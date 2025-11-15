De 7 functies van marketing (met voorbeelden)

Wanneer u uw favoriete koffiebar binnenloopt en al weet wat uw bestelling is, dan is dat marketing die stilletjes haar werk doet.

Maar marketing is zoveel meer dan een slimme advertentie of een mooi logo.

Het is alles wat ervoor zorgt dat uw publiek niet alleen weet wat u verkoopt, maar er ook echt enthousiast over wordt.

Omdat marketing zoveel aspecten van een bedrijf raakt, is het vakgebied onderverdeeld in zeven kernfuncties, die elk essentieel zijn voor het vormen van hoe een merk zich in de wereld presenteert.

Of u nu een marketeer bent die zijn strategie wil aanscherpen of een oprichter die met een limiet aan middelen wil groeien, deze zeven pijlers vormen de basis waarop u kunt bouwen.

In dit bericht zullen we alle zeven marketingfuncties uiteenzetten, echte voorbeelden laten zien, de beste kanalen bespreken om ze te activeren en delen hoe u dit alles effectiever kunt uitvoeren.

Wat zijn de 7 functies van marketing?

De zeven marketingfuncties zijn de bouwstenen die uw bedrijf helpen om de juiste producten in verbinding te brengen met de juiste mensen en ervoor te zorgen dat ze terugkomen.

Hier zijn de zeven fasen voor het beheer van marketingcampagnes 👇

Promotie: Omvat alles van reclame en PR tot sociale media, e-mailmarketing en influencercampagnes. Het doel is om de aandacht te trekken, bekendheid te creëren en mensen dichter bij een aankoop te brengen.

Verkopen: Hierbij gaat u in gesprek met potentiële klanten, benadrukt u wat uw product zo waardevol maakt en helpt u hen bij het nemen van een aankoopbeslissing.

Product- of dienstbeheer: richt zich op het waarborgen dat uw product of dienst voldoet aan de behoeften van de klant. Het omvat onderzoek, updates en verbeteringen op basis van wat mensen willen en wat uw concurrenten doen.

Marketinginformatiebeheer: Verzamelt en analyseert informatie over uw doelgroep, concurrenten en trends in de sector.

Prijszetting: vindt de juiste balans tussen wat klanten bereid zijn te betalen, wat uw concurrenten vragen en wat u helpt winstgevend te blijven.

Financiering: behandelt hoe u uw marketinginspanningen begroot en financiert. Van het reserveren van geld voor advertenties tot het investeren in tools of productontwikkeling, financiering zorgt ervoor dat u over de middelen beschikt om uw behandelt hoe u uw marketinginspanningen begroot en financiert. Van het reserveren van geld voor advertenties tot het investeren in tools of productontwikkeling, financiering zorgt ervoor dat u over de middelen beschikt om uw marketingcommunicatiestrategie tot leven te brengen.

Verdeling: Zorgt ervoor dat uw product daadwerkelijk bij uw klanten terechtkomt, of dat nu online is, in een winkel of via directe levering; het doel is om de toegang voor uw doelgroep gemakkelijk, efficiënt en comfortabel te maken.

1. Promotie

In de promotiefase van product- en servicemanagement brengt u met een succesvolle marketingstrategie op het juiste moment de juiste boodschap over via verschillende kanalen.

Merken gebruiken promotionele marketingcampagnes om interesse te wekken voor een nieuwe lancering. Ze gebruiken het ook om de buzz na de lancering gaande te houden.

🌸 Korte casestudy: Nike's "So Win" Super Bowl LIX a d zorgde voor veel buzz, won de Super Clio Award en bereikte miljoenen mensen tijdens de uitzending van de wedstrijd. De campagne had 60 seconden zwart-witbeelden met vrouwelijke atleten als functie, waarmee Nike inspeelde op de 20% groei op jaarbasis in het aantal vrouwelijke sportkijkers.

Hier zijn enkele kanalen die u kunt gebruiken in uw promotiestrategie.

Adverteren: Betaalde plaatsingen op platforms zoals Google, YouTube, Instagram, tv of zelfs gedrukte advertenties zijn ideaal om snel bereik op te bouwen.

Sociale media: Organische posts, Reels, Stories en Lives op Instagram, TikTok, LinkedIn en alle andere platforms die uw doelgroep dagelijks bezoekt.

Influencermarketing: samenwerken met betrouwbare stemmen, zoals niche-makers of grote persoonlijkheden, die al de aandacht van uw publiek hebben.

