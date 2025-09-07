Free budgetsjablonen voor startups om de financiën te plannen, bij te houden en te optimaliseren

Meer dan twee derde van de startups levert nooit een positief rendement op voor investeerders. En dat komt niet noodzakelijkerwijs door een gebrekkig idee of bedrijfsmodel. Soms is geldbeheer het probleem.

Het begint meestal klein. Een paar onverwachte Business-uitgaven. Een uitgave voor personeel. Een marketingfactuur die te vroeg komt. Al snel ziet u uw saldo slinken zonder dat u duidelijk weet hoe u dit kunt stoppen.

Daar komt een solide budgetsjabloon voor startups om de hoek kijken. Het helpt je in kaart te brengen wat je gaat uitgeven, wat je gaat verdienen en wat er nodig is om door te gaan. Je hoeft het niet helemaal zelf te maken en je hoeft niet te gissen.

In deze gids vindt u de beste gratis, gebruiksvriendelijke budget-sjablonen voor start-ups om uitgaven bij te houden, groei te abonnement en de chaos een stap voor te blijven.

🧠 Leuk weetje: Het woord budget komt van het Latijnse bulga, wat 'kleine buidel' betekent. Dit leidde tot het Oudfranse bougette, een verkleinwoord van bouge, wat 'leren tas' betekent.

Wat zijn budgetsjablonen voor startups?

Een sjabloon voor start-ups is een format om uw opstartkosten te organiseren, inkomsten te voorspellen en de werkelijke uitgaven bij te houden. Het bevat veelvoorkomende items zoals huur, software, salarissen en marketing. U kunt een sjabloon voor start-ups gebruiken om een bedrijfsbudget op te stellen dat aansluit bij uw prioriteiten.

Voor oprichters in een vroeg stadium in een fase is dit een praktische manier om de burn rate te schatten, overheadkosten te monitoren en op koers te blijven met de financiële langetermijndoelen.

Veel sjablonen ondersteunen ook het opstellen van een winst- en verliesrekening en het opsporen van hiaten voordat deze tot problemen leiden.

Of je nu in de pre-lanceringsfase zit of snel aan het opschalen bent, een budget geeft je startup de discipline om gericht te groeien. En met de juiste sjabloon kun je minder tijd besteden aan het maken van spreadsheets en meer tijd aan het opbouwen van je Business.

Wat maakt een goed budgetsjabloon voor startups?

Om het maximale uit uw budget-sjabloon voor start-ups te halen, moet u ervoor zorgen dat het sjabloon dat u kiest de volgende mogelijkheden biedt:

belangrijkste items*: Neem essentiële categorieën op, zoals huur, salarissen, software, verkoop en marketing, om alle typische start-upkosten te dekken

uitsplitsing van opstartkosten*: Scheid eenmalige tijdsinschatting van opstartkosten van terugkerende cruciale uitgaven voor meer duidelijkheid en een betere langetermijnabonnement

Omzetprojecten : maak een schatting van de verwachte inkomsten uit verschillende bronnen om het groeipotentieel bij te houden

vergelijking tussen werkelijke en project cijfers*: toon gegevens naast elkaar om de financiële nauwkeurigheid te evalueren en abonnementen snel aan te passen

rubriek winst- en verliesrekening*: geef een overzicht van inkomsten, uitgaven en nettoresultaat om in één oogopslag inzicht te krijgen in de financiële gezondheid

*cashflow-tracker: houd bij wanneer er geld binnenkomt en uitgaat om tekorten te voorkomen

aanpassingsopties*: Bewerking van categorieën en velden om uw unieke Business-model en prioriteit weer te geven

Overzicht: Bied een duidelijk maandelijks of driemaandelijks overzicht, zodat u trends kunt signaleren en weloverwogen beslissingen kunt nemen

👀 Wist u dat? Onderkapitalisatie is een van de belangrijkste redenen waarom startups mislukken. Richt u bij het opstellen van een startup-budget dus niet alleen op de verkochte eenheden, maar zoom uit en bekijk het totaalplaatje. Houd rekening met leningen, overheadkosten en hoe u uw middelen in de loop van de tijd gaat toewijzen. Om het hoofd boven water te houden en slim te kunnen opschalen, is het sleutel dat u toegang hebt tot flexibele financiering en een duidelijke weergave hebt van uw cashflow.

Startup-begrotingssjabloon

De volgende sjablonen helpen u om kosten bij te houden, vooruit te plannen en lean te blijven. Gebruik ze om te zien waar uw geld naartoe gaat en hoe lang het meegaat. Kies het sjabloon dat het beste bij u past en begin met budgetteren!

