Blitzit vs. Motion: welke tool is het beste voor taak- en tijdbeheer?

Blitzit en Motion zijn beide populaire tools voor taak- en tijdbeheer, elk met hun eigen unieke functies en mogelijkheden. Als het gaat om het kiezen van de beste optie, hangt het uiteindelijk af van uw specifieke behoeften en voorkeuren.

In dit bericht geven we u een overzicht van de belangrijkste verschillen tussen Blitzit en Motion, waarbij we hun sterke en zwakke punten onderzoeken en bekijken voor welke soorten gebruikers ze het meest geschikt zijn. Het idee is om u te helpen de beste tool te kiezen voor uw taak- en tijdbeheerbehoeften.

We gooien ook onze hoed in de ring met ClickUp, een echt geconvergeerde AI-werkruimte die uw planning, taken, tijdsregistratie, teamwerkstroomen en projectdoelen allemaal op één platform samenbrengt.

Blitzit versus Motion vergeleken

Functie Blitzit Motion Bonus: ClickUp Focus-tools ✅ Blitz-modus met timers ✅ Bescherming voor diepgaand werk ✅ Ja + Focusmodus en herinneringen Tijdsregistratie ✅ Pomodoro- en afteltimers ✅ Automatische planning met herinneringen ✅ Ja + Tijdsregistratie en schattingen Projectmanagement ❌ Nee ✅ Projectbijhouden met afhankelijkheden ✅ Ja + Volledige suite voor projectmanagement Kalender plannen ✅ Handmatig plannen ✅ AI-aangedreven automatische planning ✅ Ja + kalender-, gantt- en tijdlijn-weergaven AI-automatisering ❌ Nee ✅ Slimme kalender & taak-AI ✅ Geavanceerde AI, automatiseringen en Super Agents Samenwerking en chatten ❌ Nee ❌ Met limiet ✅ Ja + Ingebouwde mogelijkheid om te chatten en opmerkingen Rapportage en analyse ✅ Visuele rapportages over productiviteit ✅ Voorspellende inzichten ✅ Geavanceerde dashboards en rapportage Vergadering-assistent ❌ Nee ✅ Slim boeken ✅ Ja + Schermopnames en Zoom-integratie Documenten en bestanden delen ✅ Ondersteuning voor basisfiles ✅ Ondersteuning voor basisfiles ✅ Ja + Geïntegreerde documenten en opslagruimte

Wat is Blitzit?

via Blitzit

Blitzit is een persoonlijke app voor productiviteit voor mensen die meerdere prioriteiten moeten beheren. De app combineert het bijhouden van taken, tijdbeheer en verantwoordelijkheid. Met de inklapbare takenlijst en zwevende afteltimer kunt u op schema blijven.

De app, beschikbaar voor Windows en macOS, zorgt voor momentum en wint tijd terug door prioriteit te geven aan essentiële zaken en afleidingen te elimineren.

Functies van Blitzit

Blitzit houdt schema's strak en doelgericht in plaats van dingen te ingewikkeld te maken voor drukke professionals. De op individuen gerichte, handmatige taakplanningssoftware helpt u bij het plannen en prioriteren van uw dag.

Hier volgt een nadere beschrijving van de belangrijkste functies van Blitzit:

Functie #1: Blitz-modus voor gerichte sessies

via Blitzit

Blitz Mode verandert uw lijst met nog te doen taken in een georganiseerd commandocentrum, het focuspaneel. Het heeft een live taaktimer en een minimalistische, permanente widget om afleidingen onder controle te houden.

De Blitz-modus zoomt in op uw taken met hoge prioriteit, terwijl de rest van uw lijst netjes onderaan wordt weergegeven, zodat u altijd weet wat u vervolgens moet doen.

📮 ClickUp Insight: Werkt uw takenlijst? Denk nog eens goed na. Uit onze enquête blijkt dat 76% van de professionals hun eigen prioriteringssysteem gebruikt voor taakbeheer. Recent onderzoek bevestigt echter dat 65% van de werknemers de neiging heeft om zich te concentreren op gemakkelijke overwinningen in plaats van op taken met een hoge waarde, zonder effectieve prioritering. De taakprioriteiten van ClickUp veranderen de manier waarop u complexe projecten visualiseert en aanpakt, door kritieke taken eenvoudig te markeren. Met de AI-aangedreven werkstroomen en aangepaste prioriteitsvlaggen van ClickUp weet u altijd wat u eerst moet aanpakken.

