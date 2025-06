Gratis sjablonen voor voortganggrafieken om uw doelen bij te houden en te visualiseren

Kunt u de voortgang niet bijhouden vanwege verspreide updates, spreadsheets en gescheiden dashboards voor taken? U bent niet de enige. En u bent zeker niet het probleem. Het echte probleem is een gebrek aan zichtbaarheid en duidelijkheid.

Een goede voortganggrafiek snijdt door de ruis heen. Het laat zien wat er klaar is, wat er in beweging is en wat achterloopt. U krijgt een geconsolideerde weergave van de voortgang zonder de stress van statusvergaderingen of Slack-berichten.

Maar hoe maak je een effectieve grafiek zonder er uren aan te besteden? In dit bericht delen we de beste sjablonen voor voortganggrafieken, zodat je georganiseerd en efficiënt blijft en altijd op de hoogte bent.

Wat zijn sjablonen voor voortganggrafieken?

Sjablonen voor voortganggrafieken zijn frameworks voor het visueel weergeven van de voortgang van taken of projecten in de loop van de tijd. Ze bieden individuen en teams een gestandaardiseerde aanpak voor het monitoren, beheren en communiceren van voortgang.

Soorten voortganggrafieken

De belangrijkste soorten voortganggrafieken zijn:

Gantt-grafieken: Dit zijn horizontale staafdiagrammen die een projecttijdschema weergeven. Taken worden verticaal weergegeven, terwijl tijdsintervallen horizontaal worden weergegeven. Elke mijlpaal in een Gantt-grafiek wordt weergegeven door een balk, waarvan de locatie en lengte de startdatum, de duur en de geplande einddatum aangeven

Met de Gantt-grafiekweergave van ClickUp kunt u projecten op schema houden door kritieke paden, Slack-tijd en afhankelijkheid te identificeren

Burndown-grafieken: Deze worden vaak gebruikt voor grafieken voor Agile-projectmanagement om de hoeveelheid werk weer te geven die nog moet worden gedaan in verhouding tot de tijd die nog resteert voor de oplevering van het project. De verticale as geeft het resterende werk weer (meestal in punten of uren), terwijl de horizontale as de tijd weergeeft

Gebruik de Burndown-kaart in ClickUp Dashboards om de geschatte en resterende inspanning voor het voltooien van een taak of project te visualiseren

Mijlpaalgrafieken: Mijlpaalgrafieken benadrukken kritieke controlepunten of gebeurtenissen op een projecttijdschema. Ze concentreren zich op belangrijke deliverables of fasen en bieden een beeld van kritieke mijlpalen zonder elke activiteit te beschrijven

Wat maakt een goede sjabloon voor voortgangsgrafieken?

Een goed ontworpen sjabloon voor voortgangsgrafieken is essentieel voor het correct bijhouden en beheren van projecten. De belangrijkste functies zijn:

Duidelijkheid en eenvoud: De sjabloon moet informatie op een duidelijke, eenvoudige en begrijpelijke manier weergeven. Dit zorgt ervoor dat alle teamleden de status van het project zonder verwarring begrijpen

Aanpassing: De mogelijkheid om de sjabloon aan te passen aan unieke projectvereisten is van cruciaal belang. Dit omvat het wijzigen van velden, labels en gegevenspunten om te voldoen aan de specifieke behoeften van verschillende projecten of teams

Visuele indicatoren: Met visuele highlights zoals statussen in kleur, voortgangsbalkjes of pictogrammen kunt u in één oogopslag de voortgang zien en gebieden identificeren die aandacht vereisen

Mijlpalen en deadlines markeren: Door belangrijke mijlpalen en deadlines te identificeren, kunt u kritieke projectfasen bewaken en ervoor zorgen dat essentiële taken op tijd worden voltooid

Afhankelijkheden tussen taken: Door koppelingen tussen gekoppelde taken weer te geven, kunt u beter plannen en kunnen projectmanagers gemakkelijk toekomstige knelpunten voorspellen

Voortgangsindicatoren: Functies zoals voortgangsbalkjes of voltooiingspercentages geven een visueel overzicht van de voortgang van taken of het totale project, waardoor de werkelijke prestaties kunnen worden afgezet tegen de gestelde doelen

