Top 10 klinische communicatieplatforms in 2025

Te veel ziekenhuizen vertrouwen nog steeds op fragmentarische groepsberichten, verouderde piepers en inboxen die overlopen met FYI's. Dit vertraagt iedereen: verpleegkundigen die goedkeuringen achterna zitten, artsen die updates missen en beheerders die vastzitten in hun rol als tussenpersoon.

Medische teams hebben één plek nodig om te communiceren, bij te houden en te handelen zonder verwarring door misverstanden. Een klinisch communicatieplatform houdt updates duidelijk, snel en precies waar ze moeten zijn.

Hier zijn 10 klinische communicatiesoftwaretools die zijn ontwikkeld om het tempo, de druk en de realiteit van klinisch werk aan te kunnen en de resultaten voor patiënten te verbeteren. 🩺

Overzicht van de beste klinische communicatiesoftware

Dit zijn de beste softwareop lossingen voor klinisch beheer om u te helpen bij het leveren van betere patiëntenzorg. 📄

Tool Het beste voor Beste functies Prijzen* ClickUp Beheer zorgtaken, berichten en protocollen in één HIPAA-conforme werkruimte Teamgrootte: Ideaal voor multifunctionele klinische teams en ziekenhuissystemen AI-aangedreven chat en Brain MAX, taakgekoppelde gesprekken, realtime updates, spraakgestuurd zoeken, protocolversiebeheer, herinneringen, aangepaste weergaven, automatisering van werkstroom die klaar is voor gebruik Voor altijd gratis; aangepaste opties beschikbaar voor ondernemingen TigerConnect Klinische berichten met veiligheid en traceerbaarheid houden met realtime waarschuwingen Teamgrootte: Ideaal voor ziekenhuizen, artsennetwerken en acute zorgcentra Werkstroom voor automatische escalatie, timer voor zelfvernietiging van berichten, veelgebruikte integraties met EPD's, vooraf ingestelde berichtensjablonen, routering van waarschuwingen van prioriteit Aangepaste prijzen PerfectServe Automatisering van oproeproosters en artsenroosters tijdens noodsituaties Teamgrootte: Ideaal voor ziekenhuizen en medische groepen met meerdere specialismen Geautomatiseerde belbomen, artsenlijsten, responsanalyses en vakantieplanning Aangepaste prijzen Emitrr Het uitvoeren van campagnes op automatisering om herinneringen, informatie en opvolging aan patiënten te bieden Teamgrootte: Ideaal voor kleine klinieken en poliklinieken SMS-/e-mail-/spraakcampagnes, omgaan met patiëntenvoorkeuren, engagement dashboard en HIPAA-conforme enquêtes Aangepaste prijzen Symplr Integratie van compliance en auditbijhouden in de dagelijkse communicatie Teamgrootte: Ideaal voor grote ondernemingen in de zorg en organisaties met strenge compliance-eisen Ingebouwde beleidsmarkeringen, auditlogboeken, regelgevingssjablonen en risicowaarschuwingen Aangepaste prijzen OnPage Het versturen van doorlopende waarschuwingen voor noodgevallen en tijdgevoelige updatesTeamgrootte: Ideaal voor noodteams en ziekenhuizen die kritieke waarschuwingen moeten doorsturen Escalatieketens, luide/override-waarschuwingen en integratie van apparaatmonitoring Vanaf $ 13,99/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) *Rocket. Chatten Aangepaste beveiligde berichtenuitwisseling voor zorgteams met volledige open-sourcecontrole Teamgrootte: Ideaal voor IT-teams in ziekenhuizen en grote netwerken die intern worden ondersteund Zelfhosting, onbeperkte kanalen, volledige toegang tot code, veilige berichtenuitwisseling Gratis; Pro begint bij $ 4 per maand per gebruiker Klara Patiënten kunnen rechtstreeks met zorgteams communiceren via tekst, zonder enige wrijving bij het onboarden. Teamgrootte: Ideaal voor praktijken die prioriteit geven aan snelle, conforme communicatie met patiënten Patiënt-tekst-routering, EHR-verbinding chatlogs, gesprekgeschiedenis Aangepaste prijzen Spok Overbrugging tussen verouderde piepers en moderne beveiligde berichtensystemen Teamgrootte: Ideaal voor ziekenhuizen die oude systemen moderniseren zonder helemaal opnieuw te beginnen Kanaalgebaseerde routing, integratie van verpleegoproepen, responsanalyses en pager-compatibele berichten Aangepaste prijzen Vocera (Stryker) Maakt handsfree, spraakgestuurde communicatie mogelijk in klinische omgevingen Teamgrootte: Ideaal voor chirurgische teams en zorgafdelingen met een hoge mobiliteit Draagbare spraakbadges, spraakgestuurde commando's en integratie met verpleegoproepsystemen Aangepaste prijzen

Wat is een klinisch communicatieplatform?

Een klinisch communicatieplatform is een samenwerkingstool met veiligheid waarmee zorgprofessionals berichten, waarschuwingen, taken, patiëntendossiers en updates op één plek kunnen beheren.

