11 gratis Lotus Diagram-sjablonen voor brainstormen en het in kaart brengen van ideeën

Het eerste Lotus-diagram werd in de jaren 70 ontworpen door Yasuo Matsumura, een Japanse managementconsultant. Geïnspireerd door mindmapping en andere creativiteitstechnieken uit die tijd, wilde hij een gestructureerde brainstormmethode ontwerpen waarmee teams op een systematische manier gemakkelijker konden voortbouwen op een centraal idee.

Dat is het mooie van een lotusdiagram. Begin met één idee in het midden en laat dit zich vervolgens ontvouwen tot georganiseerde clusters van mogelijkheden. Wat meestal begint als een vaag concept, wordt een in kaart brengen van verbindingen die u goed kunt volgen.

In deze gids verkennen we gratis Lotus Diagram-sjablonen van ClickUp en anderen, voor creatieve inspiratie, gestructureerd denken en teamsamenwerking.

Wat zijn Lotus Diagram-sjablonen?

Een Lotus Diagram-sjabloon is een visueel brainstorm- en organisatiehulpmiddel om ideeën, concepten of taken op een duidelijke, hiërarchische manier te structureren.

Het is genoemd naar de gelijkenis met een lotusbloem, met een centraal idee omringd door onderling verbonden lagen van gerelateerde ideeën en concepten.

Het diagram bestaat doorgaans uit een raster van 3×3, waarbij de middelste cel uw hoofdidee is en de 8 omringende cellen subideeën zijn. Elk van die subideeën kan vervolgens zelf het middelpunt worden van een ander raster van 3×3 (een andere lotus).

Wat maakt een goede Lotus Diagram-sjabloon?

Voordat u begint met het in kaart brengen van ideeën, moet u weten wat het verschil is tussen een sterke en een zwakke Lotus Diagram-sjabloon:

Gemakkelijk te volgen: Helpt bij het eenvoudig onderscheiden van hoofdideeën, uitwerkingen en uitbreidingen met behulp van de juiste ruimte, uitlijning, randen, kleur, pictogrammen, enz.

Gestructureerde uitbreiding: Hiermee kunt u meer bloesems (lagen met subideeën) toevoegen zonder de layout te verstoren. Dit werkt even goed voor eenvoudige brainstormsessies (slechts één lotus) als voor gedetailleerde planning (meerdere bloesems)

Ruimte voor aantekeningen: Biedt voldoende ruimte voor trefwoorden of kleine schetsen en marges voor langere aantekeningen of plaktagjes

Visuele organisatie: Maakt het gemakkelijk om verbindingen en hiërarchieën in één oogopslag te zien met strakke lijnen, symmetrie en optionele kleur

Begeleidende prompts: Helpt beginners hun gedachten te structureren zonder het diagram te compliceren met labels als 'Hoofdidee' of 'Actiestap'

👀 Wist u dat? De term 'brainstormen' stamt uit de jaren 40 en is bedacht door reclameman Alex F. Osborn in Applied Imagination (1953). Hij benadrukte regels als 'ga voor kwantiteit' en 'onthoud je van kritiek' om creativiteit te stimuleren.

Lotus-diagramsjablonen in één oogopslag

Hier is een overzichtstabel van alle Lotus-diagramsjablonen die op deze blog worden vermeld op een lijst:

Lotus-diagrammsjablonen

ClickUp biedt ook meer dan 1000 sjablonen die deze tools combineren in één werkstroom. Ze breiden de techniek uit tot buiten de planning en leggen hiermee een directe verbinding tussen de planning en de uitvoering.

Laten we eens kijken naar enkele andere Lotus Diagram-sjablonen die u op weg kunnen helpen 👇

1. Lotusbloem-brainstormsjabloon door Visual Paradigm

via Visual Paradigm

Voor teams die verder willen gaan dan oppervlakkige ideeën, biedt de Lotus Blossom Brainstorming Template een gestructureerd raster om één centraal thema uit te breiden naar meerdere lagen van subideeën. Door breedte en diepte af te dwingen, helpt het ideeën bloot te leggen die uw team anders misschien over het hoofd zou zien.

