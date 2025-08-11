De 11 beste gratis gantt-grafieksoftware voor Mac in 2026

Je zou denken dat gantt-grafieksoftware voor Mac inmiddels makkelijk te vinden zou zijn. Het enige wat je wilt is een overzichtelijke interface, soepel slepen en neerzetten, geen rare problemen met de browser of omslachtig downloaden.

De meeste tools geven echter nog steeds het gevoel dat ze zijn ontworpen met Windows in gedachten en vervolgens slechts minimaal zijn aangepast voor macOS.

Als u complexe tijdlijnen en strakke deadlines beheert, heeft u iets nodig dat net zo soepel werkt als de rest van uw Mac-installatie.

Deze lijst bevat de beste gantt-grafieken voor Mac-gebruikers. Laten we beginnen! 💪🏼

De beste gantt-grafieksoftware voor Mac in één oogopslag

Hier vind je een vergelijking van de beste gantt-grafieksoftware voor Mac.

Hulpmiddel Het meest geschikt voor Beste functies Prijzen ClickUp Alles-in-één oplossing voor projectmanagement met native Mac-ondersteuning voor particulieren, middelgrote bedrijven en grote ondernemingen Flexibele afhankelijkheden, AI-ondersteuning, automatisering, realtime synchronisatie Gratis abonnement beschikbaar; aangepaste aanpassingen voor ondernemingen GanttPRO Eenvoudige visuele projectplanning voor kleine teams die behoefte hebben aan een snelle installatie en duidelijkheid Afhankelijkheden slepen en neerzetten, portfolio-weergave, exporteren naar PDF/Excel Geen gratis abonnement; betaalde abonnementen beginnen bij $ 9 per maand per gebruiker TeamGantt Workflows voor gezamenlijke teamplanning voor kleine tot middelgrote teams die parallel werken Planning van middelen, weergave van de beschikbaarheid van teams, herbruikbare projectsjablonen Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 9 per maand per gebruiker Instagantt Eenvoudige gantt-diagrammen voor teams die al Asana gebruiken Realtime Asana-synchronisatie, baseline-bijhouden, AI-assistent, openbare momentopnames, visualisatie van mijlpalen Geen gratis abonnement; betaalde abonnementen beginnen bij $ 12 per maand per gebruiker Microsoft Project Beheer van complexe bedrijfsprocessen voor grote ondernemingen met geavanceerde behoeften Aangepaste formules, diepgaande integraties met Microsoft Teams en MS Project, Copilot, geavanceerde baseline Geen gratis abonnement; betaalde abonnementen beginnen bij $ 10 per maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) GanttProject Projectplanning zonder budget voor start-ups, freelancers en individuele gebruikers Open-source tool, PDF/CSV-export, taakhiërarchie, offline toegang Free ProjectManager Flexibele werkstroom met meerdere weergaven voor groeiende teams met uiteenlopende voorkeuren Kanban- en lijstweergave, dashboards voor leidinggevenden, versiebeheer voor projecten Geen gratis abonnement; betaalde abonnementen beginnen bij $ 17 per maand per gebruiker Toggl Abonnement Eenvoudige, overzichtelijke tijdlijn voor kleine teams die zich richten op visuele planning Tijdlijnen slepen en neerzetten, delen van weergaven, integratie met Toggl Track Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 10 per maand per gebruiker nTask Uitgebreide functionaliteit tegen een betaalbare prijs voor kleine tot middelgrote multifunctionele en softwareontwikkelingsteams van verschillende groottes Vergaderplanner, tijdsregistratie, nTask AI, risicobeheer, onkostenregistratie Geen gratis abonnement; betaalde abonnementen beginnen bij $ 4 per maand per gebruiker Smartsheet Visualisatie voor teams in grote ondernemingen die vertrouwd zijn met spreadsheets Planning in spreadsheetstijl, dashboard-rapportage, integraties Geen gratis abonnement; betaalde abonnementen beginnen bij $ 12 per maand per gebruiker Wrike Agile werkstroombeheer voor creatieve teams, projectteams en bureaus AI-ondersteuning, creatieve redactie, feedbackloops van belanghebbenden en gebruikers Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 10 per maand per gebruiker

Hoe kiest u gantt-grafieksoftware voor Mac?

