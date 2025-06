Prijzen van Microsoft Teams: abonnementen, functies en alternatieven

Professionals in vrijwel elke branche kennen de waarde van Microsoft Teams. Het maakt communicatie op de werkplek eenvoudig. En omdat het geschikt is voor zowel kleine bedrijven als grote ondernemingen, biedt het verschillende prijsstructuren.

Maar hoe verhouden deze abonnementen zich tot elkaar? Is de prijs in verhouding tot de functies die u krijgt? Zijn er betere alternatieven voor Microsoft Teams? Laten we het eens op een rijtje zetten.

Microsoft Teams vs. ClickUp: een snelle vergelijking Functie Microsoft Teams ClickUp Doel Gericht op communicatie Alles-in-één werkbeheer Taakbeheer Add-ons vereist (Planner, MS Project) Ingebouwd met lijsten, borden, Gantt, enz. Documenten Beperkt via OneNote/Word Native documenten met AI, realtime bewerking, taken koppelen Vergaderingen Chatten en video; Copilot extra Ingebouwde tools voor vergaderingen, AI Notetaker, asynchrone Clips Visuele samenwerking Aparte Whiteboard-app Ingebouwde Whiteboards gekoppeld aan taken automatisering Via Power Automate (complex) Ingebouwde, gebruiksvriendelijke automatisering Integraties Sterk met Microsoft-apps meer dan 1000 integraties, waaronder Teams, Zoom en Slack Prijzen Add-ons die nodig zijn voor volledige functionaliteit Flexibele abonnementen die kunnen worden aangepast aan de behoeften van uw team

Wat is Microsoft Teams?

via Microsoft Teams

Zie Microsoft Teams als uw digitale kantoorruimte. Het combineert tools voor teamcommunicatie – chatten, videovergaderingen, bestanden delen en app-integratie – in één.

U kunt belangrijke updates markeren, bestanden delen in het gesprek en discussies opsplitsen in gerichte teamkanalen. Deze software voor het delen van bestanden slaat documenten automatisch op vanuit de chat naar SharePoint en OneDrive, zodat alles overzichtelijk blijft.

Microsoft Teams heeft ook een ingebouwd audio- en videosysteem om vergaderingen op afstand menselijker te maken. U kunt de AI-aangedreven ruisonderdrukking gebruiken om achtergrondgeluiden te blokkeren en te genieten van kristalheldere gesprekken.

Nadat u vergaderingen hebt gepland, kunt u ze bijhouden in uw Teams-kalender en synchroniseren met Outlook. De AI-aangedreven Microsoft Copilot helpt u vergaderingen samen te vatten, actiepunten te genereren en reacties op te stellen in de chat.

Als u meerdere tools gebruikt, kan Microsoft Teams worden geïntegreerd met andere Microsoft-apps, zoals Word en Excel, en tools van derden.

Abonnementen voor Microsoft Teams

De prijsstructuur van Microsoft Teams kan een beetje ingewikkeld zijn. Maar maak u geen zorgen. Wij vertellen u precies wat elk abonnement biedt en helpen u slimme budgetbeslissingen te nemen. Hier volgt een overzicht van elk MS-abonnement, zodat u een abonnement kunt kiezen met functies die aan uw behoeften voldoen.

Gratis abonnement

Het gratis abonnement van Microsoft Teams is geschikt voor kleine teams en persoonlijke projecten met basisvereisten.

Belangrijkste functies

Houd vergaderingen met maximaal 100 deelnemers

Voer onbeperkt één-op-één-gesprekken tot wel 30 uur

Neem deel aan groepsvergaderingen van maximaal 60 minuten

Bestanden delen en ingebouwde zoekfuncties gebruiken

Beperkingen

Slechts 5 GB cloudopslagruimte per gebruiker

Groepsvergaderingen worden na 60 minuten beëindigd

Geen zakelijke e-mailadressen

Beperkte integratie van Microsoft 365-apps

Voor wie is dit bedoeld? Dit abonnement is geschikt voor eenvoudige samenwerkingsbehoeften zonder complexe vereisten.

Microsoft Teams Essentials-abonnement

Dit abonnement combineert Teams met webversies van populaire Microsoft Office-apps.