Functie #2: Timermodi

via Blitzit

Blitzit biedt drie intuïtieve timermodi die zich aanpassen aan uw voorkeur. Als u een geschatte tijd (EST) voor een taak hebt ingesteld, bijvoorbeeld 15 minuten, telt de taaktimer vanaf dat moment af. Dit helpt u om binnen uw target te blijven en uw lijst af te werken.

Het ondersteunt ook de Pomodoro-techniek voor een gestructureerd werkritme. De timer schakelt automatisch over van werk naar pauze met een vriendelijke notificatie – ideaal om de productiviteit te behouden zonder uitgeput te raken.

🧠 Leuk weetje: Francesco Cirillo bedacht de Pomodoro-techniek in 1987 met behulp van een tomatenvormige timer. Hij ontdekte dat intervallen van 25 minuten met pauzes van 5 minuten het beste werkten. Zo is de naam 'pomodoro' (Italiaans voor tomaat) definitief geworden!

Zonder EST- en Pomodoro-modus houdt Blitzit eenvoudigweg de tijd bij door op te tellen. Het wordt een eenvoudige stopwatch, ideaal voor taken met een open einde of wanneer u wilt weten hoe lang iets duurt.

💡 Pro-tip: Voeg EST toe tijdens het aanmaken van een taak of door de tijd (UU:MM) in te voeren in het veld linksonder van een taak. Als de taak live is, pauzeer dan de timer om uw schatting te bewerken.

Functie #3: Visuele rapporten

via Blitzit

Het rapport over de productiviteit van Blitzit biedt een op gegevens gebaseerde analyse van uw tijdsbesteding.

De dagelijkse productiviteitsgrafiek toont de uren die aan voltooide taken zijn besteed, pauzes en de totale werktijd. Het bevat ook gedetailleerde statistieken, zoals het totale aantal taken, gemiddelde taken, dagelijkse uren, minuten per taak en de frequentie van vroegtijdig afronden.

Afhankelijk van de focustijden markeert Blitzit uw meest productieve uur, dag en maand. Identificeer patronen en weet wanneer u het beste werkt. En als u merkt dat u achterop raakt, kijk dan naar de punctualiteitsgrafiek. Deze vergelijkt uw geschatte met uw werkelijke taaktijden.

Prijzen van Blitzit*

Maandelijks: $ 4,99/maand per gebruiker

Blitz for Life: $77,60

*Kijk op de website van de tool voor de meest recente prijzen.

Wat is Motion?

via Motion

Motion is een AI-kalender en taakbeheersysteem voor iedereen die zijn dagen graag voor zich gepland wil hebben.

Zodra u taken, vergaderingen of gebeurtenissen aanmaakt, gebruikt Motion kunstmatige intelligentie om deze automatisch in uw kalender in te plannen, waarbij het uw gewoontes leert kennen. Het past zich aan uw voorkeuren aan, voorspelt wanneer u de hoogste productiviteit hebt en herschikt uw dag wanneer er conflicten ontstaan.

Functies van Motion

Motion is gebaseerd op slimme automatisering. Het vervangt handmatige planning door AI voor productiviteit en denkt voor u mee. Hier zijn enkele van de opvallende mogelijkheden:

Functie #1: AI-kalenderplanning

via Motion

De AI-kalender van Motion genereert automatisch een geoptimaliseerd schema voor uw dag op basis van uw invoer en wordt automatisch in realtime bijgewerkt. Het beschermt uw concentratieblokken en geeft u een waarschuwing wanneer uw toewijzingen uw capaciteit overschrijden.

Deze slimme kalender combineert ook taken met vergaderingen en ondersteunt meerdere kalenders van Gmail, Outlook en iCloud in één weergave. U hoeft geen tijd te verspillen met het staren naar een lijst en het kiezen van wat u vervolgens nog moet doen. Motion beslist en informeert u.

