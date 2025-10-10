Software levenscyclusbeheer: fases, tools en best practices

Heb je ooit het gevoel gehad dat je softwareproces één slechte sprint verwijderd is van voltooien van chaos?

Het ene team werkt aan hotfixes, QA zit tot over zijn oren in regressietests van het vorige kwartaal en niemand weet precies wie verantwoordelijk is voor die functie in de productie die net weer kapot is gegaan... alweer.

De waarheid is dat het bouwen en onderhouden van geweldige software niet onderhevig is aan een limiet, tenzij je schone code schrijft.

Software lifecycle management (SLM) speelt een cruciale rol in dit proces.

In deze blogpost bespreken we de sleutelfasen van SLM en belichten we tools (zoals ClickUp!) die u helpen om door de complexiteit heen te navigeren. Laten we beginnen! 🧰

Wat is software levenscyclusbeheer?

Software lifecycle management (SLM) is het gestructureerde proces van het beheren van softwaretoepassingen, van de eerste planning tot de ontwikkeling, implementatie, het onderhoud en uiteindelijk de buitengebruikstelling.

Het zorgt voor afstemming tussen bedrijfsdoelen en technische uitvoering door versiebeheer, releasebeheer, configuratiebijhouden en nalevingsprotocollen in alle omgevingen te integreren.

Het proces zorgt ervoor dat systemen veiligheid, stabiliteit en schaalbaarheid behouden, terwijl technische schulden worden geminimaliseerd en de lange termijn waarde wordt gemaximaliseerd in complexe software-ecosystemen en dynamische productieomgevingen.

⭐ Functioneel sjabloon De ClickUp-sjabloon voor softwareontwikkeling geeft teams een voorsprong met op de levenscyclus afgestemde mappen, statussen en automatiseringen, waardoor ze direct aan de slag kunnen met agile best practices. Met vooraf gebouwde weergaven zoals Gantt-grafieken, Roadmap per initiatief en Tijdlijn per team kunnen teams de voortgang van releases bijhouden, afhankelijkheden beheren en duidelijk prioriteiten stellen voor hun werk. De sjabloon voor softwareontwikkeling structureert taken op basis van releasestatus, initiatieven en MoSCoW-prioritering, zodat elk item terug te koppelen is aan de bedrijfsdoelen. Gratis sjabloon downloaden Ga van roadmap naar release met de ClickUp-sjabloon voor softwareontwikkeling

Voordelen van effectief software levenscyclusbeheer

Software levenscyclusbeheer standaardiseert de manier waarop software wordt gepland, gebouwd, uitgebracht, ondersteund en uitgefaseerd.

Het zorgt ervoor dat elke fase strategisch is afgestemd op de bedrijfsdoelstellingen, kwaliteitsbenchmarks en operationele efficiëntie. Hier zijn enkele voordelen die het leven van een softwareontwikkelaar gemakkelijker maken. ⚓

Duidelijke roadmap: Stel duidelijke doelen, mijlpalen en verantwoordelijkheden vast voor alle fasen van de softwareontwikkeling, zodat iedereen op één lijn zit

*gecentraliseerd bijhouden: Verbetert de zichtbaarheid in voortgang, risico's en deliverables door middel van uniforme monitoring- en rapportagetools

Gestructureerde planning: maakt nauwkeurige prognoses mogelijk via schattingskaders, planningsmethoden en strategische prioritering

Kwaliteitshandhaving: zorgt voor consistente resultaten door normen toe te passen, de functie te valideren en defecten te minimaliseren met behulp van Application Lifecycle Management (ALM)-tools

Geïntegreerde testwerkstroom: Ondersteunt validatie-, regressie- en compliance-testbeheer door middel van naadloze coördinatie tussen verschillende fasen

Cross-functioneel samenwerking: stroomlijnt het werk tussen ontwikkeling, operations, stroomlijnt het werk tussen ontwikkeling, operations, QA-testen en zakelijke belanghebbenden in één platform

Slimme toewijzing van middelen: Verhoogt de efficiëntie door automatisering, werklastverdeling en intelligente taakverdeling

🔍 Wist u dat? Al in de 19e eeuw (ja, nog voordat elektriciteit gemeengoed was) schreef Ada Lovelace 's werelds eerste computerprogramma voor een machine die nog niet eens volledig bestond! Ze codeerde in feite de toekomst in 1843.

