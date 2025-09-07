Free Lucidchart-sjablonen voor organigrammen om de teamstructuur te visualiseren

Raakt u in paniek als u uw grafiek moet bijwerken telkens wanneer er een wijziging in de teamstructuur plaatsvindt?

U weet dat zichtbaarheid belangrijk is, maar als een digitale archeoloog door oude documenten graven is niet de beste manier om iedereen op dezelfde pagina te houden.

Een manier om dit probleem op te lossen, is door visueel rijke grafieken te maken die voor iedereen toegankelijk zijn.

Met een Lucidchart-sjabloon voor organigrammen kunt u snel visuele organigrammen maken, bijwerken en delen die uw huidige structuur weerspiegelen.

In dit artikel helpen we u de perfecte Lucidchart-organisatiesjabloon te vinden die aan uw behoeften voldoet. Als u uw organigrammen rechtstreeks wilt koppelen aan taken, teams en werkstroom, zullen we ook bekijken hoe ClickUp u kan helpen tijd te besparen.

Wat zijn LucidChart-sjablonen voor organigrammen?

Lucidchart-sjablonen voor organigrammen zijn kant-en-klare visuele lay-outs die zijn ontworpen om u te helpen snel organigrammen te maken. Met deze sjablonen kunt u teamstructuren in kaart brengen door automatisch grafieken te genereren met rollen, rapportage en afdelingen.

U kunt ze aangepast maken met foto's, contactinformatie en beschrijvingen van rol, waardoor ze ideaal zijn voor HR-teams, managers en projectleiders die duidelijke, professionele organigrammen nodig hebben zonder helemaal opnieuw te beginnen.

Het maken van een organigram in LucidChartgrafiek is vooral handig voor slimmere en snellere ondernemingen of teams die te maken hebben met frequente veranderingen in personeel en rapportage-relaties.

👀 Wist u dat? Bijna 75% van de multifunctionele teams slaagt er niet in om sleuteldoelen zoals budget, tijdlijnen en klantverwachtingen te halen vanwege onduidelijk bestuur, vage doelstellingen en een gebrek aan verantwoordelijkheid.

Wat maakt een goede Lucidchart-sjabloon voor organigrammen?

Een volledig aanpasbare Lucidchart -sjabloon voor organigrammen kan helpen om verantwoordelijkheden te verduidelijken en verwarring over wie wat doet te verminderen. Hiermee kunt u een eenvoudig organigram maken, gegevens importeren en de organigram-editor gebruiken wanneer dat nodig is.

Dit is waar u op moet letten:

*bewerkbare rolblokken: voeg teamleden toe aan uw organisatiestructuur, verwijder ze of verplaats ze zonder opnieuw te hoeven beginnen

*ingebouwde hiërarchische format: rapportage- en afdelingsstructuren worden automatisch uitgelijnd terwijl u uw databron bouwt of bijwerkt

aanpassingsopties: *Voeg functietitels, foto's, afdelingslabels of aangepaste werknemersvelden toe op basis van hoe uw teamleden werken

*samenwerkingsfuncties: Zorg ervoor dat u opmerkingen kunt plaatsen, tags kunt toevoegen of live versies kunt delen met belanghebbenden, en verbeter de communicatie

export- en insluitingsopties:* Importeer grafiekgegevens zonder gedoe in onboarding-presentaties, prestatieabonnementen of projectstarters

Free Lucidchart-sjablonen voor organigrammen

Een LucidChart-document maakt gebruik van een flexibele bibliotheek met organigramvormen, waardoor u eenvoudig rollen, rapportage lijnen en prestatiegegevens kunt slepen en neerzetten en aangepast.

U kunt werknemersinformatie in kaart brengen, een hiërarchische structuur abonnementen of het besturingssysteem van uw organisatie verduidelijken. Deze sjablonen beheren gegevens en helpen uw team slimmer te werk door hen een voorsprong te geven. Bekijk ze hier:

1. Sjabloon voor organogram

via LucidChart

Met de Lucidchart-sjabloon voor organigrammen kunt u de structuur van uw organisatie visueel weergeven en naar behoefte bewerken. U kunt deze sjabloon gebruiken om een organigram te maken dat de rapportage weergeeft en waarmee u de structuur snel kunt bijwerken.

Gebruik deze sjabloon om:

Maak duidelijk wie rapporteert aan wie en help verwarring tijdens onboarding of cross-team projecten verminderen

Voeg de organogramgrafiek toe aan abonnementmateriaal, medewerkersgidsen of onboardingdocumenten

Abonnement tijdens reorganisaties of afdelingswijzigingen door potentiële structuren te modelleren

🔑 Ideaal voor: HR-leiders en afdelingsmanagers die duidelijke, toegankelijke organisatiestructuren moeten onderhouden en communiceren.

2. Sjabloon voor verkooporganisatie-grafiek

via LucidChart

Met de Lucidchart-sjabloon voor verkooporganisatieschema's kunt u een speciaal organisatieschema maken voor uw verkoopafdeling.

Stel dat u net uw verkoopstructuur hebt gereorganiseerd, maar dat niemand duidelijkheid heeft over de nieuwe teamleiders of account-eigendom. Met dit voorbeeld sjabloon kunt u teamrollen, prestatielijnen en territoria visualiseren.

Met deze sjabloon kunt u:

Maak een overzicht van SDR's, AE's en de leiderschapshiërarchie binnen uw matrix voor de omzetorganisatiestructuur

Leg de structuur van het verkoopteam uit aan multifunctionele teams en gebruik de informatie bij onboarding of GTM-strategieën

Ondersteun onboarding door nieuwe medewerkers te helpen teamleden en hun rollen te begrijpen, en te leren hoe ze vragen kunnen escaleren

🔑 Ideaal voor: Verkoopmanagers en ondersteuningsteams die een realtime in kaart brengen van hun verkooporganisatie nodig hebben voor abonnement en zichtbaarheid.

3. Organisatieschema voor succes-abonnement

via LucidChart

Stel dat uw VP Operations zijn pensionering aankondigt en u zich net realiseert dat er geen back-up is. De LucidChart Succession Planning Org Chart is handig voor dergelijke uitzonderlijke gevallen, omdat u hiermee de weergave kunt zien van welke leden hun huidige rol vervullen en wie hun opvolgers zijn.

Het ondersteunt ook langetermijncontinuïteitsabonnement en identificeert tekorten aan talent voordat deze tot noodsituaties leiden.

Gebruik deze sjabloon om:

Benadruk prioritaire rollen en identificeer intern talent dat klaar is voor promotie

Werk samen met afdelingskop om de readiness-abonnementen in realtime te bekijken en bij te werken

Verminder risico's tijdens overgangen door leiderschapspijplijnen te nemen en noodopties te documenteren

🔑 Ideaal voor: HR-managers en bedrijfsleiders die leiderschapscontinuïteitsabonnementen binnen de organisatie opstellen.

🧠 Leuk weetje: 70% van de betrokkenheid van een team in de werkruimte hangt af van de betrokkenheid van hun manager.

4. HR-organigram-sjabloon

via LucidChart

De Lucidchart HR-organigram-sjabloon biedt een duidelijk overzicht van uw HR-afdeling en de rollen daarbinnen. Het helpt teams te begrijpen waar ze hulp kunnen zoeken binnen het contextpaneel, wat de interne zichtbaarheid vergroot en de transparantie ondersteunt.

Pas deze aangepaste sjabloon aan om:

Benadruk HR-rollen en hun verantwoordelijkheden op het gebied van werving, compliance, L&D en secundaire arbeidsvoorwaarden

Werk teamleden of contactinformatie in realtime bij als rollen veranderen of groeien

Voeg het toe aan onboardingmateriaal of intranetpagina's als zelfbedieningsreferentie

Maak een teamhandvest waarin ook de doelen en verantwoordelijkheden worden uiteengezet

🔑 Ideaal voor: HR-afdelingen die de duidelijkheid van het interne ondersteunen willen verbeteren en de verwarring onder medewerkers over waar ze terecht kunnen willen verminderen.