Het vervangt versnipperde kanalen, zoals piepers, e-mails en persoonlijke teksten, door een systeem dat is gebouwd voor snelle en duidelijke communicatie tussen verschillende diensten en afdelingen.

Hoe u de juiste klinische communicatiesoftware kiest

Het beste klinische communicatieplatform is afgestemd op de manier waarop uw team werkt. Hier is waar u op moet letten:

Eenvoudige interface: Zodat medewerkers aan de slag kunnen zonder training of technische ondersteuning

Mobiele toegang: werkt soepel op elk apparaat, zelfs tijdens rondes

HIPAA-conformiteit: beschermt patiëntgegevens met ingebouwde controle voor veiligheid

Taak bijhouden: Wijs verantwoordelijkheden duidelijk toe en houd updates met zichtbaarheid voor Wijs verantwoordelijkheden duidelijk toe en houd updates met zichtbaarheid voor asynchrone communicatie

Responsieve ondersteuning: Lost problemen snel op via realtime hulpopties

Op rol-gebaseerde toegang: Hiermee kunt u de juiste informatie delen met de juiste personen

Real-time waarschuwingen: geeft kritieke updates zonder vertraging of ruis aan

EHR-integratie: Naadloze verbinding met uw bestaande gezondheidszorgsystemen

Tools voor het overdragen van diensten: zorgt voor een soepele overgang dankzij gedeelde context

Auditlogboeken: Houdt de communicatiegeschiedenis bij voor transparantie en verantwoordelijkheid

Groepsberichten: Bereikt afdelingen of zorgteams in één keer

Spraak- en video-opties: Voegt flexibiliteit toe voor Voegt flexibiliteit toe voor gecentraliseerde communicatie wanneer chatten niet voldoende is

🔍 Wist u dat? De Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) werd op 21 augustus 1996 aangenomen. Deze wet was bedoeld om de efficiëntie van de gezondheidszorg en de verzekeringsdekking te verbeteren. De beroemde privacyregel werd echter toegevoegd na een initiatief in de jaren negentig om de manier waarop elektronische gezondheidsinformatie werd verzonden te standaardiseren om patiëntgegevens te beschermen.

De beste klinische communicatiesoftware

Laten we eens kijken naar onze selectie van de beste klinische communicatiesoftware voor projectmanagement in de gezondheidszorg. 👇

1. ClickUp (het beste voor alles-in-één samenwerking en taakbeheer voor zorgteams)

Communiceer beter tijdens het chatten in ClickUp Elimineer de schakelen-belasting met ClickUp Chat

De Healthcare Project Management Software van ClickUp is een alles-in-één klinisch communicatieplatform dat taakvolging, teamberichten, documentatie en AI-ondersteunen samenbrengt in één HIPAA-conforme hub.

Communiceer naadloos met chatten

Wanneer de communicatie tussen medewerkers plaatsvindt via meerdere apps en gesprekken in de wandelgangen, heeft niemand het volledige beeld en springt iedereen heen en weer tussen tools en threads om context te krijgen en tot een waarheidsgetrouwe bron te komen. Dat is werkversnippering in de praktijk en het is een bron van verlies aan productiviteit en gemiste kansen.

ClickUp Chat brengt dat allemaal samen op één plek, rechtstreeks in uw werkruimten, projecten en zelfs individuele ClickUp-taak.

Stel dat een ploegleider meldt dat er tijdens een postoperatieve overdracht apparatuur ontbreekt. In plaats van een berichtje te sturen of een nieuwe e-mailthread te starten, kunnen ze de voorraadbeheerder rechtstreeks taggen in het chatten van de taak. Het bericht blijft gekoppeld aan de exacte taak waar het probleem zich heeft voorgedaan, zodat niemand later hoeft te gissen.

U kunt elk bericht handmatig omzetten in een taak of AI gebruiken om de taaknaam, beschrijving en links te genereren. Als een coördinator een vermelding maakt van het bijwerken van het ontslagprotocol, kan AI binnen enkele seconden een vooraf ingevulde taak aanmaken en deze koppelen aan de oorspronkelijke thread.

Deel informatie in realtime met SyncUps en Clips

ClickUp SyncUps stelt medisch personeel in staat om snelle, gestructureerde stand-upvergaderingen of dagelijkse huddles te houden, zodat iedereen op één lijn zit wat betreft patiëntenzorg, dienstwisselingen en urgente updates.

Praat binnen enkele seconden face-to-face met uw personeel met behulp van ClickUp SyncUps

Dankzij geautomatiseerde samenvattingen en actiepunten wordt niets over het hoofd gezien en kunnen teams zich concentreren op wat echt belangrijk is.

Als u dingen asynchroon wilt delen, in plaats van lange e-mails of schriftelijke aantekeningen, kunt u een korte video opnemen om instructies te verduidelijken en dringende queries te beantwoorden. Hier komt ClickUp Clips van pas. Hiermee kunnen artsen, verpleegkundigen en administratief medewerkers videowalkthroughs opnemen en delen, complexe gevallen uitleggen of procedures visueel demonstreren.

