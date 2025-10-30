11 beste Trainual-alternatieven voor teamtraining en procesdocumentatie in 2025

Het opschalen van een bedrijf betekent ook het opschalen van de manier waarop u mensen traint. Daar komt Trainual om de hoek kijken: een trainingsbeheersysteem dat is ontwikkeld voor documentatie, onboarding en procesconsistentie. Het is eenvoudig en gestructureerd, maar naarmate teams groeien, begint de flexibiliteit van het platform zijn beperkingen te vertonen.

Bij het verkennen van alternatieven voor Trainual bent u op zoek naar platforms die eenvoudige documentatie combineren met automatisering, analyse en naadloze contentlevering. Bonuspunten als ze ook dienst doen als uw taakbeheersysteem of HRIS-systeem.

Bij het verkennen van alternatieven voor Trainual bent u op zoek naar platforms die eenvoudige documentatie combineren met automatisering, analyse en naadloze levering van content. Bonuspunten als ze ook dienst doen als uw taakbeheersysteem of HRIS-systeem.

We hebben het huiswerk voor u klaar gedaan en de beste alternatieven voor Trainual voor teamtraining en procesdocumentatie op een rijtje gezet.

Waarom kiezen voor alternatieven voor Trainual?

Hier zijn een paar redenen waarom u een alternatief voor Trainual zou kunnen overwegen voor het trainen en inwerken van medewerkers:

De zoekfunctie kan lastig zijn: de zoekfunctie is in theorie handig, maar werkt niet altijd zo soepel als u zou hopen. Als uw content niet goed is georganiseerd of duidelijk is getagged, kunnen de resultaten overal te vinden zijn.

Limiet aangepaste aanpassingen en ontwerpflexibiliteit: Gebruikers rapporteren beperkingen in de opties voor de lay-out van de content—voorbeelden zijn dat de opmaak vaak beperkt is en ontbreekt in meerdere niveaus voor opsommingstekens of in geavanceerde brandingmogelijkheden.

Basisrapportage en -analyse: Hoewel de rapportage een functie heeft, ontbreekt het aan diepgaande analyses. U krijgt geen extra inzicht in quizprestaties, de tijd die per onderwerp is besteed of realtime activiteitenlogboeken, zoals u dat wel ziet in tools als Google Documenten.

Geen documentimport: voor het importeren van grote of complexe documenten kan herformattering nodig zijn en er is geen native Google Documenten-synchroniseren – kopiëren en plakken is nog steeds nodig.

Geen realtime uitvoering van taken: Trainual richt zich op trainingsmodules en SOP's, maar bevat geen live takenchecklists of het bijhouden van de uitvoering in de praktijk. U hebt taakbeheersystemen of HRIS-systemen nodig voor operationele compliance en trainingsbehoeften.

Prijsbeperkingen: De prijs is afhankelijk van het aantal gebruikers en vereist add-ons zoals Trainual+ voor ondersteuning van meerdere talen, aangepaste domeinen en elektronische handtekeningen, waardoor het duur is voor kleine teams.

Rommelige content pagina: Naarmate uw trainingsbibliotheek groeit, begint de content pagina een rommelige puinhoop te worden. Alles wordt in één lange weergave weergegeven, wat overweldigend kan zijn.

Laten we eens kijken naar alternatieven voor Trainual die deze limieten overwinnen en meer flexibiliteit bieden, evenals een intuïtieve interface voor de gebruiker.

Trainual-alternatieven in één oogopslag

Hier volgt een kort overzicht van de beste platforms voor training, onboarding en procesdocumentatie.