Uw gantt-diagramsoftware moet over deze belangrijke functies beschikken om aan te sluiten bij uw projectdoelen. 🧰

Offline functionaliteit: Kies software die offline toegang en synchronisatie ondersteunt, zodat u aan grafieken kunt werken zonder dat u last heeft van internetstoringen

Intuïtieve interface: Kies voor een strak, gebruiksvriendelijk ontwerp waarmee ook beginners op het gebied van projectmanagement snel Kies voor een strak, gebruiksvriendelijk ontwerp waarmee ook beginners op het gebied van projectmanagement snel Gantt-grafieken kunnen maken

Samenwerkingstools: Kies voor software met realtime taaktoewijzing, commentaarfuncties en bestandsdeling om de verbinding tussen uw team te behouden en ze efficiënt te houden

Beheer van taakafhankelijkheden: Controleer of de tool taakrelaties en kritieke paden weergeeft om vertragingen in het project te voorkomen

Aanpassingsmogelijkheden: Kies een Mac-app waarmee u tijdlijnen, kleuren en weergaven kunt aanpassen aan de unieke vereisten van uw project

Integratiemogelijkheden: Kies een tool die kan worden geïntegreerd met apps zoals ClickUp, Google Drive of Jira om uw werkstroom te verbeteren

🧠 Leuk weetje: Gantt-grafieken zijn vernoemd naar Henry Gantt, die dit projectmanagementinstrument tussen 1910 en 1915 ontwikkelde en populair maakte om de productiviteit te meten en projectplanningen te visualiseren.

De beste gantt-grafieken-apps voor macOS

Als u op zoek bent naar krachtige, betrouwbare gantt-grafieken die goed samenwerken met macOS, begin dan hier. 🏁

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactieteam hanteert een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen zijn gebaseerd op de werkelijke productwaarde. Hier volgt een gedetailleerd overzicht van hoe we software beoordelen bij ClickUp.

1. ClickUp (Beste alles-in-één oplossing voor projectmanagement met native Mac-ondersteuning)

Breng uw werkstroom in kaart met de Gantt-grafiekweergave van ClickUp Gebruik de drag-and-drop-functie van de ClickUp-gantt-grafiekweergave om de voltooiing van taken effectief te beheren

ClickUp is de alles-in-één-app voor werk die projectmanagement, documenten en teamcommunicatie combineert op één platform — versneld door AI-automatisering en zoekfuncties van de volgende generatie.

Gantt-grafieken gebruiken in ClickUp

De Gantt-grafiekweergave van ClickUp biedt een duidelijke en gebruiksvriendelijke visuele tijdlijn voor Mac-gebruikers die van eenvoud houden.

Een projectmanager die leiding geeft aan een herontwerp van een website kan bijvoorbeeld Gantt-grafieken maken om het project op te splitsen in fasen zoals ontwerp, ontwikkeling en testen.

Ze kunnen vervolgens taken inplannen, deze toewijzen aan andere teamleden, afhankelijkheden identificeren en tijdlijnen aanpassen naarmate er feedback binnenkomt. Afhankelijk van wat ze nodig hebben, is het eenvoudig om de grafieken te filteren op prioriteit, deadline of toegewezen personen.

Ontvang een gratis sjabloon Start projecten snel op met het eenvoudige gantt-sjabloon voor projectmanagement van ClickUp

Als u projecten snel wilt opstarten, bespaart de ClickUp-sjabloon voor eenvoudig projectmanagement-gantt-grafieken u het gedoe van handmatige installaties.

Verdeel projecten in vier duidelijke fasen: Projectstart, Planning, Uitvoering en Afsluiting

Breng uw werk in kaart met behulp van vooraf gedefinieerde taken met realistische tijdlijnen, afhankelijkheden en mijlpalen

Drag taaken om de duur aan te passen en voeg deadlines toe om de voortgang bij te houden

Weergave van alles in relatie tot 'Vandaag'

Als u bijvoorbeeld een vernieuwing van uw huisstijl coördineert, geeft deze sjabloon voor taakbeheer een duidelijk overzicht van de belangrijkste stappen, waaronder het eerste onderzoek, het ontwerp en de goedkeuringen. Taken zijn voorzien van kleurcodes, mijlpalen zijn gemarkeerd met ruitjes en afhankelijkheden zijn met pijlen aan elkaar gekoppeld.

AI-gestuurde ondersteuning

Krijg direct inzicht in projectdeadlines en houd de voortgang bij met de AI-aangedreven inzichten van ClickUp Brain

Wanneer details zich opstapelen en duidelijkheid het belangrijkst is, is ClickUp Brain uw AI-aangedreven assistent.

Stel dat u een projectupdate voor belanghebbenden aan het voorbereiden bent en snel moet achterhalen welke taken achterstallig zijn. In plaats van handmatig tijdlijnen te doorzoeken, vraagt u het gewoon rechtstreeks aan ClickUp Brain: ‘Wat is er op dit moment achterstallig?’

Het geeft direct een overzicht van eventuele probleemgebieden en stelt maatregelen voor om u weer op koers te brengen.

ClickUp Brain integreert naadloos in uw Mac-omgeving, bespaart u kostbare tijd en houdt uw werkstroom gestroomlijnd.