5. Sjabloon voor organogram voor analyse van vaardigheidstekorten

via LucidChart

Met de Lucidchart-sjabloon voor organigrammen met vaardigheidskloofanalyse kunt u de huidige vaardigheden van uw team visualiseren, zodat u de juiste mensen aan projecten kunt koppelen en op basis daarvan trainingen of aanwervingen kunt abonneren. Dit betekent dat u geen blinde vlekken meer heeft bij het toewijzen van projecten aan uw team!

Deze sjabloon kan u helpen:

Voorzie werknemerskaarten van kleur-code vaardigheidsindicatoren om snel te kunnen vergelijken

Groepeer teamleden op basis van vaardigheden of specialisatie met behulp van aangepaste teamweergave

Benadruk hiaten met hoge prioriteit die onmiddellijke ontwikkeling of werving vereisen

🔑 Ideaal voor: Teamleiders en HR-Businesspartners die talenttoewijzing en vaardigheidsontwikkeling binnen afdelingen beheren.

6. Sjabloon voor grafische organisator met beschrijvend wiel

via LucidChart

De Lucidchart Describing Wheel Graphic Organizer Sjabloon plaatst een centraal onderwerp visueel in het midden, met beschrijvende kenmerken die naar buiten uitstralen in gelabelde segmenten voor gestructureerde brainstorming en ideeënuitbreiding.

Als u bijvoorbeeld een teamworkshop over bedrijfswaarden organiseert en u wilt dat deelnemers abstracte ideeën zoals 'integriteit' of 'innovatie' bespreken, dan kan deze sjabloon u helpen de discussie te organiseren.

Gebruik deze sjabloon om:

Stimuleer discussies en kritisch denken in workshops of trainingssessies

Werk samen met teamgenoten of leerlingen door het wiel gezamenlijk in te vullen

Deel een centraal onderwerp op in beschrijvende categorieën om begrip te kweken

🔑 Ideaal voor: HR-facilitators, teamleiders en docenten die op zoek zijn naar een visuele tool voor conceptontwikkeling en collaboratief denken.

👀 Wist u dat? 40% van de kenniswerkers wijst een complexe organisatiestructuur aan als oorzaak van inefficiëntie.

7. SaaS-organisatiestructuursjabloon

via LucidChart

De Lucidchart SaaS Org Framework Sjabloon helpt u uw organisatie te herstructureren door uw verkoop-, marketing- en klantensucces-teams samen te voegen tot gerichte, omzetgenererende teams.

Elke pod functioneert als een multifunctionele eenheid die is afgestemd op een specifieke fase van het klanttraject, waardoor de samenwerking, verantwoordelijkheid en algehele efficiëntie worden verbeterd. Het bevordert ook de groei door middel van een herhaalbaar, modulair teamontwerp.

Met deze sjabloon kunt u:

Visualiseer SDR-, AE- en CSM-rollen als modulaire omzeteenheden in de verkooptrechter

Verminder wrijving tussen afdelingen door eigendom en overdrachtspunten duidelijk te definiëren

Presenteer het model aan het management en de ondersteuningsteams om de structuur af te stemmen op de GTM-doelen

🔑 Ideaal voor: SaaS-managers en omzetverantwoordelijken die schaalbare, pod-gebaseerde GTM-team structuren opzetten.

8. Datagestuurde sjabloon voor organogrammen

via LucidChart

U hebt een organogram, maar geen inzicht in welke teams ondermaats presteren, overbezet zijn of op weg zijn naar een burn-out. Met de Lucidchart-sjabloon voor datagestuurde organogrammen kunt u personeelsgegevens in uw organogram verwerken, zodat u strategische beslissingen kunt nemen over structuur, personeelsbezetting en investeringen.

Gebruik deze sjabloon om:

Voeg gegevens over beloning, prestaties of anciënniteit toe aan de rollen van werknemers via aangepaste velden

Visualiseer in realtime teams met te weinig middelen of overlappende verantwoordelijkheden

Onderneem actie tijdens kwartaalbeoordelingen, reorganisaties of sessies voor personeelsplanning

🔑 Ideaal voor: HR-leiders en leidinggevenden die strategische organisatorische beslissingen nemen op basis van geïntegreerde personeelsgegevens.

Alternatieve Lucidchart-sjablonen voor organigrammen

Op zoek naar organografieken die meer doen dan alleen de structuur visualiseren?

clickUp , de alles-in-één-app voor werk, *biedt alternatieve sjablonen die uw organogram rechtstreeks verbinden met werkstroom, verantwoordelijkheden en projectuitvoering, waardoor u niet meer hoeft te schakelen tussen verschillende contexten.

Waarom is dat belangrijk? Omdat 61% van de tijd van werknemers wordt besteed aan het bijwerken, zoeken en beheren van informatie in verspreide systemen. Dat is contextversnippering in de praktijk, waarbij het zoeken naar context in diverse tools, kanalen en platforms de productiviteit ondermijnt. Met ClickUp hebt u altijd het volledige overzicht van elke taak, elk doel en elk project. Wanneer uw organogram zich in dezelfde ruimte bevindt als uw bedrijfsinformatie, teamcommunicatiekanalen en takenlijsten, vermindert u de fragmentatie. Het geeft uw team duidelijkheid en verantwoordelijkheid, en geeft u tijd om u te concentreren op wat het Business vooruit helpt.

Hier zijn de ClickUp-sjablonen die u kunt gebruiken:

1. De ClickUp-sjabloon voor organigrammen

Gratis sjabloon downloaden Identificeer hiaten in uw team-structuur met de ClickUp-organigram-sjabloon

Stel dat iemand u tijdens een leiderschapssynchronisatie vraagt: "Aan wie rapporteert deze persoon nu?" en u hebt geen duidelijk antwoord. Met de ClickUp-sjabloon voor organigrammen kunt u een actuele visuele kaart van de hiërarchie van uw bedrijf bijhouden, zodat u vol vertrouwen kunt antwoorden.

In één oogopslag ziet u rapportagelijnen, teamstructuren en recente wijzigingen – geen giswerk meer. Bovendien is het bijwijzigen van rollen of nieuwe aanwervingen eenvoudig om de grafiek bij te werken, zodat iedereen in realtime op de hoogte blijft.

Gebruik deze sjabloon om:

Breng rapportagelijnen in kaart met behulp van een drag-and-drop-interface voor realtime zichtbaarheid in uw team structuur

Sluit grafieken in ClickUp-documenten of ClickUp-taak in voor een snellere onboarding en contextuele referentie bij projectplanning

Abonnement voor toekomstige groei door hypothetische veranderingen of toevoegingen van rolen visueel te modelleren

🔑 Ideaal voor: HR-professionals en teamleiders die een visueel, gemakkelijk bij te werken organogram nodig hebben om de planning en duidelijkheid te ondersteunen.

👀 Wist u dat? Volgens 73% van de HR-leiders hebben werknemers last van veranderingsmoeheid.

2. De ClickUp Meet the Team-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Gebruik de ClickUp Meet the Team-sjabloon als een client-gerichte hulpmiddel om hen te laten zien wie er achter de deliverables zit

Wanneer nieuwe medewerkers of externe belanghebbenden willen weten wie wie is, volstaat het niet om namen en rollen in een Google Spreadsheets of Excel-bestand op te nemen. Het ClickUp Meet the Team-sjabloon maakt introducties tot een boeiendere, beter georganiseerde ervaring.

U kunt uitgebreide, bewerkbare biografieën maken met foto's, rollen en relevante details om uw team te bespreken en de interne samenwerking te verbeteren.

Met deze sjabloon kunt u:

Voeg persoonlijkheid en verbinding toe via aangepaste velden zoals hobby's, renten of favoriet citaten

Koppel het team-document aan onboarding-werkstroom om nieuwe medewerkers te helpen snel vertrouwd te raken met het bedrijf

Werk profielen direct bij wanneer iemand van rol verandert of wanneer er nieuwe teamleden bijkomen

🔑 Ideaal voor: HR-teams en Business-leiders die een professioneel, gemakkelijk te onderhouden teamdirectory willen maken voor intern of extern deel.

3. De ClickUp-sjabloon voor personeelsroosters

Gratis sjabloon downloaden Verschuif tijdlijnen met actuele invoeren met behulp van de ClickUp-sjabloon voor personeelsroosters

Als u handmatig wekelijkse diensten abonneert, vrije dagen bijhoudt en ervoor zorgt dat elke afdeling gedekt is, schakel dan over naar de ClickUp-sjabloon voor personeelsroosters. Deze sjabloon verduidelijkt en beheert complexe teamplanning en dekkingbeheer, waardoor HR-teams en operationele managers voorop blijven lopen.

U kunt eenvoudig diensten toewijzen, beschikbaarheid bijhouden en hiaten in de planning opsporen. Bovendien weet iedereen dankzij geautomatiseerde notificaties en een gecentraliseerde weergave precies wanneer en waar ze nodig zijn – geen last-minute gedoe meer.

Deze sjabloon helpt u bij het volgende:

Visualiseer de werkbalans tussen afdelingen om snel over- of onderbezetting op te sporen met de ClickUp werklastweergave

Abonneer wekelijks en maandelijks personeelsbehoeften met behulp van de kalenderweergave of tabelweergave

Houd werkuren, vakantiedagen en overuren bij met behulp van vooraf ingestelde tijdsregistratie-attributen

🔑 Ideaal voor: Operations- en HR-managers die schema's en beschikbaarheid coördineren binnen dynamische Teams.

📖 Lees ook: Hoe u organogrammen maakt en optimaliseert

4. De ClickUp-sjabloon voor teamfotogalerij

Gratis sjabloon downloaden Identificeer de juiste contactpersoon door foto's toe te voegen in de ClickUp Team Photo Directory Sjabloon

Het kan lastig zijn om uw snelgroeiende team op afstand bij te houden. De ClickUp-sjabloon voor een fotodirectory van het team biedt echter een gecentraliseerde, doorzoekbare directory met foto's van medewerkers en sleutel details.

Alle soorten teams, van start-ups tot ondernemingen, kunnen gemakkelijker verbinding houden, hun weg vinden binnen de organisatie en collega's vinden.

Pas deze aangepaste sjabloon aan om:

Tag medewerkers op locatie, team of project, zodat u ze gemakkelijk kunt terugvinden

Koppel de toegang tot de directory vanuit ClickUp Document aan de onboarding, zodat nieuwe medewerkers namen aan gezichten kunnen koppelen

Upload en organiseer foto's van teamleden met relevante details zoals rol en afdeling

🔑 Ideaal voor: HR-teams die hybride of externe teams beheren en een toegankelijke, visuele teamdirectory nodig hebben.

👀 Wist u dat? Contextwisselingen hebben een negatieve invloed op de productiviteit van uw team. Uit onderzoek van ClickUp blijkt dat 42% van de verstoringen op het werk voortkomt uit het jongleren met verschillende platforms, het beheren van e-mails en het heen en weer springen tussen vergaderingen. Maak vandaag nog een einde aan de contextversnippering!

5. De ClickUp-sjabloon voor het werknemershandboek

Gratis sjabloon downloaden Centraliseer HR-procedures met de ClickUp-sjabloon voor het werknemershandboek

Zijn beleidsupdates verborgen in pdf-bestanden? Nu niet meer. De ClickUp-sjabloon voor het werknemershandboek bundelt beleidsregels, procedures en verwachtingen van werknemers in een overzichtelijk document dat u eenvoudig kunt bijwerken en delen.

U kunt nieuwe secties toevoegen voor zaken als richtlijnen voor thuiswerk of bijgewerkte PTO-beleidsregels, zodat niets over het hoofd wordt gezien. Bovendien krijgt uw team direct toegang tot elke beleidsupdate, bijvoorbeeld uw code of conduct of secundaire arbeidsvoorwaarden, zonder dat ze oude bijlagen hoeven door te spitten.

Met deze sjabloon kunt u:

Werk samen met de juridische afdeling en het management aan beleidsupdates met behulp van ClickUp-taak

Integreer het handboek met de onboarding, zodat nieuwe medewerkers vanaf dag één toegang hebben tot duidelijke verwachtingen

Stel beoordelingscycli in met ClickUp automatisering om terugkerende taken te creëren, zodat de content actueel en compliant blijft

🔑 Ideaal voor: HR-leiders en compliance managers die actuele, toegankelijke beleidsdocumentatie bijhouden.

