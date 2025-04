Prijzen van Zoom: Abonnementen en functies om de juiste te kiezen

Alleen al in juni 2024 ontving de website van Zoom 11,2 miljoen bezoeken via desktop en mobiel. Indrukwekkend, toch?

Maar met populariteit komt ook variatie. Zoom biedt verschillende abonnementen voor verschillende behoeften. Het juiste Zoom-abonnement kiezen is belangrijk, vooral voor bedrijven. Als een kleine startup begint te betalen voor een premium business-abonnement met onnodige functies, dan zullen die kosten ten koste gaan van het budget.

In deze blog duiken we in Zoom als toonaangevend platform voor videoconferenties. We onderzoeken de abonnementen, belangrijkste functies, voor- en nadelen en of er een Zoom-alternatief is voor jouw behoeften.

Wat is Zoom?

via Zoom

Zoom is een platform voor videovergaderingen met functies voor naadloze vergaderingen, webinars en chatsessies met teams. Of je nu teams op afstand beheert of virtuele gebeurtenissen organiseert, het maakt samenwerking eenvoudig.

Als je een grote vergadering wilt houden met HD video en virtuele achtergronden, dan kun je terecht bij Zoom. De software voor vergaderbeheer biedt ook onbeperkte opslagruimte in de cloud en delen van bestanden voor het houden van webinars.

Zoom vereenvoudigt zakelijke communicatie met geavanceerde functies zoals Zoom Rooms, breakout rooms, aangepaste persoonlijke ID's voor vergaderingen, en naadloze integratie met essentiële apps zoals Google Agenda.

De wereldwijde populariteit komt voort uit de gebruiksvriendelijke interface, instellingen voor veiligheid en verschillende prijsplannen, van het gratis basisabonnement Zoom tot Enterprise-oplossingen met toegewijde klanten succes managers.

🧠 Leuk weetje: Weet je nog toen Zoom explodeerde in populariteit? helaas leidde dit ook tot de opkomst van Zoom-bombardementen, waarbij ongewenste gasten vergaderingen verpletterden met verstorende content.

Zoom Prijsabonnementen

Zoom biedt verschillende prijsabonnementen voor verschillende behoeften. Laten we ze eens bekijken:

1. Free abonnement

Als je een solo ondernemer bent die net begint, is het Zoom basis abonnement een goede keuze. Het is ook ideaal voor individuen die de basisfuncties van Zoom willen gebruiken, zoals scherm delen, chatten en mogelijkheden om aantekeningen te delen.

Je krijgt een professionele uitstraling met functies zoals virtuele achtergronden in je vergaderingen, allemaal zonder zorgen over investeringen met het Zoom abonnement.

📍 Sleutelfuncties

Vergadertijd: Houd vergaderingen met Zoom tot 40 minuten met gemak

Aantal deelnemers: Nodig tot 100 deelnemers uit voor naadloze video conferenties

Chatten en samenwerken: Communiceer moeiteloos met ingebouwde chatten voor teams

Video's maken: Maak tot 5 korte video's van twee minuten met Clips Basic

Vergaderingen plannen: Pland vergaderingen eenvoudig met Mail en Kalender (Client)

Documenten delen: Deel tot 10 documenten met Docs Basic

Whiteboards: Creatief brainstormen met 3 bewerkbare whiteboards

🎯 Voor wie is het Particulieren, freelancers en kleine teams die essentiële software voor videovergaderen nodig hebben zonder de extra kosten van een betaald abonnement

2. Pro Abonnement

Als je een klein team hebt, zijn de basisfuncties misschien niet genoeg voor jouw behoeften. In dat geval is het Pro Plan een goed idee om je Zoom account naar een hoger niveau te tillen. Het biedt meer holistische functies om je Business soepel te laten draaien.

Dit abonnement wordt geleverd met cloud recording waarmee je hele team op de hoogte blijft van alle nieuwe wijzigingen in elk project.

