Top 11 Tactiq alternatieven en concurrenten

Vergaderingen zijn essentieel voor hybride en extern werk. Ze helpen teams samen te werken, beslissingen te nemen en projecten vooruit te helpen. Maar laten we eerlijk zijn: te veel vergaderingen kunnen overweldigend aanvoelen en vaak een groot verlies aan productiviteit betekenen!

studies tonen aan dat werknemers gemiddeld 31 uur per maand besteden aan onproductieve vergaderingen! Stelt u zich eens voor hoeveel meer u zou kunnen bereiken met AI-gestuurd beheer van vergaderingen!

Dat is waar transcriptietools voor vergaderingen zoals Tactiq van pas komen. Ze helpen het maken van aantekeningen en samenvattingen van vergaderingen te stroomlijnen, maar Tactiq is niet de enige optie. Er is een breed bereik aan AI-transcriptietools, elk met unieke functies voor aantekeningen, samenvattingen en samenwerking.

Lees verder om de top 11 Tactiq alternatieven te ontdekken waarmee je tijd kunt besparen, productiviteit kunt verhogen en vergaderingen efficiënter kunt maken!

Hieronder vind je een snelle vergelijking van de 11 beste Tactiq alternatieven en de belangrijkste functies: ✅ ClickUp : Beste AI-gebaseerde tool voor vergaderingen, taakbeheer en samenwerking ✅ Otter. ai: Het beste voor realtime transcriptie en geautomatiseerde aantekeningen voor vergaderingen Fireflies. ai: Beste voor AI-gebaseerde gespreksintelligentie ✅ Rev: Het beste voor zeer nauwkeurige menselijke en AI-transcriptie Sonix: Beste voor meertalige transcriptie en vertalingen ✅ Fathom AI: Het beste voor teams voor verkoop en succes bij de klant ✅ Collega: Het beste voor gestructureerde agenda's en aantekeningen voor vergaderingen beschrijving: Beste voor podcast- en video transcriptie met AI bewerking ✅ tl;dv: Beste voor video vergaderingen met AI transcriptie Avoma: Beste voor AI-gestuurde inzichten en samenwerking in teams MeetGeek: Beste voor geautomatiseerd beheer en opvolging van vergaderingen

Waar moet je op letten bij Tactiq alternatieven?

Het kiezen van de juiste alternatieven voor Tactiq hangt af van de behoeften van je team, of het nu gaat om realtime transcriptie, AI-gebaseerde samenvattingen van vergaderingen of betere samenwerking bij vervolgtaken.

Hier zijn enkele sleutelpunten om te overwegen:

Nauwkeurigheid van transcriptie : Zoek naar AI-tools die zeer nauwkeurige en realtime transcripties van vergaderingen bieden

Compatibel met meerdere platforms : Zorg ervoor dat de tool naadloos werkt met je software voor vergaderbeheer, of het nu gaat om Zoom, Google Meet, Microsoft Teams of andere platforms

Samenvattingen en inzichten : Naast aantekeningen van vergaderingen moet de tool ook beknopte, AI-gestuurde samenvattingen en bruikbare inzichten kunnen genereren om je een overzicht op hoog niveau te geven van elke vergadering

Identificatie van sprekers : Het gekozen Tactiq-alternatief moet nauwkeurig onderscheid maken tussen verschillende sprekers in gesprekken, zodat u precies weet wie wat heeft gezegd

Doorzoekbare en deelbare aantekeningen : Kies voor software waarmee u aantekeningen van vergaderingen gemakkelijk kunt doorzoeken, taggen en delen

Aanpassing en opmaak : Zoek naar tools waarmee u de AI transcripties van vergaderingen naar behoefte kunt bewerken, markeren en opmaken, zodat ze overeenkomen met het format van uw organisatie voor het aantekenen van vergaderingen

Veiligheid: Aangezien uw vergaderingen op kantoor vaak vertrouwelijke informatie bevatten, moet u ervoor zorgen dat het platform hoge coderingsnormen biedt en voldoet aan wettelijke vereisten zoals GDPR of HIPAA

De 11 beste Tactiq alternatieven om te ontdekken

Hoewel Tactiq uitblinkt in het leveren van live transcripties tijdens vergaderingen en AI-ondersteunde samenvattingen, is het niet de enige tool die u kan helpen de productiviteit van vergaderingen te maximaliseren.