Functie #2: Projectmanagement-weergave

via Motion

Motion groepeert taken op basis van status, prioriteit of projecttype en biedt een breed visueel overzicht van wat in uitvoering is, vertraagd is en nog moet gebeuren. Dit is echter geen handmatig proces! Taaken gaan zelfstandig verder wanneer de afhankelijkheden zijn opgehelderd.

De ingebouwde voorspellende inzichten geven precies aan wanneer een project zal worden voltooid. Als u het risico loopt een deadline te missen, wordt u hiervan op de hoogte gesteld voordat het een crisis wordt. U kunt ook op elk moment zien of iemand overboekt of onderbezet is en snel aanpassingen doorvoeren.

Functie #3: Taakbeheer

via Motion

De taakbeheerder van Motion plant uw taken in uw kalender zonder ruimte voor paniek. Als u bijvoorbeeld een taak heeft die vrijdag moet worden uitgevoerd, wordt deze vroeg in de week ingepland, zodat u niet op het laatste moment in de stress raakt.

Elke taak kan ook gedetailleerde aantekeningen bevatten voor context. Het helpt je ook om je focus terug te krijgen met een vriendelijk duwtje in de rug in de vorm van een herinnering op het scherm: 'Dit is wat je nu zou moeten doen. '

Functie #4: Vergaderassistent

via Motion

De Motion-app automatiseert uw beschikbaarheid met zijn AI-vergaderassistent. U kunt voorkeursblokken instellen, zodat boekingen alleen mogelijk zijn tijdens de periodes waarin u wilt vergaderen. De app kan ook aangeven wie beschikbaar is, zodat teamtaken en coördinatie moeiteloos verlopen.

👀 Wist u dat? Slechts 18% van de mensen heeft een speciaal tijdbeheersysteem.

U kunt ook uw boekingspagina personaliseren met uw huisstijl, ideale tijden voor vergaderingen en sjablonen voor verschillende gebruikssituaties om uw merkidentiteit te versterken.

Prijzen van Motion*

Pro AI: $29/zetel/maand

Business AI: $ 49 per gebruiker per maand

*Kijk op de website van de tool voor de meest recente prijzen.

Blitzit versus Motion: functies vergeleken

Blitzit en Motion hebben dezelfde filosofie voor taak- en tijdbeheer: u helpen uw werkdag beter te benutten. Ze pakken dit echter op een andere manier aan. Bekijk de vergelijking goed om te zien welke het beste werkt!

1. Gebruikersinterface en ervaring

Blitzit is gemaakt om je te helpen focussen. De opzettelijk minimalistische interface, inklapbare lijst met nog te doen taken en permanente timer blijven zichtbaar terwijl je werkt, zodat je nooit hoeft te raden wat je vervolgens moet doen.

Motion richt zich op complexiteit. Het is ontwikkeld voor mensen die taken, vergaderingen, deadlines en teamsamenwerkingen moeten beheren.

🏆 Winnaar: Blitzit voor iedereen die cognitieve helderheid meer waarde hecht aan dan controle. Het biedt een strakkere gebruikerservaring voor individuele productiviteit.

2. Flexibiliteit en controle bij het plannen

Blitzit plant uw taken niet. U wijst prioriteiten en geschatte tijden toe, en de app helpt u op schema te blijven met aftellingen en timers. Het is ideaal als u uw dag wilt plannen en u daar handmatig aan wilt houden.

Aan de andere kant kunt u taken invoeren in Motion om uw kalender te organiseren, rekening houdend met vergaderingen, werktijden en energiepieken. Als er een nieuwe prioriteit beschikbaar komt, wordt uw dag ook herschikt om hieraan tegemoet te komen.

🏆 Winnaar: Motion voor het beheren van onvoorspelbaarheid met zijn intelligente automatische planning.

3. Taakbeheer

Bij Blitzit draait alles om momentum. Taken worden weergegeven in een focuspaneel, gesorteerd op prioriteit, en u werkt ze af met tijdsinschattingen, aftellingen en visuele feedback.

Motion voegt automatisch taken toe aan uw kalender, met deadlines, herinneringen en dynamische herschikking op basis van beschikbaarheid.

🏆 Winnaar: Blitzit voor gebruikers die meer willen dan alleen een lijst met nog te doen taken.