Contentmarketing: Informatieve en boeiende blogs, video's, tutorials en casestudy's die op subtiele wijze promoten en tegelijkertijd waarde bieden.

E-mailmarketing: Directe communicatie via nieuwsbrieven, exclusieve aanbiedingen, productaankondigingen en handige tips

Gebeurtenissen: webinars, productlanceringen, pop-upwinkels of beursstands waar mensen uw merk in realtime kunnen ervaren.

Public relations: Media-aandacht, podcast-interviews en persberichten om geloofwaardigheid bij derden en bredere aandacht te krijgen.

Verkoopbevordering: Promotionele strategieën zoals kortingen, tijdelijke aanbiedingen, verwijzingscodes of loyaliteitsprogramma's die mensen aanzetten tot actie.

📌 Voorbeeld: U lanceert een nieuwe AI-aangedreven automatisering in uw SaaS-productiviteit. Zo rolt u deze uit: U publiceert een blogpost met de titel "5 manieren waarop AI uw wekelijkse vergadering-last kan halveren".

U plaatst een YouTube-advertentie met een productdemo van de nieuwe automatisering-werkstroom.

U werkt samen met een maker van productiviteit op LinkedIn om hun resultaten te delen via uw platform.

U segmenteert uw e-mail-lijst en stuurt early access-uitnodigingen naar power users.

U kunt al deze gegevens in spreadsheets bewaren of centraliseren in ClickUp voor projectmanagement.

ClickUp biedt uw marketingteams een schaalbaar systeem voor samenwerking, zichtbaarheid, uitvoering en bijhouden. Laten we eens kijken hoe.

Beschouw ClickUp-taak als een platform voor taakbeheer dat u gebruikt om elk onderdeel van uw marketingcampagne te beheren.

Voeg taakbeschrijvingen, toegewezen personen en prioriteit-vlaggen toe aan uw ClickUp-taak.

Wanneer u een multichannelpromotie uitvoert, kan elke taak, zoals 'Instagram-advertenties lanceren' of 'E-mailtekst afronden', worden opgesplitst met duidelijke beschrijvingen, eigenaren, deadlines en subtaaken. U kunt zelfs de bestede tijd bijhouden, belangrijke assets toevoegen en prioriteitslabels toevoegen, zodat uw marketingteam altijd weet wat urgent is.

Wanneer u het grotere geheel, mijlpalen en de volgende taken voor de voortgang van het project wilt zien, kunt u ClickUp Views gebruiken. Hiermee kunt u uw taken visualiseren in lijst-, bord-, kalender- of gantt-formaat.

Maak gebruik van ClickUp Weergaven om uw marketingcampagnes te plannen en uw zichtbaarheid te behouden.

✅ Probeer dit eens: Gebruik tools zoals Google Analytics, Meta Audience Insights of Instagram-polls om inzicht te krijgen in uw target, waar ze zich bevinden en wat ze belangrijk vinden. Vervolgens kunt u uw promotiemix plannen als een campagne. Combineer kanalen met een groot bereik (zoals betaalde advertenties) met kanalen die veel vertrouwen genieten (zoals e-mail, nieuwsberichten of shout-outs van influencers) om geloofwaardigheid op te bouwen. Wilt u leren hoe u vanaf de basis een marketingplaybook kunt maken? Bekijk dan deze tutorial:

2. Verkopen

In de verkoophuis-fase is het de taak van uw marketeer om de potentiële klant te begeleiden van 'dit lijkt interessant' naar 'ik heb dit nodig'. Een van de zeven marketingfuncties, verkopen, omvat het begrijpen van de demografische gegevens van klanten, het communiceren van waarde en het opbouwen van vertrouwen.

🌸 Korte casestudy: De gezichtsherkenningsapp van Sephora leidde tot een stijging van 25% in aankopen en een stijging van 15% in conversies in de winkel. Door gebruikers producten virtueel te laten passen, overbrugde Sephora de kloof tussen digitale en fysieke detailhandel, wat leidde tot een meetbare stijging in de verkoop.

De meest gebruikte verkoopstrategieën zijn:

Directe verkoop: Persoonlijke gesprekken die face-to-face of telefonisch kunnen plaatsvinden, waarbij vertegenwoordigers de boodschap aanpassen aan de behoeften van elke klant.

Productdemonstraties: live rondleidingen om mensen te laten zien hoe het product precies werkt en hoe het hun probleem oplost.