6. Het ClickUp-sjabloon voor het inwerken van nieuwe medewerkers

Gratis sjabloon downloaden Zorg voor een consistente, ondersteunende eerste week met de ClickUp-sjabloon voor het inwerken van nieuwe medewerkers

Wanneer er op Monday een nieuwe medewerker in dienst treedt, haast u zich om welkomste-mails, verzoeken voor systeemtoegang en trainingsdocumenten te versturen. Dit onsamenhangende proces zorgt niet voor een goede eerste indruk. De ClickUp-sjabloon voor het inwerken van nieuwe medewerkers biedt een taakgebaseerde checklist die ervoor zorgt dat elke nieuwe medewerker alles krijgt wat hij of zij nodig heeft om succesvol te zijn, nog voordat hij of zij erom vraagt.

Gebruik deze sjabloon om:

Maak gepersonaliseerde onboarding-abonnementen voor elke nieuwe medewerker, rol of afdeling

Wijs taken toe aan IT, HR en verschillende managementniveaus met ClickUp-taak om eigendom te verdelen en te voorkomen dat stap wordt overgeslagen

Blijf de voortgang bij met duidelijke statussen (bijv. Niet gestart, In uitvoering, Voltooid), zodat iedereen op één lijn blijft

🔑 Ideaal voor: People ops en HR-coördinatoren die consistente, herhaalbare onboarding-werkstroom opzetten.

7. De ClickUp-sjabloon voor bedrijfscultuur

Gratis sjabloon downloaden Ontwikkel uw culturele visie samen met uw team met behulp van de ClickUp-sjabloon voor bedrijfscultuur

Met de ClickUp-sjabloon voor bedrijfscultuur kunt u uw waarden, rituelen en verwachtingen op papier zetten. Zo weet iedereen waar uw bedrijf voor staat en hoe u samenwerkt, en niet alleen wat u doet.

U kunt de sjabloon eenvoudig aangepast aan de unieke sfeer van uw team, of dat nu het vieren van successen met virtuele high-fives is of het stellen van duidelijke instellingen voor werk op afstand. Bovendien krijgen nieuwe medewerkers meteen een idee van wat uw bedrijf zo bijzonder maakt en hoe ze zich kunnen aanpassen.

Gebruik deze sjabloon om:

Stel doelen voor initiatieven om een bedrijfscultuur op te bouwen en wijs eigendom toe voor elk initiatief

Ontwikkel intern beleid dat aansluit bij de teamdynamiek, diversiteit en communicatie

Houd betrokkenheid en feedback bij door ClickUp documenten en ClickUp Whiteboards te koppelen

🔑 Ideaal voor: Cultuurleiders en HR-teams die organisatorische waarden en gedeelde praktijken definiëren of ontwikkelen.

8. De ClickUp-sjabloon voor bedrijfsinformatie

Gratis sjabloon downloaden Creëer een uniform verhaal over uw Business met de ClickUp-sjabloon voor bedrijfsinformatie

Stel dat u zich voorbereidt op een vergadering of een gesprek met investeerders en een algemeen overzicht van de structuur en doelstellingen van uw bedrijf moet presenteren. In dat geval kunt u met de ClickUp-sjabloon voor bedrijfsinformatie uw structuur, missie en voortgang presenteren in één centraal overzicht dat gemakkelijk te delen en bij te werken is.

Met deze sjabloon kunt u:

Organiseer bedrijfsgegevens en projecten met afdelingsspecifieke borden en lijsten

Benadruk sleutelstatistieken en doelen die de prestaties en afstemming weerspiegelen

Visualiseer de eigendom van projecten binnen afdelingen met ClickUp Weergaven zoals Gantt, Kalender en Voortgang

🔑 Ideaal voor: leidinggevenden, HR-managers en operationele managers die een toegankelijk, actueel overzicht van het bedrijf willen bijhouden.

