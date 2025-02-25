10 Gratis Projectplanningsjablonen in Excel en ClickUp

Sjablonen voor projectplanningen zijn essentieel voor elke projectmanager die zijn projecten op schema wil houden. Deze sjablonen helpen je bij het plannen en beheren van tijdlijn voor projecten s, taken, budgetten en middelen.

Het maken van een nieuw abonnement voor een project is echter een enorme, tijdrovende onderneming. De planning moet u helpen bij het beheren van de tijd, het toevoegen van alle kritieke aspecten en het in kaart brengen van de afhankelijkheid van Taken in elke fase.

Het goede nieuws is dat je de hulp van een expert hebt.

Met behulp van kant-en-klare sjablonen voor project abonnement ning kunt u taken en deadlines organiseren, de voortgang visualiseren en geautomatiseerde waarschuwingen gebruiken om iedereen op de hoogte te houden.

Als u weinig tijd hebt en snel aan uw volgende project wilt beginnen of de klus wilt klaren, probeer dan de 10 sjablonen voor projectplanningen in ClickUp en Excel.

Wat is een sjabloon voor een projectplanning?

Een sjabloon voor een projectplanning is een stappenplan van het hele project dat u kunt opdelen in overzichtelijke brokken. Het sjabloon laat je elke Taak die Voltooid moet worden van begin tot eind plannen en communiceren. De projectplanning bevat een overzicht op hoog niveau, de startdatum en einddatum, het projectbudget, de toewijzing van middelen, de work breakdown structure en maandelijkse en wekelijkse planningen.

Voor leidinggevenden helpt het sjabloon voor projectplanning bij het bijhouden van de voortgang van het project. Voor projectmanagers is de sjabloon voor de tijdlijn van een project cruciaal bij het plannen van een nieuw project projectplanning . Ze zullen het gebruiken om de projectkosten te schatten, elk teamlid individuele taken toe te wijzen en een overzicht te geven van hoe de taak past in de grotere doelen van het project.

Het sjabloon voor projectschema's is de Poolster voor teamleden. Organiseer elk aspect binnen de sjabloon, van projecttaken, mijlpalen en tijdlijnen tot het afstemmen van iedereen op cruciale targets.

Wat maakt een sjabloon voor een goed projectschema?

Uw sjabloon voor projectplanning moet het makkelijk maken voor teams om taken en tijdlijnen weer te geven via aangepaste velden.

De sjabloon moet een intuïtief dashboard hebben, aangepaste velden, ruimte om taakbeschrijvingen aan te tekenen, ruimte voor onvoorziene omstandigheden, samenwerking tussen teams, to-do lijsten en ingebouwde chatten.

Activiteiten definiëren en op volgorde zetten, resources en duur schatten en een abonnement maken op tijdlijnen voor projecten met een sjabloon voor projectmanagement.

Laten we een voorbeeld nemen van een softwareontwikkelingsteam dat de taak heeft een website te ontwerpen.

De vooruitdenkende projectmanager gebruikt een aangepast sjabloon voor projectmanagement om ontwikkelaars bredere velden te laten zien, zoals de projectfase van wireframing, coderen en testen.

Voor een betere zichtbaarheid van het project voor andere betrokken afdelingen voegen ze extra afhankelijkheid, zoals het aanmaken van content, het optimaliseren van afbeeldingen voor SEO, het ontwerp van de gebruikersinterface en tijdlijnen toe aan de lijst met taken.

Als er meerdere Taken zijn en u zich afvraagt hoe u prioriteit kunt geven aan uw werk hebben we een tip.

Gebruik ClickUp's Risicoregister om inzicht te krijgen in de impact van de taken van uw team als ze niet volledig zouden zijn en de potentiële risico's die de algehele productiviteit zouden beïnvloeden.

10 Free Project Schedule Templates to Use in 2024

Het Excel sjabloon voor projectmanagement is effectief voor eenvoudige projecten waarbij je projectschema's maakt en bijhoudt. Je hebt echter geavanceerde functies nodig om complexe projecten te beheren waarbij meerdere belanghebbenden betrokken zijn, geavanceerde samenwerking, het creëren van afhankelijkheid en mogelijkheden voor projectmanagement.