Toewijzing van middelen: Een goede sjabloon voor voortganggrafieken moet secties bevatten voor het toewijzen van middelen, zoals teamleden en tools, aan specifieke taken, zodat verantwoordelijkheid en efficiënte planning worden gewaarborgd

📮 ClickUp Insight: 92% van de werknemers gebruikt inconsistente methoden om actiepunten bij te houden, wat resulteert in gemiste beslissingen en vertraagde uitvoering. Of het nu gaat om het versturen van aantekeningen of het gebruik van spreadsheets, het proces is vaak versnipperd en inefficiënt. De taakbeheeroplossing van ClickUp zorgt ervoor dat gesprekken naadloos worden omgezet in taken, zodat uw team snel kan handelen en op één lijn blijft.

11 sjablonen voor voortganggrafieken

Het vinden van de juiste sjabloon voor een voortganggrafiek hoeft niet ingewikkeld te zijn. Met deze sjablonen kunt u projectactiviteiten visualiseren, mijlpalen beheren en uw werkstroom beter organiseren. Gebruik ze online of druk een exemplaar af om aan de slag te gaan!

1. ClickUp Eenvoudige sjabloon voor Gantt-grafiek

Gratis sjabloon downloaden Plan, houd bij en beheer project tijdlijnen met de eenvoudige Gantt-grafiek sjabloon van ClickUp

De eenvoudige Gantt-grafieksjabloon van ClickUp is een vereenvoudigde tool voor projectmanagement die projecttijdlijnen, afhankelijkheden tussen taken en mijlpalen weergeeft met behulp van een ClickUp Gantt-grafiek.

Met dit sjabloon kunt u taken efficiënt plannen, prioriteiten beheren en realtime aanpassingen doorvoeren om projecten op schema te houden. Dankzij een intuïtieve interface met slepen en neerzetten kunnen planningen, afhankelijkheden en deadlines eenvoudig worden gewijzigd.

Dit is waarom u het geweldig zult vinden:

Houd taken, deadlines en afhankelijkheid bij in een gestructureerde weergave op basis van een tijdlijn

Sleep taken om wijzigingen in de tijdlijnen en prioriteiten van projecten aan te passen

Definieer de voortgang van taken met aangepaste statussen, velden en meer dan 15 ClickUp-weergaven om af te stemmen op projectvereisten

Wijs taken toe, werk voortgangsrapporten bij en communiceer wijzigingen rechtstreeks in de Gantt-grafiek

🎯 Ideaal voor: Projectmanagers, Agile teams en cross-functionele groepen die project tijdlijnen beter willen plannen en bijhouden

➡️ Lees meer: Gratis Excel-sjablonen voor tijdlijnen om mijlpalen in projecten te visualiseren

2. ClickUp Gantt-sjabloon voor tijdlijn

Gratis sjabloon downloaden Visualiseer project tijdlijnen en afhankelijkheid met de ClickUp Gantt tijdlijn sjabloon

De ClickUp Gantt-tijdlijnsjabloon helpt teams op koers te blijven voor een succesvolle projectoplevering door een gestructureerd, op een tijdlijn gebaseerd overzicht van taken, deadlines en afhankelijkheid te bieden. Met realtime voortgangsregistratie en functies voor slepen en neerzetten kunt u eenvoudig taakplanningen wijzigen, taken opnieuw toewijzen en toezeggingen nakomen.

Met de interactieve interface kunt u eenvoudig knelpunten opsporen, mijlpalen bijhouden en ervoor zorgen dat risico's projecten niet in de weg staan, allemaal vanuit één gecentraliseerde weergave.

Dit is waarom u het geweldig zult vinden:

Organiseer en beheer projectdeadlines in een gestructureerd format

Koppel taken aan elkaar om te visualiseren hoe ze elkaar beïnvloeden en om knelpunten te voorkomen

Geef de status van taken een kleurcode om in één oogopslag te zien wat voltooid, in uitvoering of vertraagd is

Pas taakvelden aan met één klik op een knop om werk opnieuw in te plannen en aan te passen aan veranderende prioriteiten

🎯 Ideaal voor: Projectmanagers, teams die complexe werkstromen beheren en organisaties die op zoek zijn naar een duidelijke en interactieve manier om project tijdlijnen te beheren

🔎 Wist u dat: Organisaties die projectmanagement over het hoofd zien in hun strategische planning, krijgen volgens onderzoek van PMI te maken met een projectmislukkingspercentage van meer dan 60%.

