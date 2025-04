Top 10 Fireflies AI Alternatieven om te verkennen in 2025

Fireflies AI is een van de beste AI-tools voor virtuele vergaderingen, en daar bestaat geen twijfel over. Het dient als je virtuele assistent die aantekeningen maakt, samenvattingen genereert en samenwerking vergemakkelijkt.

Maar als je je aanmeldt voor Fireflies, baal je misschien een beetje van de drukke interface. En wanneer je het begint te gebruiken, kun je onnauwkeurigheden en fouten tegenkomen in je aantekeningen van vergaderingen.

Als je al met deze problemen te maken hebt, ben je hier aan het juiste adres. In deze blog vind je de 10 beste Fireflies alternatieven. Blijf tot het einde om erachter te komen welke van deze tools aan al jouw eisen voldoet.

Inzichten in vergaderingen vastleggen en ze omzetten in taken met ClickUp's ingebouwde ClickUp AI NoteTaker

60-seconden samenvatting

Dit zijn de top 10 Fireflies AI Alternatieven:

ClickUp: Beste tool voor vergaderingen, taakbeheer en samenwerking met AI Fathom: Beste voor het genereren van samenvattingen en transcripties van vergaderingen Otter.ai: Beste voor het genereren van transcripties van vergaderingen in realtime Avoma: Beste voor end-to-end beheer van vergaderingen Grain: Beste voor het maken van clips voor vergaderingen en het synchroniseren van teams MeetGeek.ai: Beste voor het maken van aantekeningen en het onderhouden van een opslagplaats voor aantekeningen van vergaderingen tl;dv: Het beste voor Enterprise teams om sleutel details van vergaderingen vast te leggen en AI rapportages te maken Gong: Het beste voor verkoopteams om gesprekken te analyseren en te verbeteren Tactiq: Het meest geschikt voor geautomatiseerde real-time transcriptie Chorus.ai: Het beste voor dealgebaseerde gespreksintelligentie

Fireflies AI limieten

Fireflies AI is populair vanwege het gebruiksgemak en de veelzijdigheid. Het heeft geweldige functies voor transcriptie, ondersteunt verschillende talen en biedt verschillende integratiemogelijkheden voor het beheren van vergaderingen. Volgens gebruikers heeft de software echter bepaalde nadelen.

Nauwkeurigheid problemen : Er zijn af en toe fouten in de transcriptie, vooral bij andere talen dan Engels, zware accenten, ruis in de audio en technische termen. De tool heeft ook moeite om meerdere deelnemers te onderscheiden

: Er zijn af en toe fouten in de transcriptie, vooral bij andere talen dan Engels, zware accenten, ruis in de audio en technische termen. De tool heeft ook moeite om meerdere deelnemers te onderscheiden Vage samenvattingen : De door AI gegenereerde samenvattingen van vergaderingen vereisen vaak bewerkingen omdat de contexten soms onduidelijk zijn. Er zitten ook fouten in de vertalingen

: De door AI gegenereerde samenvattingen van vergaderingen vereisen vaak bewerkingen omdat de contexten soms onduidelijk zijn. Er zitten ook fouten in de vertalingen Beperkt gratis abonnement : Het gratis abonnement van Fireflies AI is basic. Je hebt geen toegang tot AI assistent functies of slim zoeken. Bovendien zijn er beperkte AI-samenvattingen en in totaal 800 minuten opslagruimte/zetel voor je vergaderingen

: Het gratis abonnement van Fireflies AI is basic. Je hebt geen toegang tot AI assistent functies of slim zoeken. Bovendien zijn er beperkte AI-samenvattingen en in totaal 800 minuten opslagruimte/zetel voor je vergaderingen Gebrek aan aanpassingen: Fireflies AI biedt niet veel aanpassingen voor instellingen voor opnames. Bovendien zijn er geen aangepaste rapporten om al uw inzichten in vergaderingen op één plaats weer te geven

🧠 Wist u dat?Volgens Nog te doen onderzoek werd de waarde van de wereldwijde markt voor AI-vergaderassistenten in 2023 geschat op USD 1,95 miljard en zal naar verwachting tegen 2031 USD 11,88 miljard bedragen. Van de verschillende types domineert het segment 'Meeting Organizer' de markt dankzij de gebruiksvriendelijke gebruikersinterface en de integratie met populaire productiviteitstools.

Fireflies AI alternatieven in een oogopslag

Voordat we dieper ingaan, volgt hier een voorproefje van de top 10 tools, hun sleutel functies en de bedrijfsstructuren waar ze het beste voor zijn!

