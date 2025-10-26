10 gratis Visio-alternatieven voor Mac die het waard zijn om te gebruiken in 2025

Met stroomdiagrammen, organigrammen, netwerkdiagrammen en andere visuele hulpmiddelen is Microsoft Visio een populaire diagramtool voor ingenieurs, ontwerpers en projectmanagers. Het is krachtig, flexibel en ideaal om complexe ideeën om te zetten in duidelijke visuals.

Maar er is één groot nadeel: Visio is niet ontwikkeld voor macOS. Als u een Mac-gebruiker bent, moet u om het programma te kunnen gebruiken worstelen met workarounds zoals dual-boot-installaties, externe desktops of externe plug-ins. Niet ideaal.

Wat kan een Mac-gebruiker dan doen? Er zijn tal van gratis Visio-alternatieven voor Mac die vergelijkbare (of betere) functies bieden. In dit bericht hebben we de beste Visio-alternatieven voor Mac op een rijtje gezet om diagrammen te maken, Visio-bestanden te openen en naadloos te werk.

Of u nu een complexe systeemarchitectuur ontwerpt of gewoon een teamstroomdiagram maakt, hier vindt u een Mac Visio-alternatief dat bij uw werkstroom past (geen extra installaties nodig).

de 10 beste Visio-alternatieven voor Mac in één oogopslag

Hier volgt een voorproefje van de prijzen, functies en structuren van de beste Visio-alternatieven voor Mac:

Tools Het beste voor Belangrijkste functies Prijzen* ClickUp Alle teamgroottes die AI-aangedreven collaboratieve whiteboards, mindmaps en diagramsjablonen op één plek nodig hebben Whiteboards, mindmaps, sjablonen voor ontwerpen en prototypes, ingebouwde AI met ClickUp Brain en Brain Max Gratis abonnementen, aangepaste aanpassingen voor ondernemingen OmniGraffle Ondernemingen die behoefte hebben aan snelle prototyping en geautomatiseerde werkstroom Vectorafbeeldingen bewerking, aanpasbare sjabloon, werkstroom automatisering, snelle prototyping Gratis proefversie; betaald vanaf $ 149,99 Diagrams.net Middelgrote tot grote softwarebedrijven die op zoek zijn naar webgebaseerde diagramtools met samenwerkingsfuncties Samenwerkingstools, sjablonen voor UML-diagrammen, netwerkdiagrammen en organigrammen Free; betaald vanaf $ 37/maand ConceptDraw DIAGRAM Grote softwarebedrijven die complexe visualisatietools nodig hebben Dynamische connectoren, complexe visualisaties en integraties met ConceptDraw Office-tools Gratis proefversie; betaalde abonnementen vanaf $ 199 Lucidchart Ondernemingen die technische diagrammen en infrastructuurvisualisatie nodig hebben AI-diagrammen en mindmaps genereren, realtime samenwerken en infrastructuur in kaart brengen Gratis; betaald vanaf $ 10 per gebruiker LibreOffice Draw Freelancers en kleine bedrijven die zich bezighouden met technische lay-outs en gedetailleerde schema's 3D-illustraties, platformonafhankelijke samenwerking, connectoren en laagfuncties Free Forever Edraw Max Ontwerpteams en start-ups die werk aan wetenschappelijke illustraties SWOT-analyse, grafiek, diagrammen en mindmaps genereren Betaald vanaf $ 45,99 MindNode Particulieren en kleine tot middelgrote bedrijven die behoefte hebben aan complexe mindmapping en gezamenlijke brainstormsessies Visuele tags, inklapbare vertakkingen en focusmodus Gratis abonnement beschikbaar; betaald vanaf $ 2,99/maand Creately Marketing- en creatieve bureaus die no-code werkstroom gebruiken om meerdere marketingcampagnes te visualiseren Werkstroomautomatisering zonder code, aanpasbare regels en formules, en slimme organisatie met mappanelen Gratis abonnement beschikbaar; betaald vanaf $ 8 per gebruiker per maand Flying Logic Automobiel- en machinefabrikanten die geavanceerde redeneringen en prototyping nodig hebben Modellering van oorzaak-gevolg relaties, dynamische systeemsimulaties en ingebouwde logische poorten en operatoren Betaald vanaf $ 24/maand

Waar moet je op letten bij een Visio-alternatief voor Mac?

Bij het kiezen van een Visio-alternatief voor Mac gaat het niet alleen om compatibiliteit met macOS: je hebt een tool nodig die voldoet aan alle eisen op het gebied van functionaliteit, gebruiksgemak en samenwerking.

Dit zijn de onmisbare functies om ervoor te zorgen dat uw diagramtool uw visie bijhoudt:

Intuïtieve, gebruiksvriendelijke interface : zoek een Visio-alternatief voor Mac met een overzichtelijke interface met slepen en neerzetten, waarmee u eenvoudig diagrammen, stroomdiagrammen en organigrammen kunt maken – geen handleiding of IT-diploma vereist

uitgebreide sjabloonbibliotheek en diagramvoorbeelden: *Ingebouwde sjablonen en kant-en-klare diagramvoorbeelden (zoals stroomdiagrammen, mindmaps, organigrammen en netwerkdiagrammen) helpen u sneller aan de slag te gaan en uw visuals consistent te houden

Volledige Visio-bestandscompatibiliteit : zorg ervoor dat uw tool de formaten .vsd en .vsdx ondersteunt, zodat u Visio-bestanden kunt openen, bewerken en exporteren zonder vreemde opmaakproblemen

Functies voor realtime samenwerking : kies een platform waar meerdere gebruikers samen diagrammen kunnen becommentariëren, bewerken en bijwerken – ideaal voor teams op afstand en 'just pinged you'-momenten

