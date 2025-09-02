11 beste alternatieven voor TimeHero in 2025

Het is 9 uur 's ochtends en uw nog te doen-lijst voelt nu al overweldigend. U heeft overlappende vergaderingen, deadlines die dichterbij komen en die ene taak die altijd naar morgen wordt verschoven.

Als u TimeHero hebt geprobeerd, vond u de planningsaanpak waarschijnlijk prettig. Maar hebt u behoefte aan iets innovatievers, flexibeler en beter aanpasbaar?

In deze blogpost hebben we de beste alternatieven voor TimeHero op een rijtje gezet, die allemaal intelligente taakautomatisering, slimme planning en tijdbeheer bieden. 🕰️

Waarom kiezen voor alternatieven voor TimeHero?

Wanneer een tool meer in de weg staat dan helpt, is dat een duidelijk teken dat u andere opties moet overwegen. Dit is wat echte gebruikers hebben gedeeld over waar TimeHero tekortschiet. 📈

Te rigide met automatisering: De planningsengine herschikt taken vaak op een manier die niet overeenkomt met hoe mensen daadwerkelijk willen werken

onvoldoende aangepaste mogelijkheden: *Gebruikers kunnen zaken als kalenderweergaven of projectlayouts niet eenvoudig aanpassen aan hun werkstroom

*enkele sleutelintegraties ontbreken: Verschillende gebruikers melden de ontbrekende melding van een tweerichtingssynchronisatie met Google Agenda en iCalendar

inconsistente notificaties:* Herinneringen komen niet altijd op het juiste moment, wat de dagelijkse prioriteiten in de war kan sturen

Steile leercurve: Hoewel het er overzichtelijk uitziet, kan het verdiepen in de geavanceerde tools onhandig of verwarrend aanvoelen

🧠 Leuk weetje: Voordat agenda's iets waren dat je op je telefoon kon openen, hielden mensen in het prehistorische Schotland de tijd al bij met behulp van de maan. Rond 8000 v.Chr. groeven ze 12 kuilen in de grond bij Warren veld, uitgelijnd met de maanfasen, en creëerden zo de oudst bekende kalender ter wereld.

*timeHero-alternatieven in één oogopslag

Hier is een tabel om u te helpen bij het kiezen uit de beste alternatieven voor TimeHero. 📊

Tool Sleutelfuncties Het beste voor Prijzen* ClickUp • AI-aangedreven kalender en kalenderweergave • Brain + Autopilot Agents voor slimme planning • Werklastweergave voor capaciteitplanning • Automatisering, terugkerende taken en AI Notetaker Het meest geschikt voor alle teams (individuen → ondernemingen) die behoefte hebben aan intelligente taakplanning, planning en samenwerking Gratis abonnement beschikbaar; Onderneming: aangepaste prijzen Motion • Automatische planning met AI en realtime herschikking • Diep werk-tijdblokkering • Dagelijkse plannings-e-mails • Synchroniseren met Google/Outlook Het meest geschikt voor gebruikers die dynamische AI-planning willen die zich direct aanpast aan veranderingen Gratis proefversie beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 49 per gebruiker per maand; Enterprise: aangepaste prijzen Todoist • Taak aanmaken in natuurlijke taal • Karmasysteem voor gamificatie van productiviteit • Prioriteitniveaus en voortgang bijhouden • Synchroniseren tussen meerdere platforms Het meest geschikt voor particulieren en freelancers die eenvoudige persoonlijke taak bijhouden willen Free abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 5 per gebruiker per maand Terugwinnen • Slimme vergaderingen met buffertijden • Habit Scheduler voor routines • Automatische herplanning • Integratie met Google en Outlook Het meest geschikt voor professionals die behoefte hebben aan slimme kalenderbeheer en bescherming van hun concentratietijd Free abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 10 per gebruiker per maand; onderneming: prijzen aangepast TickTick • Gewoontes bijhouden + taken • Ingebouwde Pomodoro-timer • Meerdere weergaven (lijst, Kanban, kalender) • Omzetting van spraakmemo's naar taken Het beste voor mensen die taken en het aanleren van gewoontes in één tool willen combineren Free abonnement beschikbaar; betaald jaarabonnement voor $ 35,99/jaar Taskade • Visuele werkstroom met mindmaps en Kanban • Ingebouwde video en opmerkingen • AI-werkstroomgenerator en AI-agenten • Onbeperkte subtaak en geneste lijsten Het meest geschikt voor teams op afstand die behoefte hebben aan visuele taak-/ideeënin kaart brengen met samenwerking Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 20 per maand; Enterprise: prijzen aangepast Trello • Kanban-borden en kaartgebaseerde werkstroom • Butler-automatisering • Power-ups voor extensies • Integraties (Slack, Drive, Jira) Het meest geschikt voor teams die eenvoudige, visuele werkstroom beheren Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 6 per gebruiker per maand; Enterprise: prijzen aangepast Things3 • Planning in natuurlijke taal • Magic Plus-knop voor snelle vastlegging • Logboek- en structureringstools • Naadloze synchroniseren met het Apple-ecosysteem Het meest geschikt voor Apple-gebruikers (particulieren, freelancers, professionals) die behoefte hebben aan afleidingsvrije taakbeheer Geen Free abonnement; eenmalige aankoop per apparaat Wrike • Gedetailleerde toestemming en compliance-werkstroom • Toewijzing van middelen en beheer van werklast • Aanpasbare dashboard • AI-ondersteunde tijdsregistratie Het meest geschikt voor ondernemingen en complexe organisaties die behoefte hebben aan projectcontrole en naleving Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 10 per gebruiker per maand; Enterprise: prijzen aangepast Sunsama • Dagelijks begeleid abonnementritueel • Taken uit meerdere tools halen • Integratie van kalender + taak • Tijdsregistratie voor inzichten Het meest geschikt voor kenniswerkers die op zoek zijn naar bewust dagelijks abonnement en focus Gratis proefversie beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 16 per maand Akiflow • Commandocentrum met toetsenbord als eerste • Tijdblokkering van taken • Universele inbox en slimme notificaties • Diepe integraties tussen tools Het meest geschikt voor productiviteitgebruiker die de voorkeur geven aan tijdblok en uniform taakbeheer. Gratis proefversie beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 19 per maand

🔍 Wist u dat? De markt voor kalender-apps zal naar verwachting in 2030 een omvang van 16,37 miljard dollar bereiken, met een samengesteld jaarlijks groeipercentage van 10,4% tijdens de prognoseperiode.