De beste functies van ClickUp

Live synchronisatie tussen weergaven: Werk projecttijdlijnen bij en zie hoe wijzigingen direct worden weergegeven in takenlijsten, Google Agenda's en werklasten

Flexibele afhankelijkheden: Koppel taken aan elkaar met start-naar-start, eind-naar-start of een willekeurige combinatie, en laat ClickUp de tijdlijnen automatisch aanpassen wanneer er iets verandert

Kritiek pad met één klik: Markeer de taken die absoluut moeten worden uitgevoerd om knelpunten te herkennen en projecten effectief op te leveren

Automatiseer repetitieve handelingen: Stel triggers in voor wijzigingen in de status van de taak, updates van de toegewezen persoon of verschuivingen in de voltooiingsdatum van het project, zodat routinematig werk zonder handmatige invoer verloopt met Stel triggers in voor wijzigingen in de status van de taak, updates van de toegewezen persoon of verschuivingen in de voltooiingsdatum van het project, zodat routinematig werk zonder handmatige invoer verloopt met ClickUp-automatiseringen

Maak verbinding met de geavanceerde tools die u gebruikt: Werk samen met Slack, Google Drive, Zoom, GitHub, Notion en meer om alles op één plek te houden met Werk samen met Slack, Google Drive, Zoom, GitHub, Notion en meer om alles op één plek te houden met ClickUp-integraties

Limieten van ClickUp

Met zoveel uitgebreide functies en aangepaste aanpassingsmogelijkheden kan het in het begin overweldigend aanvoelen

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.400 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.400 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Deze G2-recensie zegt alles:

Ik vind het geweldig hoe aanpasbaar het platform is – ik kan schakelen tussen de lijst-, bord- en gantt-weergaven, afhankelijk van mijn werkstroom. De geïntegreerde chatfunctie maakt realtime samenwerking ook superhandig en is een van de redenen waarom ik ClickUp dagelijks gebruik. Bovendien besparen de automatiseringen en AI-tools me enorm veel tijd bij repetitieve taken. Het opzetten van projectruimtes, taken en automatiseringen verliep verrassend soepel. Mijn team had het na een paar korte trainingssessies al onder de knie. Ook de helpdocumenten en de live chat reageren super snel, waardoor we nooit lang vastzitten. Een van de dingen die we hebben gedaan, was ClickUp met slechts een paar klikken integreren met Google Drive, wat ons tijd bespaart en het wisselen tussen tools voorkomt.

📮 ClickUp Insight: 31% van de managers geeft de voorkeur aan visuele borden, terwijl anderen vertrouwen op gantt-grafieken, dashboards of resource-weergaven. Maar bij de meeste tools moet je er één kiezen. Als de weergave niet aansluit bij hoe jij denkt, zorgt dat alleen maar voor extra wrijving. Met ClickUp hoeft u niet te kiezen. Schakel met één klik tussen AI-aangedreven gantt-grafieken, Kanban-borden, dashboards of de werklastweergave. En met ClickUp AI kunt u automatisch op maat gemaakte weergaven of samenvattingen genereren op basis van wie er kijkt – of u dat nu zelf bent, een leidinggevende of uw ontwerper. 💫 Echte resultaten: CEMEX versnelde productlanceringen met 15% en verkortte communicatievertragingen van 24 uur tot enkele seconden met behulp van ClickUp.

2. GanttPRO (Het beste voor eenvoudige visuele projectplanning)

via GanttPRO

Soms wil je gewoon een online gantt-diagram dat logisch is, zonder dat je een expert in projectmanagement hoeft te zijn. GanttPRO begrijpt dit volledig; ze hebben iets ontwikkeld dat vanaf dag één intuïtief aanvoelt. Je kunt taken verslepen, zien hoe wijzigingen je tijdlijn beïnvloeden en overzichtelijke grafieken delen die je stakeholders niet in verwarring brengen.

De interface probeert niet opzichtig te zijn of alle denkbare functies te bevatten. In plaats daarvan richt het zich op het goed uitvoeren van de kernfunctionaliteit van gantt, wat betekent dat u uw projecten daadwerkelijk kunt organiseren.

Het platform maakt ook realtime communicatie mogelijk via opmerkingen, bijlagen en notificaties, zodat alle belanghebbenden op de hoogte blijven.

De beste functies van GanttPRO

Beheer meerdere projecten tegelijk met portfolio-weergaven die de toewijzing van middelen en de status van projecten binnen uw volledige werklast weergeven

Exporteer professioneel ogende grafieken naar PDF-, PNG- of Excel-formaten voor presentaties aan klanten en updates voor belanghebbenden

Stel automatische notificaties in om teamleden te waarschuwen wanneer deadlines naderen of de status van taken verandert

Aangepaste werkkalenders voor de planning van projecten en vakantieperiodes

Maak en bewaar aangepaste projectsjablonen voor later gebruik

Beperkingen van GanttPRO

U kunt alleen nieuwe taken aanmaken in de grafiek- en lijstweergave, niet in de Kanban-weergave

De mobiele app mist functies die wel beschikbaar zijn in de desktopversie, waardoor het onderweg aanpassen van projectmijlpalen beperkt is

Prijzen van GanttPRO

Core: $ 9 per maand per gebruiker

Geavanceerd: $ 15 per maand per gebruiker

Business: $ 24 per maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van GanttPRO

G2: 4,8/5 (meer dan 520 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 520 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over GanttPRO?