Belangrijkste fases van de softwarelevenscyclus

De moderne softwarelevenscyclus is zeker geen eenrichtingsverkeer.

Het is een evoluerend, iteratief systeem waarin elke fase voortbouwt op de volgende. Daarom hebt u ClickUp Agile Projectmanagement Software nodig.

Het is een flexibele werkruimte die is gebouwd om de hele levenscyclus te ondersteunen en u helpt om productstrategie, sprintuitvoering, kwaliteitsborgingswerkstroom en software releasebeheer op één plek te combineren.

Laten we elke fase van het proces eens nader bekijken en bekijken hoe lifecycle management software daarbij kan helpen. ⚒️

Fase #1: Planning en verzamelen van vereisten

Deze fase legt de basis voor alle verdere activiteiten.

Het gaat er hier om dat u een haarscherp beeld krijgt van wat u bouwt, voor wie het bedoeld is en waarom het überhaupt belangrijk is. Als u dat niet doet, stevent u rechtstreeks af op technische schulden en scope.

Dit is wat u nog te doen heeft: Definieer acceptatiecriteria en prioriteringslogica

Identificeer bedrijfsdoelstellingen , technische beperkingen en gebruikerbehoeften door middel van cross-functionele workshops of discovery sprints

Vertaal doelen naar gebruiker stories, use cases en , use cases en softwareontwerpdocumenten

Om alle belangrijke deliverables in deze fase vast te leggen, kunt u ClickUp Docs gebruiken om vereisten rechtstreeks in de relevante projectmappen op te stellen. U kunt Docs in mappen of lijsten nesten, bijvoorbeeld door een vereistendocument onder de sprint 'Q3 Release' te plaatsen, voor directe context en traceerbaarheid.

Werk naadloos in ClickUp document Centraliseer uw werkstroom met ClickUp Document om vanuit één enkele bron van waarheid te werken

Binnen een document kan elke vereiste of sectie worden omgezet in een ClickUp-taak, compleet met prioriteiten, deadlines en afhankelijkheden. ClickUp aangepaste velden voegen een extra structuurlaag toe, waardoor u taken kunt taggen op basis van functie (UI, API, veiligheid) of strategische prioriteit (MVP, fase 2), zodat er niets verloren gaat in de details.

💡 Pro-tip: Pas geen RACI-matrix (Responsible, Account, Consulted, and Informed) toe voor elke fase van de softwareontwikkelingscyclus (SDLC). Maak een gedeelde grafiek voor elke releasecyclus om knelpunten in de besluitvorming te voorkomen.

Fase #2: Ontwerp en architectuur

Hier worden de technische haalbaarheid, systeeminteroperabiliteit en onderhoudbaarheid op lange termijn gepland. Naast UI/UX omvat dit ook datamodellen, API-contracten en schaalbaarheidspatronen.

Deze fase omvat doorgaans: Het definiëren van service-interactiepatronen en niet-functioneel (bijv. latentie, beschikbaarheid)

Vertalen van vereisten naar wireframes , architectuurdiagrammen en databaseschema's

Beslissingen nemen over talen, frameworks en systeemgrenzen

Om dit alles visueel in kaart te brengen, zijn ClickUp Whiteboards bijzonder handig. Hiermee kunnen teams in realtime architectuurdiagrammen, API-werkstroom of servicekaarten schetsen voor gezamenlijke softwareontwikkeling.

