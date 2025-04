10 beste social media-beheertools voor bureaus in 2025

Met meer dan 10.000 digitale bureaus alleen al in de VS, is het nog nooit zo belangrijk geweest voor merken om een sterke aanwezigheid in sociale media te hebben om concurrerend te blijven.

En voor marketingbureaus die één of meerdere merken beheren, van het aanmaken van content tot het rapporteren van prestaties, kan het gebruik van de juiste tools je helpen precies dat te doen. Van software voor projectmanagement voor het plannen, beheren en bijhouden van elk onderdeel van uw werkstroom sociale media tot samenwerking op het gebied van content, zorgen deze tools ervoor dat u de inspanningen van uw team maximaliseert en een winnende contentstrategie opstelt.

Het is tijd om uw social media-game op te voeren. Hier zijn 10 van de beste social media management tools voor bureaus die vandaag beschikbaar zijn!

Tools voor sociale-mediabeheer helpen bureaus en bedrijven om hun accounts voor sociale media efficiënter te beheren.

Deze tools bieden een array aan functies, zoals:

Berichten plannen en inplannen

Sociale-mediamonitoring

Samenwerking in teams

Analytics en rapportage

Projectmanagement en campagnemanagement En meer



Al met al zijn ze ontworpen om de tijd die wordt besteed aan druk werk te verminderen, zodat bureaus zich kunnen richten op waardevol werk.

Wat maakt een goede tool voor sociale-mediabeheer?

Een degelijke tool voor sociale-mediabeheer moet de volgende aspecten hebben:

Intuïtieve gebruikersinterface

Een kalenderfunctie die een overzicht biedt van content op meerdere platforms

Feedback- en samenwerkingsfuncties

Goedkeuringsworkflows met aangepaste of vooraf ingestelde opties

Toegankelijke en schaalvriendelijke prijzen

Waarom zou uw agentschap een tool voor sociale-mediabeheer moeten gebruiken?

Als bureau kan het een uitdaging zijn om campagnes van meerdere clients op verschillende social media-kanalen bij te houden. Met een goede tool voor social media-beheer kunnen bureaus oplossingen vinden voor al het essentiële werk: gegevens analyseren, prestaties meten, samenwerken met clients en content creëren en verdelen.

Dat gezegd hebbende, laten we eens duiken in 10 tools voor social media management die jouw bureau naar een hoger niveau zullen tillen. 🚀 📈

1. ClickUp

Beste voor alles-in-één projectmanagement en teamsamenwerking

Projectupdates bijhouden beheer workflows en werk samen met het team, allemaal vanuit uw ClickUp-werkruimte ClickUp is een toonaangevend platform voor projectmanagement en productiviteit. In de kern is ClickUp ontworpen als een alles-in-één projectmanagementoplossing om teams te helpen hun projectmanagement op orde te houden, elk onderdeel van hun werkstroom effectief te beheren en hun doelen te bereiken.

Waarom is deze tool nuttig voor marketingbureaus? Hier zijn een paar redenen waarom:

1️⃣ Volledig aanpasbaar platform boordevol flexibele functies: Het biedt honderden krachtige functies, een gebruiksvriendelijke interface en een volledig aanpasbaar platform. Dit betekent dat u ClickUp op elke gewenste manier kunt configureren om te voldoen aan uw projectbehoeften, use case, voorkeuren en werkstroom, waardoor deze tool perfect geschikt is voor elk team, inclusief social mediamarketingteams.

2️⃣ Projectmanagement en ClickUp is een handige tool voor elk team, inclusief sociale mediamarketingteams Samenwerking van teams : Met ClickUp krijgen marketingteams toegang tot geavanceerde functies voor projectmanagement en samenwerking. Kies meer dan 15 aangepaste weergaven om content marketing projecten te organiseren op uw manier, een reeks hulpmiddelen, waaronder ClickUp Documenten voor blogs, wiki's, SOP's en andere documentatiebehoeften en samenwerkende whiteboards om te brainstormen, strategieën uit te stippelen en concepten in kaart te brengen. Social media managers en teams kunnen ook veel waarde vinden in de ClickUp kalender weergave, waar ze hun social media en content kalender kunnen plannen, coördineren en beheren.

