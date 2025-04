10 beste software & hulpmiddelen voor middelenbeheer 2025

Als projectmanager weet je dat je gereedschapskist onvolledig is zonder een goede oplossing voor resource management.

Het bijhouden van een project - inclusief alle kosten, resource leveling en capaciteitsplanning die ermee gepaard gaan - helpt u om meer werk gedaan te krijgen in minder tijd.

Taken worden op tijd voltooid. ⏰

Projecten worden binnen het budget afgerond. 💸

Iedereen viert feest als de finish is bereikt. 🏆

Maar dit gebeurt alleen met de juiste hulpmiddelen voor resourcebeheer. Het is een van de beste manieren om het werk te stroomlijnen middelentoewijzing proces en breng het ware potentieel van je team naar boven!

Als je hier bent beland, dan is dat omdat je op zoek bent naar de beste tool voor resourcebeheer voor de behoeften van je team. Hieronder duiken we in de beste tools voor resourcebeheer, belichten we hun functies en wat beoordelingssites van derden zeggen over elke optie.

Wat is software voor resourcebeheer?

Software voor middelenbeheer wordt gebruikt om het gebruik van uw beschikbare middelen voor een project te optimaliseren, te overzien en te benchmarken - of het nu gaat om personeel, hulpmiddelen, budgetten of tijd. Dit type platform voorziet projectmanagers van de informatie die nodig is om middelen op de juiste manier te identificeren, gebruiken en zo efficiënt mogelijk toe te wijzen om knelpunten of gemiste deadlines te voorkomen.

Hierdoor kunnen teams rekenen op de beste projectresultaten in de kortst mogelijke tijd. Met andere woorden, tools voor resourcebeheer zijn er om de efficiëntie te maximaliseren en de productiviteit van het team van begin tot eind op een hoger niveau te brengen.

De 10 beste software voor resourcebeheer

wat zijn de beste tools om te gebruiken om je beschikbare resources te beheren? Gelukkig zijn er veel goede opties die je moet kennen.

Dus leun achterover en ontspan, want wij geven je de allerbeste software voor resourcebeheer die je voor vrijwel elk project kunt gebruiken.

1. ClickUp

De tijdlijnweergave in ClickUp geeft een overzicht van je bronnen en taken

Als u op zoek bent naar de beste resource management software die zeer aanpasbaar is, kijk dan niet verder dan ClickUp. Het is de perfecte aanvulling op het arsenaal van elke projectmanager vanwege de vele mogelijkheden.

Of je nu resources beheert, de eerste onderdelen van een project uitwerkt of je hele team op één lijn wilt houden met toegewezen documenten en taken, ClickUp is flexibel genoeg om het te doen. 📝

Met rolgebaseerde weergaven kunt u met ClickUp bijvoorbeeld resourceplanningstaken en -projecten aanpassen door taken aan de juiste teamleden toe te wijzen. En met de rapportage- en analysetools kunt u eenvoudig de voortgang bijhouden, resources onderweg opnieuw toewijzen en het totale gebruik in de gaten houden.

Een oorspronkelijke resourceplanning die niet goed gaat? Mis het nooit met tal van aanpasbare regelgebaseerde automatiseringen en de mogelijkheid om aangepaste dashboards te maken, compleet met grafieken en kalenderweergaven in uw resource planning tijdlijn. 📈

Kenmerken

Aangepaste dashboards: Analyseer de prestaties van hulpbronnen met op maat gemaakte dashboards

Analyseer de prestaties van hulpbronnen met op maat gemaakte dashboards Rapportage: Genereer rapporten om de efficiëntie van hulpbronnen te identificeren,beperkingen van middelen, en meer

Genereer rapporten om de efficiëntie van hulpbronnen te identificeren,beperkingen van middelen, en meer Kalenders en tijdlijnen: Visualiseer resourceplanning en uw taken in realtime met interactieve tijdlijnen enresourcekalenders Resource planning : Identificeer snel het gebruik van hulpbronnen metintuïtieve werkplanning en capaciteitsplanningstools, waaronderkant-en-klare sjablonen Aanpasbare automatiseringen: Automatiseer toewijzingen van resources en updates van projectstatus om tijd te besparen

