondersteunt slechts 6 talen (behalve Engels)

Fathom AI-prijzen

Gratis

Fathom Premium: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Standaard: $32/maand per gebruiker

$32/maand per gebruiker Fathom Pro: $39/maand per gebruiker

$39/maand per gebruiker Fathom voor Teams: Neem contact op voor prijzen

Fathom AI Beoordelingen en Reviews

G2 : 5/5 (2000+ beoordelingen)

: 5/5 (2000+ beoordelingen) Capterra: 5/5 (200+ beoordelingen)

3. Otter.ai

via Otter.ai Otter.ai is een populaire mobiele transcriptie app die uitblinkt in real-time transcriptie. Het integreert met tools en kan audio uit verschillende bronnen transcriberen, waardoor het een veelzijdige assistent is. Otter.ai heeft een bereik aan functies. Het biedt realtime transcriptie voor vergaderingen en kan ook overweg met vooraf opgenomen audio- of videobestanden. Met Otter kun je onderscheid maken tussen deelnemers. De focus ligt op nauwkeurigheid, onderscheid tussen sprekers en veelzijdigheid.

De beste functies van Otter

Lange opnames samenvatten in beknopte samenvattingen voor snelle controle en referentie

Gelijktijdig samenwerken aan transcripties zodat teams samen kunnen werken

Trefwoorden markeren en zoeken in de getranscribeerde tekst

Integreer met Zoom, Teams en Meet voor real-time transcriptie tijdens vergaderingen

Otter limieten

Otter ondersteunt momenteel alleen de Engelse taal

Sterke accenten of technisch jargon kunnen leiden tot fouten in de transcriptie

Geen mogelijkheid tot real-time bewerking van transcripties

Otter prijzen

Gratis Basis Abonnement

Pro Plan: $16.99/maand per maand

$16.99/maand per maand Business-abonnement: $30/maand per maand

$30/maand per maand Enterprise-abonnement: Neem contact op voor prijzen

Otterbeoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (150+ beoordelingen)

: 4.2/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (80+ beoordelingen)

4. Sonix

via sonix_ Sonix is een krachtige transcriptiesoftware met een bereik aan gebruikssituaties en integraties. Hierdoor is het een goede keuze voor verschillende toepassingen, zoals aantekeningen van vergaderingen, lezingen, interviews en films.

Sonix maakt het transcriptieproces snel, nauwkeurig en gebruikersvriendelijk. Het helpt je om je werkstroom te stroomlijnen en waardevolle content in je audio-opnamen te ontsluiten.

Daarnaast biedt Sonix functies zoals sprekeridentificatie, tijdstempels en integraties met populaire productiviteitstools. Hierdoor is het een allesomvattende oplossing voor al je transcriptiebehoeften.

Sonix beste functies

Nauwkeurige spraak-naar-tekst in 49+ talen

Eenvoudige integratie tussen platforms en tools

Video's uitbreiden met ondertitels met de functie voor automatisering van ondertitels

Sonix beperkingen

Steilere leercurve in vergelijking met sommige andere opties

De kosten kunnen snel oplopen voor lange transcripties, vooral voor frequente gebruikers.

Prijzen Sonix

Standaard: $10 per uur

$10 per uur Premium: $5 per uur plus $22/maand per gebruiker

$5 per uur plus $22/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Sonix beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (20+ beoordelingen)

: 4.7/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (125+ beoordelingen)

5. Korrel

via Gr*ain* Grain is een cloudgebaseerd transcriptieplatform dat zich richt op vergaderingen. Met de juiste integraties kan het opnames vastleggen en automatisch transcripties genereren met AI-gestuurde aantekeningen.

Grain analyseert ook het gesprek, identificeert sleutelonderwerpen en markeert belangrijke momenten.

