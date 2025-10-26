10 beste alternatieven voor Journey voor het bijhouden van een dagboek en mentaal welzijn

Een Reddit-gebruiker deelde zijn mening over het bijhouden van een dagboek:

Ik ben begonnen om mentale gezondheidsredenen toen ik in 2010 in therapie was! Na verloop van tijd veranderde het in een manier om mijn gedachten te uiten wanneer ik het gevoel had dat niemand om me heen luisterde...

De eerste boodschap bleef ons bij. Dagboekschrijven is stilletjes een van de krachtigste hulpmiddelen geworden voor zelfreflectie, het bijhouden van je mentale gezondheid en het verwerken van emoties, vooral in een wereld die vaak te snel gaat om even stil te staan bij je eigen gedachten.

Platforms zoals Journey maken dagboekschrijven toegankelijk en consistent voor duizenden mensen. Maar als je hier terecht bent gekomen, ben je waarschijnlijk op zoek naar iets anders. Misschien vind je Journey iets te rigide, maak je je zorgen over privacy, of ben je gewoon op zoek naar een tool die beter aansluit bij je persoonlijke ritme.

Of je nu je stemmingen bijhoudt, nadenkt over moeilijke dagen of net begint met de basisfuncties van digitaal dagboekschrijven, wij hebben de beste tools voor je op een rijtje gezet die aansluiten bij jouw behoeften!

Journey-alternatieven in één oogopslag

Als Journey niet meer helemaal bij je past, zijn er tal van vergelijkbare producten die meer privacy, diepgaandere tools voor geestelijke gezondheid of gewoon een soepelere schrijfervaring bieden. ⤵️

Tool Belangrijkste functies Het beste voor Prijzen* ClickUp – Documenten, taken, herinneringen, gewoontes – Sjablonen voor dagboekschrijven – AI-inzichten (ClickUp Brain) – Stemmingsregistratie – Doel-dashboards Personen die alles-in-één willen: een dagboek bijhouden, gewoontes bijhouden, taken beheren en productiviteit Gratis abonnementen; aangepaste prijzen beschikbaar Day One privé-dagboek met versleuteling – Herinneringen aan deze dag – Audio-, foto- en kalender-invoer ondersteunen Gebruikers die op zoek zijn naar een mooi ontworpen, veilige en reflectieve dagboek met multimedia Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 2,92/maand Penzu – Tijdcapsulefunctie – Zen-schrijfmodus – Tags voor het bijhouden van emotionele patronen Schrijvers die veiligheid en privacy-first dagboekschrijven en langdurige zelfreflectie willen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 19,99/jaar Diarium – Tijdlijn en geheugentagging – Media-rijke invoer – Integratie van weer, locatie en fitness Gebruikers die hun leven grondig willen bijhouden met locatie- en emotiebewust dagboekschrijven Gratis abonnement beschikbaar; aangepaste prijzen Grid Diary – Dagboekschrijven op basis van prompts – Mandala-layout met 9 rasters – Aangepast systeem voor het bijhouden van gewoontes Beginners en reflectieve schrijvers die op zoek zijn naar gestructureerd, op vragen gebaseerd dagboekschrijven Betaalde abonnementen beginnen bij $ 2,99 per maand Reflectly – Door AI gegenereerde prompts – Stemmingsgrafieken – Mindfulness-uitdagingen Gebruikers die dagelijks hun emoties willen checken en reflectief willen schrijven met behulp van AI Gratis abonnement beschikbaar; in-app aankopen Daylio – Stemmingslogboek met pictogrammen – Visuele rapporten 'Year in Pixels' – Minimaal schrijven met het bijhouden van doelen Mensen die op zoek zijn naar ultraminimalistisch, visueel dagboekschrijven en het bijhouden van gewoontes Free Reisdagboeken – Reiskaarten en fotodagboeken – Gedrukte dagboeken – Deelbare online hoofdstukken Reizigers die zelfreflectieve reizen willen vastleggen met visuele verhalen en fysieke souvenirs Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 13,99/maand Dabble Me – Dagboek bijhouden via e-mail – Terugblikken op eerdere invoer-invoer – Spotify-integratie Gebruikers die de voorkeur geven aan e-mailgebaseerd, eenvoudig en nostalgisch dagboekschrijven Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 4 per maand Evernote – AI-aangedreven aantekeningzoekfunctie – Web Clipper – Media-transcriptie – Productiviteit + dagboekhybride Schrijvers die dagboekschrijven combineren met onderzoek, productiviteit en mediagerichte reflecties Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 14,99/maand

🧠 Leuk weetje: Eind jaren tachtig introduceerde psycholoog James Pennebaker expressief schrijven —een techniek waarbij je vrijelijk je diepste gedachten en gevoelens opschrijft zonder je zorgen te maken over spelling, grammatica of stijl. Het is pure, ongefilterde emotionele ontlading

Waarom kiezen voor alternatieven voor Journey?

