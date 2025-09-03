ClickUp versus Freedcamp: welke tool voor projectmanagement is het beste?

Als het kiezen van een projectmanagement voelt als een eindeloze strijd om de chaos te temmen en de efficiëntie te verhogen, bent u niet de enige.

Met zoveel opties is het gemakkelijk om in een eindeloze spiraal van vragen terecht te komen: Wat heb ik echt nodig? Kan een van deze tools daadwerkelijk een vergadering met mijn eisen houden?

Om uw beslissing gemakkelijker te maken, hebben we het aantal opties teruggebracht tot twee van de populairste kanshebbers: ClickUp en Freedcamp.

Beide beloven uw projecten op schema te houden, uw team synchroniseren en uw geestelijke gezondheid intact te houden. Maar maken ze die beloften ook waar?

In deze vergelijking analyseren we hun functies, gebruiksvriendelijkheid en algehele waarde om u te helpen de perfecte match te vinden. Dus leun achterover, ontspan en laten we de discussie over ClickUp versus Freedcamp voor eens en voor altijd beslechten! 🚀

ClickUp en Freedcamp in één oogopslag

Hier is een korte vergelijkingstabel om u op weg te helpen:

Functie ClickUp Freedcamp Taakbeheer Geavanceerd taakbeheer met aangepaste velden, taaktypes, statussen en afhankelijkheden Basis taakbeheer met subtaken, prioriteitniveaus en terugkerende taken automatisering meer dan 100 vooraf gebouwde, op regels gebaseerde automatiseringen Geen geavanceerde automatisering AI-mogelijkheden Door AI aangestuurde samenvattende taken, documenten schrijven, taalvertaling en geautomatiseerde inzichten AI-assistent voor het aanmaken van projecten voor de installatie van de eerste taak Integraties meer dan 1000 integraties en ClickUp API voor aangepaste integratie Limiet integraties met basisverbindingen met apps van derden Samenwerking Realtime reacties, Taak-vermeldingen, ingebouwde chat en andere tools voor team-samenwerking Opmerkingen binnen taken, maar geen realtime samenwerkingsfuncties *gebruiker-interface en aangepaste aanpassingsmogelijkheden Zeer aanpasbare interface, meerdere thema's en aanpasbaarheid van de werkstroom Eenvoudige, overzichtelijke gebruikersinterface met limiet aangepaste mogelijkheden

Wat is ClickUp?

Prioriteer, wijs taken toe en vat ze automatisch samen met het AI-aangedreven projectmanagementplatform van ClickUp

ClickUp is een 'alles-in-één-app voor werk' die wordt geleverd met een reeks tools om projectmanagement en werkstroom voor verschillende Teams te stroomlijnen.

Als krachtige tool voor werkbeheer biedt het een gecentraliseerde werkruimte waar gebruikers taken kunnen beheren, samenwerken aan documenten, voortgang kunnen bijhouden en processen kunnen automatiseren.

Zoals de naam al aangeeft, neemt het de positie in als 'één app die alle andere vervangt' door meerdere werktools samen te brengen in één platform.

ClickUp functies

ClickUp heeft een breed bereik aan functies waarmee u meer werk sneller kunt doen zonder te worden gehinderd door gescheiden werkstroom.

Hier volgt een overzicht 👇

Functie #1: ClickUp-projectmanagement en taakbeheer

Blijf georganiseerd, werk samen met Teams en krijg een overzicht van al uw projecten met ClickUp Projectmanagement Solution

De projectmanagementoplossing van ClickUp is ontwikkeld voor teams die behoefte hebben aan volledige zichtbaarheid, snellere samenwerking en minder versnipperde tools. Van start tot oplevering kunt u projecten abonnement, werk toewijzen, voortgang bijhouden en deadlines beheren, allemaal in één werkruimte.

Zodra uw project is ingesteld, krijgt u toegang tot een volledige reeks tools om alles op schema te houden. Een van de tools op die lange lijst is ClickUp-taak.