Tool Het meest geschikt voor Beste functies Prijzen ClickUp AI-aangedreven training, documentatie en operaties in één platform Teamgrootte: Ideaal voor start-ups, kleine en middelgrote bedrijven en groeiende ondernemingen ClickUp document, Knowledge Base, AI-assistent (ClickUp Brain), automatisering, sjablonen, toestemming Voor altijd gratis; aangepaste aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen Document360 Gestructureerde interne en externe kennisbanken Teamgrootte: Ideaal voor klantenservice- en producttrainingsteams AI-chatbot (Ask Eddy), artikelversie, aangepaste domeinen, gedetailleerde analyses Aangepaste prijzen Absorb LMS Leerbeheer op ondernemingsniveau met AI-tools Teamgrootte: Ideaal voor grote organisaties met compliance-behoeften Absorb Create AI, Intelligent Assist, SCORM/xAPI-ondersteuning, meertalige portals Aangepaste prijzen Scribe Stap-voor-stap procesdocumentatie met visuele opnames Teamgrootte: Ideaal voor operationele, IT- en ondersteuningsteams Automatisch gegenereerde SOP's, Scribe Pages, handleidingbouwer, delen met één klik Voor altijd gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 15 per gebruiker per maand. TalentLMS Gamified, toegankelijke bedrijfstraining Teamgrootte: Ideaal voor HR- en leer- en ontwikkelingsteams Drag-and-drop-builder, TalentCraft AI, gamification, certificeringen Vanaf $ 149 per maand Lessonly by Seismic Interactieve training voor verkoop- en klantensuccesteams Teamgrootte: Ideaal voor programma's voor omzetverhoging en coaching AI-video-scoring, Seismic-contentintegratie, interactieve lessen Aangepaste prijzen Process Street Procesautomatisering zonder code en nalevingsbijhouden Teamgrootte: Ideaal voor HR-, operations- en compliance-teams Checklistbouwer, AI-agent (Cora), goedkeuringen, werkstroomanalyse Aangepaste prijzen 360Learning Samenwerkingsgerichte, peer-based bedrijfstraining Teamgrootte: Ideaal voor leer- en ontwikkelingsprogramma's voor ondernemingen Sociaal leren, AI-aanbevelingen, cohortanalyses, aanpasbare academies Vanaf $ 8 per gebruiker per maand Guru AI-aangedreven interne kennis hubs met contextuele antwoorden Teamgrootte: Ideaal voor verspreide teams en hybride werkplekken Kenniskaarten, Guru GPT, browser-/Slack-integraties, analyses Gratis proefversie; betaalde abonnementen vanaf $ 18 per gebruiker per maand. Coassemble Snelle, visuele microlearning en interactieve cursussen Teamgrootte: Ideaal voor kleine teams en creatieve trainingsprogramma's Meer dan 40 sjablonen, headless-modus, interactieve quizzen, analyses Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 100/maand Docebo AI-gestuurde automatisering van ondernemingsopleidingen Teamgrootte: Ideaal voor internationale organisaties en klanttrainingen AI-auteuring, virtuele coaching, diepgaande zoekfunctie, CRM/HRIS-integraties Aangepaste prijzen

De beste alternatieven voor Trainual om te gebruiken

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactie-team volgt een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen zijn gebaseerd op de werkelijke waarde. Hier volgt een gedetailleerd overzicht van hoe we software beoordelen bij ClickUp.

Hier zijn de Trainual-alternatieven die zijn ontwikkeld voor moderne teams zoals het uwe.

ClickUp (het beste voor AI-aangedreven training en operaties op één platform)

Maak SOP's, onboardinggidsen en wiki's die naadloos gekoppeld zijn aan uw werkstroom met ClickUp Document.

Als uw huidige trainingsplatform het moeilijk maakt om SOP's afgestemd te houden op taken of als uw team moet schakelen tussen een wiki, een document en een projectbord om het werk gedaan te krijgen, lost ClickUp dat op één plek op.

ClickUp, de alles-in-één-app voor werk, combineert documentatie, projectmanagement en AI-kennisondersteuning in één werkruimte. Met de veelzijdige ClickUp Docs kunt u dynamische SOP's, onboarding-gidsen en interne wiki's maken die rechtstreeks zijn gekoppeld aan taken en werkstroom. Om het nog aantrekkelijker te maken, ondersteunt het ook realtime samenwerking en bewerking.

Maak samenwerkingsdocumenten die gemakkelijk te doorzoeken zijn met ClickUp Docs.

U kunt actiepunten toewijzen vanuit een document, de voortgang in realtime bijhouden, visuele widgets zoals dashboards of tijdlijnen insluiten en zelfs secties vergrendelen voor toegang op basis van toestemming.

Wijs actiepunten toe, houd de voortgang bij, integreer dashboards en vergrendel secties voor veiligheid binnen ClickUp Docs.

📌 Snelle hack: Wilt u direct een wiki maken? Open de Docs Hub, klik op Create Document in de rechterbovenhoek en selecteer Blank wiki uit de beschikbare opties. Maak direct een wiki aan binnen ClickUp Document

Om nog een stap verder te gaan, biedt ClickUp Knowledge Management een extra laag om de manier waarop uw team informatie vindt te transformeren. Stel dat iemand intypt: 'Wat is ons beleid inzake ouderschapsverlof?' ClickUp Brain, de AI-partner die in uw werkruimte is ingebouwd, scant onmiddellijk uw gekoppelde documenten, taken, wiki's en zelfs externe integraties om het meest accurate en actuele antwoord te geven.

Gebruik ClickUp Knowledge Management om informatie gemakkelijk vindbaar te maken.

Daarnaast helpt ClickUp Brain u ook bij het opstellen van nieuwe SOP's vanaf nul, het samenvatten van bestaande onboarding-checklists in hapklare actiepunten en het automatisch genereren van interne kennis op basis van eerdere taken, opmerkingen en documenten.

Stel direct kennisdocumenten op met ClickUp Brain

U kunt het zelfs vragen om beleid in een andere toon te herschrijven, handleidingen te maken op basis van voltooide werkstroom of documentatie-updates voor te stellen wanneer taken veranderen, waardoor u uren handmatig onderhoud bespaart.

AI-aangedreven kennis en automatisering ClickUp tilt training en documentatie naar een hoger niveau met AI die rechtstreeks in uw werkruimte is ingebouwd: Deze AI-functies maken van ClickUp een zelfstandig werkende trainingshub, waar kennis niet alleen wordt opgeslagen, maar ook voortdurend voor u werkt.

