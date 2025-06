de 10 beste softwareprogramma's voor algemene aannemers voor projectmanagement in 2025

Bouwplaatsen zijn omgevingen met hoge druk: strakke deadlines, verschuivende prioriteiten en constante coördinatie. Als er iets misgaat, kan miscommunicatie leiden tot kostbare vertragingen, geschillen of zelfs veiligheidsrisico's.

Hoe zorgt u ervoor dat projecten soepel verlopen? Het antwoord is niet micromanagement, maar betere samenwerking. Door de juiste software voor algemene aannemers te kiezen, kunt u de communicatie stroomlijnen, verwachtingen verduidelijken en managers en aannemers op één lijn brengen.

In deze blog bespreken we de 10 beste oplossingen om uw team te helpen op schema en binnen het budget te blijven en de concurrentie voor te blijven.

De beste software voor algemene aannemers in één oogopslag

Hier volgt een kort overzicht van de beste software voor algemene aannemers.

Software Meest geschikt voor Belangrijkste functies Prijzen ClickUp Stroomlijn contractwerkstromen Alles-in-één platform: contractbeheer, automatisering, AI, dashboards en sjablonen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 7 per gebruiker per maand Procore Projectmanagement voor de bouw meer dan 400 integraties, kosten bijhouden, RFI's, inzendingen, punch-lijsten Geen gratis abonnement; aangepaste prijzen Buildertrend Startpagina bouwers en verbouwers Clientportaal voor goedkeuringen/betalingen, bijhouden van leads, offertes Geen gratis abonnement; aangepaste prijzen Aannemer Voorman Kleine tot middelgrote aannemers met een beperkt budget meer dan 50 functies, OSHA-conformiteit, QuickBooks-integratie Geen gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 99/maand (driemaandelijkse facturering) Jobber Dienstverleners die meerdere opdrachten uitvoeren Geautomatiseerde follow-ups, mobiele app, client management Geen gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 39/gebruiker/maand Bluebeam Beheer bouwdocumenten en markeringen Realtime PDF-markeringen, meetgereedschappen, versiebeheer Geen gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 260/gebruiker/jaar CMiC Grote bouwbedrijven die ERP-niveau management nodig hebben Volledige ERP: financiën, salarisadministratie, boekhouding voor meerdere projecten Geen gratis abonnement; aangepaste prijzen PlanGrid Realtime samenwerking in het veld en toegang tot blauwdrukken Offline modus, slimme versiebeheer, dagelijkse rapportages Geen gratis abonnement; aangepaste prijzen Fieldwire Taakbeheer en punch-lijsten met het veld voorop Mobiel gebruik, offline synchroniseren, punch-lijsten, inspecties Gratis abonnement beschikbaar (Basic); betaalde abonnementen vanaf $ 39/gebruiker/maand Jonas Premier Boekhouding en financieel bijhouden voor de bouw Cloud ERP, boekhouding voor meerdere entiteiten, realtime jobkostenberekening Geen gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 125/gebruiker/maand

Waar moet u op letten bij software voor algemene aannemers?

De software die u kiest, moet de wrijving tussen teams verminderen en de efficiëntie op lange termijn ondersteunen voor soepelere bouwprocessen.

Dit is wat de beste software voor algemene aannemers te bieden moet hebben:

Functies voor projectmanagement: Taken bijhouden, plannen en documenten beheren om alles georganiseerd te houden

Realtime communicatie: Instant messaging, notificaties en updates om vertragingen en misverstanden te voorkomen

Budgettering en kosten bijhouden: Uitgaven bijhouden, offertes beheren en financiële rapportage om kostenoverschrijdingen te voorkomen

Tools voor veldbeheer: Mobiele toegang, locatielogboeken en dagelijkse rapportages voor naadloze coördinatie op locatie

Integratiemogelijkheden: compatibiliteit met boekhoudsoftware, ontwerptools en andere essentiële platforms

Naleving en veiligheid bijhouden: Functies voor risicobeoordeling, rapportage over de bouw en naleving van regelgeving voor een veiligere werkplek

Gebruiksvriendelijke interface: Een overzichtelijk, intuïtief ontwerp dat zorgt voor een snelle acceptatie door zowel kantoor- als veldteams

👀 Wist u dat? 70% van de aannemers zegt dat een tekort aan arbeidskrachten een van hun grootste uitdagingen is. Met software voor personeelsbeheer en planning kunt u de efficiëntie maximaliseren en deze kloof voor uw teams dichten.