De beste alternatieven gaan verder dan basistranscriptie en bieden AI-gestuurde inzichten voor vergaderingen, naadloze integraties met Zoom, Microsoft Teams en Google Meet, en gespecialiseerde functies op maat voor verschillende teams. 🎯

Hier zijn de 11 beste Tactiq-alternatieven, elk geselecteerd op unieke functies en het vermogen om de productiviteit te verhogen op manieren die Tactiq misschien niet heeft:

1. ClickUp (Beste AI-gebaseerde samenvattingen van vergaderingen, taakbeheer en samenwerking)

Krijg een gedetailleerde weergave van al uw vergaderingsinformatie, inclusief agenda, aantekeningen, deelnemers, toegewezen taken en meer in het ClickUp Meetings dashboard

Als de alles-in-één app voor werk gaat ClickUp verder dan alleen het samenvatten van vergaderingen: het optimaliseert het hele vergaderproces. Van planning en real-time samenwerking tot AI-gegenereerde aantekeningen en geautomatiseerde follow-ups, ClickUp zorgt ervoor dat elke vergadering productiviteit en actiegericht is.

Begin met ClickUp Meetings, waarmee u al uw vergaderstukken, van agenda's en discussiepunten tot follow-up items, op één plaats kunt vastleggen. Gebruik het om alle sleutel gesprekspunten vast te leggen binnen ClickUp Docs, via superrijke functies voor bewerking, checklists en /slash commando's voor snelle acties.

Zodra de agenda klaar is, voegt u ClickUp AI Meeting Notetaker toe aan uw kalender! Het zal de vergaderingen met u bijwonen en alle sleutel informatie van de vergadering verzamelen, inclusief samenvatting, aantekeningen, actie items, en hoogtepunten van de vergadering, in een privé document. Zo kunt u zich concentreren op de vergadering en hoeft u geen aantekeningen te maken.

Na de vergadering kunt u de samenvatting eenvoudig delen met uw team en vervolgens specifieke punten bewerken en verduidelijken met behulp van de real-tile samenwerkingsdetectie ClickUp Docs.

Wanneer je een solide set actie-items hebt, gebruik je ClickUp Brain om:

Genereer actiepunten uit aantekeningen van vergaderingen en prioriteer taken zonder handmatige inspanning

Stel specifieke vragen over de vergadering of Taken en krijg gedetailleerde informatie via alle relevante documenten en items

Gebruik de kracht van AI om aantekeningen van vergaderingen te verfijnen, e-mails op te stellen, grammatica te controleren en zelfs gedetailleerde rapporten te schrijven met behulp van een paar eenvoudige aanwijzingen

Leg aantekeningen en discussies van vergaderingen eenvoudig vast met ClickUp Brain

Het helpt je ook de verkooppijplijn te visualiseren, deals bij te houden, taken toe te wijzen, op gebeurtenissen gebaseerde acties te triggeren met automatisering, en al je acties voor vergaderingen in één platform te beheren. Dit maakt het de ultieme keuze voor verkoopteams, projectmanagers en klantenteams, omdat het je in staat stelt om de efficiëntie te verhogen en al je verkoopactiviteiten in één platform te combineren.

U kunt ook de kant-en-klare sjablonen van ClickUp gebruiken om documentatie te standaardiseren en eenvoudig aantekeningen te maken van vergaderingen. Bijvoorbeeld, ClickUp's Meeting Minutes sjabloon is ideaal voor het structureren en opslaan van essentiële vergaderdetails, beslissingen en actie items op één locatie. Dit sjabloon zorgt ervoor dat alle sleutelpunten die tijdens vergaderingen zijn besproken duidelijk en consistent worden gedocumenteerd, waardoor follow-ups eenvoudiger worden en het team beter verantwoording kan afleggen.

Gratis sjabloon downloaden Schrijf gedetailleerde notulen van vergaderingen met een consistent format met behulp van het ClickUp Meeting Minutes Template

Met dit aanpasbare sjabloon kun je:

Organiseer al uw vergaderingsinformatie op één plaats, zoals informatie over deelnemers, agenda, actie-items, volgende stappen, enz.

Houd de sleutel learnings van de vergadering bij en maak nauwkeurige samenvattingen voor alle belanghebbenden

Wijs actiepunten toe aan specifieke teamleden en krijg zelfs inzicht in de voortgang om ervoor te zorgen dat je vergaderingen altijd productief zijn

Daarnaast houdt het sjabloon Meeting Notes van ClickUp alle besprekingen gestructureerd en doorzoekbaar, zodat u ze gemakkelijk kunt terugvinden. Deze sjabloon is ideaal voor verkoopteams die een gecentraliseerde ruimte nodig hebben om client gesprekken te loggen, de voortgang van deals bij te houden en ervoor te zorgen dat er geen belangrijke inzichten verloren gaan.

Neem uw scherm op en deel gedetailleerde informatie met uw teams met ClickUp Clips

Bovendien kunt u met ClickUp Clips scherm walkthroughs opnemen en delen, waardoor u minder onnodige vergaderingen hoeft te houden. In plaats van een gedetailleerde vergadering met het team te houden, kunt u eenvoudig een schermopname opnemen over een bepaalde functie of productdoorloop en deze delen met uw teams.