Dat is waar ClickUp te hulp schiet. De software voor projectmanagement heeft aangepaste sjablonen voor projectmanagement met functies voor het zware werk.

ClickUp's projectmanagement sjabloon helpt bij het beheren van al uw middelen, van automatisering van werkstromen voor het plannen, bijhouden van resultaten en organiseren van taken en documenten.

Laten we eens kijken naar onze favoriete ClickUp sjablonen voor het plannen van projecten.

1. ClickUp Projectplanningssjabloon

Dit sjabloon is uw ticket naar gestroomlijnde projectplanning en -management, waarmee u werk kunt bijhouden, prioriteiten kunt instellen en uw projectplanning kunt beheren

Vandaag de dag vereist projectmanagement dat u creatief bent met ideeën en georganiseerd met deadlines.

De

Sjabloon voor projectplanning door ClickUp

is voor projectmanagers die jongleren met verschillende prioriteiten. Gebruik deze sjabloon om doelen voor een project in te stellen, ze op te splitsen in taken en ze toe te wijzen aan leden van het team.

Bovendien kunt u prioriteiten visualiseren en beheren met

Gantt grafieken

of Kanban-borden en op de hoogte worden gebracht van potentiële risico's of budgetoverschrijdingen.

Managers houden de status van het project bij, analyseren en passen doelen aan, stellen terugkerende taken in en optimaliseren bronnen onderweg.

Stel, je zit in de abonnementsfase voor je volgende project. Met mogelijkheden voor tijdsregistratie, tags en afhankelijkheden, stem je het team af op taken, mogelijke projectrisico's, prioriteiten en mijlpalen op een visuele tijdlijn.

Zorg ervoor dat alle leden van het team op de hoogte zijn van de deadlines voor projecttaken en maak aangepaste updates om iedereen op de hoogte te houden van de voortgang.

2. ClickUp Projectmanagement Schema Sjabloon

Dit alles-in-één sjabloon helpt je om projecten soepel te laten verlopen.

Wanneer bij een project meerdere resources betrokken zijn, zoals bij een bouwproject, is de integratie van de gratis sjabloon voor projectplannen van ClickUp met de

tool voor projectmanagement

is je redder in nood.

Het is complex om met meerdere projecten tegelijk bezig te zijn en je hebt een sjabloon voor projectmanagement nodig dat zorgt voor evenwicht en verantwoordelijkheid voor het team.

Gebruik

ClickUp's projectmanagement schema sjabloon

om de mijlpalen van het project te visualiseren, organiseren en structureren. Maak gebruik van lijsten met taken om ervoor te zorgen dat uw team alles op tijd en binnen het budget voltooit.

De eerste stap bij het maken van een planning voor projectmanagement is het schetsen van het project in termen van doelen, het toewijzen van taken en het identificeren van de belangrijkste belanghebbenden. Gebruiken

Doelen

in deze gratis sjabloon voor projectmanagementschema's kunt u doelstellingen toewijzen, duidelijke tijdlijnen en meetbare doelen instellen en de voortgang bijhouden automatiseren.

Visualiseer projectactiviteiten met behulp van een Lijst, Bord of Tijdlijn weergave.

De lijstweergave is een flexibele weergave voor het groeperen, sorteren en filteren van taken

Gebruik de Board weergave om taken te groeperen op toegewezen persoon, prioriteit, deadline en afhankelijkheid

Gebruik de Tijdlijn weergave voor middelenbeheer, stappenplannen en projectmanagement

Pro tip voor managers: Als u op zoek bent naar een

tijdmanagementtechniek

taken afwerken in de volgorde van urgentie, probeer

ClickUp's Eisenhower Matrix sjabloon

.