Fireflies AI Alternatieven Opvallende functie Beste voor ClickUp creëert een verbonden ecosysteem voor vergaderingen waar u aantekeningen kunt maken, kunt samenwerken, delen en direct vanuit de aantekeningen taken kunt creëren voor professionals, KMO's en ondernemingen Fathom Heeft een gebruiksvriendelijke gebruikersinterface en stelt u in staat om hoogtepunten te genereren tijdens vergaderingen Teams van ondernemingen Otter.ai Maakt het mogelijk om automatisch afbeeldingen vast te leggen tijdens het delen van schermen Persoonlijk gebruik en kleine teams Avoma Analyseert vergaderingen en gesprekken om de kwaliteit ervan te verbeteren Grote teams van ondernemingen Grain Stelt u in staat om segmenten van vergaderingen te clippen, te delen en specifieke mensen te taggen Middelgrote tot grote bedrijven MeetGeek.ai Maakt gedetailleerde samenvattingen en geeft toegang tot aantekeningen van vergaderingen uit het verleden Persoonlijk gebruik en kleine teams tl;dv Genereert aangepaste AI rapporten en dashboards om alle inzichten uit vergaderingen op één plek weer te geven Middelgrote tot grote teams Gong helpt bij het bijhouden van gesprekken, het voorspellen van de verkooppijplijn en het analyseren van deals Verkoop- en RevOps-teams van grote bedrijven Tactiq: Transcribeert vergaderingen in realtime zonder bot: Freelancers en groeiende teams Chorus.ai Legt gesprekken vast, extraheert inzichten en analyseert gesprekken om de kans op succes van deals te bepalen Verkoop- en omzetteams van grote organisaties

De 10 beste Fireflies AI alternatieven om te gebruiken

1. ClickUp (de beste AI-tool voor vergaderingen, taakbeheer en samenwerking)

vergaderingen notuleren, agenda's beheren en samenwerken met ClickUp_

Op zoek naar een tool die veel meer is dan een recorder voor vergaderingen? Ontmoet ClickUp , de everything app for work die vergadering en projectmanagement combineert in één platform.

ClickUp's oplossing voor productieve vergaderingen? Een ingebouwde AI Notetaker dat leeft in je kalender! Deze handige tool maakt aantekeningen voor je, zodat je volledig betrokken kunt blijven bij je vergaderingen.

Het integreert naadloos met apps van derden, zoals Zoom, Teams en Google Meet, waardoor het een veelzijdige oplossing is. De AI Notetaker documenteert automatisch de naam, datum en deelnemers van de vergadering en zorgt zelfs voor een volledige geluidsopnameg.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/Modal-1400x766.png ClickUp AI notetaker /%img/

verkrijg inzicht in vergaderingen met ClickUp's AI-notetaker_

Het biedt ook samengevatte inzichten met een snel overzicht, belangrijke stappen en volgende stappen in een overzichtelijke checklist format. Plus, u krijgt gedetailleerde transcripties voor die diepgaande beoordelingen. Na de vergadering hebt u eenvoudig toegang tot uw aantekeningen in een privé ClickUp Doc, voorzien van tags en klaar om te bekijken of te delen.

Verder, ClickUp Vergaderingen brengt alles onder één dak- agenda's beheren, items instellen, wekelijkse vergaderingen documenteren en meer. Zo hebt u toegang tot al uw documenten, taken en andere materialen zonder van tabblad te hoeven wisselen. U kunt de ClickUp Meeting Notes Template om deze aantekeningen te structureren en ervoor te zorgen dat ze goed gedocumenteerd zijn voordat u ze deelt met belanghebbenden. ClickUp Brein , de AI-tool van ClickUp, kan ook helpen bij het vertalen van uw aantekeningen van vergaderingen in andere talen en verbeteringen/mogelijkheden voorstellen om de informatie correct te organiseren. Het beste deel? U kunt aantekeningen en samenvattingen van vergaderingen direct omzetten in taken of actie-items en ze koppelen aan specifieke projecten en workflows.