3. Sjabloon voor mijlpaalgrafiek van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Visualiseer en houd sleutel mijlpalen van projecten bij met de sjabloon voor mijlpaalgrafieken van ClickUp

De sjabloon voor mijlpaalgrafieken van ClickUp is een veelzijdige tool waarmee teams grote projecten kunnen opsplitsen in beheersbare stappen. Gebruik deze sjabloon om mijlpalen te markeren, zodat iedereen een duidelijk beeld heeft van de voortgang en het team wordt aangemoedigd om zich optimaal in te zetten.

Gebruik ClickUp Goals als aanvulling op deze sjabloon voor mijlpalen om meetbare targets in te stellen, sleutelresultaten bij te houden en ervoor te zorgen dat alle mijlpalen bijdragen aan uw grotere bedrijfsdoelstellingen.

Dit is waarom u het geweldig zult vinden:

Vereenvoudig grote projecten door ze op te splitsen in haalbare mijlpalen om de motivatie van het team te verbeteren

Controleer de status van elke mijlpaal en breng de nodige aanpassingen aan om het project op schema te houden

Geef een duidelijk visueel overzicht van mijlpalen in projecten, zodat uw team en andere belanghebbenden op één lijn zitten

Pas de sjabloon aan met aangepaste statussen en velden, zodat deze aansluit bij de specifieke processen, vereisten en projectmanagementgedrag van uw team

🎯 Ideaal voor: Projectmanagers, teamleiders en organisaties die een duidelijke en interactieve manier nodig hebben om mijlpalen in projecten te beheren en te communiceren en het moreel van het team te verbeteren

📚 Lees ook: Mijlpalen in projecten: hoe u ze kunt identificeren, vaststellen en beheren

🎥 Bekijk deze video om te leren hoe u mijlpalen voor projecten kunt gebruiken:

4. ClickUp Sjabloon voor bouw-gantt-grafiek

Gratis sjabloon downloaden Plan en beheer uw bouwprojecten met de ClickUp-sjabloon voor bouwgrafieken van Gantt

Vertragingen bij bouwprojecten kunnen leiden tot torenhoge kosten, gemiste deadlines en gespannen relaties met belanghebbenden. Ze kunnen ook juridische geschillen triggeren en geplande activiteiten of bezetting verstoren.

De ClickUp-sjabloon voor bouw-Gantt-grafieken is een tool die is ontworpen om projectmanagers en teams in de bouw te helpen bij het plannen, inplannen en monitoren van alle aspecten van hun projecten en dergelijke complicaties te voorkomen.

Met dit sjabloon kunt u visuele tijdschema's maken, middelen toewijzen en doelen in realtime bijhouden, zodat uw hele bouwproject georganiseerd blijft en de geplande deadlines worden gehaald.

Dit is waarom u het geweldig zult vinden:

Maak duidelijke, visuele tijdlijnen om de voortgang in realtime bij te houden, zodat alle teamleden op één lijn zitten

Pas u aan veranderende abonnementen aan door mijlpalen en tijdlijnen aan te passen gedurende de hele bouwcyclus

Koppel taken aan middelen voor betere samenwerking en werkstroombeheer

Monitor arbeidskosten, efficiëntie en totale projectuitgaven om uw bouwproject binnen het budget te houden

🎯 Ideaal voor: Projectmanagers in de bouw, aannemers en teams die op zoek zijn naar een effectieve manier om bouwprojecten van begin tot eind te plannen, uitvoeren en monitoren

5. ClickUp PERT-grafieksjabloon

Gratis sjabloon downloaden Breek complexe projecten op en visualiseer taakvolgordes met de ClickUp PERT-grafieksjabloon

Een PERT-grafiek (Program Evaluation Review Technique) is een visuele tool voor projectmanagement die wordt gebruikt om taken, tijdlijnen en afhankelijkheid in een project in kaart te brengen. Het helpt teams het kritieke pad te identificeren, te schatten hoe lang elke taak zal duren en mogelijke vertragingen op te sporen voordat ze zich voordoen.