📍 Sleutelfuncties

Omvat alles in het Basis-abonnement, plus extra functies:

Verleng de vergadertijd: Verleng de duur van vergaderingen tot 30 uur per vergadering

Aantal deelnemers: Ontvang moeiteloos tot 100 deelnemers per vergadering

AI-integratie: Verbeter vergaderingen met de AI Companion voor slimme hulp

Cloud opslagruimte: Sla opnamen veilig op met 5GB cloud opslagruimte

Document naadloos: Werk naadloos samen met onbeperkt Documenten

Maak onbeperkte video's: Maak onbeperkte video's met Clips Plus

Hulp bij plannen : Plan en beheer met Mail en Kalender (Client & Service)

Extra app ondersteuning: Een jaar lang gratis toegang tot essentiële apps

🎯 Voor wie is het Kleine tot middelgrote bedrijven en teams op afstand die geavanceerde functies, langere vergadertijden en betrouwbare cloud opslagruimte nodig hebben

💸 Prijzen

$15. 99/maand per gebruiker (maandelijks gefactureerd)

$13. 33/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

3. Business-abonnement

Bekijk het Business-abonnement voor uw vergaderingen met Zoom. Het is de perfecte oplossing voor grote teams die krachtige functies nodig hebben zonder dat dit ten koste gaat van de bank.

Het abonnement dekt alle Zoom-functies die het Business-abonnement dekt en biedt enkele extra specialiteiten die geschikt kunnen zijn voor een groeiend bedrijf.

📍 Sleutelfuncties

Hoger aantal deelnemers: Host tot 300 deelnemers voor grotere vergaderingen

Samenwerking via whiteboards: Werk samen met onbeperkte whiteboards om te brainstormen

Schedule on-the-go: Plan vergaderingen met Zoom moeiteloos met de ingebouwde Scheduler

Hoge veiligheid: Beveilig uw platform met SSO, beheerde domeinen en meer

🎯 Voor wie is het Kleine tot middelgrote bedrijven op zoek naar schaalbare videoconferentiesoftware met meer capaciteit en tools voor naadloze integratie en bedrijfscommunicatie

💸 Prijzen

$ 21,99 (maandelijks gefactureerd)

$18. 32/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

4. Enterprise-abonnement

Als uw organisatie het ultieme platform voor videoconferenties nodig heeft, biedt het Enterprise-abonnement ongeëvenaarde kracht, flexibiliteit en ondersteuning.

Dit abonnement is perfect voor organisaties die veel aandacht besteden aan videovergaderen en een oplossing nodig hebben die de verschillende behoeften van hun grote team dekt.

📍 Sleutelfuncties

Hoogste aantal deelnemers: Ontvang tot 1000 deelnemers voor grootschalige vergaderingen

Naadloze samenwerking: Werk samen met onbeperkte whiteboards, opslagruimte in de cloud en delen van documenten

Zoom Phone: Verbeter de communicatie met een volledig uitgeruste Zoom Phone (PBX-systeem)

AI-assistentie: Verhoog productiviteit met de AI Companion voor slimmere samenwerking

Verbeterde productiviteit: Blijf georganiseerd met de planner, kamers, webinars en reserveringen voor werkruimtes

Stevige veiligheid: Zorg voor eersteklas veiligheid met geavanceerde instellingen, SSO, beheerde domeinen en meer

🎯 Voor wie is het Grote ondernemingen met meer dan 250 gebruikers die een efficiënt platform nodig hebben voor wereldwijde communicatie, webinars en bedrijfsvoering met eersteklas functies en speciale ondersteuning

💸 Prijzen

Aangepaste prijzen

Voor- en nadelen van de Zoom-prijzen

De prijzen van Zoom bieden flexibiliteit, maar hoe weet je of het voor jou de moeite waard is? Laten we de sleutel voor- en nadelen eens op een rijtje zetten om je te helpen beslissen.

