De 14 beste softwareprogramma's voor bureaubeheer in 2026

Veel bureaus worden voortdurend geconfronteerd met tal van uitdagingen op het gebied van bureaubeheer. Van het beheren van meerdere projecten, klanten en tijdlijnen tot het leveren van kwalitatief hoogstaand werk en het bijhouden van de voortgang, terwijl ze tegelijkertijd op zoek zijn naar nieuwe zakelijke kansen: bureaus hebben hun handen vol.

Geef uw creatieve teams de ondersteuning die ze nodig hebben om succesvol te zijn en burn-out te voorkomen door de juiste software voor bureaubeheer te gebruiken voor hulp bij resourceplanning, projectmanagement, teamsamenwerking, clientbeheer en meer.

We hebben 14 van de beste softwareprogramma's voor bureaubeheer die momenteel beschikbaar zijn voor u op een rijtje gezet, samen met hun beste functies, limieten, prijzen en klantbeoordelingen, om u te helpen bij het kiezen van de juiste software voor uw behoeften!

Wat is software voor bureaubeheer?

Software voor bureaubeheer, of een bureaubeheersysteem, is een complete oplossing voor het beheren van processen en het stroomlijnen van werkstroomen. Met andere woorden: het is een tool die de bedrijfsvoering stroomlijnt en processen verbetert, zodat u uw bedrijf kunt opschalen.

Het vinden van de juiste bureau-software voor uw team vereist echter onderzoek en zorgvuldige afweging, aangezien niet alle tools voor bureau-beheer gelijk zijn! Sommige zijn het meest geschikt voor projectmanagement, terwijl andere het beste zijn voor het plannen van afspraken, het verzamelen van feedback van klanten, pijplijnbeheer, enz.

Ongeacht in welke branche u actief bent, software voor bureaubeheer kan u de boost en ondersteuning bieden die u nodig hebt om elk onderdeel van uw bedrijf te beheren.

14 beste softwareprogramma's voor bureaubeheer

En nu zijn we er. We hebben 14 van de beste softwareprogramma's voor digitale marketingbureaus, reclamebureaus, merken, PR, webdesign en andere sectoren voor u op een rijtje gezet. Bekijk ze allemaal om te zien waarvoor u ze kunt gebruiken, welke tool u aan uw tech stack kunt toevoegen, of misschien welke tool alles biedt wat uw team nodig heeft.

1. ClickUp

Het beste voor projectmanagement en teamsamenwerking

Houd projectupdates bij, beheer werkstroomen en werk samen met het team, allemaal vanuit je ClickUp-werkruimte

Laten we beginnen met ClickUp.

ClickUp is een alles-in-één tool voor projectmanagement en productiviteit, ontwikkeld voor alle teams in verschillende sectoren, waaronder marketingbureaus, in zowel hun beginfase als hun volwassen fase.

Deze veelzijdige software biedt honderden geavanceerde functies om marketingbureaus de tools te geven die ze nodig hebben om meerdere projecten, klanten en deadlines te beheren, de samenwerking binnen het team te verbeteren, doelen bij te houden en voortgang te meten – allemaal op één plek.

Allereerst biedt ClickUp een volledig aanpasbaar platform, waardoor elk team de flexibiliteit krijgt om ClickUp in te stellen volgens hun unieke werkstroomen projectvereisten. Wat het bekijken van uw werk betreft, krijgt u de beschikking over meer dan 15 aangepaste ClickUp-weergaven om uw werk te visualiseren, wat erg handig is bij het beheren van verschillende projecten. Gebruik de bordweergave om eenvoudig te zien hoe elk project ervoor staat, de kalenderweergave om deadlines bij te houden, de werklastweergave om de capaciteit van uw team te beheren, en gebruik de andere weergaven om projectmanagement gemakkelijker te maken. Bovendien kunt u met de Dashboard-weergave met realtime rapportage een overzicht op hoog niveau van uw werk creëren voor beter resourcebeheer en iedereen op de hoogte houden, up-to-date houden en op koers houden om de doelen van uw bureau te halen.