Met de ClickUp PERT-grafieksjabloon kunnen teams dus met succes individuele taken plannen, inplannen en coördineren om grotere projecten te voltooien.

Deze sjabloon biedt een whiteboard om werkstromen in kaart te brengen, afhankelijkheid van taken te beoordelen en de duur van projecten te voorspellen.

Met een duidelijk overzichtelijk projectplan herkennen teams mogelijke knelpunten, optimaliseren ze beslissingen en beheren ze middelen efficiënter, zodat projecten op schema blijven.

Dit is waarom u het geweldig zult vinden:

Krijg een duidelijk visueel overzicht van het kritieke pad voor uw project

Begrijp hoe taken met elkaar verbonden zijn en elkaar beïnvloeden om een soepele werkstroom en tijdige voltooiing van projecten te garanderen

Plan en verdeel middelen effectief om de productiviteit te optimaliseren en overbezetting of onderbenutting te voorkomen

🎯 Ideaal voor: Projectmanagers, teamleiders en organisaties die complexe projecten willen stroomlijnen en taakbeheer willen verbeteren

6. ClickUp Balkdiagram Whiteboard-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Visualiseer en analyseer uw gegevens met de ClickUp-sjabloon voor staafdiagrammen op het whiteboard

De ClickUp-sjabloon voor staafdiagrammen op whiteboard is een veelzijdige tool waarmee teams ruwe projectgegevens kunnen omzetten in duidelijke, visuele staafdiagrammen. Het stimuleert realtime samenwerking door teamleden in staat te stellen te brainstormen, strategieën te bedenken en ideeën te organiseren voor meer duidelijkheid en focus.

Of u nu een businesscase presenteert of projectstatistieken beoordeelt, met deze sjabloon zijn uw gegevens altijd duidelijk en bruikbaar.

Dit is waarom u het geweldig zult vinden:

Maak en pas staafdiagrammen aan om uw projectgegevens duidelijk weer te geven

Voorzie uw grafiek van aantekeningen met ingebouwde elementen zoals tekst, markeringen, aangepaste vormen en meer om meer gedetailleerde gegevenspunten toe te voegen of de aandacht te vestigen op essentiële statistieken

Werk in realtime samen met uw team op hetzelfde whiteboard en zet ideeën om in traceerbare actie-items binnen ClickUp

🎯 Ideaal voor: Data-analisten, projectmanagers en teams die hun mogelijkheden op het gebied van datavisualisatie en gezamenlijke analyse willen verbeteren

Dit is wat Jayson Ermac, procesmanager bij AI Bees, te zeggen had over het gebruik van ClickUp Whiteboards :

ClickUp heeft tools om uw proces, doelen, enz. te visualiseren. Het is het summum van samenwerken en is op dat vlak steeds verbeterd, vooral met de toevoeging van de Whiteboard-weergave.

ClickUp heeft tools om uw proces, doelen, enz. te visualiseren. Het is het summum van samenwerken en is op dat vlak steeds verbeterd, vooral met de toevoeging van de Whiteboard-weergave.

7. ClickUp sjabloon voor gestapelde balkgrafiek

Gratis sjabloon downloaden Visualiseer complexe gegevenssets met de sjabloon voor gestapelde staafdiagrammen van ClickUp

De sjabloon voor gestapelde staafdiagrammen van ClickUp is een geweldige tool voor teams om complexe gegevens om te zetten in duidelijke, bruikbare inzichten. Hiermee kunt u gestapelde staafdiagrammen maken die een volledig overzicht geven van hoe uw gegevens zijn verdeeld, waardoor het gemakkelijker wordt om verschillende reeksen binnen dezelfde grafiek te vergelijken.