Zoom prijzen pro

Naadloze integratie met andere Tools: Synchroniseer met Google Agenda, Zoom Phone en meer voor een soepele workflow

Onbeperkt cloud-abonnement: Business- en Enterprise-abonnementen bieden ruime opslagruimte voor opnames en bestanden

Stevige veiligheid: Geavanceerde instellingen zoals SSO en beheerde domeinen beschermen gevoelige gegevens

Hogere niveaus met veel functies: Hogere abonnementen bevatten geavanceerde tools zoals Zoom Whiteboard, AI Companion, Zoom Rooms, Zoom Webinars en onbeperkte vergaderingen

VOIP en telefoonintegraties: Zoom Phone biedt een naadloze VOIP-dienst voor zakelijke gesprekken

Add-on flexibiliteit: Kies extra functies zoals Zoom Contact Center, opnemen in de cloud en meer voor op maat gemaakte behoeften

Laten we ook de beperkingen niet buiten beschouwing laten. Hier zijn enkele nadelen van Zoom om te overwegen:

Zoom prijzen tegens

Gratis abonnement beperkingen: Vergaderingen gelimiteerd tot 40 minuten kan frustrerend zijn

De kosten per gebruiker lopen op: Meer gebruikers betekent hogere kosten, vooral voor grote teams

Leercurve voor geavanceerde functies: Sommige tools zoals Zoom Whiteboard of AI Companion hebben tijd nodig om onder de knie te krijgen

Beperkende lagere niveaus: Lagere abonnementen missen geavanceerde tools zoals AI Companion en onbeperkte opslagruimte

Extra kosten voor add-ons: Zoom Phone, Zoom Webinars, grote vergaderingen en add-ons voor cloud opslag verhogen de totale kosten

Complexe installatie voor ondernemingen: Aangepaste installatie voor de behoeften van ondernemingen kan de implementatie vertragen

Waarom alternatieven voor Zoom overwegen?

Hoewel Zoom veel functies biedt voor geweldige abonnementen, is het niet zonder gebreken. De kosten per gebruiker kunnen snel oplopen, vooral voor grotere teams. Zoals eerder vermeld, beperkt het gratis abonnement je vergaderingen met Zoom tot 40 minuten en essentiële tools zoals Zoom Phone en Zoom Webinars zijn add-on's.

De geavanceerde functies van het Zoom-platform kunnen overweldigend zijn voor beginners, en naadloos delen van bestanden of onbeperkte opslagruimte in de cloud zijn voorbehouden aan hogere niveaus.

Als je dus op zoek bent naar een oplossing voor videovergaderen met dezelfde of betere functies en met meer flexibiliteit, concurrerende prijzen en services op maat, dan is het misschien de moeite waard om alternatieven voor Zoom-software te bekijken.

ClickUp: Een uitgebreid alternatief voor Zoom

Als je op zoek bent naar een tool die meer doet dan alleen vergaderingen houden, dan is ClickUp je antwoord. Als de alles-in-app voor werk integreert het naadloos videosamenwerking met projectmanagement, chatten, brainstormen en meer - alles onder één dak.

Waarom ClickUp een beter alternatief is

Zoom richt zich vooral op video gesprekken en basis functies zoals breakout rooms en virtuele achtergronden, maar ClickUp gaat verder dan dat. Het biedt ononderbroken gesprekken, vloeiende overgangen tussen vergaderingen en taken en uitgebreide tools voor projectmanagement.

U hoeft niet meer te wisselen tussen apps voor vergaderingen, taken en aantekeningen - ClickUp houdt uw team op dezelfde pagina. Van het beheren van vergaderingen en het bijhouden van accounts van gebruikers tot het optimaliseren van instellingen voor veiligheid en het opnemen van sessies in de cloud, ClickUp overtreft de sleutelpunten van Zoom.

Met de extra functies kun je alles regelen, van inzicht in onderhandelingen tot tijdlijnen voor projecten, waardoor het elke cent van je Business-abonnement of jaarabonnement waard is.