Dit is wat een gebruiker te zeggen had over deze gantt-grafieksoftware voor Mac:

Ten eerste is de gebruikersinterface eenvoudig en overzichtelijk, ook al beschikt het product over uitgebreide mogelijkheden. Ten tweede, en dit is wat ik bedoel met 'sweet spot', hebben ze verstandig de belangrijkste functies geselecteerd en deze met precies de juiste set mogelijkheden geïmplementeerd. Alles wat je NODIG hebt, is aanwezig en toch is het EENVOUDIG in gebruik.

3. TeamGantt (Het beste voor gezamenlijke werkstroom voor teamplanning)

via TeamGantt

TeamGantt is online projectmanagementsoftware die teamleden helpt uw projectplan te begrijpen en ermee aan de slag te gaan.

Het platform maakt samenwerking natuurlijk in plaats van geforceerd. Leden van het team kunnen hun voortgang bijwerken, rechtstreeks op taken reageren en zien hoe hun werk een verbinding vormt met dat van anderen.

De software is erop gericht teams te helpen tijdlijnen te visualiseren, middelen toe te wijzen en taken te beheren zonder onnodige complexiteit. Met de functies voor middelenbeheer kunt u de beschikbaarheid en werklast van het team in de gaten houden, zodat niemand overbelast raakt.

De beste functies van TeamGantt

Maak en beheer projectplanningen met een intuïtieve gantt-grafiekmaker met slepen en neerzetten

Wijs meerdere leden van het team toe aan afzonderlijke taken en houd de tijdsbesteding van elk lid apart bij

Visualiseer de voortgang van projecten met verschillende weergaven, waaronder gantt, bord, lijst en kalender

Genereer automatische rapporten over de voortgang waarmee belanghebbenden op de hoogte blijven, zonder dat handmatige updates nodig zijn

Maak herbruikbare gantt-grafieken voor projecten om de beproefde werkstroom van uw team vast te leggen

Limieten van TeamGantt

Andere besturingssystemen beschikken over geavanceerdere functies om budgetten bij te houden en voor financiële rapportage.

Beperkte aanpassingsmogelijkheden voor het uiterlijk van de grafiek en visuele branding

De functies voor resourcebeheer zijn mogelijk niet krachtig genoeg voor zeer grote of complexe projecten

Prijzen van TeamGantt

Free

Pro: $ 59/maand per manager, $ 9/maand per medewerker

Onbeperkt alles: Aangepaste prijs

Bouweditie: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van TeamGantt

G2: 4,8/5 (meer dan 890 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over TeamGantt?

Zo beschreef een gebruiker zijn ervaring:

TeamGantt is een van de krachtigste tools die helpt om diagrammen van werkstroom op een georganiseerde, overzichtelijke manier weer te geven, die voor alle projectpartijen gemakkelijk te begrijpen is. Ik vond het geweldig hoe makkelijk het was om de WBS in te stellen en subniveaus onder elke sectie aan te maken. Activiteiten toevoegen en ze koppelen op basis van relaties is eenvoudig… Er zijn geen nadelen, maar de mogelijkheden van TeamGantt moeten worden uitgebreid, zodat we de algehele voltooiingspercentages kunnen meten en vergelijken met wat er was gepland, en zodat we de verschillende middelen in het project kunnen monitoren.

4. Instagantt (Het beste voor integratie met bestaande Asana-teams)

via Instagantt

Uw team gebruikt Asana al voor het dagelijkse takenbeheer, maar u hebt de visuele tijdlijnweergaven nodig die Gantt-diagrammen bieden. Klinkt dit bekend? In plaats van iedereen te dwingen een geheel nieuw platform te leren, overbrugt Instagantt deze kloof.

Met Instagantt krijgen teams een duidelijk overzicht van hun projecten, kunnen ze de voortgang bijhouden en hun werklast effectief beheren. En als u weinig tijd heeft, kan de AI-assistent snel Gantt-grafieken voor u genereren op basis van eenvoudige instructies.

Het is geen voltooide projectmanagementsuite, en dat is juist het punt; het lost één specifiek probleem op zonder de zaken ingewikkeld te maken.

De beste functies van Instagantt

Maak portfolio-dashboards die de voortgang van meerdere projecten tegelijk weergeven

Stel het bijhouden van mijlpalen in met duidelijke visuele indicatoren voor belangrijke projectresultaten

Maak basisvergelijkingen om de werkelijke voortgang te meten ten opzichte van uw oorspronkelijke projectplannen

Maak openbare momentopnames van uw gantt-grafieken om te delen met klanten en belanghebbenden die geen Instagantt-gebruikers zijn

Limieten van Instagantt

Sterk afhankelijk van de Asana-integratie, waardoor de stand-alone functionaliteit vrij beperkt is

De rapportagemogelijkheden blijven beperkt tot eenvoudige technieken voor het weergeven van voortgang en tijdlijnen

Prijzen van Instagantt

Individueel abonnement: $ 12 per maand per gebruiker

Team-abonnement: $ 24/maand

Beoordelingen en recensies van Instagantt

G2: 4,3/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 440 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Instagantt?

