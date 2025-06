11 beste tools voor spraakberichten voor naadloze communicatie in 2025

Weet u wat ondergewaardeerd wordt? Het geluid van iemands stem die boven het lawaai van eindeloze teksten en koude e-mails uitkomt. Het is warm. Het is menselijk.

En het is duidelijk dat mensen er dol op zijn: WhatsApp-gebruikers versturen dagelijks 7 miljard spraakberichten. Of het nu gaat om een snelle update, een pitch met persoonlijkheid of een informeel berichtje, spraakberichten voegen iets toe dat geen enkele emoji ooit zou kunnen evenaren.

Van ringless voicemail drops voor verkoopteams tot audiobestanden die een persoonlijk tintje geven, deze tools helpen u op een manier te communiceren die echt blijft hangen. Dus pak uw telefoon, haal diep adem en maak u klaar om te klinken als iemand die het waard is om naar te luisteren.

Hier zijn 11 tools voor spraakberichten die ruis omzetten in gesprekken.

Tool Belangrijkste functies Het beste voor Prijzen ClickUp Spraakaanwijzingen in Chat, Voice Clips in documenten/taken, opmerkingen toewijzen, AI-transcriptie, SyncUps, Clips (scherm + spraak), toestemming, asynchrone samenwerking, integraties Freelancers, Startups, Kleine teams, Ondernemingen Altijd gratis, aanpasbare abonnementen voor ondernemingen Slack Spraakberichten in DM's/kanalen, Huddles voor live audio, emoji-reacties, integraties, doorzoekbare berichten Communicatie op de werkplek, verspreide teams Gratis abonnement, vanaf $ 8,75 per gebruiker per maand WhatsApp Spraakberichten met afspeelsnelheid, handsfree opnemen, verwijderen/doorsturen, end-to-end-versleuteling, meerdere apparaten, WhatsApp Business-tools Persoonlijke en zakelijke berichten, klantenservice Gratis, WhatsApp Business API: aangepaste prijzen Telegram In de cloud opgeslagen spraakberichten, plannen/verzenden/bewerken met bots, geheime chats, pauzeren/hervatten, zwevend afspelen, grote groepen Veilige en grootschalige berichtenuitwisseling, communities Gratis, Telegram Premium: aangepaste prijzen (op basis van locatie) Discord Spraakkanalen, push-to-talk, asynchrone spraak-DM's, ruisonderdrukking, media delen, bots voor opnemen Communities, gaming, studiegroepen Gratis, vanaf $ 2,99/maand Google Voicemailtranscriptie, doorschakelen, synchroniseren met de cloud, e-mailintegratie, spamfiltering, internationale gesprekken Zakelijke en persoonlijke voicemail, gebruikers van Google Workspace Gratis, vanaf: $ 10/maand Apple iMessage Ingebouwde spraakaantekeningen, automatisch verwijderen, emoji-reacties, 2x afspelen, versleuteld, synchroniseren tussen Apple-apparaten iPhone/iOS-gebruikers, snelle persoonlijke berichten Gratis (ingebouwd in iOS-apparaten) Signal End-to-end-versleuteling, verdwijnende berichten, schermafbeeldingen blokkeren, geen advertenties/trackers, verificatie van afzenders, privacy-instellingen Gebruikers die privacy belangrijk vinden, vertrouwelijke gesprekken Free Voxer Push-to-talk (walkie-talkie), live of opgeslagen afspelen, groepsthreads, transcriptie (betaald), versleuteld, terugroepen/verwijderen Tekst omzetten in spraak, toegankelijkheid en leren met audio Gratis, vanaf $ 3,99/maand per gebruiker Speechify Tekst-naar-spraak, meer dan 200 stemmen, meer dan 60 talen, tekst markeren, importeren uit documenten/web, afspeelsnelheid, toonhoogte/toonregeling Tekst omzetten in spraak, toegankelijkheid, leren met audio Beperkt: gratis, vanaf $ 29/maand per gebruiker Microsoft Teams Spraakaantekeningen in chats/kanalen, automatische transcriptie, veiligheid voor ondernemingen, berichten vastmaken/filteren, Outlook-integratie, apparaatoverschrijdend Samenwerken binnen de onderneming, gebruikers van Microsoft 365 Gratis, vanaf $ 4/maand per gebruiker