ClickUp sleutel functies

ClickUp is niet zomaar een alternatief voor Zoom - het is uw ultieme platform voor slimmere samenwerking en productiviteit. Hier zijn enkele aantekenenswaardige functies van ClickUp om te ontdekken:

1. ClickUp chatten: Uw hub voor teamcommunicatie

Chat met uw teams met threaded gesprekken, voeg bestanden toe en wijs opmerkingen toe met ClickUp Chat

In tegenstelling tot Zoom biedt ClickUp Chat threaded gesprekken, direct messaging en commentaar bij taken - alles op één plek. U kunt snelle updates sturen, bestanden delen en specifieke gesprekken in kaart brengen met relevante Taken-alles binnen uw project werkruimte.

Plan je een productlancering? Maak een speciaal chatkanaal, wijs direct vanuit berichten Taken toe en verlies nooit meer de context. U hoeft niet meer te jongleren met uw Zoom account en aparte team chat apps-ClickUp doet het allemaal.

2. ClickUp Clips: Laten zien, niet vertellen

Neem clips op en sluit ze naadloos in in chatten en Taken met ClickUp Clips

Moet u complexe Taken uitleggen zonder één-op-één vergaderingen te plannen? Gebruik ClickUp Clips om uw scherm en stem op te nemen en uw team stap voor stap door processen te leiden.

Of het nu gaat om een snelle demo voor onboarding of feedback op een ontwerp, Clip biedt een persoonlijk tintje zonder de noodzaak van lange vergaderingen duur op een Zoom abonnement.

3. ClickUp Whiteboards: Eenvoudig brainstormen

Brainstorm ideeën met teams en werk er samen aan met behulp van ClickUp Whiteboards

Met ClickUp Whiteboards kunt u in realtime visueel samenwerken, ideeën in kaart brengen en Taken direct vanaf uw bord met elkaar in verbinding brengen. U kunt nu uw marketingcampagne visueel in kaart brengen en vervolgens met één klik van elke sticky note een Taak maken.

Het is de perfecte tool voor creatieve sessies, abonnementen en brainstormsessies met teams - zonder Zoom-diensten. Bovendien is alles gekoppeld aan uw werkstromen.

4. ClickUp Brain + ClickUp AI Notetaker: Slimme transcriptie en automatisering van taken

Stroomlijn uw vergaderingen met ClickUp's AI notetaker voor vergaderingen. Voeg de notulist gewoon toe aan uw geplande Zoom-gesprekken en hij neemt automatisch deel om elk detail vast te leggen. De notulist transcribeert uw discussies in realtime en slaat de aantekeningen direct op in een privé ClickUp Doc zodat u ze gemakkelijk kunt raadplegen.

Maar daar houdt het niet op. De AI notulist gaat nog een stap verder door sleutelacties en inzichten uit het gesprek te halen.

Deze items kunnen vervolgens worden doorgegeven aan ClickUp Brain, de ingebouwde ClickUp AI assistent, die ze omzet in uitvoerbare taken met duidelijke volgende stappen. Of het nu gaat om het toewijzen van taken, het instellen van deadlines of het samenvatten van projectupdates, ClickUp Brain zorgt ervoor dat er niets tussen wal en schip valt.

Van spraak-naar-tekst transcriptie en vertaling tot het automatisch aanmaken van taken, ClickUp Brain en de ClickUp-taak notulist werken samen om u uren handmatig werk te besparen, productiviteit te verhogen en uw projecten op schema te houden.

Ontvang doorzoekbare transcripties en uitvoerbare taken met ClickUp AI Notetaker + ClickUp Brain combo

5. Naadloze integratie met Zoom, Slack en Microsoft Teams

ClickUp-taak integreert ook met al uw favoriete tools voor vergaderingen en helpt bij het beheren van taken, het bijhouden van updates, het stroomlijnen van async videocommunicatie en het delen van schermopnames op verschillende platformen zonder een slag te missen.