Lees wat deze recensent te zeggen had:

Voldoende, maar niet indrukwekkend. Soms wordt het invullen en bijwerken ervan een karwei in plaats van een hulpmiddel om processen bij te houden. Het is meer een plek om de planning te maken en de data vast te leggen, maar niet echt een flexibele projecttracker of weergave van de werklast.

5. Microsoft Project (het beste voor het beheer van complexe bedrijfsprocessen voor ondernemingen)

via Microsoft

Microsoft Project is de tool voor wanneer uw projecten honderden taken, complexe beperkingen op het gebied van middelen en belanghebbenden omvatten die gedetailleerde rapportages eisen. Ja, de leercurve is steil, maar dat komt omdat u te maken hebt met functies van professionele kwaliteit waarmee vrijwel elk bedrijfsscenario kan worden gemodelleerd.

Bovendien zorgt de integratie met Microsoft 365 ervoor dat uw projectgegevens naadloos worden geïmporteerd in Excel, SharePoint en Teams.

De software is beschikbaar in zowel cloudgebaseerde als lokale versies en is geschikt voor projecten van uiteenlopende grootte en complexiteit.

De beste functies van Microsoft Project

Maak aangepaste formules en berekeningen die automatisch gespecialiseerde projectstatistieken berekenen

Beheer middelen effectief met tools voor toewijzing, bijhouden en werklastanalyse

Gebruik Copilot for Project voor het genereren van taakplannen met AI-ondersteuning, risicobeoordelingen, projectstatusrapporten en een interactieve chatervaring

Maak en deel uitgebreide, interactieve dashboards en rapporten met Power BI om alle aspecten van uw project te visualiseren

Beperkingen van Microsoft Project

Er is een aanzienlijke investering in training nodig om leden van het team de software effectief te laten gebruiken

De volledige set functies is alleen beschikbaar in de Windows-desktopversie; de web- en Mac-versies hebben beperkte functionaliteit

De interface voelt verouderd en onhandig aan in vergelijking met moderne webgebaseerde tools voor projectmanagement

Prijzen van Microsoft Project

Planner Abonnement 1: $ 10 per maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Planner en Project Plan 3: $ 30 per maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Planner en Project Plan 5: $ 55 per maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van Microsoft Project

G2: 4,0/5 (meer dan 1.615 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 2.030 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Microsoft Project?

Hier is een G2-recensie voor deze gantt-grafieksoftware:

De handige functie voor capaciteitsplanning vereenvoudigt ons werk bij het efficiënt toewijzen van middelen. Ook de tools voor planning en roostering zijn uitstekend – visuele tijdlijnen (Gantt-grafieken) en het bijhouden van afhankelijkheden, die ons helpen de voortgang van projecten te volgen. Ten slotte verbetert de mogelijkheid van de software om eenvoudig te integreren met andere Microsoft-producten, zoals Excel en Power BI, onze mogelijkheden op het gebied van data-analyse en rapportage.

6. GanttProject (Het beste voor projectplanning zonder budget)

via GanttProject

GanttProject is een open-source tool die is ontworpen voor individuen of kleine teams die tijdlijnen van projecten willen visualiseren zonder complexe activiteiten van projectmanagement.

De software is eenvoudig en gebruiksvriendelijk en richt zich op de kernfunctionaliteiten van projectmanagement, zoals het aanmaken van taken, het instellen van afhankelijkheden en het toewijzen van middelen. Hoewel de software geen schaalbaarheid via slepen en neerzetten biedt zoals moderne SaaS-tools, kunt u handmatig uitzoomen met behulp van de werkbalk of snelkoppelingen om uw weergave aan te passen.

En het mooiste is: u bent volledig eigenaar van de software en hoeft zich geen zorgen te maken over het verlengen van een abonnement.

De beste functies van GanttProject

Definieer taken, mijlpalen en afhankelijkheden om een uitgebreid projectplan op te stellen

Houd de kosten van het project bij en genereer eenvoudige begrotingsrapporten om de uitgaven te controleren

Bijhoud de voortgang van projecten met behulp van KPI's en pas plannen aan om eventuele afwijkingen op te vangen

Exporteer projecten naar verschillende formaten, waaronder PDF-, PNG-, CSV- en Microsoft Project-bestanden

Beperkingen van GanttProject

De samenwerkingsfuncties zijn beperkt tot de GanttProject cloud-service, een betaalde add-on

Technische ondersteuning is volledig afhankelijk van communityforums in plaats van een speciale klantenservice

Niet ideaal voor het beheren van zeer grote of complexe projecten met een groot aantal taken en middelen

Prijzen van GanttProject

Free

Beoordelingen en recensies van GanttProject

G2: 4,3/5 (meer dan 60 beoordelingen)

Capterra: 4,2/5 (meer dan 170 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over GanttProject?