4. Team- en projectmanagement

Deze vergelijking is niet eens moeilijk. Blitzit is gemaakt voor individuele bijdragers. Er is geen teamweergave, gedeelde takenborden of delegatie. Het gaat om jou, je focuslijst en je timer.

Motion is ontwikkeld voor teams. Het werkt de status van taken automatisch bij, past tijdlijnen aan op basis van de voortgang en verdeelt de werklast opnieuw als iemand achterloopt. Het fungeert als een stille projectmanager en optimaliseert op de achtergrond zonder dat u iets hoeft te doen.

🏆 Winnaar: Motion vanwege zijn automatische beheerfuncties.

5. Tijdsregistratie en inzichten

Blitzit gaat gedetailleerd te werk. Het houdt bij hoe lang taken duren in vergelijking met hoe lang u dacht dat ze zouden duren. U krijgt grafieken over stiptheid, dagelijkse werkoverzichten en uitsplitsingen per uur, dag en maand.

Motion heeft een bredere focus. Het geeft je een melding wanneer taken zijn klaar en of projecten op schema liggen, maar zegt niet veel over hoe je persoonlijke tijd is besteed. Het gaat om output, niet om reflectie.

🏆 Winnaar: Blitzit vanwege zijn tools voor zelfbewustzijn. Het helpt je te begrijpen hoe je werkt bij je werk.

6. Toegang tot apparaten en bereik van het platform

Blitzit is momenteel alleen beschikbaar voor desktop (Windows/macOS) met een limiet aan integraties met Google Agenda en Notion. Dit kan beperkend aanvoelen als u vaak onderweg bent of tussen apparaten wisselt.

Motion is overal om het leven gemakkelijker te maken: desktop, web en mobiel. U kunt inchecken in de trein, Taaken aanpassen tijdens de lunch of vergaderingen bijwonen vanaf uw telefoon.

🏆 Winnaar: Motion vanwege de flexibiliteit van het platform en de moderne integratie van werk en privéleven.

7. Waarde voor uw geld

Blitzit is een eenmalige aankoop: eenvoudig, transparant en budgetvriendelijk. U betaalt één keer, en dat is alles. Het is geschikt voor individuele gebruikers die op zoek zijn naar langetermijnwaarde zonder terugkerende kosten.

Motion werkt op basis van een abonnement, waarbij de prijs afhankelijk is van de functies en de grootte van het team. Als u het alleen voor uzelf gebruikt, kunnen de kosten hoog oplopen.

🏆 Winnaar: Het is een gelijkspel. Blitzit wint op het gebied van eenvoud en levenslange waarde voor individuele gebruikers. Motion is de investering waard als u complexe zaken op grote schaal beheert.

Blitzit vs. Motion op Reddit

We hebben ook op Reddit gekeken om te zien wat echte gebruikers zeggen over Blitzit en Motion.

Een gebruiker was erg enthousiast over zijn ervaring met Blitzit:

Ik ben helemaal weg van de gebruikersinterface en de manier waarop je snel en eenvoudig aantekeningen en subtaken kunt toevoegen. Je taken worden onderverdeeld in 4 secties binnen de lijst die je kiest. Backlog – Deze week – Vandaag en Klaar.

Een andere gebruiker vond Blitzit veelbelovend, maar zegt:

Het is een beetje traag, onvolledig en ook nog eens duur!

Aan de andere kant gaf een gebruiker een overtuigend argument voor Motion:

Motion zal uw tijdsblokken automatisch opnieuw plannen wanneer u nieuwe taken toevoegt en deadlines wijzigt. Als uw schema of lijst met taken vrijwel vastligt, biedt dit geen groot voordeel, maar ik krijg gedurende de dag voortdurend nieuwe taken met verschillende prioriteiten en urgenties.

Dit is wat een andere Reddit-gebruiker te zeggen heeft over Motion:

Ik vond het een tijdje erg fijn. Het werkte geweldig toen ik veel kleine taken had, afgewisseld met frequente vergaderingen of tijdgebonden taken. Toen ik overstapte naar een werkstroom met grotere projecten die langdurige concentratie vereisten, verloor het zijn effectiviteit en vond ik de kosten niet meer gerechtvaardigd.