ClickUp beste functies

Automatiseer follow-up taken door aantekeningen van vergaderingen om te zetten in bruikbare ClickUp-taak

ClickUp Automatiseringen instellen om automatisch e-mails, herinneringen voor taken en statusupdates na vergaderingen te verzenden

Werk in realtime samen met ClickUp Docs en maak vergaderingen gestructureerder en productiever

Maak whiteboards en mindmaps om vergaderingen en workflows visueel te organiseren met ClickUp Whiteboards

Integreer naadloos met 1000+ tools zoals Zoom, MS Teams en Google Meet voor moeiteloos beheer van vergaderingen

ClickUp beperkingen

De uitgebreide functieset kan een leercurve vormen voor sommige gebruikers

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

Business : $12/maand per gebruiker

Enterprise : Neem contact op voor prijzen

ClickUp Brain: toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp AI Notetaker: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor slechts $6/maand per gebruiker

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4. 7/5 (10.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (4.000+ beoordelingen)

Met zijn functies voor AI-vergaderingen en naadloze samenwerkingstools heeft ClickUp indruk gemaakt op teams in verschillende sectoren. Een gebruiker review vermeldt:

Dit is onze alles-in-één bron voor projectinformatie, samenwerking en projectmanagement. Hiermee kunnen we alles op één plek bewaren, inclusief projectspecifieke communicatie.

Dit is onze alles-in-één bron voor projectinformatie, samenwerking en projectmanagement. Hiermee kunnen we alles op één plek bewaren, inclusief projectspecifieke communicatie.

2. Otter. ai (Beste voor realtime transcriptie en geautomatiseerde aantekeningen voor vergaderingen)

Otter. ai is een toonaangevende AI-transcriptietool voor vergaderingen die bekend staat om zijn snelheid en nauwkeurigheid. Het blinkt uit in het real-time vastleggen van gesprekken, waardoor het van onschatbare waarde is voor het genereren van aantekeningen en doorzoekbare transcripties van vergaderingen.

Met Otter.ai kunnen gebruikers in realtime samenwerken aan aantekeningen, sleutelpunten markeren, opmerkingen toevoegen en inzichten direct delen met hun team. De AI-ondersteunde samenvattingen extraheren automatisch belangrijke beslissingen, actiepunten en essentiële punten, zodat er niets over het hoofd wordt gezien.

Otter. ai beste functies

Transcribeer vergaderingen en audiogesprekken in realtime met hoge nauwkeurigheid

Gebruik samenvattingen van vergaderingen op basis van AI om sleutelinzichten, actie-items en beslissingen te achterhalen

Detecteer verschillende sprekers en onderscheid ze, zelfs in luidruchtige omgevingen, voor nauwkeurige transcriptie in groepsvergaderingen

Integreer met platforms zoals Google Meet, MS Teams, Dropbox en Zoom voor naadloze toegang tot opnames van vergaderingen

Otter. ai limieten

Geavanceerde functies zoals sentimentanalyse vereisen een betaald abonnement

Premium abonnementen zijn vereist voor volledige transcriptie en opslagruimte voor vergaderingen

Otter. ai prijzen

Basic: Free Forever

Pro : $16.99/maand per gebruiker

Business : $30/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Otter. ai beoordelingen en recensies

G2: 4. 3/5 (200+ beoordelingen)

Capterra: 4. 4/5 (90+ beoordelingen)

Otter. ai heeft aan populariteit gewonnen door zijn nauwkeurige realtime transcriptie en AI-gestuurde samenvattingen, waarbij een gebruiker zei:

Mijn favoriet aan Otter is dat ik mijn volle aandacht kan geven aan de mensen met wie ik een gesprek voer, zonder dat ik continu aantekeningen hoef te maken. Gesprekken kunnen soepeler verlopen, ik kan meer vragen stellen en veel meer informatie te weten komen, omdat ik weet dat Otter aantekeningen maakt en een audiotranscriptie opneemt.

Mijn favoriet aan Otter is dat ik mijn volle aandacht kan geven aan de mensen met wie ik een gesprek voer, zonder dat ik continu aantekeningen hoef te maken. Gesprekken kunnen soepeler verlopen, ik kan meer vragen stellen en veel meer informatie te weten komen, omdat ik weet dat Otter aantekeningen maakt en een audiotranscriptie opneemt.