Rechtstreeks uit een G2-recensie:

De handigste functie in GanntProject is de grafische weergave van de duur van de fasen in een volledig project. Het is heel gebruiksvriendelijk voor zowel professionals als beginners… Ik wil graag een functie voor automatische nummering toevoegen, want nu moet ik alles handmatig invoeren.

💡 Pro-tip: Gebruik de relaties 'Einde-naar-begin', 'Begin-naar-begin' en 'Einde-naar-einde' om taken aan elkaar te koppelen. Maak niet alles afhankelijk van elkaar; dat leidt tot een waterval! Koppel alleen taken aan elkaar die echt op elkaar moeten wachten.

7. ProjectManager (Het beste voor flexibele werkstroomen voor projecten met meerdere weergaven)

via ProjectManager

De Gantt-diagramsoftware van ProjectManager voor Mac is ontwikkeld voor projectmanagers die meer inzicht willen krijgen in tijdlijnplanning. Het laat zien hoe u online Gantt-diagrammen kunt maken en beheren, en biedt inzicht in taakafhankelijkheden, planning via slepen en neerzetten en het bijhouden van de voortgang.

De software vergemakkelijkt de samenwerking tussen teamleden, of ze nu op kantoor werken of op afstand. Mac-gebruikers kunnen gebruikmaken van de cloudgebaseerde functies zonder zich zorgen te hoeven maken over compatibiliteit of installatie, waardoor het een praktische oplossing is voor teams die op verschillende platforms werken.

De beste functies van ProjectManager

Houd de tijd automatisch of handmatig bij, afhankelijk van de voorkeuren van uw team en de vereisten van de werkstroom

Beheer de beschikbaarheid en werklast van uw team in realtime om de toewijzing van middelen te optimaliseren

Beheer projectbudgetten met realtime kostenregistratie en rapportagemogelijkheden voor afwijkingen

Stel geautomatiseerde werkstroomen in die specifieke acties triggeren op basis van wijzigingen in de status van de taak

Houd projectwijzigingen bij en herstel ze met versiebeheer voor projecten

Bepaal het kritieke pad en voeg belangrijke mijlpalen toe aan uw projectplan

Beperkingen van ProjectManager

Geavanceerde functies zoals werkstroomautomatisering en risicobeheer vereisen duurdere abonnementen die de maandelijkse kosten aanzienlijk verhogen

De eerste installatie vergt een aanzienlijke tijdsinvestering om alle beschikbare opties correct te configureren

Prijzen van ProjectManager

Team: $ 17 per maand per gebruiker

Business: $ 30 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van ProjectManager

G2: 4,4/5 (meer dan 90 beoordelingen)

Capterra: 4,1/5 (meer dan 340 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ProjectManager?

Hier volgt een ervaring uit de eerste hand:

De aangeboden functies zijn goed doordacht en vereisen geen uitgebreide aanpassingen. De helpdesk wordt bemand door deskundige medewerkers die goed kunnen communiceren. De verkopers zijn deskundig en eerlijk, waardoor er geen discrepantie was tussen wat we dachten te krijgen en wat we daadwerkelijk hebben ervaren.

8. Toggl-abonnement (Het beste voor een overzichtelijke tijdlijn)

via Toggl-abonnement

De gantt-diagramsoftware van Toggl Plan voor Mac is ontworpen met het oog op eenvoud en duidelijkheid, waardoor deze ideaal is voor teamleiders die mensen en deadlines beheren in plaats van complexe afhankelijkheden. Dankzij de drag-and-drop-interface kunt u snel tijdlijnen in kaart brengen en taken herschikken zonder dat u zich hoeft te verdiepen in geneste menu's.

De grafiekweergave is kleurgecodeerd en overzichtelijk en biedt een duidelijk beeld van wat er gebeurt en wanneer. Mac-gebruikers hebben er rechtstreeks toegang toe via elke moderne browser, zonder dat er een app of plug-in hoeft te worden geïnstalleerd.

De beste functies van Toggl-abonnement

Maak visuele tijdlijnen voor projecten met eenvoudige slepen-en-neerzetten-acties die iedereen begrijpt

Houd projecten en werklasten bij per week, maand, kwartaal of jaar

Deel alleen-lezen projectweergaven met klanten en belanghebbenden om de voortgang eenvoudig te communiceren

Geef projecten en taken een kleurcode voor een direct visueel overzicht van uw volledige werklast

Naadloos integreren met Toggl Track voor uitgebreide tijdsregistratie voor al uw projecten

Limieten van Toggl-abonnement

Ontbreekt geavanceerde functies voor projectmanagement, zoals het nauwkeurig bijhouden van het budget of de toewijzing van middelen

Er is geen afhankelijkheidsbeheer tussen taken of projectfasen beschikbaar

Beperkte rapportagemogelijkheden in vergelijking met uitgebreidere platformen voor projectmanagement

Prijzen van Toggl-abonnement

Gratis (voor maximaal 5 gebruikers)

Capaciteit: $ 6 per maand per gebruiker, $ 3 per maand per ghost-gebruiker

Starter: $ 9 per maand per gebruiker, $ 3 per maand per ghost-gebruiker

Premium: $ 15 per maand per gebruiker, $ 3 per maand per ghostgebruiker

Beoordelingen en recensies van Toggl Abonnement

G2: 4,3/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 110 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Toggl-abonnement?