1. ClickUp Eenvoudig budgetsjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Houd inkomsten, uitgaven en netto cashflow bij met de eenvoudige budgetsjabloon van ClickUp

Als u vanaf nul begint, biedt het eenvoudige budgetsjabloon van ClickUp u een overzichtelijke manier om uw start-upbudget op te stellen zonder het te ingewikkeld te maken. Het splitst uw financiën op in precies wat u nodig hebt: inkomsten, uitgaven en maandelijkse totalen.

Voeg ClickUp aangepaste velden toe voor details zoals begrote bedragen, werkelijke uitgaven, leveranciersinformatie en betalingsdata, zodat u altijd precies weet waar uw geld naartoe gaat

gebruik dit sjabloon om:*

Stel een overzichtelijk budget op vanaf nul met behulp van vijf gerichte aangepaste weergaven: budgetabonnement, inkomsten, uitgaven, netto kasstroom en aan de slag

Bewerk 16 aangepaste velden voor het bijhouden van inkomsten en uitgaven binnen uw Business

Houd de werkelijke versus de project cashflow bij om maandelijks een voorsprong te behouden

Organiseer en houd taken bij met de aangepaste statussen 'Voltooid' en 'Nieuw'

Werk statussen bij om uw stakeholders op de hoogte te houden

🔑 Ideaal voor: Oprichters die een eenvoudig, bewerkbaar budgetsjabloon nodig hebben om vanaf dag één de controle te behouden.

📖 Lees ook: Tips om uw onkostenbeheer en de werkstroom van uw team te optimaliseren

2. ClickUp-sjabloon voor marketingbudget

Ontvang een gratis sjabloon Abonnement, houd bij en pas uw campagnes aan met de ClickUp-sjabloon voor marketingbudgetten

Elke marketingcampagne kost geld. Met de ClickUp-sjabloon voor marketingbudgetten kunt u scherp blijven door uw budget op te splitsen naar type, doel en rendement. Met deze sjabloon kunt u zien hoe elke campagne presteert.

gebruik dit sjabloon om:*

Houd uw uitgaven bij in vijf weergaven: tijdlijn, kostenoverzicht, uitgaven per campagnetype, marketingdoelen en aan de slag

Categoriseer items op basis van platform, campagnetype en impact met behulp van aangepaste velden

Werk de budgetstatus bij – Klaar, Lopend, In afwachting, Niet actief – zodat uw team weet wat er actief is

Ontdek welke campagnes boven of onder het budget liggen voordat het resultaat binnenkomt

Breng elke dollar in lijn met ClickUp Doelen om budgetafwijkingen te voorkomen

🔑 Ideaal voor: Startups die lean-campagnes voeren via meerdere kanalen en zich moeten blijven richten op ROI.

💡Bonus: ClickUp for Finance Teams biedt een gestroomlijnde oplossing voor het beheren en voorspellen van budgetten. U kunt aangepaste ClickUp-dashboards bouwen om een weergave te krijgen van waar uw geld naartoe gaat, budgettoewijzingen bij te houden, werkelijke uitgaven te monitoren en winsten te bekijken, allemaal op één plek en in realtime.

3. ClickUp-projectbegrotingssjabloon met WBS

Ontvang een gratis sjabloon Deel taken op, wijs kosten toe en blijf binnen het budget met de ClickUp Project Budget met WBS-sjabloon

Een project runnen zonder duidelijke structuur is riskant: de kosten lopen op, tijdlijnen worden niet gehaald en niemand weet hoe de zaken ervoor staan. De ClickUp-projectbegroting met WBS-sjabloon biedt u de structuur die u nodig hebt om begrotingen te beheren zonder het bijhouden van het werk te verliezen.

gebruik dit sjabloon om:*

Verdeel uw projectdoelen in kleinere, traceerbare ClickUp-taaken met behulp van de Work Breakdown Structure (WBS)

Wijs aan elke Taak vaste of variabele kosten, een tijdlijn en een eigenaar toe, zodat er niets misgaat

Gebruik aangepaste velden voor projectfase, taaktype en budgetdetails om georganiseerd te blijven

Breng het team op één lijn met statussen zoals Nog te doen, In uitvoering en Klaar

Brainstorm samen met belanghebbenden over ideeën en zet deze om in gecoördineerde acties met behulp van ClickUp Whiteboard

🔑 Ideaal voor: Oprichters van startups en projectmanagers die de kosten willen beheersen en deadlines willen halen zonder het proces te ingewikkeld te maken.