3. Fireflies. ai (de beste voor intelligente gesprekken op basis van AI)

Fireflies. ai is een van de populaire alternatieven voor Tactiq. Het helpt teams bij het automatiseren van het maken van aantekeningen tijdens vergaderingen, met name voor verkoop- en klantensucces teams. De belangrijkste kracht is een AI-gebaseerde vergaderassistent die sleutelgesprekken vastlegt, actie-items eruit haalt en doorzoekbare aantekeningen van vergaderingen maakt voor latere referentie.

Het gaat verder dan basistranscriptie en biedt functies zoals gespreksintelligentie en CRM-integraties, waardoor het een krachtig hulpmiddel is voor verkoop- en marketingteams die hun prestaties willen verbeteren. Dit helpt je waardevolle inzichten te verkrijgen uit klantinteracties, belangrijke trends te identificeren en je teams effectief te coachen.

Fireflies. ai beste functies

Leg belangrijke items uit verkoopvergaderingen en klantgesprekken automatisch vast, zodat je gemakkelijk follow-up e-mails kunt sturen of de volgende stappen kunt nemen

Transcribeer gesprekken met hoge nauwkeurigheid, zelfs met meerdere sprekers met behulp van functies voor spraakherkenning

Analyseer gesprekken met AI-inzichten om problemen te begrijpen en productiviteit te verbeteren

Integreer met meer dan 20 populaire platforms, waaronder Google Meet, Zoom, MS Teams, Salesforce en andere

Fireflies. ai limieten

De prijs kan een obstakel vormen voor kleinere teams of individuele gebruikers, waardoor het minder toegankelijk is voor budgetbewuste professionals

Het beschikt niet over ingebouwde functies voor projectmanagement, wat betekent dat het geen mogelijkheden biedt voor het bijhouden van taken, waardoor extra tools voor projectmanagement nodig zijn

Fireflies. ai prijzen

Free Forever

Pro : $18/maand per gebruiker

Business : $29/maand per gebruiker

Enterprise: $39/maand per gebruiker

Fireflies. ai beoordelingen en recensies

G2: 4. 8/5 (600+ beoordelingen)

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Dit is wat een gebruiker vermeldde over deze tool:

Ik vind het geweldig dat Fireflies me de vrijheid geeft om actief te luisteren naar en deel te nemen aan de vergaderingen die het opneemt en transcribeert. Ik ben niet langer gebonden aan mijn pen en notitieblok. Ik vind het ook fijn dat als ik een vergadering mis, ik de samenvatting en het transcript kan lezen om te bepalen wat er echt is gebeurd.

Ik vind het geweldig dat Fireflies me de vrijheid geeft om actief te luisteren naar en deel te nemen aan de vergaderingen die het opneemt en transcribeert. Ik ben niet langer gebonden aan mijn pen en notitieblok. Ik vind het ook fijn dat als ik een vergadering mis, ik de samenvatting en het transcript kan lezen om te bepalen wat er echt is gebeurd.

4. Rev (Beste voor zeer nauwkeurige menselijke en AI-transcriptie)

via Rev

Rev is een gevestigde speler in de transcriptie-industrie en biedt zowel AI-gestuurde transcripties als de optie voor door mensen bewerkte transcripties. Deze combinatie zorgt voor een evenwicht tussen snelheid en nauwkeurigheid en is bedoeld voor mensen die betrouwbare aantekeningen voor vergaderingen nodig hebben zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit.

Terwijl AI-transcripties snel en kosteneffectief zijn, zorgt de menselijke bewerkingsservice voor de hoogste nauwkeurigheid bij belangrijke vergaderingen. Rev is vooral handig voor sectoren waar precisie de sleutel is, zoals juridische, medische en financiële sectoren.

Beste functies

Gebruik AI-gestuurde transcriptie voor online vergaderingen met snelle en effectieve resultaten

Gebruik transcriptiediensten met menselijke bewerking voor belangrijke vergaderingen of persoonlijke bijeenkomsten voor gegarandeerde nauwkeurigheid

Ondersteun meer dan 15 talen, en identificatie en vertaling van meerdere sprekers is op verzoek beschikbaar

Rev limieten

AI-samenvattingen en -transcripties zijn mogelijk niet zo nauwkeurig als door mensen bewerkte transcripties in complexe vergaderingen of lawaaiige omgevingen

Rev prijzen

Free Forever

Basis: $14. 99/maand per gebruiker

Pro: $34. 99/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies

G2: 4. 7/5 (9.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (4.000+ beoordelingen)

5. Sonix (Beste voor meertalige transcriptie en vertalingen)

via Sonix

Sonix is een van de beste alternatieven voor Tactiq, omdat het gespecialiseerd is in meertalige transcriptie en vertaling, waardoor het een ideale oplossing is voor bedrijven die wereldwijd opereren.