Visualiseer resourceplanning en uw taken in realtime met interactieve tijdlijnen enresourcekalenders

Voordelen

Gebouwd voor teamsamenwerking: Documenten delen en gebruiken ClickUp's Whiteboard met uw team in realtime om ideeën uit te werken of uw projectbeheer efficiënter te maken

Documenten delen en gebruiken ClickUp's Whiteboard met uw team in realtime om ideeën uit te werken of uw projectbeheer efficiënter te maken Gebruiksvriendelijk: ClickUp heeft een intuïtieve interface die gemakkelijk te gebruiken en te navigeren is in vergelijking met andere resource management software in deze lijst

ClickUp heeft een intuïtieve interface die gemakkelijk te gebruiken en te navigeren is in vergelijking met andere resource management software in deze lijst In hoge mate aanpasbaar: ClickUp biedt krachtige aanpassingsopties, waardoor projectmanagers een unieke ervaring kunnen creëren en de tool kunnen laten werken voor de behoeften van elk project en hun resource planningsproces

nadelen

Geen geavanceerde budgetteringstools: ClickUp budgetteringstools zijn niet zo diepgaand als sommige financiële resource planningstools

ClickUp budgetteringstools zijn niet zo diepgaand als sommige financiële resource planningstools Beperkte ingebouwde tijdsregistratie: Sommige klanten zeggen dat de handmatige ingebouwde tijdsregistratie van ClickUp moeilijk bij te houden is

Prijzen

Gratis

Unlimited : $7 per maand per gebruiker

: $7 per maand per gebruiker Zakelijk : $12 per maand per gebruiker

: $12 per maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (5.400+ beoordelingen)

: 4.7/5 (5.400+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

Gebruik ClickUp's sjabloon voor de toewijzing van middelen om de materialen, mankracht en dergelijke van de organisatie voor elk project bij te houden

BRONNEN SNELLER BIJHOUDEN MET EEN KANT-EN-KLARE SJABLOON Wilt u nog meer hulp om uw resources onder controle te krijgen met ClickUp? Gebruik onze geweldige Sjabloon voor toewijzing van middelen om een idee te krijgen van hoe u uw beschikbare middelen het beste kunt bijhouden, beheren en bekijken op ClickUp!

2. Maandag.nl

Via MaandagMaandag.nl is een solide oplossing voor resourcebeheer die is ontworpen om projectmanagers te helpen snel werk te beheren, samen met functies voor resourceplanning om het grote geheel te zien.

Met intuïtieve drag-and-drop tools kunnen projectmanagers eenvoudig taken toewijzen, prioriteiten bepalen en alle resources bijhouden die ze toegewezen hebben gekregen voor verschillende projecten die ze beheren.

Deze tool voor resourcebeheer is gebouwd met minder flexibiliteit dan sommige van de andere beste softwareopties voor resourcebeheer in deze lijst, hoewel het zo ongeveer alle belangrijke functies voor projectbeheer biedt die je zou verwachten. Vergelijk Monday.com met ClickUp !

Beste eigenschappen

Sleep en neerzetten interface: Gemakkelijk slepen en neerzetten van taken en middelen voor efficiënter projectbeheer

Gemakkelijk slepen en neerzetten van taken en middelen voor efficiënter projectbeheer Zeer visuele dashboards: Monday is niet bang om projectmanagementweergaven te maken voor het bijhouden van taken, toewijzing van middelen en projectinzichten met veel kleuren

Monday is niet bang om projectmanagementweergaven te maken voor het bijhouden van taken, toewijzing van middelen en projectinzichten met veel kleuren Tijdregistratie: Bewaak de tijd engebruik van middelen via ingebouwde timers en metingen voor efficiënte resourceplanning

Bewaak de tijd engebruik van middelen via ingebouwde timers en metingen voor efficiënte resourceplanning Verschillende projectweergaven: Tijdlijn-, kanban-, kalenderweergaven en meer maken het gemakkelijker omcontext te wisselen en projectvoortgang te volgen voor resourceplanning

Voordelen

Integraties: Monday is goed in het bieden van integraties met derde partijen voor een probleemloze workflow met aanvullende tools