Audioberichten besparen tijd, helpen bij het verduidelijken van gedetailleerde rapporten en dragen zelfs bij aan de klanttevredenheid. Hier is waar u op moet letten bij het kiezen van een tool voor spraakberichten:

Geluidskwaliteit : zoek tools met ruisonderdrukking en heldere weergave om vervorming te voorkomen

Gebruiksgemak : Een eenvoudige interface met snelle opname- en afspeelopties zorgt voor efficiëntie

Ondersteuning voor meerdere platforms : de beste tools werken op meerdere apparaten, van mobiel tot desktop

Integraties : als u Slack, WhatsApp of apps voor projectmanagement gebruikt, kan naadloze integratie de productiviteit verhogen

Transcriptiefuncties : AI-aangedreven transcripties helpen bij het omzetten van spraakaantekeningen in tekst, zodat u deze gemakkelijk kunt raadplegen en indien nodig effectief kunt communiceren

Afspeelfuncties : functies zoals snelheidsaanpassing, terugspoelen en bladwijzers maken maken luisteren flexibeler

Privacy en veiligheid : End-to-end-encryptie zorgt ervoor dat gevoelige berichten beschermd blijven

Opslagruimte en synchroniseren in de cloud : de mogelijkheid om berichten op verschillende apparaten op te slaan en te openen is cruciaal voor langdurig gebruik

Samenwerkingstools: voor teams verbeteren opties zoals gedeelde spraakaantekeningen, taggen en taaktoewijzingen de werkstroom

💡 Pro-tip: Om de helderheid van uw spraakberichten te verbeteren, kunt u apps met ruisonderdrukkingsfuncties gebruiken. Met SyncUps van ClickUp hebt u bijvoorbeeld toegang tot verbeterde ruisonderdrukking tijdens gesprekken en spraakberichten.

Hier zijn 11 tools voor spraakberichten die u kunt overwegen:

1. ClickUp (het beste voor teamsamenwerking met spraakaantekeningen)

Laat uw gesprekken plaatsvinden waar u werkt met ClickUp Chat

Slack heeft een revolutie teweeggebracht in communicatie door zijn unieke stijl van kanalen en threads. Verspreide teams werkten sneller en werkten beter samen. Een decennium later is deze communicatiestijl echter een extra hindernis geworden in plaats van een zegen.

Chatten blijft onderbroken en belangrijke context gaat verloren in threads.

Gelukkig is er ClickUp, de alles-in-één app voor werk die chatten en audioberichten rechtstreeks in het platform integreert, waardoor communicatie sneller en contextrijker wordt.

💜ClickUp Chat

Met ClickUp Chat kunt u spraakberichten opnemen en verzenden in plaats van lange uitleg te typen. Met een functie voor spraakaantekeningen direct in het platform kunnen teams effectief communiceren zonder te schakelen tussen meerdere tools.

Bovendien staan uw werkgerelateerde gesprekken naast uw eigenlijke werk, zodat u taken en informatie kunt oppikken en actiepunten kunt toewijzen vanuit het chatvenster, zonder dat u van tabblad hoeft te wisselen.

U kunt ook gebruikmaken van AI-aangedreven suggesties om gesprekken samen te vatten, antwoorden te genereren, gesproken taal om te zetten in tekst of berichten direct te herformuleren.

Werk direct samen met ClickUp Syncups voor naadloze teamcommunicatie

Voeg SyncUps toe – korte, gerichte check-ins rechtstreeks in Chat – en u beschikt over een alles-in-één ruimte voor realtime samenwerking. Het resultaat? Duidelijkere intenties, minder misverstanden en een verbetering van 20% in de efficiëntie van de teamcommunicatie.

💜 ClickUp Documenten

En ClickUp gaat verder dan alleen chatten. U kunt spraakberichten toevoegen in de vorm van Voice Clips om opmerkingen in ClickUp Docs te documenteren.