De 10 beste softwareprogramma's voor algemene aannemers

Laten we de 10 beste softwareoplossingen voor algemene aannemers eens onder de loep nemen om projecten, budgetten en teams gemakkelijk te beheren:

1. ClickUp (het beste voor het stroomlijnen van contractwerkstromen)

Probeer ClickUp nu Beheer al uw contracten eenvoudig met de contractbeheeroplossing van ClickUp

ClickUp, de app voor al uw werk, vereenvoudigt contractbeheer door elke fase – offerte, goedkeuring en verzenden – in één georganiseerde werkstroom samen te brengen.

De kern van dit systeem wordt gevormd door ClickUp Docs, waar alle contracten in één georganiseerde ruimte worden bewaard in plaats van verspreid over e-mailthreads. Uw teams kunnen contracten maken, bewerken en beheren met geneste pagina's, bladwijzers en slimme opmaaktools.

Nog belangrijker is dat deze documenten rechtstreeks worden gekoppeld aan werkstromen, waardoor contractgerelateerde taken en goedkeuringen worden gesynchroniseerd zonder verwarring over verschillende versies.

Maak, bewerk en deel contracten in realtime met ClickUp Documenten

Maar het opstellen en organiseren van contracten is nog maar het begin. Het is net zo belangrijk dat ze worden goedgekeurd en efficiënt worden bijgehouden. Daar kan ClickUp Automations het perfecte wapen in uw arsenaal zijn.

Stel dat u een bouwproject beheert met veel taken en teams. Met AI Assign in ClickUp kunt u taken, zoals loodgieterswerk of elektriciteitswerk, automatisch toewijzen aan de juiste medewerkers op basis van hun vaardigheden en beschikbaarheid. AI Prioritize helpt u te zien welke taken het meest urgent zijn, zodat u eerst de belangrijke zaken kunt aanpakken. En met Assign kunt u nieuwe taken snel delegeren zodra ze zich voordoen. Samen maken deze tools het gemakkelijker om uw project op schema te houden en uw team georganiseerd.

Automatiseer contractgoedkeuringen, herinneringen en werkstromen met ClickUp Automatisering

*"Maar waar blijft AI in dit alles?", vraagt u zich af. Maak kennis met ClickUp Brain, de native AI-assistent die contractbeheer naar een hoger niveau tilt. Het kan contracten herzien, projectupdates samenvatten en actie-items automatiseren op basis van contractwijzigingen.

Snel een sjabloon voor een contract nodig? Laat ClickUp Brain het voor u doen:

Genereer direct contractontwerpen en samenvattingen met AI-aangedreven ClickUp Brain

Aangezien elk contract een reeks actiepunten bevat, zoals onderhandelingen, goedkeuringen en verlengingen, is het van cruciaal belang om deze goed bij te houden.

ClickUp Tasks biedt een gestructureerde manier om de voortgang bij te houden met aangepaste statussen, toegewezen personen en afhankelijkheid. Of een contract nu moet worden gecontroleerd door de juridische afdeling of ondertekend door de financiële afdeling, alles wordt geregistreerd, toegewezen en geautomatiseerd om knelpunten te voorkomen.

U kunt ook de tijd bijhouden die aan contractgerelateerde taken wordt besteed om de efficiëntie te verbeteren en middelen effectief toe te wijzen.

Met zoveel bewegende delen is het essentieel om een duidelijk overzicht te hebben van contractactiviteiten. ClickUp Dashboards bieden realtime zichtbaarheid van contractstatussen, deadlines en belangrijke financiële details.