Met Taak kunt u:

Koppel gerelateerde taken met Dependency Views, zodat u de impact van projecten kunt visualiseren en projecttijdlijnen effectief kunt beheren

Ontvang door AI gegenereerde taakoverzichten, voortgangsrapporten en actiepunten, zodat u snel belangrijke details kunt filteren uit lange taakbeschrijvingen en uitgebreide discussies

Maak automatisch taken aan vanuit gesprekken en documenten, zodat sleutelpunten worden omgezet in traceerbare taken

Voeg dezelfde taak toe aan meerdere lijsten om dubbele taken te voorkomen, discussies te centraliseren en het bijhouden van project-taken te vereenvoudigen

Blokkeerde taken automatisch op basis van zaken als prioriteit, tijdlijnen en werklast met ClickUp Tijdsregistratie

💡 Pro-tip: Gebruik sjablonen voor tijdsregistratie om tijdregistraties te standaardiseren en de productiviteit voor verschillende projecten, taken of teamleden te stroomlijnen. Het sjabloon voor tijdsregistratie voor ClickUp Consultant is Instance speciaal ontworpen om voltooide taken vast te leggen, zodat consultants nauwkeurig hun factureerbare uren kunnen bijhouden en eenvoudig facturen kunnen genereren.

🔍 Wist u dat? Automatisering, afgeleid van het Griekse woord 'automaton' dat 'handelen naar eigen wil' betekent, vindt zijn oorsprong in het oude Griekenland. Homerus gebruikte de term 'automaton' voor het eerst om zelfbewegende apparaten te beschrijven, zoals de automatische beweging van driepoten op wielen.

Functie #2: ClickUp chatten

Met ClickUp Chatten kan uw team brainstormen, updates delen en in realtime samenwerken binnen hetzelfde platform waar het werk klaar wordt gemaakt, waardoor teammanagement moeiteloos verloopt.

Hiermee kunt u:

Gebruik Posts om gestructureerde updates, aankondigingen of beslissingen te delen die niet ondergesneeuwd raken in het chatten

Zet opmerkingen om in uitvoerbare items met FollowUps , zodat niets over het hoofd wordt gezien

synchroniseer threads met taken*, zodat updates uit chatten automatisch worden weergegeven in de bijbehorende taak

Koppel taken en berichten aan elkaar met behulp van Relationships en Referenties , zodat iedereen het volledige plaatje ziet, precies daar waar het werk plaatsvindt

Organiseer uw chats in ruimtes die uw team structuur weerspiegelen, zodat gesprekken gefocust blijven en aansluiten bij de manier waarop uw team werkt

Functie #3: ClickUp Brain

Combineer ClickUp Chatten en ClickUp-taak met ClickUp Brain en je overbrugt de kloof tussen praten en uitvoeren.

Verbeter, vereenvoudig of leg sleutel items uit met ClickUp Brain, rechtstreeks in ClickUp Chatten

Zo helpt het u:

Zoekt direct in alle project-taken, documenten, chats en geïntegreerde apps om elke projectgerelateerde vraag te beantwoorden

Gebruikt meerdere geavanceerde AI-modellen (LLM's) om de context te begrijpen, complexe projectupdates samen te vatten en content of ideeën te genereren

Combineert zoeken op internet met zoeken in de werkruimte om actuele, uitgebreide antwoorden te bieden, waaronder onderzoek naar concurrenten, trends in de sector en externe best practices

Genereert automatisch projectupdates, stand-ups en voortgangrapporten met behulp van realtime werkruimtegegevens

Stelt volgende stappen voor, signaleert belemmeringen en identificeert achterstallige of verouderde taken om projecten op schema te houden

Plan vergaderingen, herinneringen en synchroniseer project mijlpalen rechtstreeks met uw kalender, inclusief terugkerende gebeurtenissen

Analyseert en uitvoert de bewerking van afbeeldingen, genereert diagrammen en creëert visuele middelen op basis van tekstprompts of referenties

Voert diepgaande, genuanceerde zoekopdrachten uit om gerelateerde opmerkingen, historische beslissingen of obscure verwijzingen in alle projectgegevens te vinden

Maak concepten, beoordelingen en berichten of opmerkingen voor chats en taken, om soepele team-collaboration te ondersteunen

Ondersteunt multimodaal invoer en uitvoer – tekst, afbeeldingen, diagrammen en meer – voor rijker projectmanagement en communicatie

Functie #4: ClickUp-automatisering

Gebruik ClickUp's AI Assign, AI Prioritize en AI Cards om taakbeheer te automatiseren en direct realtime inzichten te verkrijgen

Voer vervelende, repetitieve taken zoals het toewijzen van taken, het plaatsen van opmerkingen of het wijzigen van statussen uit met ClickUp Automatisering. Met meer dan 100 vooraf gebouwde sjablonen kunt u met ClickUp uw werkstroom-automatisering stroomlijnen, zodat u meer tijd kunt besteden aan werk dat ertoe doet.

