Top 10 SavvyCal-alternatieven voor slimmere planning en productiviteit

Moet u jongleren met vergaderverzoeken, meerdere kalenders en tijdzones? Als SavvyCal niet meer aan uw behoeften voldoet, of dat nu vanwege het budget of de functies is, bent u niet de enige.

Het vinden van de juiste oplossing voor tijdbeheer kan tijdrovend zijn, maar wij hebben het eenvoudiger gemaakt.

Deze blog behandelt de beste alternatieven voor SavvyCal met sleutel functies, prijzen en beoordelingen van gebruikers om u te helpen bij het kiezen van uw volgende planningstool.

Spoiler alert: één ervan kan het allemaal – en ja, het is ClickUp . 🧠📅

Waarom kiezen voor deze 10 alternatieven?

SavvyCal is een solide planningstool, maar verre van perfect. Dit zijn de belangrijkste redenen waarom teams op zoek gaan naar deze alternatieven:

Trage realtime planning: Vertragingen bij het openen of plannen van vergaderingen, waardoor snelle teams die snel moeten kunnen boeken, worden vertraagd

Schaalbaarheid wordt duur: Met prijzen per gebruiker en geen gratis abonnement voor onbepaalde tijd kan SavvyCal snel duur worden naarmate uw team groeit, vooral als u de overheadkosten laag wilt houden

Beperkte native integraties: Hoewel SavvyCal basisfuncties zoals Google Agenda ondersteunt, lijken de directe integratiemogelijkheden beperkt of in een hokje geplaatst. Voor teams die regelmatig gebruikmaken van niche-apps, zijn complexe workarounds de enige optie

Beperkte functies voor teamplanning: Door de kalender-overlay van SavvyCal te gebruiken, wordt uw flexibiliteit vergroot, maar niet zo veel. Het ontbreken van functies zoals round-robin-planning, gezamenlijke beschikbaarheid of dynamische boekingslinks zijn essentieel voor productieve werkstromen

Niet ideaal voor teams die weinig gebruiken of lean werken: SavvyCal is duurder dan concurrenten met vergelijkbare functies en is daarom niet efficiënt voor kleinere bedrijven. Bovendien biedt het geen gratis abonnement voor professionals die slechts af en toe een afspraak plannen, waardoor het minder geschikt is voor solopreneurs of onafhankelijke consultants.

🧠 Leuk weetje: Studies tonen aan dat uw team mogelijk twee volledige werkdagen per week verspilt door inefficiëntie bij vergaderingen en het beantwoorden van e-mails.

SavvyCal-alternatieven in één oogopslag

Tool Beste functie Primair gebruiksscenario Prijzen ClickUp – Combineert kalender, taken, documenten en chatten – AI-planning, notities maken en samenvattingen – Talrijke sjablonen Teams die end-to-end project- en vergadermanagement op één platform willen Free Forever; Aanpassing beschikbaar voor ondernemingen Calendly – Gepersonaliseerde boekingslinks – Routeplanning voor genodigden – Slimme beschikbaarheiddetectie Consultants, recruiters en verkoopteams die vergaderingen met clients automatiseren Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 12/maand per gebruiker Beweging – AI plant automatisch vergaderingen + taken – Dynamische blokken voor diepgaand werk – Realtime herschikken van de kalender Drukke professionals die behoefte hebben aan geautomatiseerde dagplanning Betaalde abonnementen vanaf $ 49/maand per gebruiker Doodle – Groepspeilingen voor tijdvakken – Anonieme stemopties – Dashboard voor beheerders voor het bijhouden van reacties HR, evenementenplanners, academische groepen die grote of flexibele vergaderingen coördineren Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 14,95/maand per gebruiker SimplyMeet. me – Boekingen via QR-code – Ondersteuning voor betaalde afspraken – Eenvoudig, mobielvriendelijk dashboard Coaches, therapeuten en zelfstandige professionals die afspraken maken met clients Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 11,99/maand per gebruiker Acuity – Aangepaste planningspagina's – Aanmeldingsformulieren + facturering – Werkstromen voor betalingen van clients Dienstverlenende bedrijven zoals salons, klinieken en consultants Betaalde abonnementen vanaf $ 20/maand per gebruiker Zoho Bookings – Diepe Zoho CRM-integraties – Aangepaste gebeurtenistypen + lichte automatisering – Selfserviceportaal voor clients Teams die het Zoho-ecosysteem gebruiken voor de lead-to-meeting-levenscyclus Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 8/maand per gebruiker OneCal – Synchroniseren van meerdere agenda's – Titels maskeren en branding – Slimme boekingen voor verschillende tijdzones Professionals die meerdere persoonlijke + zakelijke accounts beheren Betaalde abonnementen vanaf $ 6/maand per gebruiker Cal. com – Volledig open source + zelf te hosten – Modulaire plugin-marktplaats – Leadroutering met native API's Ontwikkelaars en technische teams die volledige controle willen over de planning Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 15/maand per gebruiker YouCanBookMe – Slimme boekingssuggesties – Voorwaardelijke logica in formulieren – Diepe integraties met kalender + CRM's Teams die kalenders moeten synchroniseren, automatisch moeten boeken en aangepaste formulierlogica nodig hebben Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 9/maand per gebruiker