Slimme visualisatiefuncties : zoek naar tools die rasters, automatische uitlijning en slimme hulplijnen bieden. Deze opmaakhulpmiddelen houden alles netjes en presentatieklaar

*robuuste veiligheid en toegangscontrole: uw Visio-alternatief voor Mac moet versleuteld delen, gebruiker-toestemming en naleving van privacy-normen zoals de AVG omvatten, vooral als u met gevoelige informatie werkt

Royaal gratis abonnement: vind een gratis versie met solide kernfuncties zoals onbeperkte diagrammen, exporttools en belangrijke ontwerpopties, zodat u kunt creëren en delen zonder meteen tegen een betaalmuur aan te lopen

👀 Wist u dat? 30% van de werknemers vindt samenwerken op afstand beter dan persoonlijk samenwerken, terwijl 50% geen verschil ziet. Deze verschuiving laat zien hoe krachtige digitale tools locatie minder relevant hebben gemaakt, waardoor teams vanaf elke locatie even effectief kunnen communiceren en visuele taken zoals procesmapping kunnen beheren.

De beste Visio-alternatieven voor Mac

Oké, laten we nu eens kijken naar de functies, limieten en alles daartussenin om je te helpen bij het kiezen van het juiste Visio-alternatief voor Mac. Onthoud de essentiële eigenschappen die we eerder hebben genoemd!

1. ClickUp (het beste voor projectmanagement en gezamenlijke diagrammen)

Brainstorm en visualiseer uw ideeën via stroomdiagrammen en mindmaps met ClickUp

Op zoek naar een Visio-alternatief voor Mac-gebruikers dat krachtige diagramtools combineert met uitgebreide projectmanagement-functies?

ClickUp , de alles-in-één-app voor werk, helpt je bij het maken van mindmaps op basis van ideeën, het in kaart brengen van je werkstroom, het bouwen van nauwkeurige stroomdiagrammen en het maken van prototypes van processen in een gebruiksvriendelijke, collaboratieve omgeving.

In plaats van tussen apps te schakelen, kunt u brainstormen, bouwen en uitvoeren op dezelfde plek waar de rest van uw team werkt.

Ze zijn snel, visueel en kunnen worden aangepast aan uw behoeften, of u nu een complex systeem in kaart brengt of uw volgende grote idee schetst.

Brainstorm ideeën met ClickUp Whiteboard

Stel je voor dat je een digitaal canvas hebt dat je in realtime kunt aanpassen, ontwerpen, abonnement en waarop je kunt samenwerken. Dat is ClickUp Whiteboards voor jou.

gebruik Whiteboards om vanaf nul stroomdiagrammen, organigrammen, systeemkaarten en mindmaps te maken, of gebruik kant-en-klare vormen en sjablonen. *Sleep, plaats en verbind items eenvoudig om processen te schetsen, ideeën te schetsen of prototypes visueel te plannen.

🎥 Bekijk hoe je Whiteboard kunt gebruiken om samen te werken met je team:

In tegenstelling tot Visio, dat statisch en gescheiden is, kunt u met ClickUp Whiteboards whiteboard-elementen koppelen aan ClickUp-taken, waardoor brainstormsessies direct in actie worden omgezet.

👉 Stel dat u een nieuw onboardingproces plant. Open gewoon een ClickUp Whiteboard en breng elke stap in kaart met behulp van stroomdiagramvormen. Voeg plaknotities toe voor feedback van het team en verbind de stappen met pijlen om de werkstroom weer te geven. U kunt zelfs elke stap omzetten in een taak en deze toewijzen aan uw team.

Organiseer en leg verbindingen met mindmaps

Zodra uw brainstormsessie op het Whiteboard is afgerond, kunt u een stap verder gaan met ClickUp Mind Maps om uw ideeën te ordenen en te verfijnen.

In tegenstelling tot statische Visio-diagrammen zijn deze in kaart brengen dynamisch, interactief en volledig geïntegreerd in uw werkstroom.

Breng workflows en concepten in kaart met ClickUp mindmaps

U kunt beginnen met een lege mindmap om vrij te brainstormen of de taakgebaseerde modus gebruiken om uw bestaande projecten te visualiseren. Het is perfect voor het in kaart brengen van productfuncties, het plannen van contentworkflows, het maken van prototypes en het schetsen van volledige projectfasen.

Sleep en verbind knooppunten, voeg afhankelijkheden toe en zet zelfs vertakkingen direct om in uitvoerbare taken.

ClickUp-sjabloon voor projectnetwerkdiagram

Als u niet weet waar u moet beginnen met het visualiseren van uw ideeën en plannen, biedt ClickUp gratis aanpasbare sjablonen.

Met de ClickUp Project Network Diagram Template kunt u bijvoorbeeld projectverbindingen, ideeën en afhankelijkheden voor een projectworkflow in kaart brengen.

Gratis sjabloon downloaden Identificeer afhankelijkheden en verbindingen in ontwerptaken met het ClickUp Project Network Diagram

U kunt onderling afhankelijke taken op één plek visualiseren, deadlines en voortgang bijhouden en middelen dienovereenkomstig toewijzen. Met de samenwerkingsfuncties van ClickUp kunt u uw netwerkdiagram eenvoudig in realtime delen en bijwerken.

Probeer ClickUp AI om ideeën te bedenken en diagrammen te genereren

Bovendien kunt u ook rechtstreeks diagrammen genereren met ClickUp Brain.