Hier leest u hoe u automatiseringen in ClickUp kunt gebruiken om veelvoorkomende projectmanagement-taken te beheren:

✅ Stuur automatische e-mails naar specifieke teamleden op basis van bepaalde triggers. Gebruik deze functie om feedback van klanten te bevestigen, externe medewerkers op de hoogte te brengen van projectwijzigingen en interne herinneringen in te stellen voor belangrijke deadlines of taakafhankelijkheid.

✅ Bespaar tijd en houd uw teamgenoten op de hoogte door automatisch toegewezen personen en volgers toe te voegen aan nieuwe taken.

✅ Houd alle automatisering bij met het auditlogboek. Bekijk de automatiseringsstatus, uitgevoerde acties en voer de details uit indien nodig.

📚 Lees ook: Hoe u AI kunt gebruiken voor productiviteit

Functie #4: Alles-in-één platform voor werkbeheer

Stel met ClickUp Docs overzichtelijke documentatie op voor elk project

Hulp nodig bij documentatie? Leg ideeën vast, maak briefings, stel projectvoorstellen op en meer met ClickUp Document.

Beter nog, met Document kunt u:

Maak duidelijke, overzichtelijke en professionele documenten voor elk soort werk met behulp van de ingebouwde opmaakopties. Gebruik kop om secties te scheiden, opsommingstekens om sleutelpunten te benadrukken, tabellen om gegevens te categoriseren en taak-insluitingen om gerelateerde ClickUp-taken te koppelen

Maak een ClickUp-taak aan, pas het format aan, vraag het aan AI en meer binnen ClickUp-documenten

Nodig collega's uit en bewerk samen met hen, tag je teamgenoten, wijs hen actiepunten toe en laat feedback achter

Beheer toestemming voor gebruikers en zorg voor de veiligheid van gevoelige informatie met privacy- en bewerkingscontroles

💡 Pro-tip: Werkt u met ClickUp Docs en hebt u wat hulp nodig? Typ /ai ergens in het document en Brain biedt u direct een slim menu met acties. U kunt het vragen om samen te vatten, uw tekst te verbeteren, actiepunten te genereren, uitleg te geven of zelfs door te gaan met het schrijven van uw content!

Zodra uw werk is gedocumenteerd en in gang is gezet, wilt u een manier hebben om de voortgang ervan binnen het team bij te houden. Of u nu de sprintsnelheid, campagneprestaties, werklastverdeling of projecttijdlijnen wilt bijhouden, met ClickUp Dashboard kunt u alles op één plek monitoren zonder door taken of spreadsheets te hoeven spitten.

U kunt volledig aanpasbare dashboards bouwen met widgets voor taken, tijdsregistratie, doelen, chats, documenten en meer.

Krijg een volledig overzicht van de voortgang van projecten met ClickUp Dashboard

💡 Pro-tip: combineer Kanban-borden en Gantt-grafieken voor een uitgebreide visualisatie van de werkstroom. Kanban-borden zijn ideaal voor het bijhouden van dagelijkse taken, terwijl Gantt-grafieken het plannen van langetermijnprojecten en het beheren van deadlines vergemakkelijken.

Functie #5: ClickUp-integraties

Koppel uw favoriete apps aan ClickUp met behulp van ClickUp-integraties

Met meer dan 1000 integraties zorgt ClickUp ervoor dat u geen tijd hoeft te verspillen met schakelen tussen apps of het afzonderlijk gebruiken van meerdere tools om uw werk klaar te krijgen.

U kunt het aanmaken van taken, het bijhouden van projecten, statusupdates en het synchroniseren van gegevens automatiseren in tools zoals Slack, HubSpot en Jira. U kunt ook e-mails uit Gmail, vergadering-aantekeningen uit Zoom of ontwerpen uit Figma importeren in ClickUp.