Krijg snel antwoord van Brain

Ziekenhuisactiviteiten verlopen snel met ClickUp Brain. Brain heeft de functie van een on-demand AI-assistent die uw werkruimte begrijpt en antwoorden geeft in de juiste context.

Ontvang binnen enkele seconden projectupdates met ClickUp Brain

Een klinisch operationeel manager kan bijvoorbeeld typen: 'Wat is het nieuwste protocol voor infectiebeheersing in het NICU-project?' ClickUp Brain haalt het meest recente document op, markeert alle openstaande taken die eraan gekoppeld zijn en laat binnen enkele seconden zien wie het document als laatste heeft gewijzigd.

Vriendelijke tip: Als u tegelijkertijd afspraakherinneringen voor meerdere afdelingen moet versturen, kan een planningcoördinator Brain MAX vragen om aparte concepten te genereren voor radiologie, cardiologie en algemene consulten. Het maakt gebruik van uw werkruimtegegevens en toonvoorkeuren om gepolijste, afdelingsspecifieke berichten te creëren die klaar zijn om te worden verzonden. Het beste is dat u de Talk to Text-functie kunt gebruiken om onderweg instructies te geven of aantekeningen te maken. Bekijk deze video voor meer informatie:

Maak protocollen eenvoudiger te beheren

Stel live klinische protocollen op en beheer ze in ClickUp Docs voor volledige zichtbaarheid

Verouderde protocollen, verspreide pdf's en slecht geëvalueerde Word-documenten verspillen kostbare tijd. ClickUp Docs helpt uw team bij het maken en bijwerken van live documentatie die rechtstreeks gekoppeld is aan taken en teamleden.

Als uw compliance officer, als voorbeeld, het bloedtransfusiebeleid bijwerkt, kan hij of zij bewerkingen aanbrengen in een gedeeld document, de hoofdarts en de hematologiecoördinator taggen voor beoordeling en het document koppelen aan uw kwaliteitsauditchecklist, allemaal binnen het platform.

De beste functies van ClickUp

Blijf op de hoogte van follow-ups: Stel Stel ClickUp-herinneringen in voor patiëntbeoordelingen, deadlines voor documentatie en tijdgevoelige taken tijdens verschillende diensten

voeg de juiste context toe aan taken: *Pas elke taak aan met ClickUp aangepaste velden voor patiënttype, escalatie-status of apparatuur-bijhouden

werk op de manier die uw team verkiest: *Schakel tussen ClickUp-weergaven zoals gantt, borden of tabellen om schema's, audits en klinische werkstroom te beheren

plan slimmer zonder handmatig werk: *Plan taken automatisch met ClickUp Kalender op basis van urgentie, werklast en beschikbaarheid

*houd uw tools verbonden: synchroniseer ClickUp met kalenders, EHR-exports, opslagruimte en communicatie-apps om updates te stroomlijnen

Blijf op de hoogte na een periode van afwezigheid: Vat sleutel-updates en beslissingen direct samen met behulp van AI CatchUp in de Vat sleutel-updates en beslissingen direct samen met behulp van AI CatchUp in de alles-in-één berichtenapp

Markeer belangrijke updates duidelijk: plaats aankondigingen, wijzigingen in SOP's of team-updates in chatten met behulp van Posts voor een goede zichtbaarheid

Limieten van ClickUp

De implementatie kan tijdrovend zijn als u uitgebreide aangepaste mogelijkheden nodig hebt

Prijzen van ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4000 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over ClickUp?

Deze Reddit-recensie zegt genoeg:

ClickUp is zeker de moeite waard! Ik bedoel, het is niet alleen een PM-tool, het heeft zoveel toepassingen. Mijn absolute favoriet is echter de kalenderweergave. Er gaat niets boven het kunnen zien van al mijn werk en toewijzingen op één plek. Dus mijn werkopdrachten? Check. Die koffieafspraak? Check. De verjaardag van mijn moeder? Ook check! Er is echter één ding dat dat nog overtreft. ClickUp Brain. Jongens, ik kan het gewoon vragen wanneer ik beschikbaar ben om een vergadering te plannen of of mijn teamleden meer werk kunnen aannemen, en het staat er allemaal! Mind? Blown.

ClickUp is zeker de moeite waard! Ik bedoel, het is niet alleen een PM-tool, maar heeft ook zoveel andere toepassingen. Mijn absolute favoriet is echter de kalenderweergave. Er gaat niets boven het kunnen zien van al mijn werk en toewijzingen op één plek. Dus mijn werkopdrachten? Check. Die koffieafspraak? Check. De verjaardag van mijn moeder? Ook check! Er is echter één ding dat dat nog overtreft. ClickUp Brain. Jongens, ik kan het gewoon vragen wanneer ik beschikbaar ben om een vergadering te plannen of of mijn teamleden meer werk kunnen aannemen, en het staat er allemaal! Mind? Blown.