U kunt eenvoudige gegevenspunten, relaties of procesbeschrijvingen omzetten in professionele diagrammen, zoals stroomdiagrammen, netwerkdiagrammen en mindmaps. Zo bespaart u uren handmatig ontwerpwerk en bent u verzekerd van nauwkeurigheid en consistentie.

Gebruik ClickUp Brain om onderweg mindmaps te genereren

Het kan ook hiaten in uw prototypes identificeren, de voortgang van taken samenvatten en automatische stand-ups, subtaakgeneratoren en contextuele Q&A's bieden. Cool, hè?

De grote vraag is nu: kun je ClickUp in al zijn glorie gebruiken op je MacBook?

Ja!

Je kunt ClickUp downloaden op Mac of elk iOS- of Windows-apparaat en overal toegang krijgen tot je werk. Gebruik het op je mobiel of desktop, voeg het toe als Chrome-extensie of e-mailadd-on. Hoe je het ook wilt gebruiken, de functies van ClickUp werken altijd even soepel en flexibel.

💡 Bonus: Als u wilt: Zoek direct in ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint en al je verbonden apps – plus het internet – naar diagrammen, projectbestanden of procesdocumentatie

Gebruik Talk to Text om vragen te stellen, aantekeningen te dicteren en uw werkstroom met uw stem te beheren – handsfree, waar u ook bent

Maak gebruik van tientallen losstaande AI-tools zoals ChatGPT, Claude en Gemini met één enkele, contextuele, onderneming-klare oplossing voor visuele samenwerking en productiviteit Probeer ClickUp Brain MAX — de contextuele AI-superapp voor Macs die uw werk echt begrijpt, omdat deze rechtstreeks in uw werkruimte is ingebouwd. Zeg vaarwel tegen het jongleren met meerdere AI-tools: gebruik uw stem om diagramideeën te bedenken, proceskaarten te genereren, documentatie te maken, taken toe te wijzen en meer — allemaal op één plek.

De beste functies van ClickUp

Verdeel grote projecten in behapbare delen, visualiseer afhankelijkheden en organiseer gedachten hiërarchisch

Kies uit verschillende diagramcanvassen, drag-and-drop-elementen en tekengereedschappen voor uit de vrije hand om diagrammen te maken die zijn afgestemd op uw behoeften

Werk in realtime samen met uw team, maak aantekeningen bij ontwerpen, plaats opmerkingen en wijs Taak toe, rechtstreeks vanuit diagrammen of whiteboards

Integreer met tools zoals Figma en Canva voor een gestroomlijnde ontwerpwerkstroom

Koppel diagrammen aan taken, ClickUp Docs en andere projectelementen voor naadloos werkstroombeheer

Visualiseer projecttijdlijnen, afhankelijkheden en voortgang met behulp van interactieve Gantt-grafieken, die helpen bij projectplanning en toewijzing van middelen

Werk samen met uw team in ClickUp Chat om gesprekken direct om te zetten in taken, discussies samen te vatten met AI en op de hoogte te blijven van projectupdates zonder uw diagram- of procesmapping-werkruimte te verlaten

Limieten van ClickUp

Sommige gebruikers vinden de uitgebreide functies misschien een beetje overweldigend

Prijzen van ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte klanten over ClickUp?

Een recensie op TrustRadius zegt:

Van grote ontwerpprojecten tot eenvoudige nog te doen-lijstjes, we gebruiken ClickUp om dingen voor elkaar te krijgen. Het wordt bedrijfsbreed gebruikt en lost het probleem van taakbeheer op, zodat je de voortgang en lopende taken die moeten worden uitgevoerd kunt zien.

Van grote ontwerpprojecten tot eenvoudige nog te doen-lijstjes, we gebruiken ClickUp om dingen voor elkaar te krijgen. Het wordt bedrijfsbreed gebruikt en pakt het probleem van taakbeheer aan om de voortgang en lopende taken die moeten worden uitgevoerd te kunnen zien.

💡 Pro-tip: Voeg voor elke taak een taakbeschrijving toe, waarin u precies uitlegt wat er nog te doen is om deze te voltooien. Typ een schuine streep (/) in het vak voor de taakbeschrijving en kies tabellen, banners, sjablonen en meer om snel instructies te schetsen.

2. OmniGraffle (het beste voor snelle prototyping)

via OmniGraffle

Heb je snel prototypes nodig voor een dringende lancering? OmniGraffle is exclusief ontwikkeld voor Apple-gebruikers en is een krachtig diagramprogramma dat vergelijkbaar is met Visio. Hiermee kun je stroomdiagrammen, wireframes, gegevensstroomdiagrammen en mindmaps ontwerpen met volledige creatieve controle.

U kunt pixel-perfecte lay-outs maken, prototyping-sjablonen aanpassen en toegang krijgen tot vormbibliotheken voor snelle diagrammen. Deze flowchart-software voor Mac bevat ook geavanceerde functies zoals vectorbewerking, vormcombinaties en werkstroomautomatisering met scripting.

De beste functies van OmniGraffle

Automatiseer ontwerptaken met AppleScript en JavaScript

Krijg toegang tot recente documenten en uw volledige verzameling stencils en sjablonen.

Versleep elementen eenvoudig met behulp van een intuïtieve interface die slimme hulplijnen, uitlijnen en uitlijnen ondersteunt voor overzichtelijke diagrammen.

Bewerk vectorafbeeldingen, connectoren en lagen met geavanceerde tools zoals Bézier-curves, vormcombinaties en puntbewerking.

Gebruik het als een mindmapping-tool met drag-and-drop-knooppunten, connectoren en gelaagde canvassen.

Limieten van OmniGraffle

De interface voor de gebruiker is niet zo intuïtief als andere alternatieven voor Visio.