Het staat bekend om zijn nauwkeurigheid en snelheid en maakt gebruik van AI-transcriptie om opnames van vergaderingen snel om te zetten in goed gestructureerde transcripties. Het biedt ook een robuuste set bewerkingsfuncties, waarmee gebruikers transcripties kunnen verfijnen, fouten kunnen corrigeren en sleutelmomenten eenvoudig kunnen markeren.

Sonix beste functies

Transcribeer audio- en videovergaderingen in meer dan 53 talen, waardoor het ideaal is voor je internationale teams

Eenvoudige zoekopties om snel aantekeningen van vergaderingen te vinden met behulp van belangrijke trefwoorden en zinnen

Integreer met populaire tools zoals Dropbox, Zoom, Microsoft Teams en Google Meet

Bescherm je gevoelige gegevens met versleutelde uploads en bestandsbeheer

Sonix limieten

Hoewel meertalige ondersteuning een sterk punt is, kan de nauwkeurigheid variëren afhankelijk van de gekozen taal

Sonix prijzen

Standaard : $0/maand

Premium : $16. 50/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Sonix beoordelingen en recensies

G2: 4. 7/5 (20+ beoordelingen)

Capterra: 4. 9/5 (130+ beoordelingen)

Ben je van plan om AI te gebruiken voor het maken van aantekeningen voor vergaderingen? Volg deze stappen om het effectief te doen: zorg voor heldere audiokwaliteit voor nauwkeurige transcriptie en minimale fouten markeer sleutelpunten en actie-items om follow-ups gemakkelijker te maken deel en organiseer aantekeningen in een centrale werkruimte voor naadloze teamsamenwerking

6. Fathom AI (het beste voor verkoop- en customer success teams)

via Fathom AI

Fathom AI is een AI-transcriptietool die verder gaat dan alleen aantekeningen maken en die bedrijven een hulpmiddel biedt om belangrijke aantekeningen en bruikbare inzichten te verzamelen. Deze tool is speciaal ontworpen om virtuele en verkoopteams te ondersteunen die ervoor moeten zorgen dat belangrijke details van vergaderingen nauwkeurig worden vastgelegd zonder handmatige tussenkomst.

Deze AI-assistent staat bekend om zijn gebruiksvriendelijke interface, die een snelle installatie en eenvoudige integratie in bestaande werkstromen mogelijk maakt. Het is een van de beste Tactiq alternatieven, met functies zoals notities aantekenen, real-time samenwerken en bruikbare herinneringen om ervoor te zorgen dat teams op één lijn blijven.

de beste functies van Fathom AI

Gebruik samenvattingen van vergaderingen op basis van AI om sleutelinformatie en actie-items uit elke vergadering te halen

Segregeer aantekeningen met een slim markeringssysteem en taggen van aantekeningen om uw besprekingen eenvoudig te categoriseren op basis van onderwerp, thema of andere categorieën

Samenvattingen van vergaderingen exporteren in verschillende formaten zoals PDF of CSV

beperkingen van Fathom AI

Beperkte transcriptietalen, wat een probleem kan zijn voor meertalige vergaderingen

Alleen integratie met Zoom, waardoor het gebruik beperkt is tot teams die afhankelijk zijn van andere platforms voor vergaderingen

Fathom AI prijzen

Free Forever

Premium : $19/maand per gebruiker

Team Editie : $29/maand per gebruiker

Team Editie Pro: $39/maand per gebruiker

Fathom AI beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: 5/5 (600+ beoordelingen)

Vraag je je af hoe je vergaderingen productief kunt houden? Hier zijn enkele tips die je kunt volgen: ✅ Stel een duidelijke agenda op om discussies gefocust en efficiënt te houden experimenteer met kortere formats voor vergaderingen om onnodig tijdverlies te voorkomen 🤝 Stimuleer actieve deelname via polls of interactieve elementen om ervoor te zorgen dat ieders stem wordt gehoord

7. Fellow (het beste voor gestructureerde vergaderingen en aantekeningen voor samenwerking)

via Fellow

Fellow is een AI-assistent die is ontworpen voor teams die prioriteit geven aan gezamenlijke aantekeningen voor vergaderingen en het efficiënt aanmaken van de agenda. Deze tool stroomlijnt het plannen en organiseren van vergaderingen door gebruikers in staat te stellen gedeelde vergaderagenda's te maken vóór vergaderingen en samen aantekeningen te maken.

De belangrijkste kracht van de tool ligt in de focus op teamsamenwerking, met alle functies die teams helpen bij het bijhouden van actiepunten, genomen beslissingen en openstaande problemen. Het is vooral handig voor projectmanagers, verkoopteams en teams voor klantensucces, die ervoor moeten zorgen dat elk lid van het team op één lijn zit en duidelijkheid heeft over de volgende stappen.