De sjabloon voor sociale berichten van ClickUp bevat flexibele vooraf gebouwde weergaven, aangepaste velden, aangepaste statussen en meer. Uw persoonlijke sjabloon voor sociale media biedt u de perfecte basis om uw content in te pluggen, te strategiseren en te optimaliseren

Of het nu voor bureaus, kleine Teams, grote ondernemingen of ergens daartussenin is, ClickUp kan u helpen georganiseerd en productief te blijven. Breng uw projecten voor sociale-mediamarketing samen en zorg dat ze soepel blijven lopen met deze alles-in-één tool voor projectmanagement - het is misschien net wat uw social media-bureau nodig heeft.

Beste functies

Meer dan 15 aangepaste weergaven : 15+ aangepaste weergaven om uw werk op uw manier te visualiseren, inclusief een kalenderweergave

: 15+ aangepaste weergaven om uw werk op uw manier te visualiseren, inclusief een kalenderweergave ClickUp Brain: Maak AI-gegenereerde content met behulp van ClickUp's AI-tool

Maak AI-gegenereerde content met behulp van ClickUp's AI-tool Kalender weergave : Beheer uw sociale kalender, ontwikkel uw social media content en meer in één weergave

: Beheer uw sociale kalender, ontwikkel uw social media content en meer in één weergave Volledig aanpasbaar platform : Pas ClickUp aan voor elke behoefte. Gebruik het voor projectmanagement voor websites contentbeheer en meer

: Pas ClickUp aan voor elke behoefte. Gebruik het voor projectmanagement voor websites contentbeheer en meer Redactie : Versnel het feedback- en goedkeuringsproces door direct aantekeningen te maken bij afbeeldingen, video's en PDF's en teamleden of clients te taggen

: Versnel het feedback- en goedkeuringsproces door direct aantekeningen te maken bij afbeeldingen, video's en PDF's en teamleden of clients te taggen Tags : Voeg aangepaste tags toe om uw Taken per categorie te organiseren

: Voeg aangepaste tags toe om uw Taken per categorie te organiseren Prioriteitsvlaggen : Markeer uw Taken als urgent, hoog, normaal en lage prioriteit zodat uw team op de hoogte is wat prioriteit heeft Aanpasbare sjablonen : Kies uit meer dan 1000 aanpasbare sjablonen voor elk gebruik, waaronder sjablonen voor contentkalenders Mobiele app : ClickUp is beschikbaar op mobiel. Overal en altijd toegang tot uw werk

: Markeer uw Taken als urgent, hoog, normaal en lage prioriteit zodat uw team op de hoogte is wat prioriteit heeft Integratiemogelijkheden: Verbind ClickUp met meer dan 1.000 andere werktools om al uw werk op één plaats te brengen en uw werkstroom te stroomlijnen

Prijzen

Gratis abonnement : Forever

: Forever Onbeperkt : $7 per lid/maand

: $7 per lid/maand Business : $12 per lid/maand

: $12 per lid/maand Enterprise: Neem contact op met verkoop voor prijzen

Beoordelingen en recensies van klanten

G2: 4.7 van 5 (6.547 beoordelingen)

4.7 van 5 (6.547 beoordelingen) Capterra: 4.7 van 5 (3.602 beoordelingen) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Project-Management-CTA.png /%img/ ### 2. Planbaar

Beste voor samenwerking op het gebied van content

via Planable Planbaar is een tool voor contentplanning en samenwerking die marketingteams helpt bij het plannen, bekijken, goedkeuren en samenwerken aan hun content voor sociale media.