Monday is goed in het bieden van integraties met derde partijen voor een probleemloze workflow met aanvullende tools Ingebouwde e-mailmeldingen: Teams blijven op dezelfde pagina met geautomatiseerde e-mailmeldingen binnen de projectbeheertool

Nadelen

Zie de voortgang van je teamlid: Sommige teamleden vinden het niet prettig dat je de voortgang van elk teamlid kunt zien op de taken die aan hen zijn toegewezen - wat geweldig is voor het gebruik van middelen door managers, maar niet ideaal voor algemeen middelenbeheer voor teamleden

Sommige teamleden vinden het niet prettig dat je de voortgang van elk teamlid kunt zien op de taken die aan hen zijn toegewezen - wat geweldig is voor het gebruik van middelen door managers, maar niet ideaal voor algemeen middelenbeheer voor teamleden Niet zo aanpasbaar als andere alternatieven: Hoewel Monday een compleet raamwerk biedt om allerlei soorten projecten te beheren, zouden sommige gebruikers willen dat het een iets flexibeler projectmanagementtool was

Prijzen

Individueel : Voor altijd gratis

: Voor altijd gratis Basis : $8 per stoel per maand

: $8 per stoel per maand Standaard : $10 per stoel per maand

: $10 per stoel per maand Pro : $16 per stoel per maand

: $16 per stoel per maand Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (6.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (6.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3.000+ beoordelingen)

3. Mozaïek

Als we moesten samenvatten Mozaïek als hulpmiddel voor het beheren van bronnen komen de woorden intuïtief en uitgebreid bij me op. Deze resource planningstool biedt gebruikers de mogelijkheid om hun middelen te beheren, analyses te raadplegen en gegevensgestuurde beslissingen te nemen.

Mosaic biedt veel tools voor het plannen van resources, waarmee projectteams taken kunnen toewijzen, beschikbaarheid kunnen bijhouden en de beschikbaarheid van resources kunnen beheren. Mosaic maakt gebruik van een mix van functies, waaronder AI-mogelijkheden, om ervoor te zorgen dat je team zowel op één lijn zit als gecentraliseerd is voor projectplanning.

Het beste van alles is dat deze tool voor resourcebeheer is gebouwd op het idee dat ieders werklast zichtbaar is, zodat teamleden betrokken blijven en mijlpalen op schema halen. ⌛

Beste eigenschappen

Projectsamenwerking: Met de tool voor resourcebeheer kunnen teams in realtime samenwerken aan projecten, wat een soepele en naadloze communicatie mogelijk maakt voor een betere resourceplanning

Met de tool voor resourcebeheer kunnen teams in realtime samenwerken aan projecten, wat een soepele en naadloze communicatie mogelijk maakt voor een betere resourceplanning Analyse van resources en projecten: Mosaic biedt analyses om gebruikers te helpen inzicht te krijgen in prestaties, resourcegebruik en projectvoortgang.

Meldingen: Het platform stuurt meldingen via e-mail en sms om ervoor te zorgen dat gebruikers op de hoogte blijven van projectinformatie.

Voordelen

Geweldig ondersteuningsteam: Het ondersteuningsteam van Mosaic beantwoordt snel al je ondersteuningsvragen over taakbeheer, resourcebeheer of projectbeheer

Het ondersteuningsteam van Mosaic beantwoordt snel al je ondersteuningsvragen over taakbeheer, resourcebeheer of projectbeheer Helpt cut down on managerial tasks:* Samen met de automatiseringsfuncties helpt Mosaic teams om repetitieve taken te automatiseren, waardoor er minder tijd wordt besteed aan handmatige projectmanagementtaken

Houd burn-out tegen: Visualiseer de capaciteit van je team zodat je nooit een lid overbelast en houd burn-out op afstand met een goed geïnformeerde toewijzing van middelen

nadelen

**Sommige gebruikers hebben gemeld dat taken verdwijnen nadat ze zijn afgerond

Inconsistente exporteerfunctionaliteit: Soms verandert het documentformaat en is het ongeordend bij het exporteren van CSV's

Prijzen

Team Plan : $9,99 per gebruiker per maand

: $9,99 per gebruiker per maand Zakelijk Plan : $14,99 per gebruiker per maand

: $14,99 per gebruiker per maand Ondernemingsplan: Neem contact op met het team

Beoordelingen en recensies

G2 : 4.8/5 (80+ beoordelingen)