Zet concepten om in concrete resultaten met ClickUp Whiteboards

Elke vorm, werkstroom of diagramelement kan direct worden omgezet in een taak, en dankzij drag-and-drop-taakkoppeling kunt u eenvoudig overschakelen van ontwerp op hoog niveau naar uitvoerbare uitvoering in softwareprojectmanagement.

Een softwareteam dat bijvoorbeeld een planningssysteem voor de gezondheidszorg bouwt, kan whiteboards gebruiken om gezamenlijk de service-interacties tussen de afsprakenmodule, gebruikersverificatie en kalenderintegraties van derden in kaart te brengen. Terwijl ze de architectuur afronden, zetten ze softwarecomponenten, zoals 'Design Patient Profile Schema' of 'Define Auth API Contract', om in taken. Vervolgens kunt u het watervalmodel gebruiken om taakafhankelijkheden visueel met elkaar te verbinden.

Fase #3: Ontwikkeling

In de ontwikkelingsfase worden architecturale blauwdrukken omgezet in werkende software, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van automatisering, handhaving van codekwaliteit en strakke feedbackloops.

U moet: maak gebruik van vertakkingsstrategieën* (bijv. GitFlow, trunk-based) om samenvoegingsconflicten tot een minimum te beperken

Implementeer functies met behulp van modulaire, testbare code

Voer peer reviews uit en integreer automatisering van unit-, integratie- en veiligheidstests

ClickUp Sprints biedt softwareontwikkelingsteams een gestructureerde manier om sprintcycli te plannen met ingebouwde ondersteuning om backlogcorrecties, het toewijzen van story points en het bijhouden van snelheid te ondersteunen.

Met de AI-aangedreven sprintkaarten en dashboards van ClickUp hebt u altijd toegang tot de inzichten die u nodig hebt

U kunt automatiseringen in ClickUp gebruiken om onafgewerkte taken over te dragen, nieuwe sprints automatisch te starten en zelfs sprints als voltooid te markeren wanneer de tijd om is. Op deze manier wordt elke toewijzing, vertakking en pull-aanvraag automatisch als bijlage aan de relevante ClickUp-taak toegevoegd.

Als een ontwikkelaar of code-editor bijvoorbeeld een PR opent voor een nieuwe inlogfunctie, kan een automatisering de taak onmiddellijk verplaatsen naar 'Code Review' en de QA-manager in realtime op de hoogte brengen.

🧠 Leuk weetje: Brendan Eich creëerde JavaScript in slechts 10 dagen in 1995, terwijl hij bij Netscape werkte. Het was bijna gebaseerd op Scheme, een minimalistische programmeertaal. Maar Eichs bazen wilden dat het meer op Java leek, dus combineerde hij de twee ideeën.

Fase #4: Testen en kwaliteitsborging

De testfase zorgt ervoor dat wat is gebouwd zoals verwacht werkt, bestaande functie niet verstoort en voldoet aan niet-functionele vereisten zoals snelheid, veerkracht en veiligheid.

Deze fase van de levenscyclus van softwaretesten omvat doorgaans: Regressietesten: Deze methoden controleren of nieuwe updates of bugfixes niet onbedoeld bestaande functies hebben verstoord

handmatig testen: *Testers gebruiken de software rechtstreeks om de functie en bruikbaarheid te controleren en visuele of gebruikerervaringproblemen op te sporen

geautomatiseerd testen: *Tools voeren vooraf geschreven testscripts uit om functies snel en consistent te verifiëren, waardoor de nauwkeurigheid wordt verbeterd

Samen zorgen deze testmethoden ervoor dat het product stabiel en betrouwbaar is en klaar voor release.

Gratis sjabloon downloaden Volg triage en los bugs sneller op met de ClickUp Bug & Probleem Bijhouden Sjabloon

In deze fase wordt de ClickUp Bug & Issue Bijhoud Sjabloon een essentieel hulpmiddel om alles op schema te houden. De sjabloon bevat drie kernlijsten: Defect Master, Reported Bugs en Limitations and Workarounds, waardoor het eenvoudig is om problemen te ordenen op ernst, impact en reparatiestatus.

