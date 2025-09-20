Instagram Stories plannen: tools en best practices

Je had het perfecte verhaalidee, een limiet-tijdelijke aanbieding en je publiek was actief. Maar tegen de tijd dat je je bericht plaatste, was de helft van je kijkers al uitgelogd.

Die timingkloof? Dat is waar kansen stilletjes verdwijnen, tenzij je Instagram Stories van tevoren plant zodat ze aansluiten bij de piekactiviteit van je publiek.

Instagram Stories zijn essentieel voor het stimuleren van betrokkenheid en conversies, maar alleen als je content wordt weergegeven wanneer je target is ingelogd en actief is.

Daarom kan het echt een verschil maken als je weet hoe je Instagram Stories kunt plannen. Zo kun je consistent blijven, bewust plannen en last-minute stress voorkomen die je boodschap verzwakt. Laten we dus eens kijken hoe je Stories kunt plannen op het moment dat de zichtbaarheid het grootst is! 📈

Kun je Instagram Stories plannen?

ja, je kunt Instagram Stories plannen*!

Met de eigen tools van Instagram (zoals Facebook Business Suite) kunnen gebruiker van zakelijke accounts en maker-accounts posts en stories van tevoren plannen.

Afhankelijk van het platform en je account kun je ook platforms van derden gebruiken om automatisch te publiceren of pushnotificaties te ontvangen wanneer het tijd is om stories te plaatsen.

Dit betekent dat je:

Bespaar tijd door door content vooraf in batches aan te maken, in te plannen en te automatiseren

Blijf consistent zonder op het laatste moment naar ideeën te zoeken

Plan en evalueer je Stories als onderdeel van een bredere contentstrategie

Houd je Stories en hun prestaties bij met de ingebouwde analysetools van Instagram

📌 Instagram-contenttypes die je moet plannen: Stel je strategie niet alleen limiet op Stories, maar overweeg deze mix: Feedberichten: Evergreen, promotionele of waarde-content

Verhalen: Achter de schermen, polls, vragen en antwoorden

Reels: Trends, productdemo's of tips

Carrousels: Stap-voor-stap handleidingen of getuigenissen Gebruik een sjabloon of kalenderweergave om te plannen wanneer je berichten wilt maken en media wilt uploaden!

Stap-voor-stap handleiding voor het plannen van Instagram Stories

Door Instagram Stories in te plannen, kun je content van tevoren plannen, zodat je je publiek ook buiten werktijd kunt bereiken.

Je kunt hiervoor zowel de ingebouwde Instagram-tools als apps van derden gebruiken om nog te doen.

Zo begin je met het plannen van Instagram Stories. ✔️

Gebruik Meta Business Suite

Methode #1: Op desktop

De desktop-versie van Meta Business Suite fungeert als je Instagram Stories-planner, waardoor je volledige controle hebt over wanneer je Stories live gaan. Hier lees je hoe je het kunt gebruiken. 💻

stap 1: Log in op Meta Business Suite *

Ga naar business.facebook.com en log in met je gekoppelde Facebook- en Instagram-accounts. Ga vervolgens naar het dashboard onder je contenttools en zoek de knop Verhaal maken .

via Hootsuite

stap 2: Kies het account *

Zoek het Instagram-pictogram naast de knop Delen met om te controleren of je voor het juiste platform en profiel plant. Je kunt maximaal 10 afbeeldingen of video's toevoegen door ze te slepen, neer te zetten of te uploaden vanaf je computer.

via Hootsuite

⚡ Snelle tip: Je kunt de bewerking aanbrengen aan elk gepland verhaal voordat het live gaat door naar de kalenderweergave te gaan. Gebruik AI-tools voor bijschriften als je er niet uitkomt.

stap 3: Pas je verhaal aan*

Voeg indien nodig tekstoverlays toe, snijd afbeeldingen bij en gebruik stickers, inclusief klikbare links, met behulp van de knop Bewerken .

Schakel daarna onderaan over van Nu delen naar Plannen. Je kunt handmatig een tijdstip kiezen of de optie Actieve tijden gebruiken, die tijdstippen voorstelt op basis van het gedrag van je publiek. Klik op Plannen en je bent klaar!

via Hootsuite

💡 Pro-tip: Meta maakt het mogelijk om tot 29 dagen van tevoren te plannen, wat perfect is voor mediaplanningcampagnes of lanceringen.