3. ClickUp sjabloon voor project werkplan

Met de ClickUp Project Plan Sjabloon kunt u complexe projecten succesvol aanpakken en naadloos uitvoeren

Hoe we de tijdlijnen of scopes van een project ook instellen, u moet rekening houden met onvoorziene omstandigheden zoals een tekort aan middelen tegen de einddatum.

Het is van vitaal belang dat u zich voorbereidt op en rekening houdt met ongeziene factoren tijdens de uitvoering van het project.

Dat is waar

ClickUp's sjabloon voor een project werkplan

wordt van cruciaal belang om een abonnement te nemen op noodgevallen en risico's die het succes van het project garanderen.

Laten we eens kijken hoe je dit eenvoudige sjabloon voor projectwerkplannen kunt gebruiken.

Bij het ontwikkelen van een gezondheidszorgportaal voor de overheid zijn compliance en gegevens van het grootste belang. U hebt sjablonen voor projectmanagement met Enterprise veiligheid nodig om ervoor te zorgen dat de PII (persoonlijk identificeerbare informatie) van de patiënt veilig is.

Met de sjabloon voor projectplanning van ClickUp-taak kunt u uw lijst met ontwerp- en ontwikkelingstaken onderverdelen in meerdere omgevingen met vijf aangepaste velden: Duur, Vertragingen, Fase, Inspanning en Voortgang.

De

sjabloon voor productieschema's

neemt het giswerk weg uit elke fase, van pre-planning tot post-productie. Er is ruimte voor projectdoelstellingen, ontwikkelingstaken, toewijzing van middelen en het bijhouden van de voortgang.

4. ClickUp Project Tijdlijn Whiteboard Sjabloon

Visualiseer de tijdlijn van je project in één handig whiteboard met dit sjabloon

Multifunctionele samenwerkingsverbanden vereisen een hoger niveau van samenwerking. De complexe dynamiek tussen projectteams vereist duidelijke communicatie, visualisatie van abonnementen en flexibiliteit om onderweg wijzigingen aan te brengen.

ClickUp's Project Tijdlijn Whiteboard Sjabloon

ondersteunt dit allemaal. Verschillende teams kunnen aantekeningen slepen en neerzetten ter referentie en ideeën omzetten in gecoördineerde acties, allemaal op één plek.

Het Whiteboard is een perfect canvas voor teams om te brainstormen, strategieën uit te stippelen, in kaart te brengen en te bouwen

agile werkstromen

voor het bijhouden van taken. ClickUp chatten brengt alle teamcommunicatie onder één dak, zodat u niet hoeft te jongleren tussen meerdere tools en verspreide gesprekken.

Of u nu een functie wilt lanceren of de basis voor een marketingcampagne wilt leggen, deze gratis sjabloon helpt u mogelijke blokkades op te sporen en georganiseerd te blijven.

Productmanagers hebben baat bij een weergave van het project in vogelvlucht via de Project Tijdlijn Whiteboard. Aan de andere kant zullen teams het volgende opzetten Automatisering in ClickUp om taken toe te wijzen, opmerkingen te plaatsen, statussen te verplaatsen en rechtstreeks bestanden bij te voegen voor andere teams.

5. ClickUp ontwikkelingsschema sjabloon

Zorg ervoor dat uw ontwikkelingsprojecten op tijd Voltooid worden met behulp van dit sjabloon ClickUp's sjabloon voor ontwikkelingsplanning is van cruciaal belang voor alle ontwikkelingsteams om op koers te blijven en hun doelen voor het project te halen.

Van het ontwikkelen van nieuwe producten tot het updaten van bestaande producten, ervoor zorgen dat uw projecten op tijd Voltooid worden is nog nooit zo eenvoudig geweest. Begin met een projectnaam, vul de tabel met activiteiten voor productontwikkeling in de lijstweergave en houd de voortgang bij met interactieve tijdlijnen.

Definieer ontwikkelingsactiviteiten zoals het benoemen of hernoemen van taken, het gebruik van aangepaste velden voor details of beschrijvingen, of het bijwerken van de status van taken en projectplanningen.