Visualiseer de status van contracten en deadlines in realtime met ClickUp Dashboards

Met aanpasbare widgets kunt u met deze software voor algemeen aannemersbeheer eenvoudig openstaande goedkeuringen, aanstaande verlengingen en de totale waarde van contracten bijhouden, allemaal op één plek.

Naast het bijhouden, voorkomt het vastleggen van de juiste details vanaf het begin verwarring later. Met ClickUp Custom Fields kunnen teams essentiële contractinformatie opslaan, zoals verlengingsdata, sleutelcontacten en nalevingsvereisten.

Deze aanpassingsmogelijkheden leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen – tot wel 50% – door drie tools te consolideren in één krachtig platform, dat meer functies biedt voor een redelijke prijs.

In plaats van contracten door te spitten op zoek naar cruciale details, zorgt deze slimme werkstroomtool ervoor dat alles gestructureerd, doorzoekbaar en direct toegankelijk is.

Gratis sjabloon Maak het verzenden van contracten een stuk eenvoudiger met het sjabloon voor contractaanvragen van ClickUp

Wilt u meteen aan de slag? Met het sjabloon voor contractaanvragen van ClickUp zorgt u ervoor dat teams volledige en gestandaardiseerde contractaanvragen indienen, waardoor het contractproces nog eenvoudiger wordt.

Door vooraf alle benodigde details te verzamelen, ontvangen juridische teams duidelijke, gestructureerde verzoeken, waardoor vertragingen door ontbrekende informatie worden verminderd.

Gebruik dit sjabloon om:

Contracten moeiteloos opslaan, bijhouden en beheren gedurende hun hele levenscyclus

Houd alle belanghebbenden – klanten, leveranciers en partners – georganiseerd op één plek

Blijf deadlines en verlengingen voor en behoud zo een optimale efficiëntie

Ontvang een gratis sjabloon Zorg ervoor dat meerdere contracten gemakkelijk worden afgehandeld met behulp van het sjabloon voor contractbeheer van ClickUp

Voor het bijhouden van contracten van begin tot eind biedt de sjabloon voor contractbeheer van ClickUp een kant-en-klare werkstroom die de hele levenscyclus omvat, van het opstellen tot de definitieve goedkeuring.

Met automatisering, koppeling van documenten en aangepaste weergaven kunnen teams meerdere contracten beheren zonder te verdrinken in spreadsheets of e-mails.

De beste functies van ClickUp

Pas contractbeheer aan uw goedkeurings- en beoordelingsproces aan met flexibele werkstromen

Werk in realtime samen met teamleden aan contracten om vertragingen te voorkomen

Sla alle contracten op één veilige plek op, houd ze bij en beheer ze

Automatiseer herinneringen, follow-ups en goedkeuringsverzoeken

Meet de tijd die aan contracttaken wordt besteed om de efficiëntie te verbeteren

Houd belangrijke mijlpalen in contracten bij met behulp van de kalender, Gantt-grafiek en mijlpaalweergaven

Integreer ClickUp met tools zoals DocuSign, Slack, Google Drive en meer

Beperkingen van ClickUp

Nieuwe gebruikers kunnen het enigszins overweldigend vinden vanwege de uitgebreide aanpassingsmogelijkheden

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2 : 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over ClickUp?

Alistair Wilson, Digital Transformation Consultant bij Compound, zegt:*

We hebben meerdere opties onderzocht en kwamen tot de conclusie dat ClickUp ons de juiste combinatie van kracht en flexibiliteit bood. We moesten ook het probleem van de tijdregistratie oplossen om de tijdregistratie van externe aannemers te kunnen meten zonder dat we daarvoor extra externe apps en diensten nodig hadden. De native tijdregistratie van ClickUp werkt naadloos tussen mobiel, tablet en desktop.

We hebben meerdere opties onderzocht en kwamen tot de conclusie dat ClickUp ons de juiste combinatie van kracht en flexibiliteit bood. We moesten ook het probleem van de tijdregistratie oplossen om de tijdregistratie van externe aannemers te kunnen meten zonder dat we daarvoor extra externe apps en diensten nodig hadden. De native tijdregistratie van ClickUp werkt naadloos tussen mobiel, tablet en desktop.