Krijg een algemeen overzicht van de voortgang van je project in Dashboards in ClickUp

Wat betreft teamsamenwerking kunnen digitale bureaus ook profiteren van samenwerkingsfuncties zoals ClickUp Whiteboards , waar teams kunnen brainstormen en visuele roadmaps kunnen maken, en ClickUp Docs voor het opstellen van strategieën, het documenteren van SOP's en meer. Er is ook een ingebouwde chatfunctie waarmee teams en klanten in realtime berichten kunnen uitwisselen, en de e-mailbeheerfunctie van ClickUp waarmee je e-mails kunt verzenden en ontvangen zonder ClickUp te verlaten.

Bespaar tijd en stroomlijn uw e-mailbeheer: verstuur en ontvang e-mails binnen ClickUp

En met de instellingen voor delen en toestemming kunnen digitale bureaus eenvoudig documenten en taken delen met hun klanten of hen uitnodigen voor hun werkruimte om de communicatie tussen teams en klanten te stroomlijnen. Om het feedback- en beoordelingsproces te versnellen, gebruikt u gewoon de functie voor redactie en annoteren, waarmee teams en klanten opmerkingen kunnen plaatsen in een bijlage.

Dat zijn slechts enkele belangrijke functies die we willen benadrukken. Bekijk ook enkele andere functies die de bedrijfsvoering van uw bureau kunnen ondersteunen.

Beste functies

Aangepaste weergaven : Kies uit meer dan 15 weergaven om verschillende taken en projecten te beheren

Kant-en-klare en aangepaste automatisering : creëer efficiënte en consistente processen en zet handmatig werk op de automatische piloot met : creëer efficiënte en consistente processen en zet handmatig werk op de automatische piloot met automatisering in ClickUp

SamenwerkingsWhiteboards : hiermee kunnen teams in realtime samenwerken aan projecten, wat ClickUp onderscheidt van andere tools voor bureau-beheer

Integratiemogelijkheden : maak verbinding met ClickUp en toegang tot meer dan 1.000 werktools, waaronder enkele apps die in dit overzicht worden vermeld ( Make ) : maak verbinding met ClickUp en toegang tot meer dan 1.000 werktools, waaronder enkele apps die in dit overzicht worden vermeld ( Calendly

Aanpasbare sjablonen: krijg toegang tot een bibliotheek met sjablonen voor elke toepassing, waaronder een : krijg toegang tot een bibliotheek met sjablonen voor elke toepassing, waaronder een sjabloon voor marketingbureaus van ClickUp

De Marketing Agency Sjabloon van ClickUp helpt bureaus om meerdere klanten te beheren, campagnes te plannen en nog veel meer, allemaal op één plek

Beperkingen

Hoewel ClickUp een groot aantal functies biedt en in hoge mate aanpasbaar is, kan het even duren voordat u doorheeft hoe u deze efficiënt kunt gebruiken om de productiviteit te verhogen

Prijzen

Free Forever-abonnement : gratis abonnement met uitgebreide functies

Onbeperkt : $ 5 per maand per gebruiker

Business : $ 12 per maand/gebruiker

Business Plus : $ 19 per maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Klantbeoordelingen

G2 : 4,7 van de 5 (meer dan 4.780 beoordelingen)

Capterra: 4,7 van de 5 (meer dan 3.070 beoordelingen)

Ontdek hoe andere digitale bureaus, zoals Zenpilot, ClickUp gebruiken om hun werkstroom te optimaliseren

2. Calendly

Het beste voor planning en boekingen

Vergaderingen plannen met Calendly

Calendly is een tool voor bureaubeheer die helpt bij klantenbinding, werving en alles daartussenin door talloze manieren te bieden om taken te automatiseren en tijd te besparen.

De functie biedt automatisering van kwalificatie en planning direct op uw website, waardoor het veel eenvoudiger wordt om gesprekken met potentiële klanten in te plannen, of dat nu via Zoom, Google Meet of een zakelijk telefoonsysteem is. Het maakt ook ruimte vrij voor medewerkers, zodat zij zich kunnen richten op taken met hoge prioriteit.