De beste alternatieven voor SavvyCal

Bent u klaar om de beperkingen van SavvyCal te overwinnen en uit te blinken in planning? Hier zijn de beste alternatieven op de markt:

1. ClickUp (het beste voor alles-in-één productiviteit en planning)

Wilt u geen bevestigingen van vergaderingen meer achterna zitten, geen tijdzone-verwarring meer en geen eindeloze e-mails met links naar teamplanningen? Maak kennis met ClickUp — de alles-in-één app voor werk die hoofdbrekende planning omzet in een soepele, gestroomlijnde planning.

Plan slimmer met de ClickUp-kalender

Plan het perfecte schema op basis van uw taken, gebeurtenissen en doelen met de ClickUp-kalender

ClickUp Calendar is uw visuele planner voor het organiseren van vergaderingen als een professional. Dankzij de levendige layout zijn gebeurtenissen gemakkelijk te vinden (en te onthouden). Het beste deel? Het blokt automatisch tijd voor elke taak die u aanmaakt, zodat uw planning voor u gaat werken – zonder dat u er voortdurend aan hoeft te sleutelen.

Breng projecten in kaart, plan terugkerende gebeurtenissen en bekijk alles in dag-, week- of tijdlijn-formaten.

Versleep om te verplaatsen, filter op team en maak actietaken aan, allemaal in één weergave. Dit geeft elke online vergadering direct een boost.

💡 Pro-tip: Bespaar tijd door een paar vooraf ontworpen abonnementen in uw resource hub voor te bereiden. Zo kunt u meteen aan de slag wanneer een nieuw project start, zonder vertragingen door de installatie van een tijdlijn.

Bent u benieuwd naar het optimaliseren van taken naast uw vergaderingen? ClickUp heeft daar ook een speciale oplossing voor!

Zet vergaderingen om in actie met ClickUp-taken

Zet verzoeken om in uitvoerbare taken met duidelijke eigendom en voortgang bijhouden na een vergadering met ClickUp-taken

ClickUp Tasks is de tool om woorden om te zetten in daden, voor, tijdens en na elke vergadering.

Het wordt geleverd met aanpasbare prioriteiten, deadlines en afhankelijkheden, zodat uw deliverables centraal blijven staan. Voeg documenten toe, koppel subtaken en voeg live opmerkingen toe aan uw geplande taken voor maximale context.

Als uw bedrijf draait op factureerbare uren en projecturen, kan ClickUp's Tijdsregistratie elk grammetje van uw inspanningen meten. Bovendien zorgen slimme automatiseringen zoals voorwaardelijke statusupdates, bestandsverplaatsingen en directe notificaties ervoor dat alles op rolletjes blijft lopen zonder extra werk.

Gebruik AI om vergaderingen sneller te plannen met ClickUp Brain

Maak vergaderverslagen, haal belangrijke documenten op, stel actiepunten in en meer met ClickUp Brain

Als u alleen een boekingslink nodig hebt, is SavvyCal een slimme keuze. Maar als u het beu bent dat uw planning losstaat van al het andere wat u op het werk doet, is ClickUp Brain de slimmere keuze.

ClickUp is niet alleen een planningstool, het is uw complete AI-werkruimte voor vergaderingen. Met ClickUp Brain kunt u agenda's genereren, relevante documenten ophalen, actiepunten toewijzen en discussies automatisch samenvatten, allemaal vanuit dezelfde werkruimte waar uw team al projecten en taken beheert.

Of u nu een snelle synchronisatie plant of een presentatie voor een client voorbereidt, met ClickUp Brain bent u binnen enkele seconden klaar. Het begrijpt de context van uw werkruimte, haalt aantekeningen uit eerdere vergaderingen en stelt zelfs de juiste vragen voor – kopiëren, plakken of wisselen van app is niet nodig.

Als u ijsbrekers of productiviteitstips nodig hebt voor een vergadering, dan regelt Brain dat ook in een paar seconden.

Brainstorm en genereer nuttige vragen voor een vergadering met ClickUp Brain

💡 Pro-tip: Naast teamcommunicatie kan Brain in één keer taken aanmaken, delegeren en plannen op basis van belangrijke aantekeningen uit vergaderingen. Vraag het gewoon, en ClickUp Brain wijst automatisch follow-ups toe en houdt uw projecten op schema.

En met Brain MAX wordt de ervaring spraakgestuurd. Met Talk to Text kunt u taken dicteren, herinneringen noteren of AI-acties triggeren met niets anders dan uw stem. Het is niet alleen spraak-naar-tekst, het is contextbewust, werkstroom-bewust en klaar om te handelen. Zie het als een persoonlijke AI-assistent die uw ideeën direct koppelt aan de uitvoering.