De beste functies van Grain

Bekijk transcripties met teamgenoten met de tools van de samenwerkingseditor

Elke spreker markeren met meerdere labelopties

Video's automatiseren voor toegankelijkheid en betrokkenheid

Grafbeperkingen

Het gratis abonnement heeft beperkte functies en minuten

De tool kan moeite hebben met het nauwkeurig transcriberen van spraak van sprekers met sterke accenten of dialecten

Grain prijzen

Gratis abonnement

Starters: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Business: $39/maand per gebruiker

$39/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en beoordelingen

G2 : 4.6/5 (275+ beoordelingen)

: 4.6/5 (275+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

6. Vuurvliegjes.ai

via Vliegen.ai Fireflies.ai is een AI-gestuurde transcriptiesoftware die speciaal ontworpen voor vergaderingen en interviews. De gratis versie heeft veel nuttige integraties waardoor het verder gaat dan eenvoudige handmatige transcriptie.

Fireflies is een veelzijdige AI-assistent voor vergaderingen voor zowel transcriptie als actie-items. Het integreert met populaire tools voor videoconferenties om automatisch audio- of videobestanden op te nemen, het gesprek te transcriberen en sleutelpunten samen te vatten.

De focus ligt op nauwkeurige transcriptie en bruikbare inzichten om de productiviteit te verhogen.

De beste functies van Fireflies

Vergaderingen automatisch analyseren om sleutelpunten en actie items te identificeren

Integreer met populaire platforms voor videovergaderingen zoals Zoom en Google Meet

Geavanceerde woordzoek- en woordfilteropties binnen transcripts

Fireflies beperkingen

Het gratis abonnement heeft beperkingen op opslagruimte en duur van vergaderingen

Beperkte algemene audio/video transcriptiemogelijkheden buiten vergaderingen om

Fireflies prijzen

Free Forever

Pro: $18/maand per gebruiker

$18/maand per gebruiker Business: $29/maand per gebruiker

$29/maand per gebruiker Enterprise: $39/maand per gebruiker

Beurzen en beoordelingen

G2 : 4.8/5 (350+ beoordelingen)

: 4.8/5 (350+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (9 beoordelingen)

7. OntmoetGriek

via MeetGrieks MeetGreek is een transcriptieplatform ontworpen voor vergaderingen en webinars. Het kan opnemen, transcriberen, samenvatten en hoogtepunten delen. MeetGreek integreert met platforms zoals Zoom en Google Meet. Het neemt al uw vergaderingen op, transcribeert ze en analyseert de gesprekken op hoogtepunten, beslissingen en actie-items.

Het biedt ook een zoekfunctie. Met deze functie kun je pauzeren en gemakkelijk delen van het gesprek opnieuw bekijken.

De beste functies vanMeetGreek

Toegang tot transcripties van online vergaderingen en webinars

Eenvoudig integreren met populaire vergaderingen zoals Zoom en Google Meet

Profiteer van het voordeel van auto-tags voor actiepunten, aandachtspunten of specifieke details

De beperkingen vanMeetGreek

Beperkte algemene audio/video transcriptiemogelijkheden buiten vergaderingen om

Het gratis abonnement heeft beperkte functies en minuten

Prijzen vanMeetGreek

Free Basis Abonnement

Pro: $15 per maand per gebruiker

$15 per maand per gebruiker Business: $39/maand per gebruiker

$39/maand per gebruiker Enterprise: $59/maand per gebruiker

MeetGriekse beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (150+ beoordelingen)

: 4.6/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4/5 (5 beoordelingen)

8. Rev

via Rev Rev biedt zowel menselijke als AI-gestuurde opties. Het biedt menselijke transcriptie voor alle audio- of videobestanden. Het heeft ook een AI-transcriptieoptie tegen lagere kosten. Een grote marktplaats van ervaren transcribenten voert de transcriptieservice zelf uit. Rev biedt ook spraak-naar-tekst API's voor meer functionaliteit.

Dat is nog niet alles. Je kunt ook het transcript bewerken, tekst markeren, opmerkingen toevoegen en bijschriften aanvragen in 17 talen, als je daar de tijd voor hebt.

De beste functies van Rev

Ontvang grote nauwkeurigheid dankzij menselijke transcriptieservices

Profiteer van snelle doorlooptijden

Profiteer van aanvullende services zoals vertaling en ondertiteling

Rev limieten

Duurder dan AI-gestuurde opties

Prijzen herzien

AI transcriptie en bijschriften: $0,25/minuut per stuk

AI-abonnement: $29,99/maand

Menselijke transcriptie: $1,50/minuut

Beoordelingen en beoordelingen

G2 : 4.7/5 (300+ beoordelingen)

: 4.7/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (45+ beoordelingen)

9. Beschrijving

via DeScript Descript is voor diegenen die gespecialiseerd zijn in video's en podcasts. Je kunt er mee schrijven, opnemen, transcriberen, bewerken en samenwerken met een gebruiksvriendelijke interface.