Zo kunt u deze sjabloon gebruiken:

Begin met een hoofdidee in het midden en voeg acht buitenste blokken toe voor sleutelthema's

Verander vertakkingen in extra subblokken en creëer zo een visuele 'bloesem' die aanzet tot een diepgaandere verkenning van elk concept

Gebruik de kleur-code rasterlayout om te zien hoe ideeën met elkaar in verbinding staan, groeien en uiteenlopen

✅ Ideaal voor: Productstrategen die nieuwe functies in kaart brengen of docenten die meerlagige leerkaders ontwerpen

💡 Pro-tip: In ClickUp mindmaps kunt u lotusdiagrammen maken die verder gaan dan visualisatie. Begin met een leeg canvas om vrij te brainstormen of kies een taakgebaseerde map om elke vertakking direct te verbinden met uitvoerbare items. Laat u inspireren door de beste voorbeelden van mindmaps en creëer afhankelijkheden tussen taken, herschik prioriteiten met slepen en neerzetten en traceer zelfs werkstroom terug naar groter doel. Brainstorm, koppel taken aan elkaar en prioriteer werkstroom visueel met ClickUp mindmaps

2. Lotusdiagram-sjabloon van Conceptboard

via Conceptboard

De Lotus-diagramsjabloon van Conceptboard geeft uw werkbesprekingen vanaf het begin een duidelijke structuur. Open het bord, nodig uw team uit en plaats het hoofdonderwerp in het middelste vierkant. Van daaruit wordt de eerste ring gevuld met acht eerste ideeën. Elk van deze ideeën vormt een springplank voor verdere gedachten in de volgende ring.

Zo kunt u deze sjabloon gebruiken:

Identificeer overlappende ideeën die kunnen worden gecombineerd of gerelateerd zijn om sterkere concepten te ontdekken

Laat onverwachte ideeën nieuwe mogelijkheden inspireren en help je een volledige set van 24 verschillende opties rond je belangrijkste focus te genereren

Exporteer de sjabloon als PDF en druk deze af voor groepsbespreking

✅ Ideaal voor: Workshopbegeleiders die virtuele brainstormsessies organiseren waarbij gestructureerde deelname essentieel is

🧠 Leuk weetje: Met de 6-3-5 Brainwriting-methode kun je in slechts 30 minuten 108 ideeën genereren! Deze methode is in 1968 uitgevonden door Bernd Rohrbach en werkt als volgt: 6 mensen schrijven elke 5 minuten 3 ideeën op, wisselen vervolgens hun bladen uit en bouwen zo snel voort op elkaars creativiteit.

3. Lotus-diagramsjabloon door Whiteboard Team

via Whiteboard Team

de Lotus-diagramsjabloon van Whiteboard Team verandert een enkel idee in een web van mogelijkheden, ideaal voor ondernemers. Begin met het schrijven van uw kernthema in het middelste vak. De omringende blokken fungeren als aanwijzingen voor eerste ideeën, en van daaruit kan elk idee naar buiten worden uitgebreid totdat het bord gevuld is met gerelateerde concepten.

Zo kunt u deze sjabloon gebruiken:

Wijs verschillende kleuren toe aan delen van uw bord om clusters van ideeën visueel te scheiden, waardoor het gemakkelijker wordt om verbindingen te volgen naarmate uw diagram zich uitbreidt

Voeg vrijelijk plaknotities toe, verplaats ze of voeg ze samen om uw werkstroom te behouden, en gebruik de onbeperkte canvasruimte om te voorkomen dat u zich beperkt voelt door ruimte

Gebruik bordtools om duplicaten op te ruimen, onderscheidende ideeën te benadrukken en duidelijk de volgende stappen in kaart te brengen

✅ Ideaal voor: Oprichters van start-ups die snelle sprintplanning-brainstormsessies houden met verspreide teams

💡 Pro-tip: Zodra het diagram een fase bereikt waarin feedback of input van de groep nodig is, ga je naar een meer collaboratieve instelling zoals ClickUp Whiteboards. Whiteboards is een brainstormtool waarmee je vormen, plaknotities, verbindingslijnen en ingebedde taken op hetzelfde canvas kunt combineren. Werk samen, visualiseer en integreer taken in Lotus-diagrammen met ClickUp Whiteboards

4. Lotus-diagramsjabloon door Figma

via Figma

De Figma (FigJam) Lotusdiagram-sjabloon is gemaakt voor creatieve teams die willen dat hun brainstormsessies net zo dynamisch zijn als hun ontwerpwerk. Dankzij de interactieve lay-out kun je eenvoudig in realtime samenwerken, terwijl de visuele structuur ideeën overzichtelijk houdt zonder de creatieve flow te limiet.

Deze sjabloon is perfect voor productontwikkeling, merkideeën of campagneplanning.