U krijgt ook veilige, uniforme toegang tot uw tools – ClickUp, Gmail, Slack, Documenten en meer – zonder dat gegevens met derden worden gedeeld of dat u met tien tabbladen moet jongleren. Het is AI zonder de rompslomp.

🔍 Nooit meer heen en weer schakelen tussen uw kalender, notitie-app en taakbeheerClickUp brengt uw planning, documentatie en vervolgacties onder één dak, aangedreven door de nieuwste AI-modellen zoals GPT-4. 1, Claude en Gemini.

Daarin is het beter dan SavvyCal. Terwijl SavvyCal zich richt op het boeken van links en flexibiliteit in de kalender, elimineert ClickUp de overhead van vergaderingen. U boekt niet alleen tijd, u wint tijd terug.

Hulp nodig om te beginnen? Gebruik de sjabloon voor een kalenderplanner

Begint u helemaal vanaf nul? Dat hoeft niet. ClickUp biedt gebruiksvriendelijke sjablonen voor alles en nog wat, van takenlijsten tot content kalenders.

Gratis sjabloon Organiseer tijdlijnen voor teams, voorkom planningsconflicten en sluit taken op tijd af met de kalenderplanningssjabloon van ClickUp

De ClickUp-sjabloon voor kalenderplanning is een kant-en-klare oplossing voor teams die hun planning willen verbeteren. Het biedt zes aangepaste statussen en een handige samenvattende weergave om alle taken efficiënt in kaart te brengen en bij te houden.

De aangepaste velden van de sjabloon, zoals tijdregistraties, doelen, adressen en budgetten, helpen ook om informatie in elk actiepunt onder te brengen. Zodra deadlines zijn bijgewerkt, worden de standaard kalender- en tijdlijnweergaven direct in realtime gevuld om de werklast en mogelijke knelpunten van elk team weer te geven.

Beste functies van ClickUp

Beperkingen van ClickUp

Bepaalde aangepaste weergaven zijn nog niet geoptimaliseerd voor mobiele apparaten

Het gebruik van alle functies vereist een iets langere leercurve

Prijzen van ClickUp:

Beoordelingen en recensies van ClickUp:

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (4.400+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Nathan G. , een Crestron-programmeur, zegt:

De mogelijkheid om formulieren te maken, taken, kalenderitems en vergaderingen te beheren, maken ClickUp een absolute must voor elk groeiend klein bedrijf. Bovendien maakt de nieuwe chatfunctie externe chat-apps zoals Slack of Teams overbodig en onnodig voor diegenen die het aantal apps dat ze gebruiken willen verminderen.

2. Calendly (het beste voor eenvoudige, professionele planning)

via Calendly

Wilt u het heen en weer gepraat over beschikbaarheid overslaan? Calendly is ontwikkeld om het boeken van vergaderingen te vereenvoudigen. Met de gepersonaliseerde boekingsfunctie kunt u een link naar de vergadering versturen. Vervolgens kunnen uw genodigden uw beschikbare tijdvakken bekijken en een tijdstip reserveren.

De tool is ook zeer flexibel met de mogelijkheid om gebeurtenistypen aan te passen. Op die manier verlopen snelle updates en diepgaande strategiebesprekingen vlot. Bovendien helpen functies zoals call buffers u om tussen vergaderingen door te hergroeperen zonder uw werkstroom te verstoren.

Calendly ondersteunt ook doorstuurformulieren om genodigden op basis van hun antwoorden naar het juiste teamlid te leiden, waardoor het een populaire keuze is voor werkstromen op het gebied van verkoop, werving en het onboarden van clients.

Calendly kan worden geïntegreerd met Google Agenda, Outlook, Zoom, Slack, Salesforce, HubSpot en andere belangrijke apps om bevestigingen, herinneringen en wijzigingen te stroomlijnen. U kunt zelfs boekingspagina's rechtstreeks in uw website of e-mailcampagnes insluiten om het aantal afhakers te verminderen en sneller te converteren.

AI-mogelijkheden: Met zijn nieuwe AI-aangedreven planningsassistent (beschikbaar bij duurdere abonnementen) analyseert Calendly voorkeuren en vergadergeschiedenis om optimale tijden voor te stellen, waardoor kalenderconflicten en handmatige aanpassingen worden verminderd.

Beste functies van Calendly

Verdeel uw werklast gelijkmatig over uw groep met round-robin-planning

Leid genodigden voor vergaderingen naar de juiste groep met routebepaling op basis van vragenlijsten voorafgaand aan de vergadering

Houd rekening met ongebruikelijke schema's, zoals vakantiedagen of speciale gebeurtenissen, met speciale datumoverschrijvingen

Sluit boekingswidgets in op landingspagina's, nieuwsbrieven of helpcentra

Naadloze integraties met tools zoals Salesforce, Zoom, HubSpot en Slack

Beperkingen van Calendly

Veel geavanceerde functies, zoals round-robin, SSO, branding en routing, zijn alleen beschikbaar in duurdere abonnementen

Ontbreekt robuuste integratie met productiviteit en CRM-systemen, waardoor het uitsluitend beperkt is tot het aanmaken van vergaderingen

Prijzen van Calendly

Free

Standaard: $ 12/maand per gebruiker

Teams: $ 20/maand per gebruiker

Enterprise: Vanaf $ 15.000/jaar

Beoordelingen en recensies van Calendly

G2: 4,7/5 (meer dan 2200 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 3900 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Calendly?