Bovendien, ClickUp Documenten laat u levende documenten maken met aantekeningen van vergaderingen. U kunt ze gebruiken als dynamische bronnen waar teams naar kunnen verwijzen tijdens hun klantgesprekken. Het is ook gemakkelijk om te zoeken naar specifieke details van vergaderingen of taken in het document en deze binnen enkele seconden te vinden.

creëer een opslagplaats voor aantekeningen voor vergaderingen waar teams naar kunnen verwijzen en aan kunnen werken met ClickUp Docs_

ClickUp heeft ook verschillende sjablonen voor vergaderingen die u kunt gebruiken als u het te druk hebt om agenda's, notulen en structuurnotities op te stellen. Voorbeeld, ClickUp's sjabloon voor notulen van vergaderingen helpt u:

Agenda, items en deelnemers van vergaderingen organiseren

Sleutelinzichten en resultaten van de vergadering bijhouden

Taken als actiepunten toewijzen aan teamleden

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-144.png ClickUp sjabloon voor notulen van vergaderingen https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-15041&department=other Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Op dezelfde manier kunt u de ClickUp Vergaderingen sjabloon om uw agendapunten, aantekeningen en follow-ups te beheren.

ClickUp beste functies

Actiepunten maken : Maak van aantekeningen to-dos met ClickUp-taak , voeg details toe en tag de mensen die verantwoordelijk zijn om ze Nog te doen

: Maak van aantekeningen to-dos met ClickUp-taak , voeg details toe en tag de mensen die verantwoordelijk zijn om ze Nog te doen Organisatie en bewerking van aantekeningen : Organiseer en bewerk aantekeningen en taken van vergaderingen op één plaats met ClickUp Blocnote Schermopnamen : Deel schermopnamen met AI-gestuurde transcripties binnen aantekeningen van vergaderingen met ClickUp Clips en transcribeer ze onmiddellijk met ClickUp Brain

: Organiseer en bewerk aantekeningen en taken van vergaderingen op één plaats met ClickUp Blocnote Realtime samenwerking : Bekijk aantekeningen, deel ze met uw team en werk samen aan gesprekken met behulp van ClickUp chatten ClickUp beperkingen

Met zoveel aanpassingen en functies kan het even duren voordat je de tool onder de knie hebt

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7 per gebruiker/maand

: $7 per gebruiker/maand Business : $12per gebruiker/maand

: $12per gebruiker/maand Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7 per lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.900+ beoordelingen)

4.7/5 (9.900+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.00+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Ik waardeer het dat ClickUp voortdurend innoveert, vooral met de opkomst van AI. De AI-tools die ze in het platform hebben ingebouwd, hebben ons productieteam tijd bespaard bij het aanmaken van Taken, het schrijven van prompts of het samenvatten van vergaderingen. Afgezien van de AI-functies is Click-up vergelijkbaar met de vele projectmanagementplatforms die we in het verleden hebben gebruikt. Ik vind wel dat Click-Up te veel lagen heeft om een eenvoudige Taak uit te voeren. Ik zou graag meer zichtbaarheid op hoog niveau zien in Taak reeksen

G2 beoordeling

Leren hoe AI te gebruiken voor vergaderingen aantekeningen?

2. Fathom (het beste voor het maken van samenvattingen en transcripties van vergaderingen)

via Fathom Als je een niet-technisch onderlegd team hebt, kan Fathom een waardevolle assistent zijn voor vergaderingen. In tegenstelling tot de drukke gebruikersinterface van Fireflies AI heeft Fathom een heldere interface, waardoor het de makkelijkst te gebruiken aantekeningenmaker voor je team is vergaderingen van projecten .

U kunt uw discussies van A tot Z ordenen in een overzicht van vergaderingen en binnen enkele minuten een actieplan maken. Fathom genereert gedetailleerde aantekeningen van vergaderingen en haalt er zelfs items voor actie uit, zodat je ze snel kunt gebruiken om follow-up e-mails te maken.

Het hoogtepunt? Fathom is geweldig met vertalingen. Het ondersteunt 28 talen en genereert nauwkeurige aantekeningen, ongeacht de taal van de vergadering.

Fathom beste functies

Maak en deel korte video clips van specifieke delen van de vergadering om alleen de meest belangrijke informatie over te brengen

Genereer hoogtepunten tijdens de vergadering en vat samen aantekeningen van vergaderingen met AI Krijg alle benodigde gegevens, zoals weergave van pagina's, top verwijzingsbronnen, enz. in één dashboard met Fathom Analytics



Fathom limieten

Er is geen optie om aantekeningen te kopiëren-plakken zonder de video van de vergadering automatisch te koppelen of een 'bekijk'-knop toe te voegen aan het einde

Het installatieproces is eenvoudig maar neemt veel tijd in beslag

Fathom prijzen

Free : Gratis

: Gratis Premium : $19 per gebruiker/maand

: $19 per gebruiker/maand Team editie : $29 per gebruiker/maand

: $29 per gebruiker/maand Team Editie Pro: $39 per gebruiker/maand

Fathom beoordelingen en recensies

G2: 5/5 (4.000+ beoordelingen)

5/5 (4.000+ beoordelingen) Capterra: 5/5 (600+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Fathom?