Als je Journey al een tijdje gebruikt, herken je misschien enkele van deze veelvoorkomende limieten 👇

limiet privacyinstellingen:* Journey slaat gegevens op via Google Drive, wat niet ideaal is als je op zoek bent naar lokale opslagruimte, end-to-end-versleuteling of volledige controle over je dagboekinvoer

Stijve gebruikersinterface: De app kan een beetje verouderd of rommelig aanvoelen, wat de werkstroom verstoort en zich niet goed aanpast aan verschillende dagboekstijlen

Betaalmuren voor essentiële functies: Kernfuncties zoals synchronisatie, back-ups en het uploaden van media zijn alleen beschikbaar met een abonnement, waardoor de gratis versie meer aanvoelt als een proefversie

Gebrek aan diepgang op het gebied van mentale gezondheid: Journey biedt geen functies zoals op CBT gebaseerde prompts, het bijhouden van stemmingen of analyses van mentale gezondheid, die andere apps wel beginnen toe te voegen

Geen uitgebreide aangepaste opties: Je kunt lettertypes, thema's of layout niet veel veranderen. Als je graag wilt dat je dagboek echt van jou is, kan dit een dealbreaker zijn

Minimale offline ondersteuning: Toegang tot je invoeren zonder internetverbinding heeft een limiet, wat niet ideaal is als je onderweg wilt journalen

👀 Wist je dat? Bijna 2000 jaar geleden hield een man genaamd Ma Dubo een reisdagboek bij terwijl hij naar de berg Tai wandelde om een ritueel voor de keizer uit te voeren. In die tijd mochten alleen keizers 'geschiedenis schrijven', maar Ma's dagboek gaf een beeld van het dagelijks leven in het oude China!

Waar moet je op letten bij alternatieven voor Journey?

Hier is waar je op moet letten bij het verkennen van andere dagboek-apps die beloven je nieuwe digitale dagboek te worden 👇

Gegevensbeheer : zoek naar opties waarmee je gegevens lokaal kunt opslaan of je favoriete cloudservice kunt kiezen, zodat je controle hebt over je informatie

Offline toegang : Controleer of de app offline dagboekschrijven toestaat, zodat je zonder internetverbinding kunt schrijven en later kunt synchroniseren

Spraak-naar-tekst : voor handsfree dagboekschrijven kunt u het beste apps zoeken met betrouwbare spraak-naar-tekstfunctionaliteit

Stemming en gewoonten bijhouden : zoek naar apps die geïntegreerde tools bieden voor het bijhouden van je stemming en : zoek naar apps die geïntegreerde tools bieden voor het bijhouden van je stemming en het vormen van gewoontes , wat nuttig kan zijn voor zelfreflectie en persoonlijke groei

Gegevensexport: Zorg ervoor dat de app je in staat stelt om je invoer in verschillende formaten zoals PDF, DOCX of Markdown te exporteren voor back-up- of migratiedoeleinden

🧠 De kunst en wetenschap van het bijhouden van een dagboek: Zeb Evans, oprichter van ClickUp, deelt hoe het bijhouden van een dagboek hem heeft geholpen om rustiger, bewuster en veerkrachtiger te worden: Ik houd al sinds mijn vroege tienerjaren een dagboek bij, maar heb er de afgelopen tien jaar een dagelijkse gewoonte van gemaakt. Ik schrijf twee keer per dag in mijn dagboek en stel mijn doelen, intenties en aandachtspunten in voor zowel mijn werk als mijn privéleven. Dit is voor mij van onschatbare waarde gebleken. Elke ochtend wanneer ik in mijn dagboek schrijf, lees ik eerst de dag ervoor nog eens door om me te herinneren wat die dag heeft gebracht en de lessen die ik heb geleerd te herhalen. Ik heb gemerkt dat ik mijn gedachten beter kan ordenen, beslissingen kan nemen en over het algemeen bewuster kan leven door dagelijks in mijn dagboek te schrijven. Ik houd al sinds mijn vroege tienerjaren een dagboek bij, maar de afgelopen tien jaar heb ik er een dagelijkse gewoonte van gemaakt. Ik schrijf twee keer per dag in mijn dagboek en stel mijn doelen, intenties en aandachtspunten in voor zowel mijn werk als mijn privéleven. Dit is voor mij van onschatbare waarde gebleken. Elke ochtend wanneer ik in mijn dagboek schrijf, herlees ik eerst de dag ervoor om me te herinneren wat die dag heeft gebracht en de lessen die ik heb geleerd te evalueren. Ik heb gemerkt dat ik mijn gedachten beter kan ordenen, beslissingen kan nemen en over het algemeen bewuster kan leven door dagelijks in een dagboek te schrijven.

De beste alternatieven voor Journey

Hoewel Journey een goede dagboekervaring biedt, hebben verschillende andere apps unieke functies en voordelen die misschien beter bij je doelen passen. Laten we hun functies eens in detail bekijken.

1. ClickUp (het beste voor het bijhouden van een dagboek, het volgen van gewoontes en dagelijkse planning in één aanpasbare werkruimte)

Schrijf zeer aanpasbare dagboek-invoeren met ClickUp Docs

Als je op zoek bent naar één app om je gedachten te ordenen, je gewoontes bij te houden en je dagelijkse routines te beheren, dan is ClickUp een uitstekende plek om te beginnen en vaak de beste keuze!

Schrijf je hart uit in documenten en Notepad

De kern van deze flexibiliteit wordt gevormd door ClickUp Docs. Hiermee kun je dagboekachtige invoer maken in een overzichtelijke, afleidingsvrije schrijfruimte. Je kunt het gebruiken om dagelijkse reflecties op te schrijven, een bullet journal bij te houden waarin je dingen noteert waar je dankbaar voor bent, of langere invoer te schrijven wanneer je iets diepgaand wilt verwerken.

Organiseer dagboekinvoeren met checklist, koptekst en eindeloze rich text format in ClickUp Document

Wat Docs zo bijzonder maakt, is dat je je schrijfwerk kunt organiseren zoals jij dat wilt. Je kunt bijvoorbeeld mappen aanmaken voor verschillende stemmingen, tags voor terugkerende thema's en zelfs dagboekinvoer koppelen aan taken of kalendergebeurtenissen.

🎯 Snelle tip: Wil je het format in ClickUp Document versnellen? Klik op het sleepvakje (⋮⋮) links van een blok om het menu met blokopties te openen. Format content snel met ClickUp Document Van daaruit kun je direct: Verander in → Kop, lijsten, citaten, banners of code blokken

Blokkleur → Voeg kleur toe aan je tekst of achtergrond

Dupliceren → Kloon het blok met één klik

Kopieer bloklink → Deel of link rechtstreeks naar een blok

Verwijderen → Verwijder het hele blok zonder gedoe

Schrijf naadloos een dagboek met Notepad

Maak kennis met ClickUp Notepad — je nieuwe favoriet om gedachten, ideeën en reflecties vast te leggen!

Plan een feestje of houd samen een dagboek bij, ClickUp Notepad regelt het allemaal

Zo doe je dat:

maak aantekening van alles, altijd:* Leg snel je dagelijkse successen, zorgen of wilde ideeën vast – zonder plakbriefjes

Organiseer met gemak: Maak aparte aantekeningen voor elke dag of elk onderwerp, zodat je gedachten nooit verloren gaan in de wirwar

Synchroniseer tussen apparaten: begin een dagboekinvoer op je laptop en maak deze af op je telefoon – je aantekeningen gaan overal met je mee naartoe

Zet aantekeningen om in actie: zet je reflecties eenvoudig om in taken of herinneringen, zodat je inzichten kunt omzetten in echte voortgang

Zet gewoontes om in taken

Bovendien voegt ClickUp-taak een extra functie toe die perfect is voor het bijhouden van gewoontes en persoonlijke routines. Je kunt terugkerende taken instellen voor activiteiten zoals dagboekschrijven, meditatie, hydratatie en het bijhouden van je stemming, waardoor ClickUp de ideale digitale planner is.

Houd dagelijkse gewoontes en routines bij met ClickUp-taak

Elke taak kan ClickUp aangepaste velden hebben, zodat je elke dag je stemming, energieniveau of stress kunt beoordelen en na verloop van tijd patronen kunt gaan opmerken. Je kunt je taken bekijken op een kalender, in een lijst of zelfs als een tijdlijn, waardoor je heel gemakkelijk kunt zien hoe consistent je bent geweest. Als je voldoening haalt uit het afvinken van dingen op een lijst, kan deze installatie ongelooflijk motiverend zijn.

Vraag AI om suggesties voor je dagboek

Een extra krachtige toevoeging is ClickUp Brain, de AI-aangedreven assistent die rechtstreeks in het platform is ingebouwd.

Je kunt ClickUp Brain vragen om reflectieve prompts te genereren, je invoeren samen te vatten of je zelfs te helpen trends in je dagboek en taken te identificeren. Je kunt de antwoorden zelfs naar een document verplaatsen of een taak aanmaken.

Genereer reflectieve prompts en analyseer dagboektrends met ClickUp Brain

ClickUp combineert moeiteloos persoonlijke groei met dagelijkse productiviteit. In plaats van te schakelen tussen meerdere takenlijst-apps, digitale dagboeken, doel- en gewoonte-trackers, krijg je één plek waar alles met elkaar in verbinding blijft.

💡 Bonus: Dagboekschrijven hoeft niet eendimensionaal te zijn. Als je tijdens het woon-werkverkeer je gedachten wilt opschrijven, of wilt praten als je kunt typen, dan kan dat, en nog veel meer. Hier is hoe: Zoek direct in ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint en AL je apps in verbinding + het web om bestanden, documenten en bijlagen te vinden

Gebruik Talk to Text om je dagboek met je stem te vragen, te dicteren en te bevelen – handsfree, overal

Maak gebruik van hoogwaardige, externe AI-modellen zoals ChatGPT, Claude en Gemini met één enkele, contextuele oplossing Probeer ClickUp Brain MAX , de AI Super App die je echt begrijpt, omdat hij je werk kent. Weg met de wildgroei aan AI-tools, gebruik je stem om te journalen, aantekeningen te maken en meer. Leg ideeën vast en deel je gevoelens met Talk to Text in ClickUp Brain MAX

Begin met sjablonen voor dagboekschrijven

Je hebt ook de mogelijkheid om kant-en-klare of aanpasbare ClickUp-sjablonen te gebruiken als je een structuur vindt die je bevalt, zoals een ochtendcheck of een avondreflectie.

Met de ClickUp Daily Notes sjabloon kun je bijvoorbeeld snel gedachten en aantekeningen opschrijven, je voortgang bijhouden en reflecties omzetten in actie. Gebruik de kalenderweergave om je dagelijkse leven te plannen met deadlines en schema's in één oogopslag.

Ontvang een gratis sjabloon Voeg snel aantekeningen toe, houd je voortgang bij en reflecteer op je dag met de ClickUp Daily Notes Sjabloon.

De beste functies van ClickUp

Snel aantekeningen maken: noteer snel je gedachten en bekijk ze altijd en overal met noteer snel je gedachten en bekijk ze altijd en overal met ClickUp Notepad

Veilige zelfreflectie: creëer privé-ruimtes met geautomatiseerde terugkerende taken om een consistente dagboekgewoonte op te bouwen.

Persoonlijke groei bijhouden: Houd je mentale welzijnstraject bij door meetbare targets in te stellen op Houd je mentale welzijnstraject bij door meetbare targets in te stellen op ClickUp Goals

Tijdige herinneringen: Blijf op de hoogte van je reflecties met notificaties voor belangrijke momenten in je dagboek met Blijf op de hoogte van je reflecties met notificaties voor belangrijke momenten in je dagboek met ClickUp Reminders

Visuele voortgang bijhouden: Houd je mentale gezondheidsdoelen bij met Houd je mentale gezondheidsdoelen bij met ClickUp Dashboards , die je gedetailleerde, visuele analyses van je werklast en gezondheidscontroles laten zien.

Limieten van ClickUp

De tool kan voor nieuwe gebruikers in het begin een leercurve met zich meebrengen.

Prijzen van ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2 : 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een G2-gebruiker zegt:

Ik ben ClickUp een paar jaar geleden op mijn werk gaan gebruiken en heb het sindsdien ook bij volgende banen geïmplementeerd. Ik gebruik het ook voor persoonlijk gebruik: als dagboek, gezondheidstracker, letterlijk voor alles. Als je het eenmaal onder de knie hebt, zijn de mogelijkheden eindeloos en is het een geweldige tool.

Ik ben ClickUp een paar jaar geleden op mijn werk gaan gebruiken en heb het sindsdien ook bij volgende banen geïmplementeerd. Ik gebruik het ook voor persoonlijk gebruik: als dagboek, gezondheidstracker, letterlijk voor alles. Als je het eenmaal onder de knie hebt, zijn de mogelijkheden eindeloos en is het een geweldige tool.

2. Day One (het beste voor privé-dagboekschrijven met verbetering van het contextuele geheugen)

via Day One

Day One, in 2011 gelanceerd door Bloom Built, is uitgegroeid tot een dagboek-app die mentaal welzijn ondersteunt door middel van gestructureerde, privé reflectie. De functie 'On This Day' haalt oude dagboekinvoeren met foto's, audio of locatie weer naar boven, waardoor gebruikers worden aangemoedigd om na te denken over emotionele groei en levenspatronen. Dit maakt het een goed alternatief voor Journey voor mensen die op zoek zijn naar een veilige, reflectieve ruimte om momenten in hun leven vast te leggen en opnieuw te beleven.

Met de spraak-naar-tekstfunctie van de tool kun je gesproken gedachten onderweg omzetten in tekst. Je kunt je dagboek verrijken met onbeperkt aantal invoeren, foto's, video's, audio-opnames, handgeschreven notities of tekeningen.

De beste functies van Day One

Genereer vandaag Weergave samenvattingen waarin kalender-gebeurtenissen en media worden gecombineerd voor een holistische dagelijkse mindfulness-beoefening.

Neem spraak-naar-tekst-invoer of audio-invoer op om vluchtige gedachten vast te leggen, ideaal voor het verwerken van emoties onderweg.

Krijg zorgvuldig geselecteerde vragen zoals 'Wat heb je deze week geleerd?' om reflectief schrijven te stimuleren.

Limieten van Day One

Gebruikers ervaren vaak inconsistente locatie-updates waarbij handmatig ingestelde locaties na verloop van tijd verschuiven naar één enkel punt.

Prijzen van Day One

Free

Premium: $ 2,92/maand (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van Day One

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Day One?

Een G2-recensie zegt:

Het is eenvoudig om het op te starten en er staat al een kant-en-klaar invoer klaar. Typ een beetje of veel, en klaar is Kees! Bovendien houdt het je dagboekstreaks bij (ik zit al op 67 dagen op rij!).

Het is eenvoudig om het op te starten en er staat al een kant-en-klaar invoer klaar. Typ een beetje of veel, en klaar is Kees! Bovendien houdt het je dagboekstreaks bij (ik zit al op 67 dagen op rij!).

🌷 Mindfulness-tip: Als je het gevoel hebt dat je vastzit in je hoofd of wordt meegesleept door emoties, pauzeer dan even en doe W. A. K. E. : W: Witness ('Wat gebeurt er op dit moment in mij?')

A: Toestaan ('Kan ik dit even laten zijn?')

K: Know ('Wat is de waarheid achter alle ruis?')

E: Engage ('Wat is de meest bewuste volgende stap?')

3. Penzu (het beste voor het bijhouden van een dagboek met versiegeschiedenis om inzichten in geestelijke gezondheid opnieuw te bekijken)

via Penzu

Als online dagboekplatform dat privacy vooropstelt, biedt Penzu een veilige ruimte om emoties te verwerken en stress te verminderen door regelmatig te schrijven. Met de functie 'Time Capsule' kunnen gebruikers invoeren naar hun toekomstige zelf e-mailen, wat langdurige reflectie op persoonlijke groei stimuleert en het onderscheidt van Journey's meer directe focus op dagboekschrijven.

Voor een meer aanpasbare en reflectieve ervaring ondersteunt de tool het taggen van dagboeken en invoer, rich-text-opmaak, zoekfilters en gestructureerde navigatie van eerdere invoer. Er is ook een 'Looking Glass'-functie, die je eerdere invoer via e-mail stuurt (bijvoorbeeld 'Dit is wat je 3 jaar geleden schreef'), zodat je een kijkje kunt nemen in je dagboekreis.

In Penzu zijn alle dagboeken standaard privé, met een optionele Basic Lock (dubbele wachtwoordbeveiliging) voor gratis gebruikers en 256-bits AES-versleuteling van militaire kwaliteit voor Pro-accounts.