Calendly verstuurt ook automatisch e-mailvragenlijsten en follow-ups voor en na het gesprek, waardoor bureaus nog professioneler overkomen en sterkere klantrelaties kunnen opbouwen.

Beste functies

Helpt teams hun vergaderingen op een eenvoudige en efficiënte manier in te plannen

Zeer eenvoudig in gebruik met een overzichtelijke en intuïtieve interface en een vlot proces voor de instellingen

Talrijke integraties en de mogelijkheid om te synchroniseren met verschillende kalenders

Geschikt voor teams en start-ups die het op hun websites kunnen integreren en het zelfs kunnen gebruiken om adviesdiensten in rekening te brengen

Beperkingen

De prestaties van Calendly zijn geoptimaliseerd wanneer het wordt geïntegreerd met Google Agenda. Er zijn meldingen geweest van inconsistenties bij integratie met Outlook

Er is geen trainingsgids of speciale ondersteuningspagina beschikbaar

Prijzen

Basic : Gratis

Essentials : $ 8 per zetel/maand

Professional : $ 12 per zetel/maand

Teams : $ 16 per gebruiker/maand

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Klantbeoordelingen

G2 : 4,7 van de 5 (meer dan 1.470 beoordelingen)

Capterra: 4,7 van de 5 (meer dan 2.590 beoordelingen)

3. Walling

Het meest geschikt voor het visualiseren, organiseren en delen van ideeën

Organiseer en deel ideeën in de Walling-app voor werkbeheer

Walling is een tool voor werkbeheer die ideeën, taken en projecten op een visuele en vooral creatieve manier organiseert.

Het biedt een volwaardig overzicht van alles wat er op dit moment gebeurt en biedt meerdere visualisatiemogelijkheden – moodboards, Kanban-borden, kalenders, enz.

Walling zit boordevol functies voor realtime teamsamenwerking, waardoor het veel eenvoudiger wordt om zowel interne als client-gerelateerde taken uit te voeren en deze allemaal op tijd op te leveren.

Beste functies

Het is een app voor het maken van aantekeningen met een bijzondere focus op het visuele aspect (muren en stenen)

Een breed bereik aan platforms om teams op weg te helpen

Geschikt voor creatieve teams die werkzaam zijn in de ontwerp- en marketingindustrie of -afdelingen

Beperkingen

De methode voor gegevensstructurering van Walling heeft een leercurve en vereist inzicht om de flexibiliteit ervan effectief te benutten

Prijzen

Gratis abonnement

Premium : $ 5 per lid/maand

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Klantbeoordelingen

Product Hunt : 5 van 5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,8 van de 5 (meer dan 25 beoordelingen)

4. TeamGantt

Het beste voor taakbeheer

Beheer taken en tijdlijnen in een Gantt-grafiek met TeamGantt

TeamGantt is een gebruiksvriendelijke tool voor projectmanagement met een gantt-grafiek als functie waarmee bureaus projecten binnen een tijdlijn kunnen beheren.

Het past zich ook aan de behoeften van verschillende soorten bureaus en medewerkers aan (aangezien iedereen in het team zijn of haar werkstroom eenvoudig kan aanpassen zonder andere leden van het team te hinderen).

Met TeamGantt is alles slechts een muisklik verwijderd. Deze tool maakt het organiseren van projecten, taken, documenten en chats een fluitje van een cent, vereenvoudigt de tijdsregistratie, stroomlijnt de communicatie en geeft een nauwkeurig overzicht van de voortgang. Dit alles voorkomt hoofdpijn bij het informeren van klanten en houdt zowel klanten als teams tevreden.