Sleutel functies

Organiseer groepsvergaderingen van maximaal 30 uur met maximaal 300 deelnemers

Sla 10 GB aan bestanden per persoon op

Toegang tot transcripties en vergaderingen opnemen

Schakel live ondertiteling in het Engels in

Beperkingen

Geen geavanceerde gebruikerscontroles

Ontbrekende desktop-apps van Office

Beperkte rapportage-opties

Microsoft 365 Copilot is beschikbaar als add-on

Prijzen

$ 4 per maand, per gebruiker

Voor wie is dit bedoeld? Dit abonnement is handig voor kleine bedrijven en start-ups die een tool voor online vergaderingen nodig hebben, maar niet het volledige Microsoft 365-pakket willen.

Microsoft 365 Business Basic-abonnement

Dit abonnement combineert Teams met webversies van populaire Office-apps.

Belangrijkste functies

Aangepaste zakelijke e-mailadressen instellen

Krijg 1 TB opslagruimte per persoon

Beheer tot 300 gebruikers

Gebruik alle functies voor vergaderingen in Microsoft Teams

Gratis proefversie van één maand beschikbaar

Beperkingen

Ontbrekende tools voor videobewerking

Geen gedeelde werkruimtes

Beperkte Office-apps beschikbaar online en op telefoons

Microsoft 365 Copilot is beschikbaar als add-on

Prijzen

$ 6 per maand, per gebruiker

Voor wie is dit abonnement bedoeld? Dit abonnement is geschikt voor kleine tot middelgrote bedrijven die online vergadertools en basisapps van Office nodig hebben.

Microsoft 365 Business Standard-abonnement

Teams die alle functies en geavanceerde tools nodig hebben, kunnen het beste voor dit abonnement kiezen.

Belangrijkste functies

Webinars organiseren met registratie en rapportage

Gebruik Microsoft Loop voor teamwork in gezamenlijke werkruimtes

Video's bewerken met Clipchamp

Profiteer van geavanceerde tools voor veiligheid

Proefversie van één maand gratis beschikbaar

Beperkingen

Hogere maandelijkse kosten in vergelijking met het andere abonnement

Inclusief een leercurve

Sommige tools worden mogelijk niet gebruikt

Microsoft 365 Copilot is beschikbaar als add-on

Prijzen

$ 12,50/per maand, per gebruiker

Voor wie is dit bedoeld: Middelgrote tot grote bedrijven die veel gebruikmaken van Office-apps en geavanceerde veiligheid nodig hebben, zullen baat hebben bij deze oplossing.

Voor- en nadelen van de prijzen van Microsoft Teams

Microsoft Teams heeft meerdere abonnementen, maar passen de kosten bij uw behoeften? Laten we de voor- en nadelen van de prijsstrategie eens bekijken.

👍 Voordelen van de prijzen van Microsoft Teams

De abonnementen van Microsoft Teams bieden aantrekkelijke voordelen, waardoor het een aantrekkelijke keuze is. U kunt:

Begin met een gratis abonnement om het potentieel te ontdekken

Kies voor Microsoft 365 Business Basic of Microsoft 365 Business Standard en krijg Microsoft 365-apps zoals OneDrive, Outlook en Office

Krijg 1 TB cloudopslagruimte bij de Business Basic- en Standard-abonnementen: voldoende ruimte voor documenten en media

Host onbeperkt groepsvergaderingen en organiseer workshops of trainingssessies die een hele dag duren

Profiteer van Business Premium-functies zoals geavanceerde veiligheid en toegangscontrole om gevoelige communicatie te beschermen

👎 Nadelen van de prijzen van Microsoft Teams

Helaas heeft MS Teams nogal wat nadelen als het gaat om de kostenstructuur.

Er is een aanzienlijk prijsverschil tussen de Microsoft 365 Business Basic- en Microsoft 365 Business Standard-abonnementen

In de gratis versie van Microsoft Teams zijn groepsgesprekken beperkt tot maximaal 60 minuten en 100 deelnemers. Hierdoor kunnen incidentele gebruikers niet profiteren van de belangrijkste functies voor bellen van Microsoft Teams

Voor functies zoals het hosten van webinars en de bewerking van video's is een duurder Business Standard- of Microsoft Teams Premium-abonnement nodig

Microsoft 365 Copilot vereist extra uitgaven bovenop de basisprijzen van het abonnement

Met zoveel opties en tools geldt: hoe hoger de kosten, hoe meer tijd u kwijt bent om ze te leren kennen

🤓 Wist u dat? Microsoft Teams is oorspronkelijk ontwikkeld als antwoord op Slack, en werd in slechts enkele maanden tijd ontwikkeld nadat Microsofts poging om Slack over te nemen in 2016 mislukte.