Zo kunt u deze sjabloon gebruiken:

Houd de betrokkenheid hoog met interactieve functies zoals emoji-reacties, stemmen en cursor chatten

Help teams om ideeën in realtime te sorteren, te clusteren en te prioriteren

Tag clusters, voer snelle polls uit om te stemmen over prioriteit en plaats vervolgtaken direct in hun ontwerp- of projectborden

✅ Ideaal voor: UX-onderzoekers en productontwerpers die designsprints uitvoeren en brainstorminginzichten nodig hebben

5. ClickUp-sjabloon voor brainstormen

Gratis sjabloon downloaden Organiseer en verfijn ideeën systematisch met de ClickUp Brainstorming-sjabloon

De ClickUp Brainstorming Sjabloon past een lotus-achtig raamwerk toe in de praktijk. Je ideeën beginnen in de Braindump-fase, vormen vervolgens een vertakking naar Ideation, gaan door naar Briefing en eindigen in Execution. Dit weerspiegelt de manier waarop een lotusdiagram het denken vanuit één enkel sleutelconcept naar buiten duwt naar meerdere lagen van verfijning.

Zo kunt u deze sjabloon gebruiken:

Gebruik ClickUp-taaken om eigenaren, urgentie en deadlines toe te wijzen, zodat elk idee correct wordt gecategoriseerd en gemakkelijk kan worden geprioriteerd

Stel ClickUp automatisering in om automatisch de sterkste ideeën als winnende oplossingen te markeren

Pas aangepaste velden toe om probleemdefinities, middelen en eigendom bij te houden

✅ Ideaal voor: Productmanagers die feature roadmaps vormen of design leads die cross-team ideevormingssessies leiden

💡 Pro-tip: Sommige diagrammen zijn moeilijk op gang te brengen, of ze lopen vast zodra je de voor de hand liggende ideeën hebt ingevuld. Op zulke momenten kun je gewoon terecht bij ClickUp Brain, je AI-partner binnen ClickUp. Als u naar een lege cluster staart, kan dat nieuwe richtingen suggereren. Krijg nieuwe ideeënvertakkingen en bloemblaadjes voor uw Lotus-diagram met ClickUp Brain

6. ClickUp-sjabloon voor brainstormen

Gratis sjabloon downloaden Structureer en breid onderwijseenheden uit met de ClickUp Brainstorm Ideas sjabloon

Voor docenten die lesmodules plannen of nieuwe cursussen structureren, zet de ClickUp Brainstorm Ideas Template één thema om in georganiseerde vertakkingen. Begin met één focus, zoals Hernieuwbare energie. Nodig ideeën en details uit via ClickUp Formulieren en zie hoe elke verzending terechtkomt in een Idea Master List met velden voor onderwerp, prioriteit en beoogd resultaat.

Van daaruit verspreiden de ideeën zich binnen het brainstormplatform van de sjabloon, waar u ze kunt groeperen in categorieën zoals modules, projecten of beoordelingen en ze kunt sorteren met MoSCoW-fasen : Must Have, Should Have, Could Have en For Review.

Zo kunt u deze sjabloon gebruiken:

Gebruik de plaknotities met slepen en neerzetten om ideeën, concepten, suggesties of een mogelijke oplossing in te voeren

Groepeer verwante ideeën met behulp van kleur of ruimtelijke indeling om thema's en patronen te identificeren

Ontwikkel voor elk geprioriteerd idee een gedetailleerd actieplan met een overzicht van de stappen, middelen, eigenaren en tijdlijnen

✅ Ideaal voor: Docenten die lesplannen voor meerdere weken ontwerpen of curriculumcoördinatoren die kernvakken structureren in gedetailleerde eenheden

📮 ClickUp Insight: 11% van onze respondenten gebruikt AI voornamelijk voor brainstormen en het bedenken van ideeën. Maar wat gebeurt er daarna met deze briljante ideeën? Hiervoor heb je een AI-aangedreven whiteboard nodig , zoals ClickUp Whiteboards, waarmee je ideeën uit de brainstormsessie direct kunt omzetten in taken. En als u een concept niet helemaal kunt uitleggen, vraag dan gewoon de AI-afbeeldingsgenerator om een afbeelding te maken op basis van uw prompt. Het is de alles-in-één-app voor werk waarmee u sneller ideeën kunt bedenken, visualiseren en uitvoeren!

7. ClickUp Ideation Whiteboard-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Visualiseer en organiseer creatieve ideeën met de ClickUp Ideation Whiteboard-sjabloon

Brainstormen begint meestal met een stortvloed aan ideeën, maar zonder structuur kunnen deze in een mum van tijd verdwijnen. Daarom verzamelt de ClickUp Ideation Whiteboard Template ze in een zeer aanpasbaar bord, vergelijkbaar met een lotusdiagram, om docenten en zakelijke professionals te helpen.