De 11 beste alternatieven voor Timehero

TimeHero is een must voor het automatiseren van taakplanningen en het blokkeren van tijd in kalenders. Het helpt individuen hun dagen te plannen rond hun werkelijke werk. Maar het biedt vaak onvoldoende ruimte voor teams die meer controle over taken, sterkere automatisering en ingebouwde AI-ondersteuning nodig hebben.

Of u nu een meer visuele tool nodig hebt, beter bent in het afhandelen van terugkerende taken of gewoon... minder streng bent met uw planning, deze lijst heeft iets voor u. 🎯

clickUp (het beste voor Taak-planning met geïntegreerd tijdbeheer en automatisering)*

Ontvang de AI-aangedreven kalender van ClickUp gratis Stel uw dagelijkse planning op en pas deze aan op basis van uw prioriteiten, toewijzingen en voorkeuren met behulp van ClickUp kalender

ClickUp is de alles-in-één app voor werk die projectmanagement, kennisbeheer en chatten combineert, allemaal aangedreven door AI die u helpt sneller en slimmer te werken.

Het bevat functies om extra lagen van zichtbaarheid, teamsamenwerking en AI-ondersteunde besluitvorming toe te voegen aan uw dagelijkse werkstroom.

Plan met ClickUp kalender

Als je je dag wilt plannen voor maximale efficiëntie, begin dan met de ClickUp-kalender. Deze maakt je dagelijkse planning op basis van realtime input, zoals deadlines voor taken, vergaderingen, werklast en beschikbaarheid van het team.

Stel dat u een productmarketingcampagne opneemt in drie regio's. U hebt tijd nodig om het ontwerp van de campagne te beoordelen, dagelijks contact te houden met regionale leiders en feedbackloops te coördineren. De AI-kalender blokkeert die tijdvakken automatisch op basis van vooraf ingestelde prioriteiten en past uw taken aan als er iets verandert.

Elke vergadering wordt rechtstreeks gesynchroniseerd met uw Google Agenda en u krijgt ondersteuning voor alle belangrijke online vergadertools zoals Google Meet, Zoom of Teams. Waarom is dit belangrijk? Hierdoor kunt u rechtstreeks vanuit uw ClickUp-werkruimte aan deze vergaderingen deelnemen, in plaats van tussen meerdere tabbladen te moeten schakelen.

💡 Pro-tip: Wilt u automatisch aantekeningen maken tijdens een kick-offvergadering met een client? Schakel dan de ClickUp AI Notetaker in uw kalender in. Deze neemt zelfstandig deel aan toegestane vergaderingen, transcribeert en registreert de discussie, haalt actiepunten eruit en maakt automatisch gekoppelde taken aan, zodat u niets meer handmatig hoeft over te typen of bij te houden.

Optimaliseer met ClickUp Brain en ClickUp Autopilot Agents

Structureer wekelijkse werkpatronen met behulp van de slimme AI-abonnementen van ClickUp Brain

Voeg nu ClickUp Brain toe om uw planning te optimaliseren. Deze AI-assistent gokt niet wat belangrijk is, maar bestudeert hoe u werkt om ervoor te zorgen dat zijn aanbevelingen voor u werken en niet tegen u.

Stel dat je dagen bestaan uit geconcentreerd ontwerpwerk in de ochtend, telefoongesprekken in de middag en twee keer per week diepgaande evaluatie-sessies. ClickUp Brain gebruikt deze patronen, taakduur en huidige deadlines om je week te structureren.

ClickUp Autopilot Agents gaat nog een stap verder. In plaats van voortdurend taken te herschikken wanneer projecten veranderen, kunt u aangepaste Autopilot Agents maken om automatisch prioriteiten aan te passen, eigenaren opnieuw toe te wijzen en zelfs deadlines voor uw sleutel-taken te herschikken.

Als bijvoorbeeld een client-vergadering wordt verplaatst, zal uw agent de wijziging doorvoeren in alle afhankelijke taken, focusblokken vrijmaken en deliverables opnieuw inplannen – zonder dat u daar iets voor hoeft te doen.

*uitvoeren met ClickUp-taak

Verdeel projecten in uitvoerbare onderdelen met behulp van ClickUp-taak

Je hebt je dag in kaart gebracht en het is tijd om aan de slag te gaan. Ga naar ClickUp-taak, waar alle taken worden toegewezen. Elke taak ondersteunt tijdsinschatting en tijdsregistratie, aangepaste velden, subtaaken, afhankelijkheden en threaded comments voor extra context.