Waarom alternatieven voor Microsoft Teams overwegen?

Hoewel Teams naadloos integreert met Microsoft-producten, kan het lastig zijn om het te verbinden met tools van andere fabrikanten. Dit kan een limiet vormen voor uw groei.

Hier zijn vier sleutels om alternatieven voor Microsoft Teams te overwegen:

1. Meerlaagse prijsstructuur

De abonnementen van Microsoft Teams variëren van gratis tot premium betaalde abonnementen zoals Microsoft 365 Business Standard. Sommige gebruikers zullen echter merken dat de vereiste functies alleen beschikbaar zijn in duurdere abonnementen, wat een belemmering kan zijn.

Als uw organisatie niet alle gebundelde services nodig heeft, betaalt u nog steeds meer dan u gebruikt.

2. Uitdagingen op het gebied van de gebruikersinterface

De interface van Microsoft Teams bevat veel functies, wat gebruikers, vooral degenen die nieuw zijn in het ecosysteem, kan overweldigen. Het instellen kan erg tijdrovend zijn, omdat er geen bestaande structuur is.

U moet kanalen aanmaken, hun namen bepalen en ze vanaf nul afstemmen op de relevante teams. Het maken van een kopie van deze kanalen is ook een handmatige taak.

3. Beperkingen voor taakbeheer

MS Project (een projectmanagementsoftwareproduct van Microsoft Teams ) is een integratiesysteem voor taakbeheer. U moet echter een aparte licentie aanschaffen om MS Teams voor projectmanagement te kunnen gebruiken.

Dit kan een uitdaging zijn voor kleinere teams of teams die met een beperkt budget werken. De leercurve is ook steil, waardoor u meerdere applicaties moet leren om taken uit te voeren.

4. Schaalbaarheid en groeibottlenecks

MS Teams beperkt het aantal privékanalen tot 30. Voor gebruikersbeheer zijn maximaal 250 leden toegestaan, met een limiet van 200 standaardkanalen per team.

Dit lijkt misschien veel in eerste instantie, maar stel je een adviesbureau voor waar elk project van een client een eigen kanaal nodig heeft. Dan zou deze limiet sneller bereikt kunnen worden dan verwacht.

👀 Wist u dat? 67% van de bedrijven heeft na de COVID-19-pandemie nieuwe samenwerkingstools geïmplementeerd.

ClickUp: een uitgebreid alternatief voor Microsoft Teams

Werknemers schakelen tussen apps 1.200 keer per dag —bijna 4 uur per week aan aandacht herstellen.

Projecten, kennis en communicatie verspreid over verschillende tools kunnen u vertragen. Teams die meerdere tools gebruiken, hebben zelfs te maken met grotere uitdagingen op het gebied van samenwerking, zoals een gebrek aan afstemming, miscommunicatie en vertrouwensproblemen, bovenop het gevoel overweldigd te zijn.

ClickUp kan dit snel en eenvoudig voor u oplossen. ClickUp combineert taakbeheer, projectmanagement, chatten, documenten, whiteboards, vergaderingen en automatisering in één platform. Dit betekent dat u niet hoeft te schakelen tussen meerdere tools voor communicatie, documentatie en het bijhouden van taken – alles is gecentraliseerd.

Automatisering en integraties: Automatiseer repetitief werk en integreer indien nodig met tools zoals Microsoft Teams

Taak- en projectmanagement: Wijs taken toe, stel prioriteiten, houd de voortgang bij en beheer werkstromen

Chatten en communiceren: Ingebouwde chat voor realtime teamcommunicatie, vergelijkbaar met Teams-kanalen.

Documenten en kennisbeheer: maak documenten, deel ze en werk er samen aan binnen uw werkruimte.

Whiteboards: Visuele samenwerking voor brainstormen en plannen.