De diagramtool ondersteunt alleen Mac, wat een probleem kan zijn als u later overstapt naar Windows.

Prijzen van OmniGraffle

v7 Standaardlicentie: $149,99

v7 Pro-licentie: $ 249,99

Beoordelingen en recensies van OmniGraffle

G2: 4,1/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Wat zeggen echte klanten over OmniGraffle?

Een recensent van Capterra zegt:

Het biedt uitstekende controle over typografie en objectgeoriënteerde diagrammen zijn ongelooflijk krachtig voor het maken van verschillende versies van hetzelfde diagram voor verschillende situaties. Het heeft ook goede import- en exportopties en is ideaal voor gebruik op Mac, iPhone en iPad. OmniGraffle is een krachtige tool voor het maken van diagrammen, maar het heeft enkele opvallende tekortkomingen voor geavanceerde werkstroom. Het ondersteunt geen live databronnen en de grafiekfuncties zijn vrij zwak. Bovendien ontbreekt de mogelijkheid om hiërarchische of relationele gegevensstructuren te importeren en exporteren, wat een grote limiet kan zijn voor geavanceerd informatiewerk. *

Het biedt uitstekende controle over typografie en objectgeoriënteerde diagrammen zijn ongelooflijk krachtig voor het maken van verschillende versies van hetzelfde diagram voor verschillende situaties. Het heeft ook goede import- en exportopties en is ideaal voor gebruik op Mac, iPhone en iPad. OmniGraffle is een krachtige tool voor het maken van diagrammen, maar heeft enkele opvallende tekortkomingen voor geavanceerde werkstroom. Het ondersteunt geen live databronnen en de grafiekfuncties zijn vrij zwak. Bovendien ontbreekt de mogelijkheid om hiërarchische of relationele gegevensstructuren te importeren en exporteren, wat een grote limiet kan zijn voor geavanceerd informatiewerk. *

🧠 Leuk weetje: een moderne MacBook is meer dan een miljoen keer sneller dan de Apollo Guidance Computer die de maanlanding mogelijk maakte! Terwijl de Apollo-computer draaide op 0,043 MHz met slechts 4 KB RAM, beschikken de Macs van vandaag over multi-coreprocessors met een kloksnelheid van meer dan 3 GHz en tot 128 GB RAM, waardoor ze krachtig genoeg zijn om AI-modellen, 3D-simulaties of zelfs hele films te renderen.

3. Diagrams.net (het beste voor webgebaseerde diagrammen)

Hoewel Visio naadloos integreert met de technologie van Microsoft, is het lastig om het te synchroniseren met andere tools zoals Google Workspace. Je hebt extensies en add-ons nodig, wat het gemak tenietdoet.

Diagrams.net (voorheen Draw.io) ondersteunt echter bijna alle soorten diagrammen en grafieken die je maar kunt bedenken. Je kunt ervoor kiezen om bestanden op te slaan in de cloud of ze rechtstreeks naar je apparaat te downloaden en extern te delen.

Het is ongelooflijk lichtgewicht en werkt rechtstreeks in uw browser. U kunt het ook downloaden naar uw Mac.

Diagrams.net beste functies

Maak een breed scala aan diagramtypen , waaronder stroomdiagrammen, UML-diagrammen, netwerkdiagrammen en organigrammen.

Bekijk uw diagrammen overal met cloudopslagruimte, die naadloos integreren met platforms zoals Google Drive, OneDrive, Dropbox en GitHub.

Ontwerp efficiënt organigrammen met behulp van intuïtieve drag-and-drop-functie, voltooid met aanpasbare vormen en verbindingen.

Brainstorm effectief met mindmappingfuncties en andere tools voor datavisualisatie om concepten en hun onderlinge verbanden in kaart te brengen.

Werk samen met teamgenoten aan stroomdiagrammen en ontwerpen via gedeelde cursors.

Limieten van Diagrams.net

Deze MS Visio-vervanger heeft niet genoeg symbolen die essentieel zijn voor het tekenen van een EER-diagram.

De gebruikersinterface is minder gebruiksvriendelijk dan die van andere diagramsoftware.

Diagrams. net-prijzen

Cloud: Standaard: Gratis Geavanceerd: $37/maand

Standaard: Gratis

Geavanceerd: $37/maand

Datacenter: Tot 500 gebruikers: $ 6.250 Tot 1000 gebruikers: $ 9.500 Tot 2000 gebruikers: $ 13.000 Tot 3000 gebruikers: $ 13.500 Tot 4000 gebruikers: $ 13.750

Tot 500 gebruikers: $ 6.250

Tot 1000 gebruikers: $ 9.500

Tot 2000 gebruikers: $ 13.000

Tot 3000 gebruikers: $ 13.500

Tot 4000 gebruikers: $ 13.750

Standaard: Gratis

Geavanceerd: $37/maand

Tot 500 gebruikers: $ 6.250

Tot 1000 gebruikers: $ 9.500

Tot 2000 gebruikers: $ 13.000

Tot 3000 gebruikers: $ 13.500

Tot 4000 gebruikers: $ 13.750

Diagrams. net beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 700 beoordelingen)

Wat zeggen echte klanten over Diagrams.net?

Een recensie op G2 zegt:

Ik gebruik het als een draagbare tool om prototypes van software te maken. Het is de gemakkelijkste tool met zoveel handige functies en je hoeft niets te installeren. Daarom is het voor mij als gebruiker gebruiksvriendelijk en erg nuttig. Ik ben dol op het doel en de voordelen ervan.

Ik gebruik het als een draagbare tool om prototypes van software te maken. Het is de gemakkelijkste tool met zoveel handige functies en je hoeft niets te installeren. Daarom is het voor mij als gebruiker gebruiksvriendelijk en erg nuttig. Ik ben dol op het doel en de voordelen ervan.