Stel dat u de lancering van een nieuwe website coördineert. U kunt taken aanmaken voor UX-ontwerp, conceptteksten, overdracht van ontwikkeling, kwaliteitscontrole en definitieve lancering, en elke taak tag met een eigenaar, deadline en prioriteit.

visualiseer tijdlijnen met de ClickUp-kalenderweergave*

Pas tijdlijnen aan en breng werklasten in evenwicht met de ClickUp-kalenderweergave

Alles wordt visueel gesynchroniseerd in ClickUp Kalender weergave, waar u in één oogopslag taak- en projecttijdlijnen kunt verschuiven en blokkades kunt opsporen. U kunt uw taken per dag, per blok van 4 dagen, per week of per maand bekijken. Het opnieuw plannen en bijwerken van deadlines is net zo eenvoudig als het verslepen van taak-tijdlijnen.

U kunt taken kleurcode op basis van de toegewezen persoon of prioriteit, aangepaste velden weergeven, taken filteren op status en zelfs terugkerende taken of nationale feestdagen opnemen om projecten beter te abonnement.

💡 Pro-tip: terwijl de kalenderweergave u helpt bij het visualiseren en plannen van taak tijdlijnen, is de werklastweergave in ClickUp ideaal voor het plannen van de capaciteit van uw team. Stel dat uw ontwerper drie deadlines heeft in dezelfde week. De werklastweergave laat deze overbelasting direct zien, zodat u het werk opnieuw kunt toewijzen of herverdelen voordat er achterstanden ontstaan.

De beste functies van ClickUp

*automatiseer taakuitslagen: trigger acties zoals het toewijzen van eigenaren, het wijzigen van statussen en het verschuiven van deadlines zonder handmatige inspanningen met ClickUp-automatisering

krijg slimme taaksuggesties:* Laat ClickUp Brain de beste momenten aanbevelen om aan specifieke taken te werk te gaan op basis van inspanning, prioriteit en beschikbaarheid

stel terugkerende taken in:* Houd regelmatig terugkerende taken zoals wekelijkse synchronisaties, maandelijkse rapportages of kwartaalbeoordelingen op schema zonder ze elke keer opnieuw in te stellen

visualiseer de werklast van uw team: *Ziet wie er in capaciteit zit en wie meer kan aannemen door de taakverdeling te bekijken met de ClickUp-werklastweergave

Schrijf sneller met behulp van AI: Vraag ClickUp Brain om taakbeschrijvingen, e-mailreacties, projectbriefings of follow-upantekeningen rechtstreeks in uw werkruimte op te stellen

*plan uw dag met spraakopdrachten: gebruik Talk to Text in ClickUp Brain MAX , uw desktop AI Super App, om uw abonnementen voor de dag te dicteren, vergaderingen te plannen en zelfs werk uit te voeren met behulp van spraakopdrachten

*limieten van ClickUp

Incidentele vertraging of tragere prestaties in grote werkruimten

*prijzen van ClickUp

clickUp-beoordelingen en recensies*

G2: 4,7/5 (meer dan 10.450 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4500 beoordelingen)

*wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Dit is hoe een Reddit-gebruiker zijn ervaring beschreef:

ClickUp is zeker de moeite waard! Ik bedoel, het is niet alleen een PM-tool, maar heeft ook zoveel andere toepassingen. Mijn absolute favoriet is echter de kalenderweergave. Er gaat niets boven het kunnen zien van al mijn werk en toewijzingen op één plek. Dus mijn werkopdrachten? Check. Die koffieafspraak? Check. De verjaardag van mijn moeder? Ook check! Er is echter één ding dat dat nog overtreft. ClickUp Brain. Jongens, ik kan het gewoon vragen wanneer ik Free ben om een vergadering te plannen of of mijn teamleden meer werk kunnen aannemen, en het staat er allemaal! Mind? Blown.

ClickUp is zeker de moeite waard! Ik bedoel, het is niet alleen een PM-tool, maar heeft ook zoveel andere toepassingen. Mijn absolute favoriet is echter de kalenderweergave. Er gaat niets boven het kunnen zien van al mijn werk en toewijzingen op één plek. Dus mijn werkopdrachten? Check. Die koffieafspraak? Check. De verjaardag van mijn moeder? Ook check! Er is echter één ding dat dat nog overtreft. ClickUp Brain. Jongens, ik kan het gewoon vragen wanneer ik gratis ben om een vergadering te plannen of of mijn teamleden meer werk kunnen aannemen, en het staat er allemaal! Mind? Blown.

📮 ClickUp Insight: Uit ons onderzoek naar de balans tussen werk en privé blijkt dat 46% van de werknemers 40-60 uur per week werkt, terwijl maar liefst 17% meer dan 80 uur werkt! Maar daar houdt het niet op: 31% heeft moeite om consequent tijd voor zichzelf vrij te maken. Dat is een perfect recept voor een burn-out. 😰 Maar weet je wat? Balans op het werk begint met zichtbaarheid! De ingebouwde functies van ClickUp, zoals werklastweergave & tijdsregistratie, maken het gemakkelijk om de werklast te visualiseren, taken eerlijk te verdelen en de daadwerkelijk bestede uren bij te houden, zodat je altijd weet hoe en wanneer je het werk kunt optimaliseren. *echte resultaten: Lulu Press bespaart 1 uur per dag per medewerker door gebruik te maken van ClickUp automatisering, wat leidt tot een toename van 12% in werk-efficiëntie.

2. Motion (het beste voor AI-gestuurde planning en taak-automatisering)

via Motion

Voel je je overweldigd door het plannen van je werkdag? Motion pakt dit probleem aan op kop. Dit AI-aangedreven platform neemt het giswerk uit het prioriteren van taken en plant ze automatisch op basis van deadlines, geschatte duur en je werktijden.