Voeg Voice Clips toe aan opmerkingen in ClickUp-documenten voor een betere context

Dit maakt het gemakkelijker om gedetailleerde updates of instructies te delen. U kunt ook audioberichten gebruiken in ClickUp-taken, die kunnen worden getranscribeerd als ClickUp AI is ingeschakeld, zodat u naast audiobestanden ook schriftelijke documentatie hebt.

Met ClickUp Assign Comments kunt u uw audio-aantekening toewijzen aan een lid van het team. Hierdoor wordt het een actiepunt in plaats van slechts een onderdeel van een discussie. Deze berichten genereren notificaties en kunnen worden bijgehouden, waardoor informele gesprekken worden omgezet in duidelijke follow-ups.

U kunt opmerkingen ook rechtstreeks in Taken of Documenten oplossen, zodat feedbackloops efficiënt en georganiseerd blijven. Voor teams betekent dit dat er geen giswerk of eindeloze threads voor verduidelijking meer nodig zijn.

💜 ClickUp Clips

Neem video's van uw scherm op en deel ze om ideeën sneller en duidelijker uit te leggen met ClickUp Clips

Heb je nog meer details nodig? Met ClickUp Clips kun je je scherm opnemen met gesproken commentaar, en dat is niet alleen voor tutorials. Je kunt het ook gebruiken om opgenomen spraakberichten snel rechtstreeks in taken of chats te delen.

Of u nu een nieuwe teamgenoot inwerkt, een project doorneemt of feedback verduidelijkt, met Clips communiceert u duidelijk zonder dat u een nieuwe vergadering hoeft te plannen.

En omdat alles gedocumenteerd en contextrijk blijft, kan uw team er op elk moment naar verwijzen, waardoor de samenwerking asynchroon, efficiënt en afgestemd blijft.

De beste functies van ClickUp

Laat spraakaantekeningen achter in ClickUp Chat om sneller te communiceren zonder te typen

Maak asynchrone samenwerking mogelijk door teamgenoten te laten luisteren en reageren wanneer het hen uitkomt

Verkort vergaderingen door spraakaantekeningen te gebruiken voor updates, instructies en verduidelijkingen

Synchroniseer spraakberichten op verschillende apparaten, zodat u ze kunt openen vanaf uw desktop of mobiele apparaat

Eerdere spraakberichten eenvoudig terugvinden zonder context te verliezen

Bepaal wie toegang heeft tot spraakberichten en erop kan reageren met aanpasbare toestemmingen

Beperkingen van ClickUp

Het platform met tal van functies vereist een korte leercurve

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2 : 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over ClickUp?

Shaymah A., een gebruiker van ClickUp, zegt:

Ik ben dol op de geïntegreerde functies van ClickUp! Ik kan rechtstreeks in ClickUp werken aan ingesloten spreadsheets; ik kan mijn clients contracten laten uploaden, spraakopnames van vergaderingen met leveranciers, enz. Ik kan zelfs rechtstreeks vanuit ClickUp e-mails versturen. Het proces verloopt naadloos en alles zit onder één dak!

Ik ben dol op de geïntegreerde functies van ClickUp! Ik kan rechtstreeks in ClickUp werken aan ingesloten spreadsheets; ik kan mijn clients contracten laten uploaden, spraakopnames van vergaderingen met leveranciers, enz. Ik kan zelfs rechtstreeks vanuit ClickUp e-mails versturen. Het proces verloopt naadloos en alles is onder één dak!

🧠 Leuk weetje: Spreken gaat tot wel 3 keer sneller dan typen. Uit een onderzoek van Stanford bleek dat mensen 161 woorden per minuut konden zeggen, tegenover slechts 53 woorden per minuut met een toetsenbord in het Engels. Dat is niet alleen snelheid, maar ook een aanzienlijke tijdwinst tijdens vergaderingen, updates en dagelijkse communicatie!

2. Slack (het beste voor communicatie op de werkplek met spraakberichten)

via Slack

Snelle check-ins, projectupdates en teamdiscussies hoeven niet altijd omslachtige tekstberichten te zijn. Spraakberichten in Slack bieden een natuurlijkere manier om te communiceren, waardoor gebruikers complexe ideeën sneller kunnen uitleggen.