AI-aangedreven kennis en automatisering

ClickUp tilt training en documentatie naar een hoger niveau met AI die rechtstreeks in uw werkruimte is ingebouwd:

ClickUp Brain MAX: Zoek in al uw ClickUp-documenten, taken, whiteboards en gekoppelde apps zoals Google Drive, Slack en Figma om direct de juiste context te vinden, zelfs in complexe of oudere content, met een eenvoudige Talk-to-Text-prompt.

Brain MAX geeft gedetailleerde antwoorden door te zoeken in documenten, taken en in verbinding staande apps, waardoor zelfs complexe of verborgen kennis direct toegankelijk wordt.

ClickUp AI Agent:s Stel vragen in gewoon Engels (zoals "Wat is onze onboarding checklist?") en krijg direct geverifieerde antwoorden op basis van de kennis in uw werkruimte.

ClickUp AI Agents geven direct antwoorden op vragen in natuurlijke taal, met bronvermelding, en veranderen uw werkruimte in een levende kennisbank.

Deze AI-functies maken van ClickUp een zelfstandig werkende trainingshub, waar kennis niet alleen wordt opgeslagen, maar ook voortdurend voor u werkt.

Wilt u meer weten over het gebruik van AI voor het schrijven van documentatie? Klik dan op de onderstaande video 👇

Om een begin te maken met uw documentatie kunt u de ClickUp Knowledge Base sjabloon gebruiken. Deze is vooraf gestructureerd met mappen, pagina's en aangepaste velden om u te helpen SOP's, intern beleid, onboardingdocumenten en veelgestelde vragen op één plek te organiseren.

Ontvang een gratis sjabloon Organiseer SOP's, beleidsregels, onboardingdocumenten en veelgestelde vragen op één plek met de ClickUp Knowledge Base sjabloon.

U kunt documenten koppelen aan taken, eigenaren toewijzen en zelfs bijhouden welke pagina's moeten worden bijgewerkt, zodat uw kennisbank actueel en bruikbaar blijft.

⚡ Sjabloonarchief: Wilt u uw trainingsprogramma uitrollen zonder een stap te missen? Gebruik dan het sjabloon ClickUp Training Rollout Plan om tijdlijnen in kaart te brengen, taken toe te wijzen en elke fase bij te houden, van pilot tot volledige lancering.

De beste functies van ClickUp

Taken voor uitvoeringsklare training: Wijs rechtstreeks vanuit uw documenten taken toe, voeg checklists, afhankelijkheden en deadlines toe om elke stukje kennis om te zetten in een werkstroom met Wijs rechtstreeks vanuit uw documenten taken toe, voeg checklists, afhankelijkheden en deadlines toe om elke stukje kennis om te zetten in een werkstroom met ClickUp-taak

Weergaven voor elke leerstijl: gebruik ClickUp Weergaven voor SOP's in lijstvorm, Kanban-werkstroom en meer.

Beheer de toegang met op rollen gebaseerde toestemming: beheer de bewerking, deel en zichtbaarheid per rol of afdeling om gevoelige of voor compliance cruciale content te beveiligen.

Samenwerking ingebouwd: geef commentaar, tag teamgenoten, wijs actiepunten toe en houd discussiethreads binnen elk document of elke taak bij met geef commentaar, tag teamgenoten, wijs actiepunten toe en houd discussiethreads binnen elk document of elke taak bij met ClickUp Collaboration Detection

Bescherm gegevens met veiligheid op ondernemingsniveau: vertrouw op SSO, gedetailleerde toestemming en strikte AI-gegevensprivacy – er worden geen werkruimtegegevens gebruikt voor AI-training.

Leg kennis automatisch vast met ClickUp AI Notetaker : neem onboarding- of trainingssessies op, transcribeer ze en vat ze samen voor doorzoekbare, deelbare inzichten.

Limiet van ClickUp

Kan een kleine leercurve met zich meebrengen vanwege de overvloed aan functies.

Prijzen van ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een G2-recensie zegt:

Wat ik het leukste vind aan ClickUp is hoe flexibel het zich aanpast aan de behoeften van mijn team. Ik gebruik het dagelijks om QA-testcycli te organiseren, bewijsmateriaal te documenteren, repetitieve taken te automatiseren en de voortgang van tickets in meerdere teams bij te houden. Automatiseringen en aangepaste sjablonen besparen veel tijd en helpen de consistentie in onze processen te behouden.

Wat ik het leukste vind aan ClickUp is hoe flexibel het zich aanpast aan de behoeften van mijn team. Ik gebruik het dagelijks om QA-testcycli te organiseren, bewijsmateriaal te documenteren, repetitieve taken te automatiseren en de voortgang van tickets in meerdere teams bij te houden. Automatiseringen en aangepaste sjablonen besparen veel tijd en helpen de consistentie in onze processen te behouden.

2. Document360 (het beste voor gestructureerde kennisbanken met AI-zoekfunctie)

via Document360

Document360 is ontworpen voor teams die herhaalbare processen, trainingscontent en productkennis moeten documenteren in een doorzoekbaar format.

U kunt privé- of openbare kennisbanken aanmaken, content in hiërarchische categorieën ordenen en samenwerken met behulp van beoordelingswerkstroom en artikelversie. Voor trainingsgerichte use cases kunnen teams how-to-artikelen, SOP's en beslissingsboomwerkstroom rechtstreeks in bestaande webapps of portals integreren.

De beste functies van Document360

Gebruik een aangepast domein met SSL, branding via CSS/JS, automatisch gegenereerde meta en content-analyse om zoektermen, artikelprestaties en gebruikersfeedback bij te houden.

Gebruik de AI-aangedreven chatbot 'Ask Eddy' om vragen van gebruikers te beantwoorden met contextuele artikelsuggesties.

Begeleidt gebruikers stap voor stap door uw portaal met een beslissingsboomwidget.

Limiet van Document360

De rich-text editor voelt soms minder intuïtief aan, wat leidt tot opmaakproblemen bij het plakken of bij aangepaste stijl.

Prijzen van Document360

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Document360

G2: 4,7/5 (meer dan 450 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Document360?

Een G2-recensie zegt:

Het is eenvoudig om artikelen te maken en te publiceren. De site biedt verschillende categorieën die voor onze clients gemakkelijk te navigeren zijn. De tool was eenvoudig te implementeren. Ons team gebruikt Doc360 nu al een jaar en we hebben een uitgebreide helpsite gecreëerd die nuttig is voor onze gebruikers. Het is voor ons gemakkelijk om artikelen snel te publiceren en bij te werken wanneer we een nieuwe functie uitbrengen of een bestaand helpartikel moeten bijwerken.

Het is eenvoudig om artikelen te maken en te publiceren. De site biedt verschillende categorieën die voor onze clients gemakkelijk te navigeren zijn. De tool was eenvoudig te implementeren. Ons team gebruikt Doc360 nu al een jaar en we hebben een uitgebreide helpsite gecreëerd die nuttig is voor onze gebruikers. Het is voor ons gemakkelijk om artikelen snel te publiceren en bij te werken wanneer we een nieuwe functie uitbrengen of een bestaand helpartikel moeten bijwerken.

👀 Wist u dat? Uit een rapport van Forrester blijkt dat 97% van de organisaties nog steeds werkt met minimale of geen digitale documentprocessen. Dat betekent dat bijna elk bedrijf werkt met verouderde, handmatige werkstroom.

3. Absorb LMS (het beste voor AI-gestuurd leerbeheer op ondernemingsniveau)

via Absorb LMS

Absorb LMS is een cloudgebaseerd leerbeheersysteem met generatieve AI-functies voor het snel aanmaken van cursussen, aanpasbare leertrajecten en intelligente beheerder-werkstroom.

Het alternatief voor Trainual omvat ook e-commercefuncties voor de verkoop van training content, evenals beoordelingen, certificeringen en nalevingsbijhouden. Het ondersteunt volledig SCORM, xAPI en meertalige portals voor veelzijdige levering, terwijl op rollen gebaseerde controles en SOC 2/GDPR-naleving voorzien in de veiligheidbehoeften van ondernemingen.

Profiteer van de beste functies van LMS

Gebruik de AI-gestuurde cursusmaker 'Absorb Create' om binnen enkele minuten automatisch cursusstructuren en -materiaal te genereren.

Maak gebruik van natuurlijke taalcommando's en één muisklik rapportage om administratieve taken te stroomlijnen met de Intelligent Assist beheerder.

Krijg een uitgebreid rapportage-dashboard met geplande analyses voor het bijhouden van de voortgang van leerlingen, certificeringen en ROI-statistieken.

Absorbeer LMS-limiet

Het beheren van een uitgebreide cursusbibliotheek kan tijdrovend zijn, aangezien het platform momenteel geen robuuste opties voor bulkbewerking biedt.

Absorb LMS-prijzen

Aangepaste prijzen

Absorb LMS-beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 600 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Absorb LMS?

Een G2-recensie zegt:

Het product komt nauw overeen met wat tijdens de verkoopfase werd beschreven. Als maker van LMS-content is het eenvoudig om de basis te leren en deze te gebruiken bij het aanmaken van trainingsmateriaal voor de gebruiker. De ondersteuningsmedewerkers zijn uitzonderlijk en beantwoorden vragen snel.

Het product komt nauw overeen met wat tijdens de verkoopfase werd beschreven. Als maker van LMS-content is het eenvoudig om de basis te leren en deze te gebruiken bij het aanmaken van trainingsmateriaal voor de gebruiker. De ondersteuningsmedewerkers zijn uitzonderlijk en beantwoorden vragen snel.

4. Scribe (het beste voor visuele, stap-voor-stap procesdocumentatie)

via Scribe

Scribe is een geautomatiseerde documentatietool die uw acties op het scherm vastlegt, inclusief muisklikken, toetsaanslagen en schermafbeeldingen, en deze vervolgens omzet in bewerkbare, stap-voor-stap handleidingen.