Met Planable kun je gemakkelijk postideeën delen met je collega's en clients en op dezelfde plaats real-time feedback ontvangen. Met hun nieuwste update, Universele content teams kunnen elk soort content maken en eraan werken: posts in sociale media, nieuwsbrieven, blogs, productbeschrijvingen en alles wat daartussen zit.

Er zijn verschillende manieren waarop Planable de goedkeuring van content stroomlijnt. Om te beginnen kunnen gebruikers Planable kiezen voor een van de 4 goedkeuringsworkflows - Geen, Optioneel, Vereist en Meerdere goedkeuringsniveaus. De laatste stelt gebruikers in staat om hun goedkeuring aan te passen aan de installatie die het beste bij hun situatie past en voegt een extra laag veiligheid toe door berichten een goedkeuringsketen te laten doorlopen voordat ze worden gepubliceerd. Je kunt het bijvoorbeeld zo instellen dat een bericht eerst door de juridische afdeling van de client moet voordat het gepubliceerd wordt.

De intuïtieve interface van Planable maakt ook samenwerking tussen verschillende teams moeiteloos. De gesprekken van je team staan op één platform en je kunt gemakkelijk andere leden taggen om discussies te starten of content te beoordelen. Dat komt omdat gesprekken direct naast het betreffende bericht worden weergegeven in de vorm van opmerkingen en reacties.

Er is ook externe samenwerking. Content en opmerkingen kunnen worden ingesteld op "intern" totdat je 100% zeker weet dat het klaar is voor goedkeuring door de client. Voor clients is er de optie om een link te genereren die rechtstreeks naar het bericht leidt, waardoor het voor de client supergemakkelijk is om gewoon te springen en zijn gedachten te delen in de comments.

Of je nu een boetiekje bent marketing agentschap of veel verschillende clients heeft, biedt Planable de tools om samenwerkingsprocessen te stroomlijnen en zo betere resultaten uit je campagnes te halen. Je kunt beginnen met het plannen van een productlancering en Planable gebruiken om de content van alle kanalen te synchroniseren (sociale media, blog, e-mails, banners, enz.).

Beste functies

Goedkeuringsworkflows op meerdere niveaus en aangepaste workflows

Berichten synchroniseren en/of aanpassen voor sociale mediaplatforms (nog niet beschikbaar voor universele content)

Intuïtieve en gestroomlijnde weergave van kalender

Aanpasbare filters voor uw content die kunnen worden opgeslagen als aangepaste weergaven

Vijf manieren om content weer te geven (Raster, Lijst, Feed,Kalender)

Samenwerking in realtime

Een bewerkingstool voor afbeeldingen in de app

Integratie met belangrijke sociale mediaplatforms

Prijzen

Gratis abonnement

Basis : $13 per gebruiker/maand

: $13 per gebruiker/maand Pro : $26 per gebruiker/maand

: $26 per gebruiker/maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies van klanten

G2: 4.6 van 5 (548 beoordelingen)

4.6 van 5 (548 beoordelingen) Capterra: 4.5 van 5 (305 beoordelingen)

3. Hootsuite

Beste voor bureaus die content aanmaken en rapporteren

via Hootsuite Hootsuite is een van de oudste en meest prominente social media management tools die er zijn. Hootsuite heeft naam gemaakt als een van de go-to oplossingen voor bureaus die willen investeren in hun inspanningen voor sociale-mediamarketing.

Hootsuite heeft veel functies die u verwacht van een social-mediatool van dit kaliber, waaronder het plannen van socialemediaposts, monitoring, taakbeheer en rapportage over prestaties. Dankzij de gelijke mix van functies voor rapportage en projectmanagement is Hootsuite een goede oplossing voor bureaus die moeten jongleren met prestatie- en creatieve projecten.

Beste functies

Managers kunnen specifieke social media-posts toewijzen aan specifieke leden van een team.