De functie Huddles maakt communicatie op de werkplek eenvoudig en is een snelle manier geworden om onnodige vergaderingen te vervangen. In plaats van te jongleren met eindeloze Slack-threads, kunnen teams snelle spraakupdates achterlaten en zo het momentum behouden.

Met integraties voor projectmanagement, het delen van documenten en automatisering werkt Slack goed voor teams die meer nodig hebben dan alleen spraakberichten. Het houdt alles verbonden, van dagelijkse stand-ups en contactlijsten tot dringende projectupdates.

De beste functies van Slack

Verzend spraakberichten die automatisch worden getranscribeerd en doorzoekbaar zijn

Reageer op spraakberichten met emoji's in plaats van te antwoorden

Deel spraakberichten via meerdere kanalen en DM's

Integreer met apps van derden voor geavanceerde spraakautomatisering

Beperkingen van Slack

Geen ingebouwde transcriptie of bewerking voor spraakberichten

Huddles kunnen intensief werk onderbreken als ze te veel worden gebruikt

Prijzen van Slack

Free

Pro : $ 8,75/maand per gebruiker

Business+ : $ 15/maand per gebruiker

Enterprise Grid: aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Slack

G2: 4,5/5 (meer dan 34.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 23.000 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Slack?

Een G2-recensie zegt:

Het is gewoon superhandig en regelt alles efficiënt. De snelkoppelingen en herinneringen zijn geweldig. Ook de integraties en API-functie komen goed van pas.

Het is gewoon superhandig en regelt alles efficiënt. De snelkoppelingen en herinneringen zijn geweldig. Ook de integraties en API-functie komen goed van pas.

💡 Pro-tip: gebruik apps voor spraakberichten met transcriptiefuncties om gesproken woorden snel om te zetten in tekst, zodat u ze gemakkelijker kunt raadplegen en doorzoeken.

3. WhatsApp (het beste voor persoonlijke en zakelijke spraakberichten)

WhatsApp-spraakberichten zijn een goed alternatief voor e-mail. Hiermee kunnen gebruikers snelle updates, lange uitleg of zelfs emotionele reacties versturen zonder te hoeven typen.

Met de afspeelsnelheidsregelaars zijn lange berichten gemakkelijker te verwerken en de end-to-end-versleuteling van de app garandeert privacy.

Voor bedrijven voegt WhatsApp Business tools toe voor interacties met klanten, waaronder automatische antwoorden en CRM-integraties. Dankzij ondersteuning voor meerdere apparaten blijven berichten toegankelijk op mobiele telefoons en desktops, waardoor u niet meer hoeft te wisselen tussen apparaten.

De beste functies van WhatsApp

Verwijder verzonden spraakberichten voor iedereen

Luister naar spraakberichten op 1,5x of 2x snelheid

Beluister spraakberichten voordat u ze verstuurt

Opnemen zonder de knop ingedrukt te houden

Stuur spraakberichten door zonder kwaliteitsverlies

WhatsApp-beperkingen

Geen ingebouwde transcriptie voor het omzetten van spraak naar tekst

Grote spraakberichten nemen veel opslagruimte in beslag

Prijzen van WhatsApp

Free

WhatsApp Business API: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van WhatsApp

G2: 4,7/5 (90+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 16.000 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in het echte leven over WhatsApp?

Een G2-recensie luidt:

U kunt snel spraak- en tekstverbindingen maken met anderen voor zakelijk en privé gebruik, uitstekende klantenservice. Het is een goede manier voor dagelijkse communicatie en zeer eenvoudig in het gebruik.

U kunt snel spraak- en tekstverbindingen maken met anderen voor zakelijk en privé gebruik, uitstekende klantenservice. Het is een goede manier voor dagelijkse communicatie en zeer eenvoudig in het gebruik.

📖 Lees ook: WhatsApp vs. Google Messages: welke app is beter om te chatten?

👀 Wist u dat? 30% van de Amerikanen gebruikt wekelijks spraakaantekeningen.

4. Telegram (het beste voor veilige en grootschalige spraakberichten)

via Telegram

Lange spraakberichten nemen vaak veel opslagruimte in beslag op uw telefoon, maar Telegram lost dat probleem op door ze op te slaan in de cloud.