Plus, de Documenten in ClickUp zijn geweldig voor managers om een lijst met doelstellingen en doelen voor een project te maken en kennisbanken te integreren met de projectmanagementtool om snel naar technische details te kunnen verwijzen.

ClickUp's integratie met apps voor werkschema's helpt bij het toewijzen van taken aan leden van een team op basis van hun bestaande werklast om de productiviteit te maximaliseren.

6. ClickUp Creatief Tijdlijn Schema

Door de verschillende weergaven en aangepaste velden biedt dit sjabloon een nieuwe benadering van Taakbeheer, waarbij routinematige checklists worden omgezet in boeiende verhalen

Creatieve projecten zijn leuk. Je hebt echter een sjabloon voor projectmanagement nodig om de status van een project bij te houden en op koers te blijven. Sjabloon voor de creatieve tijdlijn van ClickUp splitst projecten op in kleinere stappen zodat uw team elke uitvoerbare Taak kan prioriteren en op de hoogte blijft van wat het belangrijkst is.

Stel, je bent projectmanager bij een digitaal marketingbureau en je wilt je creatieve projecten naar een hoger niveau tillen door accountability in je processen op te nemen.

Met het gratis sjabloon voor projectplannen van ClickUp kunt u de voortgang van uw content-, grafische en sociale mediateams bijhouden en beheren met flexibele weergaven. Gebruik de functie voor slepen en neerzetten om prioriteit te geven aan taken en deze toe te wijzen aan leden van het team om uw beste clients tevreden te stellen met de tijdlijnen voor levering.

Wanneer je meerdere clients beheert, integreert dit sjabloon met projectmanagement zodat je een duidelijke weergave hebt van de tijdlijnen van het project en de volgende stappen in het proces.

Deze sjabloon is geschikt voor beginners en is een goed uitgangspunt voor managers die dingen snel willen voltooien.

7. ClickUp Gantt Tijdlijn Sjabloon

Meerdere projecten weergeven op een enkele Gantt grafiek in ClickUp

Uw projecten beheren zonder een sjabloon voor Gantt grafieken is alsof u veel tijd kwijt bent aan het doorzoeken van de rommel voordat u vindt wat u zoekt. ClickUp's Gantt Tijdlijn sjabloon wordt vaak gebruikt om uw taken weer te geven tegen de tijd die is toegewezen om ze te voltooien.

In één oogopslag kunt u met deze sjabloon voor de tijdlijn van een project gemakkelijk de overlapping tussen taken en projectfasen communiceren. Verspreid informatie over alle taken die betrokken zijn bij het nieuwe project, belangrijke deadlines, de duur van de taken en de startdatum en deadlines.

Taken maken binnen de projectplanningen die automatisch worden bijgewerkt terwijl u werkt. Bovendien kun je taken organiseren in projecten, de tijdlijn van elk project aanpassen en de voortgang bijhouden met kleurgecodeerde statussen van taken.

Laten we een voorbeeld nemen van ClickUp's eenvoudige sjabloon voor ganttgrafieken voor een groot overzicht van uw project. Projectmanagers gebruiken sjablonen voor projectmanagement om afhankelijkheid te visualiseren en blokkades voor te zijn voordat ze zich voordoen.

Dit sjabloon voor ClickUp-taakplannen verzamelt onmiddellijk taken uit uw Lijst in een eenvoudige grafiek. Zie of de projecttaak open staat, in uitvoering is of Voltooid is door de Gantt grafiek van een kleurcode te voorzien. Met meerdere gebruikssituaties van Sjablonen voor project Gantt grafiek , de sky is de limiet voor alle verschillende manieren om de sjabloon voor werk .

8. ClickUp Team Schema Sjabloon

ClickUp's Team Schema Sjabloon is ontworpen om u te helpen georganiseerd te blijven en de planning van uw team bij te houden.

Als taakmanager of teamleider is het beheren van de dagelijkse werklast van verschillende teams binnen het bedrijf een uitdaging. U wilt iedereen georganiseerd, op schema en gemotiveerd houden.