👀 Wist u dat? Slechts 29% van de projecten wordt succesvol afgerond. De meeste mislukken vanwege scope creep, misalignment of onduidelijke doel – risico's die een beginnende startup gemakkelijk kunnen destabiliseren. Een duidelijke projectscope lost dat op. Het stelt verwachtingen vast, definieert wat er wel en niet bij hoort en houdt uw team gefocust op wat belangrijk is. Zo maakt u af waar u aan begint. Hulp nodig bij het opstellen ervan? Lees de volledige gids van ClickUp over het definiëren en beheren van de projectomvang.

4. ClickUp-sjabloon voor Business-budget

Ontvang een gratis sjabloon Maak een uitsplitsing van de kosten, houd de inkomsten bij en ontdek hiaten met het ClickUp Business Budget Sjabloon

De ClickUp Business Budget sjabloon is gemaakt voor oprichters die een duidelijk overzicht nodig hebben van wat er binnenkomt, uitgaat en achterblijft. Hiermee kunt u de project- en werkelijke uitgaven bijhouden voor teams, winkels of afdelingen.

gebruik dit sjabloon om:*

Bepaal hoeveel geld u moet toewijzen aan verschillende onderdelen van uw Business in ClickUp Document

Houd budgetten bij per winkel, afdeling of team met vooraf ingestelde weergaven zoals de startgids, budgettracker en het totale budget

Categoriseer invoeren met aangepaste velden voor uitgavetype, producttype, dienstverbandstype en prognosestatus

Houd de prestaties bij met statussen zoals Open, Ter beoordeling en Goedgekeurd

Ontdek financiële tekorten vroegtijdig door de weergaven per team, product en categorie te bekijken

Verbeter het bijhouden van uw budget met acties zoals reacties op opmerkingen , automatische herinneringen en het bijhouden van meerdere locaties

🔑 Ideaal voor: Eigenaren van bedrijven die een eenvoudige manier nodig hebben om de financiën van hun bedrijf te beheren zonder zich door spreadsheets te moeten worstelen.

💡 Bonus: Als u het uw team gemakkelijker en sneller wilt maken door— Zoek direct in ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint en het internet naar bestanden

Gebruik Talk to Text om vragen te stellen, te dicteren en commando's te geven aan uw werk met uw stem – handsfree, waar u ook bent

Vervang losstaande AI-tools zoals ChatGPT, Claude en Perplexity door één enkele, LLM-agnostische oplossing die klaar is voor gebruik in ondernemingen Probeer ClickUp Brain MAX , de AI Super App die u echt begrijpt, omdat hij uw werk kent. Dit is niet zomaar een AI-tool om aan uw collectie toe te voegen. Dit is de eerste contextuele AI-app die alle andere vervangt.

5. ClickUp-sjabloon voor gebeurtenisbudget

Ontvang een gratis sjabloon Houd alle kosten bij, van locatie tot leverancier, met de ClickUp-sjabloon voor gebeurtenisbudgetten

Gebeurtenissen kunnen veel geld kosten als u niet oppast. Met de ClickUp-sjabloon voor evenementenbudgetten houdt u de kosten per regel bij en blijft u de controle behouden. De sjabloon is gemaakt voor planners die zowel het macro- als het microniveau in het oog moeten houden: wat er is uitgegeven, wat er nog moet worden betaald en wat er nog over is.

gebruik dit sjabloon om:*

Registreer elke uitgave in een overzichtelijke lijstweergave – gepland en werkelijk

Tag line items op type: catering, logistiek, locaties, marketing

Invoer met aangepaste velden om uitgaven te beheren en het budget te visualiseren

Volg de status met duidelijke labels zoals Nog te doen, In uitvoering en Voltooid om de voortgang bij te houden

Blijf op de hoogte van toekomstige kosten, zodat u niet voor verrassingen komt te staan

🔑 Ideaal voor: Start-upteams of solo-planners die gebeurtenissen beheren met krappe marges en geen ruimte voor verrassingen.