2. TigerConnect (het beste voor veilige teamberichten)

via TigerConnect

TigerConnect overbrugt de hiaten in klinische samenwerking met versleutelde berichten die naadloos integreren met uw bestaande werkstroom. Zorgpersoneel kan foto's van patiënten, laboratoriumresultaten en zorgupdates delen zonder zich zorgen te hoeven maken over schendingen van de compliance of inbreuken op de veiligheid.

Het platform houdt automatisch bij of berichten zijn afgeleverd en gelezen. Dus wanneer u een urgent bericht verstuurt over de dalende bloeddruk van een patiënt, weet u precies wanneer de behandelend arts dit bericht heeft gezien.

Aangepaste berichtensjablonen stroomlijnen de routinecommunicatie, terwijl geautomatiseerde escalatieregels ervoor zorgen dat cruciale informatie niet wordt gemist.

De beste functies van TigerConnect

Plan berichten zo in dat ze na een vooraf bepaalde tijd automatisch worden verwijderd, zodat gevoelige patiëntgegevens worden beschermd

Maak verbinding met bestaande EPD-systemen om demografische gegevens en medische geschiedenis van patiënten op te halen

Configureer escalatiewerkstroom die urgente berichten automatisch doorsturen naar back-up wanneer de primaire contactpersonen niet reageren

Blijf de status van berichtenbezorging in realtime bijhouden om de zorgcoördinatie te bevestigen

Limietten van TigerConnect

Limiet aanpassingsmogelijkheden voor aangepaste notificaties voor urgente en routinematige berichten

De mobiele app kan tijdens drukke periodes vertraging oplopen, vooral wanneer verplegend personeel deze tegelijkertijd gebruikt

Prijzen van TigerConnect

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van TigerConnect

G2: 4,5/5 (meer dan 190 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 45 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over TigerConnect?

Iemand op G2 deelt:

Het TigerConnect-platform heeft bewezen een betrouwbare bron te zijn die tweerichtingscommunicatie met individuen en groepen mogelijk maakt... Het enige nadeel dat ik kan bedenken, is het feit dat zoveel van onze processen (waaronder de verschillende oproepteams binnen het ziekenhuis) naar dit platform zijn verplaatst dat als het om een of andere reden offline gaat, we ernstig gehandicapt zouden zijn, omdat er geen gemakkelijke manier is om een back-up op te zetten

*Het TigerConnect-platform heeft bewezen een betrouwbare bron te zijn die tweerichtingscommunicatie met individuen en groepen mogelijk maakt... Het enige nadeel dat ik kan bedenken, is het feit dat zoveel van onze processen (waaronder de verschillende oproepteams binnen het ziekenhuis) naar dit platform zijn verplaatst dat als het om de een of andere reden offline gaat, we ernstig gehandicapt zouden zijn, omdat er geen gemakkelijke manier is om een back-up in te stellen

3. PerfectServe (het beste voor het plannen van artsenbezoeken)

via PerfectServe

Heb je ooit geprobeerd om om 2 uur 's nachts een cardioloog te bereiken die dienst heeft? Ja, dat is frustrerend. PerfectServe maakt je leven gemakkelijker door de agenda, specialisatie en voorkeurscontactmethode van elke arts bij te houden in een gecentraliseerd systeem.

Wanneer zich een noodsituatie voordoet, volgt het klinische communicatieplatform automatisch de door u ingestelde oproepboom. Het leert zelfs van reactiepatronen. Dus als de oncoloog die dienst heeft niet op zijn pieper reageert, maar wel op teksten, past het platform zich daarop aan.

De beste functies van PerfectServe

Genereer geautomatiseerde oproepsequenties die voortgang boeken naar back-up artsen wanneer de primaire contactpersonen niet beschikbaar zijn of niet reageren

Maak gedetailleerde analyses van de responstijden en communicatiepatronen van artsen om knelpunten in spoedeisende zorgsituaties te identificeren

Aangepaste vakantieroosters en verlofaanvragen aan, die automatisch worden aangepast aan de wachtroosters

Limieten van PerfectServe

De eerste installatie vereist uitgebreide gegevensinvoer en configuratie, wat weken kan duren om correct te voltooien

De mobiele functie is een limiet, waardoor artsen die voornamelijk vanuit tablets of smartphones werken, minder toegang hebben

Prijzen van PerfectServe

Aangepaste prijzen

PerfectServe-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🧠 Leuk weetje: Het woord 'ziekenhuis' komt van het Latijnse hospes, wat zowel 'gast' als 'gastheer' betekent. Oorspronkelijk waren ziekenhuizen plaatsen van gastvrijheid, waar niet alleen zieken, maar ook reizigers onderdak en verzorging kregen.

4. Emitrr (het beste voor verbeterde patiëntenzorg en engagementwerkstroom)

via Emitrr

Patiënten vergeten afspraken, negeren ontslaginstructies en nemen hun medicijnen niet in zoals voorgeschreven. Emitrr pakt deze universele uitdagingen in de gezondheidszorg aan door middel van gestructureerde communicatiecampagnes die tastbare, cruciale resultaten opleveren.