U kunt elke stap aangepast en annoteren, de output van uw merk voorzien, gevoelige informatie redigeren en exporteren in verschillende formaten. Scribe integreert met teams via deelbare links en rollen en biedt analyses om het gebruik bij te houden en te begeleiden.

De beste functies van Scribe

Maak delen eenvoudiger met export- en insluitopties met één klik, waardoor handleidingen kunnen worden gedeeld via PDF, insluitcode of platforms zoals ITG of Hudu.

Bewerk en pas content aan, inclusief tekstbewerking, het invoegen van links, herschikken en opmaak na vastlegging.

Stel meerdere handleidingen samen tot voltooide handleidingen , met realtime samenwerking en versiegeschiedenis met behulp van Scribe Pages en Gallery.

Limiet van Scribe

Redactie vervaagt soms niet-gevoelige tekst en de AI-functies kunnen volgens sommigen nog verder worden verfijnd.

Prijzen van Scribe

Voor altijd gratis

Pro Team : $ 15/gebruiker/maand (vanaf vijf zetels)

Pro Personal : $ 29/gebruiker/maand (vanaf één zetel)

Enterprise: Aangepaste prijs op aanvraag

Beoordelingen en recensies van Scribe

G2: 4,8/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Scribe?

Een recensie op Capterra zegt:

Scribe is een supergemakkelijk te gebruiken tool voor het maken van handleidingen voor kleine workflows. Dankzij de bewerkingsfuncties kunt u de handleiding in een mum van tijd verbeteren en binnen enkele minuten beschikken over een hoogwaardige gids voor uw product/werkstroom. De rebrandingopties en eenvoudig te delen opties zijn perfect om uw bedrijfskennis te delen.

Scribe is een supergemakkelijk te gebruiken tool voor het maken van handleidingen voor kleine workflows. Dankzij de bewerkingsfuncties kunt u de handleiding in het algemeen snel verbeteren en binnen enkele minuten beschikken over een hoogwaardige gids voor uw product/werkstroom. De rebrandingopties en deelopties zijn perfect om uw bedrijfskennis te delen.

🧠 Leuk weetje: De allereerste bekende geschreven documenten verschenen tussen 3400 en 3200 v.Chr. in het oude Mesopotamië, waarbij gebruik werd gemaakt van Sumerisch spijkerschrift, dat was voortgekomen uit pictografisch proto-schrift.

5. TalentLMS (het beste voor trainingen met ingebouwde gamification)

via TalentLMS

TalentLMS is een leerbeheersysteem dat is ontwikkeld voor teams die gestructureerde trainingen voor medewerkers willen aanbieden zonder een steile leercurve en ingewikkeld installatieproces.

Het ondersteunt verschillende soorten trainingsprogramma's, waaronder onboarding, partnerondersteuning en nalevingscontrole. Uw beheerteam kan cursussen toewijzen, gebruikers groeperen op afdeling of regio en de voortgang volgen vanuit een centraal dashboard. Het platform kan ook worden geïntegreerd met tools zoals Zoom en Salesforce, zodat leren een vast onderdeel blijft van de dagelijkse werkzaamheden.

De beste functies van TalentLMS

Gebruik de cursusbouwer met slepen en neerzetten en die SCORM, xAPI, cmi5 en multimedia content ondersteunt.

Krijg toegang tot AI-tools via TalentCraft om cursussamenvattingen, quizvragen en schrijfopdrachten te genereren.

Voeg gamification-elementen toe, zoals badges, punten en scoreborden, om de betrokkenheid van leerlingen te vergroten.

Limiet van TalentLMS

De e-commercefunctie ondersteunt geen bulk aankopen door externe clients, waardoor elke deelnemer of cursus handmatig moet worden aangemeld.

Prijzen van TalentLMS

Core : $ 149/maand

Groei : $ 299/maand

Pro : $ 579/maand

Enterprise: Aangepaste prijs op aanvraag

Beoordelingen en recensies van TalentLMS

G2: 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over TalentLMS?

Een recensie op Capterra zegt:

Ik waardeer het dat ik via vertakking aparte trainingsomgevingen kan creëren. Er zijn ook heel wat opties om cursussen te ontwerpen binnen TalentLMS, vooral met de toevoeging van AI-geïntegreerde diensten zoals TalentCraft.

Ik waardeer het dat ik via vertakking aparte trainingsomgevingen kan creëren. Er zijn ook heel wat opties om cursussen te ontwerpen binnen TalentLMS, vooral met de toevoeging van AI-geïntegreerde diensten zoals TalentCraft.

📮 ClickUp Insight: Meer dan de helft van alle werknemers (57%) verspilt tijd met het doorzoeken van interne documenten of de kennisbank van het bedrijf om werkgerelateerde informatie te vinden. En als dat niet kan? 1 op de 6 neemt zijn toevlucht tot persoonlijke workarounds: oude e-mails, aantekeningen of schermafbeeldingen doorzoeken om alles bij elkaar te puzzelen. ClickUp Brain maakt zoeken overbodig door direct AI-gestuurde antwoorden te geven die uit uw hele werkruimte en geïntegreerde apps van derden worden gehaald, zodat u zonder gedoe krijgt wat u nodig hebt.