Bovendien garandeert dit sjabloon, met de optie om uw gegevenspunten te labelen en een kleur te geven, dat de sleutelstatistieken die u nodig hebt duidelijk en begrijpelijk worden weergegeven. De ingebouwde legenda maakt het ook gemakkelijker voor externe belanghebbenden om de gegevens te interpreteren.

Dit is waarom u het geweldig zult vinden:

Markeer eenvoudig de relatie tussen meerdere gegevenssets, zodat u beter geïnformeerde beslissingen kunt nemen

Profiteer van realtime toegang tot gegevens, zodat uw analyses en beslissingen gebaseerd zijn op de meest actuele informatie die beschikbaar is

Identificeer patronen in gegevens in één oogopslag, zonder nauwkeurige berekeningen uit te voeren

🎯 Ideaal voor: Data-analisten, projectmanagers en teams die een effectieve manier nodig hebben om complexe gegevens te visualiseren en besluitvormingsprocessen te verbeteren

8. Sjabloon voor ClickUp Analytics-rapport

Gratis sjabloon downloaden Analyseer en presenteer uw gegevens effectief met de sjabloon voor ClickUp Analytics-rapporten

Met de sjabloon voor ClickUp Analytics-rapporten kunnen teams kritieke indicatoren bijhouden, analyseren en rapporteren. Visualiseer complexe gegevenssets met eenvoudige maar esthetische grafieken en diagrammen. Houd essentiële prestatiestatistieken bij en evalueer trends, correlaties en patronen om zinvolle conclusies te trekken over verschillende functionele activiteiten binnen uw organisatie. Deze sjabloon kan worden aangepast voor marketingcampagnes, verkoopovereenkomsten, productlanceringen en meer.

Voor een meer dynamische en interactieve rapportage-ervaring kunt u ook aangepaste ClickUp-dashboards maken. Kies uit meer dan 50 kaarten om de statistieken die ertoe doen in realtime te visualiseren.

Dit is waarom u het geweldig zult vinden:

Monitor essentiële statistieken voor alle functies en afdelingen binnen uw bedrijf om weloverwogen beslissingen te nemen en de groei van uw bedrijf te stimuleren

Identificeer correlaties en trends in uw gegevens om zinvolle conclusies te trekken over het traject van uw bedrijf

Gebruik aangepaste statussen, velden en weergaven om de sjabloon aan te passen aan uw specifieke rapportagebehoeften

🎯 Ideaal voor: Data-analisten, business managers en teams die hun rapportage van gegevens en besluitvormingsprocessen willen verbeteren

🧠 Leuk weetje: sinds de overstap naar ClickUp bespaart 60,2% van de klanten meer dan 3 uur per week, terwijl 40,9% drie of meer tools heeft vervangen!

9. Sjabloon voor driemaandelijkse roadmap van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Plan en stem de kwartaaldoelstellingen van uw team af met de sjabloon voor een kwartaalroadmap van ClickUp

De sjabloon voor het driemaandelijkse stappenplan van ClickUp is een strategische planningstool waarmee teams cruciale initiatieven voor het volgende kwartaal kunnen bekijken en prioriteren. Het biedt teams een gestructureerde manier om doelen te schetsen, initiatieven bij te houden en inspanningen van verschillende afdelingen op elkaar af te stemmen in één dynamische werkruimte.

Met duidelijke prioriteiten en een totaaloverzicht kunnen teams zich blijven concentreren op sleutelobjectieven zonder de overkoepelende strategie uit het oog te verliezen. Integreer bovendien OKR's om duidelijke doelen en meetbare sleutelresultaten te definiëren, zodat uw team resultaatgericht blijft werken.

Dit is waarom u het geweldig zult vinden:

Documenteer kwartaaldoelstellingen met interactieve lijsten, tijdlijnen en dashboards

Wijs taken en deadlines rechtstreeks toe in de roadmap om teams op één lijn te houden

Houd de voortgang visueel bij met de Gantt-grafieken en werklastweergaven van ClickUp

Houd mijlpalen en deadlines in de gaten om het momentum naar succes te behouden

🎯 Ideaal voor: Projectmanagers, teamleiders en organisaties die hun driemaandelijkse planningsproces willen vereenvoudigen en strategische doelstellingen willen behalen

💡 Pro-tip: Gebruik sjablonen voor voortgangsrapporten in ClickUp om het format voor updates binnen uw organisatie te standaardiseren en ze gemakkelijker te volgen te maken. Gebruik ingebouwde aangepaste velden om deadlines, eigenaren en statussen in één oogopslag bij te houden en automatiseringen in te stellen om belanghebbenden op de hoogte te stellen wanneer mijlpalen worden bereikt. Met realtime dashboards krijgt uw team direct inzicht, zonder achter de feiten aan te lopen of te gissen.