2. Procore (beste voor bouwprojectmanagement)

via Procore

Procore is een goede keuze voor algemene aannemers die alles regelen, van budgettering en planning tot documentbeheer en CRM voor de bouw.

Met tools voor het bijhouden van kosten, RFI's, inzendingen en punch lists maakt Procore een einde aan het giswerk bij het management van bouwprojecten.

Procore kan worden geïntegreerd met meer dan 400 tools van derden, waardoor werkstromen op verschillende platforms eenvoudig kunnen worden gestroomlijnd. Het kan worden gekoppeld aan boekhoudsoftware zoals QuickBooks en Sage, ontwerptools zoals Bluebeam en productiviteitssuites zoals Microsoft 365.

Beste functies van Procore

Sla bouwdocumenten zoals blauwdrukken, RFI's en inzendingen op, deel ze en houd ze bij

Beheer de planning, betalingen en naleving van onderaannemers in één dashboard

Houd de werkelijke kosten bij, controleer facturen en beheer budgetten met ingebouwde boekhoudtools

Beperkingen van Procore

De prijzen van Procore kunnen een aanzienlijke investering zijn, vooral voor kleinere bedrijven

Steile leercurve om alle functionaliteiten volledig te benutten

Prijzen van Procore

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Procore

G2: 4,6/5 (meer dan 3.300 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 2700 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Procore?

Een TrustRadius-recensie zegt:

Procore past bij elk bouwproject. Maakt communicatie en het uitvoeren van de klus eenvoudig!

Procore past bij elk bouwproject. Maakt communicatie en het uitvoeren van de klus eenvoudig!

3. Buildertrend (het beste voor woningbouwers en verbouwers)

via Buildertrend

Buildertrend is speciaal ontworpen voor bedrijven die zich bezighouden met woningbouw en verbouwingen en maakt planning, budgettering en communicatie met clients eenvoudig.

Een opvallende functie van het clientportaal is dat huiseigenaren de voortgang kunnen bijhouden, wijzigingsopdrachten kunnen goedkeuren en online betalingen kunnen uitvoeren, want niemand houdt van eindeloze telefoontjes en e-mails.

Deze software voor het beheer van algemene aannemers helpt bedrijven ook bij het genereren en bijhouden van leads, het versturen van professionele offertes en het beheren van onderaannemers. Dit maakt het ideaal voor woningbouwbedrijven.

Beste functies van Buildertrend

Plan taken, registreer dagelijkse voortgang en beheer takenlijsten om de werkstromen van projecten te stroomlijnen

Beheer het budget, de facturering en het projectmanagement van onderaannemers om de financiën op orde te houden

Werk samen en communiceer in realtime met clients

Beperkingen van Buildertrend

Het kan even duren voordat u alle uitgebreide functies volledig onder de knie hebt

Sommige gebruikers melden problemen met het integratieproces van QuickBooks in de versie van de bouwsoftware voor Mac

Prijzen van Buildertrend

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en aantal beoordelingen van Buildertrend

G2: 4,2/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 2400 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Buildertrend?

Een G2-recensie zegt:

Ik vind het geweldig dat Buildertrend een one-stop-shop is voor alles wat met bouwen te maken heeft. Het biedt een geweldige manier om selecties te maken, een kalender bij te houden en al je documenten weer te geven. Je kunt er ook bestellingen plaatsen en wijzigingen doorvoeren.

Ik vind het geweldig dat Buildertrend een one-stop-shop is voor alles wat met bouwen te maken heeft. Het biedt een geweldige manier om selecties te maken, een kalender bij te houden en al je documenten weer te geven. Je kunt er ook bestellingen plaatsen en wijzigingen doorvoeren.

🧠 Leuk weetje: Slechts 30% van de aannemers voltooit projecten op tijd en binnen het budget. De juiste software kan een enorm verschil maken.