4. ConceptDraw DIAGRAM (het beste voor softwareontwikkelaars en IT-teams)

via ConceptDraw DIAGRAM

Ongeveer 71% van de IT-projecten mislukt, niet vanwege slechte code, maar omdat teams de tijdlijnen niet nauwkeurig kunnen inschatten of niet kunnen anticiperen op obstakels.

Een betrouwbare tool voor het maken van diagrammen en mindmaps, zoals ConceptDraw, helpt u bij het in kaart brengen van ontwikkelingsfasen, het maken van workflowdiagrammen en het vroegtijdig opsporen van mogelijke problemen.

Het is speciaal ontworpen voor IT-professionals die meer nodig hebben dan alleen basisvisualisaties. Met tools voor netwerkdiagrammen, softwarearchitectuur en systeemwerkstroom kan het rechtstreeks worden geïntegreerd met de ConceptDraw Office-suite, waardoor diagrammen, mindmapping en projectplanning op één plek worden samengebracht.

Het werkt naadloos op macOS en Windows, waardoor het een populaire Mac Visio-alternatief is voor cross-platform techteams.

De beste functies van ConceptDraw DIAGRAM

Ontwerp complexe visualisaties zoals stroomdiagrammen, netwerkdiagrammen en technische schema's met nauwkeurige controle

Exporteer en importeer Visio-bestanden en andere formaten zoals PDF, SVG en afbeeldingsbestanden voor naadloze compatibiliteit

Integreer met ConceptDraw Office-tools (MINDMAP en PROJECT) voor een uniforme werkstroom voor brainstormen, plannen en uitvoeren

Maak aangepaste diagrammen met geavanceerde stijlopties, dynamische connectoren, lagen en slimme objecten voor duidelijkheid en visuele impact

Limieten van ConceptDraw DIAGRAM

Niet elke sjabloon maakt cross-over- of cross-under-weergaven mogelijk

De software is niet cloudgebaseerd of webgebaseerd, dus u moet deze naar uw apparaat downloaden

Prijzen van ConceptDraw DIAGRAM

ConceptDraw OFFICE 11: $499

ConceptDraw DIAGRAM 18: $199

ConceptDraw MINDMAP 16: $199

ConceptDraw PROJECT 15: $299

ConceptDraw MINDMAP 16 & PROJECT 15: $399

ConceptDraw DIAGRAM beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Wat zeggen echte klanten over ConceptDraw DIAGRAM?

Een recensie op Capterra zegt:

Een Mac-alternatief voor Visio waarmee je mooie diagrammen, plattegronden en andere afbeeldingen kunt maken. Sommige onderdelen van de interface zijn niet zo intuïtief als ik gewend was in Visio. Ook moet het product bij elke nieuwe versie van Mac OS worden geüpgraded.

Een Mac-alternatief voor Visio waarmee je mooie diagrammen, plattegronden en andere afbeeldingen kunt maken. Sommige onderdelen van de interface zijn niet zo intuïtief als ik gewend was in Visio. Ook moet het product bij elke nieuwe versie van Mac OS worden geüpgraded.

👀 Wist u dat? 64% van de werknemers verliest minstens drie uur per week door slechte samenwerking, en voor 1 op de 5 loopt dat nummer op tot zes uur! Hoewel Visio wel integreert met Microsoft Teams, schieten de limiet samenwerkingsfuncties vaak tekort als het gaat om snel veranderende, creatieve projecten die realtime input en flexibiliteit vereisen.

📖 Lees ook: De beste alternatieven voor Microsoft Visio om te proberen

5. Lucidchart (het beste voor technische diagrammen en infrastructuurvisualisatie)

via Lucidchart

Maar liefst 33% van de mensen geeft de voorkeur aan macOS voor professioneel werk zoals productontwikkeling en andere technische projecten, dankzij de snelheid en de op Unix gebaseerde architectuur. Lucidchart biedt u dat door goed samen te werken met zowel Windows- als Apple-apparaten.

U profiteert van realtime samenwerking op elk apparaat, naadloze integratie met tools zoals AWS, Azure, Jira en Google Werkruimte, en de mogelijkheid om Visio-diagrammen zonder problemen te importeren en te bewerken.

Bovendien maken de AI-aangedreven diagramgeneratie en de enorme bibliotheek met sjablonen van Lucidchart het tot het ideale platform voor zowel technische experts als visuele denkers.

De beste functies van Lucidchart

Genereer diagrammen met AI-prompts en maak snel stroomdiagrammen, sequentiediagrammen, klassendiagrammen en entiteit-relatie-diagrammen

Werk in realtime samen met teamleden door gelijktijdig te bewerken, opmerkingen te plaatsen en deel te nemen om de productiviteit en het teamwerk te verbeteren

Weergave van Visio-bestanden en integreer ze naadloos met populaire platforms zoals Google Workspace, MS Office, Jira, Salesforce, GitHub en Slack, zodat je een soepele werkstroom tussen verschillende tools hebt

Maak in Excel personeelsin kaart brengen en stroomdiagrammen en importeer ze in de software

Importeer en exporteer bestanden uit verschillende bronnen, waaronder Microsoft Visio, draw.io, Gliffy en OmniGraffle, waardoor een eenvoudige overgang en samenwerking tussen verschillende diagramtools wordt vergemakkelijkt

Pas aangepaste diagrammen met een extensie bibliotheek met vormen en sjablonen voor stroomdiagrammen, netwerkdiagrammen, UML-diagrammen en organigrammen

Limieten van Lucidchart

De snelle actietools maken het soms een beetje moeilijk om objecten te verplaatsen

Met dit alternatief voor Microsoft Visio kunt u geen werkstroomprofielen met uw eigen merknaam maken

Prijzen van Lucidchart

Free

Individueel: $9

Team : $10/gebruiker

onderneming: *Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Lucidchart

G2: 4,5/5 (meer dan 6000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 2000 beoordelingen)

Wat zeggen echte klanten over Lucidchart?