6. Lessonly by Seismic (het meest geschikt voor sales-enablementteams die video-gebaseerde oefeningen nodig hebben)

via Seismic Learning

Lessonly, nu bekend onder de naam Seismic Learning, is cloudgebaseerde trainingssoftware die verkoop- en ondersteuningsteams helpt bij het creëren, toewijzen en bijhouden van interactieve leercontent naast hun dagelijkse Seismic-middelen om te ondersteunen.

Met de drag-and-drop-editor kunnen beheerders cursussen samenstellen voor de online trainingsbehoeften van groeiende teams. Vervolgens kunnen ze deze ordenen in op rollen gebaseerde trajecten en de voortgang volgen via managerdashboards.

Aan de andere kant oefenen leerlingen pitches of servicescenario's op video en krijgen ze gestructureerde coachingfeedback die direct verband houdt met resultaten in de praktijk.

De beste functies van Lessonly by Seismic

Genereer video-praktijksimulaties met AI-scores, zodat vertegenwoordigers e-mail-, chatten- of telefoonscenario's kunnen opnemen en feedback met tijdstempel van managers kunnen ontvangen.

Gebruik Seismic-contentintegratie om just-in-time training naast playbooks en ondersteunend materiaal in CRM- of e-mailwerkstroom te tonen.

Maak interactieve lessen met meerdere bestandstypen (video, documenten, dia's) en inline quizzen zonder de Seismic-omgeving te verlaten.

Lessonly door Seismic limiet

De mogelijkheden voor quizzen en interactieve content zijn met een limiet ten opzichte van volledig uitgeruste LMS-platforms.

Prijzen van Lessonly by Seismic

Aangepaste prijzen

Lessonly by Seismic beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 550 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Lessonly by Seismic?

Een G2-recensie zegt:

Lessonly is erg nuttig, vooral voor mijn werk, omdat het me ideeën/informatie geeft over het proces om mijn taken effectief en efficiënt uit te voeren. Het is als een leraar voor mij, die me elke dag begeleidt bij de juiste dingen die ik op mijn werk nog te doen heb – een ideaal hulpmiddel voor mensen die moeite hebben met het proces.

Lessonly is erg nuttig, vooral voor mijn werk, omdat het me ideeën/informatie geeft over het proces om mijn taken effectief en efficiënt uit te voeren. Het is als een leraar voor mij, die me elke dag begeleidt bij de juiste dingen die ik op mijn werk nog te doen heb – een zeer ideaal hulpmiddel voor mensen die moeite hebben met het proces.

7. Process Street (het beste voor compliance en procesautomatisering zonder code)

via Process Street

Process Street is een platform voor werkstroom- en procesbeheer dat is ontworpen voor operationele, HR- en compliance-trainingsteams.

Met deze tool kunt u terugkerende procedures omzetten in interactieve checklist met voorwaardelijke logica, goedkeuringen en automatisering. Als resultaat helpt dit alternatief voor Trainual u om trainingen te automatiseren en ervoor te zorgen dat taken consistent worden voltooid.

Hoewel het vaak wordt gebruikt voor onboarding en SOP-uitvoering, vertrouwen veel teams er ook op als lichtgewicht trainingssoftware voor stap-gewijze interne processen.

De beste functies van Process Street

Krijg een codevrije checklistbouwer met voorwaardelijke logica, goedkeuringen, deadlines en substappen.

Gebruik de ingebouwde AI-agent 'Cora' die de uitvoering van werkstroom controleert, overgeslagen taken markeert en helpt bij het handhaven van compliance.

Krijg zichtbaarheid in knelpunten, voltooiingsstatus en procesprestaties met realtime rapportage-dashboards.

Limiet van Process Street

De aangepaste lay-out heeft een limiet voor tekens, strikte limieten en basismogelijkheden voor format.

Prijzen van Process Street

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Process Street

G2: 4,6/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 600 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Process Street?

Een recensie op Capterra zegt:

Process Street is zeer gebruiksvriendelijk. Als u op zoek bent naar SOP's en uitgeschreven systemen, dan is dit een geweldige app voor u.

Process Street is zeer gebruiksvriendelijk. Als u op zoek bent naar SOP's en uitgeschreven systemen, dan is dit een geweldige app voor u.

🧠 Leuk weetje: Het idee van de typemachine gaat terug tot 1714, toen de Engelsman Henry Mill patent aanvroeg op een mysterieuze 'kunstmatige machine' voor het afdrukken van letters. Maar de eerste werkende typemachine werd pas in 1808 gebouwd door de Italiaanse uitvinder Pellegrino Turri voor zijn blinde vriendin, gravin Carolina Fantoni, wier getypte brieven nog steeds bewaard zijn gebleven!

8. 360Learning (het beste voor collaboratieve bedrijfstrainingen)

via 360Learning

360Learning is een collaboratief LMS- en online trainingsplatform dat is ontworpen voor bedrijfsteams en vakexperts om samen trainingsmateriaal te creëren en deel te nemen.