Beste functies

Uitgerust met functies voor het delen van bestanden, tijdsregistratie en communicatie op taakniveau

Volg visueel de voortgang van de taken die aan elk teamlid zijn toegewezen

Eenvoudige en aanpasbare layout

Geschikt voor teams of freelancers die de voortgang van hun projecten graag bijhouden via Gantt-grafieken

Beperkingen

TeamGantt mist functies voor budget- en financiële tracking, waardoor het voor teams moeilijk is om projectkosten nauwkeurig bij te houden

De gebruikersinterface kan voor sommige gebruikers wat lastig te navigeren zijn, waardoor het wat moeilijk is om de benodigde gegevens snel te vinden

Prijzen

Klantbeoordelingen

G2 : 4,8 van de 5 (meer dan 840 beoordelingen)

Capterra: 3,6 van de 5 (meer dan 90 beoordelingen)

5. Maak

Het beste voor automatisering van de werkstroom

Stel triggers en voorwaarden in om de werkstroom te automatiseren met Make

Make is een no-code software voor workflowautomatisering die alles wat u bouwt en creëert op een visueel aantrekkelijke manier weergeeft. Deze tool is ideaal voor bureaus die hun werkstroombeheer willen verbeteren en de productiviteit van alle teams willen verhogen.

Make kan helpen bij al die zaken waar bureaus mee worstelen, zoals effectieve leadgeneratie, leadroutering, contractbeheer en alles daartussenin wat nodig is om sneller meer deals te sluiten. Het heeft verbinding met duizenden apps, waaronder ClickUp, en maakt het supereenvoudig om alles wat ertoe doet op één platform samen te brengen.

Beste functies

Talloze scenario's voor app-integratie en tal van deelbare, kant-en-klare sjablonen

Zowel de gebruikersinterface als de gebruikerservaring zijn goed ontworpen en bieden uitstekende zoekopties.

Zeer effectieve automatisering van het teambeheer , waarbij het mogelijk is om voor elk team of elke afdeling afzonderlijke automatisering in te stellen

Dankzij de API van Make is het geschikt voor bureaus die diensten op gebied van automatisering aanbieden

Beperkingen

Ontworpen voor Unix-gebaseerde systemen, waardoor er een limiet is op de platformondersteuning

Complexe syntaxis voor het definiëren van automatiseringstaken, waardoor het voor beginners moeilijk is om ermee te werken

Prijzen

Free

Core : $ 10,59 per maand

Pro : $ 18,82 per maand

Teams : $ 34,12 per maand

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Klantbeoordelingen

G2 : 4,7 van de 5 (meer dan 180 beoordelingen)

Capterra: 4,8 van de 5 (meer dan 290 beoordelingen)

6. Sendinblue

Het meest geschikt voor e-mailmarketing, digitale marketingcampagnes en marketingautomatisering

Maak en ontwerp strakke e-mailberichten in Sendinblue

Sendinblue is een veelzijdige tool met verschillende functies die is ontwikkeld voor bureaus die hun Business willen versterken met de juiste verkoop- en marketingtools.

Met deze software kunnen bureaus overtuigende e-mails, sms'jes of WhatsApp-berichten versturen voor tijdgevoelige aanbiedingen en berichten segmenteren op basis van verschillende doelgroepen en verschillende soorten klanten om de retentie te verhogen en sterkere klantrelaties op te bouwen.

Hiermee kunt u ook alle contactgegevens van klanten op één plek opslaan, elke fase van de pijplijn bijhouden en gegevens en prestaties monitoren om verbeterpunten te identificeren.

Beste functies

Alles-in-één marketingplatform waarmee gebruikers e-mail- en sms-marketingcampagnes kunnen lanceren, automatisering kunnen instellen en contacten kunnen beheren via een ingebouwd CRM-systeem

De automatiseringen zijn beschikbaar in alle abonnementen

Chatten-opties die in de website kunnen worden geïntegreerd

Geautomatiseerde campagnes en functies voor marketingsegmentatie

Beperkingen

Meerdere gebruikers hebben melding gemaakt van beperkingen bij de functies van de automatisering

De opties voor e-mailsjablonen van Sendinblue zijn beperkt en niet erg aanpasbaar