Adviserende verkoop: vragen stellen, pijnpunten begrijpen en oplossingen bieden, niet alleen functies aanprijzen

Omgaan met bezwaren: Eerlijk reageren op veelvoorkomende twijfels over bijvoorbeeld prijs, timing of functies.

CRM-follow-ups: Gebruik platforms zoals ClickUp of Salesforce om Gebruik platforms zoals ClickUp of Salesforce om CRM-campagnes uit te voeren voor het beheren van leads en het bijhouden van gesprekken.

📌 Voorbeeld: Uw SaaS-startup die software voor productiviteit aanbiedt, gebruikt ClickUp Forms om leads te verzamelen uit een gratis webinar en deze te bundelen in een gecentraliseerde werkruimte met behulp van ClickUp CRM (hierover later meer). De leden van het verkoopteam bekijken de antwoorden op het formulier en stimuleren tweerichtingscommunicatie in hun verkoopproces om potentiële klanten te informeren.

Met ClickUp Automatisering en AI Agents kunt u automatiseren hoe leads worden gekwalificeerd.

Maak aangepaste ClickUp-automatiseringen om uw verkooppijplijn in beweging te houden.

Als een lead bijvoorbeeld een formulier invult, kunt u automatisch een taak aanmaken, deze toewijzen aan een specifieke verkoper en een deadline instellen op basis van prioriteit.

Nadat een demo-gesprek als voltooid is gemarkeerd, kunt u een geautomatiseerde taak trigger om een follow-up e-mail te versturen en een relevante casestudy als bijlage bij te voegen.

U kunt automatiseringen instellen om de status van taken te wijzigen wanneer deals verder in de funnel komen (bijvoorbeeld van 'Lead gekwalificeerd' naar 'Demo gepland'), of uw team via e-mail waarschuwen wanneer een veelbelovende lead aandacht nodig heeft.

Als uw marketingteam nog twijfelt, helpt deze video u de voordelen van ClickUp Automatisering te begrijpen.

3. Product- of dienstbeheer

Bij product- of dienstontwikkeling draait alles om ervoor te zorgen dat wat u verkoopt daadwerkelijk voldoet aan de behoeften van uw publiek, vandaag en morgen. Deze functie reikt verder dan de lancering en richt zich op het verzamelen van feedback, het verbeteren van bestaande aanbiedingen en soms het creëren van iets geheel nieuws. Als u niet evolueert, zullen uw concurrenten dat wel doen.

🌸 Korte casestudy: De campagne 'Real Beauty AI' van Dove bereikte in de eerste maand meer dan 50 miljoen gebruikers en maakte gebruik van AI om de impact van schoonheidsfilters te laten zien. De campagne zorgde voor een toename van 40% in vermeldingen van Dove op sociale media en versterkte de reputatie van het merk op het gebied van authenticiteit.

Hier zijn enkele strategieën voor product- en dienstbeheer die de moeite waard zijn om te gebruiken:

Feedbackloops vanuit de markt: Creëer open lijnen voor marketingcommunicatie voor feedback van klanten, zoals enquêtes, NPS-scores, supporttickets en gebruikerrecensies, om te begrijpen wat werkt.

Testen en valideren: Test uitgebreid voordat u een grootschalige lancering uitvoert. Voer bèta-programma's, A/B-tests of soft launches uit om er zeker van te zijn dat wat u bouwt aanslaat bij echte gebruikers.

Functie-updates en verbeteringen: Gebruik feedback en gegevens om regelmatig productverbeteringen door te voeren. Dit kan van alles zijn, zoals het verhelpen van bugs, het verbeteren van de bruikbaarheid of het toevoegen van functies.

Gebruikers- en marktonderzoek: Breng een evenwicht tot stand tussen algemene markttrends (wat de sector doet) en directe inzichten van de gebruiker (wat uw klanten vragen) om slimmere beslissingen te nemen.

📌 Voorbeeld: Stel dat u een product- of marketingroadmap voor uw productiviteitplatform aan het maken bent. Hier leest u hoe ClickUp Brain, de ingebouwde AI-assistent van ClickUp, u kan helpen om sneller van strategie naar uitvoering te gaan.

Zet ideeën om in stappenplan-taken

Vraag Brain om 'Een Q3-contentroadmap te maken voor SEO, influencermarketing en e-mailcampagnes voor mijn SaaS-product. ' U krijgt taken of subtaaken, voltooid met deadlines, eigenaren en prioriteiten.