6. ClickUp-sjabloon voor budgettair projectmanagement

Ontvang een gratis sjabloon Structureer uw projectfasen, houd de kosten bij en behoud de controle met de ClickUp-sjabloon voor budgettair projectmanagement

Een project runnen zonder strakke budgetcontrole? Risicovol. De ClickUp-sjabloon voor budgettair projectmanagement biedt u een structuur om kosten, tijdlijnen en taken te beheren zonder het bijhouden te verliezen.

gebruik dit sjabloon om:*

Organiseer taken als open of Voltooid om de voortgang bij te houden

Houd bij wat er nog te besteden is met velden zoals Resterend budget, Projectbudget en Binnen budget

Markeer sleutel details met aangepaste velden voor aantekeningen, teamleden en projectfase

Visualiseer de projecttijdlijn met een Gantt-grafiek en breng verbeterpunten in kaart

Schakel tussen vijf duidelijke weergaven: Startgids, Budget, Projectplanning, Fasen van het project en Status van activiteiten

🔑 Ideaal voor: Projectmanagers die financieel toezicht moeten houden en tegelijkertijd projecten op schema moeten bijhouden.

7. ClickUp-sjabloon voor projectkostenbeheer

Ontvang een gratis sjabloon Maak een schatting van alle projectuitgaven, keur ze goed en houd ze bij van begin tot eind met de ClickUp-sjabloon voor projectkostenbeheer

Elk project heeft bewegende delen, en elk daarvan kost geld. Met de ClickUp-sjabloon voor projectkostenbeheer blijft u voorop lopen door elke uitgave, de goedkeuringsstatus ervan en de plaats in het proces bij te houden. Het is gemaakt voor teams die met meerdere budgetten en goedkeuringen jongleren en die vertragingen moeten voorkomen en de uitgaven op koers moeten houden.

*gebruik dit budget-sjabloon voor start-ups om

Registreer alle kosten in de projectkostentabel met velden voor geschatte kosten, werkelijke kosten en afwijkingen

Houd de goedkeuringsstatus op een speciaal bord bij: in behandeling, goedgekeurd of moet worden aangepast

Abonneer het begin en einde van uw taken met de kalenderweergave

Maak aangepaste terugkerende taken in ClickUp om betalingsdeadlines bij te houden (zodra je een factuur als betaald markeert, maakt ClickUp automatisch de taak voor de volgende maand voor je aan)

Volg kostenitems van verzenden tot goedkeuring, zodat niets de voortgang vertraagt

🔑 Ideaal voor: Projectmanagers die meer controle nodig hebben over de uitgaven, vooral wanneer meerdere belanghebbenden elk item moeten beoordelen.

💡 Pro-tip: Wilt u uw projecten binnen het budget houden en financiële verrassingen voorkomen? Met projectbudgetsoftware kunt u uitgaven bijhouden, kosten voorspellen en uw financiën van begin tot eind op orde houden.

8. ClickUp-sjabloon voor begrotingsvoorstel

Ontvang een gratis sjabloon Stel duidelijke, heldere budgetvoorstellen op voor uw team en belanghebbenden met de ClickUp-sjabloon voor budgetvoorstellen

De ClickUp-sjabloon voor begrotingsvoorstellen is bedoeld voor teams die projectkosten op een gestructureerde en snelle manier moeten presenteren. Het geeft een overzicht van alle items, van eenmalige kosten tot overheadkosten, en houdt het goedkeuringsproces eenvoudig.

gebruik dit sjabloon om:*

Maak een gedetailleerd overzicht van de uitgaven van uw start-upbudget met behulp van de lijstweergave voor meer duidelijkheid

Visualiseer tijdlijnen en afhankelijkheden met de Gantt-grafiekweergave

Houd de voortgang van voorstellen bij via aangepaste statussen zoals Concept, In behandeling en Goedgekeurd

Pas aangepaste velden aan om geschatte kosten, werkelijke uitgaven en afwijkingen op te nemen voor nauwkeurige bijhouden

Werk samen met belanghebbenden door Taken toe te wijzen en deadlines in te stellen, zodat iedereen op één lijn blijft

🔑 Ideaal voor: Projectleiders en startupteams die budgetaanvragen opstellen die scherp, snel en klaar voor goedkeuring moeten zijn.