Een G2-recensie luidt:

Het handigste aan Calendly is dat het planningsconflicten voorkomt op basis van uw beschikbaarheid en die van de gebruiker aan de andere kant van het scherm, waardoor het veel beter geschikt is voor planning op basis van wederzijdse compatibiliteit.

Het handigste aan Calendly is dat het planningsconflicten voorkomt op basis van uw beschikbaarheid en die van de gebruiker aan de andere kant van het scherm, waardoor het veel beter geschikt is voor planning op basis van wederzijdse compatibiliteit.

3. Motion (het beste voor AI-gestuurde taken en het plannen van vergaderingen)

via Motion

Motion verdient zijn plek op deze lijst vanwege de naadloze integratie van AI in de dagelijkse planning. De AI-kalender is ontwikkeld voor complexe gebeurtenissen en analyseert uw werklast om een geoptimaliseerd dagelijks abonnement te creëren. Als er een klant belt of een deadline verschuift, herschikt Motion uw dag zodat alles past.

Zodra vergaderingen zijn bevestigd, wordt de voorbereidingstijd automatisch voor elke vergadering geblokkeerd. De AI van Motion creëert ook tijdvakken waarin u zich volledig kunt concentreren op basis van uw meest recente geplande taken en werkpatronen. Bovendien worden al uw geïntegreerde kalenders samengevoegd in één weergave en past het systeem uw tijdlijn automatisch aan als taken meer tijd in beslag nemen of minder prioriteit krijgen.

U kunt vergaderingsregels instellen om dubbele boekingen te voorkomen, specifieke tijdstippen blokkeren voor intensief werk of hele dagen aanwijzen als vergaderingsvrij. De automatische prioritering van Motion is vooral handig voor freelancers, leidinggevenden en neurodivergente professionals die op schema willen blijven zonder voortdurend handmatig te moeten herschikken.

AI-mogelijkheden: De AI van Motion maakt een gepersonaliseerd dagelijks abonnement en past dit voortdurend aan op basis van urgentie, tijdgevoeligheid, vergaderingsvoorkeuren en uw productiviteitsritme.

Beste functies van Motion

Stel dynamische planningen op die zich aanpassen aan veranderingen met AI-gestuurde optimalisatie

Voorkom opeenvolgende telefoontjes of houd bepaalde dagen vrij van vergaderingen met vooraf gedefinieerde voorkeuren

Maak dagelijkse planningen op basis van urgentie en uw werkpatronen met snelle automatisering

Herschik onvolledige taken automatisch op basis van deadlines en prioriteit

Synchroniseer alle Google- en Outlook-agenda's in één overzichtelijke weergave

Limieten voor bewegingen

Sommige gebruikers vinden de gebruikersinterface complex om mee te werken, vooral degenen met dynamische werkvensters

Heeft geen deelopties om externe gasten bij taken en gesprekken te betrekken

De leercurve is vrij hoog ondanks de relatief eenvoudige automatisering en functies

Bewegingsgebaseerde prijzen

Pro AI: Vanaf $ 49/maand per gebruiker

Business AI: Vanaf $ 69/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Motion

G2: 4,1/5 (meer dan 110 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (70+ beoordelingen)

4. Doodle (het beste voor groepsplanning en polls)

via Doodle

Als u een grote vergadering plant in verschillende tijdzones, is Doodle de ideale oplossing voor een hoofdpijnvrij proces. Met de functie voor groepspeiling kunnen teamleden hun beschikbaarheid aangeven en stelt Doodle automatisch de beste optie voor.

Het vergroot ook de flexibiliteit met een 'Indien nodig'-stemmingsoptie, waarmee teams back-up tijdslots kunnen voorstellen. Bovendien biedt Doodle snelle 1:1-uitnodigingen, aanmeldingsformulieren en gepersonaliseerde boekingspagina's die zijn aangepast aan de lokale tijdzones. Beheerders kunnen het team dashboard van Doodle gebruiken om reacties bij te houden, herinneringen in te stellen en de beschikbaarheid van meerdere teamleden te beheren.

Doodle kan goed worden geïntegreerd met tools zoals Google Agenda, Outlook, Microsoft Teams en Zoom, waardoor teams zelfs wanneer ze verschillende platforms gebruiken, goed kunnen samenwerken. Polls voor vergaderingen kunnen ook worden geëxporteerd of in bedrijfsportals of e-mails worden opgenomen voor bredere toegang.

AI-mogelijkheden: De slimme planningsassistent van Doodle stelt voor elke deelnemer de meest tijdsefficiënte vergadermomenten voor door de antwoorden op enquêtes en voorkeuren voor tijdzones te analyseren, zodat teams sneller tot een consensus komen.