Wanneer er onverwachte vergaderingen opduiken of deadlines veranderen, past de taakplannings-tool zich direct aan, waardoor vervelend handmatig herschikken overbodig wordt. Het leert van uw werkpatronen om optimale tijden voor diepe concentratie voor te stellen en stroomlijnt samenwerkingswerk door middel van eenvoudige taaktoewijzing en voortgang bijhouden.

beste functies van Motion*

Maak een Unlimited aantal projecten aan en organiseer taken in aangepaste werkruimten voor verschillende clients of initiatieven

Blokkeer automatisch tijd voor diepgaand werk op basis van prioriteit en deadline

Integreer naadloos met Google Agenda, Outlook en verschillende tools voor een gecentraliseerd systeem

Ontvang dagelijks abonnementse-mails met gepersonaliseerde taak-aanbevelingen op basis van uw lopende projecten en aankomende deadlines

*bewegingslimieten

Beperkte mogelijkheden voor aangepaste instellingen in vergelijking met meer gevestigde tools

De functie van de mobiele app blijft achter in vergelijking met de webversie

Motion-prijzen

Pro AI: $ 49/maand per gebruiker

business AI: *$ 69/maand per gebruiker

onderneming: *Aangepaste prijzen

bewegingsbeoordelingen en recensies*

G2: 4,1/5 (meer dan 115 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (75+ beoordelingen)

*wat zeggen echte gebruikers over Motion?

Rechtstreeks uit een G2-recensie:

Ik ben dol op de AI-tijdinvullingen. Als ik een vergadering moet annuleren of wat vrije tijd heb, vult het mijn ruimte met wat er aan projecten/taak nog te doen is... De enige nadelen zijn dat alles op de juiste manier moet worden ingesteld in projecten en sjablonen voor redelijk gebruik. Het automatiseren van taken en stappen is eenvoudig, maar gaat niet zo ver als ik zou willen wat betreft het schrijven van variabelen voor namen of het automatisch starten van projecten buiten het bedrijf in plaats van op privé niveau.

Ik ben dol op de AI-tijdinvullingen. Als ik een vergadering moet annuleren of wat vrije tijd heb, vult het mijn ruimte met wat er aan projecten/taak nog te doen is... De enige nadelen zijn dat alles op de juiste manier moet worden ingesteld in projecten en sjablonen voor redelijk gebruik. Het automatiseren van taken en stappen is eenvoudig, maar gaat niet zo ver als ik zou willen wat betreft het schrijven van variabelen voor namen of het automatisch starten van projecten buiten het bedrijf in plaats van op privé niveau.

3. Todoist (het beste voor gestroomlijnde organisatie van persoonlijke Taak)

via Todoist

Todoist biedt een ideale balans tussen eenvoud en robuustheid. De overzichtelijke interface maakt het vastleggen van taken een fluitje van een cent, terwijl de AI-mogelijkheden natuurlijke taalzinnen zoals 'Dien rapportage elke Monday om 9 uur in' omzetten in geplande taken.

Het 'karmasysteem' voegt een vriendelijke competitiviteit toe aan een werkruimte, waarbij punten worden toegekend voor voltooide taken en productiviteit wordt gamified. Veel gebruikers beginnen met deze dagelijkse planner-app voor persoonlijke taken, maar merken al snel dat ze deze ook voor complexe werkprojecten gebruiken.

de beste functies van Todoist*

Organiseer projecten met secties, subtaaken en kleurrijke prioriteit voor visuele hiërarchische duidelijkheid

Houd productiviteitstrends bij via visuele voortgangrapportage, inclusief dagelijkse en wekelijkse prestaties

Krijg naadloos toegang tot taken op alle apparaten en platforms met realtime synchroniseren

Limiet van Todoist

Limiet rapportage en analyse in vergelijking met andere projectmanagementtools

Ontbreekt tijdsregistratie zonder integraties van derden en native Gantt-grafiek-functie

*prijzen van Todoist

Beginner: Gratis

Pro: $ 5/maand per gebruiker

business: *$ 8/maand per gebruiker

todoist-beoordelingen en recensies*

G2: 4,4/5 (meer dan 800 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 2600 beoordelingen)

*wat zeggen echte gebruikers over Todoist?

Een G2-recensie verwoordt het als volgt:

Ik gebruik Todoist sinds 2016. Ik heb tot nu toe 57.500 taken voltooid. De afgelopen jaren heb ik veel voortgang gezien in dit programma. Ik vind het een gebruiksvriendelijk programma met veel handige tools en opties. Ik kan me mijn leven niet meer voorstellen zonder een tool als Todoist. Zowel in mijn professionele leven als in mijn privéleven. Als iemand honderden dagelijkse taken wil organiseren, is Todoist de beste keuze! Ik gebruik het elke dag.

Ik gebruik Todoist sinds 2016. Ik heb tot nu toe 57.500 taken voltooid. De afgelopen jaren heb ik veel voortgang gezien in dit programma. Ik vind het een gebruiksvriendelijk programma met veel handige tools en opties. Ik kan me mijn leven niet meer voorstellen zonder een tool als Todoist. Zowel in mijn professionele leven als in mijn privéleven. Als iemand honderden dagelijkse taken wil organiseren, is Todoist de beste keuze! Ik gebruik het elke dag.

💡 Pro-tip: Als alles urgent lijkt, loont het om een prioriteitssysteem te hebben waarop u kunt vertrouwen. Gebruik de Eisenhower-matrix om te bepalen wat echt urgent en belangrijk is, en wat kan wachten, gedelegeerd of helemaal geschrapt kan worden.

4. Reclaim (het beste voor intelligent kalenderbeheer)

via Reclaim

Reclaim AI is een intelligente kalender-assistent die actief het zware werk voor u doet, zoals het plannen van taken, gewoontes en pauzes tussen vergaderingen. Het past zich aan onverwachte wijzigingen in de planning aan, zodat uw prioriteiten intact blijven, zelfs als er abonnementen veranderen.