Zo kunt u vanaf elk apparaat eenvoudig toegang krijgen tot spraakberichten zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over ruimtegebrek. Voor groepsgesprekken werkt de spraakchatfunctie van Telegram als een live audioforum, waar deelnemers kunnen in- en uitstappen zonder een formeel gesprek te starten.

Het platform is populair onder mensen die op zoek zijn naar een alternatief voor de gangbare berichtenapps, met name voor grotere gemeenschappen en openbare discussies.

De beste functies van Telegram

Plan spraakberichten met behulp van bots

Bewerk verzonden spraakberichten met spraak-naar-tekst-bots

Verzend zelfvernietigende spraakberichten in geheime chats

Pauzeer en hervat spraakopnames voordat u ze verstuurt

Speel spraakberichten af buiten de chat met zwevend afspelen

Beveilig berichten met versleutelde geheime chats

Beperkingen van Telegram

Minder populair voor zakelijke communicatie

Geen ingebouwde transcriptie voor spraakberichten

Prijzen van Telegram

Free

Telegram Premium: aangepaste prijzen (afhankelijk van locatie)

Beoordelingen en recensies van Telegram

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Capterra: 4,7/5 (meer dan 6.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Telegram?

Een recensie op Capterra luidt:

Het gebruiksgemak! Het is zo eenvoudig te downloaden en te gebruiken. Vergelijkbaar met andere berichten-apps, maar je kunt groepen alleen-lezen maken en groepen vinden om lid van te worden, wat ik erg prettig vind. Het is een fijne, veilige app en ik ben dol op de functies zoals video/foto's delen, spraaknotities, reacties op berichten en bestanden delen.

Het gebruiksgemak! Het is zo eenvoudig te downloaden en te gebruiken. Vergelijkbaar met andere berichten-apps, maar je kunt groepen alleen-lezen maken en groepen vinden om lid van te worden, wat ik erg prettig vond. Het is een fijne, veilige app en ik ben dol op de functies zoals het delen van video's/foto's, spraakaantekeningen, reacties op berichten en het delen van bestanden.

📖 Lees ook: Formele versus informele communicatie: verschillen, overeenkomsten en tips voor verbetering

5. Discord (het beste voor communities en spraakberichten voor gaming)

via Discord

Niet elk gesprek hoeft te beginnen met een telefoontje. Met de spraakkanalen van Discord kunnen gebruikers discussies in- en uitstappen met behulp van ringless voicemailberichten.

Het is handig voor gemeenschappen, gaminggroepen en studiesessies, omdat het de communicatie natuurlijker en ononderbroken maakt. Voor snelle updates bieden spraakberichten in DM's een eenvoudige manier om gedachten te delen zonder te typen. Push-to-talk helpt achtergrondgeluiden te filteren, zodat gesprekken zelfs in rumoerige omgevingen helder blijven.

De beste functies van Discord

Neem op elk moment deel aan spraakkanalen zonder dat u een formeel gesprek hoeft te voeren

Stuur spraakberichten in DM's voor snelle, asynchrone werkupdates

Stream audiobestanden van hoge kwaliteit met minimale vertraging

Schakel eenvoudig tussen push-to-talk en open microfoon

Neem gesprekken via spraakkanalen op met bots

Schakel ruisonderdrukking in om achtergrondgeluiden te verminderen

Discord-limieten

Ontbreekt het aan zakelijke functies zoals gestructureerd taakbeheer

Geen transcriptie van spraakberichten

Discord-prijzen

Free

Nitro Basic: $ 2,99/maand

Nitro: $9,99/maand

Discord beoordelingen en recensies

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Capterra: 4,7/5 (490+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Discord?

Een gebruiker van Capterra zegt:

Ik vind alles aan Discord geweldig. De meest aantrekkelijke functies zijn de naadloze communicatie met mensen overal ter wereld en het delen en opslaan van media op verschillende apparaten.

Ik vind alles aan Discord geweldig. De meest aantrekkelijke functies zijn de naadloze communicatie met mensen overal ter wereld en het delen en opslaan van media op verschillende apparaten.