De kalender van Hootsuite biedt drie manieren om de kalender te bekijken (lijstweergave, week, maand) en twee subweergaven (per status van de post of sociaal netwerk)

Gedetailleerde functies voor analyse en rapportage

Limieten

Geen gecentraliseerde mediabibliotheek om onderdelen te delen

Relatief beperkte functies voor samenwerking vergeleken met andere tools

Steile prijsstelling

Geen versiebeheer voor berichten

Er is geen manier om berichten te delen met gasten

Prijzen

Professioneel: $99 per maand

$99 per maand Teams: $249 per maand

$249 per maand Business: $739 per maand

$739 per maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies van klanten

G2 : 4.1 van 5(3.840 beoordelingen)

: 4.1 van 5(3.840 beoordelingen) Capterra: 4.4 van 5 (3.412 beoordelingen)

4. Agorapulse

Beste voor social media management en projectmanagement

via Agorapulse Agorapulse is een platform voor sociale-mediabeheer dat functies voor planning en taakbeheer biedt. Wat Agorapulse onderscheidt van andere social-mediatools voor bureaus is het bereik van marketinggerelateerde niches, van analyse, keywordmonitoring en social listening tot projectmanagement.

Beste functies

Visuele kalender voor content

Gedeelde kalender add-on voor externe samenwerking

Omvat een breed bereik aan socialemediamarketingtaken

Solide functies voor projectmanagement voor sociale media

Limieten

Geen goedkeuring op meerdere niveaus

Steile leercurve

UI kan worden verbeterd

Prijzen

Gratis abonnement

Standaard: $49 per gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

$49 per gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd) Professioneel: $79 per gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)

$79 per gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd) Geavanceerd: $119 per gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)

$119 per gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd) Aangepast: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies van klanten

G2: 4.5 van 5 (871 beoordelingen)

4.5 van 5 (871 beoordelingen) Capterra: 4.6 van 5 (698 beoordelingen)

5. Sprout Sociaal

Beste voor sociale-mediamonitoring

via Sprout Sociaal Sprout is een tool voor het beheer van sociale media die is ontworpen voor bureaus. Met Sprout Social kunt u eenvoudig meerdere accounts beheren in één platform en samenwerken in verschillende teams . U kunt ook het succes van uw campagnes meten met de gedetailleerde functies voor analyse en rapportage.

Een andere geweldige functie van Sprout Social is de uitgebreide bibliotheek met bedrijfsmiddelen. Omdat bureaus per definitie afhankelijk zijn van bedrijfsmiddelen, biedt de bibliotheek met bedrijfsmiddelen van Sprout enorm veel waarde door een volledig subplatform te bieden waar bureaus bedrijfsmiddelen kunnen delen, beheren en distribueren met teams en clients.

Beste functies

Slimme inbox om snel aanvragen en werk te sorteren

Bibliotheek met twee weergavemogelijkheden voor snel en eenvoudig beheer van bedrijfsmiddelen

Uitgebreide functies voor analyse, social listening en monitoring

Externe samenwerking is eenvoudig en ongecompliceerd

Limieten

Steile prijsstelling voor kleine bureaus

Kan geen berichten groeperen in de kalender

Geen optie voor slepen en neerzetten in de kalender

Prijzen

Standaard: $249 per maand

$249 per maand Professioneel: $399 per maand

$399 per maand Geavanceerd: $499 per maand

$499 per maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies van klanten

G2: 4.4 van 5 (2.367 beoordelingen)

4.4 van 5 (2.367 beoordelingen) Capterra: 4.4 van 5 (550 beoordelingen)

bekijk deze_ *sociale alternatieven* _!**_

6. Buffer

Beste voor integraties, rapportage, beheer

via Buffer

Terwijl Buffer heeft naam gemaakt dankzij de vele integraties, maar is ook een krachtig hulpmiddel voor bureaus van elke grootte.

Met Buffer kun je gemakkelijk berichten maken en plannen op meerdere social media accounts. Met de uitstekende analytics kun je de prestaties van posts bijhouden, rapporteren over je voortgang en jezelf vergelijken met concurrenten. Bovendien is Buffer met zijn functie voor bulkplanning de perfecte tool voor bureaus met een groot klantenbestand.