Een recensie op G2 verwoordt het als volgt:

Omdat Toggl Plan zoveel handige functies in één interface samenbrengt, bevordert het de samenwerking binnen teams en maakt het heel eenvoudig om dagelijkse taakupdates bij te houden zonder afleiding. Dankzij de samenwerkingsfuncties van Toggl Plan kunnen we al onze leden snel aan boord halen, zodat ze gemakkelijk taken, de benodigde tijd om deze te voltooien en andere essentiële informatie kunnen toevoegen. Bovendien zorgt een grote verzameling kant-en-klare sjablonen voor een snelle en gemakkelijke start van planningsprocessen.

9. nTask (Het beste voor uitgebreide functies binnen het budget)

via nTask

nTask biedt u taakbeheer, tijdsregistratie, planning voor vergaderingen, risicobeheer en zelfs basis-CRM-functies, en dat alles voor een verrassend redelijke prijs.

De gantt-diagramsoftware voor Mac biedt voldoende mogelijkheden om de noodzaak van meerdere gespecialiseerde tools overbodig te maken. Deze aanpak werkt bijzonder goed voor kleine teams die uitgebreide mogelijkheden voor projectmanagement willen zonder de complexiteit of kosten van oplossingen voor ondernemingen.

De gantt-grafiekfunctionaliteit maakt gedetailleerde projectplanning mogelijk met taakafhankelijkheden, voortgang bijhouden en baselinebeheer, geschikt voor zowel eenvoudige als complexe projecten.

De beste functies van nTask

Stel projectrisicoregisters en logboeken voor het bijhouden van problemen op om potentiële problemen proactief te beheren

Ontvang geautomatiseerde urenregistraties op basis van geregistreerde werkuren voor nauwkeurige facturering en rapportage

Stel projectbudgetten op met functies voor het bijhouden van uitgaven en uitgebreide kostenrapportage

Gebruik nTask AI om projectplannen te genereren, taken aan te maken op basis van prompts, de voortgang samen te vatten en potentiële risico's te identificeren

Werk samen binnen een uniforme werkruimte met taken, projecten, risico's en problemen

Limieten van nTask

Het kan rommelig en overweldigend aanvoelen als u zich juist wilt concentreren op de functies van gantt-grafieken

Beperkte aanpassingsmogelijkheden voor rapporten, dashboards en visuele lay-outs

Prijzen van nTask

Premium: $ 4 per maand per gebruiker

Business: $ 12 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van nTask

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,2/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over nTask?

Een kort fragment van een echte gebruiker van deze gantt-grafieksoftware voor Mac:

Van projectplanning tot projectmanagement: nTask biedt geweldige functies en is ook effectief voor samenwerking.

10. Smartsheet (Het meest geschikt voor teams die vertrouwd zijn met spreadsheets en behoefte hebben aan visualisatie)

via Smartsheet

Smartsheet overbrugt de kloof tussen het vertrouwde gemak van spreadsheets en de visuele kracht van Gantt-diagrammen. U kunt projectplannen opstellen met behulp van vertrouwde rijen en kolommen, en vervolgens direct overschakelen naar de Gantt-weergave om te zien hoe alles in de tijdlijn in elkaar past.

De echte kracht zit hem in de flexibiliteit: u kunt aangepaste kolommen maken voor alle gegevens die u wilt bijhouden, formules opstellen die projectstatistieken automatisch berekenen en formulieren ontwerpen die gegevens rechtstreeks in uw projectbladen invoeren.

De beste functies van Smartsheet

Genereer dynamische rapporten die gegevens uit meerdere projectbladen tegelijkertijd ophalen voor uitgebreide overzichten

Bereken automatisch afwijkingen en werk projectprognoses bij met behulp van basislijnen

Breng de totale inspanning per project, programma of portfolio in kaart

Maak verbinding met honderden zakelijke applicaties via native integraties en automatiseringstools van derden

Maak gebruik van AI-tools om formules te genereren en samenvattingen te maken op basis van grote datasets

Automatiseer werkstroomen met regels die waarschuwingen, herinneringen en updates triggeren op basis van wijzigingen in taken

Limieten van Smartsheet

Het kan overweldigend zijn met functies die voor kleinere teams overbodig lijken

Ontbreekt geavanceerde functies, formules en voorwaardelijke formaten in vergelijking met Excel

De prijs kan een aanzienlijke investering zijn, waardoor het meer geschikt is voor grotere teams en ondernemingen dan voor kleine bedrijven of particulieren

Prijzen van Smartsheet

Pro: $ 12 per maand per gebruiker

Business: $ 24 per maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Geavanceerd werkbeheer: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Smartsheet

G2: 4,4/5 (meer dan 20.400 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 3.460 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Smartsheet?