🧠 Leuk weetje: De FBI raadt aan om versleutelde berichtenapps te gebruiken voor gesprekken en tekstberichten om je te beschermen tegen cyberdreigingen, en benadrukt dat "versleuteling je vriend is" bij het beveiligen van persoonlijke communicatie.

📖 Lees ook: Discord vs. WhatsApp: welke berichten-app is beter voor werk?

6. Google Voice (het beste voor zakelijke en persoonlijke voicemailtranscriptie)

via Google Voice

Het beheren van meerdere telefoonnummers kan frustrerend zijn, vooral wanneer u werk- en privégesprekken moet combineren. Google Voice vereenvoudigt dit door één nummer te bieden dat op alle apparaten werkt.

Het is meer dan alleen een app om te bellen, want het biedt ook transcriptie van voicemails. Zo worden berichten direct omgezet in tekst, waardoor u ze onderweg gemakkelijker kunt bekijken.

Voor bedrijven kan het worden geïntegreerd met Google Workspace, waardoor het een praktische optie is voor teams die al Gmail, Agenda en Drive gebruiken. Spamfiltering helpt ook om ongewenste robocalls buiten de deur te houden, terwijl doorschakelen ervoor zorgt dat belangrijke berichten worden afgeleverd.

De beste functies van Google Voice

Stuur spraakberichten door naar uw e-mail

Synchroniseer spraakberichten op meerdere apparaten

Bel rechtstreeks vanuit de app tegen lagere tarieven naar internationale nummers

Stuur voicemails zonder dat de telefoon overgaat

Toegang tot spraakberichten vanaf elk apparaat met cloud opslagruimte

Beperkingen van Google Voice

Alleen beschikbaar in bepaalde landen

Vereist een Google-account voor volledige functionaliteit

Prijzen van Google Voice

Free

Starter : $ 10/maand (maximaal 10 gebruikers)

Standaard: $ 20/maand (onbeperkt aantal gebruikers)

Premier: $ 30/maand (onbeperkt aantal gebruikers)

Beoordelingen en recensies van Google Voice

G2: 4,1/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (700+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Google Voice?

Een G2-recensie luidt:

Maakt het gemakkelijk om internationaal te bellen. Ik vind het geweldig dat ik een plek heb waar ik sms-berichten en getranscribeerde voicemails kan ontvangen.

Maakt het gemakkelijk om internationaal te bellen. Ik vind het geweldig dat ik een plek heb waar ik sms-berichten en getranscribeerde voicemails kan ontvangen.

🧠 Vriendelijke tip: Spraaknotities kunnen een gevoel van verbondenheid en verbinding tussen individuen creëren. In tegenstelling tot tekstberichten kan het horen van iemands stem emoties en nuances overbrengen, waardoor interacties persoonlijker en oprechter worden.

7. Apple iMessage (het beste voor iPhone-gebruikers met ingebouwde spraakberichten)

via Apple iMessage

Het is niet altijd even handig om op een scherm te tikken, dus de spraakberichtfunctie van Apple in iMessage is ideaal voor snelle gesprekken. Met deze app kunnen gebruikers spraakberichten rechtstreeks in de chat opnemen en verzenden zonder naar een andere app te hoeven schakelen. Berichten worden automatisch verwijderd na een ingestelde tijd, zodat de inbox overzichtelijk blijft.

Dankzij het strakke ecosysteem van Apple worden spraakberichten moeiteloos gesynchroniseerd tussen iPhones, iPads en Macs. Aangezien spraakberichten echter beperkt zijn tot Apple-apparaten, kunnen Android-gebruikers geen spraakberichten in hetzelfde format ontvangen, waardoor ze minder geschikt zijn voor communicatie tussen verschillende platforms.