ClickUp Brain gebruiken om te brainstormen over een roadmap voor productcontent

Stel vragen over bestaande abonnementen

Weet u niet zeker wat er al in het abonnement zit? Vraag het aan Brain:

Welke functies staan er voor september op het programma? Welke Product Hunt-activiteiten zijn er gepland voor de productlancering?

ClickUp Brain gebruiken om antwoorden uit taken, documenten en velden te halen

Vat product- of campagneabonnementen samen

Wanneer u complexe roadmap-documenten werkt, kunt u Brain vragen om belangrijke informatie samen te vatten. Dit is handig voor updates voor leidinggevenden, synchroniseren met belanghebbenden of interne nieuwsbrieven.

Gebruik ClickUp Brain om e-mails en rapporten samen te vatten.

4. Marketinginformatiebeheer (MIM)

MIM is een sleutelfunctie van marketing omdat het ervoor zorgt dat marketeers tijdige, relevante en accurate informatie gebruiken om producten te ontwikkelen, concurrerend te blijven op de markt en de prestaties van campagnes te monitoren.

🌸 Korte casestudy: In 2024 haalde Tombras de krantenkoppen met zijn op het weer afgestemde "Impossibly Smart Billboard"-campagne voor PODS, waarbij meer dan 6.000 AI-aangedreven, hyperlokale advertenties op vrachtwagens in New York City werden ingezet die zich in realtime aanpasten aan het weer, de locatie en het verkeer. Deze innovatieve aanpak zorgde voor een stijging van 60% in het aantal sessies en een toename van 33% in offerteaanvragen voor PODS in NYC, wat de sterkste wekelijkse groei op jaarbasis in jaren voor het bedrijf betekende.

Dit kunt u gebruiken voor MIM:

Analytics-platforms: Gebruik tools zoals Google Analytics, Mixpanel of Meta Insights om te zien welke content werkt, waar mensen afhaken en hoe ze zich via verschillende kanalen engageren.

Markt- en concurrentieonderzoek: Blijf op de hoogte met brancheverslagen, klantbeoordelingen en concurrentieanalyses om trends te signaleren en uw position in uw Blijf op de hoogte met brancheverslagen, klantbeoordelingen en concurrentieanalyses om trends te signaleren en uw position in uw verkoop- en marketingstrategie aan te passen.

Gegevenssegmentatie: Deel uw doelgroep in op basis van locatie, gedrag of aankoopgeschiedenis, zodat u e-mail, aanbiedingen en advertenties effectiever kunt personaliseren.

Dashboards en rapportage: Maak realtime dashboards zodat uw team snel inzicht krijgt in wat wel en niet werkt.

CRM-tools: U kunt ook CRM-platforms zoals ClickUp gebruiken om klantgegevens op te slaan en te beheren, verkoopactiviteiten bij te houden en uw outreach te personaliseren op basis van eerder gedrag.

📌 Voorbeeld: U brengt een SaaS-productiviteitplatform op de markt en wilt uw e-mailcampagnes voor freemium-gebruikers verbeteren.

Binnen de CRM-projectmanagementsoftware van ClickUp kunt u follow-ups toewijzen, dealfasen bijhouden en samenwerken met uw team voor effectief marketingbeheer.

Blijf bij, segmenter en beheer klantinteracties met ClickUp CRM Projectmanagement Software.

Gebruik eerst ClickUp Lijstweergave om uw team te helpen contracten te sorteren en filteren op basis van persona, gedrag of funnel-fase. U kunt aangepaste velden toevoegen, zoals leadbron, laatste engagementgegevens, klantsegment, aankoopfase, enz.

Bovendien kunt u zelfs een klantenbestand opbouwen om contracten, klanten en deals op te slaan en te analyseren. Om gerelateerd werk bij te houden, kunt u overwegen om links tussen uw taken en documenten toe te voegen. Geen heen en weer geschakel tussen verschillende tools. Met deze CRM krijgt u alle 7 functies van marketing in één tool.

📚 Lees meer: Marketing Operations Software voor teams

5. Prijsstelling

In de prijsbepalingsfase bepaalt u wat uw product of dienst moet kosten (uiteraard) en waarom het dat waard is.

Het is een evenwichtsoefening: uw kosten dekken, concurrerend blijven en de waarde weerspiegelen die klanten zien. Als u het goed aanpakt, ondersteunt uw prijsstrategie zowel marktgroei als gezonde winstmarges.