Gebruik ClickUp Zoom integraties voor het direct plannen van vergaderingen, ClickUp Slack integraties voor chatten met teams en ClickUp Microsoft Teams integraties voor betere samenwerking.

6. Taak- en projectmanagement voor soepelere workflows

Met ClickUp Meetings vereenvoudigt u het beheer en de organisatie van uw teamvergaderingen. Plan vergaderingen rechtstreeks vanuit uw kalender en zorg ervoor dat iedereen op één lijn zit met duidelijke agenda's voor vergaderingen. Na de vergadering gebruikt u ClickUp's AI-gestuurde vergadertools om aantekeningen vast te leggen, items toe te wijzen en follow-ups bij te houden, zodat uw discussies gekoppeld blijven aan bruikbare resultaten.

7. Unlimited gebruikers en taken - gratis

Een klein budget? Het gratis abonnement van ClickUp biedt onbeperkte gebruikers en Taken - perfect voor persoonlijk gebruik, freelancers en groeiende teams zonder de noodzaak van een betaald abonnement.

Dit betekent dat je dezelfde functies en voordelen krijgt die je verwacht van een eersteklas productiviteitstool, zonder dat je een abonnement hoeft te nemen.

ClickUp prijsoverzicht

De prijsabonnementen van ClickUp bieden flexibiliteit voor elke behoefte, of u nu persoonlijke taken beheert of dynamische teamprojecten leidt.

1. Free Forever-abonnement

Ga aan de slag met het Free Forever-abonnement van ClickUp zonder een cent uit te geven. Het biedt essentiële functies om de persoonlijke productiviteit te verhogen en kleine projecten efficiënt te beheren zonder financiële toewijzing.

belangrijkste functies

Tot 100MB aan bestanden opslaan voor eenvoudige toegang en beheer

Maak onbeperkt taken aan om je werk georganiseerd te houden

Voeg onbeperkt gratis leden toe voor een soepele samenwerking in teams

Beveilig uw account met twee-factor verificatie voor extra veiligheid

Werk samen met teamleden via ClickUp Docs en ClickUp Whiteboards om communicatie en abonnementen te stroomlijnen

Bekijk alles op één plek met de Alles-weergave voor een beter overzicht

Visualiseer werkstromen met Kanban-borden om georganiseerd te blijven en taken prioriteit te geven

Sprints voor agile projecten beheren en de voortgang efficiënt bijhouden

Plan taken met de weergave Kalender voor het plannen en beheren van deadlines

Pas velden aan aan je behoeften met een basismanager voor organisatie op maat

🎯 Voor wie is het Personen die persoonlijke Taken beheren, studenten, freelancers of iedereen die op zoek is naar een gratis tool om georganiseerd te blijven

2. Unlimited-abonnement

Het Unlimited-abonnement is ontworpen voor kleine teams die op zoek zijn naar geavanceerde functies om de productiviteit te verhogen en workflows te vereenvoudigen.

Met onbeperkte opslagruimte, integraties en krachtige tools biedt het alles wat nodig is om werkprocessen te optimaliseren en samenwerking te bevorderen - een essentiële upgrade voor groeiende teams.

belangrijkste functies

Alles inbegrepen in de Free Forever, plus:

Houd al je bestanden veilig en gemakkelijk toegankelijk zonder opslagruimte limieten

Integreer met onbeperkte tools van derden om je werkstroom te verbeteren

Bouw onbeperkte ClickUp Dashboards voor heldere inzichten in projecten

Nodig gasten uit met aanpasbare toestemmingen

Projecten visueel beheren met ClickUp Gantt Grafieken

Voeg onbeperkt aangepaste velden toe om uw werkruimte aan te passen

Houd je team in verbinding met onbeperkte chatten

Automatische berekeningen binnen kolommen instellen om tijd te besparen en fouten te verminderen

Gebruik ClickUp om e-mails te beheren en te beantwoorden voor gecentraliseerde communicatie