Het beste is dat het bijna alles van mijn vergaderingen begrijpt. Het meest verbazingwekkende is dat het me vergezelt in elke vergadering, net als een persoonlijke assistent. De AI-mogelijkheden maken het veelzijdiger in het bijhouden van gegevens. Over het algemeen vind ik het een heel leuk programma. Ik kan mijn opnames echter niet downloaden. Ook is de full-screen optie eigenlijk niet full-screen. Het toont het zijpaneel dat ik niet altijd nodig heb.

G2 beoordeling

3. Otter.ai (Beste voor het genereren van transcripties van vergaderingen in realtime)

via Otter.ai Otter.ai is een geweldig Fireflies AI-alternatief voor kleine teams. Het wordt geleverd met een AI-tool voor aantekeningen van vergaderingen dat samenvattingen en transcripties van vergaderingen in realtime genereert, zodat u uw onverdeelde aandacht aan het gesprek kunt geven.

Als je het gesprek niet kunt bijwonen, kan Otter je sleutelinzichten geven in vergaderingen en zelfs actie-items maken voor de volgende stappen. Je kunt ook specifieke transcripties van audio gesynchroniseerd met tekst doorzoeken en afspelen, ze bewerken en van aantekeningen voorzien met afbeeldingen en commentaar.

Otter.ai beste functies

Breng live spraakgesprekken en async updates samen en krijg inzichten van Otter en teamgenoten met AI Chat

Gebruik Otter om meerdere sprekers te identificeren, maak ruimte in transcripties voor pauzes en krijg tijdstempels voor elk onderwerp dat tijdens de vergadering wordt besproken

Leg automatisch beelden vast wanneer schermen worden gedeeld of gewijzigd tijdens het gesprek voor context in transcripts

Otter.ai limieten

Soms neemt Otter.ai niet de hele gesprekken op

De transcripties zijn vaak erg onnauwkeurig

De zoek functie is gebrekkig en kan in het begin moeilijk te navigeren zijn

Otter.ai prijzen

Basis : Free

: Free Pro : $16,99 per gebruiker/maand

: $16,99 per gebruiker/maand Business : $30 per gebruiker/maand

: $30 per gebruiker/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Otter.ai beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (280+ beoordelingen)

4.4/5 (280+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (80+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Otter.ai?

Het was goedkoop, maar vergde veel tijd om de transcripties dubbel te controleren, wat erg frustrerend was. Als de audio duidelijk en beknopt is, werkt het prima, maar als er achtergrondgeluiden of accenten zijn, wordt het vaak niet goed opgepikt

Capterra beoordeling

4. Avoma (Beste voor end-to-end beheer van vergaderingen)

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image12-2.png Avoma: Beste Fireflies AI-alternatief voor beheer van vergaderingen van begin tot eind /$$$img/

via Avoma Terwijl Fireflies AI vooral een AI-transcriptietool is, gaat Avoma verder dan basistranscriptieservices. Het is een hulpmiddel voor het beheren van vergaderingen waarmee je gesprekken kunt plannen, vergaderingen agenda's en analyseer vergaderingen na afloop.

Avoma staat vooral bekend om zijn functies voor gespreksintelligentie en biedt een diepere analyse van je vergaderingen. Hiermee kun je gespreksscores automatiseren om de kwaliteit te verbeteren, verkoopteams voorzien van realtime antwoorden en de feedback en prestaties van je team bijhouden.

Avoma beste functies

Ontvang realtime transcripties van gesprekken en vergaderingen in meer dan 60 talen

Genereer follow-up e-mails met AI die vergaderingen samenvatten en de volgende stappen binnen enkele minuten communiceren

Gebruik doelgerichte scorekaarten voor elke vergadering om inzicht te krijgen in de sleutelgebieden voor verbetering

Avoma limieten

Avoma heeft meerdere extra functies die in het begin overweldigend kunnen zijn

De installatie van de tool duurt lang. Je moet elke sectie aanpassen om er het meeste uit te halen

Je kunt geen afspeellijsten downloaden. Je moet het fragment in de afspeellijst vinden, zoeken naar het gesprek en vervolgens het fragment in het gesprek vinden

Avoma prijzen

AI Vergadering assistent : $24 per gebruiker/maand

: $24 per gebruiker/maand Conversation Intelligence : $69 per gebruiker/maand

: $69 per gebruiker/maand Revenue Intelligence: $99 per gebruiker/maand

Avoma beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (1.300+ beoordelingen)

4.6/5 (1.300+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat zeggen gebruikers over Avoma?

_Avoma is een van de tools die ik dagelijks gebruik. AI-beoordeling & feedback op gesprekken. Handig om te letten op dingen die je misschien vergeet of om mogelijkheden te identificeren die je kunt verbeteren als je gesprekken leidt of eraan deelneemt. De feedback helpt om de klantenservice die je kunt bieden te verbeteren. De software zelf is heel eenvoudig te gebruiken en te integreren met andere software om het opnemen van gesprekken gemakkelijk te maken. Soms kan de AI-feedback echter erg star zijn en geen rekening houden met variabelen van het gesprek of de werkstroom van het gesprek

G2 beoordeling

5. Grain (het beste voor het maken van clips voor vergaderingen en het synchroniseren van teams)

via Korrel Grain onderscheidt zich als Fireflies AI-alternatief door de functies voor teamsamenwerking. Met deze tool kun je specifieke momenten van vergaderingen markeren met clips, net als de soundbites van Fireflies, maar dan beter. Deze functie is perfect als je alleen belangrijke vergadermomenten wilt delen met je teamleden. Bovendien kun je mensen taggen en ze waarschuwen met automatische notificaties.

Het beste deel is dat je Grain kunt integreren met Zoom en Microsoft Teams om aantekeningen te maken, vergaderingen op te nemen, te transcriberen en samen te vatten, en zelfs notulen van vergaderingen te maken. Je kunt ook de sjablonen voor aantekeningen van vergaderingen om aantekeningen voor vergaderingen te structureren zoals jij dat wilt.

Grain beste functies

Typ aantekeningen, tag specifieke momenten of tag vergadersegmenten met een live notitieblok

Markeer transcriptgedeeltes, laat commentaar met tijdstempel achter en tag relevante mensen

Videoclips maken en delen met teams met afspeellijsten en verhalen

Grain limieten

De zinsdeelherkenning in slimme tags is beperkt. Het is een uitdaging om specifieke zinnen in gesprekken consistent vast te leggen

Vergaderingen kunnen standaard alleen intern worden gedeeld

De automatische categorisatie functie heeft niet de optie om selectieve externe vergaderingen op te nemen en hun AI samenvattingen via Slack te versturen

Graanprijzen

Gratis

Starter : $19 per zetel/maand

: $19 per zetel/maand Business : $39 per zetel/maand

: $39 per zetel/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Grain beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (290+ beoordelingen)

4.7/5 (290+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat zeggen gebruikers over Graan?

Ik heb veel verschillende apps geprobeerd voor het opnemen van gesprekken, het maken van aantekeningen en het beoordelen van vergaderingen. Grain is de enige die dit hele proces gebruiksvriendelijk maakt. Hun fragmenten, gesprekken bijhouden en gesprekken zoeken is erg gemakkelijk vergeleken met Gong en anderen._

G2 beoordeling

tip: Implementeer een standaard protocol voor het delen van clips in je team. Houd clips bijvoorbeeld onder de twee minuten en voeg context toe in beschrijvingen om snel het onderwerp van de vergadering te begrijpen zonder deze helemaal te bekijken.

6. MeetGeek.ai (Beste voor het maken van aantekeningen en het bijhouden van een opslagplaats voor aantekeningen van vergaderingen)

via MeetGeek MeetGeek is een uitstekend Fireflies AI-alternatief dat je helpt aantekeningen te maken, AI-samenvattingen te genereren en het beheer van vergaderingen te automatiseren, van de instelling van de agenda tot follow-ups. Het luistert naar je gesprekken en categoriseert ze in sleutelonderwerpen en hoogtepunten zoals feiten, actie-items, beslissingen, zorgen, enz.

Met MeetGeek kun je ook automatisch sleutelinzichten uit gesprekken halen en vergaderingen uit het verleden inhalen. De tool integreert naadloos met CRM-systemen zoals HubSpot, waardoor je tijdens verkoopgesprekken inzicht krijgt in je klanten.