: 4.8/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (20+ beoordelingen)

4. Ren

Via Runn Runn.io is een krachtige softwareoptie voor resourcebeheer die gebruikers een uitgebreide reeks functies biedt waarmee ze projecten effectief kunnen plannen, beheren en bijhouden. Hiermee kunnen gebruikers het gebruik van middelen maximaliseren, de besluitvorming verbeteren en projecten sneller uitvoeren projectuitvoering met een betere planning van de middelen. 🏎️

Dankzij de interactieve interface en kant-en-klare rapporten kunnen gebruikers snel en eenvoudig inzicht krijgen in de voortgang van het projectmanagement. Deze tool voor resourceplanning heeft solide analysemogelijkheden en helpt gebruikers ook trends te identificeren en verbeterpunten aan te wijzen.

Bovendien integreert Runn met een groot aantal populaire projectbeheertools om naadloze samenwerking tussen teams te garanderen voor de beste ervaring op het gebied van resourcebeheer.

Beste eigenschappen

Geautomatiseerde dashboards: Visualiseer gegevens voor betereprojecttracering en resourcebeheer Self-service rapportagemogelijkheden: Teamleden kunnen in een handomdraai aangepaste projectmanagementrapporten maken

Visualiseer gegevens voor betereprojecttracering en resourcebeheer Gebouwd voor maximalisatie: Maximaliseer de toewijzing van resources door gebruikstrends en knelpunten te identificeren

Voordelen

Prognosetools: Plan vooruit voor toekomstige projecten door prognosetools te gebruiken om projectscenario's op te stellen en budgetten te schatten

Plan vooruit voor toekomstige projecten door prognosetools te gebruiken om projectscenario's op te stellen en budgetten te schatten Het beste voor serviceteams: IT, architectuur, adviesbureaus en bureaus zijn de soorten teams die het meeste uit Runn kunnen halen voor resource management

nadelen

Geen mobiele app: Runn stelt teams niet in staat om eenvoudig onderweg resources te beheren

Runn stelt teams niet in staat om eenvoudig onderweg resources te beheren Geen ingebouwde samenwerkingstool

Kostbaar: De project planningstool kan duur zijn voor kleinere teams, afhankelijk van de specifieke functies die ze zoeken

De project planningstool kan duur zijn voor kleinere teams, afhankelijk van de specifieke functies die ze zoeken Extra functies Kan te complex zijn en te veel functies bevatten voor basisteams resource management behoeften Prijsstelling

Gratis : $0 per persoon voor maximaal vijf personen

: $0 per persoon voor maximaal vijf personen **Pro: $10 per persoon per maand

Beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1+ beoordelingen)

4.5/5 (1+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (25 beoordelingen)

5. Bijenkorf

Via Hive

Als overboeking een constant probleem is bij het toewijzen van resources aan projecten, Hive biedt tools om dit te voorkomen. Bovendien krijg je aangepaste rollen, zodat je niet alleen controle hebt over de toewijzing van je bronnen, maar ook over wie beslist wie de controle krijgt over de werklastbeheer functies.

De gebruikersinterface voor resourcebeheer en projectplanning biedt een eenvoudige maar efficiënte manier om de toewijzing van resources te visualiseren op basis van de projectfase, teamrollen en mijlpalen. Gebruikers kunnen snel toewijzingen, resourceplanning, totale capaciteit en voortgang beoordelen.

Net als andere tools voor resourcebeheer biedt Hive de functies die je zou verwachten, van verlofbeheer tot geautomatiseerde meldingen voor een betere projectplanning. Als je als projectmanager veel waarde hecht aan eenvoud en zichtbaarheid, overweeg dan Hive als een optie voor resource management en resource planning.