De beste functies van Penzu

Activeer de Zen-modus voor een afleidingsvrije schrijfruimte, waardoor je je beter kunt concentreren tijdens het schrijven van emotionele dagboeknotities

Maak aangepaste dagboeken met persoonlijke foto's, dagboekomslagen, thema's, lettertypes en kleur

Stel aangepaste e-mailherinneringen in (dagelijks/wekelijks) om een consistente dagboekgewoonte te bevorderen

Limieten van Penzu

De tool heeft een limiet aan aangepaste mogelijkheden, zoals het aanpassen van fotoformaten en pagina-kleuren

Prijzen van Penzu

Free Forever

Pro: $19,99 per jaar

Pro+: $ 4,16 per jaar

Penzu-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Penzu?

Een Trustpilot-recensie zegt:

Penzu is geweldig om dingen van me af te schrijven, over mijn dag te schrijven en aantekeningen te maken zonder dat anderen dat weten.

Penzu is geweldig om dingen van me af te schrijven, over mijn dag te schrijven en aantekeningen te maken zonder dat anderen dat weten.

📮 ClickUp Insight: Slechts 12% van de mensen gebruikt fysieke dagboeken om hun doelen bij te houden, en maar liefst 38% houdt helemaal niets bij. Maar wat als je je doelen nauwkeuriger en gemakkelijker zou kunnen bijhouden? Maak kennis met ClickUp, waar de structuur van een planner samengaat met de kracht van automatisering. Van de instelling van taken en deadlines tot het bijhouden van voortgang met visuele dashboards, ClickUp helpt je georganiseerd en gefocust te blijven. Met AI-aangedreven herinneringen en geautomatiseerde werkstroom mis je nooit meer een mijlpaal. 💫 Echte resultaten: Gebruikers van ClickUp melden een verdubbeling van hun productiviteit

4. Diarium (het beste voor locatiegebaseerd dagboekschrijven met diepgaand bijhouden van het geheugen)

via Diarium

Diarium is sinds 2017 uitgegroeid tot een krachtig dagboekprogramma voor verschillende apparaten, waarmee je verschillende mediaformaten en meerdere stijlen kunt toevoegen en handsfree tekst kunt invoeren.

Je kunt automatisch gegevens importeren uit diensten zoals kalender-evenementen, het weer, Fitbit, Strava, Untappd, GitHub, Trakt, Facebook en Last.fm, om je invoer met context te verrijken. Bovendien kun je je gedachten dicteren met spraak-naar-tekst voor eenvoudig, handsfree dagboekschrijven met behulp van spraakherkenning.

De beste functies van Diarium

Ontwerp aangepaste trackertags om unieke gewoontes, zoals slaapkwaliteit of creatieve uitbarstingen, bij te houden met gepersonaliseerde grafieken

Vier dagen van het jaar met speciale prompts en voeg een unieke context toe aan je dagelijkse invoeren

Vergrendel de app met een wachtwoord, pincode, vingerafdruk, Touch ID, Face ID of Windows Hello voor extra privacy

Limiet van Diarium

Gebruikers ondervinden soms problemen met het uploaden van bestanden in Chrome, waardoor handmatige telefoonupdates nodig zijn, ondanks beweringen over premium cross-platformfunctionaliteit

Prijzen van Diarium

Free Forever

Pro: Aangepaste prijzen (beschikbaar als in-app aankoop)

Beoordelingen en recensies van Diarium

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Diarium?

Een Reddit-gebruiker zegt

Ik gebruik Diarium nu al een jaar en ik ben er dol op. Ik ben erbij gekomen nadat ik andere dagboek-apps zoals Journey en Journalit had geprobeerd. Deze is de beste. Ik vind het geweldig dat je de app kunt kopen in plaats van een jaarlijks abonnement te betalen. Ik bewaar mijn gegevens door al mijn audio-aantekeningen naar mijn telefoon te downloaden en mijn invoer aan het einde van elke maand als Word-bestanden te exporteren.

Ik gebruik Diarium nu een jaar en ik ben er dol op. Ik ben erbij gekomen nadat ik andere dagboek-apps zoals Journey en Journalit had geprobeerd. Deze is de beste. Ik vind het geweldig dat je de app kunt kopen in plaats van een jaarlijks abonnement te betalen. Ik bewaar mijn gegevens door al mijn audio-notities naar mijn telefoon te downloaden en mijn invoer aan het einde van elke maand als Word-bestanden te exporteren.

5. Grid Diary (het beste voor gestructureerd dagboekschrijven om writer's block te overwinnen)

via Grid Diary

De 3×3-rasterindeling van Grid Diary (met de datum/stemming in het middelste vakje) is ideaal voor het organiseren van acht afzonderlijke prompts per invoer in een hapklare format, om schrijversblokkades te verminderen en invoeren gefocust te houden.

Het is ontworpen als een hybride dagboek en planner waarmee je je voortgang in de loop van de tijd kunt bijhouden met dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse invoersjablonen en rituelen.

De app past zich aan jouw unieke dagboekstijl aan, van ochtendlijke dankbaarheids- en succeslogboeken tot bullet journaling, manifestatiedagboeken en meer. Je kunt zelfs je stemming, het weer, activiteitsgegevens (via HealthKit) en stap of energiestatistieken vastleggen om elke invoer een realistische context te geven.