📮 ClickUp Insight: 43% van de mensen zegt dat repetitieve taken een nuttige structuur aan hun werkdag geven, maar 48% vindt ze vermoeiend en een afleiding van zinvol werk. Hoewel routine een gevoel van productiviteit kan geven, legt het vaak een limiet op aan de creativiteit en weerhoudt het u ervan om zinvolle voortgang te boeken. ClickUp helpt u om uit deze cyclus te breken door routinetaken te automatiseren via intelligente AI-agents, zodat u zich kunt concentreren op diepgaand werk. Automatiseer herinneringen, updates en taakuitvoeringen, en laat functies zoals Automated Time Blocking en Task Priorities uw power hours beschermen. echte resultaten: *Lulu Press bespaart 1 uur per dag per medewerker door gebruik te maken van ClickUp automatisering, wat leidt tot een toename van 12% in werk-efficiëntie.

Fase #5: Implementatie en release

Zodra de software is gebouwd en getest, is de volgende stap om deze live te zetten en stabiel te houden. Hier komen implementatie en release om de hoek kijken, en daarom zijn CI/CD- en rollback-protocollen zo belangrijk.

In plaats van te wachten op handmatige goedkeuringen en uploads, worden wijzigingen automatisch getest, gebouwd en geïmplementeerd wanneer ontwikkelaars updates doorvoeren in SDLC Agile.

Zo is het werk:

Continuous Integration (CI) betekent dat ontwikkelaars hun code regelmatig samenvoegen in een gedeelde werkruimte, zodat bugs sneller worden opgespoord

Continuous Deployment (CD) zorgt ervoor dat de code automatisch live gaat zodra alle tests zijn doorstaan

Maar niet alles verloopt altijd perfect. Daarom zijn rollback-protocollen essentieel. Als een release problemen veroorzaakt, kunt u met een rollback snel terugkeren naar de laatste stabiele versie zonder langdurige downtime of schade.

Slimme rollback omvat: Monitoring en waarschuwingen om problemen snel op te sporen en indien nodig een rollback te triggeren

*automatische rollbacks die worden getriggerd wanneer er iets misgaat tijdens of na de implementatie

Foutstrategieën om te bepalen wat er moet gebeuren als er iets misgaat

Waar ClickUp om de hoek komt kijken

ClickUp Automatiseringen en AI-agenten bieden u triggergebaseerde werkstroom om automatisch de status van taken te wijzigen, teamgenoten toe te wijzen of notificaties te versturen wanneer code wordt samengevoegd of de implementatie begint.

Gebruik ClickUp AI Agents om taken te automatiseren, vragen te beantwoorden en meer klaar te krijgen

Maar slimme automatisering houdt daar niet op. ClickUp Brain voegt extra kunstmatige intelligentie toe aan uw werkstroom. Deze functie:

Haal context uit taken, documenten en chats om vragen van het team in realtime te beantwoorden

Gebruikt instructies in natuurlijke taal om u te helpen bij het bouwen van complexe automatiseringen zonder code met de AI Automation Builder

Stelt release aantekeningen op, vat code-wijzigingen samen en realiseert automatisering van de communicatie met belanghebbenden, zodat uw productupdates duidelijk worden gecommuniceerd binnen de hele organisatie

Wilt u weten hoe ver u bent met de Sprint? Vraag Brain om een kort overzicht

Na de implementatie genereert ClickUp Brain Instance een samenvatting van de release, werkt het de changelog bij en stelt het automatisch de relevante kanalen of belanghebbenden op de hoogte.

U kunt ClickUp Brain ook vragen om codefragmenten te genereren, technische vragen te beantwoorden, code te beoordelen en zelfs te helpen bij het automatisch bijwerken van documentatie wanneer de code verandert.