U begint met een centraal thema en maakt vervolgens een vertakking naar categorieën (proces, product of mensen), zodat clusters in vormen die gemakkelijk te volgen en uit te bouwen zijn.

Zo kunt u deze sjabloon gebruiken:

Gebruik de Ideation Diagram Weergave om te brainstormen over ideeën en mogelijke oplossingen voor problemen te visualiseren

Voeg vormen toe om thema's te omkaderen, schets pijlen om gerelateerde gedachten met elkaar in verbinding te brengen, voeg documenten toe ter referentie of koppel ideeën zelfs rechtstreeks aan ClickUp-taak

Tag teamleden met 'Opmerkingen toewijzen ' en voeg lagen toe in aangepaste velden, zoals impact en prioriteit

✅ Ideaal voor: Productmanagers die designsprints begeleiden of docenten die samenwerkingsworkshops over complexe ideeën leiden

💡 Bonus: benut het volledige potentieel van uw brainstormsessies met Lotus-sjablonen door gebruik te maken van de slimste tools die er zijn: Zoek direct in ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint en al je verbonden apps – plus het internet – om binnen enkele seconden inspiratie, referentiemateriaal en eerdere brainstormaantekeningen te vinden

Gebruik Talk to Text om uw ideeën uit te spreken, brainstormsessies te dicteren of uw werkstroom te sturen – volledig handsfree, waar creativiteit ook toeslaat

Maak gebruik van premium AI-tools zoals ChatGPT, Claude en Gemini met één enkele, contextuele, ondernemingsklare oplossing Probeer ClickUp Brain MAX — de contextuele AI-desktopapp die uw creatieve proces echt begrijpt. Weg met de wildgroei aan AI-tools en houd uw brainstormsessies, ideeënbeheer en Lotus-sjablonen allemaal op één plek.

8. ClickUp Mind Map-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Breng evoluerende ideeën flexibel in kaart en verbind ze met elkaar met de ClickUp Mind Map-sjabloon

Met de ClickUp Mind Map-sjabloon kunt u op een overzichtelijke manier een hoofdidee vastleggen en dit uitwerken in samenhangende gedachten. De centrale bol vormt het uitgangspunt voor uw kernthema, van waaruit kleurgecodeerde vertakkingen zich uitbreiden naar subideeën en input. Elke vertakking kan eenvoudig worden uitgebreid, ingeklapt of herschikt, zodat u uw in kaart brengen kunt aanpassen naarmate uw gedachten zich ontwikkelen.

Zo kunt u deze sjabloon gebruiken:

Maak ClickUp-taak rechtstreeks op het bord en koppel ze aan ideeën

Maak schetsen met het pengereedschap voor snelle aantekeningen, plaats plaknotities om feedback vast te leggen, voeg tekstblokken toe voor meer duidelijkheid of upload afbeeldingen die uw brainstormsessie ondersteunen

Schakel eenvoudig tussen vrije brainstormsessies en gestructureerde planning met eenvoudige werkstroom, stroomdiagrammen of tijdlijnen die naast uw in kaart brengen worden opgebouwd

✅ Ideaal voor: Ontwerpers en marketeers die campagne-ideeën of creatieve richtingen organiseren

9. ClickUp Squad Brainstorm-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Visualiseer en cluster creatieve suggesties samen met de ClickUp Squad Brainstorm-sjabloon

De ClickUp Squad Brainstorm-sjabloon is gemaakt voor teamleiders die op zoek zijn naar een tool om hun team samen te brengen, hun doelstellingen te verduidelijken, hun motivaties te begrijpen en hen te helpen effectiever als eenheid te werken.

U kunt zich concentreren op een of meer van de volgende 9 sleutel-discussiepunten:

Teamconsensus: hoe het team samenwerkt Teamgezondheid: Individueel welzijn Team Rhythm: Verbetering van de teamdynamiek teamcommunicatie*: communicatiemethoden en het delen van informatie teamvergaderingen*: vergaderschema's, locaties en deelnemers Teamworkflow: Werkstroom aanpassen om de efficiëntie te verbeteren Team Beslissingen: Hoe beslissingen worden genomen *teamrollen: Individuele verantwoordelijkheden Teamresources: Tools en resources die het team zal gebruiken

Kies één onderwerp om mee te beginnen, of behandel ze één voor één. Vraag de teamleden om voor elk onderwerp een plakantekening te pakken, hun ideeën op te schrijven en deze op het onderwerpbord te plakken. Deze activiteit kan aanzienlijk helpen om diverse perspectieven naar voren te brengen en een productieve discussie te bevorderen.