De beste functies van Grid Diary

Ontwerp een mandala-layout met een structuur van 9 rasters om je gedachten in kaart te brengen als een mindmap voor diepere reflectie

Gebruik dagboekschrijven met vragen uit een bibliotheek om creativiteit te stimuleren en persoonlijke groei bij te houden

Creëer een check-insysteem om dagelijkse gewoontes en routines bij te houden, waardoor consistentie, mindfulness en zelfzorg worden gestimuleerd

Limieten van Grid Diary

Sommige gebruikers zeggen dat ze vaak invoeren kwijtraakten door onbetrouwbare opslag, inclusief eerdere dagboeken, zonder effectief in staat zijn om te ondersteunen

Prijzen van Grid Diary

Pro: $ 2,99/maand, 3 dagen gratis proefversie

Premium: $22,99/jaar, 14 dagen gratis proefversie

Beoordelingen en recensies van Grid Diary

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Grid Diary?

Een recensie op Google Play zegt

Het is geweldig. Zo goed voor het bijhouden van een dankbaarheidsdagboek. De gratis versie heeft voldoende functies om de app-ervaring niet te beperken. De prompts waaruit je kunt kiezen, helpen. Het format is geweldig om je het gevoel te geven dat je je gedachten organiseert. Het zou gewoon perfect zijn geweest als de rasters onderling herschikt konden worden, zodat ik ze in de volgorde kon zetten waarin ik ze graag zou willen zien. Maar dat is niet zo erg. Zou het zeker aanbevelen.

Het is geweldig. Zo goed voor het bijhouden van een dankbaarheidsdagboek. De gratis versie heeft voldoende functies om de app-ervaring niet te beperken. De prompts waaruit je kunt kiezen, helpen. Het format is geweldig om je het gevoel te geven dat je je gedachten organiseert. Het zou gewoon perfect zijn geweest als de rasters onderling herschikt konden worden, zodat ik ze in de volgorde kon zetten waarin ik ze graag zou willen zien. Maar dat is niet zo erg. Zou het zeker aanbevelen.

🧠 Leuk weetje: Een studie onder leiding van Hans S. Schroder gebruikte EEG's om hersenactiviteit te observeren. Ze ontdekten dat het opschrijven van zorgen de signalen van 'foutgerelateerde negativiteit' in de hersenen aanzienlijk verminderde – die scherpe elektrische dalingen die worden triggerd door zorgen of afleiding – in vergelijking met het schrijven over neutrale onderwerpen.

6. Reflectly (het beste voor AI-gestuurde stemmingsbijhouding om zelfbewustzijn te vergroten)

via Reflectly

Reflectly is een dagboek-app die fungeert als een vriendelijke AI-metgezel op je telefoon of tablet en je helpt om elke dag over je gevoelens te schrijven met door AI voorgestelde prompts en vragen. De app houdt je stemming bij en biedt boeiende visuele grafieken en trendgegevens om je te helpen emotionele patronen en triggers te begrijpen.

De app bevat ook elementen van positieve psychologie, zoals dagelijkse oefeningen gericht op dankbaarheid en mindfulness, citaten, affirmaties en zelfhulp tips om je mentale gezondheid te ondersteunen en een positieve mindset te versterken.

Om consistent dagboekschrijven te stimuleren, biedt het gamification-elementen, zoals streaks en beloningen, om je te helpen consistent te blijven in je dagboekgewoonte.

De beste functies van Reflectly

Ontvang gepersonaliseerde AI-prompts op basis van je eerdere invoeren voor een diepere emotionele verkenning

Weergave grafieken met stemmingscorrelaties om trends te ontdekken die activiteiten en emoties gedurende weken met elkaar gekoppeld zijn

Voltooi dagelijkse mindfulness-uitdagingen, zoals affirmaties, om een positieve mindset op te bouwen

Limieten van Reflectly

Gebruikers melden dat de app na de update vaak crasht en biometrische fouten vertoont, waarbij het profiel geen gegevens weergeeft ondanks meerdere invoer

Prijzen van Reflectly

Gratis (met in-app aankopen)

Reflectly beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Reflectly?

Een Google Play -gebruiker zegt:

Over het algemeen erg goed. Er is een 'basis'-dagboekfunctie die gratis is en verschillende vragen stelt over elke dag, en tips kan geven om positief te blijven. De 'premium'-functie staat meer dan 100 tekens toe in het grootste deel van het dagboek (de andere niet) en geeft meer persoonlijke inzichten. Over het algemeen denk ik niet dat je de premiumfunctie nodig hebt, en je wordt ook niet voortdurend gevraagd om deze aan te schaffen. Ik vind het geweldig!

Over het algemeen erg goed. Er is een 'basis'-dagboekfunctie die gratis is en verschillende vragen stelt over elke dag, en tips kan geven om positief te blijven. De 'premium'-functie biedt ruimte voor meer dan 100 tekens in het grootste deel van het dagboek (de andere functie niet) en geeft meer persoonlijke inzichten. Over het algemeen denk ik niet dat je de premiumfunctie nodig hebt, en je wordt ook niet voortdurend gevraagd om deze aan te schaffen. Ik vind het geweldig!

Vriendelijke tip: Als je je gedachten niet meteen met iemand wilt delen, kun je vertrouwen op AI. Vraag gewoon: 'Ik voel [emotie]. Kun je me helpen ontrafelen wat er onder de oppervlakte speelt, zonder te oordelen?