Vergaderingen en Clips: Plan vergaderingen, neem asynchrone videoboodschappen op en gebruik AI voor aantekeningen en transcripties van vergaderingen.

Waarom kiezen voor ClickUp in plaats van Microsoft Teams?

Stel je voor dat je deadline over een uur is. Je taken staan in de ene app, chats in een andere en de laatste tijdlijn van het project is begraven in een e-mailthread. Met ClickUp kun je taken, documenten en tijdlijnen in één weergave koppelen, updates vinden en je project op tijd indienen.

Terwijl Microsoft Teams zich voornamelijk richt op communicatie, brengt ClickUp al uw activiteiten onder één dak. Het biedt diepgaander project- en taakbeheer, ingebouwde documenten en robuustere automatisering van werkstromen. En als u nog niet klaar bent om Teams op te geven, kunt u ook de ClickUp Microsoft Teams-integratie gebruiken zonder te hoeven overschakelen.

Voor teams die MS Teams gebruiken als hun zakelijke berichten-app, verzorgt ClickUp projectupdates, taken en discussies op één plek – geen verspreide informatie meer, maar georganiseerd teamwork.

Hieronder leest u hoe de integratie van Microsoft Teams in ClickUp nuttig kan zijn:

Deel links naar ClickUp-taken in Teams-chats, zodat teamgenoten direct de status, prioriteit en deadlines van taken kunnen zien zonder van app te wisselen

Zet snelle discussies om in uitvoerbare taken met het commando Taak maken

Ontvang automatische notificaties in Teams voor nieuwe opmerkingen, statuswijzigingen en bestandsuploads

Belangrijkste functies

1. Real-time chatten om de communicatie op gang te houden

Gebruik ClickUp Chat voor teamsamenwerking en om context te behouden

ClickUp Chat koppelt gesprekken aan taken, projecten en documenten om te brainstormen.

In tegenstelling tot MS Teams, dat zich voornamelijk richt op discussies, voegt ClickUp context toe aan elke chat, waardoor het gemakkelijker wordt om gesprekken om te zetten in actiepunten en effectieve communicatiestrategieën te ontwikkelen.

Waarom ClickUp Chat zich onderscheidt:

Zet berichten met één klik om in taken, zodat belangrijke discussies tot concrete resultaten leiden

Koppel elke chat automatisch aan gerelateerde taken, documenten en updates om te voorkomen dat informatie verloren gaat

Gebruik ClickUp Chat om berichten toe te wijzen aan relevante teamleden

Gebruik ClickUp AI om antwoorden voor te stellen, chat-threads samen te vatten en taken aan te maken en toe te wijzen om teams georganiseerd te houden

Voeg berichten toe aan specifieke taken en projecten, zodat discussies relevant en gestructureerd blijven

Maak speciale ruimtes om gesprekken te structureren op basis van teams, projecten of onderwerpen voor maximale duidelijkheid

2. Visuele samenwerking met Whiteboards

Zet ideeën om in taken op ClickUp Whiteboards

MS Teams biedt Microsoft Whiteboard als externe tool, maar ClickUp heeft een native oplossing. Gebruikers kunnen brainstormen en plannen met ClickUp Whiteboards. Het helpt teams om ideeën, werkstromen en strategieën in realtime in kaart te brengen.

U kunt taken rechtstreeks vanuit het whiteboard koppelen en ideeën omzetten in uitvoerbare taken binnen dezelfde interface.

Bovendien is Whiteboard geïntegreerd met ClickUp Chat en ClickUp Project Management. Het dynamische karakter van deze tool verbetert de communicatie door taken visueel met elkaar te verbinden in uw werkruimte, waardoor uw team op één plek kan brainstormen en samenwerken.

3. Beheer vergaderingen met ClickUp

ClickUp Meetings biedt een centrale plek voor het opslaan van uw aantekeningen, actiepunten en follow-ups en helpt u georganiseerd en verantwoordelijk te blijven. ClickUp AI Notetaker transcribeert automatisch vergaderingen, vat belangrijke punten samen en genereert bruikbare vergadernotities, waardoor uw team tijd bespaart en niets wordt gemist.