Beste functies

Veel integraties, waaronder Canva

Campagnes bijhouden en beheren; je kunt content creëren in het campagnevenster en geplande, gepubliceerde en conceptberichten en goedkeuringen bijhouden

Heeft een letterlijk prijsabonnement voor bureaus

Limieten

Er zijn geen labels en tags voor berichten, die zo goed als essentieel zijn bij grootschalige sociale media-initiatieven

Staat niet toe samen te werken met externe teams

De goedkeuringsinfrastructuur van Hootsuite is een beetje beperkt in de zin dat afgezien van een 1-op-1 goedkeuringsworkflow, gebruikers geen goedkeuringen op lagen kunnen structureren

Prijzen

Gratis abonnement

Essentials: $6 per kanaal/maand

$6 per kanaal/maand Teams: $12 per kanaal/maand

$12 per kanaal/maand Agentschap: $120 voor 10 kanalen/maand

Beoordelingen en recensies van klanten

G2: 4.3 van 5 (971 beoordelingen)

4.3 van 5 (971 beoordelingen) Capterra: 4.5 van 5 (1.390 beoordelingen)

7. Verzendbaar

Het beste voor kleine tot middelgrote bureaus

via Sendible

De volgende op de lijst is Verzendbaar is een krachtige tool die is ontworpen om bureaus te helpen bij het beheren van hun social media accounts. Sendible biedt een behoorlijk gevarieerde array aan functies, waaronder kalenders voor content , geautomatiseerde berichten en rapportagemogelijkheden. Bovendien stelt Sendible gebruikers in staat om samen te werken met clients en leden van teams aan projecten in realtime.

Sendible heeft een aantal functies die het onderscheiden van soortgelijke tools, zoals DM monitoring en een dashboard voor clients. Deze laatste doet uitstekend werk op het gebied van het beheer van teams en clients te stroomlijnen . Ook het vermelden waard zijn de ingebouwde image editor en onderwerpsuggesties.

Beste functies

Gebruikers kunnen berichten synchroniseren en bewerken op meerdere sociale mediaplatforms in plaats van elk bericht afzonderlijk te bewerken

Intuïtieve kalender voor sociale media die zeer gebruiksvriendelijk is

DM-monitoring

Client Connect stelt clients in staat hun sociale media te verbinden met het Client Dashboard zonder hun inloggegevens vrij te geven

Aangepaste goedkeuringsworkflows voor clients en teams voor sociale media

Limieten

Mobiele ervaring kan worden verbeterd

Prijzen

Maker: $29 per maand

$29 per maand Traction: $89 per maand

$89 per maand Schaal: $199 per maand

Beoordelingen en recensies van klanten

G2: 4.5 van 5 (832 beoordelingen)

4.5 van 5 (832 beoordelingen) Capterra: 4.5 van 5 (116 beoordelingen)

8. Later

Beste voor bureaus voor sociale media en contentmarketing

via Later Later is een uitstekende keuze voor elk bureau dat zijn sociale-mediabeheer naar een hoger niveau wil tillen. Het intuïtieve planningssysteem stelt gebruikers in staat om op één plaats content te abonneren en te posten op meerdere kanalen, wat tijd en moeite bespaart. Het biedt ook krachtige analysefuncties en SEO-tools.

Bovendien maakt de visuele mediabibliotheek van Later het opslaan en organiseren van visuele content eenvoudig, zodat gebruikers snel de perfecte foto of video voor hun volgende post kunnen vinden. Met dit soort krachtige functies is het geen wonder dat Later een van de populairste social media management tools voor bureaus is geworden.