Prijzen

Free

Starter : vanaf $ 25 per maand

Business : vanaf $ 65 per maand

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Klantbeoordelingen

G2 : 4,5 van de 5 (meer dan 1530 beoordelingen)

Capterra: 4,6 van de 5 (meer dan 1540 beoordelingen)

7. Trafft

Het beste voor boekingen en het plannen van afspraken

Accepteer online boekingen en betalingen, beheer teams en klanten, en nog veel meer met Trafft

Uw bureau georganiseerd houden was nog nooit zo eenvoudig. Dankzij Trafft kunt u nu uw bureau beheren en uw merk laten groeien. De software houdt al uw afspraken op orde, uw klanten georganiseerd en uw bedrijf bloeiend.

Trafft is de oplossing voor bureaus die hun boekingsproces willen stroomlijnen, zowel voor hun teamleden als voor hun klanten.

Deze boekingssoftware regelt alles in het boekingsproces, zelfs het versturen van automatische e-mails of sms-herinneringen naar uw klanten.

Beste functies

Business dashboard om al uw afspraken of gebeurtenissen bij te houden

Klantbeheerpaneel voor gedetailleerde informatie over uw klanten

Slimme kalender en planning

U kunt een boekingspagina maken zonder kennis van code

Het kan online betalingen, facturering en belastingbeheer rechtstreeks vanuit de app afhandelen

Beperkingen

Trafft biedt geen mogelijkheid om gebeurtenissen te plannen die meerdere dagen duren

Trafft is niet geoptimaliseerd voor gebruik op mobiele apparaten

Prijzen

Individueel Basic : $ 12 per maand Pro : $ 39 per maand Expert : $ 59 per maand

Basic : $ 12 per maand

Pro : $39 per maand

Expert : $ 59 per maand

Bedrijf Starter : $ 69 per maand Scaling : $ 150 per maand Onderneming : Neem contact op voor prijzen

Starter : $ 69 per maand

Schaalbaarheid : $ 150 per maand

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Basic : $ 12 per maand

Pro : $39 per maand

Expert: $ 59 per maand

Starter : $ 69 per maand

Schaalbaarheid : $ 150 per maand

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Klantbeoordelingen

G2 : 4,7 van de 5 (meer dan 16 beoordelingen)

Capterra: 5 van 5 (meer dan 34 beoordelingen)

8. Sprout Social

Het beste voor socialemediamarketing

Het dashboard met belangrijke prestatiestatistieken bekijken in Sprout Social

Sprout Social is een uitgebreide tool die door veel socialemedia- en marketingteams wordt gebruikt. Met Sprout Social kunnen bureaus hun klanten en het publiek van hun klanten beter begrijpen en deze gegevens gebruiken om hun bedrijfs- en marketingstrategieën op maat te maken.

Bovendien helpt het bij alles wat met content te maken heeft, inclusief planning, publicatie, het stimuleren van betrokkenheid en het verbeteren van de responsiviteit. Tot slot krijgen bureaus die Sprout Social gebruiken toegang tot datarijke dashboards en kunnen ze strategischere beslissingen nemen om hun eigen bedrijf en dat van hun klanten te laten groeien.

Beste functies

Helpt bij het beheren van activiteiten op sociale media en communicatie op meerdere platforms

Dankzij nauwkeurige analyses kunnen gebruikers concurrenten vergelijken en gegevens soepel exporteren, wat zorgt voor effectieve socialemediacampagnes in de toekomst

Kosteneffectief voor middelgrote ondernemingen en teams die hun digitale aanwezigheid willen maximaliseren via een datagestuurde aanpak

Beperkingen

Het platform heeft een leercurve en kan overweldigend zijn voor gebruikers die niet bekend zijn met tools voor socialemediamanagement

De prijs is relatief hoog, wat het voor start-ups moeilijk kan maken om de aankoop te doen en de kosten verhoogt wanneer meerdere leden van het team er toegang toe nodig hebben

Prijzen

Standaard : $ 249 per maand (elke extra gebruiker + $ 199 per maand)