De Sjabloon voor teams van ClickUp helpt bij het plannen en visualiseren van de werklast van uw team op basis van dagelijkse kalenders om micromanagement van uw team te voorkomen.

Met deze sjabloon kunt u een teamplanning maken:

Verwarring in de communicatie van Taken elimineren

Taken beter zichtbaar maken met voltooide transparantie

De leden van het team motiveren om bij te blijven

Een gestroomlijnde en flexibele werkstroom krijgen om wijzigingen aan te brengen wanneer dat nodig is

Dit sjabloon voor projectmanagement verenigt uw teams naar een gemeenschappelijk zakelijk doel en stemt uw doelen af op elke taak.

9. Excel Project Schema Sjabloon door Vertex42

Excel Project Schema Sjabloon door Vertex42 Als u een sjabloon voor projectplanning wilt dat het projectoverzicht en de taakbeschrijvingen eenvoudig en visueel aantrekkelijk maakt, dan is de Excel Project Schedule Template van Vertex42 de juiste keuze. Deze gratis sjabloon is ideaal voor het maken en delen van voortgangsrapporten met belanghebbenden.

De Excel alternatief is ideaal voor probleemloos beheer van eenvoudige operationele taken, zoals een universiteitsproject tussen studenten, die je niet kunt automatiseren. Zet bijvoorbeeld je wekelijkse of maandelijkse taken op een rij en maak werkbladen met projectplanningen.

Maar wanneer je complexere voorstellen nodig hebt, zoals sjablonen voor projectbegrotingen dit sjabloon voor projectbegrotingen helpt misschien niet omdat er geen werkbladen in staan om uitgaven bij te houden en in te schatten.

10. Excel Project Schema Sjabloon door TeamGantt

Excel Project Schema Sjabloon door TeamGantt Met het gratis Excel sjabloon voor projectschema's van TeamGantt hoeft u zich geen zorgen te maken dat kritieke Taken door de mazen van het net glippen.

Als je een evenement organiseert, gebruik dan dit sjabloon om je taken bij te houden, tijdlijnen op te stellen op basis van de startdatum en de duur van de taken, en real-time updates vast te leggen van sprekers, de marketingafdeling, de verkooporganisatie en de leiding terwijl het project vordert.

Stel, je hebt volgende maand een gebeurtenis in de industrie. Dit sjabloon voor projectplanning geeft aan wie wat nog moet doen in de komende twee weken. Geef in de linker kolom het bereik van de datum voor week één en twee aan. In de kolom Toegewezen voegt u de resources toe die zullen bijdragen aan het project. Pas de sjabloon van het project aan, voorzie de sjabloon van een kleurcode per taak en voeg rijen en kolommen toe om de tijdlijn uit te breiden.

Flexibele projectplanning begint met focussen op taken die de naald laten bewegen. Plug en play uw project abonnement in minuten en kijk hoe uw team sneller een succesvol project aflevert.

Doe meer in minder tijd met ClickUp's sjablonen voor projectplanningen

De selectie van een geschikt sjabloon voor een projectplanning is van cruciaal belang voor een projectmanager om georganiseerd te blijven en de voortgang van het team bij te houden. Of u nu de voorkeur geeft aan een Gantt grafiek, Whiteboard of tijdlijn weergave, het documenteren van de roadmap voegt structuur en duidelijkheid toe aan uw project.

De sjablonen voor projectmanagement van ClickUp bieden geavanceerde functies zoals samenwerking met behulp van lijsten met taken, het aanpassen van prioriteiten op basis van urgentie, het toevoegen van doelen om iedereen op één lijn te krijgen en dashboards om de voortgang te visualiseren en te rapporteren aan de C-suite.

Bovendien maakt automatisering integratie mogelijk met software van derden, zoals software voor het plannen van taken software voor CRM en projectmanagement voor werkstroom tussen verschillende systemen.

Ga aan de slag met een van deze sjablonen om uw volgende project aan te pakken. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp.