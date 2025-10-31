10 beste alternatieven voor ChatGPT Projects

De juridische afdeling van uw bedrijf werkt heel anders dan het verkoopteam. Ook marketingteams hebben minder raakvlakken met financiën dan bijvoorbeeld het juridische team. Toch is er één element dat alle afdelingen met elkaar verbindt: context, vooral bij integratie met Google-services.

Voor mij is context de sleutel. Daaruit vloeit het begrip van alles voort.

Voor mij is context de sleutel. Daaruit vloeit het begrip van alles voort.

ChatGPT Projects is gebaseerd op dit principe. Het biedt speciale projectruimtes waar u gerelateerde bestanden, gesprekken en instructies kunt groeperen.

Veel AI-tools bieden nu vergelijkbare of zelfs geavanceerdere mogelijkheden, waaronder het genereren van content, data-analyse, realtime zoeken op internet en het genereren van afbeeldingen.

In dit artikel verkennen we de beste alternatieven voor ChatGPT Projects die momenteel op de markt beschikbaar zijn, inclusief opties die een gratis versie bieden voor teams die de AI-mogelijkheden willen testen voordat ze upgraden.

De beste alternatieven voor ChatGPT Projects in één oogopslag

Hier volgt een korte vergelijking van de beste alternatieven voor ChatGPT Projects om u te helpen bij het kiezen van het juiste alternatief op basis van een aantal sleutelkenmerken, waaronder extra functies zoals geavanceerde gegevensanalyse, prijzen en gebruiker-beoordelingen.

Tool Het meest geschikt voor Sleutelfuncties Prijzen* Beoordelingen ClickUp Geconvergeerde AI-werkruimte met flexibele planning, resourceplanning, omgevings-AI en automatisering. ClickUp Brain, werklastweergave en tijdlijn, aangepaste velden, ingebouwde tijdsregistratie, planningssjablonen, meer dan 1000 integraties Gratis abonnementen; aangepaste aanpassingen voor ondernemingen G2: 4,7/5 Capterra: 4,6/5 Google Gemini AI-gestuurde productiviteit binnen Google Werkruimte Diepgaande rapportage, genereren van afbeeldingen en video, automatisering van Gmail en Docs, multimodale redeneringen Gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 19,99/maand per gebruiker G2: 4,4/5 Capterra: onvoldoende beoordelingen Perplexity AI Realtime onderzoek en multi-modelinzichten Realtime zoeken met citaten, meerdere AI-modellen, bestandsuploads, Spaces-samenwerking, API-integratie Gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 20/maand per gebruiker G2: 4,7/5 Capterra: 4,7/5 Microsoft Copilot AI-productiviteit in Microsoft-apps Rapportage, vergaderverslagen, Excel-analyse, Think Deeper-modus, multimodale invoer Gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 20/maand per gebruiker G2: 4,4/5 Capterra: onvoldoende beoordelingen Claude Mensachtige AI-gesprekken en geavanceerde redeneringen Drie AI-modellen, code ondersteunen, langdurige redeneringen, beeldgegevensanalyse en werkstroomintegraties. Gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 20/maand per gebruiker G2: 4,4/5 Capterra: 4,6/5 Hugging Face Open-source AI-ontwikkeling en het delen van modellen Meer dan 100.000 vooraf getrainde modellen, samenwerkingshub, bibliotheken voor fijnafstemming, Spaces, Inference API Betaalde abonnementen vanaf $ 9 per maand per gebruiker G2: Onvoldoende beoordelingen Capterra: Onvoldoende beoordelingen Notion AI-aangedreven productieve werkruimte Samenvatting van documenten, vertaling, grammaticale verfijning, brainstormprompts en Taak-automatisering. Gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 12/maand per gebruiker G2: 4,7/5 Capterra: 4,7/5 Trello Visuele projectorganisatie en teamsamenwerking Kanban-borden, Butler-automatisering, labels en filters, Power-Ups, realtime updates Gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 5 per maand per gebruiker G2: 4,4/5 Capterra: 4,5/5 Slite Bouw een gerichte, gratis kennisbank voor uw team Onbeperkte documenten, AI-aangedreven antwoorden, betrokkenheidsanalyses, kennispanel, integraties Betaalde abonnementen vanaf $ 10 per maand per gebruiker G2: 4,6/5 Capterra: 4,7/5 Coda Aangepaste document-spreadsheet-werkstroom op één plek Interactieve documenten, Packs-integraties, automatisering zonder code, AI-schrijfblokken, gedetailleerd deel Gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 12/maand per gebruiker G2: 4,7/5 Capterra: 4,6/5

Waarom kiezen voor alternatieven voor ChatGPT Project?

Hoewel ChatGPT Projects helpt bij het organiseren van gerelateerde chats en bestanden voor contextuele reacties, heeft het nog steeds veel van de belangrijkste limieten van ChatGPT.

Veel gebruikers geven de schuld aan de nieuw geïntroduceerde veranderingen:

Voordat ik het taken op mijn veld kon geven, zoals het uitwerken van de NPV, IRR, ARR enz. (financiën), gaf het me altijd de juiste antwoorden, maar nu krijg ik zoveel foute antwoorden en zelfs nadat ik heb uitgelegd waar het misgaat, geeft het nog steeds foute antwoorden.

Voordat ik het taken op mijn veld kon geven, zoals het uitrekenen van de NPV, IRR, ARR enz. (financiën), gaf het me altijd de juiste antwoorden, maar nu krijg ik zoveel foute antwoorden en zelfs nadat ik heb uitgelegd waar het misgaat, geeft het nog steeds foute antwoorden.

Overweeg de volgende hiaten die veel teams ertoe aanzetten om over te stappen op de beste ChatGPT-alternatieven:

Limiet mogelijkheid om eerdere gesprekken binnen hetzelfde project nauwkeurig te raadplegen, waardoor de context verloren gaat tijdens lange of complexe taken.

Beperkte visuele en beeldgeneratiemogelijkheden in vergelijking met andere generatieve AI-platforms die rechtstreeks afbeeldingen en ontwerpelementen kunnen creëren.

Gebruikslimieten voor het uploaden van bestanden, de lengte van gesprekken en API-aanroepen, wat grootschalige of afdelingsoverschrijdende projecten kan verstoren.

Gebrek aan native integratie met populaire Google-apps zoals Google Documenten, Google Spreadsheets en Google Werkruimte, waardoor samenwerking tussen tools meer handmatig verloopt.

De 10 beste alternatieven voor ChatGPT Projects om te gebruiken

Als u op zoek bent naar platforms die verder gaan dan ChatGPT Projecten, met flexibele AI-modellen en bredere samenwerkingsfuncties, dan bent u hier aan het juiste adres. Hier zijn 10 van de beste alternatieven voor ChatGPT Projecten om te ontdekken:

ClickUp (het beste voor AI-projectmanagement en werkstroom)

Vraag met ClickUp Brain om directe, AI-aangedreven antwoorden voor al uw tools en bestanden

Een van de grootste uitdagingen met ChatGPT is hoe los het staat van de rest van uw werkstroom. Het heeft geen ingebouwd ecosysteem om naar te verwijzen en is volledig afhankelijk van de gegevens die u invoert, wat vaak leidt tot fouten of onvolledige informatie. Dit betekent niet alleen dat u steeds moet schakelen tussen ChatGPT en een andere AI-tool, maar ook dat u heen en weer moet schakelen tussen de verschillende locaties waar uw projecten zich bevinden. Het spijt me dat ik u dit moet vertellen, maar u bent verstrikt in een web van AI-wildgroei en werkwildgroei. ClickUp lost het probleem van losstaand werk op met een voltooide werk-AI. Gebruikers krijgen toegang tot een AI-aangedreven projectmanagementplatform dat taakplanning, automatisering, samenwerking en realtime analyses op één plek samenbrengt.

AI-gestuurde taakplanning en prioritering met ClickUp Brain

ClickUp Brain biedt intelligente planning, prioritering en voorspellende inzichten voor complexe projecten. Dit betekent dat u eindelijk afscheid kunt nemen van werkversnippering, enorm veel tijd kunt besparen en alles kunt beheren binnen één verbonden werkruimte. Laten we er dieper op ingaan.

Genereer direct samenvattingen van voltooide sprints om het management moeiteloos op de hoogte te houden met ClickUp Brain

Stel je een marketingmanager voor die meerdere productlanceringen moet begeleiden. In plaats van campagnes handmatig te plannen, stelt ClickUp Brain automatisch prioriteiten voor taken, wijst het deadlines toe op basis van de capaciteit van het team en signaleert het mogelijke knelpunten.

Breng uw productiviteit naar een hoger niveau met ClickUp Brain.

Na elke Sprint genereert het direct samenvattingen, zodat het management op de hoogte blijft zonder extra rapportage werk.

Een projectmanager kan simpelweg vragen: "Wat is het blok dat onze website-herontwerp belemmert?" en ClickUp Brain geeft antwoord met blokken en aanbevolen acties.

🎥 Hier is een korte video die u door het proces leidt van het stellen van AI-vragen met betrekking tot uw werk:

Bij het plannen van een gebeurtenis kan het automatisch een gedetailleerde checklist genereren, eigenaren toewijzen en taken plannen zonder handmatige installatie.

💡 Pro-tip: upgrade naar Brain MAX om geavanceerde productiviteit-functies te ontgrendelen. Met toegang tot meerdere premium AI-modellen (Brain M1, Gemini, OpenAI, Claude, DeepSeek en meer) kunt u complexe redeneringen, code en creatief schrijven uitvoeren zonder van tool te wisselen. Brain MAX-gebruikers rapporteren dat ze 1,1 dag per week besparen, 4 keer sneller werk met behulp van AI-aangedreven Talk to Text, en 88% op de kosten besparen in vergelijking met het onderhouden van meerdere apps voor productiviteit. De uitgebreide zoekfunctie scant gekoppelde tools en bestanden om intelligente, contextrijke antwoorden te geven, terwijl de ingebouwde beeldgeneratie en webzoekfunctie teams helpen bij het brainstormen, het opstellen van content en het doen van onderzoek zonder ClickUp te verlaten. Bekijk deze video voor meer informatie:

Ervaar efficiënte samenwerking met ClickUp Documenten en Whiteboards

Stel samen campagnebriefs op en zet feedback direct om in taken met ClickUp Docs

Projects lopen vaak vast omdat informatie verborgen zit in e-mails of versnipperd is over verschillende tools.

Met ClickUp Docs kunnen teams levende documenten maken en bewerken, zoals campagneoverzichten, productspecificaties of kennisbanken met ingebouwde taken en opmerkingen voor onmiddellijke actie.

Visuele planning is net zo cruciaal. Met ClickUp Whiteboards kunnen teams werkstroom in kaart brengen tijdens sprintplanning of brainstormen over marketingcampagnes, en vervolgens aantekeningen direct omzetten in uitvoerbare taken zonder gegevens opnieuw in te voeren.

Breng sprintplannen visueel in kaart en zet sticky notes om in uitvoerbare taken met ClickUp Whiteboards

Voor besluitvormers brengen ClickUp Dashboards KPI's, werklastgegevens en bijhouden van voortgang in realtime samen.

📌 Voorbeeld: een salesmanager kan de dealwerkstroom, quota en teamprestaties in één weergave bekijken, waardoor het gemakkelijker wordt om middelen opnieuw toe te wijzen voordat deadlines verstrijken.

Automatiseer het bijhouden van voortgang op doelen met ClickUp-taak

Het handmatig bijhouden van de voortgang leidt vaak tot verouderde rapportage en vertraagde reacties. Stel doelen in als ClickUp-taken en subtaaken, en koppel elk doel aan een meetbare doelstelling, waarbij de voltooiingspercentages automatisch worden bijgewerkt naarmate het werk vordert.

Een start-up die bijvoorbeeld werkt met driemaandelijkse OKR's, kan direct risicovolle projecten identificeren en de focus aanpassen.

Herhaalde handelingen zoals het informeren van leads, het escaleren van supporttickets of het toewijzen van routinematige goedkeuringen kunnen volledig worden geautomatiseerd. Met ClickUp automatisering worden deze herhaalde processen uitgevoerd zonder menselijke tussenkomst.

Na verloop van tijd leert ClickUp Brain deze werkstroompatronen en beveelt het nieuwe automatiseringen voor projectmanagement aan, zoals het automatisch toewijzen van terugkerende beoordelingstaken.

Automatiseer repetitieve handelingen zoals ticketescalaties en taaktoewijzingen met behulp van ClickUp automatisering

De beste functies van ClickUp

AI-gestuurde taakplanning en prioritering met ClickUp Brain

Voorspellende analyses die projectrisico's signaleren en herverdeling van middelen voorstellen.

Documenten, whiteboards en dashboards voor realtime samenwerking en rapportage.

Doel bijhouden die rechtstreeks aan taken is gekoppeld en de voortgang automatisch bijwerkt.

Automatisering die repetitieve acties zoals statusupdates en taaktoewijzingen afhandelen.

Brain Max met meerdere premium AI-modellen voor geavanceerde redeneringen, spraak-naar-tekst en diepgaand zoeken.

Limieten van ClickUp

Steilere leercurve voor nieuwe gebruikers vanwege het brede bereik aan functies

Een complexe automatisering-installatie kan tijd vergen om te finetunen.

Prijzen van ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2 : 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over ClickUp

Deze G2-recensie bevatte:

De nieuwe Brain MAX heeft mijn productiviteit aanzienlijk verbeterd. De mogelijkheid om meerdere AI-modellen, waaronder geavanceerde redeneringsmodellen, te gebruiken voor een betaalbare prijs maakt het gemakkelijk om alles op één platform te centraliseren. Functies zoals spraak-naar-tekst, automatisering van taken en integratie met andere apps maken de werkstroom veel soepeler en slimmer.

De nieuwe Brain MAX heeft mijn productiviteit aanzienlijk verbeterd. De mogelijkheid om meerdere AI-modellen, waaronder geavanceerde redeneringsmodellen, te gebruiken voor een betaalbare prijs maakt het gemakkelijk om alles op één platform te centraliseren. Functies zoals spraak-naar-tekst, automatisering van taken en integratie met andere apps maken de werkstroom veel soepeler en slimmer.

📖 Lees ook: Een geconvergeerde AI-werkruimte, zoals ClickUp, brengt alle werktuigen en AI-platforms samen die u nodig hebt om projecten soepel te laten verlopen, uw tijd te plannen, doelen bij te houden, kennis te beheren (en te creëren) en altijd een volledig beeld te hebben van uw werk.

2. Google Gemini (het beste voor AI-gestuurde productiviteit binnen Google Workspace)

via Google Gemini

Veel teams die Gmail, Docs en Drive gebruiken, hebben te maken met een veelvoorkomend probleem: te veel contextwisselingen.

Het onderzoeken van ideeën, het opstellen van content en het analyseren van gegevens betekent vaak dat je tussen verschillende tools en tabbladen moet schakelen, waaronder Google Search. Dit vertraagt projecten en zorgt voor hiaten in de samenwerking. Google Gemini wil dit oplossen door geavanceerde AI rechtstreeks in Google Werkruimte te integreren.

Het helpt teams sneller onderzoek te doen, slimmer te schrijven en zelfs afbeeldingen of video's te genereren zonder hun vertrouwde apps te verlaten.

De beste functies van Google Gemini

Voer complex onderzoek uit met Deep Research-rapportage die urenlang lezen op het internet samenvatten in bruikbare bevindingen.

Genereer afbeeldingen en video's met Imagen 4 en Veo 3 om campagnebeelden of uitlegvideo's te maken zonder externe tools.

Automatiseer het opstellen van documenten en het beantwoorden van e-mails rechtstreeks in Gmail en Docs met AI Pro, waardoor repetitief typen wordt verminderd en de responstijden worden verbeterd.

Integreer met Google Werkruimte (Docs, Sheets, Kalender, Drive) om projecten te beheren, vergaderingen te plannen en relevante bestanden direct te vinden.

Maak multimodaal redeneren mogelijk om tekst, afbeeldingen, audio en code tegelijkertijd te verwerken.

Limieten van Google Gemini

Incidentele onnauwkeurigheden in antwoorden vereisen handmatige verificatie.

Het genereren van afbeeldingen kan details vervormen en problemen opleveren bij technische diagrammen.

Het opsporen van diepgaande onderzoeksbronnen kan lastig zijn.

Prijzen van Google Gemini

Free

Google AI Pro: $19,99/maand per gebruiker

Google AI Ultra: $249,99/maand per gebruiker

Google Gemini-beoordelingen en recensies

G2 : 4,4/5 (meer dan 250 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat gebruikers zeggen over Google Gemini

In deze Capterra-recensie werd als aantekening opgemerkt:

Ik ben blij dat ik iets heb waarmee ik hulp kan krijgen bij het vinden van ontwerpopties of suggesties die ik misschien wil gebruiken. Ik kan vragen wat iets gewoonlijk kost, zoals mijn flessenlampjes. Het geeft me snel de hulp die ik nodig heb wanneer ik die nodig heb. Het lijkt actueler en gemakkelijker te zijn dan andere dingen die ik probeer. Ik heb het zelfs ingesteld om herinneringen voor me te geven.

Ik ben blij dat ik iets heb waarmee ik hulp kan krijgen bij het vinden van ontwerpopties of suggesties die ik misschien wil gebruiken. Ik kan vragen wat iets gewoonlijk kost, zoals mijn flessenlampjes. Het geeft me snel de hulp die ik nodig heb wanneer ik die nodig heb. Het lijkt actueler en gemakkelijker te zijn dan andere dingen die ik probeer. Ik heb het zelfs ingesteld om herinneringen voor me te geven.

📮 ClickUp Insight: Een verrassend groot aantal mensen zegt dat repetitieve taken hun werkdag domineren: 21% besteedt er meer dan 80% van hun tijd aan, terwijl nog eens 20% zegt dat deze taken minstens 40% van hun dag in beslag nemen. Dat is bijna de helft van de week besteed aan werk dat geen diepgaand denken of creativiteit vereist. Met ClickUp AI Agents kunt u deze drukke werkzaamheden drastisch verminderen. Van het aanmaken van taken en het versturen van herinneringen tot het opstellen van e-mails, het schrijven van vergaderantekeningen en zelfs de instelling van volledige werkstroom: ClickUp automatiseert het allemaal in enkele minuten. 💫 Echte resultaten: Lulu Press bespaart elke dag een uur per werknemer dankzij ClickUp automatisering, waardoor de algehele efficiëntie met 12% is gestegen.

3. Perplexity AI (het beste voor realtime onderzoek en multi-modelinzichten)

via Perplexity AI

Teams die afhankelijk zijn van zoekmachines of versnipperde onderzoekstools verspillen vaak uren aan het verzamelen van betrouwbare informatie. Om precies te zijn: werknemers verspillen elke dag 59 minuten aan het zoeken naar informatie die verspreid is over cloudopslagruimte en conversatethreads.

Perplexity AI pakt dergelijke problemen aan door een zoekachtige interface te combineren met meerdere AI-modellen, realtime surfen op het web en citaten voor elk antwoord.

Dit maakt het ideaal voor onderzoekers, consultants en analisten die betrouwbare, door bronnen ondersteunde antwoorden nodig hebben zonder handmatig honderden links te moeten doorzoeken.

De beste functies van Perplexity AI

Voer realtime zoekopdrachten uit met geciteerde bronnen voor betrouwbare, door onderzoek ondersteunde content.

Schakel tussen meerdere AI-modellen (GPT-4 Omni, Claude, Grok, DeepSeek en Sonar) voor verschillende redeneringsbenaderingen.

Upload PDF's, CSV's, afbeeldingen en tekstbestanden om gegevens samen te vatten of automatisch inzichten te extraheren.

Werk samen met teams via Spaces, waar leden bestanden kunnen delen, de AI kunnen aansturen en interne kennisbanken kunnen opbouwen.

Integreer de API van Perplexity met meer dan 800 productiviteitstools via platforms van derden, zoals Albato of Boost Space.

Limieten van Perplexity AI

Moeite met het behouden van context bij vervolgvragen

Limiet meertalige mogelijkheden, vooral voor minder gangbare talen

Er zijn veiligheidsproblemen gerapporteerd met betrekking tot geüploade afbeeldings-URL's die openbaar toegankelijk blijven.

Prijzen van Perplexity AI

Free

Perplexity Pro : $ 20 per maand per gebruiker

Perplexity Onderneming Pro: $ 40/maand per gebruiker

Perplexity AI-beoordelingen en recensies

G2 : 4,7/5 (45+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Perplexity AI

Deze G2-recensie deelde:

Ik vind het geweldig hoe Perplexity een eenvoudige vraag omzet in een snelle, nuttige chat die echte informatie van het internet voltooit, compleet met links om zelf te controleren. Het is supergemakkelijk te gebruiken, zonder verwarrende menu's of een overdaad aan opties, en het onthoudt waar we het eerder over hebben gehad, zodat vervolgvragen natuurlijk aanvoelen.

Ik vind het geweldig hoe Perplexity een eenvoudige vraag omzet in een snelle, nuttige chat die echte informatie van het internet haalt, voltooid met links om zelf te controleren. Het is supergemakkelijk te gebruiken, zonder verwarrende menu's of een overdaad aan opties, en het onthoudt waar we het eerder over hebben gehad, zodat vervolgvragen natuurlijk aanvoelen.

👀 Leuk weetje: het eerste door AI gemaakte schilderij werd verkocht voor $ 432.500. Een portret met de titel 'Edmond de Belamy ' , gegenereerd door een algoritme, werd geveild bij Christie's en betekende een mijlpaal in AI-gedreven kunst.

4. Microsoft Copilot (het beste voor AI-aangedreven productiviteit in Microsoft-apps)

via Microsoft

Microsoft Copilot is rechtstreeks in Word, Excel, Outlook en Teams ingebouwd, waardoor gebruikers handmatig opstellen en repetitieve format kunnen overslaan.

In plaats van te schakelen tussen e-mails en spreadsheets om rapporten of presentaties te maken, kan Copilot vergaderingen samenvatten, dia's genereren en formules voorstellen. Dit maakt het een praktische keuze voor bedrijven die al sterk afhankelijk zijn van het ecosysteem van Microsoft.

De beste functies van Microsoft Copilot

Genereer rapporten, presentaties en e-mails rechtstreeks in Word, PowerPoint en Outlook.

Vat vergaderingen samen, stel actiepunten voor en beheer taken in Teams.

Analyseer spreadsheets, stel formule voor en maak visuele grafieken in Excel.

Bied de modus Think Deeper aan voor complexe redeneringen, hulp bij code en onderzoeksinzichten.

Bied multimodale interactie met spraak-, tekst- en beeldinvoer.

Limieten van Microsoft Copilot

Tragere reacties tijdens piekuren voor gratis gebruikers

Limiet computerbesturing in vergelijking met traditionele assistenten

Incidentele onnauwkeurigheden in technische code-correcties

Prijzen van Microsoft Copilot

Microsoft Copilot : gratis

Microsoft Copilot Pro: $ 20 per maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Microsoft Copilot

G2 : 4,4/5,0 (85+ beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat gebruikers zeggen over Microsoft Copilot

Deze G2-recensie maakte aantekening van:

Het beste aan Copilot is dat het je goed onderbouwde resultaten geeft met referenties en zeer gedetailleerde informatie. Ik heb ook andere AI-platforms gebruikt en de antwoorden vergeleken, maar tot nu toe is Copilot uitstekend in het genereren van antwoorden.

Het beste aan Copilot is dat het je goed onderbouwde resultaten geeft met referenties en zeer gedetailleerde informatie. Ik heb ook andere AI-platforms gebruikt en de antwoorden vergeleken, maar tot nu toe is Co pilot uitstekend in het genereren van antwoorden.

5. Claude (het beste voor mensachtige AI-gesprekken en geavanceerde redeneringen)

via Claude

Claude van Anthropic maakt gebruik van natuurlijke taalverwerking om AI-interacties natuurlijker en contextbewuster te maken dan traditionele chatbots.

In tegenstelling tot robotachtige of overdreven technische antwoorden, krijgen gebruikers gesprekreacties die zich aanpassen aan de toon en intentie. Het Opus-model van Claude kan complexe redeneringstaken aan, zoals het debuggen van code of meerstapsanalyses, terwijl de Sonnet- en Haiku-modellen snelle, lichtgewicht queries ondersteunen.

📌 Voorbeeld: een marketingmanager die een concurrentieanalyse voorbereidt, kan onderzoeksantekeningen uploaden en Claude vragen deze te structureren in een gedetailleerd rapport. In plaats van alleen informatie te plakken, bespreekt Claude mogelijke invalshoeken, valideert hij feiten en stelt hij een verhaal op dat leest alsof het door een menselijke expert is geschreven.

De beste functies van Claude

Biedt drie AI-providers (Haiku, Sonnet, Opus) die zijn geoptimaliseerd voor snelheid, nauwkeurigheid en complexe redeneringen.

Ondersteunen van code-generatie, foutopsporing en architecturale aanbevelingen.

Analyseer statische afbeeldingen, extraheer gegevens en bied contextuele inzichten.

Maak lange, contextbewuste gesprekken mogelijk met een sterk geheugen.

Bied integratie met duizenden apps van derden voor automatisering van de werkstroom.

Limieten van Claude

Mist mogelijkheden voor het genereren van afbeeldingen en video's.

Soms worden slechts gedeeltelijke taken voltooid voordat om bevestiging wordt gevraagd.

Niet zo uitgebreid als ChatGPT in het samenvatten van links

Prijzen van Claude

Free

Pro : $ 20/maand per gebruiker

Max: $ 100/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Claude

G2 : 4,4/5 (55+ beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Claude

Deze Capterra-recensie bevatte de functie:

Het heeft me ook geholpen in mijn persoonlijke en professionele leven door mijn kennis te vergroten, me een echt leertraject te laten zien, routines te creëren en de automatisering van mijn taak te realiseren.

Het heeft me ook geholpen in mijn persoonlijke en professionele leven door mijn kennis te vergroten, me een echt leertraject te laten zien, routines te creëren en de automatisering van mijn taak te realiseren.

6. Hugging Face (het beste voor open-source AI-ontwikkeling en het delen van modellen)

via Hugging Face

Stel je voor dat je een fintech-chatbot ontwikkelt die meerdere talen moet kunnen verwerken, sentiment in berichten van klanten moet kunnen detecteren en realtime financiële inzichten moet kunnen bieden.

In plaats van maandenlang modellen vanaf nul te trainen, kunt u Hugging Face gebruiken om snel een vooraf getrainde transformer te selecteren, deze te verfijnen met uw eigen gegevens en deze te implementeren via de Inference API.

Dit open-sourceplatform biedt ontwikkelaars en organisaties toegang tot duizenden modellen, AI-tools voor het trainen en implementeren van modellen, en een samenwerkingsgemeenschap om AI-toepassingen te delen en te verbeteren. Hugging Face maakt het gemakkelijker om geavanceerde NLP-, vision- en generatieve AI-oplossingen te bouwen zonder zware infrastructuur of steile leercurves.

De beste functies van Hugging Face

Krijg toegang tot meer dan 100.000 vooraf getrainde modellen voor NLP, computervisie en generatieve AI.

Maak samenwerking mogelijk via de Model Hub en Hugging Face Hub voor het hosten en deel van modellen.

Ondersteun fijnafstemming en implementatie met open-sourcebibliotheken zoals Transformers, Datasets en Tokenizers.

Bied ruimtes voor het bouwen en deel van interactieve AI-apps zonder infrastructuur te beheren.

Lever realtime inferentie via de Hugging Face Inference API voor naadloze productie-integratie.

Limieten van Hugging Face

Vereist aanzienlijke rekenkracht voor grote transformatiemodellen

Bevat mogelijke vooroordelen in datasets en modellen die moeten worden beperkt.

Presenteer een leercurve voor beginners bij het implementeren van geavanceerde functies.

Prijzen van Hugging Face

Pro : $ 9/maand per gebruiker

Team : $ 20 per maand per gebruiker

Enterprise: $ 50 per maand per gebruiker

Hugging Face-beoordelingen en recensies

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat gebruikers zeggen over Hugging Face

Deze G2-beoordeling onthulde:

Het beste wat de AI-gemeenschap ooit is overkomen. De gemeenschap voegt modellen toe en hergebruikt ze. Help ons de best geverifieerde modellen te vinden die we kunnen uitproberen.

Het beste wat de AI-gemeenschap ooit is overkomen. De gemeenschap voegt modellen toe en hergebruikt ze. Help ons de best geverifieerde modellen te vinden die we kunnen uitproberen.

👀 Leuk weetje: IBM's Watson heeft een spannende trailer gemaakt voor de horrorfilm Morgan, waarbij het volledig zelf de selectie heeft gemaakt en de scènes in de juiste volgorde heeft gezet.

7. Notion (het beste voor een alles-in-één werkruimte en AI-aangedreven productiviteit)

via Notion

Stel je voor dat je aan je bureau zit met een kop koffie en naar een lange lijst kijkt met dingen die je voor morgen moet afronden. Je moet rapporten samenvatten, e-mails opstellen en een team wacht op updates.

In plaats van tussen apps te schakelen, opent u Notion. Binnen enkele minuten zijn uw aantekeningen geordend, zijn de rapporten samengevat in korte samenvattingen en is de eerste versie van uw e-mail klaar om deel te nemen.

Dit is wat Notion zo handig maakt. Het voelt als een vertrouwd notitieboekje, maar dan met een stille, attente assistent ingebouwd. Het helpt je documenten te vertalen voor je teamgenoten in het buitenland, onhandige zinnen in je voorstellen te corrigeren en zelfs ideeën op te doen als je vastloopt.

De beste functies van Notion

Vat lange rapporten en vergaderingaantekeningen samen om tijd te besparen.