4. Contractor Foreman (het beste voor kleine tot middelgrote aannemers met een beperkt budget)

via Contractor Foreman

Contractor Foreman is een betaalbaar alternatief voor hoogwaardige bouwsoftware en biedt veel waarde zonder het hoge prijskaartje. Het is ontworpen voor kleine bouwbedrijven die willen digitaliseren en omvat planning, schattingen, jobkosten, facturering en het bijhouden van naleving, zonder dat dit ten koste gaat van uw budget.

De veiligheidsmodule zorgt ervoor dat u voldoet aan OSHA-normen, terwijl de ingebouwde urenregistratie en het bijhouden van teams de salarisadministratie vereenvoudigen. Contractor Foreman heeft misschien niet de diepgaande analyses van premium software, maar de betaalbaarheid maakt het een slimme keuze voor aannemers die echte tools nodig hebben voor een realistische prijs.

Bovendien kan het worden geïntegreerd met QuickBooks, zodat uw boekhouding naadloos verloopt.

De beste functies van Contractor Foreman

Krijg meer dan 50 functies, waaronder tools voor het beheren van volledige projecten, planning en financieel beheer

Laat clients projectupdates en documenten bekijken en online betalingen uitvoeren

Bied mobiele applicaties voor teams in het veld en op kantoor

Beperkingen van Contractor Foreman

Het platform wordt trager bij het uploaden van grote datasets

Sommige gebruikers hebben aantekeningen gemaakt over problemen met de integratie met QuickBooks

Prijzen voor aannemersvoorman

Standaard: $ 99/maand (driemaandelijks te betalen)

Plus: $ 155/maand (per kwartaal te betalen)

Pro: $ 212/maand

Unlimited: $312/maand

Beoordelingen en aantal recensies voor Contractor Foreman

G2: 4,5/5 (meer dan 290 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (710+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Contractor Foreman?

Een G2-recensie zegt:

Ik vind deze algemene aannemerssoftware erg prettig omdat hij gebruiksvriendelijk en veelzijdig is en alles op één plek heeft, zodat we niet met meerdere programma's hoeven te werken. Ons hele team heeft altijd toegang tot projectdetails, waardoor alles soepel verloopt. We hebben het ook geïntegreerd met CompanyCam, zodat al onze foto's rechtstreeks naar het platform worden gestuurd, wat een enorme hulp is.

Ik vind deze algemene business software voor aannemers erg prettig omdat het gebruiksvriendelijk en veelzijdig is en alles op één plek heeft, zodat we niet met meerdere programma's hoeven te werken. Ons hele team heeft altijd toegang tot projectdetails, waardoor alles soepel verloopt. We hebben het ook geïntegreerd met CompanyCam, zodat al onze foto's rechtstreeks naar het platform worden gestuurd, wat een enorme hulp is.

📮ClickUp Insight: Slecht presterende teams hebben 4 keer meer kans om met meer dan 15 tools te jongleren, terwijl goed presterende teams efficiënt blijven door hun toolkit te beperken tot 9 of minder platforms. Maar hoe zit het met het gebruik van één platform? Als de alles-in-één app voor werk brengt ClickUp uw taken, projecten, documenten, wiki's, chat en oproepen samen op één platform, compleet met AI-aangedreven werkstromen. Klaar om slimmer te werken? ClickUp werkt voor elk team, maakt werk zichtbaar en stelt u in staat om u te concentreren op wat belangrijk is, terwijl AI de rest afhandelt.

5. Jobber (het beste voor dienstverleners die meerdere opdrachten uitvoeren)

via Jobber

In tegenstelling tot de meeste software voor algemene aannemers die is ontwikkeld voor grootschalige projecten, is Jobber geschikt voor dienstverlenende bedrijven, zoals loodgieters, elektriciens, HVAC-specialisten en hoveniers die dagelijks meerdere kleinere klussen beheren.

Het helpt aannemers bij het plannen van opdrachten, het versturen van offertes, het innen van betalingen en het op één plek op de hoogte houden van klanten. Een opvallende functie is de automatische follow-up, die herinneringen naar clients stuurt voor facturen, afspraken of aankomende diensten.