MeetGeek.ai beste functies

Toegang tot aantekeningen van vergaderingen uit het verleden en specifieke details oproepen met een zoekopdracht op trefwoord

Stuur na elke vergadering gedetailleerde samenvattingen per e-mail met handige recapitulatieaanwijzingen

Pas de naam aan van je AI-vergaderassistent, chatberichten en de samenvattingen van vergaderingen die je deelt om je merknaam naar een hoger niveau te tillen

MeetGeek.ai limieten

Enkele gebruikers vinden het niet prettig dat MeetGeek standaard binnendringt wanneer ze een vergadering delen. De tool dringt zich op in elke vergadering van een deelnemer, zelfs als ze een login aanmaken om alleen aantekeningen te bekijken

De opname functie is moeilijk te navigeren en het vereist meerdere klikken om de link te vinden en toe te voegen aan een vergadering

MeetGeek.ai prijzen

Basis : Gratis abonnement

: Gratis abonnement Pro : $19 per gebruiker/maand

: $19 per gebruiker/maand Business : $39 per gebruiker/maand

: $39 per gebruiker/maand Enterprise: $59 per gebruiker/maand

MeetGeek.ai beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (400+ beoordelingen)

4.6/5 (400+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over MeetGeek.ai?

Ik hou van MeetGeek's gebruiksgemak; de mogelijkheid om notulen van vergaderingen, aantekeningen en inzichten te krijgen direct na afloop van een vergadering; de beschikbare personalisatie functies; en de klantenservice is geweldig. Soms lukt het echter niet om deel te nemen aan vergaderingen die op het laatste moment zijn gepland._

G2 beoordeling

7. tl;dv (Beste voor Enterprise Teams om sleutel details van vergaderingen vast te leggen en AI rapportages te maken)

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image7-1.png tl;dv Notetaker /%img/

via tl;dv tl;dv is de slimme vergaderassistent die je rechtstreeks kunt aansluiten op je vergaderplatformen, waaronder Zoom, Teams en Google Meet, en die het zware werk doet van het opnemen van al je vergaderingen. Je kunt AI samenvattingen en hoogtepunten van je gesprekken maken, gedetailleerde transcripties krijgen, naar specifieke segmenten in het transcript springen, belangrijke momenten taggen en clips maken en delen.

In tegenstelling tot Fireflies AI kun je met de tool thema's en sjablonen voor rapportage aanpassen om inzichten in vergaderingen te presenteren zoals jij dat wilt. Het coolste van alles is dat tl;dv je aan het einde van elke dag een samenvatting van de Nog te doen lijst stuurt om het je nog makkelijker te maken.

tl;dv beste functies

Maak clips van vergaderingen en voeg ze samen tot één film om te voorkomen dat je team chat wordt overspoeld met meerdere clips

Geef een tijdstempel op belangrijke vergadersegmenten die je later nog eens wilt bekijken en laat je teamgenoten deelnemen aan een discussie

Krijg inzicht in sprekers zoals gemiddelde spreektijd, langste monoloog, vragen en meer

tl;dv limieten

Soms verschijnt de tl;dv bot niet in vergaderingen als je de gratis versie gebruikt

De mobiele versie is aanzienlijk minder intuïtief dan de desktop, wat het opnemen van vergaderingen onderweg bemoeilijkt

De viewer voor het opnemen van vergaderingen heeft haperingen bij het opnieuw afspelen van vergaderingen

tl;dv prijzen

Free forever

Pro : $29 per zetel/maand

: $29 per zetel/maand Business : $98 per zetel/maand

: $98 per zetel/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

tl;dv beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (300+ beoordelingen)

4.7/5 (300+ beoordelingen) Capterra: Geen beoordelingen

Wat zeggen gebruikers over tl;dv?

Door TLDV te sturen naar vergaderingen waar ik niet bij kan zijn en de functie voor het transcriberen te gebruiken, heb ik mijn productiviteit enorm verbeterd. Het snel kunnen navigeren naar lastige delen van een gesprek en het snel kunnen recapituleren van complexe chats is een grote verandering geweest. Ze ondersteunen me uitstekend en de prijs is logisch. Ik gebruik het nu in elke vergadering. Ik zou echter graag een uitbreiding van de transcriptie functie zien, zodat ik makkelijker sleutel punten van een vergadering kan exporteren en delen met iedereen in mijn team, ongeacht of ze een tl;dv gebruiker zijn. Het zou ook geweldig zijn als ik het zou kunnen gebruiken als een scherm/audio recorder en daar transcripties uit zou kunnen halen, aangezien niet alle platformen opname toestaan

G2 beoordeling

8. Gong (Het beste voor verkoopteams om gesprekken te analyseren en te verbeteren)

via Gong Gong is een fusie van opnames van vergaderingen en verkoopintelligentie. Het is een AI-transcriptietool die diepgaande functies voor verkoopanalyse biedt, zoals het identificeren van pijnpunten bij klanten, het vastleggen van interacties met klanten, AI-inzichten in de gezondheid van deals, en meer.