Vertaal documenten voor een soepelere samenwerking met internationale teams.

Verfijn grammatica en stijl voor duidelijkere communicatie

Brainstorm en stel berichten, e-mails en abonnementen op met behulp van snelle prompts.

Automatiseer updates in taaklijsten en databases voor moeiteloos bijhouden.

Limieten van Notion

Werkt het beste als u de Notion-werkruimte volledig gebruikt.

Betaald abonnement nodig voor uitgebreid AI-gebruik

Limiet offline toegang

Prijzen van Notion

Free

Plus : $ 12/maand per gebruiker

Business : $ 24/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Notion-beoordelingen en recensies

G2 : 4,7/5 (meer dan 6700 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2600 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Notion

Deze G2-recensie benadrukte:

Notion AI, en dan vooral de nieuwe functie voor vergaderantekeningen, is een echte gamechanger voor iedereen die voor zichzelf begint. Het is alsof je een assistent of coördinator hebt die naast je zit tijdens vergaderingen om alle belangrijke details en actiepunten vast te leggen, terwijl jij je volledige aandacht kunt richten op de deelnemers aan de vergadering.

Notion AI, en dan met name de nieuwe functie voor vergadernotities, is een gamechanger voor iedereen die voor zichzelf begint. Het is alsof je een assistent of coördinator hebt die naast je zit tijdens vergaderingen om alle belangrijke details en actiepunten vast te leggen, terwijl jij je volledige aandacht kunt richten op de deelnemers aan de vergadering.

8. Trello (het beste voor visuele projectorganisatie en teamsamenwerking)

via Trello

Trello is een populaire, op Kanban gebaseerde tool voor projectmanagement die teams helpt bij het organiseren van taken en het visueel bijhouden van de voortgang. Met zijn kaart-en-bord-systeem is het ontworpen voor eenvoud, waardoor het gemakkelijk is om projecten te plannen, verantwoordelijkheden toe te wijzen en werkstroom te monitoren.

Teams kunnen borden aangepast aanpassen aan hun processen, routinematige acties automatiseren en Trello integreren met hun favoriet tools, terwijl de samenwerking eenvoudig en transparant blijft.

De beste functies van Trello

Organiseer taken met borden, lijstjes en kaarten voor een duidelijk projectoverzicht.

Automatiseer repetitieve handelingen met Butler-automatisering.

Pas werkstroom aan met labels, filters en Power-Ups.

Maak samenwerking mogelijk met opmerkingen, bestandsbijlagen en realtime updates.

Gebruik Trello op desktop en mobiel voor projectmanagement onderweg.

Limieten van Trello

Gebrek aan geavanceerde rapportage en ingebouwde tijdsregistratie

Limiet schaalbaarheid voor grote, complexe projecten

Beperkte offline functie

Prijzen van Trello

Free

Standaard : $ 5/maand per gebruiker

Premium : $ 10/maand per gebruiker

Enterprise: $ 17,50/maand per gebruiker

Trello-beoordelingen en recensies

G2 : 4,4/5 (meer dan 13.700 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 23.600 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Trello

Deze G2-recensie deelde:

Trello heeft me geholpen mijn persoonlijke zaken beter te organiseren. Een blogger deelde bijvoorbeeld zijn AI Trello-bord. Ik bespaar veel tijd door dit bord te gebruiken; het was inderdaad het werk van deze persoon, maar dankzij Trello kon hij zijn uitstekende werk delen.

Trello heeft me geholpen mijn persoonlijke zaken beter te organiseren. Een blogger deelde bijvoorbeeld zijn AI Trello-bord. Ik bespaar veel tijd door dit bord te gebruiken; het was inderdaad het werk van deze persoon, maar dankzij Trello kon hij zijn uitstekende werk delen.

9. Slite (het beste voor het opbouwen van een gerichte, overzichtelijke kennisbank voor teams)

via Slite

Naarmate teams groeien, neemt ook de rommel van verspreide documenten en half verloren gesprekken toe. Slite biedt een rustig alternatief. Het is een gedeelde ruimte waar uw team informatie kan schrijven, organiseren en vinden zonder te verdrinken in de rommel.

In tegenstelling tot AI-samenwerkingstools die alles willen doen, richt Slite zich op één ding: teams helpen kennis te beheren en samen beslissingen te nemen.

Het strakke, eigenzinnige ontwerp maakt het moeilijk om een rommelig document te maken, waardoor uw team minder tijd kwijt is aan format en meer tijd heeft om daadwerkelijk te delen wat belangrijk is.

De beste functies van Slite

Maak en organiseer onbeperkt aantal documenten in een gezamenlijke werkruimte.

Gebruik AI-aangedreven antwoorden en hulp bij bewerking om kennis actueel te houden.

Blijf op de hoogte van de betrokkenheid met document- en werkruimteanalyses.

Beheer bedrijfsbrede kennis met een speciaal paneel.

Maak verbinding met tools zoals Slack en Google Drive voor soepelere werkstroom.

Limieten van Slite

Geen openbare API voor aangepaste integraties

Minder database-achtige functies in vergelijking met taakbeheersoftware zoals Notion.