👀 Wist u dat? Werknemers schakelen 1200 keer per dag tussen apps, wat neerkomt op bijna 4 uur per week aan aandacht herstellen, of 9% van de jaarlijkse werktijd van werknemers.

Maak kennis met ClickUp: het beste alternatief voor Blitzit en Motion

In tegenstelling tot Blitzit en Motion, die vaak integraties of het jongleren met meerdere apps vereisen, brengt ClickUp al uw tools, platforms en context onder één dak samen.

Tools voor tijd- en taakbeheer zijn geweldig. Maar wanneer uw werk in de ene tool staat, uw chats en berichten in een andere, en u dan nog een andere set AI-tools hebt voor agenten en het genereren van content, ontstaat er werkverspreiding. Al snel bent u meer tijd kwijt met het schakelen tussen verschillende tools (en het betalen voor meerdere abonnementen) om het volledige overzicht van uw werk te behouden.

Dat is waar ClickUp om de hoek komt kijken. Van eenvoudige takenlijsten tot complexe, door AI aangestuurde projectmanagement op bedrijfsniveau: het flexibele taaksysteem van ClickUp past zich aan elke werkstroom aan. U kunt eenvoudig taken aanmaken, toewijzen, prioriteren en bijhouden, zodat er niets door de mazen van het net glipt.

ClickUp AI is hier een gamechanger. ClickUp Brain en BrainGPT maken gebruik van geavanceerde AI om repetitief werk te automatiseren, volgende stappen voor te stellen en zelfs vergaderingen of documenten samen te vatten. Dit betekent dat u minder tijd kwijt bent aan handmatige updates en meer tijd kunt besteden aan wat echt belangrijk is. Hoewel Blitzit en Motion hun voordelen hebben, zijn de breedte en intelligentie van de AI-aangedreven functies van ClickUp moeilijk te evenaren.

ClickUp Brain creëert een neurale laag op uw werkruimte die voortdurend relaties tussen taken, documenten en mensen in kaart brengt. Hierdoor kan het drie dingen beter doen dan alle andere apps:

Krijg inzicht in wie wat doet en hoe de voortgang vordert om een relatiediagram op te stellen en het bijhouden van de voortgang te automatiseren, knelpunten te identificeren en volgende stappen voor te stellen.

Gebruik natuurlijke taalverwerking om te begrijpen wat er moet gebeuren, wie het moet doen en wanneer, om taken toe te wijzen na een vergadering of teamchat binnen ClickUp.

Genereer gepersonaliseerde dagelijkse stand-uprapporten voor elk teamlid: wat ze gisteren hebben gedaan, wat de volgende stap is en waar ze vastlopen, op basis van live gegevens.

Bekijk hoe ClickUp Brain direct een gestructureerde update genereert met slechts één prompt👇

Hier zijn enkele redenen waarom ClickUp uw favoriete oplossing kan zijn voor het organiseren en beheren van uw werklast.

ClickUp's One Up #1: Taakbeheer

ClickUp-taak verbindt elk onderdeel van uw werkstroom met automatisering, slimme prioritering en naadloze integraties. Uw taken bevinden zich waar uw werk plaatsvindt, met verschillende detailniveaus: toegewezen personen, prioriteiten, subtaaken, afhankelijkheden en meer voor georganiseerde informatie.

📌 Stel bijvoorbeeld dat er een productfout wordt gemeld.

In Blitzit maak je handmatig een Taak aan en reserveer je tijd om deze uit te voeren.

In Motion kunt u de Taak toevoegen en het algoritme deze in uw planning laten inpassen.

Maar in ClickUp kunt u die taak automatisch genereren op basis van een verzenddatum van een formulier, deze toevoegen aan een sprintbord, de ontwikkelingsleider op de hoogte stellen, deze koppelen aan feedback van klanten in ClickUp Docs en de impact ervan bijhouden in een live dashboard zonder van app te wisselen.

De ene taak wordt onderdeel van een groter, zichtbaar systeem.

Beheer werk, activeer agenten en houd de voortgang bij met ClickUp-taaken.

ClickUp voorkomt ook veelvoorkomende pijnpunten bij taakbeheer.