📖 Lees ook: Gratis sjablonen voor begrotingsvoorstellen in Excel en ClickUp

9. ClickUp-sjabloon voor maandelijks onkostendeclaratieformulier

Ontvang een gratis sjabloon Registreer, categoriseer en bekijk uw Business-uitgaven met de ClickUp-sjabloon voor maandelijkse onkostendeclaraties

Bij een startup lopen kleine kosten snel op. Koffie, softwareabonnementen, reiskostenbonnen: als u ze niet bijhoudt, raakt u ze uiteindelijk kwijt. Met de ClickUp-sjabloon voor maandelijkse onkostendeclaraties kunt u alles op één plek registreren.

gebruik dit sjabloon om:*

Registreer alle kosten met velden voor datum, bedrag, medewerker, categorie en aantekening

Categoriseer uitgaven direct met behulp van vooraf ingestelde Taak-tags zoals Vervoer, Maaltijden en Software

Houd bij wie wat uitgeeft en waarom met een gedetailleerd overzicht per werknemer

Markeer dubbele of terugkerende kosten, zodat u verspilling kunt tegengaan voordat deze toeneemt

Bekijk aan het einde van elke maand de totale uitgaven per categorie of persoon voor een betere besluitvorming

🔑 Ideaal voor: Oprichters en financiële leiders die een overzichtelijke, herhaalbare manier nodig hebben voor de rapportage van teamuitgaven.

👀 Wist u dat? Het eerste gebruik van het begrip 'budget' in verband met financiële planning komt uit een pamflet uit 1733, The Budget Opened, van William Pulteney, de eerste graaf van Bath. Pulteney gebruikte de term 'budget' om onder andere kritiek te leveren op het fiscale beleid van de regering met betrekking tot wijn.

10. ClickUp-sjabloon voor budgetrapportage

Ontvang een gratis sjabloon Houd inkomsten, uitgaven en begrotingstekorten bij met de ClickUp-begrotingsrapportage-sjabloon

Nummeren liegen niet, maar ze kunnen wel verborgen blijven. De ClickUp-sjabloon voor budgetrapporten brengt ze openlijk naar voren voor transparantie. Deze sjabloon is ontworpen om te bekijken hoe het budget van uw start-up zich verhoudt tot de werkelijke prestaties.

gebruik dit sjabloon voor:*

Registreer inkomsten en werkelijke uitgaven in sleutelcategorieën, allemaal op één plek

Vergelijk abonnementen en werkelijke uitgaven om hiaten te signaleren voordat ze groter worden

Markeer overschrijdingen, gemiste targets of onverwachte besparingen met aangepaste velden

Tag elk item op basis van afdeling, reden voor afwijking of project om verbinding te leggen tussen uitgaven en resultaten

Weergave van de totalen bovenaan en de details per item hieronder, zodat niets ondergesneeuwd raakt

🔑 Ideaal voor: Oprichters van startups en financiële leiders die op een eenvoudige manier hun uitgaven willen controleren en hun doelen in de gaten willen houden.

📖 Lees ook: Free sjablonen voor factuurorganisatie om uw uitgaven beter bij te houden

11. ClickUp-sjabloon voor financieel beheer

Ontvang een gratis sjabloon Houd goedkeuringen, betalingen en financiële taken bij met de ClickUp-sjabloon voor financieel beheer

Bij het beheren van financiën is timing belangrijk. Een vertraging bij één taak kan een tiental andere taken vertragen. Deze ClickUp-sjabloon voor financieel beheer helpt u elke stap in gang te houden, van de eerste aanvraag tot de definitieve goedkeuring.

gebruik dit sjabloon voor:*

Blijf financiële werkstroom bij met 28 aangepaste statussen, zoals Ondertekend, In behandeling en In afwachting van goedkeuring

Weergave van taken in een format dat bij u past: lijst, kalender of een stap-voor-stap Start hier-bord

Organiseer betalingen, budgetten en follow-ups van leveranciers met tags, deadlines en categorieën

Wijs verantwoordelijkheden toe en stel de instelling van herinneringen in, zodat er niets onopgemerkt blijft

Beheer de dagelijkse activiteiten met duidelijkheid met behulp van ClickUp Project Tijdsregistratie , afhankelijkheden en geautomatiseerde waarschuwingen

🔑 Ideaal voor: financiële teams die meerdere goedkeuringen, betalingscycli en taakdeadlines moeten afhandelen, zonder rommel

📮 ClickUp Insight: Meer dan de helft van de werknemers heeft moeite om de informatie te vinden die ze nodig hebben op het werk. Slechts 27% zegt dat het gemakkelijk is, terwijl de rest enige moeilijkheden ondervindt – 23% vindt het zelfs erg moeilijk. Wanneer kennis verspreid is over e-mails, chats en tools, loopt de verspilde tijd snel op. Met ClickUp kunt u e-mails omzetten in traceerbare taken, chats koppelen aan taken, antwoorden krijgen van AI en nog veel meer, allemaal binnen één werkruimte. 💫 Echte resultaten: Teams kunnen met ClickUp meer dan 5 uur per week terugwinnen – dat is meer dan 250 uur per jaar per persoon – door verouderde kennisbeheerprocessen te elimineren. Stel je eens voor wat je team zou kunnen creëren met een extra week productiviteit per kwartaal!