Beste functies van collega's

Samenwerkingsnotulen voor vergaderingen met agenda maken, zodat meerdere deelnemers in realtime kunnen bijdragen

Stel vóór vergaderingen een gedeelde agenda op, zodat u georganiseerde en effectieve online vergaderingen kunt houden

Integreer naadloos met belangrijke platforms zoals Google Meet, Zoom, Microsoft Teams en Slack

Volg eenvoudige feedback en follow-up na vergaderingen om ervoor te zorgen dat actiepunten uit eerdere vergaderingen worden bijgehouden

Gebruiksbeperkingen

Het gratis abonnement heeft een aantal beperkingen voor de AI-functies voor het maken van aantekeningen, met limieten voor transcriptie, opname en het maken van aantekeningen van maximaal 5 vergaderingen per gebruiker

Voornamelijk gericht op vergaderworkflows; beperkte mogelijkheden voor projectmanagement buiten action items

Gelijkwaardige prijzen

Free Forever

Teams : $7/maand per gebruiker

Business : $15/maand per gebruiker

Enterprise: $25/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van collega's

G2: 4. 7/5 (2.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 9/5 (30+ beoordelingen)

Eén gebruiker vermeldt :

Fellow heeft mijn organisatie en productiviteit rondom vergaderingen aanzienlijk verbeterd. Het stelt me in staat om elke dag ongelooflijk goed voorbereid in te gaan, waardoor ik meer aanwezig en bedachtzaam kan zijn tijdens de sessies die ik bijwoon. En als ik een vergadering niet kan bijwonen - de opnames en transcripties die Fellow's AI genereert zijn beter dan welk ander platform dan ook dat ik heb gebruikt.

Fellow heeft mijn organisatie en productiviteit rondom vergaderingen aanzienlijk verbeterd. Het stelt me in staat om elke dag ongelooflijk goed voorbereid in te gaan, waardoor ik meer aanwezig en bedachtzaam kan zijn tijdens de sessies die ik bijwoon. En als ik een vergadering niet kan bijwonen - de opnames en transcripties die Fellow's AI genereert zijn beter dan welk ander platform dan ook dat ik heb gebruikt.

37% van de werknemers stuurt aantekeningen of notulen van vergaderingen om items bij te houden, maar 36% vertrouwt nog steeds op andere, gefragmenteerde methoden. Zonder een eenduidig systeem voor het vastleggen van beslissingen, kunnen de sleutel inzichten die u nodig hebt begraven raken in chats, e-mails of spreadsheets.

8. Descript (Beste voor podcast- en videotranscriptie met AI-bewerking)

via Descript

Descript is een audio- en video-transcriptietool die zich onderscheidt door zijn bewerkingsmogelijkheden. Het is vooral populair voor mensen die podcasts, online vergaderingen, video opnames of andere audio content moeten transcriberen terwijl ze ook media moeten bewerken of produceren.

Veel Tactiq alternatieven bieden basistranscriptie, maar Descript onderscheidt zich door de unieke bewerking van tekst en de uitgebreide functies. Dit betekent dat je transcriptie en bewerking kunt integreren in één werkstroom zonder dat je aparte software nodig hebt voor videobewerking.

Beschrijf beste functies

Bewerk audio- en videobestanden rechtstreeks vanuit transcripties, zodat u uw media gemakkelijk kunt knippen, splitsen of bewerken

Gebruik de optie voor schermopname om online vergaderingen of presentaties op te nemen, samen met realtime transcriptie

Automatiseer het bewerkingsproces van video en audio met behulp van de AI-functies voor het verwijderen van opvulwoorden zoals "um" of "uh" in zowel audio als video

Descript beperkingen

Het gratis abonnement heeft beperkte functies voor AI aantekeningen of samenvattingen van vergaderingen in vergelijking met andere Tactiq alternatieven

Het heeft een steile leercurve voor nieuwe gebruikers die niet bekend zijn met tools voor video- of audiobewerking

Descript pricing

Free Forever

Hobbyist : $19/maand per gebruiker

Maker : $35/maand per gebruiker

Business : $50/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies

G2: 4. 7/5 (9.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (4.000+ beoordelingen)

Uit onderzoek van Harvard Business Research is gebleken dat 70% van de werknemers klaagt dat ze door frequente vergaderingen hun Taken niet op tijd kunnen voltooien. Er is dus zeker ruimte voor verbetering!

9. tl;dv (Beste voor video vergaderingen met AI transcriptie)

tl;dv (afkorting van Too Long; Didn't View) is een unieke AI-transcriptietool die speciaal is ontworpen voor mensen die tijd willen besparen en de belangrijkste punten uit virtuele vergaderingen willen halen. Deze AI-vergaderassistent vat automatisch de sleutelpunten van vergaderingen samen en voorziet gebruikers van beknopte samenvattingen met bruikbare inzichten.