Zo kunt u effectieve vergaderingen organiseren:

Gebruik geavanceerde opmaakopties om sleutelpunten te markeren, ideeën te structureren en inzichten uit vergaderingen te ordenen in een intuïtieve editor

Zet opmerkingen uit vergaderingen om in toewijsbare taken om een overzicht te behouden en iedereen op dezelfde pagina te houden over deadlines

Maak agenda's voor vergaderingen in de vorm van checklists en vink onderwerpen af naarmate ze worden besproken, zodat niets over het hoofd wordt gezien

Bespaar tijd door terugkerende taken in te stellen voor wekelijkse, maandelijkse of projectgebaseerde vergaderingen en agenda's van tevoren te plannen

Onderneem direct actie met behulp van slash-commando's om aantekeningen te formatteren, taken toe te wijzen of vergaderdocumenten bij te werken

📮ClickUp Insight: 37% van de werknemers verstuurt aantekeningen of notulen van vergaderingen om actiepunten bij te houden, maar 36% vertrouwt nog steeds op andere, gefragmenteerde methoden. Zonder een uniform systeem voor het vastleggen van beslissingen kunnen belangrijke inzichten die u nodig hebt, verloren gaan in chats, e-mails of spreadsheets. Met ClickUp kunt u gesprekken direct omzetten in uitvoerbare taken in al uw taken, chats en documenten, zodat niets door de mazen van het net glipt.

4. Beheer documenten en bekijk taken op één plek

Geniet van gezamenlijke live bewerking in ClickUp Documenten

Teams hoeven nooit meer te schakelen tussen verschillende tools om hun werk in ClickUp te beheren. U kunt taken aanmaken en toewijzen vanuit de chat, ze koppelen aan relevante discussies en samenwerken met uw teamleden in ClickUp-documenten.

Teamleden kunnen in realtime samenwerken aan documenten met functies zoals typindicatoren, opmerkingen en het bijhouden van revisies. ClickUp Docs wordt ook geleverd met ClickUp AI, dat kan helpen bij het schrijven, samenvatten en vertalen van content.

Krijg een overzicht van de belangrijkste updates in uw werkruimte met ClickUp Brain

Om uw werk te bekijken en uw taken te beheren, kunt u de kalender van ClickUp gebruiken.

De ClickUp-kalender signaleert planningsconflicten, houdt de voortgang van projecten bij en past tijdlijnen binnen het ecosysteem aan. In tegenstelling tot de standaard kalenderintegratie van Microsoft Teams is de kalender van ClickUp intuïtiever en biedt deze taakgerichte planning.

U kunt persoonlijke, team- en externe agenda's (Google, Outlook, Apple) in één weergave over elkaar leggen om alle toewijzingen op één plek te zien. Zo kunt u met behulp van aangepaste kleurgecodeerde weergaven direct zien welke taken in uitvoering zijn, achterstallig zijn of voltooid zijn.

5. Asynchrone videoboodschappen met ClickUp Clips

Gebruik ClickUp Clips om asynchroon te communiceren met uw team

Voor teams die afhankelijk zijn van videocommunicatie, betekent ClickUp Clips een welkome afwisseling van de dagelijkse vergaderingen.

Hiermee hoeft u zich geen zorgen te maken over het handhaven van de etiquette voor virtuele vergaderingen. Neem tutorials of instructies op met ClickUp Clips en maak een bibliotheek met belangrijke discussies voor toekomstig gebruik.

6. Samenwerken voor contextuele feedback

Gebruik ClickUp Assign Comments om opmerkingen om te zetten in ClickUp-taken of deze toe te wijzen aan het team

Als er een probleem is, kunt u in plaats van een aparte e-mail te sturen of een collega in een andere chat te pingen, ClickUp Assign Comments gebruiken om de query naar hen door te sturen.

Bovendien centraliseert ClickUp Integrations al uw gesprekken en projectgerelateerde discussies, zodat u georganiseerd blijft.

Met de ClickUp Zoom-integratie kunt u bijvoorbeeld rechtstreeks vanuit een ClickUp-taak een Zoom-gesprek starten. U kunt ook opnames en samenvattingen van vergaderingen koppelen aan projecten.

Met de ClickUp Slack-integratie kunt u ondertussen met één klik taken aanmaken vanuit Slack-berichten en discussies tussen de twee platforms synchroniseren.