Zie het als e-mailmarketing, maar dan voor patiëntenzorg. Op basis van triggers kunt u geautomatiseerde reeksen instellen voor afspraakherinneringen, enquêtes na een bezoek en controles op het naleven van medicatievoorschriften.

De HIPAA-conforme software houdt bij welke berichten patiënten openen en beantwoorden, waardoor u inzicht krijgt in wie mogelijk extra aandacht nodig heeft. Daarnaast beheert het verschillende communicatievoorkeuren, waaronder teksten en telefoontjes.

De beste functies van Emitrr

Implementeer geautomatiseerde reeksen met herinneringen via sms, e-mail en spraakberichten om

Verzamel gegevens over patiënttevredenheid via aanpasbare enquêtes die rechtstreeks kunnen worden geïntegreerd in initiatieven voor kwaliteitsverbetering.

Houd statistieken over patiëntenbetrokkenheid bij, zoals het aantal geopende berichten, responstijden en communicatievoorkeuren, met realtime dashboards.

Limieten van Emitrr

De integratiemogelijkheden hebben een limiet bij kleinere EPD-systemen en niche-praktijkbeheersoftware.

De functies van het patiëntenportaal zijn niet erg uitgebreid, waardoor het beperkend is voor zorgorganisaties met complexe werkstroomvereisten.

Prijzen van Emitrr

Aangepaste prijzen

Emitrr-beoordelingen en recensies

G2: 4,8/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: 4,9/5 (meer dan 140 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Emitrr?

Een recensie op Capterra luidt als volgt:

Ik heb maandenlang gezocht naar een communicatiesysteem voor bulkberichten en e-mail dat voldoet aan de HIPAA-normen en dat ik kan gebruiken voor patiënten, clients, vrienden, kennissen, enz. Emitrr was het eerste systeem dat ik vond dat "redelijk geprijsd" was voor zowel een kleine psychotherapiepraktijk als persoonlijk gebruik... Ik hoop dat ze een video-training ontwikkelen over hoe ik het systeem op een meer geavanceerde manier kan gebruiken, zodat ik het kan integreren in mijn werk en marketingabonnementen.

Ik heb maandenlang gezocht naar een communicatiesysteem voor bulkberichten en e-mail dat voldoet aan de HIPAA-normen en dat ik kan gebruiken voor patiënten, clients, vrienden, kennissen, enz. Emitrr was het eerste systeem dat ik vond dat "redelijk geprijsd" was voor zowel een kleine psychotherapiepraktijk als persoonlijk gebruik... Ik hoop dat ze een video-training ontwikkelen over hoe ik het systeem op een meer geavanceerde manier kan gebruiken in mijn werk en marketingabonnementen.

5. Symplr (het beste voor integratie van compliancebeheer)

via Symplr

Symplr integreert nalevingscontrole rechtstreeks in uw communicatiewerkstroom, zodat elk bericht, elke waarschuwing en elk gesprek wordt bijgehouden. Het markeert automatisch mogelijke beleidsschendingen en creëert audittrails, waardoor risicobeheerteams problemen kunnen identificeren voordat ze escaleren.

Deze software voor compliancebeheer is vooral waardevol voor organisaties die worstelen met documentatievereisten. Het legt communicatiegegevens vast die anders tijdens drukke diensten verloren zouden kunnen gaan.

De beste functies van Symplr

Zorg voor goedkeuringsprocessen op meerdere niveaus voor gevoelige communicatie die voorafgaand aan verzending door een leidinggevende moet worden gecontroleerd.

Maak auditdocumentatie met tijdgestempelde records van alle communicatieactiviteiten.

Implementeer geautomatiseerde risicomeldingen wanneer communicatiepatronen wijzen op mogelijke veiligheidsrisico's voor patiënten.

Krijg toegang tot vooraf geconfigureerde compliance-sjablonen die specifiek zijn ontworpen voor de normen van de Joint Commission en de vereisten van CMS.

Limieten van Symplr

De interface kan overweldigend zijn voor klinisch personeel dat alleen maar eenvoudige berichten wil versturen.

Voor een goede integratie met bestaande gezondheidszorgsystemen zijn vaak professionele diensten nodig.

Prijzen van Symplr

Aangepaste prijzen

Symplr-beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: 3,6/5 (meer dan 115 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Symplr?

Gebaseerd op een beoordeling van Capterra:

Het product is eenvoudig te gebruiken zodra u het onder de knie hebt. Het integratieproces duurde een maand, omdat er veel intensieve training over het systeem moest worden gegeven. In het begin moeilijk, maar eenvoudig als u het eenmaal begrijpt.

Het product is eenvoudig te gebruiken zodra u het onder de knie hebt. Het integratieproces duurde een maand, omdat er veel intensieve training over het systeem moest worden gegeven. In het begin moeilijk, maar eenvoudig als u het eenmaal begrijpt.