De vergaderbeheersoftware kan worden gekoppeld aan tools die u waarschijnlijk al gebruikt, zoals Google Agenda en Outlook, en werkt op de achtergrond om alles in te passen zonder uw dag te overbelasten. Komt er op het laatste moment een vergadering bij? De tool past uw agenda onmiddellijk aan. Loopt u achter op een taak? Dan wordt deze voor u opnieuw ingepland. En ja, er wordt ook buffertijd en pauzetijd ingebouwd.

Profiteer van de beste functies

Laat het vergaderingen plannen met buffertijden op basis van beschikbaarheid, voorkeuren, mogelijke conflicten en zelfs tijdzone met Smart Vergaderingen

Wijs tijd toe aan repetitieve taken en routines met de Habit Scheduler

Houd de tijd bij die u aan verschillende projecten en persoonlijke prioriteiten besteedt, zodat u inzicht krijgt in hoe u uw tijd besteedt

*limieten terugwinnen

Limiet takenbeheerfuncties in vergelijking met speciale taakbeheerders

Ontbreekt aan uitgebreide functies voor teamsamenwerking

Prijzen terugvorderen

Free

Starter: $ 10/maand per gebruiker

business: *$ 15/maand per gebruiker

enterprise: *Aangepaste prijzen (jaarlijks gefactureerd)

*beoordeel en schrijf recensies

G2: 4,8/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

*wat zeggen echte gebruikers over Reclaim?

Een G2-recensent deelde deze feedback:

Ik vind het prettig dat mijn interne vergaderingen met team flexibel kunnen worden, zodat ik meer beschikbaarheid kan bieden wanneer ik belangrijke vergaderingen met client of prospects heb. Het was heel eenvoudig om te implementeren met het team en ik vond het geweldig om het in mijn werk te integreren.

Ik vind het prettig dat mijn interne vergaderingen met het team flexibel kunnen worden, zodat ik meer beschikbaarheid kan bieden wanneer ik belangrijke vergaderingen met client of prospects heb. Het was heel eenvoudig om te implementeren met het team en ik vond het geweldig om het in mijn werk te integreren.

5. TickTick (het beste voor het bijhouden van gewoontes met taakbeheer)

via TickTick

Wilt u uw taken aanpakken en tegelijkertijd betere gewoontes ontwikkelen? TickTick combineert deze twee op briljante wijze. In tegenstelling tot gespecialiseerde taakbeheerders helpt het u bij het ontwikkelen van consistente routines, waarbij dagelijkse gewoontes naast reguliere taken worden bijgehouden.

De ingebouwde Pomodoro-timer stimuleert geconcentreerde werk-sessies, gevolgd door herstellende pauzes. Taken komen tot leven met uitgebreid format, bestandsbijlagen en spraakmemo's. Veel gebruikers stappen over van andere apps, specifiek vanwege TickTick's natuurlijke taalverwerking die eenvoudige zinnen omzet in geplande taken met herinneringen en deadlines.

de beste functies van TickTick*

Houd naast taken ook gewoontes bij met ingebouwde statistieken en streaks die uw consistentie visualiseren

Bekijk taken in meerdere formaten, waaronder lijst-, Kanban- en kalenderweergaven, voor uw werkstijl

Maak spraakmemo's die automatisch worden omgezet in tekstgebaseerde taken, perfect voor het vastleggen van ideeën onderweg

Limieten van TickTick

Premiumfuncties zijn alleen beschikbaar met een betaald abonnement

De kalenderweergave is minder robuust dan speciale kalenderapps

prijzen van TickTick*

jaarabonnement: *$35,99/jaar

tickTick-beoordelingen en recensies*

G2: 4,6/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 120 beoordelingen)

*wat zeggen echte gebruikers over TickTick?

Volgens een recensent van Capterra:

Het kopiëren van takenlijsten uit e-mail is supergemakkelijk. Alle regels worden automatisch gescheiden in afzonderlijke taken. Ook de pomodoro timer is erg handig. Natuurlijk is er ook een kalenderweergave. Sommige snelkoppelingen zijn wat lastig te gebruiken met de toetsenbordlocatie, zoals het ~-symbool. De natuurlijke taalverwerking is niet zo goed als bij Todoist, maar het is zeker voldoende.

Het kopiëren van takenlijsten uit e-mail is supergemakkelijk. Alle regels worden automatisch gescheiden in afzonderlijke taken. Ook de pomodoro timer is erg handig. Natuurlijk is er ook een kalenderweergave. Sommige snelkoppelingen zijn wat lastig te gebruiken met de toetsenbordlocatie, zoals het ~-symbool. De natuurlijke taalverwerking is niet zo goed als bij Todoist, maar het is zeker voldoende.

vriendelijke herinnering: *Wilt u meer gedaan krijgen zonder u uitgeput te voelen? Begin dan met het plannen van uw belangrijkste taken op het moment dat u op uw best bent, of dat nu 's ochtends vroeg, laat in de middag of 's avonds laat is. Het is alsof u de prime time van uw hersenen optimaal benut.

6. Taskade (het beste voor visuele team samenwerking)

via Taska de

Taskade combineert taakbeheer met realtime teamcommunicatie in een visueel aantrekkelijk pakket. Het benadrukt visuele organisatie door middel van mindmaps, organigrammen en Kanban-borden. Bovendien maken de ingebouwde video- en commentaarfuncties het overbodig om tussen meerdere apps te schakelen voor teamdiscussies.

De tool biedt ook AI-gestuurde taakgeneratie en projectontwerp, wat betekent dat u een doel kunt beschrijven en Taskade de structuur kan laten bouwen die nodig is om dit te bereiken. Voeg daar nog realtime gezamenlijke bewerking, automatische synchronisatie tussen apparaten en slimme tracking van deadlines aan toe, en u hebt een uniforme werkruimte voor het plannen, communiceren en uitvoeren van werk.

de beste functies van Taskade*

Maak herbruikbare planningssjablonen voor terugkerende projecten of processen, waardoor u aanzienlijk tijd bespaart bij de installatie ervan

Organiseer uw werk hiërarchisch met een Unlimited aantal subtaaken en geneste lijsten om de afhankelijkheden tussen Taak te verduidelijken

Genereer automatisch gestructureerde takenlijsten en werkstroom op basis van projectbeschrijvingen op hoog niveau met behulp van AI Workflow Generator en AI-promptsjablonen

Gebruik AI-agenten die de context begrijpen, leren van uw documenten en projecten en zelfstandig taken uitvoeren

Beperkingen van Taskade

Incidenteel prestatieproblemen bij omvangrijke projecten

Minder robuuste rapportage dan enterprise-tools

Prijzen van Taskade

Free

Pro: $20/maand

Team: $100/maand

enterprise: *Aangepaste prijzen

beoordelingen en recensies van Taskade*

G2: 4,5/5 (meer dan 50 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 60 beoordelingen)

*wat zeggen echte gebruikers over Taskade?

Een tevreden G2-gebruiker zei het volgende:

Taskade is getransformeerd van een eenvoudige tool voor projectmanagement naar een krachtige AI-automatiseringstool waarmee u meerdere AI-agenten kunt bouwen die autonoom in teams kunnen werken. U kunt ook werkstroom bouwen met opties zoals het transcriberen van content zonder gebruik te maken van externe tools. Aangezien Taskade cloudgebaseerd is, is de implementatie eenvoudig. Klantenservice is direct beschikbaar of via de reguliere livestreams. Integratie met andere tools is relatief eenvoudig, hoewel dit in onze situatie niet veel wordt gebruikt.

Taskade is getransformeerd van een eenvoudige tool voor projectmanagement naar een krachtige AI-automatiseringstool waarmee u meerdere AI-agenten kunt bouwen die autonoom in teams kunnen werken. U kunt ook werkstroom bouwen met opties zoals het transcriberen van content zonder gebruik te maken van externe tools. Aangezien Taskade cloudgebaseerd is, is de implementatie eenvoudig. Klantenservice is direct beschikbaar of via de reguliere livestreams. Integratie met andere tools is relatief eenvoudig, hoewel dit in onze situatie niet veel wordt gebruikt.

🤝 Vriendelijke herinnering: Laat uw werk niet uw avonden of weekenden overschaduwen. Stel duidelijke grenzen voor wanneer u 'aan' bent en wanneer u vrij bent. Uw kalender moet ook uw persoonlijke tijd weergeven, niet alleen vergaderingen en deadlines. 26% van de werknemers in een ClickUp-enquête zegt dat de beste manier om los te komen van het werk is door hobby's te beoefenen!

7. Trello (het beste voor intuïtief Kanban-projectmanagement)

via Atlassian

Trello maakt visueel taakbeheer voor iedereen toegankelijk. Deze op een bord gebaseerde tool geeft werk weer als kaarten die door aanpasbare kolommen worden verplaatst die verschillende fases van voltooiing vertegenwoordigen. De eenvoud maskeert krachtige functies zoals automatisering, aangepaste velden en kalenderweergaven.

U kunt het platform ook integreren met tools zoals Slack, Google Drive en Jira om uw werkstroom met elkaar te verbinden. Voor teams biedt Trello gedeelde borden, het bijhouden van deadlines en @vermeldingen voor naadloze samenwerking. Bovendien past het zich aan verschillende gebruikssituaties aan, zoals het bijhouden van contentkalenders, softwareontwikkelingsSprints, het plannen van bruiloften en nog veel meer.

de beste functies van Trello*

Pas borden aangepast met kleurrijke labels, deadlines, checklists en bijlagen voor scanbare informatie

Automatiseer aangepaste repetitieve acties met Butler, de ingebouwde automatisering van Trello

Breid de functionaliteit uit met Power-Ups om tijdsregistratie, kalenderweergaven en aangepaste velden aan uw werkstroom toe te voegen

Trello limieten

Het gratis basisabonnement beperkt Power-Ups tot één per bord

Ontbreekt native tijdsregistratie

prijzen van Trello*

Free

Standaard: $ 6/maand per gebruiker

Premium: $12,50/maand per gebruiker

Onderneming: $17,50/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

*trello-beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (meer dan 13.670 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 23.430 beoordelingen)

*wat zeggen echte gebruikers over Trello?

Een recensent van Capterra deelde deze feedback:

Trello is waarschijnlijk de gemakkelijkste projectmanagementsoftware om te leren en te gebruiken van alle software die veel in Business wordt gebruikt... Ik vind het vervelend dat iedereen hetzelfde abonnement moet hebben. Ik gebruik Trello in verschillende organisaties en ik heb graag een premium lidmaatschap, maar sommige teams waarmee ik werk hebben geen betaald abonnement...

Trello is waarschijnlijk de gemakkelijkste projectmanagementsoftware om te leren en te gebruiken die veel in bedrijven wordt gebruikt... Ik vind het vervelend dat iedereen hetzelfde abonnement moet hebben. Ik gebruik Trello in verschillende organisaties en ik heb graag een premium lidmaatschap, maar sommige teams waarmee ik werk hebben geen betaald abonnement...