🌸 Korte casestudy: Chili's guerrilla pop-up in Manhattan trok in één weekend meer dan 10.000 mensen en genereerde 6 miljard media-impressies. De campagne vestigde de aandacht op prijsstijgingen bij fastfoodketens en promootte Chili's nieuwe Big QP-burger, wat resulteerde in een omzetstijging van 12% in de week van de lancering.

Hier zijn enkele strategieën voor productprijzen die u kunt gebruiken:

Op waarde gebaseerde prijsstelling: Bepaal uw prijs op basis van wat klanten denken dat het waard is, niet alleen op basis van uw kosten of de prijzen van concurrenten. Dit werkt vooral goed voor unieke of premiumproducten waarbij de waargenomen waarde het belangrijkst is.

Cost-plus-prijsstelling: Voeg een vaste marge toe aan de productiekosten van uw product. Dit is eenvoudig en betrouwbaar, maar u moet wel letten op veranderingen in de markt.

Penetratieprijzen: lancering met een lagere prijs om vroeg marktaandeel op te bouwen, en vervolgens de prijs verhogen zodra u klanten voor u heeft gewonnen met lancering met een lagere prijs om vroeg marktaandeel op te bouwen, en vervolgens de prijs verhogen zodra u klanten voor u heeft gewonnen met prijsinstrumenten

Concurrerende prijzen: Prijs uw product op dezelfde manier als vergelijkbare producten op de markt. Dit is ideaal voor categorieën die gericht zijn op prijsbewuste consumenten die een target vormen.

Bundelprijs: Combineer producten of diensten in een pakketdeal voor een betere waarde dan wanneer u ze afzonderlijk koopt.

Dynamische prijsstelling: Pas prijzen in realtime aan op basis van vraag, voorraad of tijdstip van de dag; dit wordt vaak gedaan door bijvoorbeeld luchtvaartmaatschappijen of apps voor ride sharing.

📌 Voorbeeld: Bij ClickUp gebruiken we een freemium + op waarde gebaseerd gelaagd prijsmodel. Elk niveau is afgestemd op de omvang, complexiteit en behoeften van verschillende gebruikers. Het ondersteunt ook land-and-expand-groei: begin klein, vergroot het gebruik en upgrade naarmate uw team en werkstroom complexer worden.

👀 Wist u dat? Op gebruik gebaseerde prijzen nemen het op tegen op zetels gebaseerde prijzen in SaaS. Volgens een enquête van OpenView rekende 39% van de bedrijven op basis van gebruik. Dit komt omdat klanten zo klein kunnen beginnen en een proefversie kunnen nemen, en als klanten eenmaal verslingerd zijn aan het product, leidt dit tot een naadloze uitbreiding.

6. Financiering

In marketing speelt financiën een centrale strategische rol en bepaalt hoe middelen worden toegewezen, campagnes worden geprioriteerd en ROI wordt gemeten.

Neem bijvoorbeeld experimenteren in productmanagement. Elk groeiteam wil nieuwe kanalen of creatieve strategieën testen. Maar zonder richtlijnen kunnen A/B-tests al snel uitmonden in dure gissingen.

De financiële afdeling stelt veilige, vooraf goedgekeurde bestedingslimieten vast, zodat teams vrij kunnen experimenteren zonder het risico te lopen te veel uit te geven aan marketingplannen.

Zo ondersteunt financiën marketing:

Prijsbepaling : Marketing en product kunnen prijzen voorstellen, maar financiën modelleert de impact op de marge, terugverdientijd en bundelstrategieën.

Attributiemodellering : Finance werkt samen met marketing ops om ervoor te zorgen dat de inkomsten die aan campagnes worden toegeschreven, correct zijn.

Kapitaalefficiënte storytelling : in start-ups en bedrijven in de groeifase vertellen financiën en marketing samen een verhaal over efficiënte groei (bijvoorbeeld: "We hebben onze pijplijn verdubbeld met een CAC-daling van 20%").

Creatief toezicht op leveranciers: Financiën controleert vaste contracten, softwarecontracten en freelanceovereenkomsten om ervoor te zorgen dat de uitgaven in verhouding staan tot het effect.

Om ervoor te zorgen dat iedereen op dezelfde pagina zit, het marketingteam en de financiële marketingafdeling, hebt u één enkele bron van waarheid nodig.

📌 Voorbeeld: u plant een groeispurt in het vierde kwartaal voor uw SaaS-platform en moet 75.000 dollar toewijzen aan betaalde zoekresultaten, thought leadership-content en productgerichte webinars. U gebruikt de sjablonen voor het marketingbudget om de financiële en marketing-KPI's te plannen.