🔍 Wist u dat? Het eerste ziekenhuis van Amerika, het Pennsylvania Hospital, werd in 1751 opgericht door Benjamin Franklin en Dr. Thomas Bond om arme mensen gratis te behandelen. Het ziekenhuis speelde ook een voortrekkersrol op het gebied van geestelijke gezondheidszorg en werd later onderdeel van het University of Pennsylvania Health System.

6. OnPage (het beste voor het beheer van kritieke waarschuwingen)

via OnPage

Wanneer iemand een hartaanval krijgt, hebt u waarschuwingen nodig die de aandacht trekken. OnPage is gespecialiseerd in aanhoudende notificaties die blijven zoemen totdat iemand ze bevestigt.

Maar maak u geen zorgen: de klinische communicatiesoftware maakt onderscheid tussen routinematige berichten en echte noodsituaties door verschillende waarschuwingstonen en escalatiepatronen te gebruiken.

Als de primaire oncoloog niet binnen tien minuten reageert op een kritiek laboratoriumresultaat, waarschuwt het systeem automatisch de back-uparts. Het systeem is ook geïntegreerd met apparatuur voor patiëntbewaking, waardoor het onmiddellijk een waarschuwing triggert naar het juiste zorgteam wanneer abnormale vitale functies worden gedetecteerd.

De beste functies van OnPage

Zet geautomatiseerde escalatieketens op die secundaire en tertiaire contactpersonen op de hoogte brengen wanneer primaire ontvangers niet binnen een bepaald tijdsbestek reageren

Integreer rechtstreeks met patiëntbewakingssystemen en medische apparatuur om waarschuwingen te triggeren op basis van kritieke drempeloverschrijdingen

Analyseer gedetailleerde statistieken over responstijden en bevestigingspatronen om hiaten in de communicatie op de werkplek te identificeren

Pas aangepaste prioriteitniveaus van waarschuwingen met verschillende notificatiegeluiden, trillingspatronen en visuele indicatoren voor verschillende soorten noodsituaties

Limiet van OnPage

Meldingsmoeheid wordt een reëel probleem wanneer te veel niet-urgente berichten als kritiek worden gecategoriseerd

De aangepaste geluidskwaliteit heeft een enigszins limiet voor verschillende waarschuwingscategorieën

Prijzen van OnPage

OnPage: $ 13,99/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Enterprise Silver: $ 22,99/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Enterprise Gold: $ 28,99/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

OnPage-beoordelingen en recensies

G2: 4,3/5 (meer dan 280 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 65 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over OnPage?

Volgens een beoordeling van G2:

Ik ben verpleegkundig specialist en medisch directeur van een kliniek voor medische esthetiek en ik moet 24/7 bereikbaar zijn voor noodgevallen. Ik vind het geweldig dat ik mijn clients en medewerkers een apart contactnummer kan geven en niet mijn persoonlijke telefoonnummer. Ik vind het ook geweldig dat de app mijn DND doorbreekt, zodat ik bereikbaar ben zolang mijn telefoon aanstaat! ... Ik zou graag de waarschuwingstoon willen veranderen voor wanneer ik een pagina krijg – misschien is er een manier, maar ik heb die nog niet gevonden.

Ik ben verpleegkundig specialist en medisch directeur van een kliniek voor medische esthetiek en ik moet 24/7 bereikbaar zijn voor noodgevallen. Ik vind het geweldig dat ik mijn clients en medewerkers een apart contactnummer kan geven en niet mijn persoonlijke telefoonnummer. Ik vind het ook geweldig dat de app mijn DND doorbreekt, dus zolang mijn telefoon aan staat, ben ik bereikbaar! ... Ik zou graag de waarschuwingstoon willen veranderen voor wanneer ik een pagina krijg – misschien is er een manier, maar ik heb die nog niet gevonden.

7. Rocket. Chatten (het beste voor open-source aangepast)

via Rocket.Chatten

Met Rocket. Chat kunt u uw platform aangepast aan de activiteiten van uw organisatie. Omdat het open source is, heeft uw IT-team toegang tot de volledige codebase voor aanpassingen en beveiligingsaudits.

Deze flexibiliteit komt goed van pas wanneer u integratie met eigen ziekenhuissystemen nodig hebt of werkstroom moet creëren die commerciële platforms niet ondersteunen.

U kunt alles op uw eigen servers hosten, waardoor u volledige controle hebt over gevoelige patiëntgegevens. De klinische communicatiesoftware is schaalbaar van kleine klinieken tot grote ziekenhuisnetwerken, zonder dat licentiekosten per gebruiker een aanslag vormen op uw budget.