De beste functies van Apple iMessage

Verzend berichten direct op het werk zonder extra apps

Versleutel berichten voor meer privacy

Speel spraakberichten af op 2x snelheid

Tik op spraakberichten met snelle emoji-reacties

Vernietig spraakberichten na een ingestelde tijd voor privacy

Neem spraakberichten op zonder het toetsenbord te gebruiken

Beperkingen van Apple iMessage

Werkt alleen binnen het Apple-ecosysteem

Geen transcriptie van spraakberichten

Prijzen van Apple iMessage

Gratis (ingebouwd in iOS-apparaten)

Beoordelingen en recensies van Apple iMessage

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

📖 Lees ook: Beste spraak-naar-tekst-software

8. Signal (het beste voor spraakberichten met focus op privacy)

via Signal

Voor wie privacy serieus neemt, biedt Signal een van de veiligste berichtenapps. Elk bericht, inclusief spraakaantekeningen, wordt end-to-end versleuteld, zodat alleen de afzender en ontvanger er toegang toe hebben. In tegenstelling tot gangbare apps slaat Signal geen metadata op, waardoor het een uitstekende keuze is voor gebruikers die hun digitale voetafdruk willen minimaliseren.

Dankzij het open-source karakter van de app kunnen veiligheidsexperts de code voortdurend controleren, wat de reputatie op het gebied van privacy versterkt. Hoewel de app misschien niet zo gepolijst is als commerciële apps, blijft het een betrouwbare keuze voor gebruikers die vertrouwelijkheid hoog in het vaandel hebben staan.

De beste functies van Signal

Berichten automatisch verwijderen met instellingen voor verdwijnende chats

Blokkeer schermafbeeldingen in privé-chats voor extra veiligheid

Geen advertenties, trackers of gegevensverzameling

Verifieer de identiteit van de afzender met veiligheidsnummers

Schakel leesbevestigingen voor spraakberichten uit

Blokkeer ongewenste spraakberichten met één tik

Signal-limieten

Geen back-up in de cloud, waardoor gegevensherstel moeilijk is

Beperkte integraties in vergelijking met gangbare apps

Prijzen van Signal

Free

Beoordelingen en recensies van Signal

G2: 4,4/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Signal?

Een G2-recensie zegt:

Signal is een geweldige applicatie om veilige gesprekken te voeren met onze prospects. De applicatie vraagt elke keer dat we de applicatie openen om een pincode, wat ons helpt onze privacy te behouden. Het heeft ook verdwijnende chats, die de chat direct na weergave verwijderen. Over het algemeen is het een geweldige communicatietool.

Signal is een geweldige applicatie om veilige gesprekken te voeren met onze prospects. De applicatie vraagt elke keer dat we de applicatie openen om een pincode, wat ons helpt onze privacy te behouden. Het heeft ook verdwijnende chats, waardoor de chat direct na weergave wordt verwijderd. Over het algemeen is het een geweldige communicatietool.

9. Voxer (het beste voor spraakberichten in walkietalkie-stijl)

via Voxer

Wilt u dat gesprekken meer in realtime voelen zonder een telefoongesprek? Voxer overbrugt die kloof door push-to-talk spraakberichten aan te bieden, die een walkietalkie-ervaring nabootsen.

Dit maakt het handig voor teams in het veld, zoals bouwploegen, evenementencoördinatoren of logistieke teams, die snel heen en weer moeten communiceren.

In tegenstelling tot traditionele spraakberichten kunnen de berichten van Voxer live worden afgespeeld of worden opgeslagen voor later, wat flexibiliteit biedt op basis van urgentie. De app biedt ook versleutelde teamcommunicatie voor bedrijven die met gevoelige informatie werken.

De beste functies van Voxer

Transcribeer spraakberichten naar tekst met een betaald abonnement

Maak voice message threads voor gesprekken met meerdere personen

Verzonden spraakberichten terugvinden en verwijderen

Verzend spraakberichten van hoge kwaliteit, zelfs bij trage verbindingen

Beperkingen van Voxer

Gratis versie bevat advertenties

Minder effectief voor gestructureerde, op tekst gebaseerde communicatie

Prijzen van Voxer

Persoonlijk: Gratis

Pro: $ 3,99/maand per gebruiker

Business: $ 9,99/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Voxer

G2: 4,3/5 (meer dan 60 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 60 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Voxer?