Professional : $399 per maand (elke extra gebruiker +$299 per maand)

Advanced : $499 per maand (elke extra gebruiker +$349 per maand)

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Klantbeoordelingen

G2 : 4,3 van de 5 (meer dan 2.050 beoordelingen)

Capterra: 4,4 van de 5 (meer dan 520 beoordelingen)

9. Circle

Het beste alles-in-één communityplatform voor makers en merken

Combineer het boeiende, interactieve karakter van een community met uw content — alles in één naadloze ervaring met Circle

Circle is precies de tool die bureaus nodig hebben voor community- en teambuildingactiviteiten. Deze interactieve software biedt een naadloze ervaring met onder andere groepschats, livestreams en gebeurtenissen.

De robuuste engagementfuncties maken het echt mogelijk om een bruisende sfeer binnen uw bureau te creëren en stellen leden van verschillende teams in staat om samen te werken aan één gezamenlijke visie. Aan de andere kant kunnen bureaus met Circle hun klanten helpen met merkbekendheid en verbinding leggen met andere bouwers en makers in de ruimte.

Beste functies

Maakt het mogelijk om communityforums, onderwerpen en threads aan te maken om het publiek bij open discussies te betrekken

Hierdoor kunnen bedrijven in het algemeen hun klantretentie hoog houden door de interactie en het contact tussen de leden van de community te vereenvoudigen

Gebruikers kunnen gebeurtenissen organiseren en hosten binnen het platform zelf, waar leden berichten kunnen plaatsen en met elkaar kunnen communiceren. Ook is het mogelijk om livestreams te maken en de instellingen voor het delen aan te passen.

Beperkingen

Het is niet geschikt voor cursusmakers, omdat het geen speciale afrekenpagina heeft en een onhandige betaalmuurfunctie heeft die de conversies negatief beïnvloedt

De optie om een cursus aan te maken is alleen beschikbaar in de Professional- en Enterprise-abonnementen

Prijzen

Basic : $49 per maand

Professional : $ 99 per maand

Enterprise: $399 per maand

Klantbeoordelingen

App Store : 4,8 van de 5 (meer dan 2.200 beoordelingen)

ProductHunt: 3,6 van de 5 (meer dan 40 beoordelingen)

10. Canny

Het beste voor klantbeheer en feedback van klanten

Leg productfeedback vast, organiseer en analyseer deze in Canny

Bureaus hebben feedback van klanten nodig om hun dienstverlening te verbeteren en, uiteraard, om hun winstpotentieel te maximaliseren. Canny is een van de beste softwareprogramma's voor klantrelatiebeheer die er is, waarmee het verzamelen, ordenen en analyseren van feedback een fluitje van een cent is.

Hiermee kunt u niet alleen feedback van klanten verzamelen, maar ook feedback van teamgenoten. Op deze manier kunnen bureaus ervoor zorgen dat de beste ideeën niet verloren gaan en hun tijd op de meest efficiënte manier gebruiken – om de meest gevraagde functies te ontwikkelen, hun diensten te diversifiëren of hun inspanningen uitsluitend op een bepaald type dienst te richten.

Beste functies

Verzamel en analyseer feedback van klanten op een moeiteloze manier

Eenvoudig te integreren met diverse externe platforms

Maakt het mogelijk een feedbacksysteem op te zetten door het in een website te integreren of als subdomein te gebruiken

Beperkingen

Het stembord van Canny is erg handig, maar kan onbedoeld de feedback beïnvloeden als het niet goed is geconfigureerd, wat de effectiviteit van de verzamelde feedback kan beperken

Prijzen

Free

Growth : $400 per maand

Business: Neem contact op voor prijzen

Klantbeoordelingen

ProductHunt : 4,3 van de 5 (meer dan 45 beoordelingen)

Capterra: 4,7 van de 5 (meer dan 35 beoordelingen)

11. Getuigenis

Het meest geschikt voor het verzamelen van getuigenissen van klanten

Verzamel getuigenissen van klanten met Testimonial

Testimonial is, zoals de naam al aangeeft, software voor het verzamelen van getuigenissen van klanten. Bureaus kunnen eenvoudig video- en tekstgetuigenissen op hun websites integreren en zelfs binnen ongeveer 2 minuten speciale landingspagina's maken zonder ontwikkelaars in te huren

Getuigenissen kunnen, mits effectief ingezet, het succes van elk bureau enorm vergroten. Bureaus kunnen niet alleen getuigenissen en social proof uploaden zonder te hoeven codeen, maar ze kunnen ook de prestaties van elk daarvan monitoren en bijhouden, ze allemaal op een dashboard weergeven en zelfs de best presterende getuigenissen promoten om meer clients aan te trekken, wat een enorme omzetgenerator is.

Beste functies

Verzamel en toon lovende reacties, of het nu in tekstformat of via video is, en laat ze aan potentiële klanten zien

Getuigenisvideo's kunnen worden gedeeld op sociale media en ingesloten op websites, terwijl ze ook kunnen worden gebruikt in marketingcampagnes

Het instellen van automatisering met getuigenissen is mogelijk met behulp van apps van derden, zoals Make

Beperkingen

Het biedt geen ingebouwde tools voor de bewerking en aanpassing van video's die van klanten zijn ontvangen

Klanten krijgen beperkte instructies over hoe ze video's van hoge kwaliteit kunnen maken

Prijzen

Starter : Gratis

Premium : $ 50 per maand

Ultimate : $ 150 per maand

Bureau: vanaf $ 300 per maand

Klantbeoordelingen

ProductHunt: 4,2 van de 5 (meer dan 15 beoordelingen)

12. Coda

Het beste voor document- en bestandsbeheer

Beheer ideeën in de Coda-editor

Coda is een alles-in-één oplossing voor het beheren van documenten, taken, to-do-lijsten en gegevens op een eenvoudige, maar interactieve en boeiende manier. Bureaus gebruiken het om besluitvormingsprocessen te versnellen en efficiënter samen te werken met hun interne medewerkers.

Het is volledig aanpasbaar aan de verschillende behoeften van bureaus en kan eenvoudig mee groeien met het bureau. Coda presenteert gegevens op een overzichtelijke manier, terwijl dashboards het eenvoudig maken om de voortgang en updates van clientopdrachten bij te houden.

Beste functies

Een alles-in-één document dat documenten en tabellen samenbrengt om het beheer van taken en interactieve samenwerking en coördinatie zo soepel mogelijk te laten verlopen

De functie 'Packs' is speciaal ontworpen voor integratie met andere applicaties

Geschikt voor (onder andere) app-ontwikkelaarsteams die een eenvoudig raamwerk voor bedrijfsorganisatie willen opzetten dat de toegang tot documenten en gegevens vergemakkelijkt

Beperkingen

Het ontwerp van de interface van Coda wordt als verouderd en visueel minder aantrekkelijk beschouwd

Van tijd tot tijd raakt de documentstructuur in Coda in de war.

Prijzen

Free

Pro : $10 per maand/Doc Maker

Team : $30 per maand/Doc Maker

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Klantbeoordelingen

G2 : 4,7 van de 5 (meer dan 380 beoordelingen)

Capterra: 4,6 van de 5 (meer dan 80 beoordelingen)

13. Tally

Het beste voor het maken van formulieren

Maak uw eigen online formulier en verzamel allerlei soorten gegevens met de Tally-formulierbouwer

Tally is nog een geweldige no-code software voor bureaubeheer. Deze formulierbouwer doet meer dan alleen formulieren maken: hij ondersteunt onder andere formulierlogica, rekenmachines, aangepaste afsluitberichten, het uploaden van bestanden en het innen van betalingen, om maar een paar van de uitstekende functies te noemen.

Met Tally kunnen bureaus grote hoeveelheden gegevens verzamelen, analyseren of exporteren, en deze ordenen per project of per teamlid (die vervolgens kunnen samenwerken aan formulieren en de resultaten daarvan kunnen delen in gedeelde werkruimten).