Methode #2: Op mobiele apparaten

Hier leest u hoe u Instagram Stories kunt plannen via de mobiele applicatie van Meta. 📱

stap 1: downloaden en open de Meta Business Suite-app *

Als je dat nog niet hebt gedaan, ga dan naar de App Store of Google Play om de Meta Business Suite-app te installeren. Nadat je de app hebt gedownload, log je in met de inloggegevens die aan je Instagram-zakelijke of creator-account zijn gekoppeld.

stap 2: Tik op 'Story' om te beginnen *

Tik in het startscherm op de optie Verhaal om te beginnen met het maken van je Instagram-verhaal. Je wordt dan gevraagd om je content te uploaden.

Stap 3: Upload je media

Selecteer de foto's of video's die je in je verhaal wilt delen. Je kunt meerdere dia's tegelijk uploaden, waardoor je gemakkelijk een volledige Story-reeks kunt samenstellen.

stap 4: Pas je verhaal aan *

Voeg tekstoverlays, stickers, GIF's of andere ontwerpelementen toe om je content aantrekkelijker en meer in lijn met je merk te maken. Je kunt ook tools gebruiken om je mediabestand bij te snijden of het formaat ervan aan te passen indien nodig.

*stap 5: Tik op 'Volgende' om door te gaan

Zodra je verhaal eruitziet zoals je wilt, tik je op de knop Volgende in de hoek om door te gaan naar de publicatieopties. Hier kun je beslissen waar je het verhaal wilt delen: Instagram, Facebook of beide. Je kunt op beide tegelijkertijd posten als je accounts aan elkaar zijn gekoppeld.

stap 6: Plan je Story voor later *

Als je iOS gebruikt, tik je op Inplannen voor later. Als je Android gebruikt, tik je op Klaar en kies je vervolgens de gewenste datum en tijd waarop het verhaal moet worden gepubliceerd.

Zodra alles is ingesteld, tik je om de planning te bevestigen. Je Story wordt nu automatisch gepubliceerd op het door jou geselecteerde tijdstip.

💡 Pro-tip: Bekijk na het plannen het gedeelte Story Insights in Meta Business Suite om te zien hoe je eerdere Stories hebben gepresteerd. Met statistieken zoals weergaven, reacties en exits kun je trends ontdekken, waardoor je beter begrijpt welke content aanslaat bij je publiek en wat je de volgende keer misschien moet aanpassen.

Er zijn veel tools van derden die helpen bij het direct plannen van Instagram Stories. Voor het organiseren en beheren van je contentwerkstroom achter de schermen heb je echter een tool voor socialemediaprojectmanagement nodig.

ClickUp zet hier zijn stap met zijn uitgebreide functies. 🤩

De ClickUp Marketing Project Management Solution fungeert als een visueel commandocentrum. Je kunt je Stories in een gedeelde kalender in kaart brengen, taken aan je team toewijzen, creatieve middelen als bijlage toevoegen, vergaderingen plannen, tijd blokkeren en deadlines instellen voor elke fase van het contentproces.

Maar hoe?

Maak kennis met ClickUp Kalender! ☑️ Bekijk de video om te leren hoe je ClickUp Kalender kunt gebruiken om ervoor te zorgen dat je niets mist tijdens het plannen van je content.

Deze kalender is de plek waar alles samenkomt voor contentmakers en marketeers die jongleren met Instagram Stories, campagnes, vergaderingen en client-projecten.

Je kunt je hele week aan Instagram Stories van tevoren schetsen en ze allemaal in je contentkalender plaatsen met kleurgecodeerde ClickUp-taken, links naar teamvergaderingen, bijgevoegde concepten en ontwerpbestanden, zodat je precies weet wie wat doet en wanneer.

Het platform onderscheidt zich door zijn intelligentie. Het is gebouwd met automatisering in gedachten, zodat uw planning zich daadwerkelijk aanpast aan u.

Stel dat de creatieve beoordeling van je team uitloopt en het definitieve ontwerp van het verhaal vertraagt. ClickUp Kalender verschuift automatisch deadlines, herschikt prioriteiten en blokkeert zelfs tijd, zodat je team zich zonder onderbrekingen kan concentreren!

Neem rechtstreeks vanuit ClickUp Kalender deel aan uw vergaderingen, samen met een speciale AI-notulist

Bovendien is alles geïntegreerd. Je hoeft niet van tabblad te wisselen om een uitnodiging voor een vergadering te bekijken, vervolgens naar een andere tool te gaan om een taak in weergave te bekijken en weer terug te keren om een opmerking achter te laten. Met ClickUp Kalender kun je op een gebeurtenis klikken, de agenda bekijken, het gekoppelde contentplan openen, deelnemen aan de vergadering en je teamgenoten taggen, allemaal vanaf dezelfde plek.