Het is ideaal voor groeiende teams en stelt trainers in staat om cursussen te lanceren met behulp van een moderne authoringtool. Tegelijkertijd profiteren leerlingen van interactieve leerervaringen, zoals feedback van collega's, sociale leerinteracties en A/B-testfuncties. Met ingebouwde gamification en certificeringsbijhouden ondersteunt het platform continu leren, naleving en de ontwikkeling van medewerkers.

De beste functies van 360Learning

Profiteer van ingebouwde analyses met cohort-tracking, voltooiingspercentages van meer dan 90% en integraties met rapportage-tools.

Bekijk op de startpagina gepersonaliseerde leeraanbevelingen op basis van AI, afgestemd op de rol, vaardigheden en geschiedenis van de gebruiker.

Gebruik de functie 'Aanpasbare academies' om portals voor meerdere merken, aangepaste startpagina's, groepsbeheerders en coachingdashboards in te schakelen.

Limiet van 360Learning

Cursisten kunnen geen afzonderlijke submodules binnen een cursus selecteren, dus moeten ze de hele module voltooien zoals deze is gestructureerd.

Prijzen van 360Learning

Team: $ 8 per geregistreerde gebruiker per maand

Business: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van 360Learning

G2: 4,6/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over 360Learning?

Een G2-recensie zegt:

Het ontwerp van het platform is uitzonderlijk gebruiksvriendelijk. Navigeren door de verschillende functies en modules is intuïtief, waardoor ik gemakkelijk kan vinden wat ik nodig heb. De strakke en moderne interface is een echt pluspunt, omdat deze afleidingen minimaliseert en mij in staat stelt me te concentreren op het lesmateriaal. Dit gebruiksgemak verbetert de algehele leerervaring aanzienlijk.

Het ontwerp van het platform is uitzonderlijk gebruiksvriendelijk. Navigeren door de verschillende functies en modules is intuïtief, waardoor ik gemakkelijk kan vinden wat ik nodig heb. De strakke en moderne interface is een echt pluspunt, omdat deze afleidingen minimaliseert en mij in staat stelt me te concentreren op het lesmateriaal. Dit gebruiksgemak verbetert de algehele leerervaring aanzienlijk.

💡 Pro-tip: Neem trainingssessies op vanaf het scherm van de trainee, niet vanaf dat van de trainer. Zo legt u precies vast wat nieuwe medewerkers zien, inclusief hun aarzelingen, fouten en de echte vragen die ze stellen, waardoor toekomstig trainingsmateriaal oneindig veel effectiever wordt.

9. Guru (het beste voor AI-aangedreven kennis-hub en inline antwoorden)

via Guru

Guru is een kennisbeheerplatform dat gebruikmaakt van browser- en Slack-integraties om contextbewuste kenniskaarten weer te geven.

Uw team kan samenwerkingskaarten maken die vervolgens worden aangeboden via AI-agenten zoals Guru GPT of Knowledge Agents, afgestemd op specifieke teams. Het systeem omvat ook leesbijhouden, herinneringen en op rollen gebaseerde toegangscontroles, waardoor het geschikt is voor teams die behoefte hebben aan gestructureerde kennisoverdracht.

De beste functies van Guru

Vraag experts om de content in periodes te beoordelen en goed te keuren met verificatie-cycli voor kenniskaarten, zodat de nauwkeurigheid op lange termijn gewaarborgd blijft.

Toon relevante kaarten op basis van context, recente zoekopdrachten of geopende browser pagina's met slimme triggers en voorgestelde antwoorden.

Gebruik de 'Antwoorddetails' en het analysedashboard om gebruikers te laten zien waarom een antwoord is gegeven, leesbevestigingen, hiaten in de content en prestaties van medewerkers bij te houden.

Limiet van Guru

De format- en layoutopties hebben een limiet: tabellen, afbeeldingen en vervolgkeuzelijsten nemen vaak bruikbare ruimte in beslag en tekstbewerking biedt geen geavanceerde opmaakmogelijkheden.

Guru-prijzen

Gratis proefversie : 30 dagen gratis met volledige toegang tot het platform

Alles-in-één : $ 18/gebruiker/maand

Enterprise: Aangepaste prijs op aanvraag

Guru-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 2000 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 600 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Guru?

Een G2-recensie zegt:

Ik waardeer de flexibiliteit en het gebruiksgemak van Guru enorm. Het maken en bewerken van kaarten is eenvoudig en intuïtief, waardoor het documenteren van processen en het delen van kennis tussen teams veel sneller gaat. De interface is overzichtelijk en duidelijk, en de samenwerking verloopt naadloos.

Ik waardeer de flexibiliteit en het gebruiksgemak van Guru enorm. Het maken en bewerken van kaarten is eenvoudig en intuïtief, waardoor het documenteren van processen en het delen van kennis tussen teams veel sneller gaat. De interface is overzichtelijk en duidelijk, en de samenwerking verloopt naadloos.