De tool brengt verkoop-, product- en marketingteams onder één dak. Terwijl verkoopteams gesprekken kunnen bijhouden en deals kunnen analyseren, kunnen marketing- en productteams feedback van klanten vastleggen met Gong. Bovendien kunnen ze de tool ook gebruiken om snelle follow-up e-mails te maken.

Gong helpt met prognoses, pijplijnbeheer en churn-analyse, samen met het transcriberen van vergaderingen. Het biedt ook aanbevelingen voor het verbeteren van verkoopgesprekken en het verbeteren van interacties met clients.

Gong beste functies

Zoek belangrijke informatie in verkoopvergaderingen, telefoongesprekken, e-mails en aantekeningen

Genereer samenvattingen van 30 seconden om op de hoogte te blijven van dealactiviteiten

Verkrijg dealgerelateerde inzichten in gesprekken over prijzen, vermeldingen van concurrenten, enz. om risico's te identificeren

Trends opsporen, marktinzichten ontdekken en kansen vinden in uw verkooppijplijn met prognoses en rapportage

Gong limieten

Het dashboard is te druk en er is geen gemakkelijke manier om de belangrijkste details sneller te filteren

Het is niet mogelijk om gesprekken in bulk te downloaden, waardoor het niet efficiënt is voor ondernemingen met grote hoeveelheden gegevens

Het self-service onboarding proces duurt lang zonder enige ondersteuning van het Gong team

Volgens enkele gebruikers is Gong duur voor kleine bedrijven

Gong prijzen

Aangepaste prijzen

Gong beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (6.000+ beoordelingen)

4.8/5 (6.000+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (500+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Gong?

Gong heeft een enorm verschil gemaakt voor ons verkoopteam. Het is geweldig om gesprekken te beoordelen, te zien wat werkt en van elkaar te leren. Ik vind het geweldig hoe het dingen zoals gesprekstijd en bezwaren markeert, zodat we onze gesprekken echt begrijpen. Bovendien is het verbonden met ons CRM zodat alles op één plek staat. Het heeft ons enorm geholpen om onze aanpak te verbeteren en sneller deals te sluiten. Er is echter veel informatie in Gong en het kan in het begin een beetje overweldigend aanvoelen. Het zou fijn zijn als het dashboard makkelijker te filteren was, zodat we ons sneller kunnen concentreren op de sleutel details._

G2 beoordeling

wist je dat? 80% van de verkooptransacties vereisen minstens vijf follow-up e-mails of andere vormen van contact. Met tools voor AI-vergaderingen kunt u snel en met minimale inspanning follow-up e-mails genereren.

9. Tactiq (Beste voor geautomatiseerde realtime transcriptie)

via Tactiq Tactiq is een vergaderassistent die live vergaderingen opneemt, transcribeert en samenvat zonder dat er een bot aan uw vergadering deelneemt. De tool biedt gestructureerde aantekeningen voor vergaderingen om gesprekken bij te houden en inzichten te verkrijgen die je helpen bij je volgende stappen.

Het transcribeert vergaderingen in realtime, laat je aantekeningen markeren tijdens live gesprekken en informeert deelnemers over het live transcript. U kunt ook schermafbeeldingen van vergaderingen maken, actie-items, follow-up e-mails en aangepaste inzichten genereren met gepersonaliseerde AI query's.

Tactiq beste functies

Schermafbeeldingen toevoegen aan transcripties en transcripties omzetten in samenvattingen, recaps en voortgangsupdates voor meer productieve vergaderingen Ontvang transcripties per deelnemer met sprekeridentificatie

Stel vragen, maak Jira tickets aan en wijs Taken toe met Tactiq AI

Beperkingen van Tactiq

De analysefunctie is basaal

Soms zijn transcriptiewoorden onjuist

De gratis versie heeft slechts 10 transcripties per maand

Tactiq prijzen

Free : Gratis

: Gratis Pro : $12 per gebruiker/maand

: $12 per gebruiker/maand Teams : $20 per gebruiker per maand

: $20 per gebruiker per maand Enterprise: Aangepast

Tactiq beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat zeggen gebruikers over Tactiq?

Tactiq heeft een ongelooflijke maar eenvoudige functie die AI opslaat en gebruikt om vergaderingen van veel verschillende platforms voor online vergaderingen, zoals Google, Microsoft en Zoom, samen te vatten. Ik denk dat we ons in een tijd bevinden waarin de meeste "AI-technologieën" worden overschat, dus de prijs is absurd. Ik ben geen betaalde gebruiker, dus ik gebruik alleen gratis transcripties en dan gebruik ik ClickUp AI om alles samen te vatten. In minder woorden, het is echt duur.