Jobber heeft ook een mobiele app, waardoor het handig is voor teams in het veld om onderweg toegang te krijgen tot opdrachtgegevens. Als uw bedrijf draait op snelle doorlooptijden en terugkerende klanten, zorgt Jobber ervoor dat geen enkele opdracht door de mazen van het net glipt.

Beste functies van Jobber

Beheer teamplanningen en wijs taken toe

Verbeter het factureringsproces en bied online betalingsopties aan

Houd clientinformatie en servicegeschiedenis bij met tools voor clientbeheer

Beperkingen van Jobber

Sommige gebruikers willen meer flexibiliteit in formulieren en sjablonen voor bouwbeheer

De app vereist een internetverbinding voor volledige functionaliteit

Prijzen van Jobber

Individuele abonnementen:

Groei: $ 199/maand per gebruiker

Verbinden: $ 119/maand per gebruiker

Basis: $ 39/maand per gebruiker

Abonnementen voor teams:

Plus: $ 599/maand per gebruiker (maximaal 15 gebruikers)

Groei: $ 349/maand per gebruiker (maximaal 10 gebruikers)

Connect: $ 169/maand per gebruiker (maximaal 5 gebruikers)

Beoordelingen en recensies van Jobber

G2: 4,5/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 1000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Jobber?

Een G2-recensie zegt:

Ik vind het geweldig hoe aanpasbaar het is. Het vinden van creatieve processen om problemen in de praktijk op te lossen. Het gebruik van kleuren om taken te coderen, zodat patronen kunnen worden bijgehouden en de efficiëntie kan worden verbeterd. Het is deze functie die het mogelijk heeft gemaakt om dit bedrijf vanuit een kantoor te runnen.

Ik vind het geweldig hoe aanpasbaar het is. Het vinden van creatieve processen om problemen in de praktijk op te lossen. Het gebruik van kleuren om taken te coderen, zodat patronen kunnen worden bijgehouden en de efficiëntie kan worden verbeterd. Het is deze functie die dit bedrijf vanuit een kantoor beheersbaar heeft gemaakt.

👀 Wist u dat? De bouwsector is goed voor 13% van het mondiale bbp , maar toch is het een van de minst gedigitaliseerde sectoren, wat leidt tot enorme inefficiëntie.

6. Bluebeam (het beste voor het beheren van bouwdocumenten en markeringen)

via Bluebeam

In plaats van te jongleren met papieren blauwdrukken en eindeloze e-mailthreads, kunt u met Bluebeam PDF's in realtime weergeven, markeren en samen bewerken.

Met de slimme meettools kunnen aannemers materiaalberekeningen rechtstreeks vanuit de blauwdrukken maken. Bovendien zorgt de versiecontrole ervoor dat iedereen met de meest recente abonnementen werkt.

Het is handig voor algemene aannemers, architecten en ingenieurs die dagelijks te maken hebben met RFI's, inzendingen en bouwtekeningen.

De beste functies van Bluebeam

Bewerk PDF's met geavanceerde tools voor het maken, wijzigen en markeren van documenten

Werk in realtime samen met teamleden aan gedeelde documenten met Studio Sessions

Meet nauwkeurig met precisietools voor opmetingen en schattingen

Beperkingen van Bluebeam

Geavanceerde functies kunnen enige tijd vergen om te leren

Kan veeleisend zijn voor systeembronnen, wat kan leiden tot potentiële prestatieproblemen

Prijzen van Bluebeam

Basis: $ 260 per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Kern: $ 330 per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Voltooid: $ 440 per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en aantal beoordelingen van Bluebeam

G2: 4,6/5 (420+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (970+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Bluebeam?

Een recensie van Capterra zegt:

Bluebeam is geweldig voor de samenwerking tussen afdelingen binnen ons bedrijf en met clients.

Bluebeam is geweldig voor de samenwerking tussen afdelingen binnen ons bedrijf en met clients.