Een recensie op G2 zegt:

Ik waardeer de intuïtieve drag-and-drop-interface, het brede bereik aan sjablonen en de naadloze realtime samenwerkingsfuncties. Dit maakt brainstormen en systeemontwerp eenvoudig, zelfs voor verspreide teams. Integratie met tools zoals Google Drive, Jira en Microsoft 365 stroomlijnt ook de werkstroom aanzienlijk.

Ik waardeer de intuïtieve drag-and-drop-interface, het brede bereik aan sjablonen en de naadloze realtime samenwerkingsfuncties. Dit maakt brainstormen en systeemontwerp eenvoudig, zelfs voor verspreide teams. Integratie met tools zoals Google Drive, Jira en Microsoft 365 stroomlijnt ook de werkstroom aanzienlijk.

6. LibreOffice Draw (het beste voor freelance grafisch ontwerpers en kleine bedrijven)

via LibreOffice Draw

Wat LibreOffice Draw onderscheidt van Visio is dat het volledig gratis en open source is, maar toch een breed bereik aan formaten ondersteunt, waaronder VSD-bestanden, en native draait op macOS, Windows en Linux.

Met tools voor 3D-objecten, connectoren, lagen en aangepaste vormen presteert Draw boven verwachting voor een tool die niets kost. Als je student bent, freelancer of iemand die basis- tot gemiddelde diagramfuncties nodig heeft zonder vast te zitten aan een eigen ecosysteem, is dit een ideale tool om Visio te vervangen.

De beste functies van LibreOffice Draw

Maak alles, van snelle schetsen tot complexe diagrammen, met behulp van een intuïtieve drag-and-drop-interface, geschikt voor technische lay-outs en gedetailleerde schema's

Ontwerp stroomdiagrammen, organogrammen en 3D-illustraties met behulp van ingebouwde vormen, connectoren en laagfuncties

Importeer en exporteer ontwerpen in meerdere formaten, waaronder bestanden van Microsoft Visio en andere apps, voor soepele samenwerking tussen verschillende platforms

Bewerk elementen nauwkeurig met tools voor het wijzigen van de grootte, groeperen, aanpassen van curven en het aanmaken van aangepaste objecten

Limieten van LibreOffice Draw

De interface is onhandig en een beetje ouderwets

De diagramtools bieden niet veel vooraf gedefinieerde vormen

Prijzen van LibreOffice Draw

Free Forever

LibreOffice Draw beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,3/5 (meer dan 2000 beoordelingen)

Wat zeggen echte klanten over LibreOffice Draw?

Een recensie op G2 zegt:

Het is gratis en open-source tekensoftware, die u kosteloos kunt downloaden en gebruiken. Het is compatibel met andere tekenbestandsformaten, wat samenwerking en informatie-uitwisseling vergemakkelijkt. Het bevat een groot aantal effectieve tools voor het tekenen, om afbeeldingen, diagrammen, stroomdiagrammen en andere afbeeldingen te maken. Het maakt deel uit van de LibreOffice-suite voor productiviteit en kan gemakkelijk worden geïntegreerd met andere programma's in de suite, zoals Writer en Calc. Het is toegankelijke en gebruiksvriendelijke software, met een intuïtieve interface en een groot aantal online beschikbare bronnen en tutorials.

Het is gratis en open-source tekensoftware, die u kosteloos kunt downloaden en gebruiken. Het is compatibel met andere tekenbestandsformaten, wat samenwerking en informatie-uitwisseling vergemakkelijkt. Het bevat een groot aantal effectieve tools voor het tekenen, om afbeeldingen, diagrammen, stroomdiagrammen en andere afbeeldingen te maken. Het maakt deel uit van de LibreOffice-suite voor productiviteit en kan gemakkelijk worden geïntegreerd met andere programma's in de suite, zoals Writer en Calc. Het is toegankelijke en gebruiksvriendelijke software, met een intuïtieve interface en een groot aantal online beschikbare bronnen en tutorials.

🧠 Leuk weetje: Lang voor Visio introduceerde Apple in de jaren 80 MacPaint en HyperCard, waarmee gebruikers visuele content konden maken en ordenen. Deze tools legden de basis voor veel van de huidige diagramtoepassingen.

7. Edraw Max (het beste voor ontwerpprojecten en wetenschappelijke illustraties)

via Edraw Max

Behalve dat Visio niet compatibel is met Mac, heeft het ook een limiet wat betreft de verscheidenheid aan sjablonen en gebruiksgemak. Edraw Max biedt AI-aangedreven diagrammen, een leuke en intuïtieve interface en kan macOS en Windows naadloos ondersteunen.

De AI-tools van deze workflowdiagramsoftware helpen bij het automatisch genereren van structuren, het extraheren van tekst en zelfs het voorstellen van lay-outs, waardoor u uren handmatig werk bespaart. U krijgt toegang tot een bereik aan kant-en-klare sjablonen en symbolen, waardoor u gemakkelijk aan de slag kunt, ongeacht uw branche.