12. ClickUp-sjabloon voor financieel analyserapport

Ontvang een gratis sjabloon Analyseer trends, vergelijk statistieken en maak rapporten die beslissingen sturen met de ClickUp-sjabloon voor financiële analyserapporten

Het ClickUp-sjabloon voor financiële analyserapporten helpt u duidelijkheid te scheppen in financiële chaos. Het is ontworpen voor teams die nummers moeten verzamelen, patronen moeten ontdekken en de betekenis ervan moeten uitleggen zonder helemaal vanaf nul een rapport op te stellen.

gebruik dit sjabloon voor:*

Houd inkomsten, uitgaven, marges en cashflow bij in een overzichtelijke, bewerkbare lijstweergave

Benadruk verschuivingen in prestaties met behulp van aangepaste velden zoals rapportage, trendtype en sleutel indicatoren

Documenteer inzichten, conclusies en actiepunten op één plek – geen verspreide aantekeningen meer

Beheer rapportage-cycli met kalender- en gantt-weergaven, zodat u geen deadlines meer mist

Organiseer diepgaande analyses door bevindingen te taggen op basis van tijdsperioden, teams of financiële doel

🔑 Ideaal voor: financiële analisten en startupteams die duidelijke, bruikbare inzichten moeten presenteren aan leidinggevenden of investeerders.

13. ClickUp-sjabloon voor accountbeheer

Ontvang een gratis sjabloon Houd client-relaties bij, signaleer risico's en houd de accounts op orde met de ClickUp-sjabloon voor accountbeheer

Met de ClickUp-sjabloon voor accountbeheer houdt u uw tevreden clients en uw vertrekkende clients in de gaten. Blijf op de hoogte van onboarding, verlengingen en vertreksignalen in één weergave. Geef prioriteit aan de accounts die het belangrijkst zijn en zorg ervoor dat geen enkele relatie door de mazen van het net glipt. Het is proactief klantbeheer, geïntegreerd in uw dagelijkse werkstroom.

gebruik dit sjabloon voor:*

Houd bij waar elke account staat met aangepaste statussen zoals Onboarding, Nurturing, Renewed en Churned

Leg belangrijke details vast met behulp van 10 aangepaste velden: contactinformatie, gesloten datum, demo-aantekeningen, e-mailactiviteit en meer

Signaleer risicovolle clients vroegtijdig met speciale weergaven zoals Priority Accounts en At Risk

Standaardiseer uw proces met het ingebouwde Client Success Playbook, zodat elk lid van het team dezelfde stappen volgt

Vind en vat sleutelclientinformatie samen, zoals de status van de client, recente communicatie of aanstaande verlengingen, door dit eenvoudigweg in gewone taal aan ClickUp Brain te vragen

🔑 Ideaal voor: Customer success teams en accountmanagers die een duidelijke, herhaalbare manier nodig hebben om client-relaties te beheren.

14. ClickUp-sjabloon voor grootboek

Ontvang een gratis sjabloon Registreer transacties, sorteer invoeren en houd uw accounts in evenwicht met de ClickUp-sjabloon voor het grootboek

De ClickUp General Ledger sjabloon is uw digitale grootboek – overzichtelijker dan een spreadsheet en ontwikkeld voor teams die nauwkeurigheid belangrijk vinden. Registreer alle debet-, krediet- en referentietransacties op één plek. Of u nu afschriften afstemt of u voorbereidt op het belastingseizoen, hiermee houdt u uw administratie overzichtelijk, doorzoekbaar en klaar voor controle.

gebruik dit sjabloon voor:*

Registreer elke transactie met velden voor account titel, debet, krediet, referentie en ontvangstbewijs

Blijf accountactiviteiten in realtime bijhouden met statussen zoals Open en Voltooid

Bekijk sleutel financiële overzichten in de weergaven Transacties, Winst & Verlies, Balans en Grootboek

Markeer snel niet-overeenkomende invoeren, dubbele kosten of hiaten in uw administratie

Wijs invoeren toe voor beoordeling of follow-up, zodat uw team op één lijn blijft

🔑 Ideaal voor: financiële managers en boekhouders die een betrouwbare manier nodig hebben om de cashflow bij te houden zonder een systeem vanaf nul op te bouwen.