Beste functies

Formulierbouwer met unieke UX en UI waarmee u binnen enkele minuten een onbeperkt aantal formulieren en enquêtes kunt aanmaken

Eindeloze mogelijkheden voor aanpassing

Het innen van betalingen, berekeningen, formulierlogica en het doorgeven van antwoorden zijn enkele van de meest opvallende functies van deze software

Kan worden geïntegreerd met vrijwel elk product dat op de markt verkrijgbaar is

Beperkingen

Het ontbreken van functies zoals voorwaardelijke logica en gegevensintegratie maakt Tally minder geschikt voor geavanceerdere soorten formulieren en kan de algehele functionaliteit ervan beperken

Prijzen

Gratis abonnement

Tally Pro: $ 29 per maand

Klantbeoordelingen

ProductHunt: 4,9 van de 5 (meer dan 70 beoordelingen)

14. Pitch

Het beste voor presentatiesoftware voor samenwerking

Maak binnen enkele minuten prachtige presentaties met Pitch

Pitch is presentatiesoftware met duizenden aanpasbare, professioneel ontworpen sjablonen die bureaus kunnen gebruiken om hun diensten en projectplannen aan klanten te presenteren.

Met deze tool kunt u eenvoudig keynote-presentaties voor conferenties en presentaties voor vergaderingen van teams voorbereiden en uw werk en updates op een mooie en creatieve manier delen. Tot slot beschikt Pitch over functies voor teamsamenwerking en vereenvoudigt het het presenteren van ideeën, het delen van feedback en het nemen van beslissingen.

Beste functies

Samenwerkingsplatform voor presentaties gericht op teams met een zeer overzichtelijke gebruikersinterface

De krachtige livechatfunctie helpt teamleden om in realtime samen te werken aan presentaties, met een handige sprekersweergaveoptie

Een heleboel geweldige sjablonen om mee aan de slag te gaan

Leden van het team kunnen de status van hun werk en de gegevens bijhouden via een Google Analytics-integratie

Beperkingen

Beperkte beschikbaarheid van kant-en-klare sjablonen die eenvoudig kunnen worden aangepast aan de specifieke behoeften van de gebruiker

Prijzen

Starter : Gratis

Pro : $ 8 per lid/maand

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Klantbeoordelingen

ProductHunt : 4,9 van de 5 (meer dan 120 beoordelingen)

Capterra: 4,8 van de 5 (meer dan 25 beoordelingen)

De juiste managementsoftware voor uw bureau kiezen

Er zijn tal van bureaubeheersystemen op de markt, en dat is geweldig voor u. Het komt er nu op aan de tools te vinden die flexibiliteit bieden om uw bureau te ondersteunen bij schaalvergroting, u kunnen helpen bij de planning van middelen en naadloos samenwerken met andere werkinstrumenten om uw werkstroom onder controle te houden.

Zoals eerder vermeld, is ClickUp een alles-in-één tool voor projectmanagement en productiviteit die een volledig aanpasbaar platform biedt. Hiermee kan uw bureau ClickUp configureren om aan te sluiten bij uw werkstroom en complexe projecten, en uw team ondersteunen naarmate uw bedrijf groeit. Alleen al om deze reden is het een van de beste softwareoplossingen voor bureau-beheer die er momenteel op de markt is.

En omdat bureaus mogelijk meerdere apps nodig hebben om hun dagelijkse activiteiten uit te voeren, kun je ClickUp eenvoudig synchroniseren en koppelen aan andere werkinstrumenten om al je werk op één plek te brengen.

Aan de slag gaan met ClickUp is eenvoudig en gratis. Het is tijd om slimmer te werken met de juiste software voor bureaubeheer in je gereedschapskist. 👌

Gastschrijver:

Alladdine Djaidani is internetmarketeer en oprichter van Hustler Ethos . Hij helpt bedrijven graag om hoog te scoren in Google en groei te realiseren zonder dat dit een fortuin kost.