Dit maakt het ideaal voor projectmanagers, verkoopteams en customer success managers die een realtime transcriptietool nodig hebben om sleutelpunten te markeren en informatie snel te verwerken.

tl;dv beste functies

Ontvang direct samenvattingen van vergaderingen waarin de belangrijkste details van elke virtuele vergadering worden vastgelegd

Gebruik aanpasbare sjablonen voor aantekeningen voor vergaderingen voor verschillende doeleinden, zoals projectupdates, verkoopvergaderingen of brainstormsessies

Mogelijkheid om sleutelpunten over vergaderingen te markeren in je CRM of relevante taken door te sturen naar Jira, Slack of een andere tool die je gebruikt

tl;dv limieten

Het mist geavanceerde functies zoals het bewerken van aantekeningen of het aanpassen van vergaderingen in een bepaald format

Sommige gebruikers rapporteren dat de tool vaak moeite heeft met vergaderingen met meerdere sprekers of zeer snelle, complexe discussies

tl;dv prijzen

Free Forever

Pro: $29/maand per gebruiker

Business : $98/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

tl;dv beoordelingen en recensies

G2: 4. 7/5 (300+ beoordelingen)

Capterra: NA

Gebruikers vinden tl;dv leuk omdat het meertalige vergaderingen kan transcriberen, waarbij één gebruiker zegt:

Ik gebruik tl;dv nu al een tijdje na het evalueren van vele opties. Omdat ik werk in marktonderzoek, is het ongelooflijk handig voor het vastleggen van inzichten uit interviews en het analyseren van de transcripties in detail, die vlekkeloos zijn, zelfs in verschillende talen (ik heb het getest in het Spaans, Engels, Engels met mensen uit het Midden-Oosten, en Engels met mensen uit India). Dus ik zou zeggen dat het zo goed als waterdicht is.

Ik gebruik tl;dv nu al een tijdje na het evalueren van vele opties. Omdat ik werk in marktonderzoek, is het ongelooflijk handig voor het vastleggen van inzichten uit interviews en het analyseren van de transcripties in detail, die vlekkeloos zijn, zelfs in verschillende talen (ik heb het getest in het Spaans, Engels, Engels met mensen uit het Midden-Oosten, en Engels met mensen uit India). Dus ik zou zeggen dat het zo goed als waterdicht is.

10. Avoma (het beste voor AI-gestuurde inzichten en teamsamenwerking)

via Avoma

Avoma is een AI-assistent voor vergaderingen die zich richt op het zijn van het single-point platform voor het beheren van interne en externe interacties.

Het transcribeert vergaderingen en analyseert deze om samenvattingen, inzichten en actiepunten te genereren, zodat teams zich kunnen richten op vervolgtaken in plaats van hele gesprekken door te spitten. Met geautomatiseerde onderwerpdetectie, sentimentanalyse en dealintelligentie, kunt u bruikbare inzichten uit uw gesprekken halen en de besluitvorming verbeteren.

Avoma beste functies

Leg klantgesprekken en vergaderingen automatisch vast en transcribeer ze met geavanceerde AI-gebaseerde transcriptiefuncties

Analyseer gesprekken en details van vergaderingen met AI-functies voor intelligente gesprekken

Identificeer sleutelonderwerpen en trends in klantinteracties met hoge nauwkeurigheid

Beoordeel het klantsentiment, sleutelgesprekspunten en betrokkenheidsniveaus in uw analyses na vergaderingen

Avoma limieten

De functies kunnen overweldigend zijn voor gebruikers die op zoek zijn naar een meer eenvoudige oplossing voor automatische aantekeningen

De prijs voor geavanceerde functies en dieper inzicht in vergaderingen is hoog in vergelijking met andere Tactiq alternatieven

Avoma prijzen

AI Vergadering assistent : $29/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Gespreksintelligentie : $69/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Revenue Intelligence: $99/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Avoma beoordelingen en recensies

G2: 4. 6/5 (1.300+ beoordelingen)

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Gebruikers zijn dol op de functies van Avoma, die een combinatie zijn van tools voor het transcriberen van vergaderingen en revenue intelligence tools, waarbij een gebruiker zegt:

Het handigste aan Avoma vind ik de feedback na mijn gesprekken. Zoals hoeveel ik praatte vs. hoeveel de client praatte tijdens de gesprekken. Ik heb de neiging om te veel te praten tijdens sommige gesprekken, dus ik kan ze terugkijken en zien hoeveel ik nog te doen heb. Een andere functie die ik bij elk gesprek gebruik is de scorekaart. Dit alleen al heeft geholpen om de kwaliteit van mijn gesprekken te verhogen.