Een recensie op G2 verwoordt het als volgt:

Ik vind het geweldig hoe Smartsheet het vertrouwde gevoel van een spreadsheet combineert met projectmanagementtools, wat een zeer flexibele ervaring oplevert. De mogelijkheid tot automatisering van werkstroomprocessen, in realtime samenwerken met teamgenoten en aangepaste weergaven creëren, zoals Gantt-grafieken en de kalender, heeft het bijhouden van complexe projecten veel efficiënter gemaakt. Dit is geïntegreerd in het dagelijkse gebruik van mijn teams, van het bijhouden van projecten tot het bijhouden van individuele taken.

🔍 Wist u dat? Gantt-grafieken dateren van vóór de Eerste Wereldoorlog. Een Poolse ingenieur, Karol Adamiecki, bedacht het in 1896 en noemde het een ‘harmonogram’. Omdat zijn werk echter alleen in het Pools en Russisch werd gepubliceerd, bleef het onopgemerkt door de rest van de wereld.

11. Wrike (Het beste voor agile werkstroombeheer)

via Wrike

Het Gantt-diagramsysteem van Wrike, ook wel de tijdlijn-weergave genoemd, is ideaal voor agile teams die regelmatig plannen aanpassen en taken herverdelen. Het platform richt zich op het creëren van een flexibele werkstroom: taken opzetten, afhankelijkheden koppelen en deadlines bijwerken naarmate prioriteiten verschuiven.

De krachtige analysefuncties en AI-gestuurde functies van Wrike helpen teams om risico's proactief te beheren en hun processen te optimaliseren. Het is vooral populair bij marketing- en creatieve bureaus vanwege de ingebouwde tools voor redactie en goedkeuring.

Mac-gebruikers hebben via de browser toegang tot alles, zonder prestatieverlies of platformbeperkingen. De interface maakt realtime bewerkingen mogelijk en past wijzigingen automatisch door voor alle gebruikers, zodat het team op één lijn blijft.

De beste functies van Wrike

Plan projecten met interactieve gantt-grafieken met slepen en neerzetten, die taakafhankelijkheden en kritieke paden weergeven

Gebruik Work Intelligence AI om projectrisico's te voorspellen, het aanmaken van taken te automatiseren en slimme suggesties te ontvangen om de efficiëntie te verbeteren

Pas werkstroom, dashboards en rapporten aan de specifieke processen en behoeften van uw team aan

Beheer binnenkomend werk en standaardiseer de intake met dynamische aanvraagformulieren

Integreer met meer dan 400 applicaties, waaronder populaire tools van Adobe, Microsoft, Google en Salesforce

Limieten van Wrike

Voor de geavanceerde aangepaste opties van deze gantt-grafieksoftware voor Mac is technische kennis vereist om deze te implementeren

De prijsstructuur kan complex en duur worden, vooral wanneer u geavanceerdere functies of premium-integraties toevoegt

Prijzen van Wrike

Free

Team: $ 10 per maand per gebruiker

Business: $ 25 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Pinnacle: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Wrike

G2: 4,2/5 (4.400 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (2.614 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Wrike?

Hier is een frisse kijk op deze gantt-grafieksoftware voor Mac:

Wrike helpt me om georganiseerd te blijven en op één lijn te blijven bij meerdere projecten en teams. Ik vind vooral de mogelijkheid om aangepaste werkstroomen en dashboards te maken die zijn afgestemd op onze marketingcampagnes erg prettig. De tijdlijnweergave (Gantt-diagram) is geweldig voor het visualiseren van projectfasen, terwijl taakafhankelijkheden en geautomatiseerde notificaties ervoor zorgen dat we deadlines nooit missen. De naadloze integratie van Wrike met tools zoals Outlook en Teams maakt samenwerking ook veel soepeler.

Op uw plaatsen, klaar, gantt met ClickUp!

De keuze voor de juiste gantt-grafieksoftware voor Mac hangt af van wat u nodig hebt: snelheid, flexibiliteit en de mogelijkheid om alles in context te zien. Een geweldig hulpmiddel helpt u om uw tijdlijnen onder controle te houden.

ClickUp, de alles-in-één-app voor werk, biedt dat allemaal en nog veel meer. Van flexibele gantt-grafieken tot rapportagetools, in-app-chat, krachtige automatiseringen en portfoliomanagement: het is een werkruimte die volledig aanpasbaar is voor teams van elke grootte. Of je nu macOS gebruikt of niet, dit is de beste tool voor het maken van gantt-grafieken voor jou.

Meld u vandaag nog gratis aan bij ClickUp! ✅