G2 beoordeling

📮ClickUp Insight: 83% van de kenniswerkers vertrouwt voornamelijk op e-mail en chatten voor teamcommunicatie.

Echter, bijna 60% van hun werkdag gaat verloren aan het schakelen tussen deze tools en het zoeken naar informatie. Met een alles-in-één app voor werk zoals ClickUp, uw projectmanagement, messaging, e-mails en chats allemaal samen op één plek! Het is tijd om te centraliseren en energie te geven!

10. Chorus.ai (het beste voor op deals gebaseerde gespreksintelligentie)

via Koor.ai Chorus.ai heeft soortgelijke transcriptiefuncties als Fireflies. Het neemt vergaderingen op, transcribeert ze en vat ze samen met sprekeridentificatie en het downloaden van transcripties. Je kunt ook fragmenten van belangrijke vergaderingen opnemen en deze direct naar deelnemers sturen.

In tegenstelling tot Fireflies AI analyseert Chorus.ai gesprekken echter in realtime om bruikbare inzichten te bieden die pitches en strategieën informeren. De tool legt alle gesprekken vast, inclusief gesprekken, video conferenties en e-mails, en analyseert ze om de kans op deals te bepalen.

Chorus.ai beste functies

Transcribeer verkoopgesprekken, extraheer inzichten en beoordeel gespreksopnamen om hun impact te bepalen

Gebruik interactieve rapporten en dashboards om analyses van verkoopgesprekken en prestaties van medewerkers en teams weer te geven

Opgenomen weergave pitches bekijken om gebieden te identificeren die verbetering behoeven

Chorus.ai limieten

In samenvattingen van vergaderingen ontbreekt gedetailleerde informatie, waardoor gebruikers de transcripties opnieuw moeten bekijken, wat frustrerend kan zijn

Chorus herhaalt vaak items in verslagen, samenvattingen en actie-items, waardoor grondige controles en bewerkingen essentieel zijn

De functies voor het aanpassen van rapporten en dashboards zijn beperkt

De software loopt achter bij het verwerken van grote hoeveelheden gegevens, waardoor de prestaties afnemen

Chorus.ai prijzen

Aangepaste prijzen

Chorus.ai beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (2.900+ beoordelingen)

4.5/5 (2.900+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (60+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Chorus.ai?

Zodra de vergadering voorbij is, maak ik mijn transcriptie klaar om de belangrijkste punten met collega's en anderen te delen. er is geen extra tijd nodig, het is in een handomdraai gedaan. Ik heb ook een paar video vergaderingen getranscribeerd die via mijn camera verliepen, en voila, ik had de transcriptie in een paar minuten!!! Echter, zelfs na het hebben van waardevolle functies, vind ik een paar gebieden die nog steeds voor verbetering vatbaar zijn. Instance, als ik een nieuwe gebruiker vraag om lid te worden, moet ik hem een goede walkthrough geven vanwege de complexe en overweldigende gebruikersinterface, waardoor navigatie moeilijk is. De aanpassingsmogelijkheden van het platform voor rapportages en dashboards zijn ook limiet, wat vertragingen in de prestaties veroorzaakt, vooral bij grote datavolumes._

G2 beoordeling

Kies ClickUp als uw assistent voor vergaderingen

Vergaderingen kunnen u de hele dag bezig houden en contraproductief zijn, maar niet als u de juiste AI vergadertool hebt om de last te dragen. Het komt er dus op neer dat je het beste Fireflies AI-alternatief voor jouw business moet kiezen.

Houd rekening met je zakelijke behoeften om de ideale tool te vinden voor effectieve vergaderingen. Als je bijvoorbeeld een klein team hebt dat op zoek is naar een eenvoudige transcriptietool, kun je de AI-functies van Tactiq proberen. Als je een onderneming bent die de kwaliteit van verkoopgesprekken wil verbeteren, overweeg dan Avoma of Chorus.ai.

Als je op zoek bent naar een alles-in-één app voor werk, kies dan voor ClickUp. Of je nu vergaderingen wilt opnemen, clips wilt delen, samenvattingen en rapporten van vergaderingen wilt maken of direct vanuit je aantekeningen voor vergaderingen projecttaken wilt aanmaken, ClickUp heeft het allemaal! Registreer u gratis voor ClickUp voor productievere vergaderingen!