7. Delving

In de fase van de verdeling brengt u uw product of boodschap via de juiste kanalen op het juiste moment onder de aandacht van uw doelgroep. Dat kan betekenen dat u digitale content levert, partnerschappen beheert, het bereik van influencers vergroot of de logistiek van de detailhandel coördineert.

🌸 Korte casestudy: De marketingcampagne voor de Barbie-film uit 2023 heeft een nieuwe standaard gezet voor de promotie van blockbusters, met een wereldwijde opbrengst van meer dan 1,4 miljard dollar en daarmee de meest winstgevende film ooit geregisseerd door een vrouw. Aangedreven door meer dan 100 merkpartnerschappen, virale digitale tools zoals de Barbie Selfie Generator (die het wereldwijde bereik van Mattel met 279% vergrootte) en belevingsevenementen zoals de Barbie Dreamhouse Challenge, genereerde de campagne 179 miljoen organische impressies en 4,6 miljard hashtag-weergaven. De campagne was vooral aantrekkelijk voor Gen Z: 93% vond de marketing boeiend en 81% van de kijkers tijdens het openingsweekend was jonger dan 35 jaar. Tegelijkertijd ontstond er wereldwijd een 'Barbiecore'-trend.

Bij het opstellen van de verdelingstrategie houdt u rekening met de kanalen die de meeste gesprekken genereren. U beantwoordt ook een cruciale vraag: is onze go-to-market-aanpak afgestemd op sales, marketing en operations?

Dit zijn de belangrijkste onderdelen van deze fase:

Verzending en logistiek: het beheer van het transport van fysieke producten, van opslagruimte tot aan de deur. Denk aan het bijhouden van bestellingen, verpakking, bezorgpartners en voorraadniveaus.

Digitale levering: Voor software, e-books, online cursussen en andere digitale producten is de verdeling direct en wereldwijd.

Retailplaatsing: uw producten in de schappen krijgen, of dat nu in een supermarkt, boetiek of tijdelijke pop-upwinkel is.

Direct-to-Consumer (D2C): Rechtstreeks verkopen aan uw target via uw website of app, zonder tussenkomst van tussenpersonen.

Omnichannel: Creëer een naadloze ervaring in online winkels, mobiele apps, sociale platforms en fysieke winkels.

📌 Voorbeeld: u introduceert een nieuwe functie – AI-aangedreven automatisering – in drie fasen: early adopters, power users en de algemene basis.

U gebruikt ClickUp Dashboards om bij te houden hoe deze uitrol presteert in marketingmails, in-app-aankondigingen en community-betrokkenheid. Real-time dashboards zetten verdeling om van een black box in een gecontroleerde, datagestuurde werkstroom.

ClickUp Dashboard houdt de prestaties van uw marketingcampagnes op verschillende kanalen bij.

ClickUp vormt de verbinding tussen marketing, verkoop, operaties en logistiek in één werkruimte. Dashboard biedt iedereen, van de marketingmanager tot de verkoopmanager, een gedeelde bron van informatie over de voortgang van de verdeling.

👀 Wist u dat? Verschillende peer-reviewed studies tonen aan dat de context van het kanaal van invloed is op de perceptie van waarde en vertrouwen bij de consument. Een luxe item dat wordt verkocht op een platform met veel korting, zoals Amazon, kan bijvoorbeeld aan kwaliteit inboeten, zelfs als het authentiek is.

Waarom deze functies nog steeds belangrijk zijn

De tools zijn misschien veranderd – TikTok in plaats van tv, AI in plaats van stagiaires.

De basisprincipes van marketing zijn echter niet veranderd. De zeven functies van marketing blijven relevant omdat ze de kernverantwoordelijkheden vertegenwoordigen die nodig zijn om een product op een zinvolle, winstgevende manier in verbinding te brengen met de juiste doelgroep.

Elke functie beantwoordt een cruciale zakelijke vraag.

Functie Kernvraag Promotie Hoe trekken we de aandacht en stimuleren we actie? Verkopen Zetten we rente om in omzet? Product- of dienstbeheer Bouwen we iets wat mensen echt willen? Marketinginformatiebeheer Welke inzichten liggen ten grondslag aan onze beslissingen? Prijzen Creëren we waarde zonder de vraag te ondermijnen? Financiering Kunnen we het rendement aantonen? Verdeling Hebben mensen toegang tot ons product wanneer en waar ze het nodig hebben?