🧠 Leuk weetje: CEMEX, een toonaangevend bouw- en ingenieursbureau, heeft met ClickUp de time-to-market met 15% verkort.

7. CMiC (het beste voor grote bouwbedrijven die ERP-niveau beheer nodig hebben)

via CMiC

CMiC is een volwaardig ERP-systeem (Enterprise Resource Planning) voor de bouwsector, ontworpen voor grote bouwbedrijven die complexe financiële en operationele processen moeten beheren.

Het gaat verder dan het plannen en budgetteren van bouwprojecten. De software voor algemene aannemers biedt uitgebreide financiële bijhouden, salarisadministratie en AI-gestuurde analyses waarmee bedrijven de winstgevendheid van projecten kunnen bijhouden, de cashflow kunnen beheren en risico's kunnen verminderen.

CMiC ondersteunt ook boekhouding voor meerdere bedrijven en projecten, waardoor het ideaal is voor bedrijven die tegelijkertijd aan meerdere grootschalige projecten werken.

De beste functies van CMiC

Integreer financiën, projectteams en human resources met ERP-oplossingen

Beheer projectcontroles met tools voor budgettering, prognoses en verandermanagement

Optimaliseer veldwerkzaamheden met mobiele oplossingen voor gegevensinvoer en toegang op locatie

Beperkingen van CMiC

Sommige gebruikers vinden de interface minder intuïtief in vergelijking met concurrenten

De software kan een langere implementatieperiode vereisen

Prijzen van CMiC

Aangepaste prijzen

CMiC beoordelingen en recensies

G2: 3,3/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: 4,1/5 (meer dan 170 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers uit de praktijk over CMiC?

Een G2-recensie zegt:

CMiC is eenvoudig te navigeren. De layout is intuïtief en relatief aanpasbaar. Bestanden downloaden en uploaden is eenvoudig, met meerdere manieren om toegang te krijgen tot bestanden.

CMiC is eenvoudig te navigeren. De layout is intuïtief en relatief aanpasbaar. Bestanden downloaden en uploaden is eenvoudig, met meerdere manieren om toegang te krijgen tot bestanden.

8. PlanGrid (het beste voor realtime samenwerking in het veld en toegang tot blauwdrukken)

via PlanGrid

PlanGrid (nu onderdeel van Autodesk Construction Cloud) is ontwikkeld voor teams op locatie die direct toegang moeten hebben tot blauwdrukken, punch lists en projectupdates. De slimme versiebeheerfunctie zorgt ervoor dat iedereen, zowel in het veld als op kantoor, altijd met de meest recente tekeningen en documenten werkt.

Een van de opvallende functies is de offline modus. Hiermee kunnen teams projectdocumenten openen en bewerken zonder internetverbinding, en wijzigingen synchroniseren zodra ze weer online zijn.

Beste functies van PlanGrid

Bekijk en beheer blauwdrukken en documenten vanaf elk apparaat

Registreer en houd problemen bij met foto's en aantekeningen

Maak en deel dagelijkse rapporten, checklists en formulieren

Beperkingen van PlanGrid

Sommige gebruikers vinden de prijs hoger in vergelijking met vergelijkbare tools

Beperkte functionaliteit wanneer offline of bij slechte internetverbinding

Prijzen van PlanGrid

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van PlanGrid

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

9. Fieldwire

via Fieldwire

Fieldwire is een bouwmanagementplatform dat is ontworpen om de communicatie en het taakbeheer op de bouwplaats te stroomlijnen. Het is bijzonder sterk in het verbinden van voormannen en teams in het veld met projectmanagers, waardoor realtime updates en efficiënte probleemoplossing mogelijk zijn.

In tegenstelling tot sommige uitgebreide ERP-systemen blinkt Fieldwire uit in mobiele veldoperaties, met de nadruk op het bijhouden van de dagelijkse voortgang, punch lists en inspecties, waardoor het ideaal is voor samenwerking en efficiëntie op locatie.