Beste functies

Tijd bijhouden: Houd tijd handmatig bij, voeg tijd toe en registreer vergaderingen als onderdeel van uw tijdregistratieproces, zodat resourceplanning in realtime gebeurt

Houd tijd handmatig bij, voeg tijd toe en registreer vergaderingen als onderdeel van uw tijdregistratieproces, zodat resourceplanning in realtime gebeurt Samenwerken en berichten sturen: Stuur berichten en werk samen met teamleden rechtstreeks op het dashboard zonder dat u heen en weer hoeft te springen vanuit uw resource management tool

Stuur berichten en werk samen met teamleden rechtstreeks op het dashboard zonder dat u heen en weer hoeft te springen vanuit uw resource management tool Hive for Zoom: Hive integreert met Zoom zodat je notities kunt maken en taken kunt bijhouden voor een beter taakbeheer

Voordelen

Het Hive Forum: Geef eenvoudig feedback op functies binnen het Hive Forum en leer over handige tips voor resource management

Geef eenvoudig feedback op functies binnen het Hive Forum en leer over handige tips voor resource management Aanpasbare workflows: Hive is behoorlijk flexibel als het gaat om het maken van workflows die passen bij je bestaande resource management proces

Hive is behoorlijk flexibel als het gaat om het maken van workflows die passen bij je bestaande resource management proces Twee-in-één tool: Projectmanagers gebruiken Hive zowel voor algemeen projectmanagement als voor het toewijzen van resources

Nadelen

**Sommige gebruikers melden een haperende messaging-dashboard waar het moeilijk wordt om oudere berichten terug te vinden

Basale mobiele app: Vergeleken met andere mobiele apps voor resource management, biedt de app van Hive vrij basale functionaliteit voor projectmanagementdoeleinden

Vergeleken met andere mobiele apps voor resource management, biedt de app van Hive vrij basale functionaliteit voor projectmanagementdoeleinden Missen van belangrijke native integraties: Hive maakt het niet gemakkelijk om te integreren met andere projectmanagementtools en CRM's in je workflow zoals HubSpot

Prijzen

Solo : Voor altijd gratis

: Voor altijd gratis Teams : $12 per gebruiker per maand

: $12 per gebruiker per maand Onderneming: Neem contact op met het team

Beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (400+ beoordelingen)

: 4.6/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (400+ beoordelingen)

6. Hulpmiddelenbeheer door Smartsheet

Via Smartsheet Wat bepaalt Resourcemanagement door Smartsheet zijn functies zoals de tools voor het voorspellen van projecten. Met de tools voor resourceplanning kunt u niet alleen plannen voor uw huidige resourcebehoeften, maar kunt u ook voorspellen hoeveel resources u nodig hebt om te budgetteren voor toekomstige projecten.

Resource Management van Smartsheet geeft u een uitgebreid overzicht van elke resource op het project, inclusief hun beschikbaarheid en werkbelasting, zodat u alle projecten die op uw pad komen naadloos kunt beheren zonder achterop te raken.

Met geautomatiseerde meldingen en updates blijft u met deze resource management software altijd op de hoogte, zodat u gecoördineerd en op schema blijft.

Beste functies

Totale zichtbaarheid in werklast: Stelt belanghebbenden in staat om overzichten te krijgen van werklastbeheer en projectbeheerfuncties zoals voortgangsrapporten

Stelt belanghebbenden in staat om overzichten te krijgen van werklastbeheer en projectbeheerfuncties zoals voortgangsrapporten Geautomatiseerde meldingen en updates: Houdt resource planning managers op de hoogte van wijzigingen in het project voor het ter plekke plannen van resources

Houdt resource planning managers op de hoogte van wijzigingen in het project voor het ter plekke plannen van resources Forecasting- en analysetools: Helpt projectmanagers met resourceplanning om vooruit te lopen en het gebruik van resources te optimaliseren

Helpt projectmanagers met resourceplanning om vooruit te lopen en het gebruik van resources te optimaliseren Visuele weergave van beschikbare resources: Resourcemanagementsoftware helpt snel de beschikbaarheid van resources te beoordelen en de capaciteit te beheren

Voordelen

Aanpasbare sjablonen en sheets: Begin niet bij nul met de sjablonen van Smartsheet die flexibel genoeg zijn om aan te passen aan uw projectbehoeften

Begin niet bij nul met de sjablonen van Smartsheet die flexibel genoeg zijn om aan te passen aan uw projectbehoeften Geavanceerde filteropties: Raak nooit taken of notities kwijt met geavanceerde filteropties voor optimaal resourcebeheer

Cons

Geen desktop-app: U kunt geen desktop-app downloaden met Resource Management by Smartsheet