Prijsoverzicht

ClickUp biedt flexibele abonnementen voor teams van elke grootte en vormt daarmee een voordelig alternatief voor Microsoft Teams. Hieronder vindt u een gedetailleerd overzicht van de abonnementen:

Free Forever-abonnement

Het gratis abonnement voor onbepaalde tijd bevat essentiële tools voor projectmanagement die veel teams nodig hebben.

Sleutel functies

Maak onbeperkt taken en projecten

Aangepaste sjablonen voor projecten instellen

Houd de tijd bij die aan taken wordt besteed

Gebruik Gantt-grafieken (beperkt tot 100 keer gebruik)

Krijg 24/7 live ondersteuning

Sla tot 100 MB aan bestanden op

Voer maandelijks 100 automatiseringsacties uit

Voor wie is het bedoeld? Perfect voor kleine teams, freelancers of individuen die beginnen met projectmanagementtools en essentiële functies willen zonder kosten

Unlimited-abonnement

Dit abonnement heeft geen limieten van het gratis niveau, waardoor teams meer flexibiliteit hebben.

Sleutel functies

Verwijder alle limieten voor Gantt-grafieken en resourcebeheer

Maak aangepaste formulieren en voeg aangepaste velden toe

Voer maandelijks 1.000 automatiseringsacties uit

Toegang tot onbeperkte opslagruimte

Maak aangepaste sjablonen voor projecten

Krijg prioriteit bij ondersteuning

Stel onbeperkte dashboards in

Voor wie is het bedoeld? Kleine tot middelgrote teams die een complete oplossing voor projectmanagement nodig hebben zonder dat dit een aanslag op het budget betekent

Business-abonnement

Het Business-abonnement voegt geavanceerde functies toe die Microsoft Teams niet heeft, zoals burndown-grafieken voor Scrum-teams en aangepaste rapportage.

Sleutel functies

Maak aangepaste grafieken en widgets

Maak geavanceerde automatiseringen voor uw werkstroom

Voer maandelijks 10.000 automatiseringsacties uit

Krijg toegang tot geavanceerde tijdregistratie en aangepaste toestemmingen

Maak grafieken van de werklast en krijg weergaven van de tijdlijn

Voor wie is het bedoeld? Middelgrote teams die Scrum gebruiken of gedetailleerde projectanalyses en rapportage nodig hebben

Enterprise-abonnement

Het Enterprise-abonnement biedt extra veiligheid op bedrijfsniveau en aangepaste functies die geschikt zijn voor grote organisaties.

Sleutel functies

Krijg speciale hulp bij de implementatie en toegang tot de Enterprise API

Stel onbeperkt aangepaste rollen in

Gebruik eenmalige aanmelding (SSO)

Voer onbeperkte automatiseringen uit

Krijg toegang tot aangepaste functies voor veiligheid en HIPAA-compliance

Voor wie is het bedoeld? Grote organisaties met geavanceerde vereisten op het gebied van veiligheid, aanpassing en toegewijde ondersteuning

Bekijk hier alle aspecten van de prijzen van ClickUp

Lewis Norwood, hoofd klantrelaties bij Pharmacy Mentor, zegt:

ClickUp heeft ons bedrijf geholpen veel productiever te worden: we besparen tijd, hebben minder zinloze vergaderingen en de tevredenheid van onze medewerkers en clients is enorm gestegen.

Werk beter samen met ClickUp

MS Teams is geschikt voor mensen die al deel uitmaken van het Microsoft-ecosysteem. U kunt met anderen communiceren via chat- en video-opties en gerichte kanalen aanmaken om de werkstroom te verdelen. Het ontbreken van functies voor taakbeheer kan voor velen echter een hindernis zijn.

Voor het afhandelen van taakopdrachten en het bijhouden van de voortgang zijn extra tools nodig, zoals Planner of Project, terwijl ClickUp wordt geleverd met ingebouwde takenlijsten, Kanban-borden, Gantt-grafieken en werklastweergaven.

Investeren in meerdere taken en tools voor teambeheer kan de overheadkosten verhogen en verwarring veroorzaken. Door te kiezen voor één platform dat alles integreert, worden deze obstakels uit de weg geruimd.