15. ClickUp-sjabloon voor accountancy-dagboek

Ontvang een gratis sjabloon Registreer invoeren, houd de account bij en houd elke financiële transactie bij met het ClickUp Accounting Journal Sjabloon

Als uw boekhouding niet klopt, is dit de eerste plaats waar u moet kijken. De Accounting Journal sjabloon van ClickUp biedt u een gestructureerde plek om transacties vast te leggen – datum, account, bedrag en aantekeningen – allemaal in één weergave.

gebruik dit sjabloon voor:*

Registreer elke invoer met velden voor datum, journaaltype, ontvangstbewijs, invoernummer en debet

Registreer regielitem met duidelijke, controleerbare details: debet, krediet, beschrijvingen en referenties

Werk in tabelweergave voor snelle invoer in spreadsheetstijl

Houd de voortgang bij met statussen zoals Open en Voltooid

Schakel over naar de journaalweergave om het volledige overzicht te zien en fouten snel op te sporen

Vraag ClickUp Brain om een overzicht van uw recente journaalinvoer, ontdek trends in uw debiteuren en kredieten, of genereer snel overzichten van uw financiële prestaties

🔑 Ideaal voor: boekhouders en financiële teams die op zoek zijn naar een manier met afhankelijkheidsrelaties om dagelijkse transacties bij te houden en de boekhouding van projecten overzichtelijk te houden.

Als u gewend bent aan Excel, kunt u ook ClickUp Formula Fields gebruiken, dat aanvoelt als Excel, maar waarmee u rechtstreeks binnen uw taken nummers kunt berekenen! Bekijk de onderstaande video! 👇🏼

16. ClickUp-balanssjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Houd activa, passiva en eigen vermogen bij met het steekproefsjabloon voor de balans van ClickUp

U hebt geen CFO nodig om inzicht te krijgen in uw financiële positie. Met het ClickUp-balanssjabloon kunt u uw activa, passiva en eigen vermogen in één overzichtelijk overzicht weergeven, zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen zonder afleiding. Het is snel te gebruiken, eenvoudig bij te werken en gemaakt voor teams die behoefte hebben aan een duidelijk overzicht.

gebruik dit sjabloon voor:*

Geef een overzicht van uw vlottende en vaste activa naast uw kortlopende en langlopende verplichtingen, allemaal in één gestructureerde weergave

Splits financiële gegevens op per afdeling, locatie of tijdsperiode om trends te ontdekken en beslissingen te sturen

Houd gegevens overzichtelijk met statussen zoals Concept, In beoordeling en Goedgekeurd om lopende werkzaamheden te markeren versus definitieve rapporten

Stel terugkerende herinneringen in om uw balans regelmatig te controleren en bij te werken met ClickUp automatisering

🔑 Ideaal voor: Eigenaren van kleine bedrijven en financiële teams die op zoek zijn naar een eenvoudige manier om hun financiële posities te beheren en te controleren.

💡 Pro-tip: Ondernemers moeten hun balansen regelmatig controleren en verifiëren op juistheid en volledigheid, niet alleen aan het einde van het jaar, maar gedurende het hele jaar. Dit betekent dat u nog moet controleren op rekenfouten, ervoor moet zorgen dat alle activa en passiva correct zijn geclassificeerd en dat u andere financiële overzichten moet vergelijken om de consistentie te waarborgen. Zo kunt u discrepanties vroegtijdig opsporen en een duidelijk beeld houden van de financiële gezondheid van uw Business.

17. Spreadsheet-budgetmodel-sjabloon voor startups door Coefficient

via Coefficient

Met dit spreadsheet-budgetmodel voor start-ups van Coefficient kunt u alles overzichtelijk weergeven: opstartkosten, projectieve inkomsten, financieringsbronnen en werkelijke uitgaven. Zo ziet u waar uw geld naartoe gaat en hoe lang het meegaat.

gebruik dit sjabloon om:*

Automatiseer budgettoewijzing, financiële prognoses en berekeningen

Houd financieringsbronnen, uitgaven en inkomsten bij

Pas categorieën en velden aan om de specifieke financiële vereisten van uw start-up weer te geven

🔑 Ideaal voor: Oprichters die hun eerste Business-budget opstellen en een duidelijk, bewerkbaar model nodig hebben om de cashflow te voorspellen en op koers te blijven.