U kunt geen desktop-app downloaden met Resource Management by Smartsheet Werkt hetzelfde als Excel: Als je op zoek bent naar een hulpmiddel voor resourcebeheer dat verder gaat dan wat een Excel-blad doet met rijen en kolommen, kun je misschien beter kijken naar alternatieven

Prijzen

Pro : $7 per gebruiker per maand

: $7 per gebruiker per maand Zakelijk : $25 per gebruiker per maand

: $25 per gebruiker per maand Onderneming: Neem contact op met het team

Beoordelingen en recensies

G2: 4.0/5 (100+ beoordelingen)

4.0/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (60+ beoordelingen)

7. Hub Planner

Via Hub Planner

Als je een planner, veel urenstaten en rapportagefuncties samenvoegt, krijg je Hub Planner . Als software voor resourcebeheer is het eenvoudig en to the point voor betere projectbeheermogelijkheden.

Hoewel je het misschien niet op een gedetailleerder niveau kunt aanpassen dan met een tool als ClickUp, biedt het nog steeds goede functies voor kleinere teams voor projectbeheer, resourceplanning en resourceplanning.

De beste functies zijn waarschijnlijk de dynamische budgetteringstools. De tool biedt een intuïtieve budgetteringswizard die helpt bij het maken van een aangepast budget voor elk project en die actuele en verwachte uitgaven bijhoudt. 💰💰💰

Hub Planner bevat ook een interactief dashboard voor kostenanalyse dat een visueel overzicht geeft van budgetgebruik en kosten. Met geautomatiseerde budgettering en trackingwaarschuwingen worden managers gewaarschuwd wanneer een project boven of onder het budget zit, waardoor dit een geweldig hulpmiddel voor financiële resourceplanning is.

Beste functies

Sleep-en-zetplanner: Het is gemakkelijk omprojectplanningen met een toegankelijke drag-and-drop planner

Het is gemakkelijk omprojectplanningen met een toegankelijke drag-and-drop planner Eenvoudig te leren en te beheren: Hub Planner heeft geen steile leercurve zoals andere resource management software, dus het is eenvoudig te integreren in de workflow van uw team

Hub Planner heeft geen steile leercurve zoals andere resource management software, dus het is eenvoudig te integreren in de workflow van uw team Dynamische factureringspercentages: Heb je een complex factureringsproces? Met Hub Planner kun je interne en externe factureringspercentages bijhouden, zodat je weet hoeveel je verdient aan elk project

Voordelen

Gemakkelijk te navigeren: Hub Planner gebruikers waarderen deze resource management software optie vanwege het gebruiksgemak in plaats van de mogelijkheden

Hub Planner gebruikers waarderen deze resource management software optie vanwege het gebruiksgemak in plaats van de mogelijkheden Vult automatisch projecturen in:Bespaar tijd door Hub Planner uw uren automatisch te laten invullen en te laten werken als een snellere resource planning tool

Nadelen

Geavanceerde functies: Teams die Hub Planner gebruiken werken het beste als ze een basis project of resource planning tool nodig hebben voor meer eenvoudige workflows

Teams die Hub Planner gebruiken werken het beste als ze een basis project of resource planning tool nodig hebben voor meer eenvoudige workflows Houdt het gebruik van resources bij via downloadbare rapporten: Wil je zien hoe goed het gaat met de toewijzing van je resources? Dan moet je een rapport downloaden om daar achter te komen

Prijzen

Plus & Play : $7 per bron per maand

: $7 per bron per maand Premium : $18 per resource per maand

: $18 per resource per maand Zakelijke leider: Neem contact op met het team

Beoordelingen en recensies

G2 : 4/5 (17+ beoordelingen)

: 4/5 (17+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (100+ beoordelingen)

8. nTask

via nTask

Met nTask met nTask kunt u samenwerken, plannen en al uw projecten analyseren met uw team. Net als andere software voor projectbeheer en resourcebeheer biedt nTask de basis op het gebied van mijlpalen instellen, budgettering, resourcebeheer en een sleep-en neerzetfunctie kanban-bord planner die zichtbaarheid toevoegt aan elk project. 🔎

Wat maakt nTask dan zo bijzonder?