10. Coassemble (het beste voor microlearning en het aanmaken van visuele cursussen)

via Coassemble

Coassemble is trainingssoftware die is ontworpen voor snelle en boeiende microlearning. Hiermee kunnen gebruikers documenten of ideeën omzetten in interactieve cursussen zonder code.

Leerlingen hebben toegang tot de content via links of SCORM zonder dat ze hoeven in te loggen. Het alternatieve platform van Trainual biedt realtime engagementanalyses en integraties met tools zoals Zapier en PayPal, waardoor de verdeling en het bijhouden worden gestroomlijnd.

De beste functies van Coassemble

Krijg een cursusbouwer met slepen en neerzetten met meer dan 40 interactieve sjablonen: quizzen, flashcards, video's, checklist

Vergroot uw bereik met de Headless-modus en deelbare betalingslinks voor het verkopen van cursussen buiten de normale LMS-omgevingen.

Bekijk analyses op realtime engagementdashboards voor drop-offs, bestede tijd en sentimentbijhouden.

Limiet van Coassemble

Het auteurschap van cursussen kan traag en omslachtig aanvoelen, vooral bij het formatteren van lay-outs of het uploaden van media.

Prijzen van Coassemble

Voor altijd gratis

Team : $100/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Coassemble beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Coassemble?

Een G2-recensie zegt:

U kunt tegels, lessen, quizzen enz. dupliceren of spiegelen. Een tijdbesparende functie die het maken van nieuwe cursussen heel eenvoudig maakt. Geweldige analysefuncties. Ik ben dol op de Paperform-integratie.

U kunt tegels, lessen, quizzen enz. dupliceren of spiegelen. Een tijdbesparende functie die het maken van nieuwe cursussen heel eenvoudig maakt. Geweldige analysefuncties. Ik ben dol op de Paperform-integratie.

11. Docebo (het beste voor AI-gestuurde automatisering van ondernemingsopleidingen)

via Docebo

Docebo is een LMS voor grote ondernemingen dat is ontworpen om grootschalige bedrijfstrainingen voor werknemers, partners en klanten te ondersteunen. Het biedt AI-aangedreven contentcreatie, geautomatiseerde inschrijvingen, meertalige ondersteuning en adaptieve leertrajecten.

Met zijn gebruiksvriendelijke interface en ingebouwde voortgang bijhouden stelt het platform gebruikers in staat om op efficiënte wijze technische vaardigheden op te bouwen. Docebo fungeert ook als een robuuste kennisbank, die kan worden geïntegreerd met CRM's, HRIS, conferencingtools en meer om trainingen te automatiseren en de continuïteit van de werkstroom te behouden.

De beste functies van Docebo

Genereer cursusoverzichten, beoordelingen, vertalingen en zelfs AI-video-presentatoren op basis van eenvoudige prompts met AI.

Onderzoek tekst en spraak in content om contextueel relevante resultaten te vinden met uitgebreide zoekmogelijkheden.

Bied scenario-gebaseerde oefeningen met intelligente feedback die is ingebouwd in trainingsprogramma's met behulp van 'AI Virtual Coaching'.

Limiet van Docebo

Niet geoptimaliseerd voor microlearning; cursuscontent is gestructureerd en niet geschikt voor hapklare modules van kleine grootte.

Prijzen van Docebo

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Docebo

G2: 4,3/5 (meer dan 650 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Docebo?

Een recensie op Capterra zegt:

De flexibiliteit om verschillende catalogi, leerplannen en content te beheren, is cruciaal geweest om aan de uiteenlopende behoeften van ons publiek te voldoen. We zijn erg blij met de community, die een geweldige bron van inspiratie en probleemoplossing is.

De flexibiliteit om verschillende catalogi, leerplannen en content te beheren, is cruciaal geweest om aan de uiteenlopende behoeften van ons publiek te voldoen. We zijn erg blij met de community, die een geweldige bron van inspiratie en probleemoplossing is.

Moderniseer de manier waarop uw team leert en werkt met ClickUp

Het enige dat erger is dan uw werknemers opleiden en ze vervolgens zien vertrekken, is ze niet opleiden en ze zien blijven.

Het enige dat erger is dan uw werknemers opleiden en ze vervolgens zien vertrekken, is ze niet opleiden en ze zien blijven.

De meeste training- en onboardingtools doen in het begin nog prima.

Maar naarmate uw bedrijf groeit, processen evolueren en teams zich specialiseren, worden diezelfde tools vaak knelpunten. Het bijwerken van content voelt omslachtig. Informatie raakt begraven. Mensen stoppen helemaal met het gebruik van het systeem.

ClickUp verandert die vergelijking. Het voegt documentatie, taken en AI-aangedreven kennis samen op één plek, zodat leren op natuurlijke wijze een verbinding vormt met doen. Uw team voltooit niet alleen de training, maar past deze ook in realtime toe.

Klaar om verder te gaan dan statische playbooks en een meer interactief alternatief voor Trainual te proberen? Meld u nu aan voor ClickUp.