18. Excel-sjabloon voor opstartkosten van Business door Vertex42

via Vertex42

Onverwachte kosten kunnen een lancering verpesten. Met dit Excel-sjabloon voor opstartkosten van een Business kunt u alles vroeg in kaart brengen – apparatuur, licenties, marketing, voorraad en meer – zodat u niet voor verrassingen komt te staan wanneer de rekeningen binnenkomen.

Het is ontworpen voor flexibiliteit en duidelijkheid, of u nu vanuit uw keuken begint of een winkel opent.

gebruik dit sjabloon voor:*

Beheer eenmalige en terugkerende uitgaven met vooraf ingevulde categorieën die u kunt bewerken voor uw abonnement

Houd financieringsbronnen bij om te zien hoe uw kapitaal zich verhoudt tot de werkelijke behoeften

Pas aangepast voor specifieke sectoren, waaronder een op maat gemaakt item voor restaurants

Sla irrelevante uitgaven, zoals kantoorhuur, over als u vanuit de startpagina begint

Maak een duidelijk overzicht van de financiële basis van uw start-up om vroege beslissingen te sturen

🔑 Ideaal voor: Ondernemers die op zoek zijn naar een eenvoudige manier om de kosten voor het opstarten van hun Business te abonnementen en te beheren.

19. Startup-abonnement-sjabloon van Template. Net

Elke start-up heeft een basisbudget nodig voordat er grote stappen worden gezet. Deze start-up budgetsjabloon biedt u precies genoeg structuur om vroege uitgaven te abonnementen zonder dat het te ingewikkeld wordt. Deze sjabloon is beschikbaar in meerdere formaten, waaronder Word, Excel, Google Documenten en Google Spreadsheets.

gebruik dit sjabloon voor:*

Maak een lijst van essentiële opstartkosten: apparatuur, huur, vergunningen, juridische kosten en eerste salarissen

Pas elk item aan uw branche, product of locatie aan

Houd de project-verwachte uitgaven en maandelijkse schattingen bij op één pagina

Ontdek tekorten in financiering of te hoge uitgaven voordat ze een probleem worden

Gebruik de sjabloon in Excel, Word, Google Documenten of Google Spreadsheets – wat het beste bij uw werkstroom past

🔑 Ideaal voor: Startende ondernemers die hun Business-budget vanaf nul opbouwen en op zoek zijn naar een afdrukbaar, bewerkbaar document om mee te beginnen.

20. Financieel budgetsjabloon voor startups door Template. Net

Het opstarten van een startup vereist een duidelijke financiële planning. De Startup Financial Budget Sjabloon biedt u een blanco blad om uw initiële uitgaven, operationele kosten en project inkomsten te schetsen. Het is ontworpen voor eenvoud en stelt u in staat om de invoer aan te passen aan uw specifieke bedrijfsmodel.

Dit sjabloon is beschikbaar in Word-, Excel- en Google Documenten- en Google Spreadsheets-format en kan eenvoudig worden onderworpen aan bewerking en aangepast aan het platform van uw keuze.

gebruik dit sjabloon om:*

Houd eenmalige uitgaven bij, zoals installatiekosten en juridische kosten

Project de maandelijkse operationele kosten, inclusief huur, nutsvoorzieningen en salarissen

Maak een schatting van potentiële inkomstenstromen en bereken de verwachte winst

Identificeer financieringsbronnen om uw initiële en lopende uitgaven te dekken

🔑 Ideaal voor: Ondernemers die een eenvoudige tool nodig hebben om hun budget te organiseren en zich te concentreren op wat belangrijk is.

Maak vanaf dag één slimmere budgetten – met ClickUp

Een solide budget is niet alleen prettig om te hebben, het is een kwestie van overleven, vooral als je een startup bent. Met ClickUp hoef je niet helemaal vanaf nul te beginnen. Je krijgt kant-en-klare budgetsjablonen voor startups om uitgaven bij te houden, de runway te schatten en de cashflow te monitoren, zonder te hoeven jongleren met spreadsheets.

ClickUp brengt uw abonnement, bijhouden en rapportage samen op één plek. U kunt snel uitgaven taggen, overschrijdingen markeren en prognoses vergelijken met de werkelijkheid. Of u nu een budget opstelt voor een project, een team of het hele bedrijf, ClickUp helpt u om lean te blijven en zelfverzekerde beslissingen te nemen.

En met meer dan 1000 Free sjablonen vindt u er zeker een die past bij uw stijl, uw team en uw groei.

Klaar om uw financiën onder controle te krijgen? Meld u vandaag nog gratis aan bij ClickUp.