Een G2-recensie luidt:

Ik vind het prettig dat ik gemakkelijk spraakaantekeningen kan maken, waarna het Vox-team mijn spraakbericht omzet in tekst. Deze functie is handig voor iemand die in het veld loopt en moet opletten waar hij loopt, zodat veiligheidsproblemen worden voorkomen.

Ik vind het gemakkelijk om spraakaantekeningen te maken, waarna het Vox-team mijn spraakbericht omzet in tekst. Deze functie is handig voor iemand die in het veld loopt en moet letten op waar hij loopt, waardoor veiligheidsproblemen worden voorkomen.

👀 Wist u dat? De populaire walkietalkie-app Voxer is geïnspireerd op de communicatiebehoeften van het leger. Medeoprichter Tom Katis, een voormalig communicatiesergeant bij de Amerikaanse Special Forces, ontwikkelde Voxer nadat hij tijdens zijn diensttijd communicatieproblemen had ondervonden.

10. Speechify (het beste voor het omzetten van tekst naar spraakberichten)

via Speechify

Luisteren in plaats van lezen kan een goede afwisseling zijn, vooral voor mensen met een drukke agenda. Speechify zet geschreven tekst om in natuurlijk klinkende audio, waardoor het gemakkelijk wordt om lange documenten, e-mails of aantekeningen als spraakberichten te consumeren. Of het nu wordt gebruikt voor toegankelijkheid of gemak, het helpt gebruikers om content handsfree te absorberen.

De app ondersteunt meerdere talen en biedt de mogelijkheid om de afspeelsnelheid aan te passen, waardoor hij ideaal is voor professionals, studenten en iedereen die liever via audio leert.

Hoewel het in de eerste plaats is ontworpen als een van de beste tekst-naar-spraak-software, kunnen gebruikers ook spraakopnames maken en delen voor gedetailleerde rapporten.

De beste functies van Speechify

Markeer tekst terwijl u hardop leest voor een beter begrip

Implementeer meer dan 200 natuurlijke, menselijk klinkende stemmen in meer dan 60 talen

Integreer met PDF's, webpagina's en e-mails voor naadloze audioconversie

Pas de toonhoogte en toon aan om de luisterervaring te personaliseren

Importeer tekst uit webpagina's, documenten en apps

Speechify-limieten

Voor een betere spraakkwaliteit is een betaald abonnement vereist

Incidentele verkeerde uitspraken van complexe woorden

Prijzen van Speechify

Beperkt : Gratis

Premium: $29/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Speechify

G2: 4,4/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

11. Microsoft Teams (het beste voor spraakberichten en samenwerking binnen ondernemingen)

via Microsoft Teams

Het kan een uitdaging zijn om gesprekken op de werkplek bij te houden, vooral in grote teams. Microsoft Teams biedt ingebouwde spraakberichten, waarmee gebruikers spraakaantekeningen kunnen verzenden en ontvangen binnen verschillende communicatiekanalen.

Dit helpt bij het verminderen van lange tekstberichten en zorgt voor snellere communicatie zonder dat u een aparte app nodig hebt.

Omdat Teams diep is geïntegreerd met Microsoft 365, kunnen spraakberichten worden gedeeld naast documenten, aantekeningen van vergaderingen en taken, zodat alles op één plek blijft.

De beste functies van Microsoft Teams

Toegang tot spraakaantekeningen op desktop en mobiel voor flexibiliteit

Gebruik veiligheid op bedrijfsniveau voor versleutelde communicatie

Transcribeer spraakberichten automatisch in teamchats

Maak belangrijke spraakberichten vast voor snelle toegang

Filter spraakberichten op basis van trefwoorden in transcripties

Maak verbinding met Outlook om spraakaantekeningen via e-mail te verzenden

Beperkingen van Microsoft Teams

Het kan overweldigend aanvoelen door het grote aantal functies

Vereist een Microsoft-account voor volledige functionaliteit

Prijzen van Microsoft Teams

Free

Microsoft Teams Essentials : $ 4/maand per gebruiker

Microsoft 365 Business Basic: $ 6/maand per gebruiker

Microsoft 365 Business Standard: $ 12,50/maand per gebruiker

Microsoft 365 Business Premium: $ 22/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (meer dan 14.000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