Organiseer gebruikers in teams voor beter beheer

🎯 Voor wie is het Kleine teams die robuust projectmanagement nodig hebben, groeiende bedrijven en starters die op zoek zijn naar een budgetvriendelijke tool met eersteklas functies

💸 Prijzen

$7 per gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

$10 per gebruiker per maand (maandelijks gefactureerd)

3. Business-abonnement

Het Business-abonnement biedt geavanceerde tools om de efficiëntie te verhogen en de productiviteit van groeiende organisaties te verbeteren. Het is ideaal voor middelgrote teams die projectmanagement workflows willen stroomlijnen en de samenwerking willen verbeteren met geavanceerde rapportage en automatisering.

belangrijke functies

Alles inbegrepen in het Unlimited-abonnement, naast:

Gemakkelijk toegang tot je account met Google SSO integratie Werk efficiënt samen door onbeperkte teams te maken Exporteer projectgegevens met aangepaste exportopties Taken en workflows automatiseren om tijd te besparen Inzichtelijke dashboards maken met geavanceerde functies Houd de tijdsregistratie van projecten nauwkeurig bij Gedetailleerde schatting van tijd voor nauwkeurige planning Urenregistratie voor betere tijdsregistratie Werklasten overzien om burn-out te voorkomen Visualiseer projecten met tijdlijnen en ClickUp Mindmaps

🎯 Voor wie is het Teams van middelgrote omvang beheren projecten met automatisering, geavanceerde rapportage, werklastbalancering en gestroomlijnde communicatie tussen afdelingen

💸 Prijzen

$12 per gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

$19 per gebruiker per maand (maandelijks gefactureerd)

4. Enterprise-abonnement

Het Enterprise-abonnement van ClickUp biedt ondersteuning op maat en geavanceerde functies voor organisaties en grote teams die meerdere projecten en complexe werkstromen beheren, en met een hoge veiligheid.

Uw bedrijf kan zijn activiteiten stroomlijnen, de samenwerking verbeteren en een uitstekende veiligheid van gegevens garanderen met gepersonaliseerde onboarding en beheerde services.

belangrijke functies

Label je werkruimte voor een persoonlijke ervaring

Instellen van granulaire toestemmingen voor veilige toegangscontrole

Formulier workflows automatiseren met voorwaardelijke logica

Integreer je systemen met de Enterprise API

Maak onbeperkt aangepaste rollen voor toegang op maat

Deel ruimtes eenvoudig met specifieke teams

Standaard persoonlijke weergaven opslaan voor individuele voorkeuren

Onbeperkt updates en berichten plaatsen

Zorg voor naleving van MSA & HIPAA normen

Gebruik SSO (Single Sign-On) voor vereenvoudigde toegang

🎯 Voor wie is het Grote organisaties met meerdere teams die behoefte hebben aan hoge mate van aanpassing, veiligheid op bedrijfsniveau, speciale ondersteuning en schaalbaarheid

💸 Prijzen

Aangepaste prijzen - Neem contact op met de verkoopafdeling voor een demo

Add-ons

ClickUp Brein: Aan elk betaald abonnement toevoegen voor $7 per lid per maandClickUp AI Notetaker: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor slechts $6 per maand

Gebruik ClickUp en verhuis van uw Zoom vergaderingen!

Zoom is ongetwijfeld een fantastische tool voor videogesprekken. Maar als het aankomt op het beheren van projecten, projectmanagement en teamcommunicatie, tilt ClickUp het naar een hoger niveau. Het is meer dan alleen vergaderingen: het is een hub voor productiviteit.

Bang om over te stappen? Geen probleem! ClickUp integreert naadloos met Zoom. Je kunt je gesprekken voortzetten terwijl je al het andere op één plek beheert.

ClickUp is alles wat je nodig hebt en meer. Het stroomlijnt uw werkprocessen - taakbeheer, doelen stellen, documenten organiseren, teamcommunicatie, brainstormen en samenwerken - allemaal op één plek.

Meld je vandaag nog aan bij ClickUp en verhoog je productiviteit!