Prijzen van ClickUp

📮 ClickUp Insight: Een gemiddelde kenniswerker moet verbinding hebben met gemiddeld 6 mensen om zijn werk klaar te krijgen. Dit betekent dat je dagelijks contact moet opnemen met zes belangrijke verbindingen om essentiële context te verzamelen, prioriteiten af te stemmen en projecten vooruit te helpen. De strijd is reëel: voortdurende follow-ups, verwarring over versies en black holes in de zichtbaarheid tasten de productiviteit van het team aan. Een gecentraliseerd platform zoals ClickUp, met Connected Search en AI Knowledge Manager, pakt dit aan door context direct binnen handbereik te maken.

Wat is Freedcamp?

via Freedcamp

Freedcamp is projectmanagementsoftware die is ontworpen om teams te helpen bij het stroomlijnen van projecten, processen en werkstroom. Het biedt tools voor teamcommunicatie, taakbeheer, kalenderplanning en meer.

Freedcamp is een goede optie voor kleine Business en freelancers die op zoek zijn naar een gratis tool om hun projecten te beheren zonder dat dit een aanslag op hun portemonnee betekent.

Functies van Freedcamp

Freedcamp biedt een uitgebreide set functies voor projectmanagementsoftware waarmee gebruikers projecten flexibel en gestructureerd kunnen abonneren en uitvoeren.

Hier zijn enkele van de opvallende mogelijkheden:

Functie #1: Taken

In de taakbeheer-app van Freedcamp kunt u hiërarchische taak-structuren met afhankelijkheden en subtaaken maken. Pas aangepaste werkstroom aan, stel startdatum en einddatum in, wijs taken toe en voeg prioriteiten, tags en opmerkingen toe om de uitvoering te stroomlijnen.

Voor terugkerende taken zoals client rapportage kunt u in Freedcamp vaste deadlines of dynamische tijdlijnen instellen die worden aangepast op basis van de voltooiing van taken. Eenmaal ingesteld, worden terugkerende taken automatisch gegenereerd, waardoor handmatige installatie overbodig wordt en deadlines nooit meer worden gemist.

Functie #2: Discussies

Voer uw werkgerelateerde gesprekken in een speciale ruimte met Freedcamp Discussions, een effectieve tool voor samenwerking bij projectmanagement. Hiermee houdt u uw brainstormsessies en updates gescheiden van Taakruimtes, zodat Teams kunnen schakelen tussen gesprekken zonder rommelige threads en overvolle werkruimtes.

Discussions heeft ook een universele zoekfunctie die u helpt de informatie te vinden die u nodig hebt, zelfs uit gearchiveerde gesprekken. U kunt zelfs reageren op gesprekken vanuit e-mail wanneer u niet rechtstreeks bent ingelogd op het Freedcamp-platform.

Functie #3: Probleem tracker

Rapporteer, volg en beheer problemen met de issue tracker van Freedcamp. Schakel tussen problemen, gebruik vooraf ingestelde filters om het zoeken te stroomlijnen en scheid problemen per project, zodat u volledige zichtbaarheid hebt in elk ticket.

Elk probleem heeft een automatisch gegenereerd nummer en voorvoegsels die u kunt definiëren op basis van het project waaraan u werkt. Zodra tickets zijn afgerond, kunt u een afsluiter toewijzen, zodat alles wordt voltooid gecontroleerd voordat het wordt verzonden.

Functie #4: Wiki

De Wiki van Freedcamp creëert een gecentraliseerde database voor elk project. Het fungeert als een enkele bron van waarheid voor belangrijke informatie en heeft flexibele toestemming om ervoor te zorgen dat de juiste mensen de juiste toegang hebben. U kunt informatie bewerken, afbeeldingen toevoegen, video-links insluiten en informatie format met behulp van kopteksten en tabellen.

Sla bestanden, mappen, documenten en sjablonen op in uw Wiki en organiseer ze voor gemakkelijke toegang. Gebruik het reactiesysteem om feedback achter te laten op documenten en houd uw documenten altijd up-to-date.

Prijzen van Freedcamp

Free Forever

Pro : $ 2,49/maand per gebruiker

business*: $ 8,99/maand per gebruiker

*onderneming: $19,99/maand per gebruiker

ClickUp versus Freedcamp: functies vergeleken

Zowel ClickUp als Freedcamp zijn solide tools voor projectmanagement.

Hieronder volgt een meer gedetailleerd overzicht van hoe ClickUp en Freedcamp zich tot elkaar verhouden op sleutelgebieden zoals taakbeheer, automatisering en samenwerking.