Dubbele taken? U kunt dezelfde taak aan meerdere lijsten toevoegen, zodat iedereen vanuit één versie werkt.

Onduidelijke eigendom? Wijs meerdere bijdragers toe met op rollen gebaseerde verantwoordelijkheden.

Onzekere prioriteiten? Met ClickUp kunt u urgentieniveaus markeren en automatisering gebruiken om ze te escaleren wanneer deadlines naderen of er belemmeringen ontstaan.

⭐️ Bonus: AI-agenten in ClickUp De AI-agenten van ClickUp automatiseren routinematige processen en voeren repetitieve taken uit, zodat uw team zich kan concentreren op werk met een grote impact. Ervaar een nieuw niveau van productiviteit terwijl AI-agenten proactief werkstroombeheer uitvoeren en uw projecten vooruit helpen.

Waar Blitzit en Motion vaak uitgaan van één manier van werken, is ClickUp geschikt voor elke werkstroom. U kunt sjablonen en taaktypen toepassen op basis van de werkzaamheden van uw team.

📌 De ClickUp Daily To-do List sjabloon helpt u bijvoorbeeld uw dag te organiseren zonder dat u zich overweldigd voelt. Dit systeem centraliseert alles, van microtaken tot mijlpalen, in één dynamische weergave.

Het integreert ook met het bredere ecosysteem voor taakbeheer van ClickUp, waardoor uw dagelijkse prioriteiten worden gekoppeld aan grotere projecten, werkstroom(men) of doelen.

Plan, prioriteer en houd uw dagelijkse verantwoordelijkheden bij in het ClickUp Daily To-Do List sjabloon.

Zo kan dit sjabloon u helpen:

Organiseer dagelijkse taken in duidelijke categorieën met behulp van aangepaste velden zoals locatie, type of prioriteit.

Brainstorm en stel elke ochtend prioriteiten met behulp van een ClickUp Whiteboard.

Stel deadlines en herinneringen in om de hele dag bij te houden.

Volg de voortgang in realtime met ClickUp weergaven zoals lijstweergave, kalender of Kanban voor meer focus en momentum.

👀 Wist u dat? 60,2% van de ClickUp-klanten bespaart meer dan 3 uur per week.

ClickUp's One Up #2: Blijf bij de tijdlijnen en schattingen van projecten

ClickUp Project Tijdsregistratie is ontwikkeld met het oog op verantwoordelijkheid, zichtbaarheid en context, en is direct geïntegreerd in de manier waarop taken werken. Elke invoer is gekoppeld aan een specifieke taak, subtaak of doel, zodat er altijd duidelijkheid is over de bestede tijd en waarom deze belangrijk was.

Het begrijpt ook dat niet alles op een timer gebeurt. U kunt handmatig tijd toevoegen, invoer aanpassen of tijd in bulk registreren via een weergave van de Urenregistratie, iets wat teams vaak nodig hebben tijdens audits, facturering of het opruimen aan het einde van de week.

Maak aanpasbare urenregistraties met ClickUp Project tijdsregistratie

Dit alles wordt verwerkt in slimme rapporten die u helpen betere beslissingen te nemen. U kunt de werkelijk bestede tijd vergelijken met de tijdsinschatting, de verdeling van de tijd binnen uw team bijhouden en terugkerende overschrijdingen opsporen voordat ze kostbare patronen worden.

U weet precies waar en waarom een project consequent zijn ramingen overschrijdt.

En het blijft niet bij het bijhouden. Met ClickUp Time Estimates kunt u gedetailleerde tijdsinschattingen toewijzen aan elke persoon die aan een taak werkt, zelfs op subtaakniveau. ClickUp voegt deze vervolgens samen tot inspanningsprognoses voor al uw projecten en lijsten.

Verdeel ClickUp-tijdsinschattingen tussen teamleden voor taken en subtaaken

📌 In werklastweergave zie je bijvoorbeeld meteen of de toegewezen tijd van iemand zijn beschikbare capaciteit overschrijdt. In kalender- en kaderweergave kun je die taken in realtime verslepen en aanpassen. Dat betekent minder reactief plannen en meer proactief probleemoplossen.