De beste functies van Edraw Max

Genereer moeiteloos diagrammen en maak mindmaps met AI-aangedreven tools die grafieken kunnen analyseren en tekst kunnen extraheren

Voer SWOT-analyses uit en maak projecttijdlijnen met visualisatietools en Gantt-grafieken

Werk in realtime samen met teamleden in een cloudgebaseerde werkruimte, waardoor naadloos teamwork en co-creatie op een oneindig canvas mogelijk wordt

Importeer en exporteer bestanden in meerdere formaten, waaronder VSDX, PDF, Word, Excel en meer, zodat compatibiliteit en eenvoudig deel gegarandeerd zijn

Krijg toegang tot verschillende sjablonen en symbolen om snel professionele diagrammen te maken

Limieten van Edraw Max

De bedradingsschema's worden rommelig en moeten handmatig worden aangepast wanneer u te maken hebt met complexe afhankelijkheden

Prijzen van Edraw Max

Individueel halfjaarlijks abonnement: $79

Individueel eeuwigdurend abonnement: $ 245

Perpetual Bundle Abonnement: $390

Voor teams: $ 119/jaar per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Voor bedrijven: Aangepaste prijzen

Voor studenten: Vanaf $ 68

Voor docenten: Aangepaste prijzen

Edraw Max beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 130 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 200 beoordelingen)

📮 ClickUp Insight: Slechts 10% van de managers gebruikt een vaardighedenmatrix om werk toe te wijzen, maar 44% zegt dat ze proberen taken af te stemmen op sterke punten en doelen. Zonder de juiste tools om hen te ondersteunen, zijn de meeste managers gedwongen om deze beslissingen te nemen op basis van de directe context, niet op basis van gegevens. Dit is precies waar u een slimme assistent nodig hebt! ClickUp Brain kan taakuitvoeringen aanbevelen door historisch werk, getagde vaardigheden en zelfs leerdoelen te analyseren. Hiermee kunt u verborgen sterke punten ontdekken en de beste persoon voor de taak vinden, niet alleen degene die beschikbaar is. echte resultaten: *Atrato zag een 30% snellere productontwikkeling en een 20% afname in overwerk van ontwikkelaars dankzij het werklastbeheer van ClickUp.

8. MindNode (het beste voor brainstormen en het plannen van reisroutes)

via MindNode

Microsoft Visio is gemaakt voor structuur. Maar als je een veelzijdige tool nodig hebt die zowel creatief werk als persoonlijke planning ondersteunt, dan is MindNode het ideale alternatief voor jou. Het is een vloeiender, intuïtiever alternatief dat is ontworpen om je te helpen ideeën vast te leggen en te verbinden voor brainstormsessies, projectplanning en zelfs reisplannen.

Je kunt vrije gedachten omzetten in gestructureerde plannen met slepen en neerzetten, de Focusmodus gebruiken om afleidingen te elimineren en zelfs taken synchroniseren met Apple herinneringen.

De beste functies van MindNode

Zet gedachten om in actie door taken, prioriteiten en herinneringen rechtstreeks aan uw mindmaps toe te voegen

Leg ideeën visueel vast met intuïtieve mindmapping en brainstorm, organiseer en verfijn gedachten samen met anderen

Gebruik visuele tags om uw gedachten te categoriseren en meer context toe te voegen

Verberg delen van je mindmap wanneer de structuur te ingewikkeld wordt

Maak uw werkstroom aan met thema's, stickers en inklapbare vertakkingen

Limieten van MindNode Draw

Je kunt geen eigen sneltoetsen instellen en de beschikbare sneltoetsen zijn vrij beperkt

De knooppunten kunnen alleen horizontaal worden toegevoegd

Prijzen van MindNode Draw

Free

MindNode Plus: $ 2,99/maand

MindNode Draw beoordelingen en recensies

G2: 4,3/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte klanten over MindNode?

Een recensie op G2 zegt:

Het vastleggen van mijn gedachten en schetsen is een fluitje van een cent, en omdat het volledig is geïntegreerd via iCloud, heb ik op al mijn persoonlijke apparaten toegang tot mijn mentale schetsen en kan ik ze bekijken om de continuïteit te behouden. De visuele presentatie van MindNode is minimalistisch en ik vind het prettig dat het scherm niet rommelig wordt, met visuele sjablonen die de structurering van ideeën verbeteren.

Het vastleggen van mijn gedachten en schetsen is een fluitje van een cent, en omdat het volledig is geïntegreerd via iCloud, heb ik op al mijn persoonlijke apparaten toegang tot mijn mentale schetsen en kan ik ze bekijken om de continuïteit te behouden. De visuele presentatie van MindNode is minimalistisch en ik vind het prettig dat het scherm niet rommelig wordt, met visuele sjablonen die de structurering van ideeën verbeteren.

9. Creately (het beste voor het opstellen van marketing- en andere creatieve campagnes)

via Creately

Creately is ontwikkeld voor naadloos teamwork. In tegenstelling tot Visio, dat alleen voor Windows beschikbaar is, werkt Creately moeiteloos op Mac, Windows en in elke browser. Het ondersteunt het importeren en exporteren van Visio-bestanden, waardoor het gemakkelijk is om samen te werken met collega's die nog steeds Microsoft Visio gebruiken.

Naast krachtige diagrammen en samenwerking kunt u ook uw database aanpassen, contextspecifieke afbeeldingen genereren en toegang krijgen tot client-specifieke weergaven. De realtime samenwerkingsfuncties en gratis Visio-viewer maken het een veelzijdig alternatief voor Mac Visio.