Zo kunt u deze sjabloon gebruiken:

Moedig alle teamleden aan om ideeën aan te dragen en deze toe te voegen aan de whiteboardtool voor een interactieve brainstormomgeving

Kies de meest veelbelovende ideeën om mee verder te gaan, en combineer of verfijn ze indien nodig

Wijs taken toe op basis van de selectie van de ideeën en stel deadlines en verantwoordelijkheden vast om de uitvoering te garanderen

✅ Ideaal voor: Productteams, ontwerpteams en multifunctionele groepen die een centrale ruimte nodig hebben om vrij te kunnen brainstormen

10. ClickUp Business Brainstorming-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Organiseer ideeën, synchroniseer de creativiteit van uw team en stel prioriteiten met de ClickUp Business Brainstorming Sjabloon

Grote ideeën komen altijd voort uit structuur. De ClickUp Business Brainstorming Template helpt uw team creativiteit te organiseren in vier perspectieven: wat we leuk vinden, wat we weten, wat mensen nodig hebben en waar ze voor willen betalen

Gebruik het brainstormbord om kansen op hoog niveau aan het licht te brengen en breek vervolgens elk idee uit elkaar met behulp van de lotusbloemtechniek om subideeën en innovatieve invalshoeken te verkennen.

Zo kunt u deze sjabloon gebruiken:

Vraag teamleden om hun ideeën te delen op plakantekeningen die kunnen worden aangepast en gedupliceerd voor consistentie

Klik en sleep elke aantekening naar de juiste categorie of sectie op het bord

Zet ideeën om in uitvoerbare taken: klik op de plaknotitie, selecteer Converteren, kies Taak en klik vervolgens op Converteren naar taak

✅ Ideaal voor: Innovatieteams die gestructureerd brainstormen om nieuwe oplossingen te vinden

11. ClickUp-sjabloon voor innovatief ideeënbeheer

Gratis sjabloon downloaden Verzamel, evalueer en verfijn onderzoeksvoorstellen systematisch met de ClickUp Innovation Idea Management Sjabloon

De ClickUp Innovation Idea Management Template biedt onderzoeksteams een speciaal systeem voor het verzamelen van voorstellen en het eerlijk evalueren ervan. Vervolgens begeleidt het de sterkste ideeën naar uitvoering, zoals een Lotus-diagram dat één concept uitbreidt naar verschillende vertakkingen, elke invalshoek onderzoekt en teams in de meest veelbelovende richtingen begeleidt.

Elk idee begint met een Idee-invoerformulier (via ClickUp Forms), waar medewerkers, partners of zelfs investeerders hun concepten kunnen indienen. Na indiening wordt het idee een ClickUp-taak, voltooid met aangepaste velden zoals kosten, onderzoeker, beoordelaar, impact en type. Dat betekent dat elke suggestie het proces binnenkomt met duidelijke, vergelijkbare gegevens.

Zo kunt u deze sjabloon gebruiken:

Verplaats ideeën door statussen zoals Nieuw idee, Onderzoek, Beoordeling, In afwachting, Goedgekeurd of Afgewezen

Gebruik de Statusbordweergave om ideeën bij te houden door ze naar de juiste kolom te slepen wanneer hun status verandert

Schakel over naar de Launch Dates Tijdlijn Weergave om te zien wanneer elk goedgekeurd idee gepland staat om te worden uitgerold, gegroepeerd per afdeling en gekleurd (kleur) op basis van impact

✅ Ideaal voor: R&D-leiders die nieuwe concepten willen vastleggen en uitbreiden voordat ze prioriteiten stellen

Van brainstormen tot actie met ClickUp

Lotus-diagrammen zijn uitstekend geschikt voor het ordenen van ideeën, maar hun echte kracht komt tot uiting wanneer ze worden gekoppeld aan het werk dat volgt. Een op zichzelf staande sjabloon kan u helpen mogelijkheden in kaart te brengen, maar deze worden niet automatisch omgezet in taken, prioriteiten of volgende stappen.

Hiervoor hebt u ClickUp nodig.

Binnen dit platform kunt u uw lotusdiagram schetsen in mindmaps, er samen met uw team aan werken in Whiteboard en vervolgens ClickUp Brain vragen om ideeën voor te stellen, ontbrekende details in te vullen of zelfs visuals te maken. Elke vertakking van uw diagram kan rechtstreeks aan een taak worden gekoppeld, zodat er niets verloren gaat tussen planning en uitvoering.

Als u Lotus-diagramsjablonen gebruikt om uw gedachten te ordenen, is de volgende stap om die ideeën om te zetten in actie.

👉 Probeer ClickUp vandaag nog gratis uit en ontdek hoe snel uw brainstormsessies kunnen uitmonden in echte voortgang.