💟 Bonus: ClickUp BrainGPT is een AI-desktop-app van de volgende generatie die verbinding maakt met al uw favoriete apps en intelligente automatisering, onderzoek en samenwerking naar uw hele werkstroom brengt – niet alleen naar ClickUp. Het is gebouwd als uw alles-in-één AI-hub, die u helpt slimmer, sneller en efficiënter te werken op elk platform dat u gebruikt. Uniforme hub voor productiviteit: brengt al uw AI-tools en inzichten samen, waardoor het gemakkelijker wordt om samen te werken en meer gedaan te krijgen.

Werkt met al uw apps: sluit naadloos aan op apps zoals ClickUp, Zoom, Slack, Google Drive, GitHub en meer, zodat u uw werk kunt beheren en taken in uw hele werkstroom kunt automatiseren.

Talk-to-Text-mogelijkheden: hiermee kunt u uw stem gebruiken om commando's te geven, aantekeningen te maken en handsfree te communiceren met uw werkruimte. hiermee kunt u uw stem gebruiken om commando's te geven, aantekeningen te maken en handsfree te communiceren met uw werkruimte.

Toegang tot meerdere toonaangevende LLM's: hiermee kunt u de beste AI-modellen zoals ChatGPT, Claude en Gemini kiezen en gebruiken voor verschillende taken, allemaal vanaf één plek.

Cross-platform automatisering: automatiseert complexe, meerstapsprocessen waarbij verschillende apps en diensten betrokken zijn.

Contextuele ondersteuning: biedt slimme, gepersonaliseerde hulp op basis van waar u mee bezig bent en welke apps u gebruikt.

ClickUp One Up #3: Beheer van de kalender

De ClickUp-kalender maakt deel uit van hetzelfde ecosysteem als uw taken, documenten, doelen en tijdsregistratie. Het genereert doorzoekbare transcripties, wijst automatisch actiepunten toe en koppelt alles na een vergadering terug aan de taak of het document waar het betrekking op heeft.

Neem de controle over uw agenda met ClickUp Kalender

Hoewel Motion ook automatische planning biedt, mist het de diepgaande integratie van ClickUp in verschillende werkruimten. In Motion werk je op een kalender. In ClickUp werkt je kalender voor jou, samen met taken, tijdlijnen, documenten en al het andere dat je beheert.

En voor teamcoördinatie kan ClickUp de beschikbaarheid vergelijken, schema's tussen teams delen, kalenders delen en slimme planningslinks versturen met door AI gekozen tijden voor vergaderingen.

Je kunt ook beginnen met de ClickUp Calendar To-Do List sjabloon om je werkstroom eenvoudig te houden. Deze sjabloon geeft je een realtime overzicht van al je taken in een kalenderformat, zodat je ze kunt opsplitsen in behapbare actiepunten.

Nadat je het aan je werkruimte hebt toegevoegd, kun je het verder aanpassen, medewerkers uitnodigen en het gebruiken als startpunt voor projectplanning, van persoonlijke productiviteit tot teambrede operaties. Je kunt ook rechtstreeks vanuit dit sjabloon taken plannen, eigenaren toewijzen, deadlines bijhouden en de voortgang bekijken zonder tussen tools te hoeven schakelen.

Davide Mameli, business unit manager bij ICM. S (onderdeel van Accenture), zei:

Vóór ClickUp werkten we met twee afzonderlijke tools. Het was voor ons team inefficiënt om voortdurend heen en weer te moeten schakelen tussen de ene tool voor taakbeheer en de andere voor documentatie.

Vóór ClickUp werkten we met twee afzonderlijke tools. Het was voor ons team inefficiënt om voortdurend heen en weer te moeten schakelen tussen de ene tool voor taakbeheer en de andere voor documentatie.

Terwijl Blitzit en Motion basisfuncties voor taak- en tijdbeheer bieden, levert ClickUp een uitgebreid, AI-aangedreven platform dat uw manier van werk transformeren. Met functies als ClickUp Brain, Brain MAX, ClickUp AI Notetaker en een geïntegreerde kalender helpt ClickUp u niet alleen bij het beheren van taken, maar ook bij het onder de knie krijgen ervan.