Het handigste aan Avoma vind ik de feedback na mijn gesprekken. Zoals hoeveel ik praatte vs. hoeveel de client praatte tijdens de gesprekken. Ik heb de neiging om te veel te praten tijdens sommige gesprekken, dus ik kan ze terugkijken en zien hoeveel ik nog te doen heb. Een andere functie die ik bij elk gesprek gebruik is de scorekaart. Dit alleen al heeft de kwaliteit van mijn gesprekken verbeterd.

11. MeetGeek (Beste voor geautomatiseerd beheer en follow-ups van vergaderingen)

via MeetGeek

MeetGeek is een AI-gestuurde vergaderassistent die het proces van het opnemen, transcriberen en samenvatten van vergaderingen automatiseert. De tool is ideaal voor het bijhouden van vergaderingen, vooral in verkoop-, klantensucces- en projectmanagementomgevingen.

De tool maakt gebruik van AI om de administratieve overhead van vergaderingen te verminderen, zodat deelnemers zich kunnen concentreren op de discussie. Dit maakt het een uitstekende keuze voor teams die taken na vergaderingen tot een minimum willen beperken en een consistente follow-up willen bieden.

MeetGeek beste functies

Neem vergaderingen automatisch op en transcribeer ze met hoge nauwkeurigheid met behulp van de AI-gestuurde functies voor het transcriberen van vergaderingen

Genereer geautomatiseerde samenvattingen van vergaderingen met sleutelopmerkingen en actie-items

Tag extra actie-items en wijs automatisch follow-ups toe na vergaderingen

Integreer met andere platforms voor videovergaderingen zoals Zoom, Microsoft Teams, Google Meet en andere

MeetGeek limieten

Hoewel het transcripties en follow-ups van vergaderingen automatiseert, biedt het niet de diepgaande analyse of intelligente functies voor gesprekken zoals andere Tactiq alternatieven

MeetGeek prijzen

Basic: Free forever

Pro : $19/maand per gebruiker

Business : $39/maand per gebruiker

Enterprise: $59/maand per gebruiker

MeetGeek beoordelingen en recensies

G2: 4. 6/5 (400+ beoordelingen)

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Gebruikers vinden het prettig hoe deze AI-gebaseerde vergaderassistent helpt bij het transcriberen van vergaderingen:

Ik vind het geweldig dat ik geen aantekeningen hoef te maken, aantekeningen hoef te maken of zelfs maar hoef uit te zoeken wat ik mis, want zelfs als ik niet bij de vergadering aanwezig ben, zal MeekGeek voor mij aanwezig zijn in die vergadering en alles in kleine details samenvatten! Het houdt je georganiseerd en altijd vooruit!

Ik vind het geweldig dat ik geen aantekeningen hoef te maken, aantekeningen hoef te maken of zelfs maar hoef uit te zoeken wat ik mis, want zelfs als ik niet bij de vergadering aanwezig ben, zal MeekGeek voor mij aanwezig zijn in die vergadering en alles in kleine details samenvatten! Het houdt je georganiseerd en altijd vooruit!

Bonus AI hulpmiddelen voor vergaderingen om te ontdekken Naast de populaire Tactiq-alternatieven die we hebben besproken, zijn hier een aantal minder bekende maar krachtige AI-gebaseerde assistenten voor vergaderingen die het ontdekken waard zijn: Jamworks : Een slimme assistent voor vergaderingen, ontworpen voor studenten en professionals, waarmee ze sleutelgesprekken kunnen opnemen, transcriberen en markeren

Sembly AI : Een geavanceerde assistent met AI die vergaderingen transcribeert, samenvat en sleutelinzichten eruit haalt terwijl het geïntegreerd is met Slack en Trello

Supernormal : Een lichtgewicht AI-tool voor het maken van aantekeningen dat vergaderingen in realtime vastlegt en organiseert met automatische samenvattingen

Neem de controle over uw vergaderingen met ClickUp

De juiste transcriptietool voor vergaderingen kan de manier waarop je team samenwerkt veranderen en de productiviteit verhogen. Hoewel Tactiq een goede keuze is, bieden de alternatieven die we hebben onderzocht unieke functies die wellicht beter aansluiten bij jouw behoeften.

ClickUp onderscheidt zich op dat gebied. Met AI-gestuurde transcriptie van vergaderingen, geautomatiseerde items voor actie en naadloze samenwerkingstools zorgt ClickUp ervoor dat elke vergadering productief en bruikbaar is - of u nu werkt in de verkoop, het succes van uw klanten of projectmanagement.

Start vandaag nog met ClickUp en ervaar een slimmere manier om vergaderingen te beheren, voortgang bij te houden en resultaten te boeken! 🚀