7. Daylio (het beste voor het bijhouden van je stemming met minimaal schrijven)

via Daylio

Daylio maakt gebruik van een visuele, op pictogrammen gebaseerde interface voor het bijhouden van een dagboek. In plaats van volledige invoer te schrijven, kun je je stemming vastleggen en vooraf ingestelde activiteiten selecteren. Dit maakt het vastleggen van je stemming een leuk spel met pictogrammen en streak-uitdagingen op je telefoon.

Je kunt aangepaste doelen instellen (zoals '8 uur slapen' of 'een wandeling maken') en deze bijhouden met dagelijkse streaks en herinneringen. De app houdt automatisch patronen bij tussen je stemmingen en dagelijkse activiteiten met overzichtelijke grafieken en statistieken, zodat je kunt zien hoe individuele gewoontes je mentale welzijn beïnvloeden.

De beste functies van Daylio

Bekijk je jaar in één oogopslag met de heatmap-achtige weergave 'Year in Pixels'.

Houd doelen en gewoontes bij met streaks en herinneringen om in de loop van de tijd consistentie op te bouwen.

Genereer een jaarlijks stemmingsrapport met een gedetailleerd emotioneel overzicht om te delen met therapeuten.

Limieten van Daylio

Sommige gebruikers rapporteren dat ze hun voortgang verliezen omdat invoer die na middernacht is opgeslagen, niet wordt geregistreerd.

Prijzen van Daylio

Free

Daylio-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Daylio?

Een Reddit-gebruiker zegt:

Ik ben het in 2018 gaan gebruiken en hield meerdere keren per dag bij wat ik deed. Nu gebruik ik het meer als een dagboek. Ik houd alles bij en schrijf er dan misschien een kort stukje bij of voeg foto's als bijlage toe. Ik vind het geweldig als de herinneringen later weer boven komen en ik kan zien hoe ver ik sindsdien ben gekomen.

Ik ben het in 2018 gaan gebruiken en hield meerdere keren per dag bij wat ik deed. Nu gebruik ik het meer als een dagboek. Ik houd alles bij en schrijf er dan misschien een kort stukje bij of voeg bijlagen toe. Ik vind het geweldig als de herinneringen later weer boven komen en ik kan zien hoe ver ik sindsdien ben gekomen.

🧠 Vriendelijke tip: Waarom zouden leiders een dagboek moeten bijhouden? Onderzoek heeft aangetoond dat uitmuntende leiders de tijd nemen om te reflecteren. Hun succes hangt af van het vermogen om toegang te krijgen tot hun unieke perspectief en dit elke dag mee te nemen in hun beslissingen en het vormen van hun mening.

8. Travel Diaries (het beste voor reisverhalen met gedrukte souvenirs)

via Travel Diaries

In tegenstelling tot algemene dagboek-apps is Travel Diaries speciaal ontwikkeld voor het documenteren van reizen. Gebruikers kunnen gestructureerde reisdagboeken maken met invoeren die zijn geordend op datum, bestemming of reisroute.

De invoeren zijn opgemaakt als een echt reismagazine, waarbij tekst, foto's en in kaart brengen worden gecombineerd tot elegante, scrollbare digitale dagboeken, zodat je dagboek meer aanvoelt als een samengesteld reisverhaal. Je kunt je werk zelfs online opslaan en ervoor kiezen om er een fysiek boek van te laten maken, dat bij je thuis wordt bezorgd.

Voeg geotags en locaties toe aan interactieve kaarten om je route visueel te volgen en elke invoer een rijke ruimtelijke context te geven om te laten zien waar het gebeurde. Je kunt je dagboeken privé houden, ze delen met selectie vrienden of familieleden, of ze openbaar publiceren als reisblogs als je een reisinfluencer bent.

De beste functies van Travel Diaries

Zet je reisroutes vast op een interactieve in kaart brengen met de reis-pin-functie om elke plek te markeren waar je bent geweest.

Deel je reisverhalen in selectie door hele dagboeken of afzonderlijke hoofdstukken als online blogs te publiceren.

Verander je digitale dagboek in een professioneel gedrukt boek en creëer een tastbaar aandenken aan je avonturen.

Limieten van reisdagboeken

Sommige gebruikers rapporteren dat het niet offline kan worden gebruikt en dat er geen optie voor synchroniseren is wanneer ze weer online zijn.

Prijzen voor reisdagboeken

Free Forever

Basis : $ 13,99/maand per gebruiker

Online : $39,99/maand per gebruiker

Afdrukken: $ 69,99/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van reisdagboeken

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Travel Diaries?

Een Trustpilot-gebruiker zegt

Ik heb nu vijf bestellingen geplaatst via het bedrijf. De boeken hebben een kleine grootte in glans, wat perfect is voor mijn boekenplank. Ze zien er zo elegant uit. Ik zal blijven bestellen naarmate mijn vakanties toenemen.

Ik heb nu vijf bestellingen geplaatst bij het bedrijf. De boeken hebben een kleine, glanzende grootte, wat perfect is voor mijn boekenplank. Ze zien er zo elegant uit. Ik zal blijven bestellen naarmate mijn vakanties toenemen.

9. Dabble Me (het beste voor het bijhouden van een dagboek via e-mail om herinneringen te bewaren)

via Dabble Me

Dabble Me is een open-source dagboek-app die dagelijks e-mails naar je inbox stuurt, waarin je wordt gevraagd om met een eenvoudig antwoord na te denken over je dag.