De beste functies van Doodle

Maak onbeperkt vergaderingen en polls om met een onbeperkt aantal deelnemers te coördineren

Bespaar tijd door rechtstreeks in de kalender van iemand anders te plannen met de functie 'Boeken namens iemand anders'

Ondersteun eerlijke beschikbaarheid zonder groepsdruk met stemlimieten, verborgen deelnemersinformatie en anonieme selectie van tijdvakken

Exporteer pollgegevens of sluit links in gedeelde platforms voor een betere coördinatie

Integreert met Microsoft 365, Google Workspace, Slack en Zoom

Beperkingen van Doodle

Sommige gebruikers vinden de interface moeilijk te navigeren en niet intuïtief

Integraties van kalender-apps kunnen onbetrouwbaar zijn en conflicten veroorzaken door gemiste updates of fouten bij het synchroniseren

Prijzen van Doodle

Free

Pro: $14,95/maand per gebruiker

Team: $19,95/maand per gebruiker (minimaal twee gebruikers vereist)

Beoordelingen en recensies van Doodle

G2: 4,4/5 (meer dan 2000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 1800 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Doodle?

Een recensie op Capterra luidt:

Ik vind het geweldig dat je je team opties kunt bieden door ze een Doodle te sturen.

Ik vind het geweldig dat je je team verschillende opties kunt bieden door ze een Doodle te sturen.

5. SimplyMeet. me (het beste voor eenvoudige, probleemloze afspraakboekingen)

SimplyMeet. me is een vergaderplanner die eenvoud vooropstelt. Het lijkt misschien op Calendly, maar deze tool onderscheidt zich door de bijna onmiddellijke installatie, zelfs met meerdere integraties.

Maar laat u niet misleiden door de eenvoud. SimplyMeet.me biedt ook mogelijkheden voor groepsboekingen, ideaal voor workshops en webinars, waar grote groepen om hetzelfde tijdslot vragen. Er is zelfs een QR-code deeloptie waarmee clients kunnen scannen en boeken vanaf hun telefoon.

Het ondersteunt integratie met Stripe en PayPal voor betaalde boekingen, en gebruikers kunnen de instellingen voor beschikbaarheid aanpassen voor terugkerende afspraken of seizoensaanbiedingen. SimplyMeet.me biedt ook white-labeling-opties voor een merkgebonden planningservaring, waardoor het vooral handig is voor professionals die in contact staan met klanten.

AI-mogelijkheden: Hoewel SimplyMeet. me niet AI-intensief is, maakt het gebruik van slimme logica om tijdzone-aanpassingen te automatiseren en optimale tijdvakken voor te stellen op basis van eerdere vergaderingsvoorkeuren en de locatie van de client.

SimplyMeet. me beste functies

Organiseer en beheer alle toewijzingen met een gecentraliseerd dashboard dat alle geplande afspraken, eerdere vergaderingen en clientinformatie visualiseert

Stroomlijn de facturering voor consultaties tijdens dezelfde vergadering met meerdere betalingsintegraties

Beheer alle discussies en gebeurtenissen onderweg met een mobiele en desktop-specifieke beheerder-app

Beperkingen van SimplyMeet.me

Biedt een beperkt bereik aan native integraties en vertrouwt op Zapier voor automatisering, wat complexe installaties bemoeilijkt

Ontbreekt robuuste rapportage en realtime analyse functies voor diepgaande inzichten in vergaderpatronen of productiviteit

Deel boekingslinks via QR-codes voor snellere toegang bij gebeurtenissen of winkels

Biedt integraties met Zapier, Microsoft 365 en Google voor het synchroniseren van agenda's

Prijzen van SimplyMeet.me

Particulieren: Gratis

Professional: $11,99/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van SimplyMeet.me

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,7/5 (80+ beoordelingen)

📮 ClickUp Insight: Een gemiddelde kenniswerker moet gemiddeld met 6 mensen contact hebben om zijn werk gedaan te krijgen. Dit betekent dat hij dagelijks contact moet opnemen met 6 belangrijke verbindingen om essentiële context te verzamelen, prioriteiten af te stemmen en projecten vooruit te helpen. Het is een echte uitdaging: voortdurende follow-ups, verwarring over versies en een gebrek aan zichtbaarheid tasten de productiviteit van teams aan. Een gecentraliseerd platform zoals ClickUp, met Connected Search en AI Knowledge Manager, pakt dit aan door context direct beschikbaar te maken.

6. Acuity Scheduling (het beste voor dienstverlenende bedrijven)

via Acuity Scheduling

Op zoek naar een flexibele planningstool die past bij uw bedrijfsmodel? Acuity Scheduling is een uitstekende keuze dankzij de focus op servicegerichte werkstromen. De oplossing gaat diep in op klantgerichte, unieke afspraaktypes en de duur van diensten.