Rocket. Chat beste functies

Creëer onbeperkt aantal kanalen en gebruikersgroepen zonder terugkerende licentiekosten of gebruikerbeperkingen

Ontwikkel aangepaste API-integraties met bestaande gezondheidszorgsystemen met behulp van documentatie voor ontwikkelaars en ondersteuningsbronnen

Voer grondige veiligheidstesten uit met volledige toegang tot de volledige code om naleving te garanderen

Rocket. Chatlimiet

Er zijn aanzienlijke technische expertise vereist voor de initiële installatie, het lopende onderhoud en de ontwikkeling van aangepaste project

Specifieke functies voor de gezondheidszorg vereisen aangepaste ontwikkeling en zijn niet standaard beschikbaar

Prijzen van Rocket. Chatten

Free

Pro: $ 4/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Onderneming: Aangepaste prijzen

Rocket. Chatten-beoordelingen en recensies

G2: 4,2/5 (meer dan 330 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 155 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Rocket. Chatten?

Een G2-recensie maakt aantekening:

Het gebruik van threads voor communicatie en de mogelijkheid om discussies te creëren zodat mensen die geïnteresseerd zijn in het onderwerp snel en gemakkelijk kunnen deelnemen, is een geweldige hulp bij de communicatie. […] Van tijd tot tijd stuurt de dienst geen notificaties door, het is ook gebruikelijk om soms offline te zijn en dit belemmert in sommige gevallen de communicatie. Ik ben van mening dat het globale zoekgedeelte, hoewel interessant, ook verbeterd zou kunnen worden, zodat het zinnen kan aanpassen en gesprekken volledig kan weergeven.

Het gebruik van threads voor communicatie en de mogelijkheid om discussies te creëren zodat mensen die geïnteresseerd zijn in het onderwerp snel en gemakkelijk kunnen deelnemen, is een geweldige facilitator die helpt bij de communicatie. […] Van tijd tot tijd stuurt de dienst geen notificaties door, het is ook gebruikelijk om soms offline te zijn en dit belemmert in sommige gevallen. Ik ben van mening dat het globale zoekgedeelte, hoewel interessant, ook verbeterd zou kunnen worden, zodat het zinnen kan aanpassen en gesprekken volledig kan weergeven.

🧠 Leuk weetje: In de 14e eeuw zorgden de Alexianenbroeders in Duitsland voor slachtoffers van de pest. Zij worden beschouwd als een van de eerste hulpverleners in de geschiedenis.

8. Klara (het beste voor sms-tekstberichten tussen patiënten en provider)

via Klara

Patiënten willen hun artsen op dezelfde manier tekstenversturen als iedereen, met gewone telefoonnummers en berichtenapps. Klara maakt dit mogelijk en zorgt ervoor dat alles voldoet aan de HIPAA-normen.

Patiënten kunnen gewoon een tekst sturen naar het nummer van uw praktijk, waarna hun berichten automatisch worden doorgestuurd naar het juiste lid van het zorgteam. Het platform herkent berichttypes en kan onderscheid maken tussen afspraakverzoeken en urgente medische kwesties.

Alle gesprekken worden automatisch gedocumenteerd in uw EPD, waardoor u belangrijke communicatie tussen patiënten en provider niet meer handmatig in medische dossiers hoeft te plakken.

De beste functies van Klara

Integreer de geschiedenis van tekstgesprekken naadloos in EHR-patiëntendossiers om de communicatiedocumentatie bij te houden

Implementeer geautomatiseerde afspraakherinneringen en follow-upberichten die worden geactiveerd op basis van het type bezoek en het zorgplan van de patiënt

Krijg tijdens elke tekstinteractie toegang tot de voltooide context van de patiënt en de gespreksgeschiedenis om gepersonaliseerde, geïnformeerde antwoorden te geven

Limieten van Klara

De complexiteit van berichten heeft een limiet, waardoor het niet geschikt is voor gedetailleerde medische discussies

Het berichtenvolume kan kleine praktijken die geen duidelijke grenzen stellen aan de beschikbaarheid van tekstcommunicatie overweldigen

Prijzen van Klara

Aangepaste prijzen

Klara-beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 210 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Klara?

Feedback op G2 luidt:

Klara heeft onze capaciteit om met onze patiënten te communiceren echt verbeterd. Het heeft ons aantal uitgaande telefoontjes aanzienlijk verminderd. We gebruiken het ook voor zelfplanning, voor routineoogonderzoeken bij onze optometristen... Klara moet op de witte lijst van Mod Med worden geplaatst. Als een patiënt annuleert of een nieuwe afspraak wil maken, wordt de patiënt uit de planning gehaald – wat geweldig is. Maar als de patiënt zich vervolgens voor de afspraak bedenkt en deze wijzigt in Bevestigen, wordt hij weer in dat tijdvak geplaatst. Soms leidt dit tot dubbele boekingen, omdat dat tijdvak al gevuld zou kunnen zijn.

Klara heeft onze capaciteit om met onze patiënten te communiceren echt verbeterd. Het heeft ons aantal uitgaande telefoontjes aanzienlijk verminderd. We gebruiken het ook voor zelfplanning, voor routineoogonderzoeken bij onze optometristen... Klara moet op de witte lijst van Mod Med worden geplaatst. Als een patiënt annuleert of een nieuwe afspraak aanvraagt, wordt de patiënt uit de planning gehaald – wat geweldig is. Maar als de patiënt zich vervolgens voor de afspraak bedenkt en deze wijzigt in Bevestigen, wordt hij weer in dat tijdvak geplaatst. Soms leidt dit tot dubbele boekingen, omdat dat tijdvak mogelijk al was gevuld.