Als je al Google Agenda gebruikt, synchroniseert deze perfect in beide richtingen, dus als je een team in Google verplaatst, wordt dit ook bijgewerkt in ClickUp. Bovendien maakt de ClickUp AI Notetaker automatisch doorzoekbare aantekeningen van vergaderingen, zodat je deze later kunt raadplegen. Het proces voelt naadloos aan, omdat het dat ook is.

Nog een bijkomend voordeel? Wanneer je vergaderingen zijn afgerond, komt ClickUp Brain in actie. De AI-tool voor sociale media zet discussiepunten om in taken, wijst deze toe, werkt documenten bij en zorgt ervoor dat alles op schema blijft.

En als je een vergadering hebt gemist, vraag Brain dan gewoon om de discussiepunten (die is altijd een stap voor 😉).

Ontvang direct aantekeningen van je vorige synchronisatiegesprekken met ClickUp Brain

*laat automatisering en AI Autopilot-agenten het zware werk doen

Beantwoord terugkerende vragen in ClickUp Chatten-kanalen, automatiseer dagelijkse en wekelijkse rapportage, sorteer en wijs berichten toe, voeg herinneringen toe en meer met ClickUp Autopilot Agents

ClickUp is niet alleen slim, maar ook proactief. Met de ingebouwde automatisering kun je regels instellen die automatisch taken toewijzen, statussen bijwerken, herinneringen versturen en content door je werkstroom verplaatsen zonder dat je daar iets voor hoeft te doen.

Maar het wordt nog beter. De AI Autopilot Agents van ClickUp werken achter de schermen om je projecten op gang te houden. Ze houden je pijplijn in de gaten, signaleren knelpunten en kunnen zelfs deadlines aanpassen of taken opnieuw toewijzen wanneer er iets verandert. Heb je een snelle update nodig of wil je een repetitief proces automatiseren? Vraag het gewoon aan je agent. Het is alsof je een extra lid hebt van je team dat nooit slaapt.

Met automatisering en AI-agents past uw contentwerkstroom zich in realtime aan, zodat u zich kunt concentreren op het creatieve werk, terwijl ClickUp de rest afhandelt.

⚡ Sjabloonarchief: Wil je creatieve ideeën bedenken, boeiende teksten schrijven en ontwerpen coördineren zonder het bijhouden te verliezen?

Tips en best practices voor het plannen van Instagram Stories

Instagram Stories verdwijnen snel (in een oogwenk zijn ze binnen 24 uur verdwenen). Maar alleen omdat ze tijdelijk zijn, betekent dat nog niet dat ze een bijzaak moeten zijn in je contentstrategie.

Verhalen stimuleren namelijk betrokkenheid, vergroten de zichtbaarheid en leiden tot directe gesprekken op verschillende sociale mediasites.

Laten we eens kijken naar enkele beproefde best practices om je contentmarketingstrategie te verbeteren. 🧰

Post op het juiste moment: Wil je meer weergaven? Probeer dan tussen 11.00 en 14.00 uur te posten, vooral op woensdag, de dagen met de meeste betrokkenheid. Monday? Een saaie dag. Stem je schema af op de gewoonten van je publiek op basis van Instagram Insights 📅

Blijf consistent: Streef naar één tot zeven stories per dag om onder de aandacht van je volgers te blijven. Het is prima om hiermee te experimenteren en aanpassingen te doen totdat je de frequentie vindt waarop je publiek reageert 🔁

Houd het leuk en merkgericht: Blijf trouw aan de uitstraling van je merk door consistente sjablonen en kleuren te gebruiken. Vergeet niet om leuke dingen toe te voegen, zoals polls, quizzen, stickers, hashtags en geotags, om ze interactiever en beter vindbaar te maken 🎨

Mix en hergebruik: Gebruik een combinatie van 80% originele en 20% samengestelde content om het fris te houden. Heb je een geweldige getuigenis of tip? Maak deze tijdloos en plaats hem af en toe opnieuw voor nieuwe volgers ♻️

Denk eerst aan mobiel: je verhaal moet er geweldig uitzien op een telefoonscherm. Houd de tekst kort, de beelden sterk en begin met een pakkende openingszin die meteen de aandacht trekt 📳

Blijf actueel: Speel in op feestdagen, trending topics en actuele gebeurtenissen om relevant te blijven. En als er iets groots gebeurt? Wees dan klaar om je content aan te passen om alles op één lijn te houden 🔀

🤝 Vriendelijke herinnering: Houd bij wat werkt. Plaats niet zomaar Instagram Stories en verdwijn dan. Houd je Instagram-analysetools in de gaten, test verschillende formaten en tijdstippen, stel jezelf vragen, pas je aanpak aan op basis van echte cijfers en je zult alle verschillen zien die je nodig hebt om je Instagram-strategie succesvol te maken.