Acuity heeft ook uitgebreide opmaakopties die perfect aansluiten bij merkthema's. U kunt de configuratie-instellingen gebruiken om minutieuze details, aangepaste abonnementen en volumegebaseerde prijzen aan te passen op basis van het schema van de gebruiker van de dienst. Met white-labeling en branding-controles stelt Acuity salons, klinieken en consultants in staat om een naadloze klantervaring te creëren, van boeking tot facturering.

Het ondersteunt intakeformulieren, terugkerende afspraken, groepslessen en bevestigingen per e-mail of sms. Bovendien kan het worden geïntegreerd met Stripe, Square, Google Agenda, Zoom, QuickBooks en meer dan 500 andere tools via Zapier, waardoor het ideaal is voor bedrijven die de hele levenscyclus van hun clients willen automatiseren.

AI-mogelijkheden: Acuity bevat slimme planningslogica die ideale afspraken aanbeveelt op basis van de duur van de dienst, de beschikbaarheid van de behandelaar en de tijdzones van de client. Het kan ook de beschikbaarheid tijdens piekperiodes automatisch aanpassen op basis van het aantal boekingen.

De beste functies van Acuity Scheduling

Word een meester in upselling met de gepersonaliseerde add-on-opties op de planningspagina

Optimaliseer uw werklast voor afspraken en houd locatiespecifieke afspraken bij met toegang tot meerdere bronnen en opslagadressen

Maak en verstuur facturen met automatisch ingevulde gegevens over diensten en clients in een vooraf ontworpen format

Bied cadeaubonnen, kortingscodes en aangepaste abonnementen aan

Synchroniseer kalenders van medewerkers en serviceruimtes automatisch

Beperkingen van Acuity Scheduling

Sommige gebruikers melden dat de website hapert bij het exporteren van afspraken

Ontbreekt aangepaste instellingen in de portals, met name op de startpagina voor het plannen van afspraken voor clients

Toegang tot meerdere bronnen en ruimtes is alleen beschikbaar in duurdere abonnementen

De rapportage functies zijn beperkt voor grootschalige operaties met meerdere locaties

Prijzen van Acuity Scheduling

In opkomst: $ 20/maand per gebruiker

Groeiend: $ 34/maand per gebruiker

Powerhouse: $ 61/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Acuity Scheduling

G2: 4,7/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (5.700+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Acuity Scheduling?

Een G2-recensie luidt:

Je kunt zonder enige ervaring met CRM en CS aan de slag en het zal je meteen liggen. Het was voor mij de perfecte oplossing voor planning, boekingen, kalenderbeheer en het bijhouden van afspraken met clients.

U kunt zonder enige ervaring met CRM of CS aan de slag en dit systeem zal u snel als een tweede natuur gaan aanvoelen. Het was voor mij de perfecte oplossing voor planning, boekingen, kalenderbeheer en het bijhouden van afspraken met clients.

7. Zoho Bookings (het beste voor teams die het Zoho-ecosysteem gebruiken)

via Zoho Bookings

Zoho Bookings is de ideale oplossing voor teams die binnen hetzelfde ecosysteem willen blijven, en het is ook nog eens behoorlijk krachtig. De uniforme interface maakt dagelijkse planning toegankelijk, terwijl speciale werkruimtes de samenwerking vereenvoudigen.

De oplossing stelt tijdens de installatie ook meerdere vergadertypes voor die zijn afgestemd op uw branche. En als uw team unieke oproepen heeft, kunnen beheerders aangepaste gebeurtenistypes toevoegen voor alles van winstgevendheidsbeoordelingen tot verjaardagsfeestjes.

Bovendien kunnen managers met één klik eenvoudige automatisering toevoegen met specifieke triggers voor alle interne vergaderingen die volgen op een telefoontje van een client. Zoho Bookings kan worden geïntegreerd met Zoho CRM, Zoho Desk, Zoho SalesIQ en de betalingssystemen, waardoor de hele levenscyclus van lead tot vergadering tot follow-up volledig kan worden geautomatiseerd.

AI-mogelijkheden: wanneer Zoho Bookings wordt gebruikt binnen het Zoho-ecosysteem, kan het gebruikmaken van Zia, de AI-assistent van Zoho, om formuliergegevens automatisch in te vullen, boekingstrends te analyseren en vervolgacties aan te bevelen op basis van klantgedrag en afspraakfrequentie.