10. Sjabloon voor projecttracker van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Blijf georganiseerd en beheer uw projecten efficiënt met de ClickUp-sjabloon voor projecttracking

Met de sjabloon voor projecttracking van ClickUp kunnen teams de voortgang van projecten bijhouden, taken beheren en deadlines halen zonder te hoeven schakelen tussen verschillende tools.

Deze sjabloon past zich aan uw behoeften aan met automatisering, realtime voortgang bijhouden en naadloze samenwerkingstools. Of u nu toezicht houdt op een marketingcampagne, IT-implementatie of een project voor een client, met deze sjabloon blijft alles georganiseerd en op schema.

Dit is waarom u het geweldig zult vinden:

Onderzoek elke fase van uw project met aanpasbare statussen en prioriteiten voor taken

Automatiseer taaktoewijzingen en deadlines om handmatige follow-ups te verminderen

Voortgang weergeven in meerdere formaten: lijst, Kanban, tijdlijn of Gantt-grafiek

Voeg attributen toe zoals projectfase, duur in dagen, RAG-status (rood, oranje, groen) en voltooiingsdatum om uw projecten uitgebreid te beheren

🎯 Ideaal voor: Projectmanagers, teamleiders en organisaties die taken willen organiseren, voortgang willen bewaken en willen samenwerken

➡️ Lees meer: Essentiële zaken voor het bijhouden van projecten: de weg naar effectief management

11. Excel-sjabloon voor grafiek met voortgang van verkoop door Microsoft

via Microsoft

De sjabloon voor verkoopvoortgang in Excel is een eenvoudige tool waarmee bedrijven de verkoopprestaties in meerdere regio's kunnen bijhouden en analyseren.

Door uw gegevens per locatie en maand in te voeren, biedt deze gemakkelijk toegankelijke Excel-sjabloon voor taakregistratie grafische weergaven waarmee u verkoop- en omzettrends kunt ontdekken en weloverwogen beslissingen kunt nemen.

Dit is waarom u het geweldig zult vinden:

Genereer automatisch grafieken die duidelijk inzicht geven in uw verkooptrends

Pas tekst, afbeeldingen en andere elementen aan om de sjabloon aan uw specifieke vereisten aan te passen

Gebruik de grafische gegevens om boeiende rapporten en presentaties voor belanghebbenden te maken

🎯 Ideaal voor: Verkoopmanagers, bedrijfsanalisten en teams die regionale verkoopgegevens effectief willen monitoren en presenteren

Verbeter het bijhouden van projecten en de visualisatie van voortgang met ClickUp

De juiste sjabloon voor voortganggrafieken wordt bepaald door de behoeften van uw project, de werkstroom van uw team en de vereisten voor het bijhouden van gegevens. Deze sjablonen bieden een gestructureerde en transparante aanpak voor het efficiënt bijhouden van de voortgang.

Voor teams die realtime synchronisatie van wijzigingen, taakafhankelijkheden en naadloze samenwerking nodig hebben, zijn de sjablonen van ClickUp een perfecte oplossing. Met configureerbare statussen, drag-and-drop-functionaliteit en verschillende weergaven wordt het eenvoudiger om projecten op schema te houden.

ClickUp vereenvoudigt ook het monitoren van de voortgang, van planning tot uitvoering, met native automatisering, integraties en aanpasbare werkstromen. Hoe groot of complex uw project ook is, ClickUp heeft de tools die u nodig hebt om georganiseerd en in controle te blijven.

Meld u vandaag nog gratis aan en begin met het bijhouden van de voortgang met duidelijkheid en vertrouwen.