De beste functies van Creately

Stel zonder code workflowautomatisering in om complexe processen te vereenvoudigen zonder te programmeren

Gebruik sjablonen voor zowel complexe als eenvoudige stroomdiagrammen, mindmaps, organigrammen en meer

Aangepaste regels en formules voor meerdere werkstroom, OKR, doelafstemming en op rollen gebaseerde toegang

Geniet van een slimme organisatie met mappanelen en eenvoudige connectorplaatsing voor duidelijke, professionele diagrammen

Integreer Slack, Google Drive, Confluence en productiviteit-apps voor Mac

Limieten van Creately

Hoewel Creately complexe projecten aankan, vertraagt de verwerkingssnelheid het programma

Gebruikers melden dat de interface niet goed is geoptimaliseerd voor telefoons

Prijzen van Creately

Free

Persoonlijk: $ 8/maand per gebruiker

Team: $ 8/maand per gebruiker

Business: $ 149/maand

onderneming: *Aangepaste prijzen

Creately beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (meer dan 1300 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Wat zeggen echte klanten over Creately?

Een recensent van Capterra schrijft:

De interface van Creately is intuïtief, waardoor het maken van diagrammen en visuele content zelfs voor beginners eenvoudig is. Ik ben dol op de talrijke sjablonen die Creately biedt, waardoor ik veel tijd bespaar. Wat ik ook geweldig vind, is de integratie met verschillende tools. Hoewel er veel sjablonen beschikbaar zijn, is er voor elk sjabloon slechts beperkte aanpassing mogelijk, wat ik als een groot probleem beschouw. Ik had ook soms last van een kleine vertraging, wat mogelijk ook aan mijn netwerk te wijten was.

De interface van Creately is intuïtief, waardoor het maken van diagrammen en visuele content zelfs voor beginners eenvoudig is. Ik ben dol op de talrijke sjablonen die Creately biedt, waardoor ik veel tijd bespaar. Wat ik ook geweldig vind, is de integratie met verschillende tools. Hoewel er veel sjablonen beschikbaar zijn, kun je ze slechts in beperkte mate aanpassen, wat ik als een groot probleem beschouw. Ik had ook soms last van een kleine vertraging, wat mogelijk ook aan mijn netwerk te wijten was.

10. Flying Logic (het beste voor mechanische prototyping)

via Flying Logic

Visio schiet tekort als het gaat om mechanische prototyping. Het mist de mogelijkheid om realtime logica te modelleren, oorzaak-gevolg relaties te simuleren of diagrammen dynamisch aan te passen naarmate ideeën evolueren. Voor dergelijke gebruikssituaties is Flying Logic een beter alternatief.

Het helpt u bij het modelleren van processen, het analyseren van resultaten en het visueel simuleren van het domino-effect van beslissingen in realtime. Naast het naadloos ondersteunen van macOS, maakt de unieke benadering van causale en op afhankelijkheden gebaseerde diagrammen het ideaal voor het oplossen van complexe problemen, planning en analyse van de onderliggende oorzaken.

De beste functies van Flying Logic

Modelleer oorzaak-gevolgrelaties met behulp van op logica gebaseerde diagrammen die zich aanpassen terwijl u ze bouwt.

Simuleer dynamische systemen met live updates, visuele herberekening van werkstroom en de mogelijkheid om ideeën interactief te testen.

Ondersteun geavanceerde redeneringen en planning voor taken zoals oorzaakanalyse, projectplanning en mechanische prototyping.

Exporteer diagrammen naar formaten zoals PDF, PNG en OPML om ze gemakkelijk te kunnen delen en documenteren.

Gebruik ingebouwde logische poorten en operatoren om gestructureerde, op beslissingen gebaseerde werkstroom te creëren.

Integreer met planningsmethodologieën zoals de theorie van beperkingen en kritieke ketenprojectmanagement.

Limieten van Flying Logic

Het platform heeft een steilere leercurve vanwege de op logica gebaseerde aanpak.

De interface voelt verouderd aan in vergelijking met moderne, visueel gepolijste tools.

Prijzen van Flying Logic

Individueel: $10/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Flying Logic

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

Wat zeggen echte klanten over Flying Logic?

Een Reddit-recensent zegt:

Ik ben erg te spreken over Flying Logic voor Mac (ik weet niet zeker of er ook een pc-versie is). Het begrijpt CRT's en andere denkhulpmiddelen. Ik hoef nooit mijn tijd te besteden aan het handmatig verplaatsen van alles, dus het is allemaal logisch.

Ik ben erg te spreken over Flying Logic voor Mac (ik weet niet zeker of er ook een pc-versie is). Het begrijpt CRT's en andere denkhulpmiddelen. Ik hoef nooit mijn tijd te besteden aan het handmatig verplaatsen van alles, dus het is allemaal logisch.

Vervang rommelige diagrammen en starre werkstroom, visualiseer beter met ClickUp

Hoewel alle Visio-alternatieven die we hebben besproken krachtige functies bieden voor het maken van diagrammen op Mac, heeft elk alternatief zijn voor- en nadelen. Sommige zijn geweldig voor stroomdiagrammen, maar schieten tekort op het gebied van taakintegratie. Andere blinken uit in mindmapping, maar missen flexibiliteit op het gebied van samenwerking. Een paar bieden solide sjablonen, maar schalen niet goed mee met de behoeften van het team.

Als je op zoek bent naar een krachtige diagramoplossing die snel en flexibel is en die een naadloze verbinding heeft met je werkstroom, kies dan voor ClickUp.

Van brainstormen op whiteboards tot het ordenen van ideeën met mindmaps en het omzetten van visuals in uitvoerbare taken: ClickUp biedt je alles op één plek.

U kunt complexe systemen in kaart brengen, prototypes plannen, taken voltooien en in realtime samenwerken zonder van tool te wisselen.

Meld je vandaag nog aan bij ClickUp en breng je ideeën tot leven met slimmer, eenvoudiger visueel werk.