9. Spok (het beste voor modernisering van verouderde systemen)

via Spok

De meeste zorginstellingen blijven gebruikmaken van oproepsystemen die al jarenlang betrouwbaar functioneren. In plaats van dit als een probleem te zien dat moet worden opgelost, beschouwt Spok het als een troef waarop kan worden voortgebouwd.

Het platform fungeert in wezen als een vertaler tussen bestaande paginetwerken en moderne veilige berichtenfuncties. Dit betekent dat klinisch personeel de paginawerkstroom kan blijven gebruiken die ze al kennen, maar nu beschikken over waardevolle toevoegingen zoals berichtentheers en bezorgbevestigingen.

De beste functies van Spok

Stuur berichten via de gewenste communicatiekanalen op basis van de beschikbaarheid van de ontvanger en individuele voorkeuren

Monitor communicatieanalyses, waaronder responstijden, berichtbezorgingspercentages en kanaaleffectiviteit tussen afdelingen

Integreer met verpleegoproepsystemen en klinische bewakingsapparatuur om op basis van veranderingen in de status van de patiënt de juiste waarschuwingen te triggeren

Beheer complexe communicatievoorkeuren voor verschillende rollen, afdelingen en dienstroosters vanuit gecentraliseerde beheerpanelen

Limieten van Spok

De complexiteit van de configuratie vereist een aanzienlijke investering in opleiding voor administratief personeel dat verantwoordelijk is voor het systeembeheer

Limiet aangepaste mogelijkheden voor waarschuwingsgeluiden en notificatievoorkeuren

Prijzen van Spok

Free

Professioneel: $ 19,90/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Spok

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🔍 Wist u dat? In 1992 waren elektronische patiëntendossiers (EPD's) voornamelijk voorbehouden aan academische centra en hybride systemen. In 2015 waren ze echter uitgebreid naar verpleeghuizen, hospices en zelfs penitentiaire inrichtingen.

10. Vocera (Stryker) (het beste voor handsfree spraakcommunicatie)

via Stryker

Gereinigde handen, steriele omgevingen en patiëntenzorgactiviteiten gaan niet goed samen met touchscreenapparaten. Vocera lost dit probleem op door middel van spraakgestuurde communicatie, waardoor klinisch personeel kan communiceren zonder iets aan te raken.

Medewerkers kunnen bellen, berichten versturen en waarschuwingen ontvangen met behulp van eenvoudige spraakopdrachten, zoals 'Bel Dr. Martinez'. Het systeem herkent natuurlijke spraakpatronen en maakt verbinding met gebruikers met de juiste personen op basis van hun rol en huidige beschikbaarheid.

Bovendien hebben deze lichtgewicht draagbare apparaten geen invloed op klinische procedures of protocollen voor infectiebeheersing.

De beste functies van Vocera

Maak automatisch verbinding met de juiste teamleden met behulp van intelligente spraakherkenning die rollen, afdelingen en de huidige status begrijpt

Krijg toegang tot realtime patiëntinformatie en systeemupdates via spraakgestuurde queries die kunnen worden geïntegreerd met bestaande ziekenhuisinformatiesystemen

Integreer spraakcommunicatiefuncties met bestaande verpleegoproepsystemen en apparatuur voor patiëntbewaking

Limieten van Vocera

De batterijduur van draagbare apparaten vereist frequente oplaadcycli, wat storend kan zijn tijdens lange diensten

Problemen met draadloze verbindingen in bepaalde ziekenhuisgebieden kunnen de functie limiet en de betrouwbaarheid van de communicatie verminderen

Prijzen van Vocera

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Vocera

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🧠 Leuk weetje: Joseph Lister staat bekend als de vader van de moderne chirurgie omdat hij in de jaren 1860 pionierde met antiseptische technieken. Vóór zijn werk was chirurgie vaak dodelijk vanwege infecties; instrumenten werden niet gesteriliseerd en ziekenhuizen overwogen om chirurgie helemaal te verbieden. Geïnspireerd door het werk van Louis Pasteur op het gebied van ziektekiemen, begon Lister carbolzuur te gebruiken om wonden en instrumenten te reinigen.

Breng zorgteams op dezelfde pagina met ClickUp

Klinische activiteiten lopen niet vast omdat informatie over te veel plaatsen verspreid is.

Het klinische communicatieplatform van ClickUp lost dat op.

Op één platform kunt u patiëntgerelateerde taken bijhouden, in realtime chatten, protocollen documenteren en follow-ups automatiseren. Het is veilig, flexibel en ontworpen om de communicatie tussen zorgteams over verschillende afdelingen en diensten heen te ondersteunen.

Als uw team meer tijd besteedt aan het coördineren van het werk dan aan het uitvoeren ervan, kan ClickUp u helpen om dat te veranderen. Meld u vandaag nog gratis aan! ✅