Het biedt een eenvoudige manier om gebeurtenissen in je leven vast te leggen zonder dat je daarvoor een speciale app nodig hebt, wat aantrekkelijk is voor mensen die de voorkeur geven aan e-mail. Je kunt ook de frequentie van de e-mails aanpassen, van dagelijks tot maandelijks, zodat je zelf de controle hebt over het ritme van je dagboek.

Je krijgt leuke terugblikken met eerdere invoeren van dezelfde datum, zodat je kunt nadenken over groei, veranderingen en patronen in de loop van de tijd en een nostalgische, emotionele verbinding kunt opbouwen. De tool volgt een minimalistische filosofie, dus er wordt geen druk uitgeoefend om streaks, doelen of flitsende dashboard te behalen. Het is meer ontworpen voor rustige zelfreflectie dan voor het bijhouden van productiviteit.

De beste functies van Dabble Me

Voeg Spotify-nummers toe aan je invoer en geef je reflecties een muzikale dimensie

Importeer eerder geplakte invoer uit diensten zoals OhLife, Ahhlife en Trailmix. life, zodat je je dagboekgeschiedenis kunt consolideren

Tag je dagboekinvoeren met trefwoorden zoals 'reizen' of 'familie' om je dagboek moeiteloos te ordenen en door te zoeken

Limiet van Dabble Me

Aangepaste functies zijn minimaal, wat de personalisatie een limiet stelt voor gebruikers die meer controle willen

Prijzen van Dabble Me

Free Forever

Pro: $4/maand

Beoordelingen en recensies van Dabble Me

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

💡 Pro-tip: Stel een timer in op 10-15 minuten en schrijf alles op wat er door je hoofd gaat. Organiseer, bewerking of maak je geen zorgen over spelling. Schrijf willekeurige gedachten, zorgen, taken, ideeën, frustraties, dingen die je moet onthouden en mensen aan wie je denkt op, letterlijk alles wat er in je hoofd omgaat. Het doel is om de mentale belasting van je hoofd naar papier over te brengen.

10. Evernote (het beste voor geavanceerde aantekeningen om de productiviteit te verhogen)

via Evernote

Evernote verbetert het bijhouden van een dagboek met slimme zoekfuncties en taakbeheer, waardoor het gemakkelijker wordt om gefocust te blijven op mentale welzijnsdoelen en om in de loop van de tijd productiviteit op te bouwen. Je kunt in elk format een dagboek bijhouden – typen, dicteren, bijlagen bijvoegen, handgeschreven aantekeningen scannen of foto's invoegen – om je invoer dynamischer te maken.

Als je graag aparte dagboeken bijhoudt, zoals een persoonlijk dagboek, een dankbaarheidsdagboek, een reisdagboek, een werkdagboek, enz., kun je met Evernote je dagboekinvoer ordenen met behulp van notitieboeken, tags en stapels voor een gedetailleerde categorisering.

Dankzij de krachtige zoekfuncties van de tool kun je gemakkelijk eerdere dagboek-invoeren terugvinden, zelfs in handgeschreven aantekeningen, pdf's en afbeeldingen.

De beste functies van Evernote

Gebruik AI-Powered Search om vragen in natuurlijke taal te stellen en antwoorden te krijgen uit je aantekeningen, pdf's, afbeeldingen en handgeschreven teksten

Transcribeer mediabestanden automatisch naar bewerkbare tekst met AI Transcribe, dat meer dan 50 talen ondersteunt

Pas je aantekeningen aan met uitgebreid format, waaronder tabellen, checklist en code blokken

Limiet van Evernote

Sommige gebruikers rapporteren dat er in de gratis versie vaak pop-ups verschijnen die betaalde upgrades aanprijzen en dat er limietten gelden voor synchroniseren met één apparaat

Prijzen van Evernote

Free Forever

Persoonlijk : $ 14,99/maand per gebruiker

Professioneel : $ 17,99/maand per gebruiker

onderneming: *Aangepaste prijzen

Evernote-beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (meer dan 2000 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 8.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Evernote?

Een G2-gebruiker zegt

Ik kan bijna alles opslaan in mijn Evernote-account: getypte notities, knipsels van websites, PDF-bestanden, foto's. De functies Web Clipper en 'e-mail naar Inbox' zijn voor mij bijzonder handig.

Ik kan bijna alles opslaan in mijn Evernote-account: getypte notities, knipsels van websites, PDF-bestanden, foto's. De functies Web Clipper en 'e-mail naar Inbox' zijn voor mij bijzonder handig.

Geef je gedachten een veilige thuis met ClickUp

Het mooie van een dagboek bijhouden is dat het niet van je vraagt om perfect te zijn; het vraagt je alleen om aanwezig te zijn. En als je op zoek bent naar een ruimte die die aanwezigheid echt ondersteunt, dan is ClickUp misschien wel iets voor jou.

Met ClickUp Docs krijg je een overzichtelijke, aanpasbare ruimte om te reflecteren, of het nu gaat om een dankbaarheidslijst, een dagelijkse check-in of een lange, ongefilterde mind dump.

ClickUp-taak helpt je om dagboekschrijven in je routine te integreren, met stemmingsbijhouden en gewoontecycli die je op koers houden.

En als je vastloopt, biedt ClickUp Brain doordachte prompts, reflecties en zelfs samenvattingen om je te helpen begrijpen wat er echt aan de hand is. Voor snelle gedachten onderweg is ClickUp Notepad je rustige ruimte om te noteren en op adem te komen.

Eén platform voor al je dagboekbehoeften. Meld je nu aan voor ClickUp!