🤝 Vriendelijke herinnering: Aaneengesloten vergaderingen zijn geen erezaak. Voeg 10-15 minuten pauze toe tussen vergaderingen, zodat u zich kunt uitrekken, kunt nadenken of gewoon even kunt ademhalen. Uw toekomstige zelf zal u dankbaar zijn.

8. Things3 (het beste voor taakbeheer op Apple-apparaten)

via Things3

Things 3 houdt taakbeheer overzichtelijk, eenvoudig en verfrissend gefocust. Met functies zoals planning in natuurlijke taal, projectdeadlines en een logboek om Voltooide taken bij te houden, is het ontworpen om u te helpen georganiseerd te blijven zonder u te overweldigen.

Als u zich volledig in het Apple-ecosysteem bevindt, zult u waarderen hoe soepel het synchroniseert tussen uw apparaten. Met Quick Find kunt u snel naar alles springen en met de Magic Plus-knop kunt u taken toevoegen precies waar u ze nodig hebt. U krijgt slimme structureringstools zoals sectiekopteksten en een 'This Evening'-planner voor lichte tijdblokkering, allemaal verpakt in een minimale interface.

de beste functies van Things3*

Leg taken direct vast met snelkoppelingen of de Magic Plus-knop voor soepele invoer

Tag genomen met aanpasbare labels om te filteren op context, prioriteit of fase

Stel deadlines en herinneringen in met behulp van natuurlijke taalverwerking voor intuïtief abonnement

Zoek wereldwijd naar trefwoorden om Taak, project of aantekening direct te vinden

Beperkingen van Things3

Gebruikers moeten betalen voor elk apparaat waarop ze het willen gebruiken

U kunt uw lijsten en taken niet delen met andere mensen en u kunt ook geen bestanden aan taken toevoegen

Prijzen van Things3

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Things3

G2: 4,4/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 140 beoordelingen)

*wat zeggen echte gebruikers over Things3?

Volgens een recensent op G2:

Minimalistisch uiterlijk en duidelijk geïntegreerd met veel handige tools. Dat maakt me productiever dan ooit... Het wordt niet ondersteund door een platform als Make. Dat zou geweldig zijn, want dan zou ik een geweldige productieve werkstroom kunnen creëren.

Minimalistisch uiterlijk en duidelijk geïntegreerd met veel handige tools. Dat maakt me productiever dan ooit... Het wordt niet ondersteund door een platform als Make. Dat zou geweldig zijn, want dan zou ik een geweldige productieve werkstroom kunnen creëren.

🔍 Wist u dat? De oude Egyptenaren bouwden een slimme kalender. Ze creëerden een zonnekalender van 365 dagen met 12 maanden van 30 dagen en voegden aan het einde van het jaar vijf extra 'epagomenale' dagen toe. Deze innovatie hielp hen om hun kalender af te stemmen op de jaarlijkse overstroming van de Nijl, wat cruciaal was voor de landbouw.

9. Wrike (het beste voor projectplanning op ondernemingsniveau)

via Wrike

Wrike biedt robuuste projectmanagementmogelijkheden die zijn ontworpen om aan de behoeften van ondernemingen te voldoen. Het programma kan geavanceerde resource-allocatie, afhankelijkheden en samenwerking tussen teams aan.

De aanpasbare dashboards van het platform zetten complexe gegevens om in bruikbare inzichten voor operationele managers. Veel ondernemingsteams kiezen specifiek voor Wrike vanwege de gedetailleerde toestemmingcontroles en goedkeuringswerkstroom. Wrike blinkt uit in het beheren van projecten met wettelijke nalevingsvereisten of complexe onderlinge afhankelijkheden tussen teams.

*de beste functies van Wrike

Genereer gedetailleerde rapporten over de projectstatus, het gebruik van middelen en de prestaties van het team om knelpunten te identificeren

Beheer werklasten visueel met tools voor het toewijzen van middelen die burn-out bij teams voorkomen en zorgen voor een evenwichtige verdeling van de taak

Automatiseer tijdsregistratie en laat gebruikers de uren die ze aan taken hebben besteed registreren zonder handmatige invoer, dankzij AI-suggesties

wrike limiet*

Tijdsregistratie is alleen beschikbaar voor betaalde abonnementen

Het heeft geen uitgebreide prioriteitsfuncties

*prijzen van Wrike

Free

team: *$10/maand per gebruiker

*business: $ 25/maand per gebruiker

*onderneming: aangepaste prijzen

Pinnacle: Aangepaste prijzen

*wrike-beoordelingen en recensies

G2: 4,2/5 (meer dan 3760 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (2.785+ beoordelingen)

*wat zeggen echte gebruikers over Wrike?

Rechtstreeks uit een recensie op Capterra:

Ik vind het prettig dat Wrike de transparantie en samenwerking binnen onze hele organisatie helpt vergroten. In een project worden de gegevens in de velden alleen 'gekopieerd/gedupliceerd' binnen hetzelfde taak-/projectniveau. De enige manier om de gegevens binnen de taak op het hoogste niveau naar subtaken te kopiëren, is door te betalen om integraties in te schakelen en door hun oplossingsingenieurs te betalen om code te schrijven om een 'Wrike to Wrike-integratie' te creëren, of door de gegevens handmatig over te zetten naar de subtaken.

Ik vind het prettig dat Wrike de transparantie en samenwerking binnen onze hele organisatie helpt vergroten. In een project worden de gegevens in de velden alleen 'gekopieerd/gedupliceerd' binnen hetzelfde taak-/projectniveau. De enige manier om de gegevens binnen de taak op het hoogste niveau naar subtaken te kopiëren, is door te betalen om integraties in te schakelen en door hun oplossingsingenieurs te betalen om code te schrijven om een 'Wrike to Wrike-integratie' te creëren, of door de gegevens handmatig over te zetten naar de subtaken.