Bij nTask zit het venijn in de details. Je kunt bijvoorbeeld zelf sjablonen maken om aan toekomstige projecten te werken. Het biedt ook een ingebouwde tijdregistratieoplossing die de kosten tot voltooiing weergeeft bij elke stap van je project.

Beste eigenschappen

Aangepaste statussen: nTask is flexibel genoeg voor teams om aangepaste statussen te maken voor projecten met extra nuance

nTask is flexibel genoeg voor teams om aangepaste statussen te maken voor projecten met extra nuance Projecten koppelen: Zijn er meerdere onderling verbonden projecten die op hetzelfde moment lopen? nTask stelt teams in staat om gerelateerde projecten te koppelen, zodat er geen misstappen zijn als u mijlpalen en deadlines volgens schema haalt

Zijn er meerdere onderling verbonden projecten die op hetzelfde moment lopen? nTask stelt teams in staat om gerelateerde projecten te koppelen, zodat er geen misstappen zijn als u mijlpalen en deadlines volgens schema haalt Aanpasbare vervaldatums: Het is niet ongewoon om een project niet af te ronden op de verwachte vervaldatum. Daarom heeft nTask kleine maar krachtige functies, zoals het instellen van geplande en werkelijke vervaldatums - ideaal voor het plannen van resources

Voordelen

Maak teams: Met nTask kunnen projectmanagers teams maken om projecten en resourceplanning overzichtelijk te houden

Met nTask kunnen projectmanagers teams maken om projecten en resourceplanning overzichtelijk te houden Betaalbaar: nTask is betaalbaar, waardoor het zeer geschikt is voor kleine tot groeiende teams die geen resource management software nodig hebben om een project naar de eindstreep te brengen

Nadelen

Slow to load: Afhankelijk van hoe je je workflow hebt ingesteld, kan nTask traag laden in vergelijking met andere resource management software opties in deze lijst

Afhankelijk van hoe je je workflow hebt ingesteld, kan nTask traag laden in vergelijking met andere resource management software opties in deze lijst Beperkte integratie: Werken met een grote technische stapel kan een probleem worden als nTask niet integreert met een van uw taakbeheertools

Werken met een grote technische stapel kan een probleem worden als nTask niet integreert met een van uw taakbeheertools Steep leercurve: Gebruikers hebben gemeld dat de leercurve wat steiler is, omdat het platform niet zo intuïtief is als andere softwareopties voor resourcebeheer

Prijzen

Premium : $3 per maand, jaarlijks gefactureerd

: $3 per maand, jaarlijks gefactureerd Zakelijk : $8 per maand, jaarlijks gefactureerd

: $8 per maand, jaarlijks gefactureerd Onderneming: Neem contact op met het team

Beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (17+ beoordelingen)

Capterra: 4.2/5 (100+ beoordelingen)

9. Celoxis

Via Celoxis Ce loxis is een mix van agile hulpmiddelen voor resourcebeheer en workflow automatisering functies. Het biedt krachtige rapportage en bedrijfsanalyses die projectmanagers een volledig beeld geven van hun projecten.

Celoxis biedt ook aanpasbare visualisaties, zodat projectmanagers hun projectgegevens sneller begrijpen. Het voorziet je team ook van externe tools om klanten te beheren met klantportaalfuncties. 💡

Houd er rekening mee dat Celoxis nog een weg te gaan heeft als het gaat om het ontwikkelen van extra functies om het product robuuster te maken voor verschillende projectbehoeften. 🧠

Beste eigenschappen

Aanpasbare portfoliodashboards: Blijf op de hoogte van real-time projectinformatie binnen portfolio's.

Blijf op de hoogte van real-time projectinformatie binnen portfolio's. Aanpasbare visualisaties: Hiermee kunnen gebruikers hun projectgegevens beter begrijpen.