Beste functies

Integratie met WordPress

Gebruiksgemak en overzichtelijke interface

Robuuste mediabibliotheek die het beheer van assets voor teams en client management eenvoudiger

Ondersteunt Link in Bio

Limieten

Geen integratie met Google Profile (voorheen Google My Business)

Enigszins inflexibele prijzen. Bijvoorbeeld, de Starters- en Groeiplannen limieten tot respectievelijk 30 en 150 berichten per sociale media

De abonnementen voor starters limieten analytische gegevens tot maximaal drie maanden gegevens

Prijzen

Starter: $18 per maand

$18 per maand Groei: $40 per maand

$40 per maand Geavanceerd: $80 per maand

Beoordelingen en recensies van klanten

G2: 4.6 van 5 (289 beoordelingen)

4.6 van 5 (289 beoordelingen) Capterra: 4.4 van 5 (358 beoordelingen)

9. Planoly

Beste voor middelgrote tot grote bureaus

via Planoly Planoly is een andere uitstekende keuze voor bureaus die hun social media workflow willen optimaliseren. Dit populaire planningsplatform werkt met Instagram, Pinterest, Twitter, Facebook en andere grote platforms.

Planoly biedt een eenvoudige visuele interface die u helpt samen te werken, campagnes te plannen, prestatiecijfers bij te houden en resultaten te analyseren. Planoly maakt het ook gemakkelijk om verbluffende visuals te creëren door meer dan zeven miljoen stockfoto's, afbeeldingen en lettertypes aan te bieden.

Beste functies

Ondersteunt Link in Bio

Robuuste in-app TikTok video planner

Ondersteunt cross-posting tussen platforms (bijvoorbeeld TikTok-video's naar YouTube-shorts)

Limieten

Gratis proefversie duurt slechts zeven dagen

Voor kleine agentschappen kan Planoly ontoegankelijk zijn omdat het startabonnement een maximum stelt aan het aantal maandelijkse uploads

Prijzen

Starter: $13 per maand

$13 per maand Groei: $23 per maand

$23 per maand Professioneel: $43 per maand

Beoordelingen en recensies van klanten

G2: 4.3 van 5 (64 beoordelingen)

4.3 van 5 (64 beoordelingen) Capterra: 4.5 van 5 (46 beoordelingen)

10. Loom

Beste voor analyse en samenwerking

via Loomly

De laatste invoer in onze opsomming van de beste social-mediatools voor bureaus is Loom .

Loomly biedt een intuïtieve gebruikersinterface voor het moeiteloos plannen en publiceren van berichten en stelt gebruikers in staat om berichten te bekijken op al hun verschillende kanalen en automatische goedkeuringsprocessen in te stellen met aanpasbare rollen en toestemmingen.

De laatste functie geeft teams van bureaus meer controle over de content van hun clients, terwijl merkconsistentie te garanderen . Met Loomly kunnen bureaus ook de prestaties van hun content analyseren met gedetailleerde rapportages over betrokkenheid, bereik en andere statistieken. Dit alles maakt Loomly de ideale keuze voor bureaus die hun efficiëntie op het gebied van social media management willen verbeteren.

Beste functies

Ondersteunt Snapchat-integratie

Aanpasbare teamworkflows voor het goedkeuren en publiceren van social media content

Voorgestelde postideeën en RSS-feeds om je team te inspireren

Limieten

Geen werkruimtes of mappen

Handmatig berichten publiceren op Instagram en Facebook

UI-problemen met filters

Prijzen

Basis: $35 per maand

$35 per maand Standaard: $7 per maand

$7 per maand Geavanceerd: $172 per maand

$172 per maand Premium: $359 per maand

$359 per maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies van klanten

G2: 4.6 van 5 (1.307 beoordelingen)

(1.307 beoordelingen) Capterra: 4.7 van 5 (476 beoordelingen)

De beste tools voor sociale-mediabeheer voor bureaus zijn afhankelijk van hun specifieke behoeften en grootte. Grotere bureaus hebben mogelijk meer geavanceerde oplossingen nodig met diepere mogelijkheden voor automatisering en analyse.

Gastschrijver:_

marco Giuliani is een content marketeer bij Planable en een aspirant YouTuber. Zijn expertise ligt in het schrijven van content, social media copywriting en neo-noir graphic novels._