Vraag ClickUp Brain om codefragmenten te genereren, zodat u hoogwaardige software kunt bouwen

Fase #6: Onderhoud en ondersteunen

Onderhouds- en ondersteuningsdiensten zorgen ervoor dat uw KPI's voor softwareontwikkeling in vorm blijven door problemen op te lossen, de prestaties te verbeteren en gebruikers te ondersteunen via een gestructureerd helpdesksysteem.

De belangrijkste acties in deze fase zijn: Helpdesktickets: centraliseer het bijhouden van gebruikerproblemen, verzoeken en feedback

Bugfixes: Los fouten en storingen op om alles soepel te laten verlopen

Prestatieoptimalisatie: Verbeter de snelheid en efficiëntie voor een betere gebruikerservaring

Een goed helpdesksysteem brengt alles samen en biedt ticket bijhouden, gestroomlijnde communicatie, automatisering van repetitieve taken en inzichten om terugkerende problemen voor te blijven.

Maar het verzamelen van tickets is slechts het halve werk; inzicht in het grotere geheel is wat echte verbetering teweegbrengt. Daar komen ClickUp Dashboards om de hoek kijken.

Blijf op de hoogte van de trends in problemen en de werkdruk van teams met realtime ondersteuningsinzichten via ClickUp Dashboards

Met volledig aanpasbare dashboards kunt u ondersteuningsgegevens omzetten in duidelijke, bruikbare inzichten. Zie precies hoeveel bugs er openstaan, hoe lang het duurt om problemen op te lossen en waar de tijd van uw team naartoe gaat.

Als bijvoorbeeld meerdere gebruikers melden dat de app crasht bij het inloggen, kan de helpdesk deze meldingen registreren als helpdesktickets, kunnen ontwikkelaars ze prioriteren in hun sprint en kunnen productmanagers de oplossing bijhouden via een dashboard in ClickUp.

📖 Lees ook: Tools voor continue implementatie voor software teams

Fase #7: Uitdiensttreding

Het buiten gebruik stellen van software krijgt zelden prioriteit, maar het is cruciaal om kosten, complexiteit en risico's te verminderen. Of het nu gaat om een verouderd API of een volledig systeem, gestructureerde buitengebruikstelling voorkomt hangende afhankelijkheden en zorgt ervoor dat de historische context behouden blijft.

Dit deel van het softwareontwikkelingsproces draait om: Cloudresources vrijgeven en toegangsgegevens intrekken

Getroffen gebruikers of diensten op de hoogte brengen van aanstaande veroudering

Archiveren van relevante documentatie en code

Monitoring, facturering en waarschuwingen die aan het systeem zijn gekoppeld, verwijderen

Zo helpt ClickUp u bij deze stap:

Maak ontmantelingslijsten met gestandaardiseerde met gestandaardiseerde ClickUp-taak checklist voor het archiveren van activa, het uitschakelen van systemen en het sturen van notificaties naar belanghebbenden

bewaar de versiegeschiedenis in ClickUp Documenten* om eerdere configuraties of beslissingen te kunnen raadplegen

wijs taken toe aan juridische, veiligheid- en IT-teams* om toegang in te trekken, resources vrij te maken en documentatielocaties bij te werken

Stel ClickUp-terugkerende taken in voor licentiebeoordelingen, controles van de vervaldatum van API-sleutels of bevestigingen van contractbeëindigingen

Uitdagingen bij software levenscyclusbeheer

Zelfs met een goed gedefinieerd model voor de levenscyclus van softwareontwikkeling kunt u te maken krijgen met knelpunten die de tijdlijnen in de war sturen, de kwaliteit in gevaar brengen en de onderhoudskosten op lange termijn verhogen.