Hiermee kunnen gebruikers hun projectgegevens beter begrijpen. Automatisering: Biedt tal van aanpasbare automatiseringen

Voordelen

Schema's geautomatiseerd resource- en projectrapporten : Resourcemanagementsoftware helpt u een projectrapport te krijgen met de specifieke gegevens van uw projectvoortgang in uw inbox

resource- en projectrapporten : Resourcemanagementsoftware helpt u een projectrapport te krijgen met de specifieke gegevens van uw projectvoortgang in uw inbox Werkt geweldig voor kleinere teams: Je hoeft niet bekend te zijn met geavanceerde resource management software om met Celoxis te kunnen werken en er het maximale uit te halen

Nadelen

Beperkte gebruiksplannen: In tegenstelling tot andere resource management software, biedt Celoxis niet al te veel plannen om uit te kiezen, wat misschien niet zo goed voor je werkt als je een budget hebt

In tegenstelling tot andere resource management software, biedt Celoxis niet al te veel plannen om uit te kiezen, wat misschien niet zo goed voor je werkt als je een budget hebt UX heeft verbetering nodig: Afhankelijk van wat je met het dashboard van Celoxis doet, is de navigatie niet altijd even soepel

Prijzen

Cloud : $22,50 jaarlijks gefactureerd

: $22,50 jaarlijks gefactureerd On-Premise: Neem contact op met het team

Beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (60+ beoordelingen)

: 4.3/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (200+ beoordelingen)

10. Voorspelling

Via Forecast

Werken met klanten? Prognose wordt geleverd met tal van hulpmiddelen voor resourcebeheer en projecten om de klanttevredenheid te garanderen. Je kunt belanghebbenden op de hoogte houden terwijl je de zichtbaarheid van resources aan de achterkant behoudt. 🔎

Wat resource management software betreft, laat Forecast niets te wensen over, wat geweldig is voor je projectplanning. Timesheets, rapporten en het zeer visuele dashboard zorgen ervoor dat je je bandbreedte optimaal verdeelt over alle lopende projecten voor een optimale resourceplanning. Als je een dienstverlenend bedrijf hebt, kan Forecast een solide optie zijn die het overwegen waard is.

Beste eigenschappen

Factureringsfuncties Eenvoudig facturen voor klanten maken en versturen vanuit het platform

Eenvoudig facturen voor klanten maken en versturen vanuit het platform Alles-in-één tool voor bureaus: Bureaus beheren klanten, projecten en resources vanaf één centrale plek

Voordelen

Consistente productupdates: Het Forecasts-team biedt consistente productupdates

Het Forecasts-team biedt consistente productupdates Toont ieders beschikbaarheid voor projecten: Teams komen op dezelfde pagina door de beschikbaarheid van projectplanningen zichtbaar te maken wanneer deze verandert

Nadelen

**Het dashboard van Forecast is niet ontworpen met het oog op mobiele weergave.

Veel terugkerende taken worden niet geautomatiseerd: Veel taken die Forecast zou kunnen automatiseren worden naarprocessen te stroomlijnen moeten handmatig worden herhaald.

Veel taken die Forecast zou kunnen automatiseren worden naarprocessen te stroomlijnen moeten handmatig worden herhaald. Geared for agency-type teams: Forecast is geweldig voor servicegebaseerde bedrijven zoals bureaus, dus de functies zijn misschien niet geschikt voor andere teamsbedrijfsmodel volledig.

Prijzen

Lite : $29 per stoel per maand

: $29 per stoel per maand **Pro Neem contact op met het team

Plus: Neem contact op met het team

Beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (70+ beoordelingen)

: 4.2/5 (70+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (50+ beoordelingen)

Start resourceplanning met software voor resourcemanagement

Luister-de beste software voor resourcebeheer is niet altijd zo duidelijk als het lijkt. Je hebt een optie nodig die meer kan dan eenvoudige projectplanning of inzicht in je toegewezen resources.

Middelen en projecten planningssoftware zoals ClickUp geeft u alles wat u nodig hebt om uw middelen zo effectief mogelijk te controleren, bij te houden, te plannen, te organiseren en te herprioriteren.

Gebruik de werklastweergave van ClickUp om te zien wie er voor of achter ligt en sleep eenvoudig taken om bronnen opnieuw toe te wijzen

Functies voor werklastbeheer geven teamleiders direct inzicht in wie wat beheert, zodat u voorkomt dat een deel van uw team uitbrandt en de rest te weinig werk krijgt. Wijs taken, opmerkingen of gebruikers toe aan projecten en versleep hun werk voor echt efficiënt middelenbeheer en projectplanning.

Stap vandaag nog in de bestuurdersstoel en krijg ClickUp gratis !