10. Sunsama (het beste voor bewuste dagelijkse abonnement)

via Sunsama

Droomt u van een rustigere, meer bewuste werkdag? Sunsama helpt u daarbij. Deze doordachte productiviteit combineert taakbeheer met dagelijkse planningsrituelen die mindfulness over werk stimuleren. Het vraagt u om taken voor uw dag te kiezen, waarbij bewust rekening wordt gehouden met cognitieve limieten.

Het stuurt u dagelijks reflectievragen om u te helpen betere planningsgewoonten te ontwikkelen. Bovendien laat de kalenderintegratie zien hoe uw taaklijst zich vertaalt naar tijdsbeurten, waardoor overbelasting en stress worden voorkomen.

De beste functies van Sunsama

Abonnement elke dag met een begeleid ritueel dat u helpt taken te prioriteren op basis van belangrijkheid

Haal taken uit meerdere bronnen, waaronder e-mail, Asana, Trello en GitHub, samen in één uniform dagelijks abonnement

Houd de tijd bij die aan verschillende projecten en categorieën wordt besteed om patronen te identificeren en toekomstige tijdsinschattingen te verbeteren

Beperkingen van Sunsama

Hogere prijs in vergelijking met taakbeheerders

Het is in de eerste plaats ontworpen voor individueel gebruik en niet voor teams of kleine Business

Prijzen van Sunsama

Maandelijks abonnement: $20/maand

jaarlijks abonnement: *$16/maand (jaarlijks gefactureerd)

Sunsama-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,7/5 (meer dan 20 beoordelingen)

*wat zeggen echte gebruikers over Sunsama?

Een recensent van Capterra deelde deze feedback:

Sunsama moet zijn realtime samenwerkingsomgevingen verbeteren. Ons team gebruikt Sunsama om vergaderingen te beheren, met name onze tweewekelijkse scrumvergaderingen die doorgaans een lange agenda hebben... De vergaderpagina wordt regelmatig opnieuw geladen; soms gaat er content verloren; andere keren kunnen medewerkers nieuw toegevoegde informatie niet zien of zelf geen informatie toevoegen. Het is zeker beter geworden – en we hebben er minder vaak last van – maar er is nog ruimte voor verbetering.

Sunsama moet zijn realtime samenwerkingsomgevingen verbeteren. Ons team gebruikt Sunsama om vergaderingen te beheren, met name onze tweewekelijkse scrumvergaderingen die doorgaans een lange agenda hebben... De vergaderpagina wordt regelmatig opnieuw geladen; soms gaat er content verloren; andere keren kunnen medewerkers nieuw toegevoegde informatie niet zien of zelf geen informatie toevoegen. Het is zeker beter geworden – en we hebben er minder vaak last van – maar er is nog steeds ruimte voor verbetering.

11. Akiflow (het beste voor uniform Taak-beheer)

via Akiflow

Akiflow verbindt e-mails, projectmanagementkalender-gebeurtenissen en taken uit populaire apps in één commandocentrum. De keyboard-first-benadering spreekt efficiëntiegerichte professionals aan die liever commando's typen dan op pictogrammen klikken.

De tijdblokfunctie zet takenlijsten om in concrete kalenderblokken. Akiflow bevat ook slimme notificaties die overlapping van taken voorkomen, een universele inbox voor het verzamelen van taken van verschillende platforms en snelkoppelingen om taken direct vanaf elke locatie toe te voegen.

de beste functies van Akiflow*

Maak tijdblokken rechtstreeks vanuit taken met een eenvoudige snelkoppeling

Verwerk e-mails rechtstreeks in Akiflow door berichten om te zetten in taken of ze in te plannen voor latere beoordeling

Aangepaste weergaven om precies te tonen wat u nodig hebt, zonder afleidende extra's, voor een gepersonaliseerd commandocentrum

Beperkingen van Akiflow

Vereist initiële installatie- en verbindingstijd om verschillende accounts te verbinden en te verifiëren

Incidentele vertragingen in het synchroniseren met verbonden platforms

Prijzen van Akiflow

Pro Monthly: $34/maand

Pro Jaarlijks: $19/maand (jaarlijks gefactureerd)

beoordelingen en recensies van Akiflow*

G2: 5/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (90+ beoordelingen)

*wat zeggen echte gebruikers over Akiflow?

Een recensie op Reddit verwoordt het als volgt:

De tijdvakken zijn bijvoorbeeld geweldig. Ik vind het geweldig dat ik tijdvakken kan instellen waarin ik meerdere geplande taken kan plaatsen, en dat die tijdvakken kunnen terugkeren. […] Ik zou het ook erg moeilijk vinden om zonder het tijdvak 'Aankomend' te leven, waarmee je taken en projecten in toekomstige weken of maanden kunt plannen, in plaats van ze allemaal in mappen te stapelen in afwachting van planning. […] De rituelen en statistieken bijhouden zijn ook geweldig, en ik vind het echt geweldig dat ik een doel van de dag of week kan markeren.

De tijdvakken zijn bijvoorbeeld geweldig. Ik vind het geweldig dat ik tijdvakken kan instellen waarin ik meerdere geplande taken kan plaatsen, en dat die tijdvakken kunnen terugkeren. […] Ik zou het ook erg moeilijk vinden om zonder het tijdvak 'Aankomend' te leven, waarmee je taken en projecten in toekomstige weken of maanden kunt plannen, in plaats van ze allemaal in mappen te stapelen in afwachting van een planning. […] De rituelen en statistieken bijhouden zijn ook geweldig, en ik vind het echt geweldig dat ik een doel van de dag of week kan markeren.