Laten we eens kijken naar enkele van deze uitdagingen op het gebied van softwareontwikkeling voor duurzame levering. 💁

Gescheiden documentatie en bijhouden: Product, ontwikkeling, kwaliteitscontrole en ondersteunen werken vaak met losstaande tools, wat leidt tot communicatieproblemen en vertragingen bij de overdracht

*gebrek aan zichtbaarheid: Taken blijven hangen in 'In uitvoering' zonder realtime updates of gekoppelde pull-aanvragen, waardoor de status onduidelijk is

Inconsistente QA-praktijken: Beperkte testdekking, gefragmenteerde bug bijhouden en onstabiele builds verminderen de efficiëntie en betrouwbaarheid van regressietesten

handmatige, foutgevoelige releases:* Implementatスタップは vaak niet gestandaardiseerd, met slecht gedefinieerde rollback-protocollen en niet-gevalideerde omgevingen

Reactief onderhoud: Supporttickets zijn zelden gekoppeld aan de dev-backlog, wat leidt tot gemiste bugs, herhaald werk en onopgeloste kernproblemen

Verwaarloosde verouderde systemen: Oude infrastructuur blijft in gebruik zonder plannen voor buitengebruikstelling of documentatie, waardoor de veiligheid- en kostenrisico's toenemen

Waarom ClickUp de alles-in-één tool is voor software levenscyclusbeheer

Een van de grootste obstakels bij het beheer van een productlevenscyclus is de wildgroei aan tools, waarbij product-, engineering-, QA- en DevOps-teams voor planning, bijhouden, testen en implementatie afhankelijk zijn van niet-gekoppelde platforms.

ClickUp is de alles-in-één-app voor werk die projectmanagement, kennisbeheer en chat combineert, allemaal aangedreven door AI die u helpt sneller en slimmer te werken.

Nu we hebben gezien hoe ClickUp naadloos in uw werkstroom kan worden geïntegreerd, gaan we dieper in op hoe de ClickUp Software Team Projectmanagement Software verder gaat dan traditionele tools en elke fase van moderne softwarelevering ondersteunt. 📦

Aangepaste statussen voor nauwkeurigheid in de levenscyclus

In tegenstelling tot de rigide werkstroom in traditionele tools, kunnen teams ClickUp aangepaste taak statussen gebruiken om gedetailleerde statussen te creëren, zoals 'Code Review', 'In Staging' of 'Pending QA Approval' voor elke fase van de levenscyclus.

Deze flexibiliteit ondersteunt duidelijk eigendom, stroomlijnt overdrachten en weerspiegelt de exacte werkstroom van uw leveringsproces.

Creëer nauwkeurige werkstroom met ClickUp aangepaste taak statussen die aansluiten bij uw Agile-ontwikkelingsproces

Sprintbeheer en backlog grooming

Met ClickUp Sprints krijgen softwareteams een voltooid, aanpasbaar sprintbeheersysteem dat de noodzaak van verspreide tools of externe plug-ins overbodig maakt.

Visualiseer voltooide story points in de hele softwarecyclus met ClickUp Sprints

Wijs Sprintpunten toe aan taken en subtaken, pas ze aan, voeg ze samen tot bovenliggende taken en verdeel ze per toegewezen persoon. Bovendien kunt u de sprintprestaties volgen met kant-en-klare visualisaties, zoals:

Burndown-grafieken: Houd het resterende werk bij ten opzichte van de sprint-tijdlijn

burnup-grafieken:* Visualiseer de geboekte voortgang en wijzigingen in de omvang in de loop van de tijd

Cumulatieve stroomdiagrammen: Ontdek knelpunten in de werkstroom en analyseer de efficiëntie van de werkstroom

Velocity-rapportage: Begrijp hoeveel uw team consistent kan leveren

Naadloze Git- en communicatie-integraties

ClickUp-integraties ondersteunen directe verbinding met GitHub, GitLab, Bitbucket, Slack en Google Drive. U kunt commits en pull-aanvragen koppelen aan taken, statussen bijwerken via commitberichten en PR-activiteiten weergave binnen uw werkruimte.