Taakorganisatie en aangepaste aanpassing

De projectmanagementoplossing van ClickUp biedt een zeer aanpasbaar taakbeheersysteem. U kunt taken ordenen en label op type, urgentie, status en prioriteit, waardoor het gemakkelijker wordt om de voortgang van actiepunten bij te houden en het werk soepel te laten verlopen.

Elke taak heeft een aangepast veld waar u specifieke kenmerken kunt toevoegen, zoals budgetten, Sprint-nummers en clientnamen, die belangrijk zijn voor uw werkstroom.

Freedcamp biedt ook aangepaste velden, statussen, prioriteiten en deadlines. Het ondersteunt ook terugkerende taken die kunnen worden gebruikt voor repetitief werk, zoals client rapportage, content planning, enz.

🏆 Winnaar: Zowel ClickUp als Freedcamp scoren even goed als het gaat om het aanpassen van taken met gedetailleerde categorisatie-functies en aangepaste velden voor meer context.

Voortgang bijhouden en rapportage

De aanpasbare dashboards van ClickUp geven u realtime inzicht in de voltooiingspercentages van taken, resourceplanning, teamworkloads en tijdlijnen. U kunt gegevens zelfs visualiseren met behulp van grafieken, diagrammen en tabellen, zodat u gemakkelijker knelpunten kunt identificeren, werkstroom kunt optimaliseren en prestatietrends kunt volgen.

Freedcamp biedt ook rapportagefuncties met visuele elementen zoals burn-up-grafieken, projectsamenvattingen en cirkeldiagrammen. U krijgt een overzicht van achterstallige taken, voltooide actiepunten en werklastverdeling, maar het mist de flexibiliteit die ClickUp biedt om statistieken aan te passen aan de behoeften van uw team.

🏆 Winnaar: ClickUp wint! De dashboard-functies zijn volledig aanpasbaar en bieden diepgaande datavisualisatie, wat handig is voor het nemen van datagestuurde beslissingen.

Werkstroom automatisering

ClickUp biedt een uitgebreid automatiseringssysteem dat handmatig werk helpt verminderen met meer dan 100 vooraf gebouwde automatiseringssjablonen. Gebruikers kunnen op regels gebaseerde triggers instellen om taken automatisch toe te wijzen, statussen bij tewerken, e-mail notificaties te verzenden en meer, waardoor repetitieve werkstroom wordt gestroomlijnd zonder dat externe tools nodig zijn.

Freedcamp biedt daarentegen alleen basisautomatisering die beperkt is tot terugkerende taken en statuswijzigingen. Hoewel gebruikers aangepaste status-sjablonen kunnen toepassen, ontbreekt het aan dynamische, op voorwaarde gebaseerde automatisering. Dit betekent dat acties niet automatisch kunnen worden geactiveerd op basis van taakactiviteit of wijzigingen, waardoor het minder flexibel is voor complexe projectwerkstroom.

🏆 Winnaar: ClickUp wint opnieuw met zijn aangepaste automatiseringswerkstroom, realtime e-mail triggers en dynamische taak toewijzing

AI-mogelijkheden

De AI-assistent van ClickUp ondersteunt dagelijkse werkstroom door gebruikers te helpen bij het maken, bewerking en beheren van content rechtstreeks binnen het platform.

Het kan rapporten, e-mails en voorstellen genereren, lange discussies of documenten samenvatten, content in meerdere talen vertalen en de algehele schrijfkwaliteit verbeteren. Het haalt ook actiepunten uit taken en documenten, waardoor projecten op schema blijven zonder handmatige controle. Bovendien beschikt ClickUp ook over Autopilot AI Agents die end-to-end werkstroom verzorgen.

De AI-functies van Freedcamp zijn gericht op de installatie van projecten. De AI Project Aanmaken Assistent helpt bij het definiëren van projectparameters, het genereren van een eerste taaklijst en het toewijzen van verantwoordelijkheden. Het ondersteunt echter geen schrijfhulp, samenvatting van content of in-task automatisering.

🏆 Winnaar: ClickUp wint met zijn krachtige AI-mogelijkheden, perfect voor het uitvoeren van verschillende taken, van schrijven tot het samenvatten van documenten.