De transcriptiefuncties zijn snel en nauwkeurig. Het heeft ook bewerkingstools voor audio- en videobestanden. Enkele van de geavanceerde toepassingen voor het afspelen van audio zijn het overdubben van audiosporen en het automatisch verwijderen van opvulwoorden.

Beschrijf de beste functies

Bewerk video's naadloos met de ingebouwde gereedschappen voor bewerking van video's

Geavanceerde functies voor bewerking, zoals het genereren van viral-waardige clips

Gebruiksvriendelijke interface met bewerkingsfuncties voor audio

Beperkingen

Transcriptie is mogelijk niet zo nauwkeurig als met speciale transcriptiesoftware

Het is vooral bedoeld voor mensen die video's en podcasts aanmaken

Free abonnement heeft limiet aantal transcriptieminuten

Beschrijvende prijzen

Gratis abonnement

Makers abonnement op $12/maand per gebruiker

Pro abonnement op $24 per gebruiker per maand/maand per gebruiker

Enterprise-abonnement: neem contact op voor prijzen/maand per gebruiker

Beschrijving beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (400+ beoordelingen)

: 4.6/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4/8/5 (150+ beoordelingen)

10. Notta.ai

via Notta Notta is ontworpen voor teams die een alles-in-één oplossing nodig hebben voor het vastleggen, beheren en gebruiken van content voor vergaderingen. Het is AI-gestuurde transcriptiesoftware die zich richt op het automatisch aantekeningen maken en samenvatten.

Je kunt transcriberen, bewerken, samenvatten, meer maken en samenwerken met meerdere sprekers in één werkstroom. De gratis transcriptiesoftware maakt echter deel uit van een bredere oplossing voor het beheren van vergaderingen en het maken van aantekeningen.

De beste functies van Notta

Uitstekende mogelijkheden voor automatisch aantekeningen maken en samenvatten

Gebruik een intuïtieve en vriendelijke interface met functies voor het zoeken en organiseren van aantekeningen

Integreer met populaire kalender- en projectmanagement tools zoals Notion en Trello

Notta limieten

Niet ideaal voor lange audio/video transcripties

Het gratis abonnement heeft beperkte functies en minuten

Notta prijzen

Gratis abonnement

Pro abonnement voor $14/maand per gebruiker

Business-abonnement voor $27,99/maand per gebruiker

Enterprise-abonnement: neem contact op voor prijzen

Niet alle beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (100+ beoordelingen)

: 4.6/5 (100+ beoordelingen) Capterra: Nog geen beoordelingen

Slimmer en sneller transcriberen met ClickUp

De wereld van transcriptietools bloeit. Of u zich nu richt op een perfecte nauwkeurigheid voor opnames of op een bliksemsnelle doorlooptijd voor het vastleggen van vergaderingen, deze tools kunnen het allemaal.

niet alleen transcriptie: ClickUp-taak hub helpt teams samen te werken aan verschillende taken en de productiviteit te maximaliseren_

De juiste tool zet uw audio- en videobestanden om in een doorzoekbare en bewerkbare tekst format. Dit biedt vele voordelen. U kunt moeiteloos transcripties doorzoeken voor specifieke informatie, de toegankelijkheid verbeteren door video's van bijschriften te voorzien of audio content van vergaderingen hergebruiken voor rapporten en presentaties.

Neem voordat je aan de slag gaat even de tijd om je prioriteiten te bepalen. Heb je boven alles onberispelijke nauwkeurigheid en snelheid nodig? Misschien is real-time samenwerking belangrijker voor je werkstroom.

Om uw werkstroom te stroomlijnen en een wereld aan productiviteitsvoordelen te ontsluiten, zich aanmelden voor een gratis ClickUp proefversie en revolutioneer hoe u omgaat met audio en video content.