Beste functies van Fieldwire

Wijs taken toe, houd ze bij en werk ze bij met foto's en aantekeningen, rechtstreeks vanuit het veld

Gebruik punch list- en inspectietools om kwaliteitscontrole en afsluitingsprocessen te stroomlijnen.

Hiermee kunnen gebruikers blijven werken in gebieden met een slechte of geen internetverbinding en gegevens synchroniseren wanneer de verbinding weer tot stand is gebracht.

Beperkingen van Fieldwire

Minder robuust voor complexe boekhouding, offertes of gedetailleerd financieel beheer in vergelijking met volledige ERP-oplossingen

Mogelijk moet deze software worden geïntegreerd met andere software voor uitgebreide kantooractiviteiten

Prijzen van Fieldwire

Basis

Pro: $39 per maand

Business: $ 59 per maand

Business Plus: $ 89 per maand

Beoordelingen en recensies van Fieldwire

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

👀 Wist u dat? Drones, AI en AR veranderen de algemene aannemerij en helpen teams de onderzoekstijd met wel 98% te verkorten .

10. Jonas Premier (beste voor bouwboekhouding en financieel bijhouden)

via Jonas Premier

Jonas Premier is een boekhoudkundige tool voor bouwmanagement voor aannemers die behoefte hebben aan gedetailleerde financiële rapportage, jobkostenberekening en salarisadministratie.

In tegenstelling tot software die gericht is op planning, geeft deze software prioriteit aan realtime financiële registratie voor het beheer van de cashflow, crediteuren/debiteuren en de winstgevendheid van opdrachten. De multi-entity boekhouding ondersteunt bedrijven die meerdere projecten of bedrijfsdivisies beheren.

De beste functies van Jonas Premier

Gebruik cloudgebaseerde ERP voor boekhouding, jobkostenberekening en projectmanagement

Centraliseer documenten met veilige opslagruimte en gestroomlijnd beheer

Krijg toegang tot projectgegevens en voltooi taken vanaf elk mobiel apparaat

Belangrijkste beperkingen van Jonas Premier

Sommige gebruikers melden beperkte aanpassingsmogelijkheden

De interface kan verouderd aanvoelen in vergelijking met concurrenten

Jonas Premier-prijzen

Starterspakket: $ 249/maand per gebruiker

Premium: $ 149/maand per gebruiker

Enterprise: $ 125/maand per gebruiker

Jonas Premier beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 270 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Jonas Premier?

Een recensie van Capterra zegt:

De zoekfunctie is geweldig, zodat u niet precies hoeft te weten waar een rapport of functie zich bevindt. U typt gewoon een paar woorden in en het wordt voor u gevonden. Extra documenten toevoegen in de software voor journaalboekingen of vergunningen voor een taak.

De zoekfunctie is geweldig, zodat u niet precies hoeft te weten waar een rapport of functie zich bevindt. U typt gewoon een paar woorden in en het wordt voor u gevonden. Extra documenten toevoegen in de software voor journaalboekingen of vergunningen voor een taak.

🧠 Leuk weetje: Het grootste bouwproject ter wereld, de Chinese Muur, heeft meer dan 2000 jaar geduurd om te voltooien — over een vertraagde deadline gesproken!

Bespaar kosten en voorkom communicatiechaos met ClickUp

Bij bouwprojecten moet u deadlines, budgetten en personeel in balans houden. De juiste softwareoplossing is niet alleen nuttig, maar vormt ook de ruggengraat van een efficiënte bedrijfsvoering.

Van alle opties past ClickUp zich echt aan uw bouwstijl aan. Heeft u een eenvoudige takenlijst, een volledig in kaart gebrachte Gantt-grafiek of een manier nodig om RFI's, wijzigingsopdrachten of punch-lijsten bij te houden? ClickUp doet het allemaal zonder u te beperken tot rigide werkstromen of opgeblazen interfaces.

Waarom zou u tijd verspillen met het jongleren met meerdere tools? Meld u aan voor een gratis ClickUp-account en verbeter eenvoudig uw projectmanagement, communicatie en kostenbeheersing.