ClickUp versus Freedcamp op Reddit

Als het gaat om het kiezen van de juiste tool, is het altijd een goed idee om te luisteren naar wat andere gebruikers te zeggen hebben over hun ervaringen. Daarom hebben we wat tijd doorgebracht op Reddit om zowel ClickUp als Freedcamp vanuit het perspectief van de gebruiker te begrijpen.

Dit is wat we hebben gevonden 👇

Een Redditor geeft de voorkeur aan ClickUp vanwege de gebruiksvriendelijke interface en de voordelige prijs.

ClickUp – prachtige interface, snel, toen ik contact met hen opnam, kon ik een prijs van $ 3,25 per maand per persoon bedingen als we 30 aanmeldingen zouden doen en een jaar vooruit zouden betalen. Geweldige prijs! De interface is een beetje complex voor ons gebruik, maar zeker eenvoudiger dan de meeste andere. Het is ook snel.

ClickUp – prachtige interface, snel, toen ik contact met hen opnam, kon ik een prijs van $ 3,25 per maand per persoon bedingen als we 30 aanmeldingen zouden doen en een jaar vooruit zouden betalen. Geweldige prijs! De interface is een beetje complex voor ons gebruik, maar zeker eenvoudiger dan de meeste andere. Het is ook snel.

Freedcamp – mooie interface, hoewel sommige onderdelen wat vreemd geplaatst zijn en de werkstroom op bepaalde punten niet logisch is. De interface is snel. De werkstroom is voor mij een beetje een dealbreaker.

Freedcamp – mooie interface, hoewel sommige onderdelen wat vreemd geplaatst zijn en de werkstroom op bepaalde plaatsen niet logisch is. De interface is snel. De werkstroom is voor mij een beetje een dealbreaker.

Een andere gebruiker geeft de voorkeur aan ClickUp boven andere projectmanagementsoftware vanwege de aangepaste instellingen en uitgebreide functies.

Wij zijn een klein CMS- en app-ontwikkelingsbedrijf dat Trello> Jira> ClickUp gebruikt, nadat we Linear en Height in de mix hebben gegooid. Ik zou zeggen dat ClickUp de beste prijs-kwaliteitverhouding biedt op het gebied van functies en aangepaste mogelijkheden op de markt.

Wij zijn een klein CMS- en app-ontwikkelingsbedrijf dat Trello> Jira> ClickUp gebruikt, nadat we Linear en Height in de mix hebben gegooid. Ik zou zeggen dat ClickUp de beste prijs-kwaliteitverhouding biedt op het gebied van functies en aangepaste mogelijkheden op de markt.

Andere gebruikers rapporteren dat ze Freedcamp prettig vinden, maar maken aantekening dat het ontbreken van bepaalde functies het in sommige gevallen vrij moeilijk maakt om te gebruiken.

Ik ben dol op Freedcamp. We gebruiken de gratis versie omdat we de extra functies niet nodig hebben. Het enige wat ik niet prettig vind, is de mogelijkheid om wachtwoorden en documenten op te slaan in Freedcamp. Veel organisaties hebben al een map-structuur geïnstalleerd en het is moeilijk om gebruikers ervan te weerhouden deze functies te gebruiken.

Ik ben dol op Freedcamp. We gebruiken de gratis versie omdat we de extra functies niet nodig hebben. Het enige wat ik niet prettig vind, is de mogelijkheid om wachtwoorden en documenten op te slaan in Freedcamp. Veel organisaties hebben al een map-installatie en het is moeilijk om gebruikers ervan te weerhouden deze functies te gebruiken.

Welke tool voor projectmanagement is het beste?

ClickUp heeft duidelijk een voorsprong op meerdere fronten, waaronder AI en automatisering, ClickUp-taak, rapportage en meer.

Hoewel Freedcamp een betaalbare oplossing is, mist het de functies die essentieel zijn voor het stroomlijnen van projectmanagement. Het Free abonnement biedt beperkte mogelijkheden, vooral wanneer u uw activiteiten wilt opschalen en de productiviteit wilt optimaliseren.

Of u nu individueel werkt of als onderdeel van een groter team, ClickUp heeft voor elk wat wils.

Als u op zoek bent naar een krachtige, alles-in-één oplossing voor projectmanagement die meegroeit met uw behoeften, meld u dan aan bij ClickUp en houd uw Teams georganiseerd en efficiënt.