Prijzen van Slite

Standaard : $ 10/maand per gebruiker

Premium : $ 15 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Slite-beoordelingen en recensies

G2 : 4,6/5 (meer dan 260 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Slite

Deze G2-recensie had de functie:

De AI-aangedreven zoekfunctie Ask lijkt veelbelovend en goed geïmplementeerd. Het is prachtig, waardoor het 'leuk' is om documentatie te schrijven en up-to-date te houden. De documentatie is buitengewoon goed klaar.

De AI-aangedreven zoekfunctie Ask lijkt veelbelovend en goed geïmplementeerd. Het is prachtig, waardoor het 'leuk' is om documentatie te schrijven en up-to-date te houden. De documentatie is buitengewoon goed klaar.

10. Coda (het beste voor het bouwen van aangepaste document-spreadsheet-werkstroom op één plek)

via Coda

Sommige teams werken het beste wanneer ze niet hoeven te kiezen tussen een document en een spreadsheet. Coda biedt u beide, zonder dat u van tabblad hoeft te wisselen.

De tool is een flexibel, alles-in-één document waarin schrijven, plannen, berekenen en automatisering naast elkaar bestaan. Of u nu een contentkalender met live statusupdates bouwt of productfunctieverzoeken bijhoudt in één gedeelde ruimte, Coda past zich aan uw stijl aan in plaats van andersom.

Dit is vooral handig voor snel werkende teams die meer nodig hebben dan een statisch document, maar niet de zwaarte van een traditionele projectmanagementtool willen.

De beste functies van Coda

Combineer documenten, tabellen en interactieve weergaven in één canvas.

Gebruik Packs om verbinding te maken met tools zoals Gmail, Slack en Jira.

Stel regels voor werkstroomautomatisering op met eenvoudige, codevrije logica.

Voeg AI-blokken toe voor schrijfhulp, samenvattingen en het genereren van ideeën.

Beheer het deel van documenten met doc locking, verborgen pagina's en werkruimte-rollen.

Limieten van Coda

Het kan voor nieuwe gebruikers complex lijken om de instelling in te stellen.

Offline toegang heeft een limiet.

Prijzen van Coda

Free

Pro : $ 12/maand per gebruiker

Team : $ 36/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Coda-beoordelingen en recensies

G2 : 4,7/5 (470+ beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (90+ beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Coda

In deze Capterra-recensie werd het volgende opgemerkt:

Het gemak waarmee je teamgenoten kunt uitnodigen om live samen te werken aan kennisbanken, softwareontwikkeling of sales enablement-content heeft ervoor gezorgd dat ons bedrijf voor het eerst echt achter een kennissysteem staat.

Het gemak waarmee je teamgenoten kunt uitnodigen om live samen te werken aan kennisbanken, softwareontwikkeling of sales enablement-content heeft ervoor gezorgd dat ons bedrijf voor het eerst echt achter een kennissysteem staat.

👀 Leuk weetje: Het Smithsonian Institution gebruikt AI om miljoenen gedigitaliseerde artefacten te doorzoeken, waardoor verborgen schatten doorzoekbaar worden en historische foto's zelfs automatisch worden getagd.

Eervolle meldingen: aanvullende nuttige alternatieven voor ChatGPT-projecten

Naast de beste ChatGPT Project-alternatieven die we hebben besproken, zijn er nog andere AI-aangedreven platforms die kunnen helpen bij het aanmaken van content en automatisering.

Door bijvoorbeeld de juiste AI-schrijftool te kiezen, kunt u sneller advertentieteksten, e-mails en lange artikelen opstellen met behoud van merkconsistentie.

Hier zijn drie extra tools die u wellicht nuttig vindt:

Jasper : Ontworpen voor marketingteams en contentmakers die snel advertentieteksten, e-mails en blogposts willen opstellen.

Writesonic : helpt teams bij het produceren van SEO-vriendelijke artikelen, productbeschrijvingen en content voor sociale media.

Copy.ai : biedt AI-sjablonen voor het brainstormen over productideeën, het genereren van koppen en het opstellen van campagneberichten.

ClickUp is het beste alternatief waar je op hebt gewacht.

Elk team werkt anders, en hoewel ChatGPT Projects waardevolle organisatie en context biedt voor AI-gestuurd werk, is dit niet altijd voldoende om de complexe projecten van vandaag te beheren.

Moderne teams hebben meer nodig dan alleen geïsoleerd chatten: ze hebben gedeelde zichtbaarheid nodig. ClickUp biedt precies dat! In plaats van te schakelen tussen chatthreads en projectdocumenten, combineert ClickUp AI-gestuurd taakbeheer, samenwerking en realtime rapportage op één plek.

Het biedt teams de context die ze nodig hebben, terwijl repetitieve taken worden geautomatiseerd, doelen worden bijgehouden en geavanceerde redeneringen worden geboden met ClickUp Brain Max.

Als u klaar bent om AI-projectmanagement naar een hoger niveau te tillen en alle afdelingen in verbinding te brengen, meld u dan vandaag nog aan bij ClickUp.