De beste functies van Zoho Bookings

Plan uw dag zoals u dat wilt met eenvoudige regels, zoals het uitschakelen van het verzetten van afspraken of het instellen van een minimale periode voor het verzetten van afspraken

Laat clients zelf hun afspraken bijwerken en hun geschiedenis bekijken via een speciaal klantenportaal

Integreer direct met het volledige Zoho-ecosysteem, inclusief Zoho CRM, SalesIQ, Zohodesk en de ingebouwde betalingsplatforms

Wijs verschillende diensten toe aan verschillende teamleden en synchroniseer planningen in realtime

Gebruik webhooks en API's om externe werkstromen of CRM-updates te triggeren

Beperkingen van Zoho Bookings

Wordt geleverd met een zeer beperkte gratis versie, waardoor het meer geschikt is voor grote bedrijven en teams

Het instellen zonder een bestaand Zoho-ecosysteem is een vervelend, onintuïtief proces en vereist specifieke expertise

De interface en aanpassingsmogelijkheden zijn beperkt buiten de Zoho-stack

Prijzen van Zoho Bookings

Voor altijd gratis

Basis: $ 8/maand per gebruiker

Premium: $12/maand per gebruiker

Flex: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Zoho Bookings

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,5/5 (meer dan 40 beoordelingen)

8. OneCal (het beste voor het synchroniseren en personaliseren van kalenders)

via OneCal

Om alle agenda's te beheren zonder van tabblad te wisselen, is OneCal vaak een van de beste keuzes. Dankzij het privacygerichte ontwerp kunt u zelf bepalen welke gegevens tussen agenda's worden gesynchroniseerd, van titels tot deelnemerslijsten. Als u persoonlijke afspraken privé wilt houden, kan OneCal die tijd direct blokkeren als 'Bezet'.

Naast synchroniseren hebben de boekingspagina's van OneCal elementen zoals links naar sociale media om de betrokkenheid te vergroten en uw merk onder de aandacht te brengen. U kunt ook een aangepaste URL invoegen die genodigden na het maken van de boeking doorverwijst naar een bronnenpagina of een bedankpagina. Gebruikers kunnen de taal en opmaak van uitnodigingen aanpassen, waardoor de ervaring beter aansluit bij een wereldwijd of nichepubliek.

OneCal kan ook worden geïntegreerd met Outlook, Microsoft 365 en Google Workspace en biedt multidirectionele synchronisatie tussen meerdere agenda's, zodat vergaderingen nooit met elkaar conflicteren, zelfs niet tussen zakelijke en persoonlijke accounts.

AI-mogelijkheden: OneCal maakt gebruik van intelligente synchronisatieregels om mogelijke conflicten te detecteren en overlappende gebeurtenissen op verschillende platforms automatisch bij te werken, zodat uw beschikbaarheid altijd de laatste gegevens weergeeft, zelfs in verschillende tijdzones of accounts.

De beste functies van OneCal

Bepaal zelf wat er wordt gesynchroniseerd tussen uw persoonlijke, werk- en individuele clientkalenders met de multidirectionele synchronisatiemogelijkheden

Maskeer titels en details naar wens met automatisering, vooraf gedefinieerde kleuren, e-mailreacties en meer

Wijzig de taal waarin de uitnodigingen worden weergegeven en speel in op een wereldwijd team met de vertalingen van de planningslink van OneCal

Pas boekingspagina's aan met branding, omleidingslinks en engagementvelden

Integreert met Google-, Microsoft- en Apple-agenda's voor naadloos beheer

Beperkingen van OneCal

Sommige gebruikers vinden het lastig om de beschikbaarheid van hun team te delen of gebeurtenissen met teamgenoten te coördineren

Ondersteunt alleen populaire kalenderintegraties en synchroniseert geen bestanden of media tussen platforms

Beperkte rapportage of analyse voor het bijhouden van planningstrends of no-shows

Prijzen van OneCal

Starter: $ 6/maand per gebruiker

Essentieel: $ 12/maand per gebruiker

Premium: $20/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van OneCal

G2: 4,8/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over OneCal?

Een G2-recensie luidt:

Super eenvoudig te gebruiken, FANTASTISCHE ondersteuning, vrij eenvoudig te integreren en te implementeren. Ik gebruik het dagelijks. Alleen al de functie voor het synchroniseren van de kalender is de prijs waard, en de gebruikersinterface is uitstekend.

Super eenvoudig te gebruiken, FANTASTISCHE ondersteuning, vrij eenvoudig te integreren en te implementeren. Ik gebruik het dagelijks. Alleen al de functie voor het synchroniseren van de kalender is de prijs waard, en de gebruikersinterface is uitstekend.

9. Cal. com (het beste voor flexibele open-source planning)

Cal. com is een vergaderingsmanager die is ontwikkeld om volledige controle over de planning te prioriteren. Als open-sourceoplossing kunt u uw servers hosten en alles in uw eigen huisstijl presenteren, zonder Cal. com-logo's, alleen uw stijl.

Het gaat nu niet alleen meer om zelf aanpassing. De oplossing biedt essentiële functies zoals round-robin-planning, groepsagenda's en gepersonaliseerde uitnodigingen om vergaderingen met clients of teams efficiënt te beheren.

Bovendien heeft het een speciale API om de meest complexe vereisten te triggeren, zoals het versturen van herinneringen voor afspraken, het bijwerken van CRM-records of het automatisch toewijzen van leads. De plugin-marktplaats van het platform bevat betalingstools, toestemmingsformulieren, CRM-synchronisatie en meer, waardoor u modulaire controle hebt over uw planningsstack.