Koppel code aan projectmanagementtools met ClickUp's GitHub-integratie voor realtime dev bijhouden

🔍 Wist u dat? Meer dan 62% van de ontwikkelaars spreekt JavaScript, met HTML/CSS op de voet gevolgd met 53% en Python, SQL en TypeScript die de top vijf completeren.

We gebruiken ClickUp om onze interne softwareontwikkelingsprojecten bij te houden. Het beheren van meerdere projecten en teams maakt het voor mij een stuk eenvoudiger. Dit is een van de beste tools die ik tot nu toe heb gebruikt voor het beheren van mijn scrum- en moderne agile-projecten.

We gebruiken ClickUp om onze interne softwareontwikkelingsprojecten bij te houden. Het beheren van meerdere projecten en teams maakt het voor mij een stuk eenvoudiger. Dit is een van de beste tools die ik tot nu toe heb gebruikt voor het beheren van mijn scrum- en moderne agile-projecten.

Sneller door softwareontwikkeling met ClickUp

Hoewel software lifecycle management overweldigend kan aanvoelen, hoeft het niet gefragmenteerd te zijn.

ClickUp brengt elke fase, van planning en ontwikkeling tot testen, release en onderhoud, samen in één enkel, verbonden systeem.

Met ClickUp Software en Agile Management-oplossingen krijgen uw teams realtime zichtbaarheid, aanpasbare werkstroom en naadloze overdrachten. Gebruik ClickUp automatisering om handmatig werk te verminderen en ClickUp Brain om direct PRD's, sprintplannen of testdocumentatie te genereren.

Veelgestelde vragen

Software levenscyclusbeheer is het proces waarbij toezicht wordt gehouden op een softwaretoepassing vanaf het eerste concept tot en met de ontwikkeling, implementatie, voortdurende onderhoud en uiteindelijke buitengebruikstelling. Deze aanpak zorgt ervoor dat software op een gestructureerde en efficiënte manier wordt gepland, gebouwd, getest, uitgebracht, onderhouden en uiteindelijk buiten gebruik gesteld, waardoor organisaties de waarde kunnen maximaliseren en de risico's gedurende de hele levensduur van de software kunnen minimaliseren.

De 7 fases van de softwarecyclus, beter bekend als de Software Development Life Cycle (SDLC), omvatten planning, vereistenanalyse, ontwerp, ontwikkeling (of implementatie), testen, implementatie en onderhoud. Elke fase vertegenwoordigt een cruciale fase in de aanmaak en het beheer van software, waarbij wordt gegarandeerd dat het eindproduct voldoet aan de bedrijfsdoelstellingen, kwaliteitsnormen en gebruikersbehoeften.

Levenscyclusbeheersoftware verwijst naar tools of platforms die organisaties helpen bij het beheren van elke fase van de levenscyclus van een product of softwareapplicatie. Deze oplossingen bieden doorgaans functies voor planning, het bijhouden van voortgang, het faciliteren van teamwerk, het beheren van documentatie, het testen, implementeren en onderhouden van software. Door gebruik te maken van levenscyclusbeheersoftware kunnen teams werkstroom stroomlijnen, de communicatie verbeteren en de naleving van voorschriften gedurende de hele levenscyclus van de software waarborgen.

Het verschil tussen SDLC en ALM ligt in hun reikwijdte. SDLC, of Software Development Life Cycle, richt zich specifiek op het gestructureerde proces van softwareontwikkeling en omvat fases van planning tot onderhoud. ALM, of Application Lifecycle Management, is een breder concept dat SDLC omvat, maar ook governance, projectmanagement, samenwerking en het voortdurend ondersteunen van de applicatie gedurende de gehele levensduur. In wezen is SDLC een onderdeel van ALM, terwijl ALM het volledige spectrum van activiteiten omvat die nodig zijn om een applicatie te beheren, van het begin tot het einde.