AI-mogelijkheden: Hoewel Cal.com voornamelijk door ontwikkelaars wordt aangestuurd, kan het via API's worden geïntegreerd met externe AI-services, bijvoorbeeld om automatisch boekingsbevestigingen te genereren, beschikbaarheids patronen te analyseren of vergadermomenten aan te bevelen op basis van historisch gedrag.

💡 Pro-tip: Gebruik open-source apps als uw bedrijf al werkt met een cloud provider die zelf gehoste implementaties ondersteunt. Dit verlaagt de infrastructuurkosten snel en maakt budget vrij voor verdere aanpassingen.

Cal. com beste functies

Leid boekers rechtstreeks naar het juiste team op basis van hun gegevens, zoals branche en grootte van het bedrijf, met native leadroutingsoftware

Verminder gemiste kansen met een ingebouwde tijdzone-calculator

Voeg binnen enkele seconden essentiële functies toe, zoals betalingen, video-oproepen, herinneringen en toestemmingsformulieren met de plug-in-marktplaats van Cal.com

Zelf hosten op uw domein met volledige ondersteuning voor white labeling

Creëer modulaire werkstromen met de API voor ontwikkelaars en community-plug-ins van Cal.com

Beperkingen van Cal.com

Installatie en onderhoud vereisen technische expertise

Het gebruik van de API-functie kan behoorlijk duur worden

Minder plug-and-play-opties voor niet-technische gebruikers

Prijzen van Cal.com:

Particulieren: Gratis

Teams: Vanaf $ 15/maand per gebruiker

Organisaties: $37/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Cal. com:

G2: 4,3/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

10. YouCanBookMe (het beste voor integraties met kalenders)

via YouCanBookMe

Als uw team jongleert met tijdgevoelige projecten, is het gebruik van YouCanBookMe een slimme zet. Naast realtime synchroniseren en bufferblokken onderscheidt het zich door diepgaande integraties, van Mailchimp en WordPress tot Google Analytics en Pixel.

YouCanBookMe ondersteunt ook gezamenlijke beschikbaarheid voor alle leden en gedetailleerde beschikbaarheidsregels, perfect voor het beheren van cross-functionele projecten of vakanties. U hebt geen handmatige follow-ups nodig dankzij automatische bevestigingen, opties voor het opnieuw plannen of herinneringen. Boekingsformulieren kunnen ook voorwaardelijke logica bevatten, zodat u direct leads kunt pre-kwalificeren, ondersteuningsverzoeken kunt triëren of interne vergaderingen naar de juiste teamgenoot kunt doorsturen.

Het zeer aanpasbare platform stelt teams in staat om berichten, branding, tijdzone-instellingen en het omleiden van berichten na het boeken te beheren. U kunt ook webhooks, Zapier of aangepaste scripts integreren om acties in CRM's, databases of andere interne systemen te triggeren.

AI-mogelijkheden: YouCanBookMe heeft onlangs slimme boekingssuggesties geïntroduceerd die automatisch buffertijden en de duur van vergaderingen aanpassen op basis van het type afspraak, de urgentie en eerdere boekingsgedrag.

De beste functies van YouCanBookMe

Kwalificeer leads vooraf en ondersteun triage-oproepen met voorwaardelijke, logisch gestuurde boekingsformulieren

Houd vergaderingen met grote groepen in één tijdslot met configuraties voor de capaciteit van sessies

Versnel boekingen met gepersonaliseerde, automatisch ingevulde formulieren die gegevens ophalen via de URL-link

Integreer met Google Agenda, Microsoft Outlook, Mailchimp en webhooks

Pas branding, bevestigingen, follow-ups en omleidingspagina's aan voor elk type boeking

Beperkingen van YouCanBookMe

Sommige gebruikers melden dat de reactietijd van de klantenservice iets langer is

Bepaalde wijzigingen moeten handmatig worden bijgewerkt in elke gekoppelde kalender

Kalenderverbindingen zijn toegestaan op gratis en individuele abonnementen, maar zijn beperkt

Prijzen van YouCanBookMe

Free

Individueel: $ 9/maand per gebruiker

Professioneel: $ 13/maand per gebruiker

Teams: $ 18/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van YouCanBookMe

G2: 4,7/5 (meer dan 1900 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 340 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in het echte leven over YouCanBookMe?

Een Capterra-recensie luidt:

Ik vind het erg prettig dat YouCanBook. me synchroniseert met mijn kalender en automatisch tijden blokkeert waarop ik niet beschikbaar ben om een vergadering met een nieuwe gebruiker te boeken. Ik vind het ook prettig dat het zo gemakkelijk te gebruiken is, zowel voor mijzelf als voor de persoon die de boeking op mijn website voltooit.

Ik vind het erg prettig dat YouCanBook. me synchroniseert met mijn kalender en automatisch tijden blokkeert waarop ik niet beschikbaar ben om een vergadering met een nieuwe gebruiker te boeken. Ik vind het ook prettig dat het zo gemakkelijk te gebruiken is, zowel voor mijzelf als voor de persoon die de boeking op mijn website voltooit.

